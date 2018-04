Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoa 17 Trường Võ Bị Quốc Gia Họp Mặt Kỷ Niêm 55 Năm Ngày Ra Trường

Trong họp mặt kỷ niệm.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Grand Garden, Thành phố Westminster vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018, một buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày ra trường của các cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17 - Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt đã diễn ra trong không khí thân tình của những người đã một thời cùng chung dưới mái trường thân yêu ngày cũ.Tham dự buổi họp mặt, ngoài các cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17 và gia đình còn có một số qúy Niên trưởng trong đó có cựu Đại Tá Huỳnh Bửu Sơn (cựu giáo sư Trường Võ Bị) cùng một số quý niên trưởng, niện đệ quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình các cựu Sinh Viên Võ Ý và Hoàng Đình Ngoạn.Sau phần nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,Tiếp theo Cựu Sinh Viên Võ Ý, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, qúy Niên Trưởng và đồng môn Huynh-Đệ.Tiếp theo cựu SVSQ Nguyễn Quang Trung đại diện Khóa 17 ngỏ lời chào mừng quan khách, các Niên trưởng và đồng môn. Ông nói, “Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp vị Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN, cựu SVSQ Shu A Cầu, chúng tôi rất vui mừng được chào đón thầy Huỳnh Bửu Sơn đã huấn luyện chúng tôi trong suốt thời gian thụ huấn và đón chào các vị niên trưởng Khóa 15 và 16 và các khóa đàn em 18, 19…., đón chào các vị phu nhân và các cháu hậu duệ. Chúng tôi rất cám ơn toàn thể quý vị đã hiện diện trong ngày họp mặt Khóa 17 chúng tôi. Xin kính chào quý vị.”Sau đó cựu sinh viên Võ Ý và Hoàng Đình Ngoạn lần lượt giới thiệu một số cựu SVSQ Khóa 17 đóng góp công sức đặc biệt cho buổi họp mặt trong đó có: SVSQ Đỗ Mạnh Trường (chủ nhiệm, chủ bút tập san Đa Hiệu), Võ Kỳ Phong tức Tom Võ vừa lái phản lực vừa hát rất hay và giỏi võ; niên đệ Hà Tha, chuyên viên vi tính giúp ban tổ chức ngày hôm nay về Slide Show Khóa 17; nhà văn Phạm Tín An Ninh luôn luôn đi với Tổng Hội Võ Bị QGVN, anh viết nhiều bài rất hay và viết đặc biệt cho khóa 17.Đặc biệt, với bản chất vui tính, hiền hòa, niên trưởng Võ Ý đã giới thiệu thầy Huỳnh Bửu Sơn là sĩ quan cán bộ và vị thầy về Cơ Bản Thao Diễn cho 5 khóa Võ Bị, thầy là cựu Tỉnh Trưởng Bà Rịa - Phước Tuy và “Thầy và cô bây giờ đã 90 tuổi rồi, vẫn chống gậy đến với hội ngộ. Thầy vẫn đẹp trai và lúc nhỏ thầy trẻ hơn bây giờ” làm mọi người cười ồ lên vì câu nói dí dỏm của ông.Cựu Sinh Viên Võ Ý khôi hài tiếp, “Chúng tôi chào mừng đệ nhất hung thần Khóa 15 đã hành hạ chúng tôi suốt 10 tuần sơ khởi, tuy vậy chúng tôi vẫn yêu kính, vì Không thầy đố mày làm nên. Chúng tôi chào mừng đệ nhị hung ác, các hung thần khóa 16 đã kiểm soát an ninh chúng tôi. Chúng tôi chào mừng các niên đệ khóa 18 lúc nào cũng coi chừng mấy ông huynh trưởng Khóa 17. Đặc biệt chúng tôi chào mừng các niên đệ thân yêu khóa 19 đã chịu đựng chúng tôi theo truyền thống qua 8 tuần sơ khởi và gọi chúng tôi là hung thần, và trong buổi hội ngộ hôm nay chúng tôi xin chào mừng các anh em ở xa về (ông nêu danh một số cựu SVSQ như Bùi Quyền, BS Phạm Đức Vượng, Lê Văn Tư, Lê Sĩ Thắng, Lê Sĩ Đằng, anh Long Thầy Tàu với những tình tiết rất vui, rất đặc biệt làm mọi người tham dự cười ) và chào mừng các anh chị đến từ những nơi xa, đặc biệt có một vị đến từ Việt Nam là bà quả phụ Đoàn Đình Thiệu, anh hy sinh vào giờ thứ 25. (10 giờ sáng ngày 30.4.1975).”Sau đó cựu SV Võ Ý mời thầy Huỳnh Bửu Sơn có đôi lời phát biểu. Trong lời phát biểu Niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn kể lại vài chuyện vui có liên quan đến một số sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia, đặc biệt là một số SVSQ khóa 17 mà sau này ông gặp lại. Niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn ca ngợi tinh thần kỷ luật và sự chiến đấu dũng cảm của các cựu SVSQ Trường Võ Bị, không muốn tìm sự an nhàn nhưng lúc nào cũng muốn ra chiến trường chiến đấu với kẻ thù. Ông tâm sự, lúc nào hình ảnh Trường Võ Bị Quốc Gia cũng hiện ra trong đầu ông, từ cổng trường đến hình ảnh các SVSQ đi ngay hàng thẳng lối... Ông ca ngợi tinh thần trách nhiệm của cựu SVSQ Võ Ý, nhất là trong việc tổ chức buổi hội ngộ khóa 17 hôm nay, và xin cám ơn tất cả các anh em đã cho ông có cơ hội gặp lại các anh em.Cựu SVSQ Phùng Vinh giới thiệu vài nét đặc biệt của Khóa 17, ông nói tất cả các cựu SVSQ xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia đều hãnh diện về Trường, về Khóa của mình với nét tự hào “Khí hùng bất tử trước mũi súng quân thù và tính thủy chung tại quê hương mới,” trong đó anh kể ba người hùng: cựu SVSQ Đoàn Ngọc Khiết, nhảy trong toán ra Bắc và bị VC tử hình ngay khi chúng bắt được; anh Phan Ngọc Lượng bị tử hình ngày 18 tháng 6 năm 1979 vì tham gia lực lượng phục quốc, và anh Võ Vàn, Tiểu đoàn Trưởng TĐ 21 BĐQ, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 5 Sư Đoàn 2 BB bị VC hèn hạ bắn sau lưng anh trong trại tù Kỳ Sơn, Quảng Nam tháng 7/1977.Khóa 17 có 179 người tốt nghiệp. Nhập khóa vào tháng 11, 1960 và mãn khóa ngày 30.3.1963, Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm đã đến chủ tọa lễ mãn khóa 17 và đặt tên khóa là Khóa Lê Lai. Khóa 17 có 30 sĩ quan phục vụ Không Quân, 33 sĩ quan Biệt Kích, 30 sĩ quan Biệt Động Quân và 15 sĩ quan phục vụ trong binh chủng TQLC. SVSQ Võ Toàn thăng cấp Đại Tá nhanh nhất chỉ sau 8 năm ra trường, SVSQ Phan Tất Trí là SVSQ Khóa 17 tử trận đầu tiên ngay sau khi ra trường.Trong phần Lễ Tưởng Niệm Đồng Môn Khóa 17, niên trưởng Võ Ý mời mọi người đứng lên để hướng về bàn thờ trong lúc thắp sáng 17 cây nến, ông xúc động không nói nên lời khi nhắc đến 101 cựu SVSQ Khóa 17 đã hy sinh vì tổ quốc. Sau đó, ban tổ chức trao quà cho hai Thầy Huỳnh Bửu Sơn và Trần Văn Ân và trao quà cho các bà quả phụ hiện diện.Tiếp xúc với SVSQ Võ Ý được ông nhờ chuyển lời cảm ơn, ông nói: Trong tư cách trách nhiệm tổng quát về việc tổ chức, tôi chân thành cảm tạ nhiệt tình hợp tác của các AC K17 Nam Cali đã hợp tác để làm nên cuộc Hội Ngộ ở tuổi cộng trừ bát tuần nầy, đặc biệt các Bà Mẹ Quê, (các chị Diệm, Tín, Phụng, Mão, Sơ...) thể hiện tính thủy chung, dũng cảm và đầy sáng tạo của người phụ nữ VN trong giai đoạn khốc liệt của lịch sử.Cám ơn các bạn từ xa về tham dự, vì tình đồng môn K17 không ngại đường xa mắt mờ...Cám ơn sự ủng hộ tiền tài và công sức dưới mọi hình thức của các K17 khắp nơi dù không về tham dựCám ơn Giang Thanh, và ca sĩ Tấn Đạt, không những đã tặng quà cho QP mà còn trình diễn văn nghệ cho K17 nữa.Cám ơn nhạc sĩ Lâm Đằng đã đồng hành với BTC kể từ lúc nhận vai trò One Man Band!Cám ơn các nhà truyền thông báo chí đã viết bài về Hội Ngộ, về sinh hoạt cộng đồng và phóng sự bằng hình ảnhCám ơn các cháu hậu duệ K17/2 đã hăng hái phụ giúp các cô, chú bác trong các việc nặng và cần kỷ thuật cao.Bây giờ mọi sự đã viên mãn, rất mong các AC và quý vị niệm tình bỏ qua những sai sót hoặc những bất như ý (vì K17).