Nhật Ký Biển Đông: Thế Giới Yên Bình hay Sẽ Hỗn Loạn?



Đào Văn Bình



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Chín ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:

-Reuters ngày 16/9/2017: “ Bangladesh cáo buộc Miến Điện liên tục vi phạm không phận của họ và cảnh cáo rằng bất cứ hành động khiêu khích nào đều có thể dẫn tới hậu quả không có gì bảo đảm khiến gia tăng nguy cơ sút giảm ngoại giao vốn đã căng thẳng vì cuộc khủng hoảng di dân của người Rohingya. Bangladesh nói rằng máy bay không người lái và trực thăng Miến Điện đã vi phạm không phận của họ ba lần vào 10, 12 và 14 Tháng Chín và đã cho mời viên chức tòa đại sứ Miến Điện tới để khiếu nại. Còn AFP ngày 17/9/2017 cho biết Bangladesh đã hạn chế sự đi lại của người tỵ nạn Rohingya, cấm họ dời khu vực chỉ định đã có tới 400,000 người chạy trốn tới đây vì cuộc bạo động tại Miến Điện.

-Tổng Hợp: Một hạm đội của Hoa Lục gồm bốn tàu chiến vừa tập trận tại Biển Nhật Bản gần Bắc Triều Tiên đang tiến về vùng hải cảng Hải Sâm Uy (Vladivostok) để cùng tham dự cuộc thao diễn trên biển lẫn trên bộ với Nga. Còn Nga thì đang tiến hành cuộc tập trận có tên là Hướng Tây (Zapad 2017) cùng với Belarus sát biên giới NATO về phía đông. Tổng Thống Putin đã bỏ cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc để giám sát cuộc tập trận này. Các giới chức NATO đang theo dõi chặt chẽ cuộc biểu dương sức mạnh quân sự của Nga lên tới 100,000 binh sĩ chứ không phải 12,7000 như đã công bố, bao gồm cả việc bắn hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cấm vận, cung cấp vũ khí cho đồng minh, tập trận sát biên giới của nhau đang là trò chơi thật hay giả chưa biết có đưa tới Thế Chiến III hay không? Theo Newsweek ngày 18/9/2017, Đức đang chuẩn bị một cuộc thương thảo gây chú ý là cho đóng thêm 5 hộ tống hạm lớp Braunschweig giá 2 tỉ Mỹ Kim để tăng cường sức mạnh và đáp ứng với cam kết gia tăng kinh phí quốc phòng của NATO. Như vậy một cuộc chạy đua vũ trang kiểu giữa Chiến Tranh Lạnh giữa Tây Phương và Nga không tránh khỏi.

-AP ngày 18/9/2017: “Chính phủ Ấn Độ hôm nay nói rằng họ có bằng chứng cho thấy có những phần tử cực đoan liên hệ với Pakistan, tạo mối đe dọa về an ninh cho họ hiện đang lẫn trong số những người Hồi Giáo Rohingya trốn chạy và định cư vào nhiều thành phố của Ấn Độ. Và Ấn Độ có thể trục xuất những người này.”

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 19/9/2017 kể từ khi Miến Điện bị tấn công bởi nhóm nổi dậy Rohingya Hồi Giáo, trong một thông điệp quốc dân, Bà San Suu Kyi lên án mọi vi phạm nhân quyền và mọi người có trách nhiệm trong việc lạm quyền tại Rakhine sẽ phải đối đầu với luật pháp. Bà nói thêm, Miến Điện không sợ sự dòm ngó của quốc tế và cam kết với giải pháp có thể chấp nhận được (sustainable solution) cho cuộc khủng hoảng.

-Reuters ngày 20/9/2017: “Bộ ngoại giao Tây Ban Nha ngày 18/9/2017 nói rằng họ đã yêu cầu đại sứ Bắc Triều Tiên phải rời khỏi Tây Ban Nha trước ngày 30/9/2017 vì quốc gia này liên tục từ chối từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử.”

-Newsweek ngày 26/9/2017: “Thông tấn xã Tass cho biết Không Quân Nga đã tiến hành một cuộc thao diễn và ném bom tại vùng ba biên giới Nga-Hoa-Bắc Triều Tiên.”

Theo tôi, đây là cuộc thao diễn và cũng là lời cảnh báo của Nga vể một cuộc chiến tranh tổng lực hoặc hủy diệt có thể do Mỹ tiến hành không biết bất cứ lúc nào. Cuộc chiến tại Bắc Triều Tiên không đơn thuần chỉ là Bắc Triều Tiên mà còn liên hệ tới các nước láng giềng Trung Hoa và Liên Bang Nga. Trong binh thư, nếu thấy nghi ngờ thì phải triển khai “binh mã” nếu không sẽ không kịp trở tay. Trong khi đó Bắc Triều Tiên đưa không quân về phía đông- tức là hướng mà Hoa Kỳ có thể tấn công bằng hải quân và không quân sau khi Mỹ đem bay ném bom B-1 tới Nam Triều Tiên trong tuần rồi. Cuộc Chiến Tranh Triều Tiên lần này sẽ vô cùng khốc liệt chứ không phải chuyện rung đùi ngồi uống bia xem HKMH và khu trục hạm Hoa Kỳ bắn hỏa tiễn Tomahaw vào Bagdah khi Ô. Bush Con ra lệnh khởi đầu Cuộc Chiến Vùng Vịnh năm 2003.



Tình hình nước Mỹ:

-AP ngày 16/9/2017 đi một bài báo với tựa đề “Con Số Cựu Chiến Bình Tự Tử Cao Nhất Là Miền Tây và Vùng Nông Thôn” (Suicide among veterans highest in western US, rural areas) cho biết mỗi ngày tại Hoa Kỳ có 20 cựu chiến binh tự tử, phần lớn do khó hội nhập với xã hội (cô đơn) sau thời gian dài ở quân ngũ, vấn đề thủ đắc súng, mua nhà, tìm công việc, lo lắng đời sống cho vợ con và sự giới hạn (khó khăn) của dịch vụ y tế. Tổng Thống Donald Trump đã phát động chiến dịch “Tháng Ngăn Ngừa Tự Tử” (Suicide Prevention Month) để hỗ trợ các cựu chiến binh tinh thần bị sa sút sau những năm tháng chiến đấu ở Iraq và A Phú Hãn.

-Huffington Post ngày 18/9/2017; “Trong một cuộc phỏng vấn với Fresh Air do Terry Gross thực hiện, Bà Hillary Clinton nói rằng bà bỏ ngỏ (có thể có, có thể không) về việc đặt vấn đề chính thống của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 dựa theo kết quả của cuộc điều tra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử.”

Theo tôi, đây chỉ là cách vớt vát lại tự ái khi đã thua cuộc vì đã chính thức thừa nhận mình thua và chúc mừng Ô. Trump. Còn như nếu cuộc điều tra có bằng chứng cụ thể là Nga can dự vào cuộc bầu cử và Ô. Trump cấu kết với Nga để đánh bại bà thì chuyện đó do Quốc Hội giải quyết. Vấn đề pháp lý mấu chốt ở đây là Ô. Trump có cấu kết, có bàn luận, có trao đổi với Ô. Putin về kế hoạch bầu cử hay không? Nếu không - dù Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử thì lỗi này là do sự bất lực của Ô. Obama và của bộ máy an ninh, tình báo dưới thời Ô. Obama chứ không phải lỗi của Ô. Trump. Ngoài ra, nếu coi việc can dự vào cuộc bầu cử của nước khác là trọng tội thì tại sao Hoa Kỳ can thiệp vào các cuộc bầu cử trên quy mô toàn thế giới, sao không thấy Đảng Dân Chủ yêu cầu mở cuộc điều tra và luận tội các tổng thống như Bill Clinton và Obama và cất chức các giám đốc tình bào CIA? Tới giờ này tôi vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng, khi người dân Hoa Kỳ bước vào phòng phiếu, họ bỏ phiếu theo khát vọng của họ là muốn một trang sử mới cho nước Mỹ - dù chưa biết có làm được hay không- chứ không phải nghe theo lời kêu gọi của nước Nga hay của Ô. Putin. Cho dù Ô. Putin hay 100 Ô. Putin có kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ngươi này, người kia thì dân Mỹ cũng chỉ “chửi thề” và bỏ phiếu theo ý của họ. Theo tôi, nên chấm dứt cuộc điều tra là vừa vì chỉ mất thời giờ, tạo thêm chia rẽ và làm trò hề cho thế giới và chỉ phơi bày một sự thực khôi hài không hề có…là nước Mỹ truyền thông mạnh như thế, dân chủ như thế, dân trí cao như thế mà cuộc bầu cử tổng thống lại bị lèo lái bởi nước Nga! Không biết các ông/bà dân biểu và thượng nghị sĩ đang hăng say với cuộc điều tra có thấu hiểu nỗi nhục này hay không? Những cuộc điều tra mới nhất cho thấy tại một số tiểu bang, cả triệu người di dân bất hợp pháp đã được đi bầu và dĩ nhiên bầu cho Bà Clinton khiến con số phiếu phổ thông của bà hơn Ô. Trump. Nếu không có sự bất hợp pháp này, ngoài số phiếu cử tri đoàn thắng áp đảo, Ô. Trump có thể ngang bằng hay hơn Bà Clinton về phiếu phổ thông. Còn về việc những tin do Wikileaks đưa ra liên quan đến Bà Clinton, Ô. Julian Assange hiện đang tỵ nạn tại Tòa Đại Sứ Honduras ở Anh, trong nhiều cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp đã nói rằng những người đưa tin không phải là tình báo Nga. Thế nhưng người ta vẫn không chịu hiểu khiến Ô.Trump phải la trời ông là nạn nhân của âm mưu “witch-hunt” tức “triệt hạ đối thủ chính trị”chứ không phải “săn phù thủy” như một số đã dịch vì tiếng Anh yếu kém.”Săn phù thủy” là săn cái gì?

Không ai phủ nhận Ô. Trump tính tình thẳng thắn nhưng ăn nói bộp chộp, thiếu suy nghĩ đôi khi cường điệu (rehtoric) nhưng sự chính thống và hợp pháp của cuộc bầu cử thì không một ai có thể phủ nhận được.

-AP ngày 25/9/2017: “Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross nói rằng Hoa Thịnh Đốn mong mỏi một tiến bộ vững chắc (concrete progress) trong chuyến viếng thăm của Tổng Thống Donald Trump đã được hoạch định giữa lúc mậu dịch căng thẳng giữa hai bên. Ô. Ross gặp gỡ Thủ Tướng Lý Khắc Cường- người đứng đầu về kinh tế của Trung Hoa trong chuyến viếng thăm ba quốc gia. Ô. Trump sẽ viếng thăm Trung Hoa vào cuối năm nay và sẽ gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình- người đã thăm Hoa Kỳ Tháng Tư vừa rồi (và được tiếp đãi nồng hậu tại Dinh Thự Mar-a-Lago ở Florida). Khi khởi đầu cuộc đối thoại tại Trung Nam Hải (Zhongnanhai) nơi lãnh tụ cao cấp Trung Hoa cư ngụ và làm việc tại Bắc Kinh, Ô. Ross nói rằng chúng tôi hy vọng sẽ có những lời tuyên bố mạnh mẽ tốt lành. Nó sẽ là kết quả tốt cho hai quốc gia.”

Như tôi đã nói nhiều lần, hai nền kinh tế Mỹ-Hoa gắn bó như vợ chồng. Hai bên cùng nương tựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển cho nên nếu có “chén bay, đĩa bay” chỉ là sự giận hờn giữa hai vợ chồng. Nước Tàu đang trở thành một nguồn khổng lồ cung cấp hàng rẻ cho 300 triệu dân Mỹ xài cho nó sướng. Mỹ cấm vận Hoa Lục cũng là cấm vận chính mình. Chính vì thế mà cho dù Hoa Lục có làm chuyện tày trởi như tấn công vào hệ thống điện tử của Toà Bạch Ốc thì Ô. Obama rồi Ô. Trump chỉ lên án “sơ sơ” rồi nội vụ chìm xuồng. Trong khi Hoa Kỳ mạnh mẽ cấm vận, lên án và loại trừ Nga, chỉ vì các tập đoàn tư bản lớn của Mỹ không làm ăn buôn bán ở Nga, không thu lời cả trăm tỉ đô-la mỗi năm. Ai cho rằng Mỹ sẽ “bẻ cổ” Hoa Lục, sẽ dìm nước Tàu xuống đáy biển chỉ là giấc mơ…mơ cho sướng. Sách lược đối phó với Hoa Lục bây giờ của Ô. Trump cũng chẳng khác gì sách lược của Ô. Obama - nghĩa là Hoa Kỳ chỉ mong “tái cân bằng lực lượng” (rebalance power) để không bị Trung Hoa lấn lướt và hai bên sẽ chơi trò kéo co (tug-of- war) kéo qua kéo lại, không bên nào thắng bên nào…để cùng sinh tồn, cùng thủ lợi. Quốc gia nào hung hăng nhảy ra làm “tiền đồn” cho hai ông kẹ này thì thật là ngu xuẩn. Chính vì thế mà ngày nay hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều theo đuổi chính sách gần như trung lập hoặc ngả theo Hoa Lục.

Theo Newsweek ngày 27/9/2017, “Trong cuộc điều trần để được tái bổ nhiệm vào chức vụ Tham Mưu Trưởng Liên Quân, tướng thủy quân lục chiến bốn sao Joseph Dunford đã nói với Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Hoa Kỳ rằng Trung Hoa có thể qua mặt Bắc Triều Tiên và Nga để trở thành thách thức hàng đầu đối với nền an ninh của Hoa Kỳ không quá một thập niên nữa do các yếu tố về dân số và kinh tế. Tôi nghĩ rằng Trung Hoa sẽ tạo đe dọa lớn nhất cho chúng ta vào năm 2025.”

Ông tướng này nói đúng nhưng quá trễ. Chính ra Mỹ phải nhìn thấy từ năm 1995. Lúc đó Hoa Kỳ dưới thời các Ô. Reagan, Bush Cha, Bill Clinton, Bush Con và Obama còn say mê với chuyện đầu tư ào ạt vào Hoa Lục để đem tiền về cho nước Mỹ với học thuyết cho rằng khi Trung Hoa giầu lên thì đương nhiên có tự do dân chủ và nước khổng lồ này sẽ hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Có ngờ đâu Hoa Lục theo kế sách “nhập nô xuất chủ” tức làm đầy tớ, gia công, làm giàu cho Mỹ rồi một ngày nào đó trở thành “chủ nhân” của nước Mỹ. Vào các tiệm bán lẻ khổng lồ của Mỹ như Wal-Mart, K-Mart, Target, Costco, E-bay, Fry-electronics chúng ta không tìm thấy bất cứ món đồ nào của Mỹ, toàn là hàng Tàu. Điều này đã bẻ gẫy quan niệm cho rằng chỉ có tự do dân chủ thì kinh tế mới phát triển, còn độc tài sẽ đưa đất nước tới nghèo đói. Học thuyết này không đúng với trường hợp của Trung Hoa Lục Địa. Trước 1975, tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, các đại giáo sự giảng dạy môn Kinh Tế Học đã tranh luận, nhưng không thể đưa ra kết luận chắc chắn là các quốc gia chậm tiến (underdeveloped country) nên theo học thuyết Kinh Tế Tự Do hay Kinh Tế Chỉ Huy. Nên nhớ, Trung Hoa đã có một nền văn minh cổ đại lừng lẫy. Rất nhiều tư tưởng, học thuật xuất chúng về các lãnh vực quân sự, ngoại giao, kinh tế, tu thân, trị quốc, an dân, bình thiên hạ… đều nảy nở ở đây. Nếu các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ không bao giờ chịu khuất phục ai…thì dân tộc Trung Hoa, dù dưới thể chế nào cũng không bao giờ chịu khuất phục ai. Sự trỗi dậy để trở thành siêu cường của Trung Hoa không có cách nào kiềm chế. Điều đáng lo không phải Trung Hoa trở thành siêu cường mà điều đáng lo và đáng sợ là Trung Hoa hành xử như thế nào đối với thế giới khi trở thành siêu cường.



Tình hình Trung Đông:

-Reuters ngày 16/9/2017: “Nhóm binh sĩ Syria do Hoa Kỳ hỗ trợ nói rằng họ sẽ không để lực lượng của chính phủ vượt Sông Euphrates để chiếm lại vùng đông Syria. Một phụ tá của Tổng Thống Assad nói rằng quân chính phủ sẽ tấn công tất cả mọi lực lượng kể cả lực lượng do Hoa Kỳ hỗ trợ để chiếm lại những vùng đất còn lại.” Còn theo AP cùng ngày, một cuộc không kích của không quân Nga đã làm bị thương sáu chiến binh thuộc lực lượng do Hoa Kỳ hỗ trợ ở đông Deir el-Zour. Nga còn đe dọa tấn công vào khu vực lực lượng đặc biệt Mỹ đang hoạt động nếu bị khiêu khích bởi phiến quân do Hoa Kỳ hỗ trợ.

-AP ngày 16/9/2017: “Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AP, Thủ Tướng Haider al-Abadi nói rằng Iraq chuẩn bị can thiệp quân sự nếu cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd gây ra bạo động. Nếu người dân Iraq bị đe dọa bởi việc sử dụng vũ lực của những thế lực bên ngoài luật pháp thì chúng tôi sẽ can thiệp quân sự.”

Vai trò của Hoa Kỳ rất quan trọng trong tình thế này. Nếu người Kurd quyết tâm theo đuổi mong muốn độc lập, chắc chắn xung đột sẽ nổ ra giữa lúc Nhà Nước Hồi Giáo chưa bị nhổ tận gốc. Hiện nay người Kurd đang được Hoa Kỳ vũ trang và có các cố vấn Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh. Reuters ngày 19/9/2017 cho biết, “Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng chống đối việc người Kurd tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập cho vùng bắc Iraq, bố trí xe tăng, hỏa tiễn dọc biên giới phía nam và nói rằng bất cứ sự tách ra nào ở các nước láng giềng như Iraq và Syria sẽ đưa đến khủng hoảng toàn cầu. Bộ Trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli nói rằng cuộc bỏ phiếu tạo nguy cơ lớn cho Thổ và Thổ sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để dập tắt mọi diễn biến tương tự tại vùng đông nam mà đa số là người Kurd.” Tin tức tổng hợp ngày 28/9/2017 cho biết, cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd đã diễn ra trong vòng trật tự và không có bất kỳ vi phạm nào với 2.8 triệu người đi bầu. Số phiếu tán thành chiếm 92.73%, trong khi số phiếu chống là 7. 27%. Khoảng hơn 44,000 phiếu không hợp lệ. Thủ tướng Iraq lên tiếng bác bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và không thương lượng trên căn bản này, đồng thời tổ chức thao diễn quân sự chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Wikipedia, thống kê năm 1991 cho biết tổng số người Kurd là 22.5 triệu, tại Thổ là 48%, Iraq 18%, Ba Tư 24% và 4% ở Syria.

-AP ngày 21/9/2017: “Tuần này các giới chức quân sự cao cấp Hoa Kỳ và Nga đã có cuộc họp trực diện chưa từng có ở một nơi nào đó ở Trung Đông để thảo luận về việc căng thẳng gia tăng giữa các bên tham chiến đang muốn tái chiếm căn cứ địa còn lại của Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria. Lực lượng chính phủ, đặc nhiệm Nga và phiến quân do Hoa Kỳ hỗ trợ đang đánh nhau ở chung quanh khu vực dầu hỏa Deir el-Zour. Cuộc thảo luận nhằm bảo đảm an toàn cho các bên tham chiến.”

-Newsweek ngày 25/9/2017: “Bộ Quốc Phòng Nga cho biết Tướng Valery Asapov đang ở đài chỉ huy của quân đội Syria, giúp đỡ các cấp chỉ huy Syria trong chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor đã tử thương do một quả đạn súng cối của Nhà Nước Hồi Giáo. Nga đã trách cứ chính sách đạo đức giả của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo.”

-Reuters ngày 26/9/2017: “Bộ trưởng ngoại giao Syria nói rằng họ sẽ mở ngỏ việc thương lượng với người Kurd về yêu cầu tự trị cho vùng bên trong biên giới Syria, một lời tuyên bố có tính hòa giải mạnh mẽ khi căng thẳng quân sự gia tăng giữa các phe phái ở vùng đông Syria.”

-Good Morning America ngày 27/9/2017: “Theo các giới chức quân sự Hoa Kỳ, một loạt khoảng 40 đạn súng cối đã bắn vào Phi Trường Kabul vài giờ sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis bất ngờ viếng thăm Afghanistan. Cả Taliban lẫn ISIS đều nhận đã tiến hành vụ pháo kích này.”



Tình hình Biển Đông:

-Reuters ngày 19/9/2017: “Một giới chức cao cấp của Bắc Kinh trong chuyến thăm viếng Việt Nam vào ngày 19/9/2017 nói rằng Trung Hoa và Việt Nam chia xẻ cùng định mệnh và có rất nhiều tiềm năng hợp tác song phương trong lúc Việt Nam đang đụng độ với Trung Hoa Lục Địa tại Biển Đông. Mặc dù hai quốc gia cùng theo chế độ Cộng Sản, họ nghi ngờ lẫn nhau và liên hệ ngoại giao căng thẳng trong những năm qua vì tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hoa Lục tỏ ra khó chịu với những nỗ lực của Việt Nam nhằm kết hợp các quốc gia Đông Nam Á về vùng biển quốc tế và sự gia tăng liên hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.”

-Tổng Hợp: Vào ngày 13/9/2017, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh đã đưa ra cảnh báo an ninh cho công dân của họ về tình hình căng thẳng sau cuộc bắt giam lãnh tụ đối lập Kem Sokha, trục xuất một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ và những lời lẽ “chống Mỹ” từ các viên chức cao cấp của chính phủ và yêu cầu công dân Hoa Kỳ nên tránh xa những nơi tụ họp đông đảo.”

Tại sao một đất nước nhỏ xíu, dân số khoảng 16 triệu, sức mạnh quân sự hầu như không có, lại “dám” chống Mỹ? Căm-Bốt có biên giới với Việt Nam, Lào và Thái Lan. Với tình hình thế giới ngày hôm nay, Căm Bốt sống yên ổn vì không một quốc gia nào nói ở trên lại có ý định thù nghịch hay gây hấn với Căm Bốt. Ngoài ra, Căm Bốt lại được “ông khổng lồ” Trung Quốc đỡ đầu về mọi phương diện cho nên chẳng cần chơi với Mỹ. Chơi với Mỹ, tiền thì không có mà lại bị đe dọa về nhân quyền. Trong bối cảnh Phi Luật Tân không biết sẽ “đuổi Mỹ” lúc nào. Để chính sách “Xoay Trục” có hiệu quả, Hoa Kỳ nên dẹp bớt việc sử dụng “ngọn roi nhân quyền”, bớt can thiệp vào chuyện nhà của người ta. Một đất nước Căm Bốt có độc tài thì Mỹ cũng chẳng rụng một sợi lông chân sao cứ phải bận tâm vào đây? Thử nhìn vào Ô. Robert Mugabe (năm nay 93 tuổi) làm tổng thống Zimbabwe gần 40 năm thì có sao đâu? Tuy nhiên Ô. Hun Sen là người rất khôn ngoan. Sau cuộc bầu cử năm 2018, nếu cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và ông tiếp tục ngồi vào cái ghế thủ tướng “thơm phức” có lẽ lúc đó ông sẽ đổi giọng vì chống Mỹ cũng mệt cầm canh. Tin mới nhất cho biết phân nửa lãnh tụ đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc đã trốn chạy khỏi Căm Bốt để tránh cuộc đàn áp.

-The Telegraph ngày 21/9/2017: “Tổng thống Phi Luật Tân Duterte nói rằng con ông cũng sẽ phải bị giết nếu sự việc cậu này liên quan đến việc buôn bán xì ke ma túy là thật và nhân viên cảnh sát thực hiện việc này sẽ được luật pháp che chở.”

Tôi cảm phục Ô. Duterte về quyết định này. Đây là thuật trị nước của Thái Sư Trần Thủ Độ, Tể Tướng Lý Tư, Quản Trọng, Nhạc Nghị… là “pháp bất vị thân”. Muốn luật pháp nghiêm minh thì phải trừng trị chính người thân của mình trước, dù đó là vợ, con, anh em ruột thịt. Che chở cho người thân của mình làm bậy thì đất nước hỗn loạn rồi đi tới xụp đổ. Muôn đời, thời nào, ở đâu cũng thế.

-Fox News ngày 24/9/2017: “ Các giới chức Phi Luật Tân nói rằng hai ngư phủ Việt Nam bị bắn chết và năm ngư phủ khác bị bắt giam sau khi phát hiện họ đánh cá ở ngoài khơi tây bắc Phi Luật Tân và cuộc săn đuổi trong đêm diễn ra với một tầu đánh cá Việt Nam húc vào tầu hải quân Phi Luật Tân khiến phải nổ súng. Thiếu Tá Jose Covvarubias- sĩ quan thông tin của hải quân Phi nói rằng, năm ngư phủ Việt Nam cùng với hai người chết đã được giao cho cảnh sát sau biến cố Bolinao, ngoài khơi Tỉnh Pangasinan của Đảo Luzon.”

Tin tức mới nhất cho biết, trong cuộc họp bên lề tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông Cayetano- Bộ Trưởng Ngoại Giap Phi Luật Tân hứa với Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh rằng chính phủ nước ông sẽ thực hiện một cuộc điều tra công bằng. Những ngư phủ bị giam giữ sẽ được đối xử tử tế và các giới chức Việt Nam được tự do tiếp xúc với họ.

-Sputnik News ngày 28/9/2017: “Theo báo chí Trung Quốc, Hải Quân Ấn Độ vừa viếng thăm Việt Nam với một hạm đội nhỏ rất mạnh, thậm chí ở mức chưa từng có, bao gồm khu trục hạm tàng hình trang bị tên lửa dẫn đường INS Satpura (F48) Lớp Shivalik cùng với hộ tống hạm săn tàu ngầm INS Kadmatt (P29) thuộc Lớp Kamorta. Điều khiển hai chiến hạm trên là một khối nhân sự lên tới 65 sĩ quan và 580 thủy thủ. Các tàu chiến này đã ghé thăm Cảng Hải Phòng.”

Trong khuôn khổ thỏa hiệp Hợp Tác Chiến Lược, Ấn Độ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lãnh vực quốc phòng như huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, huấn luyện phi công lái tiêm kích SU-30 MK2 vì Ấn Độ và Việt Nam cùng sử dụng vũ khí sản xuất tại Nga. Hiện đang Ấn Độ đang đóng 12 tàu cao tốc tuần tra ven biển cho Việt Nam với khoản tín dụng 500 triệu Mỹ Kim. Ngày 3/9/2016 Thủ Tướng Ấn Độ Modi đã thăm Việt Nam.



Nhận Định:

Vào ngày 18/9/2017, Tổng Thống Donald Trump xuất hiện lần đầu tiên tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, than phiền thẳng thừng về tổ chức quốc tế này và đòi cải tổ. Khi còn là ứng cử viên tổng thống Ô. Trump chê tổ chức này là yếu kém, bất lực và không có thiện cảm với Hoa Kỳ lẫn Do Thái và nói rằng Liên Hiệp Quốc chỉ là chỗ vui chơi và đe dọa cắt bớt tài trợ cho Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng lần này ông dịu giọng và nói với các đại sứ tham dự của Hội Đồng Bảo An LHQ tại Tòa Bạch Ốc rằng Liên Hiệp Quốc là một tổ chức có tiềm năng rất lớn.

Nói chuyện trước các lãnh tụ của thế giới, Tổng Thống Donald Trump nhấn mạnh tới học thuyết “America First”, gọi Ba Tư là “chế độ sát nhân”, lên án tổng thống Venezuela và đe dọa có hành động quân sự (*). Còn về Bắc Triều Tiên, ông nói rằng, “Nếu buộc lòng phải bảo vệ chính mình và đồng minh, chúng tôi sẽ không còn chọn lựa nào khác là hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên” (If [the United States] is forced to defend itself and its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea) (**). Khi Ô. Trump nói câu này, đại hội đồng rộ lên tiếng xầm xì và một số thì nén tức giận. Thủ Tướng Do Thái Netanyahu ca ngợi và nói rằng chưa bao giờ ông nghe một bài diễn văn can đảm hay dũng cảm đến như vậy. Bộ trưởng ngoại giao Ba Tư phản ứng bằng cách nói rằng bài diễn văn thù hận của Ô. Trump giống thư Thời Trung Cổ chứ không phải Thế Kỳ 21 (Trump's ignorant hate speech belongs in medieval times-not the 21st Century.) Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng việc ghét bỏ Ba Tư chỉ làm cho cuộc chiến tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo kéo dài đã sáu năm trở nên khó khăn hơn. (Mới đây Ô. Macron đã tuyên bố Ba Tư không phải là kẻ thù của nước Pháp và Hãng Renault đã thủ đắc một khế ước chế tạo xe hơi khổng lồ tại Ba Tư. Và ngày hôm nay Ba Tư được Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc cho vay 15 tỉ Mỹ Kim và 9.6 tỉ Mỹ Kim với Ngân Hàng Xuất-Nhập-Cảng Nam Triều Tiên.)

Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển nói rằng bài diễn văn của Ô. Trump rỗng tuếch của chủ ngĩa quốc gia, không đúng nơi, không đúng chỗ. Có lẽ nhiều thập niên rồi chúng ta mới nghe một bài diễn văn như thế tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. (This was a bombastic, nationalist speech. It must have been decades since one last heard a speech like that in the U.N. General Assembly. This was a speech at the wrong time to the wrong audience.) Còn bộ trưởng ngoại giao Venezuela nói rằng, “Không một nhà lãnh đạo nào có quyền cật vấn nền dân chủ và chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận những lời đe dọa từ Tổng Thống Donald Trump hay bất cứ ai trên thế giới.” Riêng ông già 93 tuổi- Tổng Thống Mugabe lại ví Ô. Trump như người khổng lồ Goliath trong thần thoại (Sau bị cậu bé David dùng súng cao-su bắn một hòn sỏi vào trán, chết).

Còn về nội bộ, Bà TNS. Dianne Feinstein (Dân Chủ) cho rằng, “Ông ta muốn đoàn kết/gom cả thế giới bằng chiến thuật đe dọa, nhưng thực tế ông chỉ làm cho nước Mỹ bị cô lập thêm.” (He aims to unify the world through tactics of intimidation, but in reality he only further isolates the United States.) Còn Ô. Mittt Romey (Cộng Hòa) cựu ứng cử viên tổng thống- đã từng họp báo tố Ô. Trump là lường đảo, đồ giả/dổm - lại nói rằng, “Bài diễn văn mạnh mẽ và cần thiết để thách đố đại hội đồng LHQ cần theo đúng hiến chương đã vạch ra là đương đầu với những thách thức toàn cầu.” (strong and needed challenge to the U.N. assembly to live up to its charter and to confront global challenges.) Ô. Putin và Ô. Tập Cận Bình không tham dự cuộc họp kỳ này.

Lời tuyên bố của Ô. Trump thật khủng khiếp nhất là nó được đưa ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, thế nhưng cần phải nêu ra ba câu hỏi:

-Nếu Bắc Triều Tiên không tấn công trước Hoa Kỳ và các đồng minh như Nam Triều Tiên và Nhật Bản mà vẫn cứ tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử cùng hỏa tiễn liên lục địa…liệu Hoa Kỳ có tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực để hủy diệt Bắc Triều Tiên không?

-Chiến tranh hủy diệt Bắc Triều Tiên là chiến tranh như thế nào? Dùng hỏa tiễn nguyện tử và bom nguyên tử giết chết 25 triệu dân, hủy diệt toàn bộ đất nước này chăng? Hay đem dăm ba hàng không mẫu hạm và hàng chục khu trục hạm, cùng B-2, B-52 tới oanh kích, bỏ bom ngày đêm và biến Bắc Triều Tiên thành “thời kỳ đồ đá” mà phải đầu hàng? Liệu Hoa Lục có đứng khoanh tay nhìn đàn em của mình bị tiêu diệt khi mà Bắc Kinh tuyên bố nếu Hoa Kỳ tấn công trước Hoa Lục sẽ can thiệp. Khi đó một cuộc Chiến Tranh Triều Tiên nữa lại nổ ra có thể cả triệu binh sĩ hai bên đều chết và có thể Bán Đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự cai trị của Ô. Kim Jong Un. Không biết Ô. Trump có tính tới yếu tố này không?

-Nói một cách công tâm và nó là sự thực: Cuộc chiến chống khủng bố, cuộc khủng hoảng Bắc Hàn, Trung Đông hay chương trình tinh luyện chất Uranium của Ba Tư hay cuộc hỗn loạn chính trị tại Venezuela… có thể là thách thức ngôi vị bá chủ thế giới của Hoa Kỳ hoặc an ninh của Do Thái nhưng nó vẫn chưa phải là một thách thức hay khủng hoảng toàn cầu. Chính vì thế mà cả cộng đồng thế giới đa số vẫn giữ im lặng về các vấn đề này. Vào ngày 21/9/2017, Ô. Lan Bremmer-Chủ Tịch Eurasia Group nói với Ô. Andy Serwer- Chủ Bút của Yahoo Finance rằng cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên không phải là rắc rối lớn nhất về mặt địa lý của thế giới hiện nay.

Đã qua rồi thời kỳ khi Liên Sô nói gì thì gần nửa thế giới phải nói theo. Khi Mỹ nói gì thì hầu như cả thế giới phải nói theo. Bối cảnh chính trị thế giới hoàn toàn thay đổi kể từ khi Hoa Kỳ rút lui khỏi Miền Nam Việt Nam năm 1975 và nhất là ngày nay Hoa Lục đang trỗi dậy như một siêu cường cả về kinh tế lẫn quân sự.

Chắc chắn cả thế giới phải suy nghĩ về điều Ô. Trump nói và chưa chắc ông đã thành công trong lần nói chuyện tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc kỳ này. Đứng trước một diễn đàn bao gồm 193 nguyên thủ quốc gia giữa Thế Kỷ 21 chứ không phải Thế Kỷ 18,19,20, dù mình là “võ lâm chí tôn” cũng nên nói lời nhân nghĩa để thu phục nhân tâm. Còn muốn cấm vận ai, đánh ai, lên án ai, lật đổ ai, tiêu diệt ai…về nhà họp báo nói cũng không muộn. David Usborne trong một bài viết trên The Independent ngày 19/9/2017 đã nhận định rằng,” Học thuyết “Hoa Kỳ Trước Đã” của Donald Trump sẽ hủy diệt Liên Hiệp Quốc” (Donald Trump's America First doctrine will destroy the United Nations). Khi nói “Hoa Kỳ Trước Đã” thì ngồi chung với thế giới để làm gì? Khi đó Hoa Kỳ nên rút lui khỏi tổ chức này để đơn phương hành động cho dễ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần công bằng và cũng cần phê phán cách ăn nói của Bắc Triều Tiên quá kỳ cục, điên khùng và có những hành động không phải của một quốc gia có trách nhiệm với dân của mình và với cộng đồng thế giới. Dù thế nào đi nữa thì ông bộ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng không nên nói, “Chỉ là giấc mơ của chó nếu ông ta có ý định đe dọa chúng tôi bằng tiếng sủa của chó.” (It would be a dog's dream if he intended to scare us with the sound of a dog barking.) Hiện nay 4.7 triệu thanh niên Bắc Triều Tiên tình nguyện gia nhập quân đội để chống lại “nước Mỹ côn đồ” (rogue state) tức gấp 4 lần số quân hiện dịch. Thật chưa thấy một quốc gia nào chuẩn bị chiến tranh ghê gớm như vậy. Tuy nhiên các nhà bình luận cho rằng “Chó sủa chó không cắn” (has more bark than bite) tức Bắc Triều Tiên chỉ “lên gân” vậy thôi nếu Hoa Kỳ không mở cuộc tấn công trước.

Cuộc thóa mạ nhau giữa Ô. Trump và Ô. Kim Jong Un là sự kiện hiếm thấy trong cộng đồng thế giới. Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng hai ông đối xử với nhau như trẻ con lớp mẫu giáo. Trong khi đó theo Reuters ngày 23/9/2017, Ba Tư đã thành công trong việc bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo mới, có tầm xa 2000 cây số (1200 dặm) và hỏa tiễn này được trưng bày trong cuộc diễn binh ngày 22/9/2017. Ngoài việc lên án Ba Tư, Ô. Trump đe dọa xé bỏ thỏa hiệp hạt nhân ký kết dưới thời Ô. Obama cùng với năm cường quốc Nga, Hoa, Anh, Pháp và Đức. Theo các chuyên viên Liên Hiệp Quốc, nếu Hoa Kỳ xé bỏ thỏa hiệp này, Ba Tư có thể chế tạo vũ khí nguyên tử trong vòng vài tuần lễ. Như vậy, ngoài Bắc Triều Tiên, Mỹ sẽ phải mở thêm một cuộc chiến với Ba Tư để bảo vệ Do Thái. Lúc đó, giống như Bắc Hàn, Ba Tư bắt buộc phải lao vào con đường chế tạo vũ khí nguyên tử để về lâu về dài để Mỹ hoặc Do Thái không dám tấn công tiêu diệt họ, như thế tạo thêm cuộc chạy đua hạt nhân tại vùng Trung Đông. Theo Huffington Post ngày 25/9/2017, “Ô. David O’Sulivan- Đại Sứ của Liên Hiệp  Châu tại Hoa Kỳ cho hay các nhà ngoại giao Âu Châu đã cảnh báo bộ tham mưu của Ô. Trump rằng Âu Châu sẽ ngăn chặn quyết tâm của Hoa Kỳ định áp đặt cấm vận lên Ba Tư trên quy mô quốc tế khi mà Ba Tư tuân thủ thỏa hiệp hạt nhân JCPOA và lệnh cấm vận không chỉ áp dụng cho Ba Tư mà còn lên những quốc gia khác có làm ăn buôn bán với Ba Tư. Âu Châu sẽ viện dẫn quy chế có từ giữa thập niên 1990 để bảo vệ các công ty của Âu Châu không bị trừng phạt vì lệnh cấm vận.

Chưa biết Ô. Trump sẽ là người kiến tạo hòa bình cho thế giới hay sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng toàn cầu?

Đào Văn Bình

(California ngày 30/9/2017)

.

(*) Theo Sputnik News ngày 24/9/2017: “Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể đến thăm Nga vào đầu Tháng 10 và tham gia Tuần Lễ Năng Lượng Nga, được tổ chức từ ngày 3 đến 7 Tháng 10. Các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn nguồn tại trụ sở của LHQ ở New York cho biết . Chuyến thăm, nếu xảy ra, sẽ diễn ra trong bối cảnh các vấn đề chính trị nội bộ tại Venezuela sau bầu cử Quốc hội và quan hệ giữa chính quyền Mỹ với Caracas trở nên trầm trọng thêm.

Theo AFP ngày 30/9/2017, “Bộ trưởng ngoại giao Venezuela tố cáo Hoa Kỳ áp đặt lên thế giới chủ nghĩa độc tài tư bản và cho biết 63 quốc gia trong đó có Nga, Trung Quốc đã ký vào bản công bố trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hỗ trợ Venezuela.“ (Venezuela's Foreign Minister, Jorge Arreaza, says that the US is "trying to impose on the world the capitalist dictatorship of the United States," as he informs that 63 countries, including China and Russia, signed a joint declaration at the United Nations Human Rights Council in support of the Venezuelan government.)

(**) Vào ngày 21/9/2017, trước sự xôn xao của dự luận thế giới, trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình CBS This Morning, Bà Nikki Haley- Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng Ô. Trump thực sự không muốn chiến tranh với Bắc Triều Tiên, không ai muốn chiến tranh, tổng thống cũng không muốn chiến tranh.