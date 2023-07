Mega Millions lên 1,05 tỷ đô la - Mỹ sẽ giúp Úc sản xuất hỏa tiễn, và tàu ngầm nguyên tử Mỹ sẽ liên tục thăm các vùng biển khu vực để kềm chế TQ - Thẩm phán Raag Singhal (do Trump bổ nhiệm) quăng bỏ đơn Trump kiện CNN đòi CNN bồi thường nửa tỷ đôla - Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Will Hurd: Trump tái tranh cử vì sợ vào tù.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tới thăm Úc, hứa rằng Mỹ sẽ giúp Úc sản xuất hỏa tiễn, và tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ sẽ liên tục thăm các vùng biển để kềm chế sự bắt nạt của Trung Quốc.

.

- TIN VN. Chùa Ba Vàng báo cáo một tháng thu hơn 4,1 tỉ (=175.564 USD) tiền công đức, chi hết tương đương.

- TIN VN. Chi phí tái chế ở Việt Nam cao hơn châu Âu, doanh nghiệp than trời.

- HỎI 1: Có gần 90% dân Mỹ cao niên muốn sống những năm già lão cuối đời tại nhà riêng, thay vì vào nơi tập thể? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Du lịch ra khỏi nhà, đa số muốn xài chỗ nghỉ 1 đêm ít hơn 200 USD? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/7/2023) ⚪ ---- Xổ số... Lô độc đắc Mega Millions đã tăng lên ước tính 1,05 tỷ đô la sau khi không ai trúng số độc đắc trong kết quả quay số tối thứ Sáu. Các số quay vào tối thứ Sáu là: 5, 10, 28, 52, 63 và Mega là số 18. Vì không ai trúng lô độc đắc 940 triệu đô la vào đêm thứ Sáu có nghĩa là kỳ quay số đêm Thứ Ba 1/8/2023 sẽ có Giải độc đắc 1,05 tỷ đô la. Nếu bạn là người duy nhất trúng lô độc đắc trong kỳ quay số sắp tới, bạn sẽ lãnh hàng năm trong 30 năm, nếu bạn chọn cách thanh toán một lần, số tiền mặt bạn lãnh một lần sẽ là 527,9 triệu đô la.

.

⚪ ---- Thẩm phán Raag Singhal của một tòa liên bang ở Florida đã quăng bỏ đơn Trump kiện phỉ báng CNN về tội phỉ báng, trong đó Trump cáo buộc rằng việc CNN sử dụng thuật ngữ "Lời nói dối lớn" (“the Big Lie”) là liên kết Trump với Hitler. Đơn Trump kiện trích dẫn 5 lần khi các nhà bình luận và phóng viên CNN sử dụng "Lời nói dối lớn" để chỉ những tuyên bố bịa đặt của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận và bị đánh cắp. Thuật ngữ này thường gắn liền với Đức quốc xã, và nguồn gốc của thuật ngữ này gắn liền với những lời buộc tội của Adolf Hitler về những hành vi sai trái đối với người Do Thái. Nửa tỷ đôla: Đơn Trump kiện đã đòi CNN bồi thường thiệt hại vượt quá 75.000 đô la và bồi thường trừng phạt bổ sung là 475 triệu đô la.

.

Khi quăng bỏ đơn Trump kiện hôm thứ Sáu, thẩm phán Raag Singhal (do Trump bổ nhiệm) đã phán quyết rằng việc sử dụng thuật ngữ này là ý kiến, không phải sự thật và do đó không chịu trách nhiệm pháp lý theo luật phỉ báng. Thẩm phán Raag Singhal viết: “Trump phàn nàn rằng CNN đã mô tả những thách thức bầu cử của ông ấy là 'Lời nói dối lớn'. Trump lập luận rằng 'Lời nói dối lớn' là một cụm từ được gán cho chính trị gia Đảng Quốc xã Joseph Goebbels và việc CNN sử dụng cụm từ này đã liên kết sai giữa Trump với chế độ Hitler trong dư luận. Đây là một tập hợp các suy luận không thể hỗ trợ cho việc tìm ra sự sai trái.”

.

Singhal cũng viết rằng việc phỉ báng các nhân vật của công chúng khó thực hiện hơn, đặc biệt là những người nổi tiếng như các cựu tổng thống. Ngoài ra, ông nói rằng chỉ việc sử dụng thuật ngữ "Lời nói dối lớn" vốn dĩ không liên kết Trump với Đức quốc xã. “Việc CNN sử dụng cụm từ 'lời nói dối lớn' liên quan đến những thách thức bầu cử của Trump không dẫn đến suy luận hợp lý rằng Trump ủng hộ cuộc đàn áp và diệt chủng người Do Thái hoặc bất kỳ nhóm người nào khác", phán lệnh viết.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Will Hurd đã đưa ra lời giải thích cho việc Donald Trump đang tái tranh cử trong Bữa tối Lincoln của Đảng Cộng hòa Iowa hôm thứ Sáu — và ngay lập tức Hurd bị la ó vì điều đó. Cựu dân biểu Texas nói với khán giả thân thiện với Trump rằng ứng cử viên hàng đầu của Cộng Hòa, người phải đối mặt với một số cáo trạng và điều tra hình sự, đang tiến hành chiến dịch ứng cử không phải “để đại diện cho những người đã bầu cho ông ấy vào năm 2016 và 2020,” mà là “để đứng ngoài nhà tù."

.

Hurd sau đó đã cố gắng xoa dịu phản ứng tiêu cực từ đám đông, mà sau này sẽ được nghe từ chính Trump và một số đối thủ cạnh tranh của ông. "Tôi biết rồi mà. Nghe này, tôi biết sự thật – sự thật là khó,” Hurd nói, đồng thời nói thêm rằng nếu đảng Cộng hòa đề cử Trump một lần nữa, “nghĩa là chúng ta [Cộng Hòa] sẵn sàng cho Joe BIden thêm bốn năm nữa ở Bạch Ốc và nước Mỹ không thể giải quyết được điều đó.” Hurd rời sân khấu trong tiếng la ó và chế nhạo, nhưng cũng có một tràng pháo tay tán thưởng.

.

⚪ ---- Trong một lần xuất hiện trên chương trình "The Katie Phang Show" của đài MSNBC, Peter Strzok, người trước đây từng là Phó Phụ tá Giám đốc Phản gián của FBI, đã nói về một điểm lạ trong bản cáo trạng thay thế của Bộ Tư pháp liên quan đến vụ giấu hồ sơ mật ở Mar-a-Lago với các nghi can Trump và phụ tá là Walt Nauta. "Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đối với Trump", cựu quan chức FBI đã chỉ ra một cuộc họp mà Nauta đã tiến hành tại một khu đất liền kề khu nghỉ dưỡng của Trump ở Florida và nói rằng nó rất khả nghi.

.

Strzok nói, "Nauta đã có lúc được lên kế hoạch đi du lịch cùng Trump. Nauta đã hủy bỏ chuyến đi mà không nói với bất kỳ ai. Thay vào đó, Nauta lặng lẽ về Mar-a-Lago, và Nauta giải thích với mọi người về điều đó bằng viết lên biểu tượng 'suỵt' ('shush' emojis: suỵt, tay đưa lên môi, ám chỉ đừng làm ầm ĩ.)

.

"Sau đó, bản cáo trạng thay thế đưa ra một số chi tiết hấp dẫn," Strzok tiếp tục. "Nauta đi nghỉ vào cuối tuần và Nauta bắt đầu tham gia liên lạc và trao đổi qua lại với [người quản lý tài sản Mar-A-Lago là Carlos] de Oliveira kể cả cuối tuần, hoặc tôi nghĩ đó thực sự là cuộc gặp vào thứ Hai sau rất nhiều lần quay lại -và-ra nơi Nauta đậu xe tại một khu đất liền kề."

.

"Nauta thậm chí không vào thẳng Mar-a-Lago, và rồi de Oliveira đi ra ngoài, chen qua một số bụi cây để ra gặp Nauta, quay trở lại và quay lại lần thứ hai để gặp Nauta," Strzok giải thích thêm. "Bây giờ, họ đang nói về chuyện gì vậy? Bản cáo trạng không nêu rõ. Nhưng bất cứ khi nào bạn thấy một hành vi kỳ quặc, khi ai đó cố tình thực hiện các biện pháp để không đi vào Mar-a-Lago, với hai đồng phạm bị buộc tội, thứ nhất, đó là một câu chuyện thực sự hấp dẫn, đầy kịch tính đối với bồi thẩm đoàn, đến khách sạn nghỉ dưỡng Mar-a-Lago?"

.

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Ron DeSantis đã ám chỉ rằng ông sẽ ân xá cho Donald Trump nếu ông (DeSantis) đắc cử vào Bạch Ốc — nhưng DeSantis cũng tấn công tuổi già của Trump. DeSantis nói với phóng viên Megyn Kelly: “Tôi không nghĩ sẽ tốt cho đất nước Hoa Kỳ nếu để một cựu tổng thống gần 80 tuổi vào tù." (Trump đã 77 tuổi.)

.

Cú khều chọc quê xảy ra khi thống đốc Florida đang đấu tranh để tái tạo sức mạnh cho cuộc tranh cử. “Ford đã ân xáứ cho Nixon, Ford bị chỉ trích vì điều đó, nhưng suy cho cùng, chúng ta muốn tiến lên với tư cách là một quốc gia hay chúng ta muốn sa lầy vào những tranh cãi trong quá khứ?” DeSantis nói tiếp. “Và tôi nghĩ công chúng muốn có một khởi đầu mới [là Trump vào tù thì DeSantis sẽ ân xá].”

.

⚪ ---- Bí ẩn trong bụi rậm khu nhà Trump. Phóng viên Philip Bump của tờ Washington Post lưu ý, có một chi tiết kỳ lạ trong bản cáo trạng. Đoạn văn trong cáo trạng được đề cập mô tả những di chuyển bất thường của Carlos De Oliveira (nhân viên của Trump) xung quanh khu Mar-a-Lago trong thời gian các công tố viên cáo buộc anh đang cố gắng phá hủy đoạn phim quay tại khu nghỉ dưỡng đã được chính phủ triệu tập. Tại sao không đi trên đường gạch mà đi xuyên bụi cây?

.

“Từ 1:31 giờ chiều tới 1:50 giờ chiều, DE OLIVEIRA đi bộ qua những bụi cây ở rìa phía bắc của khu đất Câu lạc bộ Mar-a-Lago để gặp NAUTA ở khu đất liền kề, sau đó đi bộ trở lại văn phòng máy vi tính mà ông đã đến thăm vào sáng hôm đó; và sau đó đi bộ một lần nữa qua các bụi cây ở rìa phía bắc của khu đất Câu lạc bộ Mar-a-Lago để gặp NAUTA ở khu đất liền kề," bản cáo trạng nêu rõ.

.

Bump sau đó suy đoán về những lời giải thích cho cái mà anh ấy gọi là hành vi bị cáo buộc "kỳ lạ" này từ De Oliveira. "Một [lời giải thích] là Nauta đã tham gia vào một số hoạt động ngoài khu vực Mar-a-Lago và đơn giản là không thể đến gần De Oliveira hơn," anh viết. "Một điều nữa là Nauta không muốn bị Sở Mật vụ hoặc các nhân viên khác ghi lại là đã đến thăm Mar-a-Lago vào ngày hôm đó. Một điều nữa là Nauta và De Oliveira - đến giờ đã biết rất rõ rằng FBI chú ý đến các chuyển động tại cơ sở - và họ không muốn bị ngó thấy."

.

Bất chấp điều đó, Bump lập luận rằng điều đáng lo ngại là khu nghỉ dưỡng nơi Trump bị cáo buộc giữ hồ sơ bí mật nguyên tử của Mỹ có thể được tiếp cận "bằng cách chui qua bụi rậm."

.

⚪ ---- Các cáo buộc mới chống lại Trump có thể sẽ buộc thẩm phán Aileen Cannon cho phép một bản ghi âm trở thành bằng chứng chống lại Trump, theo một chuyên gia pháp lý nói với "Morning Joe" của MSNBC. Công tố đặc biệt Jack Smith đã đưa bản cáo trạng thay thế để truy tố Trump với 3 tội danh mới liên quan đến những nỗ lực Trump ra lệnh tiêu hủy bằng chứng (xóa băng) trong vụ án tài liệu mật ở Mar-a-Lago, và các cáo buộc mới ghi lại cuộc phỏng vấn được ghi âm của ông với một nhà văn và nhà xuất bản, mà hai phụ tá Trump đã có mặt, thảo luận về một hồ sơ quân sự "rất bí mật" mà Trump thú nhận rằng Trump không được phép chia sẻ (kế hoạch Mỹ dự tính tấn công Iran).

.

Băng ghi âm và lời Trump nói về hồ sơ mật là ở New Jersey, lẽ ra sẽ trình lên tòa New Jersey, nhưng khi Smith đưa về tòa Florida, hằn là có lý do băng ghi âm đã chuyển về Florida. Cựu công tố viên liên bang Andrew Weissmann cho biết: “Có vẻ như khá rõ ràng là có vấn đề về địa điểm khiến chính phủ phải chuyển về Florida vì đây là đoạn băng ghi âm điều gì đó đã xảy ra ở Bedminster [New Jersey]. Nếu bạn nhìn vào các truy tố mới được công bố [thứ Năm], rõ ràng, chính phủ đã có thể thấy rằng tài liệu này được thực hiện, không chỉ tới Bedminster, mà còn quay trở lại Mar-a-Lago, vì vậy điều đó mang lại cho họ địa điểm này. Hiến pháp yêu cầu bạn truy tố tội nơi xảy ra tội ác. Ở đây, họ cáo buộc rằng tài liệu đó, tại một thời điểm nào đó, đã được tổng thống, cựu tổng thống, giữ lại tại Mar-a-Lago."

.

Weissmann nói thêm: “Với hồ sơ mật đó, họ có thể đưa nó vào như một phần của vụ án hiện có và đoạn băng ghi âm mà bạn đã phát giờ là bằng chứng trực tiếp. Chắc chắn thẩm phán Cannon phải nhận đoạn băng ghi âm làm bằng chứng trong vụ án này.”

.

⚪ ---- Ty Cobb, cựu luật sư Bạch Ốc dưới thời Donald Trump, cho biết hôm thứ Năm rằng có "bằng chứng rõ ràng" chống lại cựu tổng thống trong vụ truy tố Trump về tội trộm và giấu tài liệu mật. Khẳng định của Cobb được đưa ra khi Công tố đặc biệt Jack Smith bổ sung các cáo buộc mới chống lại Trump, cáo buộc rằng Trump đã cố gắng xóa các đoạn băng hình quay cảnh an ninh từ các phòng chứa một số tài liệu mật.

.

“Đây là một vụ truy tố chặt chẽ, bằng chứng quá nhiều,” Cobb nói với CNN, đồng thời cho biết thêm rằng Trump đã được các luật sư của chính Trump yêu cầu “không được phá hủy, di chuyển hoặc cản trở” bất kỳ tài liệu nào, nhưng Trump vẫn bất chấp. Trump có thể bị truy tố một lần nữa trong những tuần tới ở cả tiểu bang Georgia và thủ đô D.C. vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Tổng Thống Joe Biden nói về chuyện con rơi của con trai ông, lần đầu công nhận. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên về đứa cháu gái 4 tuổi của ông, cô bé đang là tâm điểm của cuộc tranh chấp quan hệ cha/con kéo dài nhiều năm liên quan đến con trai Hunter Biden của ông. Biden trước đó đã bác bỏ đứa con, cô bé Navy Joan Roberts (4 tuổi, mang họ mẹ), khi đề cập đến việc ông có sáu đứa cháu (cô bé Roberts sẽ là cháu thứ bảy của ông Joe Biden). Nhưng Biden đã thay đổi giọng điệu trong tuyên bố mới với tạp chí People.

.

“Con trai chúng tôi là Hunter và mẹ của bé Navy, là cô Lunden Roberts, đang làm việc cùng nhau để thúc đẩy mối quan hệ vì lợi ích tốt nhất của con gái họ, bảo vệ quyền riêng tư của cô bé nhiều nhất có thể trong tương lai,” Biden nói trong tuyên bố. Tổng thống nhấn mạnh rằng mối quan hệ của ông với đứa trẻ, đứa con thứ tư của Hunter, là vấn đề cá nhân, không phải vấn đề chính trị. “Jill và tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho tất cả các cháu của chúng tôi, bao gồm cả bé Navy Joan Roberts.”

.

Tranh chấp pháp lý giữa cô Lunden Roberts và Hunter Biden đã diễn ra thông qua các tòa án Arkansas trong hơn 4 năm và dẫn đến phán quyết vào tháng 11/2019 rằng, bất chấp sự phủ nhận của anh, Hunter đã làm cha đứa trẻ (điều này đã được xác nhận bằng xét nghiệm DNA). Do vậy, tòa phán Hunter Biden phải cấp dưỡng em bé.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu trong cuộc phỏng vấn với John Fredericks rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống của mình kể cả khi bị kết án. Trump nhấn mạnh rằng các ứng cử viên khác không muốn chống lại Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, mặc dù họ nói rằng họ làm vậy. Trump nói thêm rằng nếu họ thực sự muốn cạnh tranh với Trump, "họ sẽ không... nghĩ ra tất cả những điều vô nghĩa mà họ nghĩ ra."

.

⚪ ---- Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) hôm thứ Bảy cho biết Nga và Nam Phi sẽ hợp tác trong "các dự án đầy hứa hẹn" trong lĩnh vực phát triển và sản xuất chung vũ khí và thiết bị quân sự, theo RIA Novosti. Các dự án đã được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vào ngày 27 và 28/7 tại St. Petersburg. FSVTS cho biết quan hệ đối tác song phương sẽ dẫn đến việc sản xuất vũ khí cho cả hai nước, cũng như cho các bên thứ ba. Cơ quan này không chia sẻ chi tiết về các dự án.

.

⚪ ---- Hoa Kỳ và Úc hôm thứ Bảy đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hội đàm với các quan chức Úc. Mỹ sẽ giúp Úc tăng cường sản xuất hỏa tiễn, với kế hoạch sản xuất Hệ thống hỏa tiễn phóng đa hướng (GMLRS) và đạn pháo vào năm 2025.

.

.

Ông Austin cho biết Mỹ cũng sẽ đầu tư vào các căn cứ không quân ở miền bắc Australia. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết "sẽ có một "tốc độ gia tăng các chuyến thăm của tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Mỹ tới vùng biển của chúng tôi."⚪ ---- Tư lệnh Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân Ukraine sẽ sớm tiến vào Bán đảo Crimea, lãnh thổ Ukraine đã bị Nga chiếm đóng quân sự kể từ năm 2014. Kyrylo Budanov cho biết điều này khi trả lời đài truyền hình Ukraine TSN hôm 29/7. Khi được hỏi về khả năng lực lượng Ukraine tiến vào Crimea, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine khẳng định rằng điều này sẽ xảy ra “sớm thôi”. Tuy nhiên, ông không chỉ định ngày cụ thể cho việc giải phóng bán đảo, chỉ nói rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai gần.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát xã hội học do Trung tâm Quốc tế về Chiến thắng Ukraine (ICUV) ủy quyền, 77% người dân Ukraine tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến với Nga và họ không sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ. Nghiên cứu do Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv thực hiện, với kết quả được công bố vào ngày 27/7.Trong cuộc khảo sát, 77% số người được hỏi bày tỏ niềm tin vững chắc vào chiến thắng của Ukraine, trong khi 16% thể hiện ít nhất một phần niềm tin vào kết quả tương tự. Hơn nữa, 70% công dân được khảo sát xác định chiến thắng là giải phóng tất cả các lãnh thổ Ukraine.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy nói rằng trong 48 giờ qua, giao tranh đã gia tăng tại hai khu vực ở miền nam Ukraine. Phía nam Orikhiv, tâm điểm giao tranh gần làng Robotyne, thuộc khu vực chịu trách nhiệm của Quân đoàn vũ trang liên hợp số 58 của Nga và ở khu vực phía bắc, các đơn vị khác của lực lượng đổ bộ đường không Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công trong Rừng Serebriansk nằm ở phía tây của Kremina.⚪ ---- Quân Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn của Bắc Hàn trong cuộc chiến chống lại Nga, theo Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đây có thể là kết quả của việc quân Ukraine tịch thu vũ khí của Nga. Một chỉ huy pháo binh Ukraine nói với FT rằng hỏa tiễn của Bắc Hàn được sản xuất vào những năm 1980s và 1990s, đồng thời nói thêm rằng chúng "rất không đáng tin cậy và đôi khi làm những điều điên rồ". Bắc Hàn đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu tới Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào đầu tuần này.⚪ ---- Nga bắn hỏa tiễn khắp nơi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko viết hôm thứ Sáu trong một bài đăng trên Telegram rằng 5 người bị thương sau khi một tòa nhà cao tầng ở Dnepr trở thành mục tiêu của một "cuộc tấn công của Nga". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã tiết lộ riêng trên hồ sơ mạng xã hội của mình rằng một tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng bị tấn công trong cùng thành phố. "Tất cả các dịch vụ cần thiết đều có tại chỗ. Chúng tôi phản hồi nhanh chóng và giúp đỡ mọi người. Chúng tôi kiểm soát tình hình", ông viết trên Facebook.⚪ ---- Chủ tịch Liên minh châu Phi Azali Assoumani nói với các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia đối thoại về Ukraine "và tìm ra giải pháp". Ông nói thêm rằng tất cả những gì còn lại bây giờ là thuyết phục Kiev tham gia các cuộc thảo luận.Nói về tình hình ngũ cốc, Assoumani tuyên bố rằng mặc dù Nga tỏ ra sẵn sàng hợp tác với các nước châu Phi về việc cung cấp ngũ cốc, nhưng "điều này có thể không đủ." Ông nhấn mạnh rằng cũng phải đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.Trong khi đó, Putin nói rằng Nga đang "chân thành nỗ lực xây dựng mối quan hệ nhiều mặt chiến lược thực sự với châu Phi", đồng thời nói thêm rằng ông đánh giá cao việc châu Phi thể hiện mong muốn phát triển hợp tác hơn nữa với Nga.Về phía Ukraine, chính phủ Kiev nhiều lần nói rằng Putin có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, nếu Putin ra lệnh quân Nga rút khỏi Ukraine, và nếu chính phủ Kiev chịu hòa đàm khi quân Nga không rút quân chỉ có nghĩa là mặc nhiên công nhận quyền của Nga chiếm đóng Ukraine, điều không người dân Ukraine nào muốn.⚪ ---- Cô Olga Kharlan, kiếm sĩ người Ukraine, đã từ chối bắt tay sau trận đấu với kiếm sĩ người Nga Anna Smirnova (mà cô Kharlan đã thắng trận kiếm), nên kết quả là Kharlan bị truất quyền thi đấu tại Giải vô địch đấu kiếm thế giới 2023 (the 2023 World Fencing Championship)— bây giờ sẽ có một suất tham dự Thế vận hội 2024 (the 2024 Olympics).Liên đoàn đấu kiếm quốc tế đã truất quyền thi đấu của kiếm sĩ Olga Kharlan sau khi cô chĩa thanh kiếm của mình vào kiếm sĩ Nga Anna Smirnova mà Kharlan vừa thắng trận kiếm, thay vì bắt tay theo luật sau trận đấu. Bị loại khỏi sự kiện xếp hạng quan trọng có thể gây nguy hiểm cho khát vọng Olympic của Kharlan—nhưng rồi Ủy ban Olympic Quốc tế đã lên tiếng hôm thứ Sáu. “Với hoàn cảnh đặc biệt của bạn, IOC sẽ phân bổ cho bạn một suất tham dự Thế vận hội Paris 2024 trong trường hợp bạn không đủ điều kiện,” theo Chủ tịch IOC Thomas Bach nói trong một bức thư gửi Kharlan.⚪ ---- Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov ở Nga giáp biên Ukraine, hôm thứ Sáu cho biết 15 người bị thương sau một vụ nổ ở thành phố Taganrog. Một hỏa tiễn lạ đã phát nổ gần một quán cà phê ở trung tâm thành phố cảng Biển Azov, theo bài đăng của Golubev trên Telegram. Ông cho biết tất cả những người tìm kiếm sự trợ giúp y tế đều bị thương nhẹ.Bộ Quốc phòng Nga sau đó tiết lộ rằng "chế độ Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố" bằng cách sử dụng hỏa tiễn phòng không S-200 đã được chuyển đổi thành hệ thống phòng không đã bị lực lượng Nga phát hiện và bắn hạ. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ hỏa tiễn Ukraine "rơi xuống lãnh thổ Taganrog", Bộ này cho biết thêm.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết hôm thứ Bảy rằng một máy bay trực thăng của Quân đội Úc đã rơi xuống biển ở Queensland. Ông cho biết chiếc trực thăng MRH90 đã bị rơi trong cuộc tập trận quân sự chung với Hoa Kỳ và cả 4 thành viên phi hành đoàn đều mất tích.Cuộc tập trận đã bị tạm dừng khi hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. "Đây là những ngày đầu tiên và sẽ có nhiều thông tin hơn được cung cấp về vụ việc này nhưng các cuộc tập trận phòng thủ, rất cần thiết cho sự sẵn sàng của lực lượng phòng vệ của chúng tôi, là nghiêm túc," Marles nói.⚪ ---- Bạch Ốc công bố gói viện trợ quân sự cho Đài Loan trị giá lên tới 345 triệu USD. Gói này bao gồm các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng và giáo dục và đào tạo quân sự, theo tuyên bố. Theo các báo cáo truyền thông trước đó, Hoa Kỳ sẽ gửi máy bay không người lái MQ-9 Reaper, hệ thống phòng không di động (MANPADS), thiết bị tình báo và giám sát, hỏa tiễn, súng và đạn dược.⚪ ---- Một tướng quân đội đã chết khi chiếc máy bay tư nhân nhỏ của ông bị rơi gần Aberdeen Proving Ground ở Maryland hôm thứ Ba. Thiếu tướng Anthony Potts đã chết khi chiếc máy bay một động cơ Piper PA-28 Cherokee mà ông đang lái bị rơi ở Havre de Grace, Maryland. Ông là người duy nhất trên phi cơ. Không rõ nguyên nhân tai nạn và đang được điều tra vào thứ Sáu."Thiếu tướng Potts đã hoàn thành hơn 36 năm phục vụ xuất sắc," Bryce Dubee, phát ngôn viên của Quân đội, cho biết trong một tuyên bố với Military.com. "Toàn bộ Quân đội Hoa Kỳ rất biết ơn vì sự phục vụ của tướng Potts, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể gia đình Potts."Potts, 59 tuổi, chỉ huy đơn vị gồm 1.600 người tại Aberdeen Proving Ground, một địa điểm nghiên cứu cho dịch vụ, trong việc phát triển áo giáp, vũ khí và công nghệ mạng được nâng cấp, trong số những nỗ lực khác của Quân đội nhằm thiết kế lại quân lực vào thập niên tới.Potts, cha của 2 đứa con, đã gia nhập Quân đội với tư cách sĩ quan hàng không năm 1987. Ông đã phục vụ phần lớn thời gian đầu trong sự nghiệp của mình với tư cách là một phi công AH-64 Apache. Các giải thưởng của ông bao gồm Legion of Merit, Huân chương Công trạng và Huân chương Không quân với lòng dũng cảm.⚪ ---- Bạn muốn sống thọ thì hãy về Hawaii, California... Dữ liệu mới cho thấy người dân California sống lâu hơn người dân ở hầu hết các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Theo CDC, tuổi thọ của người Mỹ đã giảm vào năm 2021 năm thứ hai liên tiếp và là mức giảm lớn nhất trong hai năm kể từ 1921-1923. Tuổi thọ trung bình trên toàn bộ dân số Mỹ là 76,1 tuổi—mức thấp nhất kể từ năm 1996. Tuổi thọ trung bình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ di truyền đến chất lượng không khí cho đến các cơ hội kinh tế.Công ty Stacker đã sử dụng dữ liệu từ "2023 County Health Rankings" (Bảng xếp hạng sức khỏe của quận năm 2023) để xác định 25 tiểu bang nơi mọi người sống lâu nhất. Các giá trị Xếp hạng Sức khỏe của Quận năm 2023 được tính toán bằng cách sử dụng số lượng tử vong từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia 2018-2020.Dữ liệu Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ năm 2021 của Điều tra dân số Hoa Kỳ và Báo cáo Xếp hạng Sức khỏe Người cao tuổi của Hoa Kỳ năm 2023 (America’s Health Rankings Senior Report 2023) cũng được sử dụng để cung cấp thông tin nhân khẩu học về dân số cao tuổi của mỗi tiểu bang và xếp hạng của tiểu bang về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tương ứng.Sống thọ nhất Mỹ là 5 tiểu bang sau:#1. Hawaii. Tuổi thọ trung bình: 82.3 tuổi.#2. California. Tuổi thọ trung bình: 81.1.#3. Minnesota. Tuổi thọ trung bình: 80.4.#4. New York. Tuổi thọ trung bình: 80.3.#5. Washington. Tuổi thọ trung bình: 80.2.⚪ ---- California: phòng thí nghiệm sinh học bất hợp pháp, cả ngàn chuột bạch, 200 chuột đã chết. Một cuộc bố ráp một nhà kho ở Reedley, California đã phát hiện ra một phòng thí nghiệm y tế bất hợp pháp quy mô lớn với những con chuột được điều chỉnh bằng công nghệ sinh học (bioengineered mice) và các tác nhân lây nhiễm. Các quan chức cho biết phát hiện đáng lo ngại này được thực hiện vào tháng 4 và được thúc đẩy bởi một vòi tưới vườn đơn giản được gắn bất hợp pháp vào phía sau tòa nhà. Thành phố đã xin được một số lệnh khám xét để vào tòa nhà.Các quan chức cho biết họ đã tìm thấy hơn 800 loại hóa chất khác nhau – nhiều loại trong số đó không thể được xác định ngay lập tức. Giám đốc thành phố Reedley Nicole Zieba giải thích: “Có một căn phòng đặc biệt được xây dựng để chứa khoảng 1000 con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Có 200 con chuột đã chết. Chủ hoạt động dưới tên Prestige Biotech và chủ tịch công ty không cung cấp thông tin. Một cuộc điều tra hình sự cũng đang được tiến hành.⚪ ---- California: nên cho chủ nhà tăng tiền thuê nhà, hay nên hạn chế? Các cử tri ở California, một lần nữa, sẽ có cơ hội quyết định xem chủ nhà có nên đối mặt với những giới hạn mới về mức tiền họ có thể tăng tiền thuê nhà hay không. Những người ủng hộ biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà trên toàn tiểu bang đã thu thập đủ chữ ký — hơn 600.000 — để đưa vấn đề này vào cuộc bỏ phiếu năm 2024, theo Bộ trưởng Hành chánh California tuyên bố trong tuần này. Các cử tri đã bác bỏ hoàn toàn các biện pháp tương tự vào năm 2018 và 2020.Sáng kiến này tìm cách bãi bỏ luật tiểu bang đã tồn tại gần ba thập niên, Đạo luật Nhà ở Cho thuê Costa-Hawkins, cấm các thành phố đặt giới hạn kiểm soát tiền thuê nhà đối với một số loại nhà ở, cụ thể là nhà ở dành cho một gia đình và căn hộ được xây dựng sau năm 1995.Các nhóm ủng hộ sáng kiến này bao gồm Tiếng nói của Cựu chiến binh (Veterans’ Voices), Hiệp hội Y tá California (California Nurses Association), Nhà ở là Quyền Con người (Housing is a Human Right) và Liên minh vì Quyền của Người nhập cư Nhân đạo (Coalition for Humane Immigrant Rights). Tại một cuộc họp báo trực tuyến vào thứ Năm, Michael Weinstein, người tài trợ cho đợt thu hút chữ ký, cho biết ông tin rằng lần thứ ba sẽ rất quan trọng vì vô gia cư đã tăng vọt: “Tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng và thảm khốc. Tỷ lệ vô gia cư đang tăng lên. Mọi người sẽ sống ở đâu? Đó là câu hỏi."⚪ ---- Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Internet khu vực đối với trẻ em trong tuần này đã công bố các vụ bắt giữ 139 kẻ bị cáo buộc là kẻ săn mồi tình dục với trẻ em trên khắp các quận Nam California: Los Angeles, Quận Cam, San Bernardino, Santa Barbara và Ventura. Cảnh sát nói "Chiến dịch Người bảo vệ Mạng trực tuyến" ("Operation Online Guardian") đã diễn ra trong 11 ngày từ ngày 10 đến ngày 21/7 và nhằm mục đích giải cứu trẻ em khỏi những kẻ lạm dụng chúng."Mục tiêu của chiến dịch là xác định và bắt giữ những kẻ săn mồi đang sử dụng internet để tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục trẻ em và giải cứu trẻ em khỏi (những) kẻ săn mồi", Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. Thông qua các hoạt động bí mật và lệnh khám xét, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ 139 đối tượng tình nghi phạm tội.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo khảo sát của Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA), tất cả các doanh nghiệp đều ủng hộ việc tái chế bao bì, tận dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tuy nhiên tới 80% doanh nghiệp cho biết còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Theo bà Chu Thị Vân Anh - phó chủ tịch VBA, dù dự thảo ngày 26-7 đã có điều chỉnh giảm một số định mức chi phí tái chế nhưng định mức tái chế (Fs) của Việt Nam vẫn cao hơn trung bình 14 nước Tây Âu là các nước rất phát triển. Ví như Fs dự thảo của nhôm cao gấp 1,26 lần, của thủy tinh cao hơn 2,12 lần. Fs là định mức chi phí tái chế mà doanh nghiệp phải đóng để tái chế bao bì. Ví dụ, chi phí tái chế nhựa là 10.000 đồng/kg và Fs là 0,3 thì doanh nghiệp phải đóng 0,3 x 10.000 = 3.000 đồng cho mỗi kg bao bì nhựa sử dụng. "Fs cao và bất hợp lý nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của doanh nghiệp. Đặc biệt trong tình trạng kinh tế khó khăn như hiện nay khi riêng 6 tháng đầu năm đã có đến 100.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, và số người thất nghiệp đã lên tới 1,07 triệu người", bà Vân Anh nhấn mạnh.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong hơn một tháng, từ 19-3 đến 30-4, tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội (không bao gồm tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo) của chùa Ba Vàng là hơn 4,1 tỉ đồng, theo báo cáo của chùa này vừa gửi UBND TP Uông Bí. Và cũng xài hết số tiền đó, kể cả cho từ thiện.⚪ ---- HỎI 1: Có gần 90% dân Mỹ cao niên muốn sống những năm già lão cuối đời tại nhà riêng, thay vì vào nơi tập thể?ĐÁP 1: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát với 1.000 người từ 55 tuổi trở lên, 89% số người được hỏi cho biết họ muốn được an dưỡng tại nhà riêng của mình thay vì tìm kiếm các cách sắp xếp cuộc sống dành cho người cao tuổi truyền thống hơn bên ngoài gia đình. Tuy nhiên, bất chấp sự ưu tiên áp đảo, chỉ 34% số người được hỏi cho biết sẽ “rất khả thi” khi trả tiền cho những sửa đổi bắt buộc trong nhà để giúp quá trình lão hóa tại chỗ dễ dàng hơn.Đây là theo kết quả khảo sát từ Today’s Home Owner. Trong một cuộc khảo sát sử dụng công cụ Pollfish của bên thứ ba và được thực hiện vào ngày 28-29 tháng 6, một người được hỏi đã mô tả động cơ muốn ở lại nhà của họ. “Tôi sẽ ở đây càng lâu càng tốt, và nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi sẽ lo lắng vào thời điểm đó,” người này nói. “Mẹ tôi đã có thể sống độc lập trong nhà cho đến khi bà 95 tuổi.”Trong khi đó, chỉ có 36% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chuyển đến một khu vực khác với chi phí sinh hoạt thấp hơn. Theo cuộc khảo sát, 34% nói rằng không có gì có thể khuyến khích hoặc lôi kéo họ rời khỏi nhà của họ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Du lịch ra khỏi nhà, đa số muốn xài chỗ nghỉ 1 đêm ít hơn 200 USD?ĐÁP 2: Đúng thế. Choice Hotels International, Inc. đã công bố bản Khảo sát Choice Privileges State of the American Traveler Survey, một cuộc thăm dò ý kiến của hơn 2.000 người Mỹ trưởng thành làm sáng tỏ các kế hoạch và ưu tiên du lịch của người Mỹ trong mùa hè này và sau đó.Hầu hết người Mỹ muốn chi ít hơn $200/đêm cho chỗ ở:. Phần lớn (78%) thường muốn chi dưới 200 đô la/đêm cho chỗ ở.. Hầu hết (73%) thích xài cho trải nghiệm và hạn chế chi phí ăn ở.. Với việc thể thao, âm nhạc và sân khấu đang sôi động trở lại sau đại dịch, 26% người Mỹ cho biết họ lên kế hoạch cho chuyến đi của mình xung quanh những trải nghiệm cụ thể này.Chi tiết: