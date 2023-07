Hun Sen đọc diễn văn hôm Thứ Tư, nói sẽ nhường ngôi Thủ Tướng cho con trai là Đại tướng Hun Manet trong 3 tuần tới.

- Hun Sen: sẽ bàn giao chức Thủ Tướng cho con trai, Tướng Hun Manet, trong 3 tuần tới.

- Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) thú nhận với tòa đã bịa đặt chuyện 2 nhân viên bầu cử Georgia "dàn xếp gian lận" năm 2020

- Bể ra thì trả lại: Trump nói sẽ trả lại những đồng xu cổ và đèn dầu gốm cổ cho chính phủ Israel

- Trump khi lật ngược bầu cử 2020 bị nhiều luật sư Cộng Hòa trong Bộ Tư Pháp hăm dọa sẽ từ chức vì sai Hiến pháp, nếu Trump thắng cử 2024 sẽ chỉ gài người vâng lời.

- Tu chính án thứ 14 trong Hiến pháp sẽ cấm Trump vào Bạch Ốc, nếu tòa xử Trump có tội dính vào nổi dậy 6/1/2021

- 2 luật gia: Trump có thể bị truy tố vì dòng tweet đe dọa bạo lực, kích động đám đông để họ truy lùng Pence

- Sắp chiếu ở tòa Georgia: Trump là nhân vật chính, tội đe dọa, xúi lật ngược bầu cử, có thể truy tố theo luật RICO

- Thăm dò: 7% người Mỹ đồng ý rằng “sử dụng vũ lực là hợp lý để khôi phục chức Tổng thống cho Trump”.

- BBC phỏng vấn đổi tuyển nữ bóng đá Ma-rốc, hỏi chuyện đồng tính, họp báo liền ngưng. BBC xin lỗi.

- Boeing: doanh thu trong quý 2 tăng 18%

- Coca-Cola: thu nhập trong quý thứ hai tăng 34%

- TQ lên án, tố cáo Mỹ tấn công mạng vào Trung tâm theo dõi động đất Vũ Hán

- Nga: sẽ đáp trả quyết định của Moldova vụ hạn chế số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Chisinau.

- Sở giám sát nguyên tử LHQ: có mìn gài ở rào lò điện nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine nơi do Nga chiếm đóng

- Cựu lính TQLC Hoa Kỳ Trevor Reed (bị giam ở Nga trước khi được trả về Mỹ trong trao đổi tù binh năm 2022) bị thương ở chiến trường Ukraine

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Bắc Hàn

- Texas lại nổ súng: tay súng vào y viện bắn trúng 1 bác sĩ, rồi chạy, tay súng bị cảnh sát bắn bị thương

- Trí tuệ nhân tạo AI đẩy lợi nhuận tăng: Alphabet Inc. doanh thu quý 2 đạt 74,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái

- Microsoft doanh thu quý 4 đạt 56,2 tỷ USD, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

- Nhiều thuốc giảm cân có hại, như Ozempic và Wegovy, gây liệt dạ dày (stomach paralysis).

- Kinh tế lạc quan, dân Mỹ xài nhiều, quẹt thẻ tưng bừng. Visa Inc. doanh thu quý 3 tới 8,1 tỷ USD, tăng 12%

- Nhà giàu rủ nhau chạy để trốn thuế, nhiều tiểu bang thu thuế âm lớn nhất: 1. California (-343,2 triệu USD). 2. New York (-299,6 triệu USD). 3. Illinois (-141,7 triệu USD)

- Tiểu bang đón nhà giàu, thuế thu tăng cao nhất là: 1. Florida (12,4 tỷ USD). 2. Texas (10,7 tỷ USD). 3. Arizona (9,4 tỷ USD). 4. Colorado (8,6 tỷ USD). 5. North Carolina (7,8 tỷ USD)

- Georgia: nghị viên Van Tran đòi in phiếu bầu cử thêm tiếng Việt và Tây Ban Nha, bị tố “không phải người Mỹ”

- TIN VN. Sau nhiều lần cân nhắc, TP HCM chính thức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè.

- TIN VN. Thâu tóm resort casino lớn nhất Việt Nam, lộ diện gia tộc tỷ phú Hong Kong.

- TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hù dọa văn nghệ sĩ, đòi phải tự soi, tự sửa, đừng viết hồi ký bôi đen quá khứ.

- HỎI 1: Dân Mỹ cần 3 chuyến du ngoạn xa mỗi năm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 60% dân Nam Hàn cao niên vẫn đang làm việc, tích cực kinh tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/7/2023) ⚪ ---- Công ty Boeing đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý thứ 2 của năm tài chính 2023 đã tăng 18% hàng năm lên 19,75 tỷ đô la, vượt qua ước tính. Mặt khác, hãng sản xuất máy bay đã ghi nhận khoản lỗ ròng 149 triệu đô la, với con số ngày càng xấu hơn so với khoản thu nhập ròng 160 triệu đô la được đăng ký trong cùng kỳ ba năm trước. Boeing cũng ghi nhận khoản lỗ pha loãng (diluted losses) trên mỗi cổ phiếu là 0,25 đô la một cổ phiếu so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,32 đô la một cổ phiếu được ghi nhận trong quý 2 năm 2022. Trong khi đó, số lượng máy bay thương mại được giao của hãng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái từ 121 đến 136.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Dave Calhoun cho biết: "Chúng tôi đã có một quý thứ hai vững chắc với việc giao hàng được cải thiện và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Chúng tôi có vị thế tốt để đáp ứng các mục tiêu tài chính và hoạt động mà chúng tôi đã đặt ra cho năm nay và trong dài hạn". nhận xét. Sau khi công bố báo cáo, cổ phiếu của công ty đã tăng 4,05% trong giao dịch tiếp thị trước.

⚪ ---- Công ty Coca-Cola đã công bố vào thứ Tư rằng thu nhập ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu của họ lên tới 0,59 đô la trong quý thứ hai của năm tài chính 2023, tăng 34% so với năm trước. Doanh thu hoạt động ròng là 11,97 tỷ đô la trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, với mức tăng 6% so với cùng khoảng thời gian vào năm 2022. Lợi nhuận gộp tăng 9% lên 7,06 tỷ đô la và thu nhập hoạt động là 3% lên 2,4 đô la tỷ.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành James Quincey cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện hiệu quả và hiệu quả ở cấp địa phương, đồng thời duy trì tính linh hoạt ở cấp toàn cầu. Sức mạnh từ kết quả nửa đầu năm và khả năng phục hồi của doanh nghiệp giúp chúng tôi tự tin nâng cao hướng dẫn cho năm 2023 của mình". trong báo cáo. Cổ phiếu của công ty cao hơn 1,83% trong giao dịch tiếp thị trước theo kết quả mới nhất.

⚪ ---- Cựu luật sư riêng của Trump, Rudy Giuliani thừa nhận rằng ông “không phản đối” rằng những tuyên bố mà ông đưa ra về 2 nhân viên bầu cử vào năm 2020 là “sai sự thật”, theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba. Hai nhân viên phòng tổ chức bầu cử ​​của Quận Fulton - Ruby Freeman và Shaye Moss - đã kiện Giuliani vì tội phỉ báng vào tháng 12/2021 về những tuyên bố mà Giuliani đưa ra sai sự thật khi tuyên bố rằng họ đóng vai trò dàn xếp gian lận bầu cử. Trong một tuyên bố dài 2 trang được đệ trình hôm thứ Ba, Giuliani thú nhận đã nói sai và phỉ báng, nghĩa là Giuliani sẽ “không phản đối” rằng những tuyên bố đó là “sai sự thật” và “mang ý nghĩa phỉ báng”.

Trong tuyên bố của mình, Giuliani cũng cho biết ông sẽ không thách thức “các yếu tố thực tế của trách nhiệm pháp lý” liên quan đến cáo buộc của nhân viên bầu cử về “cố ý gây đau khổ về tinh thần và các yêu cầu bồi thường liên quan khác”. Tuy nhiên, tuyên bố của Giuliani khẳng định rằng những thú nhận đó không ảnh hưởng đến lập luận của ông rằng những tuyên bố và quan điểm mà ông đưa ra được “bảo vệ theo hiến pháp”. Tuyên bố cũng lưu ý rằng Giuliani thú nhận những cáo buộc này “vì mục đích quyết định trường hợp này về các vấn đề pháp lý.”

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu ủy viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) Bernard Kerik - người đã giúp chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump khảo sát các tuyên bố gian lận bầu cử năm 2020 - cam kết chuyển tài liệu cho nhóm pháp lý của Freeman và Moss.

⚪ ---- Chôm không được thì trả lại. Trump chuẩn bị trả lại những đồng xu cổ và đèn dầu gốm cổ cho chính phủ Israel sau khi cất giữ chúng tại ngôi nhà Mar-a-Lago của ông ở Florida kể từ tháng 12 năm 2021. Saul Fox, một nhà tài trợ Công Hòa giàu có, đã tặng những món cổ vật này cho cựu tổng thống tại buổi tiệc Do Thái giáo Hanukkah 2021 tại khu nhà Palm Beach, nơi chúng sau đó được trưng bày trong một chiếc hộp có tấm biển mang logo của Cơ quan Cổ vật Israel.

Tuần trước, một báo cáo trên tờ báo Haaretz của Israel cho biết các nhân vật cấp cao của Israel đã cố gắng “không thành công” để yêu cầu Trump trả các cổ vật về cho Israel. Fox sau đó nói với The Wall Street Journal rằng ban đầu anh ấy hy vọng sẽ tặng chúng cho Trump tại Bạch Ốc vào năm 2019 và đã được người đứng đầu cơ quan quản lý cổ vật cho phép làm như vậy, nhưng cử chỉ này đã bị trì hoãn sau khi Bộ Ngoại giao nhất quyết yêu cầu kiểm tra các cổ vật. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung nói với The New York Times: “Vì các cổ vật đã trưng bày như dự định ban đầu, văn phòng sẽ nhanh chóng chuyển trả chúng cho đại diện của tổ chức."

⚪ ---- Trump đã thất bại trong nhiều kế hoạch chuyển hướng độc tài khi còn đương chức, một trong những kế hoạch nổi bật nhất là cố gắng chôm cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 từ chiến thắng của Joe Biden - và lý do chính cho điều đó là có nhiều quan chức lương thiện đã từ chối vâng lệnh Tổng Thống Trump khi bị yêu cầu xóa sổ thủ tục và luật pháp.

Điều đó khó có thể trở thành sự thật lần nữa nếu Trump tái đắc cử 2024, theo lời cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Steele cảnh báo trên MSNBC. Trump và các cộng sự đang lộ ra một kế hoạch sâu rộng nhằm phá bỏ các rào cản kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp, để sẽ cho phép Trump đảm bảo chỉ những người trung thành với cam kết mới nắm quyền kiểm soát.

Người dẫn chương trình Katie Phang nói: “Michael, có một số người, bao gồm cả luật sư, đã khiến nghề này trở nên xấu hổ. [Richard] Donaghue là một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, không chính xác như những gì chúng ta gọi là một chiến binh Kháng chiến. Vì vậy, Mike, hãy nói về độ tin cậy của Donaghue với tư cách là một nhân chứng. Chúng tôi đã thấy một số nhân chứng đã làm chứng trong cuộc điều tra 1/6."

“Vâng, tôi nghĩ ông ấy [Donaghue] là một nhân vật quan trọng ở đây, không chỉ đưa ra bối cảnh hợp pháp mà còn đưa ra bối cảnh rộng lớn hơn về mặt chính trị để chỉ ra cách các đảng viên Cộng hòa trong chính quyền [Trump] đã phản ứng vào thời điểm này vào giờ này trước những lời khẩn cầu của tổng thống Trump về cơ bản là xé bỏ Hiến pháp, đưa Trump lên làm Tổng Thống và viết lại lịch sử Hoa Kỳ. Tôi nghĩ, điều quan trọng là phải nghe và thấy trong đoạn phim đó khi hội đồng luật sư [trong Bộ Tư Pháp], các luật sư của Đảng Cộng hòa, nói rằng, không, tôi đã sẵn sàng từ chức. Ông ta [Donaghue] kể rằng [các luật sư Bộ Tư Pháp] sẵn sàng nghỉ việc."

Điều đó sẽ không xảy ra trong thời gian tới nếu Trump đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa, Steele nói. "Donald Trump đã học được một bài học rất quý giá, nếu không có gì khác, và tôi tin rằng ý tưởng này của lần sau, ông ấy sẽ không để điều này lặp lại", Steele nói. "Trump sẽ không cài đặt tại chỗ những luật sư sẽ nói không với ông ấy, những người sẽ đọc cho ông ấy nghe các quy tắc và quy định và rằng Chúa cấm, Hiến pháp cấm. Mà thay vào đó [những người Trump bổ nhiệm sau thắng thắng cử 2024] sẽ nói, vâng, thưa ông, ông cần làm việc này như thế nào? Khi nào thì cần xong chưa? Và làm cách nào để chúng ta tập hợp các lực lượng trên khắp đất nước để đảm bảo rằng nó được duy trì? Vì vậy, tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều quan trọng rút ra từ những thời điểm như thế này để hiểu ranh giới đó mỏng đến mức nào đối với chúng ta vào năm 2020 và tại sao ranh giới đó sẽ bị xóa sổ nếu Trump được bầu lại vào năm '24."

.

⚪ ---- Có một cuốn phim sắp chiếu tại 1 tòa án Georgia, với Trump là nhân vật chính, là kẻ khi giữ quyền lực cao nhất thế giới đã hù dọa rồi năn nỉ một viên chức tiểu bang Georgia, và bị viên chức này từ chối. Trump đang phải đối mặt với một làn sóng cáo trạng có thể xảy ra ở cấp liên bang trong vụ án ngày 6 tháng 1, nhưng cũng có một vụ án khác: vụ can thiệp bầu cử Georgia đang được Công tố quận Fulton Fani Willis theo đuổi, dự kiến sẽ đưa ra tòa tháng 8, tức là một hay 2 tuần nữa. Và đó là một không gian quan trọng để theo dõi, nhà phân tích Bakari Sellers lập luận trên CNN hôm thứ Ba.

“Các cử tri cảm thấy mệt mỏi, đúng vậy, và Chris Christie trong cuộc phỏng vấn với bạn đã nói rằng anh ấy nghĩ mình là người thực sự hoàn thành công việc,” trưởng văn phòng Bloomberg News tại Washington, Peggy Collins, cho biết. "Đây là câu hỏi mà mọi người cứ thắc mắc hết lần này đến lần khác ở Washington. Bạn thực sự đang làm gì để giúp chúng tôi về giá cả, về kinh tế, đây có phải là sân khấu chính trị không?"

"Và bạn sẽ xem nhà hát nào?" Bakari Sellers hỏi. “Thành thật mà nói, bạn đang xem bạn tiếp tục đào hố sâu sau Hunter Biden hay xem phiên tòa xét xử ở... Miami, Florida, của cựu Tổng thống Hoa Kỳ hay ở Atlanta, Georgia, hay ở New York, hay ở Washington, D.C.?"

Bakari Sellers nói: "[Phiên tòa ở] Atlanta [Georgia] đang đến. Fani là ... một công tố viên tuyệt vời... Như chúng ta biết, các bản cáo trạng theo luật RICO đang được xây dựng ở dưới đó. Có kiểu nhà hát chính trị đó trên khuôn mặt của nó vượt xa bất kỳ cuộc điều tra luận tội nào từ sự quyến rũ của nó."

.

(Ghi chú: Để vi phạm luật RICO, nghi can phải tham gia vào một mô hình hoạt động gian lận có liên quan đến một doanh nghiệp. Luật xác định 35 tội cấu thành tội gian lận, bao gồm đánh bạc, giết người, bắt cóc, đốt phá, buôn bán ma túy, hối lộ. Đặc biệt, gian lận qua thư và chuyển khoản cũng vào tội này. Tội RICO có thể 20 năm tù. Trump có thể bị truy tố vì lừa đảo huy động hàng trăm triệu đô la từ những người ủng hộ sau cuộc bầu cử năm 2020, trong khi tiền này xài vô ích. Bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Trump biết rằng tiền đề của việc gây quỹ - rằng Trump đã thắng cử - là sai; hai công ty nghiên cứu độc lập do chiến dịch tranh cử của Trump thuê sau cuộc bầu cử đã nói với Trump rằng gian lận phiếu bầu là chuyện bịa đặt.)

⚪ ---- Trên nguyên tắc, nếu công tố chứng minh được Trump có ý xúi giục bạo loạn ngày 6/1/2021, Trump sẽ bị Hiến pháp cấm vào Bạch Ốc. Vì một người đã cố gắng lật đổ chính phủ Hoa Kỳ không thể trở thành tổng thống. Hiến pháp đặt ra bốn tiêu chí phải được đáp ứng để ai đó trở thành tổng thống. Theo quy định của Hiến pháp, ứng cử viên tổng thống: (1) phải là công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, (2) phải là cư dân của Hoa Kỳ trong 14 năm, (3) phải từ 35 tuổi trở lên, và (4) sau khi đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp, không được tham gia nổi dậy chống lại Hoa Kỳ.

Trump đáp ứng ba tiêu chí đầu tiên. Trump không đạt điều kiện thứ tư. Tại sao? Bởi vì Mục 3 của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp đã nêu rõ: "Không ai được… nắm giữ bất kỳ chức vụ nào, dân sự hay quân sự, dưới quyền của Hoa Kỳ… người trước đó đã tuyên thệ… ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ, lại tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi dậy chống lại hiến pháp đó, hoặc hỗ trợ hoặc an ủi cho kẻ thù của Hoa Kỳ." Yêu cầu này được đưa ra sau Nội chiến để đảm bảo rằng những người được bầu vào các cơ quan công quyền có thể được tin tưởng để duy trì Hiến pháp.

Yêu cầu đó đã được các tòa án áp dụng để loại bỏ Couy Griffin ra khỏi chức vụ Giám sát Quận Otero County (New Mexico), vì Griffin là người sáng lập “Cowboys for Trump” và bị kết tội tiểu hình vì đã bước vào khuôn viên Điện Capitol trong cuộc nổi dậy ngày 6/1, mặc dù Griffin không vào trong tòa nhà. Kết quả là phán quyết sau đó loại bỏ Griffin khỏi chức vụ đã được Tòa án tối cao New Mexico giữ nguyên.

Khi Tu chính án thứ 14 áp dụng cho một ủy viên quận (như Griffin) đã tham gia vào ngày 6 tháng 1, thì nó sẽ áp dụng cho Donald Trump - người, khi tất cả những nỗ lực khác của Trump để duy trì quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử đều thất bại, đã chỉ đạo một đám đông có vũ trang tuần hành vào Điện Capitol nhằm ngăn chặn việc chứng nhận cử tri.

Tại lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Trump đã tuyên thệ bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Bốn năm sau, Trump đã vi phạm lời thề đó với nỗ lực bám ghế sau khi thất cử. Cuộc nổi dậy bạo lực là đỉnh điểm của một chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Sau khi Trump thất bại trong hơn 60 vụ kiện ra tòa, Trump đã đe dọa các quan chức tiểu bang đảo ngược cuộc bầu cử bằng cách “tìm” những phiếu bầu không tồn tại. Trump đã tuyển dụng các nhóm đại cử tri “thay thế” để bỏ phiếu trái phép cho Trump trong Đại cử tri đoàn.

Và sau đó, khi không kế hoạch nào khác thành công, Trump đã mời những kẻ cực đoan đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 để ngăn chặn việc kiểm phiếu đại cử tri chính thức. Được thông báo rằng các thành viên của đám đông mang theo vũ khí chết người, Trump cử họ đến tòa nhà Điện Capitol, nơi họ xâm chiếm, họ đe dọa và họ đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence và họ đòi bắn chết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Theo luật, Trump sẽ bị cấm cửa Bạch Ốc, nếu tòa án kết luận theo Hiến pháp.

⚪ ---- Các luật gia: Giải thích từ Tòa Tối Cao làm hại Trump. Giáo sư luật Hiến pháp Harvard Laurence Tribe và cựu công tố viên liên bang Dennis Aftergut đã cùng nhau viết một chuyên mục trên Slate giải thích về cách một quyết định gần đây của Tòa Tối cao có thể giúp các công tố viên sử dụng các dòng tweet của Donald Trump để chống lại Trump dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong số nhiều việc mà Trump đã làm trước ngày 6 tháng 1/2021 là gửi một số lời đe dọa qua dòng tweet tới Phó Tổng thống Mike Pence khi đám đông bạo lực xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, họ viết trong bài báo đăng hôm thứ Ba. “Mike Pence đã không có can đảm để… bảo vệ Đất nước của chúng ta,” Trump viết.

Hai luật gia đã trích dẫn bức thư mục tiêu được công bố gần đây từ Công tố đặc biệt Jack Smith gửi cho Trump. Họ cho biết các cáo buộc có thể xảy ra có thể liên quan đến “âm mưu gây thương tích, đe dọa hoặc hù dọa một người… trong việc thực hiện hoặc hưởng thụ bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được bảo đảm bởi Hiến pháp hoặc luật pháp của Hoa Kỳ hoặc vì người đó đã thực hiện quyền đó.”

Họ mài giũa các từ "đe dọa" (threaten) và "hù dọa" (intimidate), mà họ giải thích có thể là cách người ta xem dòng tweet đó. "Theo Tu chính án thứ 12, phó tổng thống có quyền (và nghĩa vụ) chủ trì Phiên họp chung của Quốc hội để xác nhận lá phiếu bầu tổng thống tiếp theo và đảm bảo rằng các phiếu đại cử tri được kiểm một cách hợp pháp", 2 luật gia viết.

Pence nói với Trump rằng ông đã bỏ phiếu để phê chuẩn cuộc bầu cử, bất chấp yêu cầu của tổng thống. Bài báo viết: "Dòng tweet lúc 2:24 chiều của Trump xuất hiện 11 phút sau khi đám đông xông vào Điện Capitol. Điều đó cũng xảy ra, theo ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, sau khi Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows thông báo cho Trump về bạo lực. Trump rõ ràng đã có trong đầu một hoặc nhiều mục tiêu."

Họ gợi ý rằng mục tiêu đầu là nỗ lực cuối cùng để đe dọa và hù dọa Pence bằng cách dùng đám đông. Thứ hai, Trump tìm cách kích động đám đông để họ truy lùng Pence. Bài báo viết: "Thứ ba, để trả thù Pence vì đã không đầu hàng nếu hai mục tiêu đầu tiên thất bại. Điều đó sẽ cấu thành một nỗ lực trừng phạt Pence vì đã thực thi quyền hiến định của mình - và thông qua quyền của cử tri Mỹ - một hành vi vi phạm quy chế khác."

Tòa Tối cao phải làm gì với điều này bắt nguồn từ phán quyết ngày 27/6/2023 trong vụ Counterman kiện Colorado. Tòa án đã quyết định, 7-2, rằng “trạng thái tinh thần thiếu thận trọng” đối với hành vi đe dọa bạo lực là đủ bằng chứng để chứng minh “các mối đe dọa thực sự”.

Các thẩm phán giải thích rằng những từ này “nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu chính án thứ nhất.” Vì vậy, từ "liều lĩnh" ("recklessness") có nghĩa là Trump, người đưa ra các mối đe dọa, "có ý thức bỏ qua nguy cơ đáng kể rằng thông tin liên lạc của Trump sẽ bị coi là đe dọa bạo lực."

Andrew Weissmann, cựu công tố viên cấp cao của Robert Mueller, cảnh báo rằng bức thư mục tiêu cho biết rằng Trump sẽ bị truy tố về các cáo buộc bầu cử vào bất kỳ ngày nào.

.

⚪ ---- Phe MAGA đồng ý: cần bạo lực cướp chính quyền cho Trump. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với việc sử dụng bạo lực để chiếm Bạch Ốc cho cựu Tổng thống Trump. Bản Báo cáo có tiêu đề “Những mối nguy hiểm đối với nền dân chủ” do Dự án Chicago về các mối đe dọa an ninh (CPST: Chicago Project on Security Threats) công bố vào đầu tháng này, cho thấy 7% người Mỹ từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 26/6/2023 đồng ý rằng “việc sử dụng vũ lực là hợp lý để khôi phục chức vụ tổng thống của Donald Trump”.

Hun Sen đọc diễn văn, nói sẽ nhường ngôi Thủ Tướng cho con trai là Hun Manet trong 3 tuần tới.

Hun Manet sẽ nối ngôi Thủ Tướng Campuchia trong tháng 8/2023.

Con số đó tăng từ 4,5%, hay “tương đương với sự thay đổi ước tính từ 12 triệu lên 18 triệu người Mỹ trưởng thành,” theo cuộc khảo sát do CPST và NORC thực hiện. Đây là lần tăng đầu tiên về số lượng người Mỹ đồng ý với tuyên bố đó kể từ tháng 4 năm ngoái.⚪ ---- Hun Sen, nhà lãnh đạo lâu năm của Campuchia, cho biết hôm thứ Tư 26/7/2023 rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng sau ba tuần nữa và trao lại vị trí này cho con trai trưởng của ông, người đã giành được chiếc ghế đầu tiên trong Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật 23/7/2023. Thông báo được đưa ra sau khi Đảng Nhân dân Campuchia của họ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cuối tuần mà các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền chỉ trích là bầu cử không tự do cũng như không công bằng, và trong đó phe đối lập chính của đất nước bị đàn áp.Hun Sen là nhà lãnh đạo độc tài của Campuchia trong 38 năm nhưng cho biết trước cuộc bầu cử rằng ông sẽ trao lại vị trí này cho con trai trưởng của mình, Hun Manet, vào một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Hun Manet, 45 tuổi, hiện là Đại tướng tổng tư lệnh quân đội nước này. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Hun Sen, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở châu Á, cho biết ông đã thông báo cho Quốc vương Norodom Sihamoni về quyết định của mình và nhà vua đã đồng ý về mặt hình thức.Hun Sen cho biết con trai ông sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia báo cáo kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, trong đó CPP giành được 120 trên 125 ghế. Ông cũng lưu ý rằng một thế hệ mới sẽ đảm nhận nhiều vị trí bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ mới mà ông cho biết sẽ được thành lập vào ngày 22/8/2023. Mặc dù ông sẽ từ chức thủ tướng, Hun Sen được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp tục tham gia chặt chẽ vào các hoạt động chính trị điều hành Campuchia, và cũng sẽ trở thành chủ tịch Thượng viện của đất nước.Hun Manet đã tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ, có văn bằng thạc sĩ của Đại học New York và bằng tiến sĩ của Đại học Bristol của Anh quốc. Tuy nhiên, bất chấp nền giáo dục phương Tây của Manet, các nhà quan sát không mong đợi bất kỳ sự thay đổi ngay lập tức nào trong chính sách sau khi thân phụ liên tục đưa Campuchia xích lại gần Trung Quốc trong những năm gần đây.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết hôm thứ Tư rằng Bắc Kinh lên án cuộc tấn công mạng vào Trung tâm theo dõi động đất Vũ Hán (Wuhan Earthquake Monitoring Center) và sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh mạng TQ. Mao sau đó nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ sử dụng "tiêu chuẩn kép điển hình và thao túng chính trị" khi cáo buộc Trung Quốc dàn dựng các cuộc tấn công tương tự.Bà lưu ý rằng Mỹ chính trị hóa và vũ khí hóa vấn đề này, làm gián đoạn nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc cùng nhau giải quyết vấn đề an ninh mạng, vốn là thách thức chung đối với tất cả các quốc gia. Những phát hiện sơ bộ từ một cuộc điều tra về vụ việc cho thấy một nỗ lực do chính phủ hậu thuẫn từ Hoa Kỳ đứng đằng sau vụ tấn công, theo Thời báo Hoàn cầu, một cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã đưa tin trước đó trong ngày.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nóit Moscow sẽ đáp trả quyết định của Moldova về việc hạn chế số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Chisinau. "Trong một nỗ lực để lấy lòng các nhà tài trợ phương Tây, Chisinau đã tăng gấp đôi nỗ lực chống lại người Nga," Zakharova tuyên bố và nhấn mạnh rằng hành động của Moldova thể hiện "một bước nữa trong việc phá hủy quan hệ song phương" mà "sẽ không có câu trả lời."Trước đó, Chisinau tuyên bố sẽ giới hạn số lượng các nhà ngoại giao Nga ở nước này xuống còn 10 và số lượng các vị trí hành chính và kỹ thuật là 15 do có báo cáo cho rằng Nga đã lắp đặt ăng-ten tại đại sứ quán của mình để thu thập thông tin bí mật, điều mà Zakharova bác bỏ "vô căn cứ..."⚪ ---- Cơ quan giám sát nguyên tử của LHQ cho biết họ đã nhìn thấy mìn sát thương tại địa điểm của nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia của Ukraine doquân Nga chiếm đóng. Lò nguyên tử lớn nhất châu Âu đã rơi vào tay Nga ngay sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Kiev và Moscow kể từ đó đã cáo buộc nhau lên kế hoạch cho một vụ nổ tại lò nguyên tử này.Vào ngày 23/7, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) "đã nhìn thấy một số mìn gài trong vùng đệm giữa các hàng rào vành đai bên trong và bên ngoài của địa điểm", theo giám đốc cơ quan Rafael Grossi cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai 24/7/2023. Tuyên bố không cho biết đội đã nhìn thấy bao nhiêu quả mìn.Ông Grossi cho biết mìn nằm trong "khu vực hạn chế" mà nhân viên vận hành nhà máy không thể tiếp cận, đồng thời cho biết thêm đánh giá ban đầu của IAEA là bất kỳ vụ nổ nào "sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống an ninh và an toàn nguyên tử của địa điểm". Ông nói thêm rằng việc gài chất nổ tại địa điểm này là "không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA" và tạo thêm áp lực tâm lý đối với nhân viên.⚪ ---- Cựu lính TQLC Hoa Kỳ Trevor Reed, người từng bị giam giữ ở Nga trước khi được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh năm ngoái, đã bị thương trên chiến trường ở Ukraine, theo một nguồn tin nói với CNN hôm thứ Ba.Trong khi đó, báo The Messenger dẫn lời hai quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết Reed được cho là đã bị thương do mảnh đạn sau khi giẫm phải mìn và hiện đang được điều trị tại thủ đô của Ukraine. Cụ thể, Reed đã yêu cầu được chuyển đến một cơ sở quân sự của Mỹ ở Đức hoặc Ba Lan. Cựu lính TQLC Hoa Kỳ này được ra tù vào tháng 4/2022, sau khi bị kết án 9 năm tù vì tội tấn công cảnh sát ở Moscow.⚪ ---- Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoygu dẫn đầu đã đến Bắc Hàn, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba. Phái đoàn đã đến sân bay quốc tế Sunan bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng và được Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn Kang Sun Nam đón tiếp. “Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự 2 nước và sẽ là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước”, Bộ này nhận xét.⚪ ---- BBC đã xin lỗi vì một câu hỏi "không phù hợp" do một trong những phóng viên của họ đặt ra cho đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Ma-rốc. Tại một cuộc họp báo vào thứ Hai trước trận mở màn của đội với Đức tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, một phóng viên BBC đã nói chuyện với nữ cầu thủ Ghizlane Chebbak. “Ở Ma-rốc, quan hệ đồng tính là bất hợp pháp,” phóng viên nói. “Bạn có bất kỳ cầu thủ đồng tính nào trong đội của mình không, và cuộc sống của họ ở Maroc như thế nào?” Trong đoạn phim về hội nghị, có thể thấy Chebbak đang nhăn mặt và tháo tai nghe, sau đó cô quay sang cười với huấn luyện viên của mình.Sau câu hỏi, một người điều hành hội nghị đã nhảy vào nói: “Xin lỗi, đây là một câu hỏi rất chính trị, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các câu hỏi liên quan đến bóng đá.” Người phóng viên phản bác lại, lập luận rằng câu hỏi không phải là “chính trị” mà là “về con người”. Họp báo kết thúc ngay sau đó. “Chúng tôi nhận ra rằng câu hỏi không phù hợp,” một phát ngôn viên của BBC nói với CNN. Chúng tôi không có ý định gây ra bất kỳ tổn hại hay căng thẳng nào.”⚪ ---- Texas lại nổ súng. Một tay súng đã nổ súng bên trong một y viện ở Cedar Hill, ngoại ô Dallas, khiến khu phố trở nên hỗn loạn vào chiều thứ Ba khi y chạy trốn, với một nhân chứng kể lại rằng cô đã nằm xuống đường khi có “đạn bay khắp nơi”. Cảnh sát trưởng thành phố, Ely Reyes, cho biết tay súng đã bị bắn bị thương bởi 5 cảnh sát, những người đã nổ súng sau khi nghi phạm đâm xe và vung một “khẩu súng dài”.Nhân chứng Erica Roberts cho biết: “Y mở cửa xe và bắt đầu xả súng. Y có một khẩu AR và nó chỉ là boom-boom-boom, đạn ở khắp mọi nơi.” Tay súng đã sống sót, được nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Reyes cho biết một bác sĩ đã bị bắn tại trung tâm y tế nhưng đã ổn định. Ông Reyes cho biết tài xế của chiếc xe bị nghi can đâm vào chỉ bị thương nhẹ. Động cơ của nghi phạm vẫn chưa rõ ràng. Y đang được ẩn danh.⚪ --- Trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy lợi nhuận tăng tốc. Công ty Alphabet Inc. đã báo cáo vào thứ Ba rằng doanh thu quý hai của họ đạt 74,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kỳ vọng. Thu nhập ròng tăng 15% lên 18,4 tỷ USD, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 19% lên 1,44 USD. Công ty đã thông báo rằng Giám đốc tài chính Ruth Porat sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch và giám đốc đầu tư mới được thành lập của Alphabet và Google, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, đồng thời tiếp tục là Giám đốc tài chính.Giám đốc điều hành Sundar Pichai cho biết: "Có động lực thú vị trên các sản phẩm của chúng tôi và công ty, điều này đã mang lại kết quả mạnh mẽ trong quý này. Sự dẫn đầu liên tục của chúng tôi về AI cũng như sự xuất sắc của chúng tôi trong kỹ thuật và đổi mới đang thúc đẩy sự phát triển tiếp theo của Tìm kiếm và cải thiện tất cả các dịch vụ của chúng tôi". Cổ phiếu của Alphabet đã tăng 4,95% sau khi công bố thu nhập.⚪ ---- Trí tuệ nhân tạo AI mang mưa đôla. Tập đoàn Microsoft đã tiết lộ vào thứ Ba trong báo cáo thu nhập của mình rằng doanh thu trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 56,2 tỷ USD, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, công ty đã công bố doanh thu 211,9 tỷ USD cho cả năm tài chính, tăng 7% so với năm 2022.Thu nhập ròng được cải thiện 20% trong quý lên 20,1 tỷ USD, trong khi cả năm là 72,4 tỷ USD. Thu nhập pha loãng (Diluted earnings) trên mỗi cổ phiếu đã tăng 21% trong ba tháng tính đến ngày 30/6, đạt 2,69 đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu trong cả năm là 9,68 đô la.Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Microsoft cho biết: “Các tổ chức đang đặt câu hỏi không chỉ về cách thức – mà còn về tốc độ – họ có thể áp dụng thế hệ AI tiếp theo này để giải quyết những cơ hội và thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt – một cách an toàn và có trách nhiệm. Chúng tôi vẫn tập trung vào việc dẫn dắt sự thay đổi nền tảng AI mới, giúp khách hàng sử dụng Đám mây của Microsoft để nhận được giá trị cao nhất từ chi tiêu kỹ thuật số của họ và thúc đẩy đòn bẩy hoạt động."⚪ ---- Nhiều thuốc giảm cân có hại. Khi các loại thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy ngày càng trở nên phổ biến vì kết quả hữu hiệu, chúng cũng khiến một số người dùng phải chịu đựng một tình trạng đau đớn: liệt dạ dày (stomach paralysis). Theo CNN, các bác sĩ đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp liệt dạ dày nghiêm trọng, còn được gọi là liệt dạ dày, vì các loại thuốc này đã trở nên nổi tiếng (một phần nhờ lời chứng thực của người nổi tiếng và người có ảnh hưởng). Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cũng đã báo cáo về các khiếu nại về tình trạng tê liệt dạ dày từ những người sử dụng thuốc giảm cân.Các loại thuốc này hoạt động bằng cách làm chậm tốc độ thức ăn di chuyển qua dạ dày, trong một số ít trường hợp có thể gây tê liệt dạ dày hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, các bác sĩ nói với CNN. Trong một tuyên bố, công ty đứng sau Ozempic và Wegovy đã chỉ ra hồ sơ theo dõi lâu dài của thuốc và nói rằng các tác dụng phụ về đường tiêu hóa “có mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến trung bình và trong thời gian ngắn”.⚪ ---- Kinh tế lạc quan, dân Mỹ xài nhiều, quẹt thẻ tưng bừng. Visa Inc. tiết lộ vào thứ Ba rằng doanh thu trong quý 3 năm tài chính 2023 lên tới 8,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập ròng GAAP tăng 22% so với cùng kỳ lên 4,2 tỷ USD, trong khi thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 2% lên 2,00 USD. Trong quý thứ ba, Visa đã mua lại 12,9 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với chi phí trung bình là 229,19 USD/cổ phiếu với giá 3,0 tỷ USD.Giám đốc điều hành của Visa, Ryan McInerney, cho biết: "Chúng tôi đã báo cáo kết quả khả quan trong một quý nữa, phản ánh xu hướng kinh doanh ổn định. Chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ổn định, thúc đẩy tăng trưởng về khối lượng thanh toán và các giao dịch được xử lý". Cổ phiếu của công ty đã tăng 0,55% trong giao dịch sau giờ làm việc.⚪ ---- Dân nhà giàu California đang rủ nhau dọn đi! Dữ liệu mới từ MyEListing, một nguồn tài nguyên trực tuyến về bất động sản thương mại, cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng lối sống hiện tại. Họ xếp hạng các tiểu bang của Hoa Kỳ dựa trên luật thuế, triển vọng kinh tế và phong cách sống.Dưới đây là chín tiểu bang hàng đầu có dòng tài sản ròng chảy ra âm đáng kể nhất được xếp hạng. Nói cách khác, điều này phản ánh những tiểu bang nào những người có thu nhập cao đang rời đi nhiều nhất.Các tiểu bang có di chuyển thu nhập thuế âm ròng lớn nhất:1. California (-343,2 triệu USD)2. New York (-299,6 triệu USD)3. Illinois (-141,7 triệu USD)4. New Jersey (-135 triệu USD)5. Massachusetts (-129 triệu USD)6. Ohio (-122 triệu USD)7. Pennsylvania (-119 triệu USD)8. Michigan (-117 triệu USD)9. Indiana (-115 triệu USD)

Theo dữ liệu gần đây của IRS, California đứng đầu với khoản lỗ ròng đáng kinh ngạc là 343,2 triệu đô la. Tại sao? Nhiều người có thu nhập cao đang chạy trốn khỏi California do mức thuế thu nhập tăng vọt và chi phí sinh hoạt cao, khiến nó trở thành một điểm đến ít hấp dẫn hơn đối với những người Mỹ giàu có.

Nghiên cứu cũng cho thấy điều này có thể tác động đến việc tạo việc làm vì những người có thu nhập cao đóng một vai trò trong việc mở rộng kinh doanh. Ngược lại, những người có thu nhập cao đang chuyển đến ba tiểu bang này: Florida, Texas và Arizona.

Các tiểu bang có mức di chuyển thu nhập thuế dương ròng lớn nhất:

1. Florida (12,4 tỷ USD)

2. Texas (10,7 tỷ USD)

3. Arizona (9,4 tỷ USD)

4. Colorado (8,6 tỷ USD)

5. North Carolina (7,8 tỷ USD)

6. South Carolina (7,2 tỷ USD)

7. Tennessee (6,9 tỷ USD)

8. Utah (6,7 tỷ USD)

9. Georgia (6,6 tỷ USD)

Florida có thu nhập ròng di cư là 12,4 tỷ đô la. Một lý do chính? Florida không có thuế thu nhập cá nhân và Texas cũng vậy. Ngoài danh sách này, những người Mỹ giàu có đang chuyển đến Colorado, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Utah và Georgia.

⚪ ---- Một nữ hội đồng thành phố Morrow (tiểu bang Georgia) bị gọi là “không phải người Mỹ” vì đã kêu gọi in phiếu bầu cử bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt trong cuộc bầu cử cấp thành phố sắp tới. Phóng viên Băng tần 2 Mark Winne đã nói chuyện với nghị viên Van Tran về sự phản đối mà cô Tran đang chịu đựng.

Trần cho biết cô lớn lên ở Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cộng sản, cô không biết sự tự do mà mình đang đánh mất cho đến khi đến Hoa Kỳ, nơi cô trở thành công dân.

Ủy viên hội đồng thành phố Morrow Dorothy Dean cho biết lần đầu tiên cô biểu tình đòi quyền công dân là khi cô khoảng 13 tuổi ở Mississippi. Dean nói: “Tôi đã trải qua sự phân biệt đối xử và một cuộc sống khó khăn. “Tôi muốn mọi người cảm thấy rằng họ bình đẳng.”

“Bạn, với tư cách là một người Mỹ nhập cư, bạn đã tuyên thệ về quyền công dân được đọc và trao cho bạn bằng tiếng Anh,” Dean nói trong một cuộc họp của hội đồng thành phố. “Ngôn ngữ mà bạn đã thề trung thành. Tôi cảm thấy mình là một công dân của thành phố này và là một thành viên hội đồng. Bạn đã coi thường và bạn đã làm ô danh những lời thề mà bạn đã thực hiện với tư cách là một công dân Mỹ. Tôi muốn nói rằng điều đó là phi Hoa Kỳ và không thể tha thứ được. Thật xấu hổ cho bạn, Vân Trần."

“Vì vậy, tôi là một công dân Mỹ và việc sử dụng thuật ngữ đó (“người Mỹ nhập cư”) cho thấy rằng tôi không bình đẳng,” Tran nói. “Đối với tôi, không có gì mang tính Mỹ và yêu nước hơn là giúp công dân Mỹ bỏ phiếu.”

⚪ ---- TIN VN. Thâu tóm resort casino lớn nhất Việt Nam, lộ diện gia tộc tỷ phú Hong Kong. Theo VietnamNet. Gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf, khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ 'Vua sòng bạc Macau' Alvin Chau (Châu Trác Hoa). Theo Straits Times, gia tộc Cheng đã tiếp quản khu nghỉ dưỡng casino Hoiana Resort & Golf tại tỉnh Quảng Nam sau khi chủ cũ - "vua sòng bạc" Macau Alvin Chau đi tù từ đầu năm nay. Đây là khu casino resort lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, tổng diện tích gần 1.000ha. Được triển khai từ năm 2016, dự án có giấy phép hoạt động đến năm 2080.

⚪ ---- TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hù dọa văn nghệ sĩ, đòi phải tự soi, tự sửa, đừng viết hồi ký bôi đen quá khứ. Theo TTXVN. Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam được Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu. Trích: "Đặc biệt là tình trạng vẫn còn một số người phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xem nhẹ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tác phẩm của họ thường xa rời thực tiễn đời sống của đất nước, của nhân dân. Một số phát ngôn, viết hồi ký, sách báo, trang điện tử, sử dụng các mạng xã hội có nội dung thiếu xây dựng, thậm chí rất cực đoan. Cá biệt có hiện tượng "bôi đen" giá trị thiêng liêng của lịch sử, của chế độ, đề cao quá mức cái "tôi" để kêu gọi tự do sáng tác... phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học nghệ thuật."

⚪ ---- TIN VN. Sau nhiều lần cân nhắc, TP HCM chính thức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Theo Báo Người Lao Động. Từ ngày 1-9-2023, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP HCM sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè phải nộp phí theo quy định. Ngày 26-7, UBND TP HCM đã có quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn. Theo dự thảo đề án, mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là 20.000-100.000 đồng/m2/tháng và mức thu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe là 50.000-350.000 đồng/m2/tháng, tùy theo vị trí các tuyến đường.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ cần 3 chuyến du ngoạn xa mỗi năm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy một người Mỹ trung bình cảm thấy họ cần ba chuyến du ngoạn mỗi năm. Cuộc khảo sát do OnePoll thực hiện thay mặt cho Go City đã hỏi 2.000 người Mỹ đang đi du lịch về kế hoạch cho kỳ nghỉ của họ.

Trung bình, những người được hỏi đặt giới hạn ngân sách cho kỳ nghỉ của họ ở mức 2.743 đô la. Gần một nửa số người được hỏi cho biết họ thà làm thêm việc còn hơn là không có khả năng chi trả cho một kỳ nghỉ. Hơn một nửa số người được khảo sát cho biết họ ưu tiên tiết kiệm cho kỳ nghỉ hơn sở thích, nghỉ hưu và cải thiện nhà cửa.

Cứ 10 người được hỏi thì có 3 người lên kế hoạch trước cho các kỳ nghỉ và trung bình những người được hỏi đã dành bốn giờ để nghiên cứu các lựa chọn tiết kiệm tiền.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/minnesota/news/survey-americans-say-they-need-3-vacations-a-year/

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 60% dân Nam Hàn cao niên vẫn đang làm việc, tích cực kinh tế?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 60% người cao niên Nam Hàn hoạt động kinh tế kể từ tháng 5, dữ liệu cho thấy hôm thứ Ba, phản ánh dân số già đi nhanh chóng của đất nước. Cuộc thăm dò của Cơ quan Thống kê Nam Hàn cho thấy 60,2% trong số 15,48 triệu người ở độ tuổi từ 55 đến 79 của nước này đang hoạt động kinh tế, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/07/281_355652.html

