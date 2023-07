Milan Kundera, tác giả "The Unbearable Lightness of Being" (bản dịch Trịnh Y Thư: Đời Nhẹ Khôn Kham), qua đời, thọ 94 tuổi. - Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ: nếu Ukraine vào NATO hôm nay, nghĩa là NATO sẽ có chiến tranh với Nga, nên phải chờ. - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: Ukraine sẽ sớm gia nhập NATO theo thủ tục đơn giản, Nga không có quyền quyết định chuyện của NATO.

Milan Kundera, tác giả nổi tiếng đã viết cuốn "The Unbearable Lightness of Being," đã qua đời, thọ 94 tuổi. Tác giả sinh ra ở Tiệp Khắc cũ vào năm 1929, 2 lần bị Đảng CS Tiệp Khắc trục xuất ra khỏi đảng vì chống đảng, lưu vong ở Pháp từ năm 1975, Tác phẩm "The Unbearable Lightness of Being" của ông được nhà văn Trịnh Y Thư dịch ra tiếng Việt là "Đời Nhẹ Khôn Kham."

- DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) đưa ra 1 sửa đổi luật, đòi rút Mỹ ra khỏi khối NATO vỉ tốn tiền nhiều quá

- Gal Luft (gián điệp TQ) chụp mũ gia đình Biden nhận tiền TQ: đang đào tỵ sau khi bị bắt ở Cyprus

- Bộ Tư pháp: sẽ không bào chữa cho Trump trong vụ kiện của nhà văn E. Jean Carroll.

- Ông trùm bán gốc mất tiền ào ạt vì ra sức cứu Trump, bán máy, mất mối 100 triệu đô la, còn bị Dominion kiện đòi 1.3 tỷ đôla

- Đảng Cộng hòa của tiểu bang Minnesota chỉ còn 53,81 đô tiền mặt, với khoản nợ 335.781,36 đô la. Đảng Cộng hòa tiểu bang Colorado bị phá sản

- Bank of America trả hơn 100 triệu đô cho khách vì đã tăng gấp đôi phí, giữ lại tiền thưởng, mở tài khoản mà không có sự đồng ý của khách hàng

- Mỹ: Cuba than phiền nhảm, tàu ngầm nguyên tử Mỹ xuất hiện tại Căn cứ Hải quân Guantanamo là bình thường

- IMF: tăng trưởng toàn cầu 3% trong 5 năm tới, thấp hơn nhiều so với trung bình trong lịch sử là khoảng 3,8%.

- Liên Âu và Úc: chưa đạt được thỏa thuận thương mại tự do

- Chỉ số thuê nhà cao nhất Mỹ: 1. San Jose = $3,411/tháng; 2. New York = $3,405; 3. San Diego = $3,175; 4. San Francisco = $3,168; 5. Boston = $3,045; 6. Los Angeles = $2,983

- DMI của Nevada thu hồi biển số xe "GOBK2CA", viết tắt của “Tụi bay hãy quay trở lại California"

- Canada: Tyrel Nguyen bị cáo buộn nhận 100.000 đô la để bắn chết Randy Kang

- Canada: Cong Pham trúng số 500.000 đô la cho một vé Lotto Max.

- Maine: Zachary Phách nhận tội cùng với Khang Trần đã bắn chết người

- TNS/TB Janet Nguyễn tranh cử vào Hội đồng Giám sát Quận Cam. Hiện đã có ứng viên Trần Thái Văn, Kimberly Ho

- TIN VN. Ngừng việc tập thể tại Công ty có hơn 4.000 công nhân lao động ở Long An.

- TIN VN. Lương tiến sĩ chỉ tương đương công nhân, làm sao "giữ chân" nhà khoa học giỏi?

QUẬN CAM (VB-12/7/2023) ⚪ ---- Milan Kundera, tác giả nổi tiếng đã viết cuốn The Unbearable Lightness of Being, đã qua đời, theo tin từ đài truyền hình Czech. Ông thọ 94 tuổi. Tác giả sinh ra ở Tiệp Khắc cũ vào năm 1929 nhưng lưu vong ở Pháp vào năm 1975 sau khi chỉ trích cuộc xâm lược Tiệp Khắc của Liên Xô vào năm 1968. Chế độ cộng sản của quê hương ông đã cấm sách của ông cho đến cuối những năm 1980, khi đó một cuộc cách mạng bất bạo động đã chấm dứt chế độ độc đảng của nhà nước.

Tác phẩm văn học của ông đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Franz Kafka của Cộng hòa Czech năm 2020—một năm sau khi ông được phục hồi quốc tịch Czech sau nhiều thập niên sống lưu vong. Tác phẩm "The Unbearable Lightness of Being" của ông được nhà văn Trịnh Y Thư dịch ra tiếng Việt là "Đời Nhẹ Khôn Kham."

Kundera sinh năm 1929 tại Brno, Tiệp Khắc, trong một gia đình trung lưu. Cha của ông, Ludvík Kundera (1891–1971), là một nhà âm nhạc học và nghệ sĩ dương cầm từng là người đứng đầu Học viện Âm nhạc Janáček ở Brno từ năm 1948 đến năm 1961. Mẹ ông là Milada Kunderová (tên khai sinh là Janošíková).

Milan học chơi piano từ cha mình và sau đó theo học âm nhạc. Những ảnh hưởng, tài liệu tham khảo và ký hiệu âm nhạc có thể được tìm thấy trong suốt tác phẩm của ông. Khi còn ở tuổi thiếu niên, ông gia nhập Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, đảng nắm quyền vào năm 1948. Ông hoàn thành chương trình trung học ở Brno vào năm 1948. Ông học văn học và mỹ học tại Khoa Nghệ thuật tại Đại học Charles ở Praha. Sau hai nhiệm kỳ, chuyển sang Khoa Điện ảnh của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn ở Praha, nơi ông lần đầu tiên tham gia các bài giảng về đạo diễn phim và viết kịch bản.

Năm 1950, việc học của ông bị gián đoạn khi ông và nhà văn Jan Trefulka bị khai trừ Đảng Cộng sản vì "hoạt động chống đảng". Trefulka đã mô tả vụ này trong tiểu thuyết Pršelo jim štěstí (Happiness Rained on Them, 1962). Kundera cũng lấy việc bị trục xuất Đảng làm nguồn cảm hứng cho chủ đề chính trong cuốn tiểu thuyết Žert (The Joke, 1967) của ông. Sau khi Kundera tốt nghiệp năm 1952, Khoa Điện ảnh bổ nhiệm ông làm giảng viên văn học thế giới. Năm 1956 Kundera được kết nạp lại Đảng nhưng bị khai trừ lần thứ hai vào năm 1970.

Cùng với các nhà văn cộng sản theo chủ nghĩa cải cách khác như Pavel Kohout, ông đã tham gia một cách ngoại vi vào Mùa xuân Praha 1968. Giai đoạn hoạt động cải cách ngắn ngủi này đã bị dập tắt bởi cuộc xâm lược Tiệp Khắc của Liên Xô vào tháng 8 năm 1968. Kundera vẫn gắn bó với tư tưởng cải cách chủ nghĩa cộng sản Tiệp Khắc, và đã tranh luận kịch liệt trên báo với một nhà văn người Czech là Václav Havel (nhiều thập niên sau, Havel là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech từ năm 1993 đến năm 2003), nói rằng, về cơ bản, mọi người nên giữ bình tĩnh và rằng "chưa có ai bị nhốt vì ý kiến của mình," và "ý nghĩa của Mùa thu Praha cuối cùng có thể lớn hơn ý nghĩa của Mùa xuân Praha." Tuy nhiên, cuối cùng, Kundera từ bỏ giấc mơ cải cách của mình và chuyển đến Pháp năm 1975. Ông giảng dạy vài năm tại Đại học Rennes. Ông bị tước quốc tịch Tiệp Khắc năm 1979; ông có quốc tịch Pháp từ năm 1981.

Kundera duy trì liên lạc với những người bạn Czech và Slovakia tại quê hương ông, nhưng hiếm khi trở lại và luôn làm như vậy mà không phô trương. Kundera qua đời sau một cơn bạo bệnh kéo dài, tại Paris vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, hưởng thọ 94 tuổi.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói rằng nếu Ukraine được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là NATO sẽ có chiến tranh với Nga. Sullivan cho biết Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên NATO khác "chưa sẵn sàng" cho quyết định đó, và hơn nữa, nó "không hợp lý vào thời điểm này."

.

Thứ hai, cố vấn an ninh quốc gia cũng chỉ ra rằng mặc dù Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng cần phải thực hiện nhiều bước hơn nữa trước khi nước này có thể trở thành một phần của liên minh.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nhận xét rằng Nga có thể phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh nhưng không có quyền phủ quyết đối với điều đó. Phát biểu tại một cuộc họp báo trong hội nghị thượng đỉnh NATO sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng Nga không được đưa ra quyết định về việc nước nào có thể và không thể tham gia liên minh. Ông lưu ý rằng Ukraine có "quyền lựa chọn con đường của riêng mình" khi nói đến vấn đề an ninh và Ukraine và NATO sẽ quyết định liệu quốc gia đang gặp khủng hoảng này có trở thành thành viên của liên minh hay không và khi nào.

.

Khi được hỏi liệu việc chấp nhận Ukraine gia nhập NATO có phải là một rủi ro hay không, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng "không có lựa chọn nào là không có rủi ro" khi có chiến tranh ở châu Âu. Ông mô tả chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "rủi ro lớn nhất". Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ của liên minh NATO đối với Ukraine vì cuộc chiến ở Ukraine khiến NATO cũng "dễ bị tổn thương hơn".

.

Jens Stoltenberg hôm thứ Tư đã tái khẳng định cam kết của NATO để Ukraine trở thành thành viên trong tương lai bằng cách loại bỏ một số yêu cầu đối với tư cách thành viên. Stoltenberg thông báo rằng liên minh đã nhất trí về một gói ba phần cho Ukraine. Điều đó bao gồm một "đa chương trình hỗ trợ thiết thực", nhằm mục đích giúp quốc gia bị xung đột "chuyển đổi từ thời Liên Xô sang các thiết bị và tiêu chuẩn của NATO;" thành lập một hội đồng NATO-Ukraine mới; và một quy trình đơn giản hóa để Ukraine gia nhập NATO.

.

Stoltenberg giải thích rằng Ukraine sẽ có quy trình một bước thay vì quy trình hai bước để trở thành thành viên. Ông cũng nhấn mạnh rằng liên minh sẽ chính thức mời tham gia khi tất cả các thành viên đồng ý rằng các yêu cầu cần thiết được đáp ứng. Cuối cùng, ông Stoltenberg lưu ý rằng Ukraine "gần gũi với NATO hơn bao giờ hết."

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quyết tâm để Ukraine gia nhập NATO và nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Vilnius. Ông nhấn mạnh những nỗ lực đằng sau hậu trường đang thực hiện để củng cố sự hội nhập của Ukraine vào liên minh, ghi nhận sự hỗ trợ và tuyên bố chung từ nhiều quốc gia thành viên NATO. Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của Kiev trong việc đảm bảo an ninh ở sườn phía đông của NATO, nói rằng Ukraine thực tế đã là một phần của liên minh NATO.

.

"Thực tế an ninh ở sườn phía đông của NATO phụ thuộc vào Ukraine. Khi nộp đơn xin gia nhập NATO, chúng tôi đã thẳng thắn: Ukraine trên thực tế đã ở trong Liên minh NATO. Vũ khí của chúng tôi là vũ khí của Liên minh. Giá trị của chúng tôi là điều mà Liên minh tin tưởng," theo lời Zelensky tuyên bố.

.

⚪ ---- Quân Ukraine đã nã pháo vào thành phố Tokmak ở khu vực Zaporizhzhia bằng cách sử dụng bom chùm, theo truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Ba. "Vào lúc 17:15 [giờ địa phương], các chiến binh của chế độ phát xít Kiev đã nổ súng vào thành phố Tokmak. Theo thông tin sơ bộ, kẻ thù đã sử dụng bom chùm. Các vụ trúng đạn được ghi nhận gần một trang trại gia cầm và ở lối ra của thành phố về phía Vasilyevka . Thông tin về vụ phá hủy và nạn nhân đang được xác định cụ thể." Đầu tuần này, Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine bom chùm, nói rằng đó là một quyết định "khó khăn" nhưng cần thiết vì các lực lượng Ukraine đang "hết đạn".

.

⚪ ---- Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm thứ Ba đã đưa ra một sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng kêu gọi Tổng thống Biden rút Hoa Kỳ ra khỏi khối NATO. Greene nói về liên minh quân sự: “Họ không phải là một đối tác đáng tin cậy mà công dân Mỹ phải trả chi phí quốc phòng. Mỹ đã tài trợ và hứa hẹn sẽ bảo vệ các quốc gia NATO trong nhiều thập niên và trả nhiều hơn phần công bằng của mình.”

.

Đó là một chủ đề mà DB Greene vô cùng say mê—bà đã nhiều lần lên tiếng phản đối NATO và chống đối việc Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Nhưng bất chấp sự nhiệt tình của DB Greene, tỷ lệ chẳng mấy người nghe bà nói giọng của Trump vì Trump từng hăm dọa rút Mỹ ra khỏi NATO năm 2019. Cùng ngày DB Greene đưa ra bản sửa đổi của mình, Biden đang ở Litva dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi ông cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ tái khẳng định “cam kết sắt đá” của mình đối với NATO và các đồng minh.

.

.

⚪ ---- Donald Trump đã tấn công dữ dội đối thủ năm 2024 Chris Christie vào đầu ngày thứ Tư để đáp lại những bình luận của cựu thống đốc bang New Jersey trên Fox News. Khi nói chuyện với Piers Morgan trên Fox News Tonight vào thứ Ba, Christie cho biết ông đã ngừng ủng hộ Trump từ năm 2020 vì những lời Trump nói dối về cuộc bầu cử và cũng thất vọng về thời gian tại vị của Trump, với lý do Trump đã thất bại trong việc bãi bỏ Obamacare và việc Trump làm tăng nợ quốc gia hàng nghìn tỷ đô la.

.

Christie nói thêm: “Trump không xây bức tường ở biên giới Mexico. Trump đã xây dựng 47 dặm bức tường và đoán xem—chúng ta [ngân khố Mỹ] đã trả từng xu cho nó, chúng ta không có đồng peso nào từ Mexico.” Con số 47 dặm tường dường như đề cập đến các cấu trúc mới được xây dựng trên biên giới nơi trước đây chưa có cấu trúc nào.

.

Thế là Trump nổi giận, “Chris Christie cẩu thả, người đang có thăm dò cử tri ủng hộ tỷ lệ 1% và đã rời tiểu Bang của mình, New Jersey, với Xếp hạng ủng hộ từ New Jersey là 9% (con số TỆ nhất trong Lịch sử Bang), đã được phỏng vấn trên FoxNews (tất nhiên!) và tuyên bố rằng tôi chỉ xây dựng 47 dặm của Bức tường Biên giới, biết rằng con số thực tế là 463 Dặm, theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa,” theo Trump viết trên Truth Social.

.

.

⚪ ---- Gián điệp Trung Quốc chụp mũ gia đình Biden, Cộng Hòa thừa cơ đánh hôi. Các công tố viên cho biết người đàn ông mà một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội mô tả là nhân chứng có thông tin về cáo buộc tham nhũng của gia đình Biden đã "tham gia vào nhiều kế hoạch tội phạm nghiêm trọng". Một bản cáo trạng gồm 8 tội danh từ tháng 11/2022 gỡ niêm phong hôm thứ Hai cáo buộc Gal Luft làm việc như một kẻ buôn bán vũ khí bất hợp pháp và là một đặc vụ không đăng ký cho chính phủ Trung Quốc, theo USA Today đưa tin.

.

Luft "qua mặt luật đăng ký đại lý nước ngoài tại Hoa Kỳ để tìm cách thúc đẩy các chính sách của Trung Quốc bằng cách hành động thông qua một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ; Luft hành động như một nhà môi giới trong các giao dịch mua bán vũ khí nguy hiểm và dầu mỏ của Iran; và Luft đã nói nhiều lời dối trá về các tội hình sự do Luft phạm tội đối với cơ quan thực thi pháp luật," theo Damian Williams, Công tố Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết trong một tuyên bố.

.

Luft, 57 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ-Israel, là đồng giám đốc của Viện Nghiên cứu Phân tích An ninh Toàn cầu có trụ sở tại Maryland. Các công tố viên nói rằng Luft đã bị bắt ở Cyprus vào tháng Hai nhưng Luft đã bỏ qua tiền bảo lãnh trong khi chờ dẫn độ vào tháng Tư và hiện đang là kẻ đào thoát, theo báo Guardian đưa tin.

.

Trong một video mà New York Post có được vào tuần trước, Luft tuyên bố rằng Luft đã bị bắt để ngăn Luft làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về cáo buộc tham nhũng liên quan đến tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc CEFC và Hunter Biden, cùng với các thành viên khác trong gia đình Biden. Luft nói rằng Luft "không có động cơ chính trị hay chương trình nghị sự nào" và tiếp tục chạy trốn vì Luft không tin rằng Luft sẽ được xét xử công bằng ở New York. Các đảng viên Cộng hòa điều tra gia đình Biden trước đó cho biết nhân chứng quan trọng của họ đã mất tích, theo tờ Wall Street Journal đưa tin.

.

⚪ ---- Bộ Tư pháp (DOJ) hôm thứ Ba cho biết họ sẽ không còn bào chữa cho cựu Tổng thống Trump là người được miễn tố trong vụ kiện phỉ báng của nhà văn E. Jean Carroll. DOJ trước đó đã chứng nhận rằng Trump đang hành động trong phạm vi công việc của mình với tư cách là tổng thống khi Trump chửi mắng, bác bỏ lời kể của Carroll rằng Trump đã tấn công tình dục cô vào giữa những năm 1990s.

.

Nhưng bây giờ bộ đang đảo ngược quan điểm của mình, khiến Trump phải chịu bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào. DOJ đã trích dẫn cuộc chiến pháp lý xảy ra sau đó về việc liệu giấy chứng nhận ban đầu của họ có phù hợp hay không, điều này đã khiến vụ kéo dài hàng tháng trời. Nó bị trả lại giữa nhiều tòa án ở New York và Washington, D.C., kết thúc mà không có giải pháp rõ ràng.

.

Vụ kiện thứ hai của Carroll được đưa ra xét xử vào tháng 5/2023 (tức là, Trump không còn là Tổng Thống), trong đó bồi thẩm đoàn tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc lạm dụng tình dục người phụ trách chuyên mục tư vấn lâu năm và sau đó phỉ báng cô ấy bằng cách phủ nhận câu chuyện của cô ấy. Những tuyên bố đó không liên quan đến thời gian Trump làm tổng thống, vì vậy chúng không bị cản trở bởi các vấn đề miễn trừ. Trump đang kháng cáo bản án.

.

Tổ chức VietRISE mời tham dự buổi nói chuyện với các nghi viên Thành Phố Westminster

⚪ ---- Ông trùm bán gối mất tiền ào ạt vì ra sức cứu Trump. Thời điểm khó khăn tại công ty MyPillow: Doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mike Lindell ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của Donald Trump, nói rằng công ty đang bán bớt một số thiết bị sản xuất gối của mình. Hơn 850 mặt hàng "thiết bị dư thừa", bao gồm máy may và máy trải vải công nghiệp, gần đây đã được liệt kê trên trang web đấu giá K-Bid, theo báo Star Tribune đưa tin.Công ty, đã bị các siêu thị bán lẻ lớn bao gồm Walmart loại bỏ sau khi Lindell trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các tuyên bố bịa đặt của Trump, cũng đang cho thuê lại một số không gian sản xuất của mình ở Minnesota. "Đó là một sự hủy bỏ lớn, rất lớn," Lindell nói với báo Star Tribune. "Chúng tôi đã mất 100 triệu đô la từ các cuộc tấn công của các siêu thị bách hóa, các mạng lưới mua sắm, các mạng mua sắm, tất cả chúng đã từ chối bán gối của chúng tôi."Công ty đã chuyển sang bán hàng trực tiếp và Lindell nói rằng ông sẽ phải thay thế thiết bị nếu các siêu thị bán lẻ lớn quay trở lại. Y nói rằng mặc dù doanh số bán hàng giảm mạnh, y đã không sa thải bất kỳ nhân viên nào, mặc dù một số người có thể đã chọn rời đi sau khi được giao các vai trò mới tại thị trường trực tuyến MyStore hoặc tại Lindell Recovery Network, một tổ chức tài nguyên cai nghiện.Lindell cũng đang bị Dominion Voting Systems kiện đòi 1,3 tỷ đô la vì truyền bá thuyết âm mưu về máy bầu phiếu của công ty Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden năm 2020. Y cũng được yêu cầu trả 5 triệu đô la cho một người đàn ông đã chứng minh y sai trong cuộc thi "Chứng minh Mike sai" tại "hội nghị chuyên đề về mạng" mà y tổ chức vào năm 2021. Lindell cho biết anh dự định tổ chức một sự kiện khác liên quan đến bầu cử vào tháng tới.⚪ ---- Đảng Cộng hòa của tiểu bang Minnesota kém thành công nhất trong các đảng Cộng Hòa tiểu bang, Cộng Hòa chưa từng thắng phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nào trong hơn 50 năm qua — bây giờ có thể là đảng phá sản nhiều nhất. Đảng Cộng hòa của Minnesota chỉ có 53,81 đô la tiền mặt, với khoản nợ trị giá 335.781,36 đô la, theo hồ sơ mới nhất gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang.Tuy nhiên, họ không đơn độc, với nhiều Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước đang phải vật lộn để kiếm sống. Đảng Cộng hòa tiểu bang Arizona có chưa tới 50.000 đô la trong ngân hàng, giảm so với 770.000 đô la mà họ có bốn năm trước.Roger Hudson, Phó chánh văn phòng Đảng Cộng hòa tiểu bang Colorado, cũng tuyên bố Đảng nơi đây bị phá sản và kết quả là đảng này bị đuổi ra khỏi trụ sở văn phòng. Gần đây nhất, tài chính của Đảng Cộng hòaở tiểu bang Michigan đã gây ra xích mích dẫn đến một cuộc ẩu đả đá bóng vào tuần trước giữa hai đảng viên cáu kỉnh.⚪ ---- Bank of America phải trả hơn 100 triệu đô la cho khách hàng vì đã tăng gấp đôi một số khoản phí, giữ lại tiền thưởng cho phần thưởng và mở tài khoản mà không có sự đồng ý của khách hàng, theo AP đưa tin. Bank of America sẽ trả 90 triệu đô la tiền phạt cho chính tổ chức của mình và 60 triệu đô la tiền phạt cho Office of the Comptroller of the Currency (OCC: Văn phòng kiểm soát tiền tệ), theo Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng cho biết hôm thứ ba.OCC nhận thấy việc ngân hàng tăng gấp đôi phí là bất hợp pháp. CNN nói rằng cáo buộc tài khoản giả mạo tương tự như vụ bê bối Wells Fargo khiến công ty này phải trả hàng tỷ USD tiền phạt. Bank of America, có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina, phục vụ 68 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Ngân hàng có 2,4 nghìn tỷ đô la tài sản hợp nhất và 1,9 nghìn tỷ đô la tiền gửi trong nước tính đến ngày 31 tháng 3, khiến nó trở thành ngân hàng lớn thứ hai ở Hoa Kỳ.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hôm thứ Ba đã đáp lại những lời chỉ trích của chính phủ Cuba về sự xuất hiện của một tàu ngầm nguyên tử tại Căn cứ Hải quân Guantanamo. Người phát ngôn cho biết: “Như Pentagon đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục bay, đi hải hành và di chuyển các tài sản quân sự ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi làm như vậy”. Đồng thời, bình luận về một câu hỏi khác, vị đại diện giải thích rằng Cuba sẽ vẫn nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vì "chưa đáp ứng các yêu cầu để được loại bỏ" khỏi danh sách.Trước đó, Bộ Ngoại giao Cuba đã chỉ trích chính quyền Mỹ về sự xuất hiện của tàu ngầm nguyên tử nói trên. Chính phủ Cuba cho biết: “Sự hiện diện của một tàu ngầm nguyên tử vào thời điểm này buộc người ta phải đặt câu hỏi đâu là lý do quân sự cho thực tế tại khu vực hòa bình này của thế giới”.⚪ ---- Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết hôm thứ Ba, bà dự đoán mức tăng trưởng toàn cầu khoảng 3% trong 5 năm tới. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong lịch sử là khoảng 3,8%.Theo bà Georgieva, các chính phủ, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, sẽ cần thắt chặt chính sách tài khóa để kiểm soát nợ và hỗ trợ lạm phát. Hơn nữa, mặt khác, các chính phủ sẽ phải đối mặt với việc thắt chặt hơn nữa các điều khoản tài chính khi lạm phát vẫn tiếp diễn.---- Liên Âu và Úc hôm thứ Ba cho biết họ đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại tự do trong vòng đàm phán mới nhất tại Brussels. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết ông "thất vọng" vì không thể đạt được thỏa thuận trong hai ngày đàm phán. nhưng nhấn mạnh hai bên đang "thu hẹp số lượng các vấn đề tranh chấp" và vẫn hy vọng một thỏa thuận sẽ đạt được trong vài tuần tới.Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu xác nhận tiến trình đã đạt được trong các cuộc đàm phán nhưng lưu ý rằng "cần phải làm nhiều việc hơn để giải quyết các vấn đề nổi cộm chính."⚪ ---- Theo báo cáo tiền thuê nhà của Zillow vào tháng 6/2023, sáu thành phố của California được liệt kê trong số mười thị trường cho thuê nhà đắt đỏ nhất quốc gia. Điều này bao gồm các căn hộ, chung cư cao tầng, nhà liền kề và nhà riêng cho một gia đình.Theo Zillow, những người thuê nhà ở San Jose đang trả trung bình $3,411 mỗi tháng, khiến SJ trở thành thị trường cho thuê nhà đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ. Nó cạnh tranh đến mức các chủ nhà thấy trung bình có 11 người thuê tiềm năng cho mỗi căn hộ ở San Jose có sẵn.Ngoài ra, lần đầu tiên, tiền thuê nhà ở San Diego đã vượt qua San Francisco. Theo Zillow, giá thuê trung bình trên toàn quốc là 2.054 USD vào tháng trước, tăng 4% so với tháng 6 năm 2022.Chỉ số thuê nhà cao nhất Hoa Kỳ:1. San Jose = $3,411/tháng2. New York = $3,4053. San Diego = $3,1754. San Francisco = $3,1685. Boston = $3,0456. Los Angeles = $2,9837. Miami = $2,8398. Riverside = $2,5739. Washington, DC = $2,35210. Sacramento = $2,319⚪ ---- Cấm xua đuổi về California. Tiểu bang Nevada không muốn những người đã dọn nhà sang Nevada bị xua đuổi trở lại tiểu bang California. Một biển số xe Nevada bị thu hồi vì có nội dung miệt thị dân California là hãy "dọn nhà trở lại California." Biển số xe - có nội dung "GOBK2CA", viết tắt của “Go back to California” ("Hãy quay trở lại California") - đã bị Nha Lộ Vận DMV của tiểu bang Nevada thu hồi vào tháng 5 sau khi nhận được đơn khiếu nại, theo đài KOLO-TV.Hiện tại, chủ xe đang kháng cáo việc thu hồi và sẽ có một phiên điều trần vào thứ Tư, theo đài tin tức khu vực Reno. Một phần của Bộ luật Hành chính Nevada được áp dụng cho việc thu hồi nghiêm cấm các bảng số phỉ báng đến một người hoặc một nhóm. Người phát ngôn của DMV Eli Rohl nói với tờ Las Vegas Review-Journal: “Trong trường hợp này, nhóm bị bôi nhọ là người dân California." Ông nói thêm rằng bộ "thường xuyên" từ chối các biển số xe có các thông điệp tương tự.⚪ ---- Một tay băng đảng gốc Việt tại Canada bị truyt ố tội sát nhân. Một nhân chứng quan trọng tại phiên tòa xét xử, kẻ bị cáo buộc là sát thủ của băng Brothers Keepers, nói rằng Nguyen nói với anh rằng Nguyen được trả 100.000 đô la vì đã giết tay băng đảng Randy Kang vào tháng 10 năm 2017. AB đã làm chứng trước tòa tối cao tiểu bang B.C. hôm thứ Hai rằng Nguyen đã thú nhận giết Kang, trong một cuộc trò chuyện trên ban công của một căn hộ ở Richmond nơi Nguyen và cộng sự của anh ta là Rohit Kumar đang sống vào thời điểm vụ giết người xảy ra.Trong ngày thứ hai làm nhân chứng, AB nói với Thẩm phán Tòa án Tối cao Miriam Gropper rằng Nguyễn sau đó đã thừa nhận rằng anh ta và Kumar đã nhận được 100.000 đô la “cho việc giết Randy.”Nguyen bị buộc tội giết người cấp độ một trong cái chết của Kang và vì tội giết Jagvir Malhi vào ngày 12 tháng 11/2018 tại Abbotsford. Malhi, một sinh viên đại học, không phải là mục tiêu dự kiến. Công tố viên Joe Bellows đã chiếu trước tòa một video nhạc rap có tên “My Life” mà Nguyen đã thực hiện dưới tên T-Sav sau vụ sát hại Kang.AB cũng làm chứng rằng Nguyen nói với AB rằng AB sẽ kiếm được 30.000 đô la tiền mặt cho một công việc vào khoảng tháng 11/2018 và sau đó AB lái xe cho Nguyen đến Burnaby để nhận tiền từ một người lái chiếc Range Rover trong một công viên ngầm. Biết quá nhiền, cho nên AB sợ băng đảng trả thù: AB lo lắng cho mẹ mình, vì Nguyên biết nơi bà sống và làm việc.AB nói khi làm chứng: “Tôi đã biết đủ về những kẻ này rằng cuối cùng tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm." Vào tháng 4 năm 2019, AB đã liên hệ với chương trình End Gang Life (Chấm dứt cuộc sống băng đảng) của Đơn vị Combined Forces Special Enforcement Unit và gặp 3 cảnh sát. Họ đề nghị AB nói chuyện với các nhà điều tra, điều mà AB đã chọn làm.---- Xổ số Canada giúp đồng bào ta..., cư dân thành phố Surrey, B.C., Canada đã nhầm dấu phẩy thành dấu thập phân khi anh phát hiện ra mình đã trúngs ố 500.000 đô la cho một vé Lotto Max. Cong Pham đã trúng giải phụ cao nhất, một trò chơi bổ trợ cho một số xổ số, trong kỳ quay ngày 27 tháng 6/2023.“Tôi nghĩ đó là 500 đô la,” Pham nói trong một bản tin do BCLC đưa ra hôm thứ Ba. “Tôi rất hào hứng chia sẻ với con trai mình. Tôi nghĩ đó chỉ là 500 đô la và sau đó gọi cho con trai tôi để xác minh đó là 500.000 đô la! Tôi nghĩ đó là một dấu thập phân. Đầu tôi trống rỗng. Tôi rất hạnh phúc, biết ơn và may mắn về chiến thắng.”Pham đã mua vé số trúng thưởng tại cửa tiệm PriceSmart Foods trên đường Ackroyd ở Richmond, theo BCLC. Cơ quan xổ số cho biết người dân British Columbia đã thắng được hơn 21 triệu đô la từ Extra và hơn 136 triệu đô la từ Lotto Max cho đến nay trong năm nay. Trùng cả bốn số Phụ sẽ nhận được giải thưởng cao nhất trị giá 500.000 đô la. Theo BCLC, tỷ lệ thắng số tiền đó xấp xỉ một trên 3.764.376.⚪ ---- Một người đàn ông bị truy tố tội giết một người ở Portland (tiểu bang Maine) hơn một thập niên trước đã nhận tội.đã nhận tội giết người trọng tội và ba tội cố ý giết người trong cái chết của Matthew Blanchard vào tháng 7 năm 2012.Cảnh sát cho biết Phách và, 27 tuổi, đã bắn chết Blanchard khi anhnày đi bộ cùng ba người họ hàng gần đường Congress và India vào ngày 11 tháng 7 năm 2012. Hai người khác đi cùng Blanchard bị bắn nhưng vẫn sống sót. Tran đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Pennsylvania khi Tran bị truy tố vào năm ngoái. Phách bị bắt ở California và bị truy tố hai năm trước.⚪ ---- Thượng nghị sĩ tiểu bang(Cộng Hòa) đã thông báo hôm thứ Hai rằng bà sẽ tranh cử vào Hội đồng Giám sát Quận Cam trong nỗ lực kế nhiệm cựu chánh văn phòng của bà, Phó Chủ tịch hội đồng Andrew Đỗ, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm tới. Nếu đắc cử, Janet Nguyen, người được bầu vào Thượng viện tiểu bang năm ngoái, sẽ từ bỏ những năm ở Sacramento để trở lại Ban Giám sát, nơi bà đã phục vụ từ năm 2007 đến 2014.Các ứng cử viên khác đã tuyên bố tranh cử cùng chức vụ đó là LS Trần Thái Văn (Cộng hòa), chánh văn phòng của Đỗ, và Tran cũng từng là dân biểu tiểu bang từ năm 2004-10, và Nữ nghị viên thành phố Westminster Kimberly Ho (Cộng Hòa) cùng với nữ nghị viên thành phố Cypress Frances Marquez (Dân chủ). Tuy nhiên, chức Hội đồng Giám sát Quận Cam không có tính đảng phái.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Trong 2 ngày (10 - 11.7.2023), công nhân lao động đang làm việc ở Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đã ngừng việc tập thể và yêu cầu tăng lương. Tối ngày 11.7, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An Nguyễn Hồng Mai xác nhận, đã trải qua 2 ngày, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam (Khu công nghiệp Long Hậu, thuộc địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã ngừng việc tập thể.⚪ ----Theo Báo Giáo Dục VN. “Lương tiến sĩ chỉ tương đương công nhân” là một trong những nguyên nhân khiến trường đại học khó giữ chân giảng viên, nhà khoa học giỏi. Chia sẻ về những khó khăn liên quan đến tình trạng giảng viên, nhà khoa học giỏi xin nghỉ mà Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) cũng như nhiều trường đại học công lập đang gặp phải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Như Khoa - Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: “Nhiều trường đại học đang gặp phải khó khăn khi giảng viên xin nghỉ, đây vẫn là bài toán từ sự mất cân bằng giữa các trường liên quan đến thu nhập của giảng viên. Khi thu nhập của giảng viên ở độ tuổi còn tương đối trẻ, mức lương cơ bản cũng thấp, sẽ khó tạo được sức hấp dẫn."⚪ ---- QUẬN CAM 1: Bản Anh dịch của 3 nhà văndodịch sẽ ra mắt tại Viện Việt Học thứ Năm 13/7/2023 từ 9:30 đến 11:30 sáng.Địa chỉ Viện Việt Học:15355 Brookhurst StreetSuite 222 Westminster, ca 92683Tel. (714) 775-2050Email: info@viethoc.comThư mời viết: Chỉ cần ba câu chuyện kể, dù nhẹ nhàng hay kinh hoàng nhưng đều thấm thía, là có thể dựng lên một toàn cảnh bi tráng được vẽ lại một cách sống động và trung thực về thực trạng và tình người của đất nước Việt Nam sau năm 1975.Ba câu chuyện đó là:. “BÍ MẬT CỦA MỘT CÂU KINH PHẬT” của Phạm Thành Châu. “Ở CUỐI HAI CON ĐƯỜNG” của Phạm Tín An Ninh. “CHUYỆN CÔNG “CẮN”” của Phan Nhật NamBa tác phẩm trên đã được chọn dịch và làm thành dịch phẩm “AFTER THE WAR” (SAU CUỘCCHIẾN) của Kim-Vũ đang đến tay bạn đọc khắp năm châu. Xin mời bạn đọc thưởng thức và thẳng thắn phê bình.⚪ ---- QUẬN CAM 2:vào Thứ Tư, ngày 12/7/2023 lúc 4:00 chiều.Tại Phòng họp Hội đồng Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.Lý do: một số Nghị viên "thúc đẩy việc sa thải Giám đốc Thành phố Christine Cordon, người đã có công trong việc chỉ đạo thành phố phục hồi."Bản văn viết, trích lược:"Westminster, gần đây đã tránh được tình trạng phá sản vào năm 2022, cần một chính quyền mạnh mẽ để vượt qua những thách thức đang diễn ra... Việc sa thải không chính đáng Giám đốc Thành phố sẽ tàn phá tương lai của thành phố chúng ta. Kể từ khi được bổ nhiệm, cô ấy đã cư xử với sự chuyên nghiệp tối đa. Cô ấy đã đưa chúng tôi đi theo hướng tích cực và đang làm được nhiều việc hơn với nguồn lực tối thiểu,” Carlos Manzo, Ủy viên Hội đồng Thành phố Westminster cho Quận 2, chia sẻ. “Là thành viên hội đồng, chúng tôi không cần một người đồng ý mà trọng tâm chính là xoa dịu mọi ý tưởng của chúng tôi. Chúng ta không nên mâu thuẫn với Giám đốc Thành phố nếu chúng ta không nhận được câu trả lời mà chúng ta muốn nghe.”..Tracy La, Giám đốc Điều hành của VietRISE, phát biểu: “Các hành động của Hội đồng Thành phố Westminster gây lo ngại sâu sắc và phản ánh sự coi thường sự ổn định và phúc lợi của cộng đồng. Chúng tôi đoàn kết với cư dân Westminster trong việc tố cáo những hành động độc đoán này.”..Tổ chức cộng đồng VietRISE cùng với cư dân Westminster kêu gọi Hội đồng Thành phố Westminster xem xét lại các hành động của họ và tham gia đối thoại mang tính xây dựng với người quản lý thành phố và các thành viên cộng đồng. Người dân yêu cầu sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và cam kết đối với sự phát triển liên tục và ổn định của thành phố.