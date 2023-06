Hàng loạt xe máy phải dắt bộ, xế sang 'bơi' trên phố Sài Gòn sau mưa lớn.

.

- Nga: 2 tướng Ukraine và có thể tới 50 sĩ quan đã chết vì hỏa tiễn Nga bắn vào Kramatorsk.

- Quân tập đoàn Wagner có thể phải rút khỏi Ukraine vì mất tài trợ từ Bộ Quốc phòng Nga.

- Đức: Liên Âu và Đức không có ý định thay đổi chế độ ở Nga

- Điện Kremlin từ chối trả lời về Tướng Sergei Surovikin nghi bị mật vụ Nga bắt vì dính Wagner

- Nga: sẽ truy tố 160 “lính đánh thuê nước ngoài từ 33 nước vào chiến đấu bên phía Ukraine” từ Georgia, Mỹ, Latvia, Thụy Điển...

- Báo The Moscow Times: Tướng Tư lệnh Hàng không vũ trụ Nga Serge Surovikin bị bắt vì dính vụ binh biến thất bại của Yevgeny Prigozhin.

- Thủ tướng Đức: binh biến Wagner làm Putin suy yếu

- Thủ tướng Đức: tin chắc Joe Biden sẽ tái đắc cử năm 2024

- Trump lạnh cẳng, thanh minh: chỉ nổ sảng thôi, chứ không hề cầm hồ sơ mật nào ra nói ở sân gôn New Jersey.

- Báo WSJ: Trump đã cho cô Susie Wiles xem bản đồ hồ sơ mật trong khi nói về một chiến dịch quân sự

- Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ tăng 2% trong quý đầu tiên

- Du lịch trong kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7 sẽ đạt kỷ lục

- Các phụ nữ nộp đơn xin việc tại văn phòng riêng của Bill Gates đã đối mặt với những câu hỏi về tình dục

- Pháp: biểu tình bùng nổ ở nhiều thành phố, 150 người đã bị bắt trong đêm

- Mỹ: khinh khí cầu do thám của TQ bị Mỹ bắn rớt đầu năm nay là xài thiết bị Mỹ

- Bộ Quốc phòng TQ: có khả năng đè bẹp nền độc lập Đài Loan

- Thủ tướng Áo quốc: Áo quốc \không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine.

- Saudi Arabia: nổ súng gần Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ làm chết 2 người

- Ở Trung Quốc, tuổi 35 kinh hoàng, thất nghiệp là thua luôn

- Thiên đường CS Hoa Kỳ: tù nhân được học đại học miễn phí, tốt nghiệp đại học, năm nay 30.000 tù nhân đang là SV đại học

- Nam California: xe lửa đụng xe bồn nước, hơn 15 người bị thương

- Giá thuê chung cư tại California tăng cao nhất ở: 1. Quận Santa Cruz; 2. Ba Quận Marin, San Francisco và San Mateo; 3. Quận Santa Clara; 4. Quận Monterey; 5. Quận Santa Barbara; 6. Quận Cam

- TIN VN. Số vụ tai nạn đường sắt nửa đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022.

- TIN VN. Đà Lạt sạt lở đất nghiêm trọng sau mưa lớn, vùi lấp 2 người mất tích, 4 người bị thương.

- TIN VN. Hàng loạt xe máy phải dắt bộ, xế sang 'bơi' trên phố Sài Gòn sau mưa lớn.

- HỎI 1: Nhậu chưa tới 1 ly/ngày sẽ dễ bị mập phì, tiểu đường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 dân Mỹ bị quấy rối trên mạng Internet? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/6/2023) ⚪ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng 2% trong quý đầu tiên, theo ước tính thứ ba của Sở Phân tích Kinh tế hôm thứ Năm. Ước tính trước đó đưa ra mức tăng trưởng Q1 hàng năm là 1,3%. Báo cáo nêu rõ: "Các ước tính được cập nhật chủ yếu phản ánh những điều chỉnh tăng đối với xuất cảng và chi tiêu của người tiêu dùng, được bù đắp một phần bởi những điều chỉnh giảm đối với đầu tư cố định phi dân cư và chi tiêu của chính phủ liên bang".

.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,1%, điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm. Chỉ số giá PCE không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng tăng 4,9%, cũng giảm 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Chỉ số giá mua hàng nội địa tăng 3,8%, không thay đổi so với báo cáo trước đó.

.

⚪ ---- Du lịch trong kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7 đang tới dự kiến sẽ đạt kỷ lục trong khi nhu cầu cao và các vấn đề khác có thể làm gián đoạn du lịch hàng không. Câu lạc bộ du lịch AAA cho biết họ dự kiến có hơn 50 triệu người ở Hoa Kỳ đi du lịch tầm xa hơn 50 dặm trong kỳ nghỉ sắp tới, rơi vào ngày thứ Ba 4/7 năm nay. Điều đó sẽ là kỷ lục nếu dự báo được chứng minh là chính xác.

.

AAA cho biết dự đoán du lịch hàng không sẽ tăng 11,2% so với năm ngoái và 6,6% so với mức của năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. "Tỷ lệ khách du lịch hàng không trong tổng thể kỳ nghỉ dự báo năm nay là một con số lên tới 8,2% - tỷ lệ cao nhất trong gần 20 năm qua," nó cho biết.

.

⚪ ---- Theo một bản tin, các phụ nữ nộp đơn xin việc tại văn phòng riêng của Bill Gates đã phải đối mặt với những câu hỏi về tình dục, bao gồm loại nội dung khiêu dâm (pornography) nào qu1y cô ưa thích và liệu các cô có hình ảnh khỏa thân của mình có sẵn trên điện thoại hay không. Các câu hỏi mà báo The Wall Street Journal đưa tin cũng bao gồm các câu hỏi về việc sử dụng ma túy trước đây của ứng viên và liệu họ có từng ngoại tình hay không, do một công ty bảo mật thực hiện để đánh giá xem các ứng viên có dễ bị tống tiền hay không.

.

Một số phụ nữ được cho là đã hỏi liệu họ có bao giờ "nhảy múa vì đô la" hay không, trong khi một người kể rằng cô đã từng được hỏi liệu cô có từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. Người phát ngôn của Gates cho biết văn phòng của ông, Gates Ventures, chưa từng nghe về việc các ứng viên được hỏi những câu hỏi như vậy và cho biết các câu hỏi “sẽ không thể chấp nhận được và vi phạm thỏa thuận của Gates Ventures với nhà thầu [tuyển người],” vốn phải tuân thủ luật liên quan đến tuyển nhân viên.

.

​⚪ ---- Một cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump đã được xác định là nhân vật chủ chốt trong bản cáo trạng chống lại Trump vì lưu trữ bất hợp pháp các tài liệu mật tại ngôi nhà ở Mar-a-Lago của Trump, theo ABC News đưa tin hôm thứ Tư. Cô Susie Wiles không có tên trong bản cáo trạng của Công tố đặc biệt Jack Smith nhưng được gọi là “đại diện PAC” mà Trump bị cáo buộc đã cho cô xem một bản đồ mật, theo các nguồn tin nói với hãng tin này.

.

Bản tin nói, Trump đã cho cô Susie Wiles xem bản đồ trong khi thảo luận về một chiến dịch quân sự mà Trump nói rằng “không diễn ra tốt đẹp”, trước khi nói thêm rằng Trump lẽ ra “không nên cho cô xem bản đồ” và cảnh báo cô “đừng đến quá gần”, ABC đưa tin.

.

Wiles, người điều hành hai chiến dịch tranh cử thống đốc của Ron DeSantis, cũng lãnh đạo hoạt động của Trump ở Florida vào năm 2016 và sau đó trở thành Giám đốc điều hành của Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ của Trump, ABC đưa tin. Cô ấy là một trong một nhóm nhỏ đang lãnh đạo chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump và được coi là một trong những người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của Trump, ABC đưa tin. Trump đã không nhận tội đối với 37 trọng tội trong bản cáo trạng.

.

⚪ ---- Các cuộc biểu tình bùng nổ ra ở các thành phố và thị trấn trên khắp nước Pháp và ít nhất 150 người đã bị bắt trong đêm bất ổn thứ nhì, sau vụ cảnh sát bắn chết một tài xế 17 tuổi ở ngoại ô Paris hôm thứ Ba. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin gọi đó là "một đêm bạo lực không thể chịu nổi đối với các biểu tượng của nền cộng hòa: tòa thị chính, trường học, đồn cảnh sát bị đốt cháy hoặc tấn công", Guardian đưa tin.

.

Trong nhiều cuộc đụng độ, những người biểu tình đã ném chai lọ và pháo hoa vào cảnh sát, những người đã đáp trả bằng hơi cay. Thị trấn Nanterre, nơi cậu bé bị bắn, trông giống như một "chiến trường" với những chiếc xe bị cháy và lật nhào trên đường phố. Thiếu niên, được xác định là Nahel M., đã bị bắn tại một điểm dừng giao thông bởi một cảnh sát, người cho rằng thiếu niên đang lái xe vào anh mâu thuẫn với một đoạn video được các hãng thông tấn Pháp xác thực.

.

Trong một bản cập nhật về vụ án hôm thứ Năm, công tố viên Nanterre cho biết thiếu niên này đã lái xe thất thường và bị đuổi theo sau khi từ chối dừng lại cho cảnh sát và vượt đèn đỏ, BBC đưa tin. Công tố viên cho biết việc sử dụng vũ khí của viên cảnh sát là không hợp pháp và một cuộc điều tra giết người đã được mở ra đối với viên cảnh sát, người vẫn đang bị giam. Nahel, một tài xế giao hàng, được cho là xuất thân từ một gia đình gốc Algeria.

.

⚪ ---- Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua Mỹ hồi đầu năm nay trước khi bị quân đội Mỹ bắn hạ đã được trang bị thiết bị của Mỹ giúp nó thu thập ảnh và video, theo báo The Wall Street Journal đưa tin. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ giấu tên nói với WSJ rằng khinh khí cầu dường như không truyền đi thông tin mà nó thu thập được. Phân tích khinh khí cầu được tiến hành như một phần của cuộc điều tra cho thấy nó dựa vào thiết bị do Mỹ sản xuất có sẵn trên thị trường, đồng thời dựa vào thiết bị công nghệ cao của Trung Quốc. Những phát hiện dường như mâu thuẫn với tuyên bố của TQ rằng khinh khí cầu chỉ đơn giản là dùng để theo dõi thời tiết.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) "tự tin và có khả năng đè bẹp" bất kỳ hành động nào nhằm đảm bảo nền độc lập của Đài Loan, bao gồm cả "các nỗ lực can thiệp từ bên ngoài." Nhận xét của Bộ được đưa ra để đáp lại Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ cho năm 2024, hiện đang được Quốc hội Mỹ thông qua. Dự luật sẽ yêu cầu Hoa Kỳ thiết lập một "chương trình đào tạo, tư vấn và xây dựng năng lực thể chế toàn diện cho các lực lượng quân sự của Đài Loan", cũng như mở rộng hợp tác trong các hoạt động an ninh mạng quân sự.

.

⚪ ---- Thủ tướng Áo quốc Karl Nehammer nói hôm thứ Năm rằng các nước trung lập, bao gồm cả Áo, không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông nói các quốc gia khác, bao gồm Ireland, Malta và Síp, đã cho biết họ phản đối ý tưởng này.

.

Trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu, Nehammer cho biết vai trò của các quốc gia trung lập phải được "tính đến một cách rõ ràng" khi Liên Âu quyết định các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Ukraine khi nước này tiến tới tư cách thành viên đầy đủ của Liên Âu. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các quốc gia thành viên Liên Âu sẽ thảo luận về vấn đề này và đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm nói rằng hai tướng Ukraine đã chết trong một cuộc tấn công vào Kramatorsk. "Hai tướng và có thể tới 50 sĩ quan của Quân Lực Ukraine, cũng như lên tới 20 lính đánh thuê và cố vấn quân sự nước ngoài tham gia cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu, đã chết trong cuộc tấn công có độ chính xác cao vào ngày 27/6/2023 tại thành phố Kramatorsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk," Bộ cho biết. Ngoài ra, theo Bộ, các lực lượng hàng không, hỏa tiễn và pháo binh đã tấn công 85 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai hỏa.

.

⚪ ---- Tư lệnh Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, đồng nghĩa với việc Wagner có thể phải rút khỏi Ukraine, theo truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Năm. Theo Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về Quốc phòng Andrey Kartapolov, Prigozhin đã được thông báo rằng "tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng" vài ngày trước khi Prigozhin cố gắng nổi dậy chống lại chính phủ. Kartapolov nói rằng Prigozhin là người duy nhất không đồng ý với hợp đồng và Prigozhin đã được thông báo rằng Wagner sẽ không còn nhận được tài trợ hoặc thiết bị từ Bộ Quốc phòng Nga.

.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Năm rằng Liên Âu và chính phủ Đức không có ý định thay đổi chế độ ở Nga và họ không tham gia vào nỗ lực nổi dậy của công ty quân sự tư nhân Wagner Group. Thay vào đó, mục tiêu của Đức là một Ukraine độc lập, ông nói, đồng thời cảnh báo chiến tranh vẫn có thể "kéo dài".

.

"Đây là vấn đề mà Putin đã tự chuốc lấy", Scholz nói trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc binh biến Wagner cho thấy việc đặt lực lượng quân sự vào tay tư nhân là "vô trách nhiệm". Ông cũng cáo buộc Wagner đã phạm những tội ác và hành động "không thể tha thứ" ở Ukraine, cũng như trong các cuộc xung đột ở châu Phi.

.

⚪ ---- Điện Kremlin nói rằng họ không biết trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đang ở đâu sau cuộc binh biến hỗn loạn cuối tuần trước, và họ “không có gì để nói” về các báo cáo về việc một vị tướng hàng đầu bị bắt vì có thể giúp đỡ Prigozhin. “Tôi không có thông tin đó,” phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về nơi ở của Prigozhin, theo Interfax đưa tin. Người sáng lập Wagner được cho là đã đến Belarus sau khi bị đày ải ở đó sau cuộc nổi dậy vũ trang của ông ta, nhưng một số báo cáo cho rằng ông ta quay lại Nga để “đàm phán” thêm.

.

Trong khi đó, Tướng Sergei Surovikin đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng khi có tin cho rằng ông đã biết trước về âm mưu nổi dậy và thậm chí có thể ủng hộ nó. Giữa những báo cáo chưa được xác nhận rằng Surovikin đã bị bắt, Peskov từ chối bình luận và giới thiệu các phóng viên đến Bộ Quốc phòng. Peskov nói thêm rằng ông cũng không có “đặc quyền” bình luận về khả năng đàn áp các thành viên của cơ quan an ninh đã ủng hộ cuộc binh biến của Prigozhin. “Tôi không còn gì để nói về chủ đề này nữa.”

.

⚪ ---- Nga đã mở các vụ án hình sự chống lại cái mà họ gọi là 160 “lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến sự bên phía Ukraine,” theo truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Năm. Báo cáo cho biết người Mỹ nằm trong số những người hiện đang phải đối mặt với sự truy tố của Ủy ban Điều tra Nga. “Do sự tương tác với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các cơ quan hoạt động khác, bằng chứng về sự tham gia của lính đánh thuê từ Georgia, Hoa Kỳ, Latvia, Thụy Điển và các quốc gia khác đã được thu thập,” báo cáo trích dẫn lời của ủy ban. “Hiện tại, 160 người nước ngoài từ 33 quốc gia đang bị truy tố.”

.

⚪ ---- Báo The Moscow Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, Tướng quân đội Nga và Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ, Serge Surovikin đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ được cho là được thực hiện liên quan đến cuộc binh biến thất bại của quân đội tư nhân Tập đoàn Wagner và lãnh đạo của nó là Yevgeny Prigozhin.

.

Theo bản tin, Tướng Surovikin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, khi ông kêu gọi Wagner rút khỏi Nga. Surovikin là lãnh đạo quân sự của các lực lượng Nga ở Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023. Ông được thay thế bởi Tướng quân đội Valery Gerasimov, người thường là mục tiêu chỉ trích gay gắt của Prigozhin.

.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư nói rằng cuộc binh biến thất bại gần đây ở Nga đã làm suy giảm sức mạnh của Tổng thống Vladimir Putin, mặc dù tác động đối với cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra vẫn chưa được xác định. Scholz nói với đài truyền hình ARD của Đức trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi tin rằng Putin đang suy yếu vì điều này cho thấy các cấu trúc quyền lực chuyên quyền có những rạn nứt trong đó và Putin không còn vững vàng như Putin luôn khẳng định”.

Quận Cam

TIN VN. Số vụ tai nạn đường sắt nửa đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022.

TIN VN. Đà Lạt sạt lở đất nghiêm trọng sau mưa lớn, vùi lấp 2 người mất tích, 4 người bị thương.

TIN VN. Hàng loạt xe máy phải dắt bộ, xế sang 'bơi' trên phố Sài Gòn sau mưa lớn

Thủ tướng Đức coi cuộc nổi dậy của Tập đoàn Wagner là một phần của đấu tranh quyền lực nội bộ ở Nga, rằng các quốc gia phương Tây không liên quan đến vấn đề này. Khi được hỏi làm thế nào cuộc nổi dậy có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến, Scholz lưu ý rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể xảy ra sau khi Nga rút lực lượng quân sự khỏi Ukraine. "Việc này trở nên dễ dàng hơn hay khó khăn hơn thông qua những sự kiện này vẫn chưa rõ ràng," ông kết luận.⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tái đắc cử vào năm 2024, rằng sự lạc quan này là do cam kết của Biden trong việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội. "Tôi thực sự tin rằng Tổng thống Biden sẽ thành công trong nỗ lực tái tranh cử, bởi vì ông ấy không chỉ là một chính trị gia giàu kinh nghiệm mà còn là một người thực sự làm việc vì sự gắn kết xã hội ở đất nước của mình [Hoa Kỳ]", Scholz nói với đài truyền hình ARD của Đức trong một cuộc phỏng vấn. phỏng vấn. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11/2024, Biden có thể một lần nữa đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump.⚪ ---- Trump thanh minh: chỉ nổ sảng thôi, chứ không hề cầm hồ sơ mật nào ra nói ở sân gôn New Jersey. Cựu Tổng thống Trump cho biết ông không cầm tài liệu mật mà ông đề cập đến trong bản ghi âm năm 2021 đang được sử dụng làm bằng chứng trong vụ kiện tài liệu mật và nhạy cảm của liên bang chống lại ông. Trump nói với đài Semafor và ABC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng mặc dù ông đã đề cập đến các tài liệu trong cuộc gặp với một tác giả và nhà xuất bản sách đang viết cuốn hồi ký của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, nhưng thực tế ông không có chúng.“Tôi sẽ nói đó là sự dũng cảm; nếu bạn muốn biết sự thật, đó là sự dũng cảm,” Trump nói. “Tôi đã nói và chỉ cầm giấy tờ và nói về chúng, nhưng tôi không có tài liệu. Tôi không có bất kỳ tài liệu nào [lúc đó].”Bản ghi âm chép lại một phần cuộc trò chuyện vào tháng 7 năm 2021 lần đầu tiên được công khai trong bản cáo trạng liên bang chống lại Trump được đệ trình vào đầu tháng này. Trump đang phải đối mặt với 37 tội danh liên quan đến việc sở hữu các tài liệu mật và nhạy cảm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình sau khi rời Bạch Ốc, bao gồm 31 tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng vi phạm Đạo luật Gián điệp. CNN lần đầu tiên thu được và phát sóng đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vào hôm thứ Hai.Trong đoạn ghi âm, người ta nghe thấy Trump nói về một tài liệu mà ông nói có chứa thông tin về một kế hoạch giả định tấn công Iran và nói rằng thông tin này “rất bí mật” và “bí mật”. Hai nhân viên của Trump cũng có mặt trong cuộc thảo luận. Đoạn ghi âm dài hai phút dường như gợi ý rằng Trump đang nắm giữ thông tin mật và nhận thức được tình trạng của nó là thông tin bí mật, nhưng Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng ông không nắm giữ một tài liệu mật thực sự trong cuộc thảo luận. “Tôi vừa cầm lên một đống giấy — bàn của tôi chất đầy giấy tờ. Tôi có giấy tờ từ 25 thứ khác nhau,” Trump nói.⚪ ---- Một vụ nổ súng gần tòa nhà Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Jeddah, Saudi Arabia, đã cướp đi sinh mạng của 2 người, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận, sau khi Sở báo chí Saudi loan tin. Một người đàn ông với khẩu súng trong tay phóng ra khỏi một chiếc xe gần tòa nhà và bị bắn chết nhân viên an ninh địa phương. Một nhân viên bảo vệ lãnh sự quán từ Nepal đã bị thương và sau đó chết vì vết thương. Cảnh sát đang tiến hành điều tra, theo hãng thông tấn nhà nước Saudi.⚪ ---- Ở Trung Quốc, tuổi 35 rõ ràng là độ tuổi đáng sợ. Tờ New York Times đưa tin về "Lời nguyền tuổi 35", được gọi là "niềm tin phổ biến" rằng người lao động Trung Quốc sẽ mất sức hấp dẫn sau tuổi 35. Phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng không phải là bất hợp pháp ở TQ; trên thực tế, hầu hết các vị trí công chức đều nêu rõ cơ hội việc làm là dành cho những người từ 35 tuổi trở xuống. Về lý do tại sao những người lao động trẻ tuổi được ưa chuộng hơn, tờ NY Times lưu ý rằng họ ít tốn kém hơn và sẵn sàng làm việc ngoài giờ hơn.Một công nhân trẻ nói với tờ báo rằng anh ta làm việc đến ít nhất 11 giờ đêm mỗi đêm trong khoảng thời gian ba tháng. Anh hiện 35 tuổi và đang thất nghiệp sau khi bị cắt giảm nhiều việc làm tại công ty AI (trí tuệ nhân tạo) mà anh từng làm việc. Sáu tháng sau, anh ấy đã có 10 cuộc phỏng vấn nhưng không có lời mời nào và mô tả tuổi của mình giống như một "bệnh dịch".Thật vậy, một bài báo của South China Morning Post vào tháng 2 năm 2021 về xu hướng này cho biết xu hướng này thể hiện rõ nhất ở các công ty công nghệ, những công ty coi các nhà phát triển trên 35 tuổi là quá già để xử lý hơn 70 giờ một tuần. Trong báo cáo của mình, tờ báo đã đánh dấu một câu hỏi được đăng trên một trang web của Trung Quốc tương tự như trang hỏi đáp Quora vào năm 2019: "Một người thất nghiệp 40 tuổi sống bằng cách nào?" Đến năm 2021, nó đã thu hút được 27 triệu lượt xem.⚪ ---- Thiên đường cộng sản: tù nhân học miễn phí, tưng bừng tốt nghiệp đại học. Các sinh viên tốt nghiệp xếp hàng, mặc áo choàng và chỉnh lại tua và cà vạt của các bạn cùng lớp. Khi lễ tốt nghiệp diễn ra, 85 người đàn ông xuất hiện trong tiếng hò reo và cổ vũ từ gia đình của họ. Họ bước đến sân khấu – một sân khấu được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai và do các bạn tù dựng lên. Vì đây không phải là những sinh viên tốt nghiệp bình thường. Trang phục bắt đầu màu đen của họ gần như che giấu bộ đồng phục tù nhân màu xanh nước biển và xanh nước biển khi họ nhận bằng đại học, bằng tốt nghiệp trung học và chứng chỉ nghề kiếm được trong thời gian ngồi tù.Hàng nghìn tù nhân trên khắp Hoa Kỳ nhận được bằng đại học sau song sắt, hầu hết trong số họ được trả bằng chương trình Pell Grant của liên bang, chương trình cung cấp hỗ trợ học phí cho những sinh viên chưa tốt nghiệp cần thiết nhất mà họ không phải trả lại. Chương trình đó sắp được mở rộng theo cấp số nhân vào tháng tới (tháng 7/2023), mang lại cho khoảng 30.000 sinh viên đang ngồi sau song sắt khoản hỗ trợ tài chính trị giá 130 triệu đô la mỗi năm.Các quy tắc mới, đảo ngược lệnh cấm Pell Grants năm 1994 đối với tù nhân, bắt đầu đề cập đến chính sách kéo dài hàng thập niên trong thời kỳ “tội phạm nghiêm khắc” những năm 1970-2000 đã dẫn đến việc giam giữ hàng loạt và sự chênh lệch chủng tộc rõ rệt trong 1,9 triệu tù nhân của quốc gia.Đối với những tù nhân có bằng đại học, bao gồm cả những người ở Nhà tù Folsom State Prison (Bắc California) đã nhận được trợ cấp trong giai đoạn thử nghiệm bắt đầu vào năm 2016, đó có thể là sự khác biệt giữa việc được tự do với cuộc sống phía trước và kết thúc sau song sắt. Tìm việc làm rất khó khăn với một tiền án, và có văn bằng đại học là một lợi thế mà các cựu tù nhân rất cần.Hãy xem xét điều này: Tốn khoảng 106.000 đô la mỗi năm để giam một người trưởng thành ở California. Chi phí tốn khoảng 20.000 đô la để đào tạo một tù nhân với chương trình cấp bằng cử nhân thông qua Dự ánTransforming Outcomes Project tại nhà tù Sacramento State (Bắc Calif.), còn gọi là TOPSS.David Zuckerman, giám đốc tạm thời của dự án cho biết, nếu một tù nhân được ân xá có bằng cấp, không bao giờ tái phạm tội, kiếm được một công việc lương cao và đóng thuế, thì việc mở rộng giáo dục trong tù hiển nhiên được ủng hộ. Khi chính quyền Obama cung cấp một số lượng hạn chế tiền Trợ cấp Pell cho các tù nhân thông qua sắc lệnh năm 2015, một số dân cử Cộng hòa nổi tiếng đã phản đối điều đó. Những năm 1990 chứng kiến tỷ lệ ngồi tù đối với người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha tăng gấp ba lần từ năm 1970 đến năm 2000. Tỷ lệ này tăng gấp đôi đối với người Mỹ da trắng trong cùng khoảng thời gian.⚪ ---- Nam California: xe lửa đụng xe bồn nước. Các quan chức cho biết hơn 15 người đã bị thương khi một đoàn tàu Amtrak trật bánh một phần vào cuối buổi sáng thứ Tư sau khi đâm vào một xe chở nước ở Moorpark. Vụ trật đường rầy xảy ra vào khoảng 11:30 sáng tại một đoạn đường sắt giao nhau gần Đại lộ Los Angeles.Theo Sở cứu hỏa quận Ventura, đoàn tàu chở 186 hành khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn khi đâm vào xe tải của công trình công cộng. Trên Twitter, nhiếp ảnh gia địa phương Michael Coons cho biết chiếc xe tải thuộc Cơ quan Công trình Công cộng Quận Ventura. Trong số 7 toa của đoàn tàu, 3 toa trật khỏi đường ray và bị lật nghiêng nhưng vẫn đứng thẳng.Các quan chức cứu hỏa cho biết 15 người từ đoàn tàu đã được chuyển đến bệnh viện với các vết thương, hầu hết được coi là nhẹ. David Fleisch, Phó giám đốc phụ trách các công trình công cộng cho biết tài xế xe tải đã được chuyển đến một trung tâm chấn thương địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.⚪ ---- Báo động: Giá thuê chung cư tại California tăng cao ngất trời. Theo một nghiên cứu mới, một số khu vực đô thị của California được coi là những thị trường đắt đỏ nhất trong cả nước đối với người thuê nhà. Báo cáo 'Vượt tầm tay' (‘Out of Reach’ Report) năm 2023, được xuất bản hàng năm bởi Liên minh Nhà ở Thu nhập thấp Quốc gia, cho thấy rằng nhiều quận khác nhau của California thống trị danh sách các thị trường có giá cả phải chăng nhất ở Hoa Kỳ dành cho người thuê nhà, với các khu vực đô thị ở Bắc California lọt vào 3 thị trường đắt nhất.Các khu vực thành thị California được coi là thị trường đắt đỏ nhất đối với người thuê nhà:1. Quận Santa Cruz2. Ba Quận Marin, San Francisco và San Mateo3. Quận Santa Clara4. Quận Monterey5. Quận Santa Barbara6.Quận Los Angeles không lọt vào top 10 trong danh sách tổng thể nhưng vẫn được coi là một nơi đắt đỏ để thuê một căn hộ hai phòng ngủ khiêm tốn. Giá thuê trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ trong quận L.A. là $2,781/tháng, theo RentCafe.⚪ ----Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Trong số 68 vụ tai nạn đường sắt trong nửa đầu năm 2023, số vụ liên quan đến lối đi tự mở chiếm gần 50%. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2023 cả nước đã xảy ra 68 vụ tai nạn đường sắt; trong đó 31 vụ xảy ra tại lối đi tự mở (chiếm tỷ lệ 46%), 27 vụ xảy ra dọc đường sắt (chiếm tỷ lệ 40%), 10 vụ tại đường ngang cảnh báo tự động (chiếm 15%). So với cùng kỳ năm 2022, đường sắt tăng về số vụ tai nạn giao thông (năm 2022 xảy ra 42 vụ tai nạn).⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ít nhất có 2 người mất tích, 4 người bị thương do vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sau trận mưa kéo dài 3 giờ tại Đà Lạt trong đêm. Ít nhất có 2 người mất tích, 4 người bị thương do vụ sạt lở xảy ra sau trận mưa kéo dài khoảng 3 giờ tại Đà Lạt. Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 2h ngày 29-6. Người dân sống cạnh hiện trường cho biết khi đang ngủ thì nghe tiếng đổ rào rào rất lớn, sau đó điện bị cúp. Trời hửng sáng thấy trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, Đà Lạt) nhiều căn nhà đã bị một bờ taluy cao sạt trượt xuống, vùi lấp một lán trại có công nhân đang ngủ và ít nhất 3 căn nhà phía dưới.⚪ ----. Theo Báo Giao Thông. Trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ lại khiến nhiều tuyến đường của TP.HCM chìm trong 'biển nước', xe chết máy la liệt. Vào khoảng 15h30 chiều 29/6, nhiều khu vực ở TP.HCM như quận 1, 3, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức... xuất hiện mưa lớn kéo dài 2 giờ. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước như: đường Quốc Hương, Nguyễn Hoàng, Hiệp Bình (TP Thủ Đức), Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), Hồ Học Lãm, An Dương Vương (quận Bình Tân).⚪ ---- HỎI 1: Nhậu chưa tới 1 ly/ngày sẽ dễ bị mập phì, tiểu đường?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy uống một vài ly mỗi ngày sẽ không bảo vệ bạn khỏi bệnh béo phì hoặc tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cho biết mọi người đều biết rằng uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng việc uống rượu vừa phải có tác dụng bảo vệ hay có hại vẫn còn là điều cần tranh luận.

"Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống rượu vừa phải có thể ít bị béo phì hoặc tiểu đường hơn so với những người không uống rượu và những người nghiện rượu nặng. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ngay cả khi uống rượu từ nhẹ đến trung bình (không quá một ly tiêu chuẩn mỗi ngày) không bảo vệ chống béo phì và bệnh tiểu đường loại 2 trong dân số nói chung," nhà nghiên cứu chính Tianyuan Lu, thuộc Đại học McGill ở Montreal, Canada cho biết.

"Chúng tôi xác nhận rằng uống nhiều rượu có thể dẫn đến tăng các biện pháp béo phì (chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ eo-hông, khối lượng mỡ, v.v.) cũng như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Loại 2", Lu nói thêm trong một thông cáo báo chí từ Viện Endocrine Society.

.

Đối với nghiên cứu, nhóm của Lu đã thu thập dữ liệu về việc sử dụng rượu từ gần 409.000 đàn ông và phụ nữ ở kho dữ liệu sinh học UK Biobank (một cơ sở dữ liệu y sinh và tài nguyên nghiên cứu quy mô lớn). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người uống hơn 14 ly mỗi tuần có khối lượng chất béo cao hơn và nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường Loại 2 cao hơn.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/28/alcohol-obesity-diabetes/3111687956996/

.

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 dân Mỹ bị quấy rối trên mạng Internet?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn một nửa số người Mỹ được hỏi cho biết trong một cuộc khảo sát mới rằng họ đã phải đối mặt với sự quấy rối và ghét bỏ trực tuyến. Một bản phát hành của Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) được công bố hôm thứ Tư cho thấy các báo cáo về hành vi quấy rối và thù ghét trực tuyến đã đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2020.

.

Nghiên cứu năm 2023 của ADL cho thấy 52% số người được hỏi đã từng bị quấy rối hoặc ghét bỏ trực tuyến, tăng đáng kể so với tỷ lệ 40% được ghi nhận trong báo cáo năm ngoái.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/4071697-more-than-50-percent-of-americans-report-facing-online-harassment/

.

.