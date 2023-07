World Cup nữ 2023: Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển Việt Nam bị loại. - Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời, thọ 81 tuổi. - Nhiều luật sư từ chối lời Trump mời bào chữa: cãi cho Trump là từ thua tới tự sát. - Cộng Hòa kinh hoàng: giới trẻ ủng hộ lập trường Dân Chủ, 62% muốn chính phủ cấp dân nhu yếu phẩm, 54% ủng hộ đồng tính, 63% nói cần siết luật súng, 57% nói phải chống hâm nóng địa cầu

Thủ môn Kim Thanh (áo vàng) giữ được cho đội VN không thua Bồ Đào Nha nhiều hơn. World Cup nữ 2023: đội tuyển Việt Nam thua Bồ Đào Nha 0-2, bị loại.

- TIN VN. World Cup nữ 2023: Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển Việt Nam bị loại.

- TIN VN. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời, thọ 81 tuổi.

- Nhiều luật sư từ chối lời Trump mời bào chữa: cãi cho Trump là từ thua tới tự sát.

- Cộng Hòa kinh hoàng: giới trẻ ủng hộ lập trường Dân Chủ, 62% muốn chính phủ cấp dân nhu yếu phẩm, 54% ủng hộ đồng tính, 63% nói cần siết luật súng, 57% nói phải chống hâm nóng địa cầu

- TNS Mitch McConnell (R-KY), 81 tuổi, hôm Thứ Tư tê liệt giữa câu nói, hồi đầu tháng đã té ngã.

- Cựu tướng David Grusch khai trước Hạ viện, tố chính phủ bưng bít chuyện dĩa bay của người hành tinh. Pentagon nói, không hề bưng bít.

- Hunter Biden (con trai TT Joe Biden) ra tòa, bị Thẩm phán (do Trump bổ nhiệm) từ chối thỏa thuận, sẽ ra tòa để bị xử tiếp, Cộng Hòa hài lòng.

- Trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm rất nhiều người mất việc, Netflix rao cần tuyển 1 chuyên gia AI với lương tới 900.000 đô la

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng trong quý 2 là 2,4%

- Đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 7.000

- Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ giảm 4,0 tỷ đô, xuất cảng hàng tăng 0,4 tỷ, nhập cảng hàng giảm 3,6 tỷ

- Putin: Nga sẽ xuất cảng miễn phí 25.000-50.000 tấn ngũ cốc sang các nước châu Phi.

- Nga bắn hỏa tiễn vào hạ tầng hải cảng Odessa, sập 1 ga hàng, chết 1 người

- Nga: 1 trực thăng Mi-8 chở 16 người, rơi, bốc cháy, làm 6 chết và 7 bị thương.

- Quân Ukraine: đã bắn rớt 36 hỏa tiễn hành trình của Nga trong 24 giờ qua

- Giám đốc Sở an ninh SBU của Ukraine: chính SBU nổ sập cầu Crimea ngày 8 tháng 10/2022

- Moldova trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga

- Ukraine: quân Ukraine tiếp tục tiến lên, đẩy lùi quân Nga.

- Biển Bắc: Duyên phòng Hòa Lan cứu 23 thủy thủ ra khỏi 1 tàu hàng chở gần 3.000 xe hơi bốc cháy, 1 thủy thủ chết.

- North Carolina: 3 lính TQLC Mỹ cùng nằm chết trong 1 xe, ngộ độc khói carbon monoxide

- Anh quốc: Giáo dân Công giáo Anh trở lại kiêng thịt vào các ngày thứ Sáu, cứu ô nhiễm môi trường

- Airbus SE doanh thu quý 2 là 15,9 tỷ euro, tăng 24% so cùng kỳ năm trước.

- Meta Platforms Inc. doanh thu quý 2 năm là 32 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

- New York: 1 cần cẩu xây dựng bốc cháy, đổ sập xuống đỉnh 1 tòa nhà chọc trời đang xây, 6 người bị thương

- Quận Los Angeles: sẽ thí điểm gắn máy ảnh tốc độ ở 3 thị trấn để người dân lái xe chậm lại.

- Quận Cam: bắn người, lãnh án 9 năm.

- Quận Cam: đập bể kính, vơ vét nữ trang, bỏ chạy, 3 tên bị bắt.

- Canada bảo vệ rừng, bố ráp người buôn mật gấu, phạt Trần Đình Tuấn Vũ, Thi Kim Loan Nguyen, Minh Truong Hai Nguyen

- HỎI 1: Cuộc chiến kỹ thuật: Hãng Trung Quốc rủ nhau chiêu dụ kỹ sư cao cấp Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đi bộ, thể dục sẽ cứu người bị suy tim? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-27/7/2023) ⚪ ---- Kinh tế tăng tốc: Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ ở Hoa Kỳ đạt 98,8 tỷ đô la trong tháng 6, giảm 4,0 tỷ đô la so với 91,9 tỷ đô la của tháng 5 và thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tiết lộ trong báo cáo sơ bộ được công bố hôm thứ Năm. Xuất cảng hàng hóa tăng 0,4 tỷ USD so với tháng 5 lên 162,5 tỷ USD trong tháng 6. Nhập cảng hàng hóa giảm 3,6 tỷ đô la so với tháng trước xuống còn 250,3 tỷ đô la.

⚪ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã chứng kiến mức tăng hàng năm là 2,4% trong quý 2 năm 2023, theo Cục Phân tích Kinh tế tiết lộ trong ước tính "trước" của mình vào thứ Năm. Kết quả đọc cao hơn dự kiến và cao hơn con số đã đăng ký trong quý đầu năm 2023.

"Sự gia tăng GDP thực tế phản ánh sự gia tăng trong chi tiêu của người tiêu dùng, đầu tư cố định phi dân cư, chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương, đầu tư hàng tồn kho tư nhân và chi tiêu của chính phủ liên bang được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm trong xuất cảng và đầu tư cố định dân cư", theo báo cáo nêu rõ, tiết lộ nhập cảng giảm trong quý báo cáo.

⚪ ---- Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 7 đã giảm 7.000 so với tỷ lệ chưa được kiểm tra của tuần trước xuống mức 221.000, theo Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Năm. Sự suy giảm nhỏ hơn so với các nhà phân tích dự kiến. Đường trung bình động 4 tuần giảm 3.750 so với mức trung bình chưa được xác định của tuần trước xuống còn 233.750.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được điều chỉnh trước theo mùa ở mức 1,1% trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 7, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tỷ lệ chưa được điều chỉnh của tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm trong cùng tuần đã giảm 59.000 xuống còn 1.690.000. Trung bình động bốn tuần là 1.719.000, giảm 10.750 so với tuần trước.

⚪ ---- Trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm rất nhiều người mất việc, nhưng chuyên gia ngành AI sẽ có lương rất cao. Trong khi các diễn viên và nhà văn cùng nhau đình công lần đầu tiên kể từ năm 1960, một danh sách tuyển dụng việc làm từ Netflix đang khiến nhiều người phải kinh ngạc. Công ty sẽ trả lương tới 900.000 đô la cho một chuyên gia liên quan đến trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc tăng "tác dụng của nền tảng học máy (machine learning) của chúng tôi", theo báo The Guardian đưa tin.

Công ty dịch vụ chiếu phim trực tuyến Netflix cũng đang cung cấp tới 650.000 đô la cho một vị trí giám đốc AI tại studio trò chơi của công ty. Việc sử dụng AI là một trong những vấn đề chính mà các công đoàn đã viện dẫn, với trưởng đoàn đàm phán của SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, nói rằng các hãng phim đã đề xuất quét (scan) các diễn viên nền để đổi lấy một ngày lương, cho phép các công ty sở hữu chân dung của họ và sử dụng nó trong vĩnh viễn "không có sự đồng ý và không bồi thường."

Công đoàn cho biết 87% diễn viên của họ kiếm được ít hơn 26.000 đô la mỗi năm. Không rõ liệu công việc trị giá 900.000 đô la có liên quan đến việc tạo nội dung hay không, theo bản tin Mashable. Netflix đã sử dụng AI để tạo các đề xuất cho khách hàng, trong số những thứ khác, mặc dù hãng cũng sử dụng AI để tạo hình nền trong phim hoạt hình ngắn The Dog and the Boy — và nó đóng vai trò trung tâm trong loạt phim thực tế Deep Fake Love của Tây Ban Nha, trong đó mọi người [trong phim] được thể hiện là deepfake video mô tả các đối tác của họ lừa dối họ.

Nam diễn viên Rob Delaney, người đã xuất hiện trong tập phim Black Mirror kể về một nữ diễn viên chiến đấu với một hãng phim đang sử dụng hình ảnh của cô trái với ý muốn của cô, nói với Intercept rằng thật "ghê tởm" khi công ty trả quá nhiều tiền cho một chuyên gia AI trong khi có rất nhiều diễn viên đang phải vật lộn kiếm tiền.

⚪ ---- Theo NBC News, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (R-KY) đã bị vấp ngã khi vừa xuống máy bay hồi đầu tháng này, vài tuần trước khi ông dường như đứng hình giữa chừng một cách kỳ lạ trong một cuộc họp báo. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện dường như không bị thương nặng trong vụ rơi ngày 14 tháng 7 tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington, mà một người trên máy bay mô tả là "mặt đơ", mặc dù họ không trực tiếp chứng kiến vụ đó.

Một nguồn tin cũng nói với NBC News rằng McConnell, 81 tuổi, gần đây đã bắt đầu sử dụng xe lăn như một biện pháp phòng ngừa khi ông ở các sân bay đông đúc. Sau cuộc họp báo kỳ lạ hôm thứ Tư, McConnell nói rằng ông “bình thường” và nói đùa rằng ông đã nói với Tổng thống Joe Biden đang lo lắng rằng ông cũng “bị bao cát rơi vào”. (ghi chú: chữ "sandbagged" có nghĩa là bị bao cát ném vào trúng đầu.)

⚪ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: giới trẻ nghiêng về Dân Chủ. Một nhà thăm dò ý kiến tại Đại học Harvard đã chỉ ra cảm giác bấp bênh dai dẳng trong cuộc sống của các cử tri trẻ tuổi là lý do chính đằng sau dữ liệu mới cho thấy người Mỹ ở độ tuổi 18-29 có quan điểm cấp tiến nhiều hơn so với những người trẻ tuổi thậm chí 5 năm trước. Dữ liệu được phân tích bởi Harvard Youth Poll, công bố kết quả khảo sát tập trung vào các cử tri trẻ vào mỗi mùa xuân, cho thấy rằng đa số rõ ràng có quan điểm cấp tiến về những gì John Della Volpe, giám đốc cuộc thăm dò, gọi là "bốn vấn đề chính trị lớn" mà những người được hỏi quan tâm. được hỏi về: quyền LGBTQ+ (đồng tính/chuyển giới), bất bình đẳng kinh tế, hành động cứu khí hậu và bạo lực súng đạn.

Có tới 62% cử tri trong độ tuổi 18-29 (những người sinh từ năm 1994 đến 2005) tin rằng chính phủ liên bang nên cung cấp cho cư dân những nhu yếu phẩm cơ bản. Chỉ 52% tin điều tương tự vào năm 2018 và chỉ 44% tin vào một thập kỷ trước.

Có tới 54% nói rằng họ bác bỏ ý kiến cho rằng quan hệ đồng giới và bình đẳng trong hôn nhân là sai trái về mặt đạo đức, và 63% ủng hộ những hạn chế mạnh mẽ hơn đối với việc sử dụng súng—thế hệ này đã trưởng thành trong khi chứng kiến bạo lực súng đạn vượt qua tai nạn xe cộ như kẻ giết người hàng đầu của trẻ em ở Mỹ và chứng kiến cảnh tàn sát ở nhiều nơi trong những năm gần đây.

Có 1/2 số người được hỏi cho biết họ muốn chính phủ làm nhiều hơn để giải quyết khủng hoảng khí hậu; mặc dù không phải là đa số, nhưng con số đó thể hiện mức tăng 21 điểm kể từ năm 2013. Greg Sargent, nhà báo của chuyên mục Washington Post, người đã ủy quyền phân tích dữ liệu cho Cuộc thăm dò Harvard Youth Poll, lưu ý rằng 57% cử tri trẻ tuổi đã nói với những người thực hiện cuộc thăm dò vào năm 2020 rằng chính phủ nên thực hiện hành động khí hậu mạnh mẽ hơn "ngay cả khi phải trả giá bằng tăng trưởng kinh tế" và cho biết sự sụt giảm trong những năm gần đây có thể "phản ánh mối bận tâm về tình trạng ảm đạm kinh tế do Covid-19 gây ra."

"Thế hệ này chưa bao giờ cảm thấy an toàn—về mặt cá nhân, thể chất, tài chính," Della Volpe nói với Sargent, người đã viết rằng "bốn vấn đề lớn" "đều nói lên cảm giác bấp bênh mà các cử tri trẻ tuổi cảm thấy về sự an toàn về thể chất, tương lai kinh tế của họ, quyền cơ bản của họ, và thậm chí cả sự ổn định sinh thái của hành tinh."

Với việc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tấn công quyền của LGBTQ+ trên toàn quốc; tiếp tục phủ nhận rằng việc khai thác nhiên liệu hóa thạch của con người đang gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu mà các nhà khoa học cho rằng đã gây ra cái nóng khắc nghiệt cho hơn một phần ba người Mỹ trong mùa hè này, thúc đẩy cắt giảm thêm thuế cho người giàu trong khi ngăn chặn luật hỗ trợ các gia đình lao động, và từ chối ủng hộ luật kiểm soát súng được đa số người Mỹ rõ ràng ủng hộ, Sargent viết rằng các cử tri trẻ tuổi đưa ra "một vấn đề nghiêm trọng lâu dài đối với Cộng Hòa."

⚪ ---- Trump gian nan tìm luật sư, khi nhiều luật sư nói khi nhận bào chữa cho Trump là từ thua tới tự sát. Theo báo Rolling Stone, Trump đang phải vật lộn để tìm đủ luật sư bào chữa cho ông trong một số vụ kiện pháp lý. Trump, người đã bị truy tố liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 ở Manhattan và vụ tài liệu Mar-a-Lago, có thể phải đối mặt với các cáo trạng vì nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông ở D.C. và Georgia. Tuy nhiên, nỗ lực của Trump trong việc tuyển dụng luật sư mới để bào chữa cho Trump đã gặp "khó khăn", một phần vì Trump là một "khách hàng khét tiếng khó tính", theo các nguồn tin nói với hãng tin này.

Một luật sư đã từ chối Trump nói với Rolling Stone rằng họ nản lòng vì hồ sơ dài về các luật sư của Trump tự thấy mình gặp nguy hiểm về mặt pháp lý. Theo bản tin, các luật sư khác đã thảo luận về vụ làm việc với Trump tin rằng "vụ truy tố về ngày 6 tháng 1/2021 chắc chắn sẽ là một màn thất bại cho các luật sư của Trump". Cho rằng phiên tòa sẽ được tổ chức ở thủ đô D.C. nơi đa số cử tri về phe Dân Chủ (nghĩa là, cử tri đoàn hẳn là không ai MAGA), thậm chí một số cố vấn chính trị và pháp lý hàng đầu của Trump đã gọi riêng công việc bảo vệ Trump là "nhiệm vụ tự sát", theo bản tin cho biết thêm.

⚪ ---- Chính phủ Mỹ bưng bít chuyện dĩa bay của người hành tinh? Hoa Kỳ đang che giấu một chương trình lâu đời nhắm thu hồi và khảo sát các vật thể bay không xác định (UFO, người Việt thường gọi tắt là "dĩa bay nghi là từ người hành tinh"), theo 1 cựu sĩ quan tình báo của Không quân đã làm chứng hôm thứ Tư trước Quốc hội. Pentagon đã phủ nhận lời quy chụp đó.

Lời khai rất được mong đợi của Thiếu tướng đã nghỉ hưu David Grusch trước tiểu ban Giám sát Hạ viện là bước đột phá mới nhất của Quốc hội vào thế giới UAP - hay “hiện tượng trên không không xác định” (“unidentified aerial phenomena”), là thuật ngữ chính thức mà chính phủ Hoa Kỳ sử dụng thay cho chữ UFO. Trong khi nghiên cứu về máy bay hoặc vật thể bí ẩn thường gợi lên cuộc nói chuyện về người ngoài hành tinh và “người đàn ông nhỏ bé màu xanh lá cây”, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu hơn như một vấn đề an ninh quốc gia do lo ngại rằng những cảnh tượng mà phi công quan sát được có thể liên quan đến các đối thủ của Hoa Kỳ .

Grusch cho biết vào năm 2019, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của chính phủ về UAP đã yêu cầu ông xác định tất cả các chương trình được phân loại cao liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm. Vào thời điểm đó, Grusch được bổ nhiệm chi tiết vào Văn phòng Trinh sát Quốc gia, cơ quan điều hành các vệ tinh do thám của Hoa Kỳ.

Ông nói: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình, tôi đã được thông báo về chương trình kỹ thuật đảo ngược và truy xuất sự kiện UAP kéo dài nhiều thập niên mà tôi đã bị từ chối truy cập."

Khi được hỏi liệu chính phủ Hoa Kỳ có thông tin về sự sống ngoài trái đất hay không, Grusch cho biết Hoa Kỳ có thể đã biết về hoạt động “không phải con người” từ những năm 1930.

Pentagon đã bác bỏ tuyên bố của Grusch về việc bưng bít. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Sue Gough cho biết các nhà điều tra đã không phát hiện ra “bất kỳ thông tin có thể kiểm chứng nào để chứng minh cho tuyên bố rằng bất kỳ chương trình nào liên quan đến việc sở hữu hoặc thiết kế ngược các vật liệu ngoài trái đất đã tồn tại trong quá khứ hoặc hiện tại”. Tuyên bố không đề cập đến UFO không bị nghi ngờ là vật thể ngoài trái đất. (Suy đoán: vào tháng 10/2024, Joe Biden có thể bị Trump chụp mũ là người hành tinh?)

⚪ ---- Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, cuối cùng đã tuyên bố "không có tội" hôm thứ Tư sau các báo cáo trước đó về sự bất đồng với các công tố viên về tội tàng trữ súng. Hôm nay, Biden dự kiến sẽ nhận tội với hai khoản thuế. Tuy nhiên, như đã đưa tin trước đó, ông đã từ chối thỏa thuận này vì các công tố viên coi việc trốn thuế và tội danh vũ khí là khác nhau, điều mà Hunter Biden phản đối. Sau vài giờ, thẩm phán không chấp nhận thỏa thuận và đang tìm kiếm thêm thông tin. Các bên sẽ gặp lại nhau vào một ngày trong tương lai.

Được biết, Thẩm phán Maryellen Noreika (do Tổng Thống Trump bổ nhiệm) đã hỏi liệu các cáo buộc nghiêm trọng hơn có thể được đệ trình hay không, và cả công tố viên và luật sư của Hunter Biden đều nói không. Thẩm phán cũng yêu cầu Biden trình bày cụ thể hơn về các mối quan hệ kinh doanh và thảo luận về các vấn đề sử dụng chất kích thích của Biden khi bà xem xét thỏa thuận nhận tội. Bà yêu cầu anh nêu tên các thực thể Ukraine và Trung Quốc được nhắc đến mà không có tên trong thỏa thuận. Bà cũng hỏi lần cuối cùng Biden sử dụng rượu hoặc ma túy và liệu Biden có đang được điều trị hay không. Biden đã trả lời vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 và cho biết hiện không được điều trị, mặc dù Biden nói rằng Biden đang tham gia một chương trình hỗ trợ ẩn danh xóa thói quen nghiện chất kích thích.

Cộng Hòa hài lòng khi thấy Hunter Biden bị Thẩm phán quăng bỏ thỏa thuận. Các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang theo đuổi các cuộc điều tra của riêng họ về hầu hết mọi khía cạnh trong các giao dịch của Hunter Biden, bao gồm cả các khoản thanh toán nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Dân Biểu James Comer, Cộng Hòa-Ky cho biết: “Thẩm phán Noreika đã làm đúng khi từ chối đóng dấu cao su vào thỏa thuận nhận tội 'đầy ưu đãi' của Hunter Biden. Cho thỏa thuận của Hunter vào thùng rác là phải.”

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm tuyên bố rằng ngũ cốc Nga sẵn sàng thay thế ngũ cốc của Ukraine và trong những tháng tới, Nga sẽ xuất cảng miễn phí 25.000-50.000 tấn ngũ cốc sang các quốc gia châu Phi. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Nga-Châu Phi, ông Putin nhấn mạnh rằng trong khi 32,8 triệu tấn ngũ cốc được xuất cảng thông qua Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, thì hơn 70% được chuyển đến các nước có thu nhập cao, chủ yếu là Liên Âu.

Putin nhấn mạnh rằng thỏa thuận ban đầu nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và giúp đỡ các nước "nghèo", bao gồm cả những nước ở châu Phi. Theo ông Putin, chưa đến 3% tổng khối lượng vận chuyển, tương đương gần một triệu tấn, đến Ethiopia, Sudan, Somalia và một số quốc gia khác. Putin cho biết trong nửa đầu năm 2023, Nga đã xuất khẩu gần 10 triệu tấn ngũ cốc sang các nước châu Phi.

⚪ ---- Nga đã phát động một cuộc tấn công hỏa tiễn vào khu vực Odessa của Ukraine trong đêm, tấn công cơ sở hạ tầng cảng, theo Thống đốc khu vực Oleh Kiper cho biết hôm thứ Năm. Quan chức này nêu rõ vụ tấn công được thực hiện bằng hỏa tiễn Kalibr từ một tàu ngầm ở Biển Đen.

.

Lực lượng không quân Ukraine lưu ý rằng họ không thể bắn hạ hỏa tiễn Kalibr, khiến cuộc tấn công dẫn đến thiệt hại và thương vong. Kiper lưu ý rằng một nhân viên bảo vệ dân sự đã chết trong vụ tấn công và nói thêm rằng "thiết bị của một trong các nhà ga hàng hóa đã bị hư hại, tòa nhà an ninh và hai chiếc xe hơi đã bị phá hủy."⚪ ---- Hãng tin nhà nước Nga TASS đưa tin, một chiếc trực thăng Mi-8 đã bốc cháy sau khi rơi xuống đất tại Cộng hòa Altai của Nga ở miền nam Siberia vào ngày 27/7, khiến 6 hành khách chết và 7 người khác bị thương. Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng đang cố hạ cánh xuống khu định cư nông thôn Tyungur. Theo TASS, chiếc Mi-8 va vào đường dây điện, bị nghiền nát và bốc cháy. Ban đầu, Bộ Khẩn cấp Nga báo cáo rằng có 13 người trên máy bay, mặc dù dịch vụ hàng không Nga sau đó đã sửa con số đó thành 16.⚪ ---- Quân đội Ukraine đã bắn rớt 36 hỏa tiễn hành trình của Nga trong không phận Ukraine vào ngày 26/7, theo người đứng đầu Không quân Ukraine, Mykola Oleshchuk. Ông nói rõ thêm rằng 33 hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không Kh-101/Kh-555 đã bị bắn hạ, cùng với 3 hỏa tiễn Kalibr phóng từ biển.⚪ ---- Giám đốc Sở an ninh SBU của Ukraine, Vasyl Maliuk, đã xác nhận rằng SBU đứng sau vụ tấn công vào Cầu Crimean vào ngày 8 tháng 10/2022, SBU cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 7. Trong một sự kiện công khai giới thiệu tem bưu chính mới để kỷ niệm công việc của SBU, Maliuk đã đề cập ngắn gọn về một số cách mà cơ quan an ninh đã bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. "Việc phá hủy cầu Crimean là một trong những thành tựu của chúng tôi," ông nói.⚪ ---- Chính phủ Moldova đã thông báo rằng số lượng các nhà ngoại giao được công nhận và nhân viên "kỹ thuật và hành chính" làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Chisinau sẽ giảm từ 84 người xuống còn 25, theo Daniel Vodă, người phát ngôn của Thủ tướng Moldova Dorin Recean.“Chúng tôi có thể thông báo rằng số lượng cơ quan ngoại giao đã giảm xuống còn 10 và số lượng nhân viên kỹ thuật xuống còn 15,” ông nói. “Đây là quyết định chính mà chính quyền Chisinau đã chuyển đến đại diện của Liên bang Nga sáng nay tại Bộ Ngoại giao.” Bộ Ngoại giao Moldova nói rằng đó là kết quả của nhiều hành động không thân thiện của Nga chống lại Cộng hòa Moldova, cũng như những nỗ lực Nga gây bất ổn tình hình trong Moldova.⚪ ---- Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết hôm thứ Tư rằng quân Ukraine tiếp tục tiến lên "dần dần" trong khi làm chậm đà tấn công của quân Nga. "Tại khu vực Bakhmut, quân đội của chúng tôi tiếp tục tiến hành thành công các hoạt động tấn công ở sườn phía nam xung quanh thị trấn", Thứ trưởng cho biết và cho biết thêm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Klishchiivka, Kurdyumivka và Andriivka. Hơn nữa, trong khi cuộc tấn công tiếp tục ở Melitopol và Berdiansk, giao tranh nổ ra ở Staromayorsk và quân đội Ukraine củng cố các vị trí của họ.⚪ ---- Một vụ hỏa hoạn bùng cháy ngoài tầm kiểm soát trên một con tàu chở hàng chở gần 3.000 xe hơi hôm thứ Tư ở Biển Bắc, và Duyên phòng Hoà Lan cho biết 1 thành viên thủy thủ đoàn đã chết, nhiều người khác bị thương và họ đang cố gắng cứu con tàu khỏi chìm gần bờ biển, nơi môi trường sống quan trọng cho các loài chim thiên di. Duyên phòng nói thuyền và máy bay trực thăng đã được sử dụng để đưa 23 thành viên thủy thủ đoàn ra khỏi tàu sau khi họ cố gắng dập lửa nhưng không thành công.Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định ngay lập tức, AP đưa tin và không rõ thành viên phi hành đoàn đã chết như thế nào. Một số thành viên thủy thủ đoàn đã nhảy khỏi boong tàu xuống biển và được một xuồng cứu họ vớt lên, thuyền trưởng của xuồng cứu sinh nói với đài truyền hình NOS của Hoà Lan. Một số thủy thủ đoàn bị gãy xương, bỏng và khó thở và đã được đưa đến bệnh viện ở miền bắc Hoà Lan.Tàu hàng có tên The Fremantle Highway đang đi từ cảng Bremerhaven của Đức đến Port Said ở Ai Cập thì bốc cháy cách đảo Ameland của Hoà Lan khoảng 17 dặm về phía bắc. Vị trí của nó gần với một chuỗi các hòn đảo của Hoà Lan và Đức nổi tiếng với khách du lịch ở Biển Wadden, một khu vực được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới được mô tả là "hệ thống các bãi bùn và cát liên triều lớn nhất trên thế giới" và là "một trong những những khu vực quan trọng nhất đối với các loài chim thiên di trên thế giới." Tàu hàng đang chở 2.857 xe hơi, trong đó chỉ có 25 xe hơi điện, khiến đám cháy khó khăn vì quá nhiều xe chạy xăng.⚪ ---- Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho biết 3 người tìm thấy đã chết vào cuối tuần qua tại một trạm xăng ở Bắc Carolina đã được xác định là các hạ sĩ TQLC đóng quân tại Trại Lejeune gần đó. Cảnh sát Quận Pender đã tìm thấy 3 người đàn ông bất động vào sáng Chủ nhật trong một chiếc xe hơi thuộc sở hữu tư nhân tại một trạm xăng Speedway ở Hampstead, 29 dặm về phía tây nam của căn cứ. Y tế tuyên bố cả ba người đã chết cùng ngày. Họ chết vì ngộ độc khí carbon monoxide, theo báo cáo khám nghiệm tử thi đã xác định.Thượng sĩ Chester Ward của Cảnh sát Quận Pender cho biết sở đã nhận được báo cáo mất tích của 1 trong 3 lính TQLC, nhưng ông từ chối chia sẻ chi tiết. Ông nói không có ma túy trong xe. "Chúng tôi không nghi ngờ bất cứ điều gì liên quan đến tội phạm trong vấn đề đó."TQLC Hoa Kỳ xác định 3 người nam chiến binh chết là Tanner J. Kaltenberg, 19 tuổi, ở Madison, Wisconsin; Merax C. Dockery, 23 tuổi, ở Pottawatomie, Oklahoma; và Ivan R. Garcia, 23 tuổi, ở Napoli, Florida.⚪ ---- Giáo dân người Anh của Giáo hội Công giáo đã quay trở lại truyền thống kiêng thịt vào các ngày thứ Sáu - và tác động tích cực đến môi trường là rất lớn. Một nghiên cứu mới của Đại học Cambridge và các cộng tác viên chỉ ra rằng, bằng cách cắt giảm hoặc giảm thịt khỏi chế độ ăn một lần mỗi tuần, những người Công giáo thực hành ở Anh quốc, khoảng 10% tổng dân số Anh, đã tiết kiệm được một lượng tương đương hơn 55.000 tấn chất thải rắn ô nhiễm mỗi năm, theo Phys.org. Đó là khoảng ô nhiễm do 82.000 người bay từ London đến New York tạo ra.⚪ ---- Airbus SE đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu trong quý 2 năm 2023 là 15,9 tỷ euro, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng tăng 55% so với cùng kỳ lên 1,1 tỷ euro, tương đương 1,34 euro trên mỗi cổ phiếu và EBIT báo cáo tăng 30% lên 1,5 tỷ euro. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu đã tăng 11% lên 27,7 tỷ euro, trong khi thu nhập ròng giảm 20% xuống 1,5 tỷ euro, tương đương 1,94 trên mỗi cổ phiếu.Giám đốc điều hành Guillaume Faury cho biết: "Máy bay thương mại của chúng tôi đang có nhu cầu cao, thể hiện qua hơn 800 đơn đặt hàng được công bố tại Triển lãm hàng không Paris. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi cả sự tăng trưởng và thay thế đội bay khi các hãng hàng không đầu tư vào đội bay tiết kiệm nhiên liệu hơn. Dựa trên hiệu suất H1 này, chúng tôi duy trì hướng dẫn năm 2023 của mình."⚪ ---- Meta Platforms Inc. đã tiết lộ vào thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2023 lên tới 32 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Con số vượt quá mong đợi của các nhà phân tích. Thu nhập ròng trong tam cá nguyệt thứ hai tăng 16% so với mức hàng năm, đạt 7,8 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 21% so với cùng khung thời gian vào năm 2022, lên 2,98 đô la. Số lượng người dùng Facebook hoạt động hàng ngày tăng 5% hàng năm, với mức trung bình là 2,06 tỷ vào tháng 6 năm 2023. Công ty đã sửa đổi hướng dẫn tăng tổng chi phí cả năm 2023 và hiện dự kiến chúng sẽ nằm trong khoảng từ 88 tỷ đến 91 tỷ USD. Cổ phiếu công ty công nghệ đã tăng 4,50% trong giao dịch sau giờ làm việc.⚪ ---- Một cần cẩu xây dựng đã bốc cháy và đổ sập xuống đỉnh một tòa nhà chọc trời đang xây ở Thành phố New York hôm thứ Tư. Có 6 người bị thương do vụ sập nhà, trong đó có 2 lính cứu hỏa. Có 3a trong số những người bị thương phải nhập viện. Cứu hỏa đã được gọi đến hiện trường vụ cháy ở khu phố Hell's Kitchen của Manhattan ngay trước 7:30 giờ sáng giờ Miền Đông.Trong khi lính cứu hỏa đang trên đường đến địa điểm, cần cẩu bị sập, va đập và làm hư hại một tòa nhà liền kề. Một người điều khiển cần cẩu đang nâng 16 tấn bê tông lên tòa nhà 54 tầng thì nhận thấy cần cẩu bốc cháy. Trọng lượng 16 tấn được gắn bằng dây cáp. Khi ngọn lửa đốt nóng sợi cáp, sợi cáp yếu đi, đến mức nó mất đi độ bền và đó là khi xảy ra tai nạn cần cẩu đổ sập.⚪ ---- Quận Los Angeles: sẽ thí điểm gắn máy ảnh tốc độ ở 3 thị trấn để người dân lái xe chậm lại. Một chương trình mới nhằm giảm tốc độ của người lái xe và hạn chế đua xe trên đường phố bằng cách sử dụng camera bắn tốc độ có thể sớm có hiệu lực ở 3 thành phố Nam California. Các thiết bị này sẽ chụp ảnh biển số xe của những người lái xe vượt quá giới hạn tốc độ 11 dặm một giờ trở lên ở bất kỳ khu vực nào.Mặc dù camera bắn tốc độ hiện đang bị coi là bất hợp pháp ở tiểu bang California, nhưng một dự luật được đề xuất có thể thay đổi tất cả điều đó. Nếu nó trở thành luật, một chương trình thí điểm sử dụng camera bắn tốc độ sẽ bắt đầu ở Los Angeles, Glendale và Long Beach vào tháng Giêng.“Họ đang khiến tính mạng của mọi người gặp nguy hiểm, vì vậy tôi nghĩ thế là quá đủ rồi. Làm ơn đừng chạy quá tốc độ nữa,” Joshua Mora, một nạn nhân của một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy, nói. Mora, 13 tuổi, bị cắt cụt chân sau khi một người đi xe máy tông vào cậu ở Boyle Heights khi cậu đang băng qua đường. Trong khi Mora nói rằng cậu rất biết ơn vì đã thoát chết, thì những người khác lại không may mắn như vậy.“Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chạy quá tốc độ là một yếu tố gây ra 31% tổng số ca tử vong do giao thông,” Dân biểu California Laura Friedman cho biết. “Nếu chúng ta muốn ngăn chặn tử vong và thương tích do giao thông, chúng ta phải giảm tốc độ của mọi người.”

Dự luật Hạ viện AB-645 của California, đã được Hạ viện tiểu bang thông qua, sẽ cho phép lắp đặt các camera bắn tốc độ trong khu vực trường học và những khu vực mà mọi người thường chạy quá tốc độ.

⚪ ---- Quận Cam: bắn người, lãnh án 9 năm. Một thanh niên 24 tuổi đã nhận tội hôm thứ Ba và bị kết án 9 năm tù vì bắn một người đàn ông khác tại một câu lạc bộ thoát y ở Anaheim hai năm trước. Raymond Anthony Cabral Jr. và nạn nhân "biết nhau" và vụ nổ súng vì xích mích trước đó. Nạn nhân đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng vì đạn. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2021, tại câu lạc bộ thoát y ở dãy nhà 600 đường East Ball, giữa đại lộ Anaheim và State College.

Cabral đã nhận tội tấn công bằng súng bán tự động. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, cáo buộc cố ý giết người đã được bác bỏ cùng với việc tăng án đối với hành vi sử dụng súng cho mục đích cá nhân, gây thương tích nặng cho nạn nhân và âm mưu giết người.

.

⚪ ---- Quận Cam: đập bể kính, vơ vét nữ trang, bỏ chạy, 3 tên bị bắt. Một người đàn ông 21 tuổi ở thị trấn Moreno Valley và 2 thiếu niên đã bị bắt hôm thứ Bảy vì tình nghi ăn cắp hàng hóa trị giá hơn $55,000 từ một cửa hàng trang sức ở Irvine. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 5:04 chiều. vào thứ Bảy, khi ba kẻ tình nghi mặc đồ đen bước vào cửa hàng Kay Jewellers tại Irvine Spectrum Center.

Sau khi bước vào tiệm, họ đập phá một số tủ trưng bày trước khi chạy trốn khỏi khu vực trên một chiếc xe Honda bốn cửa. Cảnh sát đã chận các nghi phạm ở lối ra Xa lộ 5 tại Đường Jamboree, thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và bắt 3 nghi phạm trong xe. Danh tính của họ không được tiết lộ.

⚪ ---- Canada bảo vệ sinh vật rừng, nhiều người gốc Việt lãnh án. Vào ngày 18 tháng 7/2023, tại Palais de Justice ở Montréal, Quebec, Trần Đình Tuấn Vũ đã bị phạt 5.000 đô la sau khi nhận tội vi phạm Luật Bảo vệ Động vật và Thực vật Hoang dã. Vào ngày 25 tháng 7/2023, Thi Kim Loan Nguyen đã nhận tội với một tội danh và Minh Truong Hai Nguyen với bốn tội danh vi phạm cùng một Đạo luật. Thi Kim Loan Nguyen bị phạt $5,000 và Minh Truong Hai Nguyen $24,000. Tiền phạt sẽ được trả cho Quỹ Thiệt hại Môi trường của Chính phủ Canada.

Các bản án đã được Tòa án đưa ra sau các báo cáo liên quan đến các hoạt động buôn bán bất hợp pháp diễn ra từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2018. Trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi động vật hoang dã đã phát hiện ra rằng 3 người đã vận chuyển hoặc sở hữu trái phép túi mật gấu đen với mục đích vận chuyển chúng từ New Brunswick đến Quebec. Cuộc điều tra được thực hiện như một phần của Chiến dịch Pochette, một chiến dịch nhằm triệt phá một mạng lưới buôn bán mật gấu và các bộ phận khác của gấu đen.

⚪ ---- TIN VN. World Cup nữ 2023: Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển Việt Nam bị loại. Theo VTC News. Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại với tỉ số 0-2 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup nữ 2023. Bồ Đào Nha là đối thủ thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023. Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh khiến Bồ Đào Nha không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam để thua đội tuyển Bồ Đào Nha với tỉ số 0-2. Đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Hai lần, thủ môn Kim Thanh (áo vàng) bó tay.

⚪ ---- TIN VN. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời, thọ 81 tuổi. Theo nhiều báo VN. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả "Hát cho dân tôi nghe", qua đời ở tuổi 81 vào sáng ngày Thứ Tư 26/7/2023. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập sinh ngày 25/2/1942 tại Huế, có các bút danh khác là Trần Nhật Nam, Lê Nguyên, Nguyễn Xuân Tân, là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, Phó Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam và là Tổng Biên tập tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Tôn Thất Thành - em trai nhạc sĩ Tôn Thất Lập cho biết - TTL bị ung thư trực tràng, điều trị nhiều năm qua ở Viện Ung Bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viên Quân y 175. Theo Wikipedia, trong thời chiến tranh Việt Nam, Tôn Thất Lập hoạt động trong phong trào âm nhạc Hát cho đồng bào tôi nghe, ông đã sáng tác các ca khúc và hợp xướng như: "Hát cho dân tôi nghe", "Dậy mà đi" (phổ thơ Tố Hữu), "Xuống đường" (viết chung với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước), "Hát trong tù", "Lúa reo trên khắp đồng bằng"... đã được hát trong phong tranh đấu của học sinh, sinh viên miền Nam. Sau đó, ông ra Bắc học tại Nhạc viện Hà Nội rồi quay vào Nam làm công tác văn hóa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Trên 1 bài phỏng vấn trên BBC Tiếng Việt ngày 11 tháng 12, 2012, Tôn Thất Lập nói rằng nhạc của ông cũng là vũ khí chống chế độ VNCH, nhìn nhận phong trào sinh viên ông tham dự nhận chỉ đạo của Mặt Trận GPMN. Bài viết ghi: "Nhạc sỹ Tôn Thất Lập khẳng định với BBC rằng phong trào sáng tác ca khúc "Hát cho đồng bào tôi nghe" có vai trò chính trị trong cuộc chiến 30 năm ở Miền Nam Việt Nam. Ông nói phong trào có sự liên hệ với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và chịu sự chỉ đạo của Mặt trận dù phủ nhận bản thân có tiếp xúc với cán bộ văn nghệ từ miền Bắc."

⚪ ---- HỎI 1: Cuộc chiến kỹ thuật: Hãng Trung Quốc rủ nhau chiêu dụ kỹ sư cao cấp Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các công tố Đài Loan đang điều tra 3 công ty Hoa Lục vì đã tiến hành các hoạt động bất hợp pháp để chiêu dụ và tuyển dụng các kỹ sư cấp cao ở Đài Loan, báo cáo cho biết hôm thứ Tư (26 tháng 7). Cảnh sát đã khám xét các văn phòng ở Đài Bắc của Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. và TenaFe, Inc. hôm thứ Ba (25 tháng 7), theo báo Liberty Times đưa tin. Các cuộc khám xét đã khiến 3 nhân viên bị điều tra vì đã giúp các công ty tuyển dụng bất hợp pháp các kỹ sư và chuyên gia cấp cao của Đài Loan.

Một người đàn ông họ Tung được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 Đài tệ (16.000 USD) và bị cấm rời khỏi đất nước Đài Loan. Hai nhân viên khác, họ Yang và Chang, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lần lượt là 300.000 Đài tệ và 200.000 Đài tệ.

Yang đã quản lý một công ty chi nhánh bất hợp pháp ở Đài Loan cho công ty Jiangsu Cnano từ năm 2015, trong khi Tung làm việc cho các công ty Hoa Lục Yangtze Memory và TenaFe từ năm 2017 đến 2019. Các cuộc khám xét và thẩm vấn vẫn chưa kết thúc và có thể phát hiện ra những trường hợp tương tự, báo Liberty Times cho biết.

Yangtze Memory, công ty sản xuất bộ nhớ flash hoặc chip NAND, đã bị Hoa Kỳ nhắm đến để trừng phạt, khiến họ không thể mua các công cụ hoặc bộ phận cho các công cụ cũ ở Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4954335

⚪ ---- HỎI 2: Đi bộ, thể dục sẽ cứu người bị suy tim?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các bác sĩ lâm sàng kiểm tra dữ liệu từ các thiết bị đeo được theo dõi số bước mỗi ngày cho thấy những người bị suy tim gặp ít hạn chế về sức khỏe hơn khi tăng khả năng vận động. Một nghiên cứu từ Michigan Medicine và Đại học Missouri, cùng với Viện Tim mạch St. Luke's Mid America Heart Institute, áp dụng một cách tiếp cận mới đối với các thiết bị đeo được bằng cách xem xét máy đếm bước dành cho những người có vấn đề về tim.

Tóm lại, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng càng nhiều bước càng tốt và họ đã công bố phát hiện của mình trong JACC: Heart Failure. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu ở những nơi khác đã phát hiện ra rằng khối lượng tập thể dục có lợi cho sức khỏe đáng kể, ngay cả khi bệnh nhân cố gắng tập luyện trong một ngày. Theo các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, 150 phút hoạt động thể chất mạnh mẽ được khuyến nghị mỗi tuần có lợi cho sức khỏe rõ ràng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/26/heart-health-step-counters/5661690386434/

.