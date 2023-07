Nữ ca sĩ, trưởng nhóm nhạc nổi tiếng ONUKA, Nata Zhizhchenko nói về các nam nghệ sĩ Ukraine đã ra nước ngoài và không trở về: bây giờ là lúc nói "có tham chiến hay không".

- Jack Smith, Công tố đặc biệt điều tra Trump, đang thuê 40-60 công tố chuyên nghiệp, phụ tá pháp lý, 1 nhóm FBI, dự kiến xài 25 triệu đô/năm, riêng đã xài 1,9 triệu đô thuê cảnh sát tư pháp bảo vệ các công tố và gia đình vì Trump và MAGA hăm dọa bạo lực khủng bố.

- Quý bà Cộng Hòa có khẩu hiệu dàn trận bầu cử 2024: gấu mẹ.

- Ít nhất 11 người chết vì phòng thể dục TQ sập mái.

- TQ báo động nhiều rủi ro kinh tế.

- TQ bày tỏ lo ngại vì CIA nói đã xây dựng lại mạng lưới gián điệp ở TQ.

- Công ty Twitter đổi thương hiệu thành X

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Ukraine đã chiếm lại khoảng 50% lãnh thổ bị Nga chiếm giữ và cuộc phản công vẫn đang tiến hành

- Tình báo Mỹ, Anh, phương Tây ra sức móc nối giới thượng lưu bên cạnh Putin để lấy tin

- Mỹ sẽ giao Ukraine máy bay chiến đấu F-16

- Nga bắn vào hải cảng Odessa: sập 40 tòa nhà, trong đó có 5 trường mẫu giáo

- Ukraine: Nga tấn công nhà thờ lớn ở Odessa, xóa sổ một cách có hệ thống Giáo hội Chính thống ở Ukraine

- Zelensky: xin quốc tế giúp phòng không.

- California: cháy rừng 90% là lỗi ở người.

- Quận Cam: vô cớ đâm chết người, một người nhiều lần phạm tội hình sự lại vào tù.

- TIN VN. Bộ Tài Chính thắc mắc với Chùa Ba Vàng: Tiền chùa, nhưng không phải "tiền chùa", nên mới gọi là tiền chùa.

- HỎI 1: Israel thăm dò: 68% công ty khởi nghiệp ở Israel đã chuyển số dư tiền mặt ra khỏi Israel? ĐÁP 1: Đúng thế.

- Đài RFA: Cựu quản trị viên Fanpage “Nhật Ký Yêu Nước” bị bắt với cáo buộc 117

QUẬN CAM (VB-24/7/2023) ⚪ ---- Công ty mạng Twitter bắt đầu đổi thương hiệu thành X khi logo trên trang web được thay đổi vào thứ Hai và tên trên tài khoản chính thức của công ty trên nền tảng mạng xã hội đã được đổi thành X. Tuy nhiên, tên viết tắt của nó vẫn là @Twitter.

Việc đổi thương hiệu đã được ông chủ công ty Elon Musk công bố vào cuối tuần qua, người nói rằng ông muốn "tạm biệt" "tất cả các loài chim". Musk cũng thay đổi ảnh hồ sơ của mình thành logo mới. Hồi đầu năm nay, Musk thành lập công ty mới có tên X Corp. và sau đó sáp nhập Twitter vào thực thể mới này. Là một phần của việc sáp nhập, trang mạng xã hội đã được tích hợp vào các hoạt động và cấu trúc của công ty.

⚪ ---- Jack Smith, Công tố đặc biệt giám sát các cuộc điều tra hình sự về cựu Tổng thống Donald Trump, sử dụng 40 đến 60 công tố viên chuyên nghiệp, phụ tá pháp lý và nhân viên hỗ trợ, được tăng cường bởi một nhóm nhân viên FBI và chuyên gia kỹ thuật luân phiên. Trong bốn tháng đầu tiên làm việc, bắt đầu từ tháng 11/2022, cuộc điều tra của Smith đã tốn 9,2 triệu đô la. Con số đó bao gồm 1,9 triệu đô la để trả cho Cơ quan Cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshals Service) để bảo vệ Smith, gia đình ông và các nhà điều tra khác, những người đã phải đối mặt với các mối đe dọa bạo lực sau khi Trump và các đồng minh Trump hăm dọa họ trên mạng xã hội.

Với tốc độ này, Smith đang trên đường chi tiêu khoảng 25 triệu đô la một năm. Động lực chính của tất cả những nỗ lực này và chi phí đồng thời của chúng là hành vi của chính Trump - Trump không sẵn lòng chấp nhận thua bầu cử như mọi người tiền nhiệm đã làm, Trump từ chối nghe theo lời khuyên của luật sư riêng và lệnh của đại bồi thẩm đoàn để trả lại các tài liệu của chính phủ mà Trump đã trộm và giấu, và việc Trump đả kích các công tố viên về mặt cá nhân.

Ngay cả con số 25 triệu đô la cũng chỉ bắt đầu phản ánh toàn bộ quy mô nguồn lực mà các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương dành riêng để giải quyết hành vi của Trump trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Mặc dù không có số liệu thống kê toàn diện, nhưng các quan chức Bộ Tư pháp từ lâu đã nói rằng chỉ riêng nỗ lực truy tố các thành viên của đám đông ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Các cuộc điều tra đó chỉ là một trong nhiều nỗ lực hình sự và dân sự được đưa ra để buộc Trump và các đồng minh của ông phải chịu trách nhiệm.

Trong một môi trường chính trị ngày càng phân cực hơn khi cuộc đua tổng thống năm 2024 bắt đầu hình thành, đảng Cộng hòa đã đặt quy mô của cuộc điều tra liên bang về Trump và các cộng sự của ông ấy thành một vấn đề. Đầu tháng này, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chất vấn Giám đốc FBI Christopher Wray về quy mô của các cuộc điều tra và đề nghị họ có thể ngăn chặn việc cấp phép lại cho một chương trình giám sát không cần bảo đảm được sử dụng để điều tra một số người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ vi phạm ngày 6 tháng 1 hoặc phản đối việc tài trợ cho trụ sở mới của văn phòng.

Timothy J. Heaphy, cựu luật sư Hoa Kỳ, người từng là điều tra viên chính của ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol, cho biết: “Những gì Jack Smith đang làm thực sự khá rẻ nếu xét đến tính chất quan trọng của các cáo buộc." Ông nói thêm: “Cái giá phải trả lớn hơn” có thể là thiệt hại do các cuộc tấn công không ngừng vào bộ phận tư pháp gây ra, điều này có thể “không thể tính toán được”.

⚪ ---- Cứ mỗi chu kỳ bầu cử, lại có một cách viết tắt thành khẩu hiệu để chỉ ra thành phần cử tri có thể giúp quyết định người sẽ chiến thắng Bạch Ốc. Trong quá khứ, từng có chữ viết tắt thành khẩu hiệu "soccer moms" (các bà mẹ cuối tuần dẫn con ra sân chơi bóng đá) hay khẩu hiệu "security moms" (các bà mẹ lo cho an ninh). Mùa bầu cử 2024 sẽ là chữ "mama bears" ("gấu mẹ"). Họ là các bà gần đây đòi "quyền của phụ huynh", bao gồm cả việc cấm thảo luận về chuyện giới tính trong trường học, đòi cấm nhiều sách giáo dục giới tính ra khỏi thư viện trường và đòi đưa Kinh Thánh Ky Tô vào các thư viện trẻ em.

Các bà thuộc nhiều tổ chức bảo thủ khác nhau, hầu hết là da trắng, như hội "Moms for Liberty" (Các bà mẹ vì tự do) có 120.000 hội viên, hay tổ chức "No Left Turn in Education" (Cấm quẹo vô cánh tả về giáo dục) ít hội viên hơn. Trump cho biết các tổ chức như Moms for Liberty đã dạy cho cánh tả một bài học: "Đừng gây rối với các bà mẹ của nước Mỹ." Ron DeSantis cho biết các chính sách "đánh thức" [của phe tả] đã "đánh thức lực lượng chính trị mạnh nhất trong nước: gấu mẹ."

Họ đã tăng tốc phát triển sau khi Joe Biden đánh bại Trump vào năm 2020. Nhiều người đã phản đối việc đóng cửa trường học ngừa đại dịch, và họ yêu cầu đeo khẩu trang bất kể Biden ra lệnh toàn quốc mang khẩu trang, họ kêu gọi đối xử công bằng với các thành phần dân số, nghĩa là cắt bỏ các chính sách ưu đã các nhóm dân thiểu số hay da màu, và cấm cấm những cuốn sách mà họ cho là không phù hợp, chẳng hạn như những cuốn sách có nội dung LGBTQ. Họ đã tăng tốc ứng cử vào các học khu và nghị viên địa phương. Bên phía đảng Dân Chủ chưa nghĩ ra khẩu hiểu nào để đối trị với "gấu mẹ"...

⚪ ---- Ít nhất 11 người đã chết khi mái nhà của một phòng tập thể dục trường học ở Trung Quốc bị sập vào Chủ nhật, làm dấy lên lo ngại rằng các nữ vận động viên bóng chuyền trẻ tuổi có thể nằm trong số các nạn nhân. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, vụ sập mái bê tông tại trường trung học cơ sở ở quận Longsha, Qiqihar, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc có thể là do chất đống vật liệu bất hợp pháp lên mái nhà.

Đội bóng chuyền đang tập luyện trong phòng tập thể dục thì trần nhà sập xuống, một người đàn ông nói với tờ China Youth Daily khi chờ đợi tin tức về cô con gái 16 tuổi của mình. Không rõ liệu người lớn có nằm trong số các nạn nhân hay không, nhưng đài phát thanh nhà nước đã đưa tin vào Chủ nhật rằng huấn luyện viên của đội bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

⚪ ---- TQ báo động nhiều rủi ro kinh tế. Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay Bộ Chính trị, cho biết hôm thứ Hai rằng họ nhận thấy một số thách thức đối với nền kinh tế quốc gia, cụ thể là nhu cầu trong nước không đủ và các vấn đề với một số công ty, cùng với "những rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực then chốt và môi trường bên ngoài phức tạp và khắc nghiệt."

Mặt khác, khả năng phục hồi, tiềm năng và các nguyên tắc cơ bản cho sự tiến bộ lâu dài của đất nước không thay đổi, văn phòng nhấn mạnh. Trong số hàng chục đề xuất, Bộ Chính trị nêu rõ TQ nên nhấn mạnh vào việc "tìm kiếm tiến bộ trong khi duy trì sự ổn định", nâng cao mức độ "cải cách và mở cửa", giải quyết các vấn đề liên quan đến nợ của chính quyền địa phương, tối ưu hóa các chính sách bất động sản, thúc đẩy nhu cầu, mở rộng "nhóm thu nhập trung bình" và thúc đẩy thị trường vốn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp, đồng thời kêu gọi duy trì sự ổn định của ngoại thương, đầu tư nước ngoài và tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao thông qua "chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng."

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai cho biết Bắc Kinh lo ngại sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns tuần trước tuyên bố rằng cơ quan này đã đạt được tiến bộ trong việc xây dựng lại mạng lưới gián điệp ở Trung Quốc.

Bà nói với báo giới, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết" bảo vệ an ninh quốc gia của mình, theo Global Times. Bà nhấn mạnh "rất đáng nói" rằng Mỹ đang có những hành động nhằm khôi phục mạng lưới tình báo của mình ở Trung Quốc, đồng thời chia sẻ "thông tin sai lệch về cái gọi là các cuộc tấn công mạng do gián điệp của Trung Quốc".

⚪ ---- Hoa Kỳ và các đồng minh đang tìm cách khai thác các rạn vỡ trong cơ sở quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách tuyển dụng các quan chức cấp cao của Nga để làm gián điệp cho phương Tây. Nỗ lực này đang trở nên cấp bách hơn sau cuộc nổi dậy gây sốc nhưng ngắn ngủi của Yevgeny Prigozhin, một đồng minh cũ của Putin, người đã biến Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của ông chống lại Điện Kremlin vào cuối tháng trước.

Giám đốc CIA William Burns, trong lời kêu gọi tuyển dụng trong giới tinh hoa Nga, đã nói rằng sự rạn nứt ở Moscow đã mang đến “cơ hội ngàn năm có một” để tìm người chống lại Putin. “Tôi nghĩ rằng Putin đã có một chút lo lắng khi ông ấy ngoái nhìn lại,” Burns nói trong bài phát biểu trước Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Năm.

Nhận xét của giám đốc CIA được đưa ra sau một bài phát biểu hiếm hoi vào đầu tuần này của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Anh, MI6, lặp lại lời kêu gọi những người Nga đang “kinh hoàng” trước cuộc chiến của Putin ở Ukraine hãy tìm tới tình báo phương Tây.

“Ngày nay, nhiều người Nga đang âm thầm kinh hoàng trước cảnh quân Nga tàn phá các thành phố của Ukraine, trục xuất những gia đình vô tội ra khỏi nhà của họ và bắt cóc hàng nghìn trẻ em Ukraine,” Giám đốc MI6 Richard Moore cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Tư tại Praha. Nhận xét của công chúng dựa trên những nỗ lực trước đó của các cơ quan tình báo, đặc biệt là CIA và FBI, nhằm kêu gọi những người Nga bất mãn với cuộc chiến của Putin.

Burns cho biết một video CIA phát hành trên Telegram vào tháng 5 nói với người Nga cách họ có thể liên lạc kín đáo với cơ quan gián điệp đã đạt 2,5 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên. Video tiếng Nga mô tả những người Nga hư cấu đang vật lộn với quyết định liên hệ với CIA và chứng minh cách sử dụng các cổng trên dark web có thể giúp bảo vệ thông tin liên lạc của họ khỏi bị giám sát.

Ứng dụng nhắn tin này là một trong những công cụ truyền thông xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Nga, nơi các trang web khác — như YouTube, Twitter, Facebook và Instagram — bị chặn. Mục tiêu là CIA tiếp cận các quan chức Nga phục vụ trong các lĩnh vực quan trọng — chẳng hạn như quân đội, dịch vụ tình báo, nghiên cứu khoa học và công nghệ — hoặc các đối tác kinh doanh có liên quan đến các ngành này.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã chiếm lại khoảng 50% lãnh thổ bị Nga chiếm giữ và cuộc phản công vẫn đang ở “những ngày đầu tương đối sớm”. “Xét về những gì Nga tìm cách đạt được, những gì Putin tìm cách đạt được, họ đã thất bại. Họ đã thua rồi. Mục tiêu là xóa Ukraine khỏi bản đồ, loại bỏ độc lập, chủ quyền của nước này và sáp nhập nước này vào Nga. Điều đó đã thất bại từ lâu,” Blinken nói với Fareed Zakaria của CNN trong một cuộc phỏng vấn trên “GPS.”

“Bây giờ Ukraine đang trong cuộc chiến giành lại nhiều đất đai hơn mà Nga đã chiếm giữ. Họ đã lấy lại khoảng 50 phần trăm những gì đã bị tịch thu ban đầu. Bây giờ họ đang trong một cuộc chiến rất cam go để lấy lại nhiều hơn,” Blinken nói. “Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Đó là khó khăn."

Blinken dự đoán sự lạc quan về triển vọng của Ukraine trong cuộc tấn công phản công mà nước này đã phát động sau nhiều tháng chuẩn bị để chiếm lại vùng đất mà Nga đã chiếm giữ. Trong khi cuộc phản công bắt đầu mạnh mẽ, tiến độ của Ukraine đã chậm lại khi nước này nhanh chóng sử dụng hết đạn dược và phải điều hướng các bãi mìn của Nga.

“Người Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, nhưng tôi tin chắc rằng với trang thiết bị và sự hỗ trợ mà họ hiện nhận được từ hơn 50 quốc gia, với sự huấn luyện mà lực lượng của họ đã nhận được, và nhiều lực lượng đã được huấn luyện đó vẫn chưa tham gia đầy đủ vào cuộc chiến này – và có thể hơn bất cứ điều gì khác, với thực tế là không giống như người Nga, người Ukraine đang chiến đấu vì đất đai, vì tương lai, vì đất nước, vì tự do của họ. Tôi nghĩ đó là yếu tố quyết định và điều đó sẽ diễn ra,” Blinken nói.

⚪ ---- Chiến tranh đã trở thành một dấu mốc, không còn chỗ cho những tranh cãi về lập trường của một công dân Ukraine đối với Ukraine, theeo lời nữ ca sĩ, trưởng nhóm nhạc nổi tiếng ONUKA, Nata Zhizhchenko, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NV vào ngày 23/7 khi bình luận về các nam nghệ sĩ Ukraine đã ra nước ngoài trong cuộc chiến tranh bùng nổ toàn diện đã không trở về.

Zhizhchenko đưa ra suy nghĩ của mình về lý do tại sao một số nghệ sĩ nổi tiếng trước đây ở Ukraine, chẳng hạn như ca sĩ Oleh Vynnyk, vũ công Vlad Yama, và những người khác, đã quyết định không trở về nước.

Ca sĩ Nata Zhizhchenko (Photo:onukaofficial/Instagram)

"Tôi không biết những người khác tự quyết định điều gì. Và tôi không thể trả lời thay họ. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng chiến tranh đã trở thành một dấu mốc. Nó cho thấy bạn là người như thế nào. Và nếu có bất kỳ chỗ nào để tranh cãi kể từ năm 2014 (khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine và xâm chiếm Donbas), mọi thứ đã thay đổi sau ngày 24/2 (năm 2022, khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu). Bởi vì nó trở thành 'có' [tham chiếu cứu nước] hoặc 'không' [tham chiến cứu nước]. Mọi thứ đã rõ ràng. Ngay cả với những người không hiểu chuyện năm 2014," theo cô nói.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken xác nhận rằng Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16, nhưng chuyển giao sẽ cầnt vài tháng. Nói với CNN, Blinken tuyên bố rằng ngay cả khi quyết định cung cấp F-16 được đưa ra ngay lập tức, nó vẫn cần một thời gian để huấn luyện, bảo dưỡng và chuẩn bị cho việc sử dụng chúng trong các chiến dịch phối hợp vũ trang. Ông đảm bảo rằng Ukraine sẽ nhận được máy bay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng chúng hoạt động bình thường.

TIN VN. Bộ Tài Chính thắc mắc với Chùa Ba Vàng: Tiền chùa, nhưng không phải "tiền chùa", nên mới gọi là tiền chùa .

⚪ ---- Có 5 trường mẫu giáo nằm trong số hơn 40 tòa nhà bị hư hại nặng nề sau khi Nga bắn hỏa tiễn vào Odesa vào rạng sáng ngày 23/7, theo Hội đồng thành phố Odesa cho biết trên Telegram. Hiện tại, cứu hộ đang làm việc tại tất cả các địa điểm bị ảnh hưởng. Có 11 cơ sở giáo dục trong thành phố bị ảnh hưởng, bao gồm cả 5 trường mẫu giáo, theo Olena Buinevych, giám đốc Bộ Giáo dục cho biết. Tổng cộng, 17 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào một nhà thờ lớn ở Odessa, tuyên bố rằng Nga đã phá hủy một cách có hệ thống Giáo hội Chính thống ở Ukraine, cùng với các cơ sở của nó. "Chúng tôi sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo của UNSC [Hội đồng Bảo an LHQ] về Ukraine để làm rõ: Nga là mối đe dọa duy nhất đối với Chính thống giáo của Ukraine," Kuleba tuyên bố. Vụ tấn công đã làm hư hại cả cơ sở hạ tầng tôn giáo và khu dân cư trong thành phố, dẫn đến cái chết của một người.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tăng cường thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Ukraine sau vụ Nga bắn vào hạ tầng dân sự Odessa. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một lá chắn bầu trời toàn diện để chống lại các mối đe dọa hỏa tiễn của Nga, đồng thời nêu rõ Ukraine đã chứng tỏ khả năng bắn hạ hỏa tiễn của Nga với sự trợ giúp của các hệ thống phòng không được cung cấp. "Thế giới đừng để mặc Nga khủng bố. Khủng bố phải bị đánh bại. Và điều đó là có thể", Zelensky tuyên bố.⚪ ---- California không xa lạ gì với cháy rừng. Tuy nhiên, một bài báo mới được công bố trên báo International Journal of Wildland Fire (Tạp chí Quốc tế về Cháy rừng Hoang dã) đã thấy rằng các đám cháy ngày càng gia tăng và con người đóng một vai trò quan trọng trong việc bật cháy ngọn lửa. Các nhà nghiên cứu từ 15 trường đại học, bao gồm UCLA, đã xem xét dữ liệu cháy rừng từ năm 1980 đến năm 2020 và thấy rằng cháy rừng ngày càng lớn và có sức tàn phá lớn hơn do nhiều yếu tố, bao gồm biến đổi khí hậu, nhiên liệu còn sót lại trong rừng và các nguồn gây cháy.Glen MacDonald, giáo sư địa lý tại UCLA và là tác giả chính của bài báo, cho biết: “Ở tiểu bang California, nếu bạn nhìn vào các vụ cháy rừng, thì hơn 90% nguồn gây cháy đã được dò tới là từ con người. Đó có thể là do bất cứ điều gì như ai đó ném điếu thuốc ra khỏi xe hơi hoặc sử dụng máy móc gây ra tia lửa. Tai nạn cũng xảy ra. Mọi người không dập lửa trại đúng cách và với thảm thực vật khô và nhiệt độ nóng như thế này, sẽ không mất nhiều thời gian để nhóm lên một đám cháy lớn.” MacDonald cũng lưu ý rằng có nguyên nhân thời tiết, chẳng hạn như gió lớn ở độ cao thấp hơn hoặc sét đánh ở vùng núi phía Bắc California, có thể gây ra cháy rừng.⚪ ---- Quận Cam: vô cớ đâm chết người, một người nhiều lần phạm tội hình sự lại vào tù. Một người đàn ông 52 tuổi ở thị trấn Yorba Linda đã bị truy tố hôm thứ Năm về tội đâm chết một người đàn ông khác ở Anaheim. Effrum Maland Burnett bị truy tố tội giết người với bản án tăng cường cho việc sử dụng vũ khí chết người cho cá nhân. Burnett bị cáo buộc đã giết Toye Mims Jones, 50 tuổi, theo hồ sơ tòa án.Cảnh sát đã được gọi đi lúc 3:41 giờ chiều Thứ Ba, đến khu 9000 của Đại lộ Canton, đến nơi nạn nhân và đưa nhập viện liền, nơi nạn nhân bị khám là đã chết. Burnett bị bắt vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Tư. Trong một đề nghị tăng tiền bảo lãnh từ 1 triệu đô la lên 2 triệu đô la, cảnh sát cho biết Burnett là kẻ tấn công lần thứ ba với "tiền sử tội phạm bạo lực".Burnett "thú nhận là một người nghiện rượu, sử dụng methamphetamine và phụ thuộc vào thuốc tâm thần mà anh ta dùng", điều tra viên của cảnh sát trưởng J. White cho biết trong các giấy tờ của tòa án. “Burnett cũng nói rằng khi anh ấy không dùng thuốc và khi anh ấy sử dụng methamphetamine và rượu, y `phê’ và làm những điều phi lý,” White nói.⚪ ----Theo Báo Tin Tức. Chiều ngày 23/7, Bộ Tài chính đã có ý kiến liên quan đến thông tin chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không có dữ liệu báo cáo về thu, chi tiền công đức trong đợt thí điểm kiểm tra vừa qua. Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Hải Yến, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, nội dung thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu, chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo dựa trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh. Do đó, việc Chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng.Bởi trước đó, ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã có văn bản số 1574/UBND-TCKH về việc kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố gửi Ban Trị sự chùa Ba Vàng. Công văn nêu rõ, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử - hóa, đình chùa trên địa bàn; trong đó có chùa Ba Vàng. Thành phố cũng đề nghị Ban Trị sự chùa Ba Vàng báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa trước ngày 15/6/2023.Ngày 21/7 vừa qua, Bộ Tài chính đã báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài chính cho biết có hơn 50 di tích, trong đó chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh không có dữ liệu báo cáo.Sáng cùng ngày, chùa Ba Vàng đã phát đi thông cáo cho rằng, không hề có đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức. Chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức. Việc báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.⚪ ---- HỎI 1: Israel thăm dò: 68% công ty khởi nghiệp ở Israel đã chuyển số dư tiền mặt ra khỏi Israel?ĐÁP 1: Đúng thế. Dữ liệu mới từ một cuộc khảo sát do Start-Up Nation Central thực hiện cho thấy những xu hướng đáng lo ngại do kế hoạch cải cách tư pháp. Dữ liệu mới từ một cuộc khảo sát do Start-Up Nation Central thực hiện cho thấy một xu hướng đáng lo ngại trong đó ngành công nghệ của Israel đang trải qua những biến động đáng kể do kế hoạch cải cách pháp lý của chính phủ. Cuộc khảo sát dựa trên các cuộc thảo luận với 734 nhân vật cấp cao bao gồm Tổng quản trị CEO và nhà đầu tư, đại diện cho 521 công ty.Cuộc khảo sát cho thấy do sự không chắc chắn về tư pháp, 68% công ty khởi nghiệp ở Israel đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tích cực về tài chính và pháp lý, bao gồm chuyển số dư tiền mặt ra khỏi Israel, thay đổi địa điểm đăng ký của công ty (đưa nó ra bên ngoài Israel), chuyển địa điểm và sa thải nhân viên. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 67% nhà đầu tư đã tham gia đầu tư hoặc đang cân nhắc đầu tư vào các công ty nước ngoài và các khoản đầu tư bên ngoài Israel đang ngày càng có trọng lượng trong chiến lược của các nhà đầu tư và quỹ địa phương. Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng nhìn chung, các công ty khởi nghiệp cũng như các nhà đầu tư mong đợi đầu tư mạo hiểm ở Mỹ sẽ tăng nhanh và đáng kể hơn ở Mỹ so với ở Israel.76% công ty có kế hoạch thực hiện những thay đổi tích cực sau cải cách. Theo kết quả của cuộc khảo sát, đại đa số, cả nhà đầu tư và giám đốc điều hành công ty công nghệ, đều tin rằng tiến bộ lập pháp và thúc đẩy cải cách tư pháp bắt đầu từ đầu năm sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghệ trong nước. 78% giám đốc điều hành công ty công nghệ chỉ ra tác động tiêu cực của cải cách tư pháp đối với hoạt động của công ty họ và 84% nhà đầu tư cho rằng cải cách có tác động tiêu cực đến các công ty trong danh mục đầu tư của họ. 80% nhà đầu tư tin rằng mối quan hệ xấu đi giữa Israel và Mỹ cũng sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghệ trong nước.Chi tiết:⚪ ---- Photo: RFA



Cựu quản trị viên Fanpage “Nhật Ký Yêu Nước” bị bắt với cáo buộc 117

- Đài RFA, 2023.07.23



Nhà hoạt động Phan Tất Thành, người được cho là cựu quản trị viên của Fanpage có nội dung cổ võ các giá trị dân chủ và tự do mang tên “Nhật Ký Yêu Nước,” bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Một người thân của người bị bắt xác nhận với Đài Á Châu Tự Do ngày 23/7.

Ông Thành, 37 tuổi, bị người của Cơ quan An ninh Điều tra (Công an thành phố HCM) đưa đi “làm việc” từ ngày 05/7 và bị bắt tạm giam từ ngày 13/7; tuy nhiên cho tới nay, gia đình chưa nhận được bất cứ một giấy tờ gì về quyết định khởi tố hay lệnh tạm giam của công an.

Cũng theo xác nhận của người thân (không muốn nêu danh tánh vì lý do an ninh) với Đài Á Châu Tự Do, ông Phan Tất Thành đang bị giam tại Trại tạm giam Chí Hoà, cơ sở giam giữ của Công an thành phố.

Theo người thân này của gia đình, sự việc bắt đầu từ ngày 05/7, khi công an địa phương mời ông Thành lên đồn công an làm việc với lý do “có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng.” Tuy nhiên, ông từ chối vì cho rằng bản thân không liên quan đến một sự vụ như vậy.

Bất chấp sự từ chối, phía công an vẫn buộc ông cùng người em trai Phan Tất Công lên Công an phường 14, quận 3. Công an chỉ hỏi người em một cách chiếu lệ rồi cho về nhà trong tối muộn cùng ngày, nhưng giam ông Thành ở phòng tạm giam công an phường và rồi gia đình không có tin ông bị đưa đi đâu và khi nào.

Ngày 12/7, nhân lúc công an sơ suất, ông Thành trốn được ra ngoài, gọi điện cho mẹ và em trai Công hẹn ở một địa điểm trong thành phố. Gặp mẹ và em một lúc rồi ông Thành đến nhà một người quen ở Gò Công.

Sau khi gặp ông Thành, người mẹ và ông Công bị gọi lên trụ sở của Cơ quan An ninh điều tra để tra khảo về cuộc gặp với ông. Cả hai người đều bị đánh đập, người mẹ bị hai công an đánh và xô ngã xuống nền nhà còn người con bị một nhóm sáu công an lao vào đánh đập.

Sau một ngày và một đêm bị giữ lại ở đồn công an, hai mẹ con được cho về nhà sau khi phía công an thông báo là đã bắt lại được ông Thành, người thân của gia đình cho biết.

Trong ngày 15/7, khoảng 20 công an thành phố, cùng cán bộ địa phương vào nhà ông Thành khám xét nhưng không đưa ông Thành trở lại nhà để chứng kiến. Công an khám xét rất kỹ nhưng không thu giữ được gì ngoài việc sử dụng USB để copy dữ liệu từ máy tính của ông Công.

Công an có lập biên bản khám xét nhà và bắt gia đình ký vào biên bản nhưng không đưa cho gia đình. Công an cũng thông báo miệng cho gia đình rằng ông Thành đã bị bắt giữ theo cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117.

Sáu ngày sau, ngày 21/7, vì không thấy phía công an cung cấp thông tin về ông Thành và cũng không đưa bất cứ giấy tờ gì chứng minh họ đang giữ ông, ông Phan Văn Chí- bố của ông Thành, đã đến trụ sở của Cơ quan An ninh Điều tra của Công an thành phố HCM để chất vấn. Sau một lúc quanh co, một sỹ quan thừa nhận đang giữ ông Thành ở Trạm tạm giam Chí Hoà.

Khi bị chất vấn tại sao không thông báo cho gia đình, phía công an đổ lỗi cho bưu điện và chính quyền cấp phương. Sau đó, họ đưa cho ông Chí lệnh tạm giam con trai ông để điều tra về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” với mức án tù có thể từ năm năm đến 12 năm.

Khi nhìn thấy lệnh tạm giam ký ngày 13/7, người bố chất vấn phía công an tại sao bắt và giữ người từ ngày 05/7 nhưng lệnh tạm giam lại ký sau gần hai tuần. Khi không được phía công an giải đáp hợp lý, ông trả lại văn bản cho phía công an và bỏ về.

Phóng viên có gọi điện cho Công an thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thông tin về ông Thành cũng như cáo buộc của gia đình về việc công an đánh đập mẹ và em trai của ông. Người trực điện thoại từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại, yêu cầu phóng viên đến trụ sở của cơ quan và liên hệ với lãnh đạo về vụ việc.

Theo người thân của gia đình, ông Chí cũng đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố để khiếu nại về việc công an thành phố không gửi giấy thông báo về tình trạng của con trai ông cho gia đình sau khi bắt giữ hơn hai tuần. Phía kiểm sát đề nghị ông gửi khiếu nại bằng văn bản để được thụ lý.

Ông cũng đến Trại tạm giam Chí Hoà để hỏi liệu con trai ông có bị giữ ở đây không thì được người trực ban nói ông quay lại vào thứ Hai tới với giấy khai sinh của người con để được trả lời và làm thủ tục thăm nuôi.

Theo nhiều người hoạt động ở phía Nam, Phan Tất Thành, biệt danh là Black Aaron, thường xuất hiện trong các bình luận và tin tức của trang Fanpage Nhật Ký Yêu Nước, một diễn đàn xuất hiện từ 2006 trong phong trào chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.

Năm 2010, ông từng đi sang Thái Lan và biểu tình một mình trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Bangkok khi mà mọi cuộc biểu tình trong nước lúc đó đều bị bắt bớ, ngăn chặn.

Một số nhà hoạt động cho biết đã nhiều năm nay ông Thành đã dừng mọi hoạt động xã hội và tập trung vào công việc chuyên môn về hậu cần (logistics). Người trong gia đình hoàn toàn không biết gì về các hoạt động xã hội của ông.

Bình luận về Phan Tất Thành, một nhà hoạt động xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RFA trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh:

“Thành là một thanh niên nhiệt thành hoạt động xã hội, nhưng nay có lẽ lại là đối tượng bắt vét của chính quyền dù không còn sinh hoạt xã hội nữa. Thành có thể là đối tượng điều tra đang chịu sự tra tấn trong phòng bị ghi âm mà gia đình không thể nào tiếp xúc được để biết tình trạng thật như thế nào. Việc bắt giữ Thành mà không tuân thủ quy trình tố tụng chà đạp lên luật pháp của chính nhà nước Cộng sản Việt Nam.”

Fanpage Nhật Ký Yêu Nước, hiện nay được đổi tên là Văn Toàn, từng có hơn 200 ngàn thành viên ghi danh sinh hoạt. Bên cạnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, fanpage Nhật Ký Yêu Nước cũng thường xuyên đưa tin về vi phạm nhân quyền, ô nhiễm môi trường, tham nhũng mang tính hệ thống và nhiều vấn đề nổi cộm của đất nước độc đảng ở Đông Nam Á.

Trong những năm tháng cao trào của biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam thập niên nước, Nhật Ký Yêu Nước thường đưa ra lời kêu gọi và địa điểm cùng thời gian để những công dân có ý thức với quốc gia có thể tụ tập ở Hà Nội hoặc Sài Gòn để nêu lên ý nguyện của mình trước sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/former-admin-of-fanpage-nhat-ky-yeu-nuoc-arrested-on-charge-of-article-117-07232023214859.html

.