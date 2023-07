Căn phòng chứa đựng mọi khoảnh khắc

Tháng bảy Chập chờn mưa Sài gòn buồn ngạo nghễ Bông hồng trắng cho ngày tang lễ Tiễn tình yêu mồ côi Giọt long lanh trên ngón thon dài Mong manh nỗi nhớ Chạng vạng nấm mồ Phủ dây leo… những chùm hoa li ti màu lửa Bốc cháy lân tinh Đường quanh co nuớc xoáy ngược dòng Cuốn trôi một vòng tái sinh Chấp cánh Sài gòn đào mồ chôn nỗi buồn lóng lánh …tháng bảy mồ côi… *** NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH Tháng Bảy Và Hoa Larkspur Không biết mùa hoa tím có về trên mỏm đá xưa nơi bờ biển một lần. Anh và em cùng đàn phi yến xôn xao mật hạ larkspur nồng nàn hư huyễn một mầu hoa biển dập dồn những ước mơ bé dại say theo mép sóng những dấu chân cát ngẩn ngơ. Anh và em muốn giữ lại giây phút trẻ thơ của nụ hôn tím của vòng tay ôm mùa hè ngút biển và tháng bảy sẽ không trôi qua màu tím ấy sẽ không tàn phải không anh? Khi đàn phi yến đã bay đi Larkspur chỉ còn là những hạt lệ. Bên ghềnh đá chờ anh và em tháng bảy như cây cọ buồn Vẽ ngùi theo mắt gió… Khi tháng bảy rụng xuống. Biển chìm vào đêm Những cánh hoa bay xa bỏ lại thánh đường cô đơn mùa hè âm vang tiễn biệt… *** TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG Những Âm Thanh Tan Vỡ (Trích đoạn 1)

từng cánh mây rụng. hoảng hốt

ai nghe thấy tôi không?

im lặng.

tiếng đập cánh buồn bã của bầy mối non

làm run rẩy bức tường đêm.

những nốt nhạc soi mình vào câu từ dang dở

bài hát về cuộc hành hương của đàn rắn đuôi chuông

lạc đường trên sa mạc.

ai nghe thấy tôi không?

im lặng.

gã nhạc sỹ lang thang tựa đầu vào chiếc đàn

lắng nhịp thở mưa

những nhánh hoa khuya giật mình

làn hương nhợt nhạt đơm trên những bàn tay gió

lẻn vào giấc mơ những kẻ không nhà

dưới gầm cầu

bầy chuột nằm nhớ về những đóa sao xanh. *** NGUYỄN XUÂN THIỆP Buổi Chiều. Tiếng Cười Trên Góc Phố buổi chiều. và tiếng cười rơi. trên góc phố quen dường như những giọt nắng đã rực rỡ trong mùa hè qua và những giọt nắng tàn phai màu tím. chiều nay giấc mơ nào đã chết có gã làm thơ đi tìm vầng trăng. trong cỏ rối thơm mùi hoa cúc dại phải rồi từ lúc xa phương đông là biết đời đã trễ. những chuyến tàu cánh cổng sân ga. đóng lại trời dallas. chiều nay mặt trời thắt cổ những con chim đen đeo đầy những đường dây điện cùng cất tiếng. gọi mùa về mùa đã gẫy cánh. phương xa ôi. dallas nơi tôi đã đến. đã ở mười năm. đã viết văn làm báo và sẽ ra đi vầng trăng sau cơn bão còn lại bao lâu. những bài thơ. lúc chia tay không ai vẫy chào. không giọt lệ và buổi chiều. tiếng cười trên góc phố tiếng cười như thủy tinh. vỡ dường như. dường như. rất quen *** PHẠM THIÊN THƯ Bài 96 (Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng) Gối tay nệm cỏ nằm say Gõ vào đá tụng một vài biến kinh Mai sau trời đất thái bình Về lưng núi phượng một mình cuồng ca *** HOÀNG TRÚC LY (1933-1983) Mưa Chiều Nay Mùa mưa nghe trời ướt mắt xanh Gió thổi mưa xưa hờn kinh thành Hôm nay lưu luyến về bên ấy Em lạnh lùng không khi nhớ anh Ngày quen em phượng nở môi son Chiều tiễn đưa lá rụng dép mòn Từ mang ly biệt vào năm tháng Thao thức cho bằng mấy núi non *** DUY THANH (1931-2019) KHÚC 2 (Trích từ bài Sầu Tám Khúc) Thời tiết nào có đổi thay hay chỉ đổi thay ở mình. Có điệu nhạc nào bay từ không gian những hành tinh nào thế nhỉ. Mà em hát điệp khúc gì, anh vẫn nghe mà vẫn không thấy gì, hay âm nhạc chính là em. Bây giờ anh mới muốn hôn em, từ đầu ngón chân bé bỏng. Những búp chân hồng, những búp ngón tay. Cái khoảng cách diệu kỳ lạ lùng như tiếng nấc. Anh uống màu hơi thở hoàng hôn. Cả với em. Cùng tiếng hát nhiệm màu. Trên những mái nhà thành phố là màu tím trời đêm. Trên những linh hồn lang thang là nụ cười sa mạc. *** NGUYỄN THÙY SONG THANH (1939-2022) Như Vậy Cũng Đủ Thiên nhiên ngọt rót vào tai lời mật Cười lên nghe đời vỡ giọt bi ai Bình yên như núi đá giấu ngậm ngùi Quên khoảnh khắc thác trào cơn nức nở Bàn tay đã hôn cõi lòng đã nhớ Nỗi buồn cũng lộng lẫy đủ trăm năm