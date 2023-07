Pháp: bạo loạn qua đêm Thứ Bảy, rạng sáng Chủ Nhật, cảnh sát bắt 719 người. Có 45 cảnh sát đã bị thương trong đụng độ với người biểu tình và 577 xe hơi và 74 tòa nhà bị hư hại.

.

- Cú phone của Trump tới Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey đòi Ducey lật ngược kết quả bầu cử 2020 ở Arizona sẽ giúp vụ truy tố Trump ở Georgia

- Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí của Trump): từng thấy Trump đưa hồ sơ mật cho mọi người ở Mar-a-Lago xem, bên phòng ăn

- Vụ điều tra Trump chôm hồ sơ mật: đoạn ghi âm Trump và phụ tá Susie Wiles nói và cười về các tài liệu mật sẽ hữu ích, Trump không chối nổi.

- Baltimore: 2 người chết, 28 bị thương vì xả súng hàng loạt

- Zelensky: khi Nga bàn giao Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya thì có thể gọi gài mìn sẵn để cho nổ từ xa

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Ukraine là vùng đất ma, không có thật, không có trên bản đồ cổ

- Bị trục xuất: 40 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bucharest và gia đình đã rời Romania trên chuyến bay đặc biệt

- Ukraine: bắn rớt 11 máy bay không người lái và hỏa tiễn hành trình do Nga phóng trong đêm.

- Ba Lan: cử 500 cảnh sát tới biên giới với Belarus vì căng thẳng.

- Iran: sẽ không cử đại sứ mới tới Thụy Điển vì Thụy Điển cho dân biểu tình đốt kinh Qur'an

- Putin thanh trừng quân đội: mật vụ thẩm vấn hàng trăm sĩ quan về lòng trung thành với Putin

- Ukraine: phòng không đã đẩy lùi một cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev.

- Giám đốc CIA: vụ Wagner nổi loạn cho thấy Putin đã gây ra nhiều tai họa cho đất nước Nga.

- Bạch Ốc: Biden "mong chờ" đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển để bàn về gia nhập NATO

- Châu Âu phóng kính viễn vọng không gian Euclid, tìm hiểu vũ trụ tối (dark universe).

- Venezuela: yêu cầu Mỹ đừng có ý kiến về nội bộ Venezuela đàn áp dân chủ, chèn ép bầu cử.

- Colombia: 2 phi cơ quân sự đụng nhau, chết 2 người.

- Chuyến xe buýt thứ hai chở 41 người di cư từ biên giới Texas-Mexico đến Los Angeles đã đến L.A.

- Houston: 1 phụ nữ chết bí ẩn.

- Hai người đàn ông ở Long Beach đã bị bắt sau khi một kho dự trữ ma túy trị giá hơn $1,5 triệu đô la bị phát hiện.

- Quận Cam: coi chừng hải sư với cá heo dạt vào ven biển, đừng tới gần.

- TIN VN. Tổng giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh tử vong, nghi nhảy lầu tự tử, có thư tuyệt mậnh.

- TIN VN. Đề xuất tăng lương cho sếp doanh nghiệp nhà nước lên đến 126 triệu/tháng (5,342.39 USD/tháng).

- TIN VN. Cô gái mới sẩy thai tố bạn trai là công an quận đánh bầm dập.

- HỎI 1: Thành phố điều hành dở nhất: San Francisco (CA), Chattanooga (TN), New York City (NY)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Y phí tăng đều hàng năm, nhưng y phí cho người về hưu năm nay không đổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/7/2023) ⚪ ---- Cảnh sát Baltimore (tiểu bang Maryland) cho biết hôm Chủ nhật rằng hai người đã chết trong vụ xả súng hàng loạt đêm qua ở quận phía nam của thành phố. Các quan chức nói thêm rằng 28 người khác bị thương trong vụ bắn này, 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Quyền Ủy viên Cảnh sát Baltimore Richard Worley nói rằng động cơ vẫn chưa rõ ràng và không cung cấp thông tin về các nghi phạm, nhưng nhấn mạnh cảnh sát đang "xử lý hiện trường vụ án rộng rãi."

.

⚪ ---- Theo một cựu công tố viên, bản tin của Washington Post nêu chi tiết cuộc điện thoại của Donald Trump tới Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey nhằm gây áp lực buộc Ducey phải lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở Arizona của ông có thể giúp đưa ra trường hợp chống lại Trump về tội nỗ lực lật ngược bầu cử ở Georgia.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Ayman Mohyeldin của đài MSNBC, công tố Renato Mariotti cho biết bản tin có thể dẫn đến nhiều cuộc điều tra mới được mở ra cũng như đưa ra bằng chứng mới cho Biện Lý Fani Willis của Quận Fulton để trình bày trước đại bồi thẩm đoàn của quận Fulton.

.

"Chúng ta đã tập trung vào Georgia," người dẫn chương trình MSNBC nhắc nhở. "Chúng ta biết về kế hoạch lật ngược bầu cử [ở Georgia]. Nhưng bây giờ, bản tin mới này từ Washington Post cho thấy rằng còn nhiều điều nữa -- có rất nhiều kiểu như thế."

.

Mariotti trả lời: "Tôi nghĩ những gì nó thể hiện là một kiểu hành vi, Ayman. Nói cách khác, một kế hoạch hoặc kế hoạch chung. Molly [Jong-Fast) đã đề cập đến vụ quận Fulton County. Tất nhiên là Trump đã gây áp lực với Brad Raffensperger (Bộ trưởng Hành chánh Georgia). Ngoài ra còn có một cuộc gọi tới một người đàn ông hiện đã qua đời, tôi tin rằng cũng có một đoạn ghi âm với Chủ Tịch Hạ Viện ở Georgia."

.

"Ở đây chúng ta có một phần khác mà Trump có hành vi tương tự; Trump đang cố gắng gây áp lực với thống đốc ở Arizona," Mariotti nói thêm. "Chúng ta cũng biết về những nỗ lực của Trump đối với các nhà lập pháp tiểu bang ở Michigan. Tôi thực sự có thể thấy một loại kế hoạch được áp dụng ở nhiều tiểu bang chứ không chỉ một tiểu bang [như bị lộ ở Georgia]. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể kết thúc khá tốt trong trường hợp Georgia bởi vì nó thực sự cho thấy Trump có ý định [phạm pháp]. Điều đó cho thấy Trump không chỉ lóng ngóng trong lời nói của mình, Trump đã không nhầm lẫn khi nói chuyện với Brad Raffensperger như một phần của kế hoạch lật ngược cuộc bầu cử 2020."

.

⚪ ---- Trump đã liều lĩnh trong việc xử lý các tài liệu mật đến mức khiến cựu thư ký báo chí của chính Trump phải nổi giận. Cô Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí và giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump, đã xuất hiện trên MSNBC hôm thứ Bảy để thảo luận về những tiết lộ mới nhất về bản cáo trạng hình sự của Trump về việc xử lý sai các tài liệu mật sau nhiệm kỳ tổng thống. Đầu tiên, người dẫn chương trình hỏi Grisham liệu cô có từng qua lại với cô Susie Wiles hay không, người mà nhiều người suy đoán là một trong những phụ tá của Trump đã được [Trump cho] xem một tài liệu mật, theo bản cáo trạng.

.

Grisham nói: “Vâng, tôi có gặp cô Wiles, cô Wiles khá nổi tiếng trong giới chính trị. Trên thực tế, cô Wiles từng làm việc cho Ron DeSantis, cho đến khi họ bất hòa. Vì vậy, tôi biết Trump thực sự cần cô Wiles ở vị trí mà cô Wiles đang đảm nhận, bởi vì DeSantis là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Trump vào lúc này."

.

Cô Grisham nói thêm rằng, nếu đúng là cô Wiles là người được cho là đã cho xem một tài liệu mật, thì "Điều đó rõ ràng sẽ đặt cô Wiles vào một tình thế rất khó xử. Tôi tin rằng, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người trong thế giới của Trump hiện đang nỗ lực để tìm hiểu xem đó có phải là cô Wiles hay không, muốn đặt câu hỏi cho cô Wiles [xem có khai gì cho Jack Smith không]. Điều đó sẽ chỉ khiến cô Wiles rơi vào tình thế khó xử. Tôi muốn xem cuối cùng nó sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì Trump không tin tưởng nhiều người ngay bây giờ."

.

Khi được hỏi liệu có "hợp lý" hay không khi Trump cho mọi người xem các tài liệu mật trong các cuộc gặp riêng, Grisham nói: "Câu trả lời ngắn gọn là có. Tôi đã thấy Trump đưa tài liệu cho mọi người ở Mar-a-Lago xem, trên hiên phòng ăn. Trump không tôn trọng thông tin mật, và không bao giờ tôn trọng như vậy."

.

Sau khi nghe đoạn băng ghi âm cuộc họp ghi trong cáo trạng trong đó Trump cố tình đưa ra các tài liệu Mỹ dự tính tấn công quân sự Iran, Grisham nói, "Lần nào nghe cuộc ghi âm đó, nó cũng đều khiến tôi vô cùng giận dữ."

.

⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC vào chiều thứ Bảy, một cựu phụ tá công tố Hoa Kỳ, người đã giúp truy tố những người nổi dậy ngày 6/1/2021, tuyên bố rằng Bộ Tư Pháp đã được thúc đẩy khi có thể nói chuyện với một phụ tá thân cận của Donald Trump, người đã nghe thấy trên băng ghi âm khi xem và thảo luận về các tài liệu bí mật với cựu tổng thống Trump sau khi ông rời nhiệm sở.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Michael Steele, phó công tố Alyse Adamson nói đoạn ghi âm Trump và phụ tá Susie Wiles nói và cười về các tài liệu mật là hữu ích, nhưng lời khai hữu thệ của cô Wiles có thể sẽ dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng hơn đối với cựu tổng thống.

.

"Cô Wiles có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho Trump trong việc bảo vệ ông Trump?" người dẫn chương trình Steele hỏi.

.

“Tôi nghĩ nó rất thú vị,” cô Adamson đáp. "Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là nó đang diễn ra và một lần nữa, các cáo buộc khác sắp xảy ra."

.

"Nó rất có hại cho Trump," cô Adamson nói thêm. "Chúng tôi đã nghe cựu tổng thống Trump nói rằng ông ấy không thực sự đưa ra các tài liệu mật, đó chỉ là sự khoe khoang. Đây chỉ là những tài liệu ngẫu nhiên mà Trump có. Nhưng bây giờ chúng ta có một nhân chứng có khả năng sẽ nói, 'không, đó là một bản đồ [trong hồ sơ mật]."

.

"Chúng ta có một người có mặt có thể bác bỏ những tuyên bố của Donald Trump và vì vậy, tôi nghĩ, điều đó rất quan trọng vì tất cả những gì chúng ta có lúc này là một bản ghi âm," cô Adamson giải thích thêm. "Và vì vậy, vâng, Trump đang đưa ra những tuyên bố quan trọng đối với kiến thức và ý định của Trump rằng Trump đang bám vào các tài liệu mật, điều quan trọng đối với các cáo buộc cuối cùng trong vấn đề này. Nhưng bạn có một nhân chứng [cô Wiles] nói, 'vâng, tôi thực sự đã xem các tài liệu mật' có thể tạo cơ sở cho những cáo buộc bổ sung, rất nghiêm trọng đó."

.

⚪ ----- Bộ Nội vụ Pháp cho biết hôm Chủ nhật rằng số người bị bắt trong các cuộc bạo loạn qua đêm (Thứ Bảy, rạng sáng Chủ Nhật) trên cả nước đã tăng lên 719. Bộ cho biết thêm rằng 45 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình và 577 xe hơi và 74 tòa nhà bị hư hại.

.

.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong nhiều ngày để phản ứng với việc cảnh sát bắn chếtt một tài xế giao hàng tuổi vị thành niênen. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin tuyên bố rằng đêm qua "yên tĩnh" hơn những đêm biểu tình trước đó.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian hôm Chủ nhật cho biết Iran sẽ không cử đại sứ mới tới Thụy Điển trong thời điểm hiện tại do các cuộc biểu tình đốt kinh Qur'an gần đây ở Thụy Điển. “Mặc dù các thủ tục hành chính để bổ nhiệm một đại sứ mới tại Thụy Điển đã kết thúc, nhưng quá trình cử đại sứ đã bị đình trệ do chính phủ Thụy Điển cấp giấy phép xúc phạm Kinh Qur'an,” Amirabdollahian viết trên Twitter.

.

Đầu tuần, người tị nạn Iraq Salwan Momika đã đốt cuốn sách thánh của đạo Hồi trong một cuộc biểu tình trước một nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển sau khi được cảnh sát Thụy Điển chấp thuận làm như vậy, họ tuyên bố rằng "bảo vệ hiến pháp [quyền tự do cá nhân] được ưu tiên hơn lệnh cấm đốt lửa."

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ nhật đã so sánh Ukraine với Sannikov Land, một hòn đảo ma ở Bắc Băng Dương được đưa vào bản đồ thế kỷ 19 nhưng sau đó được phát hiện là không tồn tại.

.

"Chính quyền Ukraine liên tục nói rằng điều kiện để đàm phán là đạt đến một số biên giới năm 1991 của họ. Đây là biên giới của các khu vực của Nga và từng là tỉnh của Đế quốc Nga, chứ không phải Ukraine huyền thoại", Medvedev tuyên bố trên Telegram. "Ukraine là Vùng đất Sannikov do Lenin thành lập. Đã không tồn tại lâu và biến mất khỏi bản đồ. Không có vùng đất nào như vậy", ông nói thêm và nhấn mạnh Kiev là thành phố "bị Nga chiếm đóng".

.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ chỉ sẵn sàng đàm phán với Nga sau khi đạt được các đường biên giới năm 1991, khi nước này giành được độc lập sau khi Liên Xô tan rã. (Lý luận như thế tương tự nhiều người Trung Quốc hiện nay học sử và tin rằng VN từng là châu quận cả ngàn năm của TQ xưa, và trước đó không có.)

.

⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski hôm Chủ nhật tuyên bố nước này sẽ cử 500 cảnh sát tới biên giới với Belarus trong bối cảnh căng thẳng. "Do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus, tôi quyết định tăng viện cho lực lượng của chúng tôi với một nhóm gồm 500 cảnh sát @PolskaPolicja từ các đơn vị kiểm soát bạo loạn và chống khủng bố. Họ sẽ tham gia cùng 5000 thành viên của lực lượng biên phòng @Straz_Graniczna và 2.000 binh sĩ bảo vệ biên giới an ninh của biên giới này," Kaminski đã tweet.

.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng gần đây sau khi Ba Lan tuyên bố muốn sở hữu vũ khí nguyên tử của Mỹ, nhằm đáp trả việc Nga chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ trích phương Tây vì "đẩy mạnh vũ trang" cho Ba Lan.

.

⚪ ---- Không quân Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã phá hủy 11 máy bay không người lái và hỏa tiễn hành trình do Nga phóng trong đêm. Không quân nói rằng Nga đã phóng 8 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và 3 hỏa tiễn hành trình Kalibr từ hướng đông nam. "Phòng không của Không quân đã làm việc ở các khu vực khác nhau của Ukraine... Tất cả các mục tiêu trên không - 8 UAV tấn công Shahed-136/131 và 3 hỏa tiễn hành trình Kalibr đã bị tiêu diệt!", theo Không quân cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

.

Trước đó cùng ngày, Ukraine thông báo rằng các hệ thống phòng không của họ đã đẩy lùi một cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô trong 12 ngày qua.

.

⚪ ---- Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, ngay cả khi người Nga đã bàn giao Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya cho Ukraine, thì sẽ có mối đe dọa cho toàn thế giới, vì Nga có thể kích hoạt chất nổ từ xa để nổ sập nhà máy. Zelensky cảnh báo: “Chúng tôi tin tưởng rằng (nhà máy) sẽ được chuyển giao trong đó đã có mìn gài sẵn để chúng [quân Nga] có cơ hội cho nổ tung nhà máy sau này. Chúng tôi biết chắc rằng âm mưu đã được Liên bang Nga xem xét và coi là một trong những kế hoạch cho nổ nhà máy từ xa khi nó được bàn giao cho chúng tôi, và điều này sẽ rất nguy hiểm”.

.

⚪ ---- 40 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bucharest và gia đình của họ đã rời Romania trên chuyến bay đặc biệt tới Moscow ngày 1/7, hãng thông tấn Ukraine Interfax-Ukraine đưa tin. Bộ Ngoại giao Romania nói quyết định trục xuất 40 nhân viên Đại sứ quán Nga "phản ánh tình trạng hiện tại của quan hệ song phương trong bối cảnh Nga đang tiếp tục gây hấn với Ukraine."

.

Trước đó, 50 nhân viên lãnh sự Nga đã bị trục xuất khỏi Romania vào ngày 8/6. "Bộ Ngoại giao báo cáo rằng 40 thành viên của phái đoàn ngoại giao Nga tại Bucharest, cùng với các thành viên gia đình của họ, sẽ rời Romania trên một chiếc máy bay dân sự thuộc hãng hàng không Nga", Bộ Ngoại giao Romania cho biết.

.

⚪ ---- Không quân của Ukraine đã tuyên bố vào đầu ngày Chủ nhật rằng phòng không của họ đã đẩy lùi một cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev. Thông báo này được đưa ra sau khi truyền thông địa phương đưa tin rằng các cảnh báo không kích đã được nghe thấy ở 7 khu vực của Ukraine.

.

Quận Cam: coi chừng hải sư với cá heo dạt vào ven biển

⚪ ---- Putin thanh trừng quân đội sau cuộc nổi loạn Wagner, cho mật vụ phỏng vấn hàng trăm sĩ quan về lòng trung thành, lộ rõ suy yếu hơn. Cuộc nổi dậy của Nhóm Wagner dự kiến sẽ có tác động lan tỏa có hại đối với các lực lượng vũ trang của Nga khi Điện Kremlin nỗ lực loại bỏ những người ủng hộ âm mưu nổi dậy, với sự chia rẽ và xung đột nội bộ có khả năng làm suy yếu khả năng chiến đấu. Các nhà phân tích cho rằng những thay đổi trong bộ chỉ huy quân sự của Nga có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến ban lãnh đạo đang giám sát cuộc chiến ở Ukraine, trong khi các binh sĩ Nga vốn đã phải vật lộn với vấn đề tinh thần nay lại phải đối mặt với đấu đá chính trị nội bộ và các câu hỏi về lòng trung thành.Cuộc đàn áp của Putin trên toàn quân đội đang đòi hỏi lòng trung thành và đàn áp bất đồng chính kiến khi nhà lãnh đạo Nga tìm cách sửa chữa hình ảnh của mình. Nhưng việc Putin tích cực định hình lại quân đội có thể khiến quân đội của ông xa lánh và chia rẽ, vì không rõ Prigozhin có bao nhiêu sự ủng hộ trong các cấp bậc.Cuộc nổi dậy diễn ra trong thời gian ngắn vào cuối tuần trước đã chứng kiến Prigozhin lãnh đạo hàng ngàn chiến binh Wagner chiếm thành phố có căn cứ quân sự lớn ở Rostov-on-Don, nơi Prigozhin được nhìn thấy đang trò chuyện với các nhà lãnh đạo quân sự. Wagner sau đó hành quân đến Moscow với rất ít sự kháng cự trước khi đạt được thỏa thuận nhằm đánh tan cuộc nổi dậy và đảm bảo an toàn cho thủ lĩnh lính đánh thuê.Với những câu hỏi ngày càng gia tăng về việc các tướng lĩnh nào có thể đã hỗ trợ Prigozhin, Putin đã huy động các đặc vụ điều tra để phỏng vấn hàng trăm binh sĩ Nga từ trên xuống dưới trong một hoạt động dường như là một phép thử về lòng trung thành. Giữa cuộc tranh giành, Tướng Sergey Surovikin, người có quan hệ thân thiết trong lịch sử với Prigozhin, được cho là đã bị chính quyền Nga giam giữ. Surovikin đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của Nga, một phần quan trọng trong cỗ máy chiến tranh của Moscow.Alexander Downes, đồng giám đốc tại Viện Nghiên cứu An ninh và Xung đột tại Đại học George Washington, cho biết Putin "hoang tưởng" và "không chắc có bao nhiêu người tham gia" vào cuộc binh biến, mà ông chỉ ra là một dấu hiệu tốt cho Ukraine.“Bất cứ lúc nào đối thủ của bạn bắt đầu tự xâu xé mình từ bên trong, đó là điều tốt cho bạn,” Downes nói. “Bởi vì họ có thể tốn ít công sức hơn để chiến đấu với bạn.” Cho dù Surovikin có bị phế truất quyền lực hay không, Downes hy vọng Putin sẽ bắt đầu loại bỏ các sĩ quan có năng lực khỏi cơ cấu chỉ huy, điều mà ông cho rằng sẽ có tác động nhỏ giọt trong quân đội.⚪ ---- Giám đốc CIA William Burns hôm thứ Bảy nói rằng hành động trả đũa của Tập đoàn Wagner đối với chính quyền Nga cho thấy những thiệt hại mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây ra cho đất nước Nga."Điều đáng chú ý là [thủ lĩnh Wagner Yevgeny] Prigozhin đã đi trước các hành động của mình bằng một bản cáo trạng gay gắt về lý do dối trá của Điện Kremlin đối với cuộc xâm lược Ukraine và về việc lãnh đạo quân đội Nga tiến hành cuộc chiến. Tác động của những lời nói và hành động đó diễn ra trong một thời gian - một lời nhắc nhở sống động về tác động ăn mòn của cuộc chiến của Putin đối với xã hội và chế độ của chính ông ta," Burns giải thích, phát biểu tại một bài giảng tại Ditchley Foundation. Giám đốc CIA coi cuộc nổi dậy là một "thách thức vũ trang đối với nhà nước Nga."⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Bảy tiết lộ trong một tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "mong chờ" được đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Washington vào ngày 5 tháng 7. Bà nhấn mạnh, cuộc gặp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước."Tổng thống Biden và Thủ tướng Kristersson sẽ xem xét sự hợp tác an ninh ngày càng tăng của chúng tôi và tái khẳng định quan điểm của họ rằng Thụy Điển nên gia nhập NATO càng sớm càng tốt", bà nói thêm. Jean-Pierre nói rằng cuộc chiến ở Ukraine, cùng với câu hỏi về Trung Quốc và biến đổi khí hậu, cũng sẽ được thảo luận giữa Biden và Kristersson.⚪ ---- Cơ quan Vũ trụ châu Âu tiết lộ hôm thứ Bảy rằng kính viễn vọng không gian của họ, Euclid, được phóng từ Florida bởi công ty Space X của tỷ phú Elon Musk, với sứ mệnh khám phá vũ trụ tối (dark universe). Giám đốc Khoa học ESA Carol Mundell đã nói trong một buổi phát trực tiếp rằng xã hội của chúng ta hiểu "chỉ 5% Vũ trụ, với vật chất mà chúng ta nhìn thấy, thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh, vì vậy phần 95% vũ trụ tối, vật chất tối và năng lượng tối, là vẫn còn là một bí ẩn và một bí ẩn."Với nhiệm vụ này, Mundell hy vọng rằng ít nhất một phần của những bí mật này sẽ được tiết lộ thêm. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của NASA và có tổng chi phí khoảng 1,4 tỷ euro.⚪ ---- Venezuela cấm Mỹ có ý kiến về nội bộ chèn ép bầu cử. Chính phủ Venezuela hôm thứ Bảy đã lên án những bình luận mới nhất của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc bầu cử và các ứng cử viên đủ điều kiện ở nước này, gọi đó là "sự can thiệp." Bộ Ngoại giao Venezuela chia sẻ trong một tuyên bố rằng sẽ tốt hơn nếu Washington "áp dụng những điều chỉnh kịp thời và công bằng đối với hệ thống bầu cử của mình trước khi tìm cách đưa ra phán quyết về các hành động hợp pháp của các thể chế dân chủ của các quốc gia khác".Trước đó, Mỹ đã chỉ trích quyết định của Venezuela truất quyền bà Maria Corina Machado, một trong những lãnh đạo phe đối lập ở quốc gia Nam Mỹ, cấm giữ các chức vụ công trong 15 năm.⚪ ---- Chính quyền Colombia hôm thứ Bảy thông báo về cái chết của hai người sau vụ va chạm giữa 2 máy bay của Không quân Colombia khi đang bay. Vài phút sau vụ tai nạn, Không quân nước này đã thông báo trên Twitter rằng vụ tai nạn xảy ra tại Căn cứ Không quân Apiay, Meta và liên quan đến hai máy bay huấn luyện T-27 Tucano lúc 5:30 chiều giờ địa phương. "Cuộc điều tra về vụ này hiện đang diễn ra", Không quân kết luận.⚪ ---- Chuyến xe buýt thứ hai chở người di cư từ biên giới Texas-Mexico đến Los Angeles đã đến L.A. vào chiều thứ Bảy. Xe buýt đến trạm Ga Union từ Brownsville, Texas vào khoảng 12:40 chiều. Nhóm 41 người di cư, đến từ Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Cuba, Venezuela, Belize và Nicaragua, gần đây đã được Bộ đội Biên phòng tạm tha và đang tự nguyện thực hiện hành trình dài 1.600 dặm.Theo người phát ngôn của Thị trưởng L.A. Karen Bass, Văn phòng Thị trưởng đã biết về điểm đến của chiếc xe buýt vào ngày hôm qua (Thứ Sáu) và họ đã nhanh chóng huy động một ủy ban chào đón bao gồm các nhân viên của thành phố và quận cùng với liên minh các tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác tín ngưỡng.Phần lớn những người di cư đã được đoàn tụ với các thành viên gia đình hoặc người bảo trợ vào thứ Bảy. Những người đến dành cả buổi chiều bên trong Nhà thờ St. Anthony để nghỉ ngơi trong khi kiểm tra y tế và hướng dẫn về các nguồn lực pháp lý đang được cung cấp. Trẻ em nhận đồ chơi và chăn. Nhân viên phụ trách từ Liên minh vì Quyền của Người nhập cư Nhân đạo (CHRLA) cũng đã gặp gỡ từng gia đình để hiểu về hoàn cảnh cá nhân của họ.⚪ ---- Houston: 1 phụ nữ chết bí ẩn. Các thám tử đang điều tra cái chết của một phụ nữ sau khi thi thể của cô được phát hiện trong một con mương ven đường ở phía đông bắc Houston vào sáng sớm Thứ Bảy, theo lời của, đài ABC 13. Theo Nguyen, cảnh sát Houston đã đến khu vực lân cận Cảng Denver vào khoảng 4:30 giờ sáng Thứ Bảy để ứng phó với một vụ tai nạn ở phía nam Xa lộ Liên tiểu bang 10 gần Phố Abilene và Đường Wayside Drive. Cảnh sát nói với Nguyen rằng cơ thể của người phụ nữ có vết thương, nhưng cảnh sát không chắc liệu chúng có nguồn gốc từ vụ tai nạn hay một số xung đột trước đó.Theo báo Houston Chronicle, cảnh sát đã nói chuyện với một người đàn ông tự xưng là chồng cưa hôn thú của người phụ nữ. Người đàn ông nói với chính quyền rằng nữ nạn nhân đã ngã quỵ ngay sau khi ra khỏi xe để kiểm tra chiếc xe bị hư hỏng. Nhưng theo bản tin, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về một vụ tai nạn và cảnh sát đã gọi cho đơn vị điều tra án mạng của thành phố. Cảnh sát Houston giữ kín tên mọi người liên quan, cũng không thông báo bất kỳ vụ bắt giữ nào.⚪ ---- Hai người đàn ông ở Long Beach đã bị bắt sau khi một kho dự trữ ma túy trị giá hơn $1,5 triệu đô la bị phát hiện. Các nghi phạm được xác định là Hector Valle, 48 tuổi và Efren Sanchez, 52 tuổi, bởi Cảnh sát Quận Ventura. Các nghi phạm đã bị theo dõi trong một cuộc điều tra về ma túy được nhập và phân phối trên khắp Quận Ventura, bao gồm fentanyl, heroin và methamphetamine.Vào ngày 16 tháng 6, Valle và Sanchez bị bắt giam. Lệnh khám xét nhà của cả hai nghi phạm và một tiệm bọc nệm xe (vehicle upholstery shop) đã thu được một kho đạn dược và ma tuý bị tịch thu. Valle đã sử dụng một tiệm bọc xe ở Gardena để cất giữ, đóng gói và phân phối ma tuý của mình. Một cuộc khám xét cửa hàng bọc vải trên dãy nhà 17000 của Đại lộ Broadway đã phát hiện ra một loại súng bán tự động, fentanyl, methamphetamine, chất cắt, vật liệu đóng gói và heroin.⚪ ----. Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley đang cảnh báo những người đi dạo bờ biển về những động vật biển có thể cư xử hung dữ đối với họ. Nhiều sinh vật biển đau khổ, ốm yếu đã bắt đầu dạt vào bãi biển Quận Cam vì sự phát triển của tảo độc (toxic algae).Giám sát viên Foley cho biết: “Chúng tôi yêu cầu những người đi dạo bờ biển không đến gần hoặc chạm vào các động vật biển mắc cạn do nguy cơ gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Khi chúng ta sắp đến kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4 tháng 7, điều quan trọng là phải giữ cho cả người và vật nuôi tránh xa những con vật đau khổ này.”Giám sát viên Foley nói rằng Trung tâm Động vật có vú Biển Thái Bình Dương đang giúp chăm sóc số lượng động vật bị cuốn dạt trôi vào ngày càng tăng. Bà cảnh báo những người đi biển, “Nếu bạn nhìn thấy một con sư tử biển hoặc cá heo nằm bệnh trên bờ biển, hãy nhờ tới nhân viên cứu hộ và gọi cho Đội cứu hộ của Trung tâm Động vật có vú Thái Bình Dương.”⚪ ----Theo báo Tài Chánh Doanh Nghiệp. Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn. Nếu được thông qua, lương của lãnh đạo tập đoàn lợi nhuận lớn có thể tăng thêm 1,5 lần; đạt mức lương 126 triệu đồng/người/tháng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương tại DN nhà nước nắm giữ 100% vốn. Điều chỉnh mới nhằm khắc phục bất cập khi có DN nhà nước lương của cấp dưới cao hơn lương lãnh đạo.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hoàng Thị Thu Nguyệt (26 tuổi, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho biết mới đây bị bạn trai là T.H.P. (29 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) hành hung gây thương tích. Cụ thể, vào tối 18-5, chị Nguyệt tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, P. không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Theo chị Nguyệt, đêm cùng ngày, khi về trước cửa căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thì chị bị P. dùng tay tát, đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân. Cũng theo chị Nguyệt, trước thời điểm bị hành hung hơn chục ngày thì chị bị sẩy thai, mất thai nhi được 5 tháng.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Công an TP Hạ Long cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông H.A.D. (SN 1979), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh tử vong, nghi nhảy lầu. Trước đó, sáng 1-7, ông H.A.D. đã vào trụ sở Liên cơ quan số 3 và lên tầng 7 của trụ sở này. Cũng từ lúc đó, gia đình ông Dũng mất liên lạc với ông và đã tổ chức tìm kiếm. Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết trước khi phát hiện tử vong, ông H.A.D. có để lại bức thư tuyệt mệnh.⚪ ---- HỎI 1: Thành phố điều hành dở nhất: San Francisco (CA), Chattanooga (TN), New York City (NY)?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của công ty tài chính cá nhân WalletHub đã xếp Chattanooga là thành phố có điều hành tệ hại thứ hai ở Hoa Kỳ trong số 149 thành phố được đánh giá — chỉ đánh bại San Francisco. Chattanooga đã vượt qua Thành phố New York, nơi được xếp hạng tệ hại thứ ba Hoa Kỳ.WalletHub đã tìm cách đo lường hiệu quả của lãnh đạo địa phương bằng cách so sánh chất lượng dịch vụ mà cư dân nhận được với tổng ngân sách của thành phố. Danh sách này bao gồm 149 thành phố đông dân nhất có sẵn dữ liệu. Để xác định chất lượng dịch vụ, công ty đã cho điểm các thành phố theo sáu hạng mục - ổn định tài chính, giáo dục, y tế, an toàn, kinh tế và cơ sở hạ tầng & ô nhiễm - bằng cách đánh giá trên 36 số liệu riêng biệt. Những điểm dữ liệu đó bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ tội phạm bạo lực, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ người vô gia cư được che chở, phương tiện giao thông công cộng, tỷ lệ tốt nghiệp trung học, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và nhận thức về sự an toàn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Y phí tăng đều hàng năm, nhưng y phí cho người về hưu năm nay không đổi?ĐÁP 2: Đúng thế. Như mọi người đều biết, tổng chi phí chăm sóc sức khỏe đã tăng lên hàng năm. Nhưng hãy nói điều đó với những người Mỹ lớn tuổi. Cuộc khảo sát hàng năm của Fidelity về chi phí chăm sóc sức khỏe ước tính khi nghỉ hưu, thật đáng kinh ngạc, không thay đổi so với năm ngoái. Điều đó có nghĩa là một người nghỉ hưu rời lực lượng lao động trong năm nay có thể sẽ chi ra cùng một số tiền cho việc chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian nghỉ hưu như một người đã nghỉ hưu vào năm 2022.Chi phí sau thuế cho các chi phí y tế trong suốt thời gian nghỉ hưu đối với một người về hưu 65 tuổi, độc thân giữ ổn định ở mức 157.500 đô la (315.000 đô la cho cặp vợ chồng đã nghỉ hưu trung bình ở cùng độ tuổi), theo "Ước tính chi phí chăm sóc sức khỏe cho người về hưu mới năm 2023" (2023 Retiree Health Care Cost Estimate), theo dõi chi phí chăm sóc sức khỏe của người về hưu hàng năm.“Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua, chúng tôi thấy ước tính không thay đổi,” Hope Manion, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc tính toán tại Fidelity, nói với Yahoo Finance.Chi tiết: