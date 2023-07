2 chính khách Singapore từ chức sau khi lộ chuyện dan díu: Ảnh tư liệu của Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin và Dân biểu Cheng Li Hui, được đăng trên trang Facebook của ông Tan vào tháng 2/2016. Ông Tan được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 9 năm 2017. (Photoh: Facebook/Tan Chuan-Jin)

.

- Reuters: Chủ tịch VN Võ Văn Thưởng thăm Giáo hoàng, sẽ công bố: VN cho Sứ thần Vatican mở văn phòng thường trú tại VN.

- Trump giải thích trên Fox News: Trong 24 giờ sẽ có hòa bình Ukraine, bằng 2 cú điện thoại tới Zelensky và Putin.

- Trump ca ngợi thẩm phán Aileen Cannon, sau khi xin hoãn xử tới sau bầu cử 2024.

- Luật gia Florida: Chưa chắc Thẩm phán Aileen Cannon dám thiên vị Trump lần nữa, nhưng sẽ câu giờ.

- Cầu Crimea bị tấn công, đóng cửa khẩn cấp trong đêm, nghi quân Ukraine tấn công cầu.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Cần phải dội bom cho sập nhà và giết vợ con các quan chức Ukraine.

- Iran: Ukraine phá cầu Crimea là phá hoại hòa bình và an ninh quốc tế (nhưng Nga xua quân vào Ukraine là vì hòa bình?)

- Nga kết thúc thỏa thuận ngũ cốc, bít các cảng Ukraine, dự kiến giá ngũ cốc toàn cầu sẽ tăng.

- Thụy Điển: hứa tài trợ 586 triệu đô la để tái thiết Ukraine và thực hiện cải cách giúp vào Liên Âu.

- Brazil: thương mại giữa Nga và Brazil có tiềm năng tăng, dự kiến Tổng Thống Brazil sẽ gặp Putin ở Nam Phi.

- Bộ Quốc phòng Nga: đã phá hủy 2 kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia hôm Chủ nhật.

- Zelensky: tin tưởng vào Ukraine và người dân sẽ thắng Nga.

- Ukraine: giao chiến tăng vọt ở phía đông

- Anh đã chính thức vào hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Đài Loan và TQ cũng đang xin vào TPP.

- Các nhà khoa học Harvard tìm ra một hỗn hợp thuốc có thể kết hợp thành 1 viên thuốc đảo ngược quá trình lão hóa

- Bộ trưởng Y tế Hồng Kông kêu gọi toàn dân: hãy nhìn trừng trừng bọn hút thuốc lá nơic ông cộng để họ bỏ thuốc.

- Lần đầu tại Mỹ: xe lửa không người lái bắt đầu chạy ở Honolulu.

- Pennsylvania: mưa lớn, lũ lụt, làm 4 người chết, 4 mất tích.

- TIN VN. Sài Gòn: 51% doanh nghiệp có doanh thu giảm, 62% DN có lợi nhuận giảm.

- TIN VN. Một cây cầu tạm ở TP Trà Vinh bất ngờ sập khi đang thử tải.

- TIN VN. WB: Một tài nguyên ở Việt Nam có thể tạo ra điện với tiềm năng top đầu thế giới - gấp 200 lần công suất thủy điện Sơn La.

- HỎI 1: Chi tiêu mùa tựu trường sắp tới sẽ giảm 10% so với năm 2022 vì lạm phát buộc dân Mỹ tằn tiện hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sống cô lập cơ nguy lão hóa não bộ sớm? ĐÁP 2: Có trường hợp như thế.

.

QUẬN CAM (VB-17/7/2023) ⚪ ---- Hai chính trị gia cấp cao của đảng cầm quyền Singapore đã từ chức vì "mối quan hệ không phù hợp", trong một vụ xì căng đan chính trị. Thủ tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) hôm thứ Hai cho biết việc từ chức của Chủ tịch Hạ viện Tan Chuan-Jin và nữ Dân biểu Cheng Li Hui là cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông. Lee cho biết 2 người đã từ chức vì "mối quan hệ không phù hợp" của họ.

Thủ tướng nói rằng ông hiểu mong muốn của Tan là rời xa chính trị và "giúp hàn gắn lại gia đình [của Tan]". Lee đã tư vấn cho cặp đôi về mối quan hệ của họ vào tháng 2/2023 nhưng sau đó được cho là họ vẫn tiếp tục dan díu, theo tờ The Straits Times của Singapore. Tan, 54 tuổi, có vợ và 2 con.

.

Cô Cheng Li Hui, 47 tuổi, vẫn còn độc thân, là một doanh nhân nổi tiếng trước khi vào chính trị, đắc cử vào quốc hội từ năm 2015. Trang Facebook của cô Cheng đã bị gỡ xuống tại thời điểm thông báo. Ông Lee cho biết ông sẽ đề cử một Chủ tịch Quốc hội mới trước ngày 1 tháng 8.

.

Trong lá thư từ chức, ông Tan cho biết ông từ chức vì tổn thương mà ông đã gây ra cho gia đình mình. "Tôi đã làm họ thất vọng. Chúng ta đã nói về hành vi cá nhân của tôi trước đây", ông viết trong bức thư gửi Thủ tướng ngày 17/7. "Có những lĩnh vực tôi còn thiếu sót. Tôi cần chịu trách nhiệm về những điều đó và giúp hàn gắn gia đình mình. Chúng tôi cần không gian để hồi phục và giải quyết các vấn đề. Tôi đã thảo luận vấn đề này với vợ và đồng ý rằng tôi phải rời khỏi chính trường và cống hiến hết mình cho gia đình", anh nói thêm.

.

Trong bức thư gửi Thủ tướng, cô Cheng nói rằng cô "rất lấy làm tiếc khi phải từ chức trong hoàn cảnh này. (Tôi) muốn xin lỗi đảng, cũng như người dân và tình nguyện viên của tôi."

.

Cô Cheng Li Hui đã hoạt động tích cực cho Đảng Hành động Nhân dân (PAP) và có kinh nghiệm trong các hoạt động cấp cơ sở, hỗ trợ PAP trong các Buổi Gặp gỡ Nhân dân của họ tại Bukit Panjang. Cheng Li Hui tốt nghiệp Cử nhân từ Đại học Quốc gia Singapore và bằng Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng của Đại học Macquarie. Cô cũng là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty, bao gồm Allied Construction, Hai Leck Engineering, Enzo Investment, Hai Leck Development, Hai Leck Holdings và Cheng Capital Holdings.

.

2 chính khách Singapore từ chức sau khi lộ chuyện dan díu: Ảnh tư liệu của Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin và Dân biểu Cheng Li Hui, được đăng trên trang Facebook của ông Tan vào tháng 2 năm 2016. Ông Tan được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 9 năm 2017. (Ảnh: Facebook/Tan Chuan-Jin)

.

⚪ ---- Trong 24 giờ sẽ có hòa bình Ukraine, bằng 2 cú điện thoại, theo giải thích của Trump trên Fox News. Donald Trump, người đã nhiều lần khẳng định rằng ông có thể một tay chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine, hôm Chủ nhật đã trình bày cách Trump sẽ làm để đưa cuộc chiến đến hồi kết thúc. Khi được Maria Bartiromo hỏi trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox về kế hoạch của mình, Trump ban đầu bắt đầu nói về “cuộc điện đàm hoàn hảo” của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2019. Bartiromo ngắt lời và nói với ông rằng “điều đó sẽ không đủ để Putin ngừng ném bom Ukraine.”

.

Trở lại đúng hướng, Trump tuyên bố rằng ông sẽ chỉ nói với Zelensky: “Không thêm nữa [không viện trợ nữa], bạn phải thực hiện một thỏa thuận.” Bước tiếp theo? Trump gõ cửa Vladimir Putin của Nga và đe dọa Trump sẽ viện trợ nhiều hơn cho Ukraine: “Nếu ông [Putin] không thực hiện một thỏa thuận, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ [Ukraine] rất nhiều, nhiều hơn những gì họ từng có nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy”. Trump tuyên bố rằng Putin "bị thương" nhưng "hãy xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, theo cách này hay cách khác." Sau đó, Trump nói thêm, "Tôi cứng rắn với Nga hơn bất kỳ ai trong lịch sử."

.

⚪ ---- Trump ca ngợi thẩm phán giám sát hồ sơ truy tố Trump vì giấu tài liệu mật của ông trong khi nhóm pháp lý của Trump nộp đơn xin hoãn [tới sau bầu cử 2024] phiên tòa xét xử ông ở Florida. Kiến nghị của Trump xin hoãn được đệ trình vào thứ Hai tuần trước, đang chờ quyết định của Thẩm phán Aileen Cannon, người được bổ nhiệm của cựu tổng thống, người đã chủ trì thách thức ban đầu của ông đối với cuộc lục soát của FBI đối với ngôi nhà của ông ở Florida.

.

Khi được hỏi trong chương trình “Sunday Morning Futures” trên Fox News liệu ông có tin rằng thẩm phán sẽ chấp thuận kiến nghị hay không, Trump nói rằng ông không biết. “Tôi biết đó là một thẩm phán rất được kính trọng. Một thẩm phán rất thông minh, và một thẩm phán rất mạnh mẽ,” Trump nói. Khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo lưu ý rằng Trump đã bổ nhiệm thẩm phán trong vụ án, Trump nói, "Tôi đã làm, và tôi rất tự hào vì đã bổ nhiệm cô ấy. Nhưng cô ấy rất thông minh, rất mạnh mẽ và yêu đất nước của chúng ta,” Trump nói. “Chúng tôi cần các thẩm phán yêu đất nước của chúng tôi để họ làm điều đúng đắn.”

.

Cannon đã được xác nhận là thẩm phán quận ở Quận phía Nam của Florida với một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào tháng 11 năm 2020. Các phán quyết từ Cannon đã làm chậm đáng kể cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với Trump về việc Trump giấu các tài liệu mật khi rời Bạch Ốc, trong một trường hợp đã cấm các công tố viên đọc và sử dụng các tài liệu mật mà họ thu giữ được từ khu dinh thự Mar-a-Lago của Trump. Phán quyết của Cannon đã 2 lần bị hủy bỏ bởi một tòa án cấp cao hơn, Tòa kháng án vòng 11, đã bật đèn xanh cho Bộ điều tra và truy tố.

.

⚪ ---- Dave Aronberg, luật sư tiểu bang Florida của Quận Palm Beach, giải thích với Jim Acosta của CNN rằng Donald Trump đang chấp nhận rủi ro khi cố gắng trì hoãn phiên tòa cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024. Công tố đặc biệt Jack Smith đã không muốn chậm trễ như thế. Trump sẽ ra hầu tòa trong tuần này cùng với đồng phạm của ông, người hầu Walt Nauta. Aronberg giải thích rằng đó chỉ là một phiên điều trần bình thường, nhưng Trump sẽ phản ứng không bình thường.

.

Aronberg nói: “Điều thực sự thú vị là Trump đã yêu cầu hoãn phiên tòa này cho đến sau cuộc bầu cử. Trump muốn hoãn vô thời hạn, điều này thực sự chứng minh rằng tất cả những người chỉ trích đã nói lý do tại sao Trump tranh cử là để tránh bị xét xử vì Trump nghĩ rằng việc tranh cử sẽ ngăn cản Merrick Garland truy tố Trump. Trump đã đúng một nửa. Trump nói, đừng xét xử tôi cho đến sau cuộc bầu cử, khi Trump nghĩ rằng Trump sẽ tổng thống và sau đó có thể ra lệnh cho Bộ Tư pháp của mình loại bỏ toàn bộ vụ truy tố."

.

Đã có một giả định đang diễn ra rằng Trump sẽ thực hiện một số chiến thuật trì hoãn nếu ông ấy không được phép trì hoãn vô hạn. Nhưng Aronberg nghĩ rằng cách Thẩm phán Aileen Cannon hành động trong vấn đề này có thể dẫn đến phản ứng dữ dội.

.

“Tôi nghĩ thật khó để xét xử trường hợp này trước cuộc bầu cử năm 2024,” Aronberg thú nhận. "Trump có một đồng phạm đang trì hoãn mọi việc vì từng lấy cớ không tìm được luật sư. Tôi nghĩ rằng Thẩm phán Cannon có nhiều khả năng sẽ thiên vị cho Trump từng chút một, trì hoãn ở đây một chút, trì hoãn ở kia một chút, và thế là xong sau cuộc bầu cử. Nhưng Trump có thể đang chơi quá tay bằng cách yêu cầu Thẩm phán Cannon tiếp tục và trì hoãn việc này vô thời hạn. Tôi không nghĩ Trump sẽ nhận được điều đó. Nếu Thẩm phán Cannon đồng ý [cho hoãn xử Trump], tôi nghĩ rằng phán quyết hoãn sẽ bị đảo ngược bởi Vòng 11 [Tòa kháng án] và thậm chí có thể đưa sang Thẩm phán khác xét xử vụ kiện [thay cho Cannon]."

.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira nói với RIA Novosti hôm thứ Hai rằng kim ngạch thương mại giữa Nga và Brazil có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa sau khi đạt gần 10 tỷ USD thương mại song phương vào năm ngoái. Ngoại trưởng Brazil giải thích rằng chính phủ Brazil đang xem xét khả năng đa dạng hóa kim ngạch thương mại giữa hai nước, hiện chủ yếu xoay quanh phân bón và hàng hóa nông nghiệp. Vieira trước đó đã tiết lộ rằng Tổng thống nước này Luiz Ignacio Lula da Silva có thể gặp người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, trong hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới ở Nam Phi.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển Johan Forssell hôm thứ Hai tuyên bố Thụy Điển cam kết tài trợ 586 triệu đô la (6 tỷ kronor) cho các nỗ lực tái thiết Ukraine và thực hiện các cải cách cần thiết để Ukraine trở thành thành viên tiềm năng trong Liên Âu.

.

"Đây là chiến lược song phương lớn nhất và tham vọng nhất mà Thụy Điển đã phát triển từ trước đến nay," Forssell nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ của ông cũng sẽ cung cấp "các khoản đầu tư được định hướng cụ thể bổ sung." Khoản tiền này sẽ được giải ngân trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2027 và sẽ được sử dụng cho các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng xanh, cuộc chiến chống tham nhũng và các dự án khác.

.

⚪ ---- Nga cho biết hôm thứ Hai rằng thỏa thuận ngũ cốc đã bị "chấm dứt", mặc dù họ vẫn để ngỏ khả năng sẽ tham gia lại hiệp ước nếu có thể đàm phán các điều khoản tốt hơn. Theo hiệp ước do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm ngoái, Nga cho phép Ukraine vận chuyển bắp, lúa mì và các hàng hóa khác từ 3 cảng Biển Đen.

.

Các ảnh hưởng: Thỏa thuận này "được coi là cần thiết để giữ giá lương thực toàn cầu ổn định", theo New York Times. Các quốc gia ở Châu Phi và Trung Đông nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào ngũ cốc của Ukraine. Nga cho biết họ coi thỏa thuận này có lợi cho Ukraine và kêu gọi đảm bảo tốt hơn cho hàng xuất cảng của chính Nga.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước của Cộng hòa Crimea (nơi bị Nga chiếm và sáp nhập năm 2014) Vladimir Konstantinov hôm thứ Hai cáo buộc Ukraine đứng sau "cuộc tấn công khủng bố" vào cây cầu Crimean khiến giao thông buộc phải đóng cửa khẩn cấp trong đêm.

.

"Đường ray không bị hư hại bởi cuộc tấn công, Crimea được kết nối với lục địa Nga bằng một hành lang lãnh thổ ở phía bắc," ông viết trong một bài đăng trên Telegram. "Chúng tôi không bị cô lập," Konstantinov nói thêm. "Đối mặt với sự thất bại rõ ràng của cuộc phản công, chính quyền Ukraine đã trút giận lên dân thường bằng cách phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường", Thượng nghị sĩ Nga Alexander Bashkin cho biết trong một bài viết riêng. Địa phương xác nhận giao thông đường sắt trên cầu đã được nối lại.

.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết trên sóng truyền hình địa phương hôm thứ Hai rằng cuộc tấn công qua đêm vào cây cầu Crimean là "tin tốt" đối với Kiev. Trong khi đó, một nguồn tin Ukraine giấu tên nói với Agence France-Presse (AFP) rằng hải quân Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau vụ tấn công vào cây cầu khiến 2 người chết.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công trong đêm vào cây cầu Crimean, nhấn mạnh rằng nó "phá hoại" hòa bình và an ninh quốc tế. "Chúng tôi coi bất kỳ hành động nào nhằm leo thang xung đột ở Ukraine là không mang tính xây dựng", ông nhấn mạnh tại một cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng Tehran nhận thấy bất kỳ hình thức leo thang nào trong khu vực đều "có liên quan".

.

Trước đó, quan chức Crimea do Nga hậu thuẫn cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công "khủng bố". Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ignat nói rằng cuộc tấn công có nghĩa là "tin tốt" cho Kiev. Có tin nói, trụ chân cầu bị tấn công bằng xuồng không người lái.

.

⚪ ---- Một quan chức Nga: Dội bom cho sập nhà và giết vợ con các quan chức Ukraine là cần thiết. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai kêu gọi tiêu diệt "lãnh đạo cao nhất của các tổ chức khủng bố" sau vụ tấn công nghi là do quân Ukraine vào cầu Kerch ở Crimea. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và được cho là do Hải quân Ukraine và cơ quan mật vụ thực hiện.

.

"Thế giới và kinh nghiệm của chính chúng ta cho thấy không thể chống lại những kẻ khủng bố bằng các biện pháp trừng phạt, đe dọa hoặc hô hào quốc tế. Chúng chỉ hiểu ngôn ngữ của quyền lực. Chỉ có những phương pháp cá nhân và hoàn toàn vô nhân đạo", ông Medvedev nói và cho biết thêm rằng những phương pháp đó bao gồm "nổ tung" nhà riêng của họ và nhà của bà con họ.”

Vatican và Việt Nam sắp thực hiện một bước quan trọng

Võ Văn Thưởng

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Nga đã phá hủy 2 kho đạn của quân Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia vào Chủ nhật. Theo Trung tướng Nga Igor Konashenkov, các kho được đặt tại các khu vực Malaya Tokmachka và Orekhov. Thông báo này được đưa ra sau khi Nga hôm thứ Bảy tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 của Lực lượng vũ trang Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyon Chủ nhật bày tỏ sự tin tưởng vào Ukraine và người dân. Trong một dòng tweet, Zelensky tuyên bố: "Thế giới tin tưởng vào Ukraine. Thế giới được truyền cảm hứng bởi lòng dũng cảm của chúng ta, được truyền cảm hứng bởi những anh hùng của chúng ta." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, rằng người Ukraine nhìn thấy tiềm năng và sức mạnh nằm trong nỗ lực tập thể của họ. Bài đăng cũng thừa nhận sự ủng hộ và ngưỡng mộ mà Ukraine nhận được từ cộng đồng quốc tế, nêu bật nhận thức tích cực về đất nước và người dân Ukraine trên phạm vi toàn cầu.⚪ ---- Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar, giao tranh ở miền đông Ukraine leo thang. Maliar lưu ý rằng quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào Kupyansk ở khu vực Kharkiv trong nhiều ngày liên tiếp. Cả hai bên đã giao chiến gần thành phố Bakhmut nơi bị chiến tranh tàn phá, với các lực lượng Ukraine đang tiến dần dần dọc theo sườn phía nam của nó. "Chúng tôi đang ở thế phòng thủ. Có những trận chiến khốc liệt, vị trí của cả hai bên thay đổi linh hoạt nhiều lần trong ngày."⚪ ---- Anh đã chính thức tham gia một hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương rộng lớn tại một buổi lễ ký kết ở New Zealand vào Chủ nhật, đánh dấu lần mở rộng hiệp định đầu tiên kể từ khi hiệp định này có hiệu lực vào năm 2018 và đưa khối này chiếm 15% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.Nhóm 11 thành viên ban đầu của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) đã phê chuẩn việc gia nhập của Anh tại một cuộc họp cấp bộ trưởng vào Chủ nhật trước đó. Sự phát triển mới nhất sẽ chuyển trọng tâm sang việc xét hồ sơ các ứng viên khác, bao gồm cả Trung Quốc và Đài Loan. Tổng Thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi TPP năm 2017.TPP có hiệu lực từ năm 2018 với các thành viên gồm Australia, Nhật Bản, Mexico và Singapore. Anh nộp đơn xin gia nhập khối thương mại tự do vào năm 2021. Các nước thành viên, bao gồm Brunei, Canada, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru và Việt Nam, đã tổ chức hai ngày hội đàm cấp bộ trưởng từ thứ Bảy. Các thành viên đã bị chia rẽ về khả năng gia nhập của Trung Quốc. Trong khi Malaysia, Singapore và Việt Nam ủng hộ đơn của Trung Quốc, thì Nhật Bản và Australia tỏ ra thận trọng.⚪ ---- Các nhà khoa học tại Harvard đã phát hiện ra một hỗn hợp thuốc có thể kết hợp thành một viên thuốc có thể đảo ngược quá trình lão hóa, theo tờ New York Post đưa tin. Một nghiên cứu có tên "Lập trình lại bằng hóa chất để đảo ngược quá trình lão hóa của tế bào" đã được các nhà nghiên cứu công bố trên tạp chí Aging vào ngày 12 tháng 7. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 6 loại hỗn hợp hóa học giúp đảo ngược quá trình lão hóa ở tế bào da của cả người và chuột "trong vài năm".Nhà nghiên cứu David Sinclair của Đại học Harvard cũng đã giải thích điều tương tự trong một chủ đề trên Twitter và viết: ''Rất vui được chia sẻ khám phá mới nhất của chúng tôi: Trước đây chúng tôi đã chứng minh rằng có thể đảo ngược tuổi tác bằng cách sử dụng liệu pháp gen để kích hoạt các gen của phôi thai. Bây giờ chúng tôi cho thấy điều đó là có thể với các loại cocktail hóa học, một bước hướng tới trẻ hóa toàn bộ cơ thể với giá cả phải chăng.''Đáng chú ý, mỗi loại cocktail hóa học chứa từ năm đến bảy chất, nhiều chất trong số đó được biết là có tác dụng điều trị các chứng rối loạn thể chất và tinh thần khác. Sinclair nói thêm rằng Sinclair và nhóm của mình tại Trường Y Harvard đã làm việc trong hơn ba năm để tìm ra các phân tử có thể kết hợp để đảo ngược quá trình lão hóa tế bào và làm trẻ hóa tế bào của con người."Các nghiên cứu về thần kinh thị giác, mô não, thận và cơ đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, với cải thiện thị lực và kéo dài tuổi thọ ở chuột và gần đây, vào tháng 4 năm nay, cải thiện thị lực ở khỉ," nhà nghiên cứu viết thêm trên Twitter.Sinclair cho biết: “Việc chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng trên người đối với liệu pháp gen đảo ngược tuổi đầu tiên của chúng tôi đang được tiến hành, đồng thời lưu ý rằng các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người hiện đang được lên kế hoạch “bắt đầu vào cuối năm tới,” với giả định là “mọi việc suôn sẻ”. Tuy nhiên, các nhà khoa học khác, bao gồm một giáo sư Harvard, đã cảnh báo nghiên cứu này "hầu hết là lạc quan quá độ và rất sơ bộ."⚪ ---- Nhìn trừng mắt sẽ giảm hút thuốc? Bộ trưởng Y tế Hồng Kông cho biết HK có thể xây dựng một nền văn hóa không hút thuốc nếu "mọi người nhìn trừng mắt để phản đối" đối với những người hút thuốc ở nơi họ không nên. Hôm thứ Tư, các cơ quan y tế đã đưa ra một bài tham vấn cộng đồng về các chiến lược chống hút thuốc mới bao gồm việc cấm những người sinh sau một ngày nhất định mua thuốc lá và có thể tăng thuế thuốc lá lên 75% giá mổi gói thuốc lá.Bộ trưởng Y tế Lo Chung-mau nói tại buổi họp của hội đồng dịch vụ y tế của Hội đồng Lập pháp vào thứ Sáu, không phải lúc nào cảnh sát cũng có thể bắt được những người hút thuốc: “Khi các thành viên của công chúng nhìn thấy những người hút thuốc ở những khu vực cấm hút thuốc, ngay cả khi không có nhân viên thực thi pháp luật nào có thể xuất hiện ngay lập tức, chúng ta có thể nhìn trừng mắt vào những người hút thuốc. Tôi không tin người đó dám đánh lại mọi người trong nhà hàng vì chỉ đơn giản là bị nhìn trừng mắt."Theo luật hút thuốc hiện hành của Hồng Kông, hút thuốc bên trong nhà hàng, nơi làm việc, không gian công cộng trong nhà và một số khu vực công cộng ngoài trời có thể bị phạt tới 1.500 đô la Hồng Kông (280 đô la Mỹ).⚪ ---- Lần đầu tại Mỹ: xe lửa không người lái. Hệ thống đường sắt trên cao hoàn toàn tự động do một đơn vị của công ty Hitachi Ltd. vận hành đã khai trương một phần ở Honolulu (tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ) vào cuối tháng trước, làm dấy lên hy vọng hệ thống này sẽ tăng cường sự thuận tiện cho khách du lịch và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông khét tiếng của khu vực.Đoạn đầu tiên dài 17 km của Skyline, tuyến đường sắt không người lái đầu tiên ở Hoa Kỳ và dịch vụ đường sắt chở khách đầu tiên trên đảo Oahu của Hawaii trong 76 năm, kết nối 9 nhà ga từ Đông Kapolei đến Sân vận động Aloha. Tuyến đường sắt cuối cùng sẽ được mở rộng để kết nối 19 ga, bao gồm Sân bay Quốc tế Daniel K. Inoue ở Honolulu và ga Trung tâm Hành chính gần tòa nhà hội đồng thành phố của thủ phủ bang Hawaii, theo Cơ quan Giao thông Vận tải Nhanh của Honolulu.⚪ ---- Thời tiết khắc nghiệt vào cuối tuần trên khắp Hoa Kỳ đã biến thành ngày thứ Bảy chết chóc tại Quận Bucks của Pennsylvania, theo tờ USA Today đưa tin. Bốn người đã chết và bốn người khác mất tích sau khi họ bị cuốn vào dòng nước lũ dâng nhanh, theo ABC6. Meredith Buck, nhân viên điều tra của quận, nói: “Rất có thể nó có thể nhiều hơn thế. Các chi tiết vẫn đang được sắp xếp, nhưng có vẻ như ít nhất ba trong số các nạn nhân đã bỏ xe của họ khi nước dâng cao xung quanh họ. Họ chỉ được xác định là hai phụ nữ và một người đàn ông, và thi thể của họ được tìm thấy cùng nhau."Bốn người mất tích là một gia đình gồm một bé 2 tuổi và một bé 9 tháng, theo đài truyền hình. Theo một tuyên bố từ cảnh sát Upper Makefield, trận lũ lụt tệ hại nhất xảy ra dọc theo Tuyến đường 532 của quận. "Trận lũ quét khiến nhiều người lái xe bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt." Nước dâng cao 5 feet trên đường ở một số nơi.⚪ ---- Theo tin Reuters,trong việc cải thiện mối quan hệ căng thẳng kéo dài của họ bằng cách hoàn tất một thỏa thuận trong đó Hà Nội sẽ cho phép Tòa thánh có một đại diện thường trú tại quốc gia cộng sản này. Thỏa thuận có thể sẽ được công bố trong chuyến thăm Vatican vào cuối tháng này của Chủ tịch VN, theo một quan chức cấp cao của Vatican và một nhà ngoại giao ở Hà Nội quen thuộc với vấn đề này.“Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt,” quan chức cấp cao của Vatican nói với Reuters. Vatican đã yêu cầu Hà Nội cho phép một đại diện giáo hoàng thường trú trong hơn 10 năm. Một thỏa thuận về nguyên tắc đã đạt được vào năm ngoái. Cả hai nguồn tin cho biết họ mong đợi Thưởng sẽ được Giáo hoàng Francis tiếp đón. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Đức giáo hoàng và một chủ tịch nước VN kể từ khi Trần Đại Quang đến thăm vào năm 2016.Có gần 7 triệu người Công giáo ở VN, chiếm khoảng 6,6% dân số 95 triệu người. VN cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi CS thống nhất VN năm 1975. Vào thời điểm đó, CSVN coi Giáo hội Công giáo ở VN quá gần gũi về mặt lịch sử với cựu thực dân Pháp.Đại diện hiện tại của Vatican tại VN là Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, có trụ sở tại Singapore, nơi ông là Sứ thần (Nuncio) Tòa thánh (đại sứ). Ông được phép thỉnh thoảng sang thăm và làm việc tại VNm với sự chấp thuận của chính phủ. Việc thành lập một đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam có thể dẫn đến quan hệ ngoại giao đầy đủ. Nhưng bước đó có thể mất nhiều năm, do nhóm làm việc chung đã đưa ra thỏa thuận mới nhất bắt đầu hoạt động vào năm 2009. Vatican, một thành phố-quốc gia có chủ quyền được bao quanh bởi Rome, có quan hệ ngoại giao với khoảng 180 quốc gia.⚪ ----Theo báo PetroTimes. Các khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) cho thấy 51% doanh nghiệp (DN) có doanh thu giảm, 62% DN có lợi nhuận giảm trong khi sản phẩm, hàng hóa tồn kho tăng lên 41%. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của HUBA chỉ ra rằng các khó khăn chung của thị trường từ đầu năm vẫn chưa giải quyết hết, việc thiếu đơn hàng sản xuất, công nhân thiếu việc làm, việc chậm thực hiện các dự án bất động sản vẫn đang diễn ra. Các khảo sát của HUBA cho thấy 51% DN có doanh thu giảm, 62% DN có lợi nhuận giảm trong khi sản phẩm, hàng hóa tồn kho tăng lên 41%.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Cầu tạm ở Trà Vinh xây gần hoàn thành, đơn vị thi công dùng 2 xe tải để thử tải thì xảy ra sự cố sập cầu. Ngày 16-7, lực lượng chức năng tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và đơn vị thi công đang xử lý sự cố cầu tạm đang thử tải thì bị sập. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, không gây thiệt hại về người. Theo UBND TP Trà Vinh, cầu tạm này được thi công vào ngày 13-6 vừa qua, làm bằng sắt, rộng 3,5 m, giúp cho người dân lưu thông tạm thời trong khi chờ thi công dự án cầu Long Bình 1 (trên tuyến đường Hùng Vương, thuộc phường 4 và phường 5, TP Trà Vinh).⚪ ----Theo Báo Tổ Quốc. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam ước tính lên tới 500 gigawatt, lớn gấp 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La (2.400 megawatt, theo thống kê của Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN 2020). Trong khi đó, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) dẫn công bố của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) năm 2021 cho biết, điện gió ngoài khơi của Việt Nam đang xếp thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Anh. Còn điện gió bờ của Việt Nam đứng thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ và Brazil. "Việt Nam - 'người chơi mới' với quy mô nhỏ hơn - đã thăng hạng đáng kinh ngạc vào năm 2021, xếp vị trí thứ 3 về công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi, trong khi giữ vị trí thứ 4 về công suất điện gió trên bờ" - Nikkei Asia viết. Đáng nói, chỉ 1 năm trước đó, Việt Nam thậm chí chưa có tên trong top 10 quốc gia đầu tư lắp đặt điện gió lớn nhất thế giới. Tuy nhiên hiện nay, thực tế đã khác. (Bí ẩn XHCN: mới vài tuần trước, Miền Bắc VN bị cúp điện nhiều ngày vì nước hồ cạn... và lúc đó không nghe chuyện điện gió.)⚪ ---- HỎI 1: Chi tiêu mùa tựu trường sắp tới sẽ giảm 10% so với năm 2022 vì lạm phát buộc dân Mỹ tằn tiện hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Khi mùa tựu trường đến gần, các gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang chuẩn bị tinh thần cho tác động của lạm phát gia tăng đối với ngân sách gia đình của họ. Với thu nhập khả dụng ít hơn, các bậc cha mẹ sẽ phải đối mặt với những thách thức khi mua sắm những vật dụng cần thiết cho mùa tựu trường như quần áo, giày dép và đồ điện tử.Theo một dự báo mới từ Deloitte, chi tiêu cho mùa tựu trường được dự đoán sẽ giảm 10% so với năm ngoái, với mức chi trung bình là 597 đô la cho mỗi học sinh. Sự sụt giảm này đặc biệt quan trọng vì dự báo của Deloitte đã không lường trước được việc giảm chi tiêu cho mùa tựu trường kể từ năm 2014.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Sống cô lập cơ nguy lão hóa não bộ sớm?ĐÁP 2: Có trường hợp như thế. Một nghiên cứu mới cho thấy những người lớn tuổi thường xuyên dành thời gian cho gia đình và bạn bè có thể có bộ não lớn hơn. Sự lão hóa của bộ não khỏe mạnh là một vấn đề phức tạp và các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu yếu tố nào giúp trí óc minh mẫn và yếu tố nào làm suy giảm trí nhớ và tư duy.Trong số gần 9.000 người Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên, hơn 600 người cho biết họ "hiếm khi" gặp hoặc nói chuyện với bạn bè hoặc người thân bên ngoài hộ gia đình của họ. Và những người tham gia này thường cho thấy khối lượng não nhỏ hơn khi quét MRI, so với những người hoạt động xã hội nhiều hơn. Cụ thể, họ có ít mô hơn trong một số cấu trúc não liên quan đến trí nhớ và được biết là bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ.Các chuyên gia không tham gia nghiên cứu nhấn mạnh rằng điều đó không chứng minh được sự cô lập xã hội làm não bộ thu nhỏ lại. Tiến sĩ Joel Salinas, nhà thần kinh học tại NYU Langone Health ở Thành phố New York, đồng thời là giám đốc y tế của Isaac Health, một phòng khám trí nhớ trực tuyến, cho biết một khả năng là sự co rút não xảy ra trước.Salinas, người không có vai trò trong nghiên cứu, cho biết những người trong giai đoạn đầu của quá trình sa sút trí tuệ có thể có một số triệu chứng khó phát hiện và thay đổi hành vi của họ (bao gồm cả việc ở nhà nhiều hơn). Mặt khác, có những lý do chính đáng khiến các kết nối xã hội hoặc thiếu kết nối xã hội có thể ảnh hưởng đến thể tích não bộ.Chi tiết: