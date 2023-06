Ghi âm năm 2021, Trump thú nhận đã giữ các tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc, thú nhận tài liệu chưa từng giải mật.

- Tình báo Anh: Mật vụ Nga tới nhà gia đình Prigozhin và gia đình các sĩ quan cao cấp của Wagner dọa thảm sát để Wagner phải ngưng đảo chánh.

- Putin: nếu tập đoàn Wagner nổi loạn thành công, kẻ thù của Nga sẽ lợi dụng tình hình.

- Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga: Putin sẽ cấp Vệ binh "vũ khí hạng nặng và xe tăng".

- Tổng thống Belarus: nếu Nga sụp đổ, Belarus sẽ sụp theo (ám chỉ dân Belarus sẽ không để cho ông bình yên.)

- Bộ Quốc phòng Nga: "thiết bị quân sự hạng nặng" từ Tập đoàn lính đánh thuê Wagner giao về Quân Lực Nga.

- Phi cơ ông trùm Tập đoàn Wagner hạ cánh Belarus

- Zelensky kêu gọi NATO mời Ukraine tham gia NATO.

- Bộ Quốc phòng Nga: tập trận bay chiến thuật trên Biển Baltic.

- Zelensky: quân Ukraine đang thành công, tiến "theo mọi hướng."

- Putin thú nhận nhiều phi công Nga chết sau khi phi cơ bị quân Wagner bắn rớt

- Thủ tướng Canada: binh biến Wagner là chuyện nội bộ Nga

- Putin: ca ngợi lính Wagner đã ngăn chặn đổ máu, khuyên hoặc gia nhập Bộ Quốc phòng, hoặc vào Belarus hoặc trở về nhà.

- Mỹ: cuộc binh biến ngắn chống lại Điện Kremlin đã báo động giới lãnh đạo TQ, nhưng Biden nói rõ Mỹ không dính chuyện biên biến Nga.

- Tiến sĩ Anthony Fauci (Tư lệnh chống dịch COVID) về dạy ở Trường Y khoa thuộc Đại học Georgetown

- Mark Esper (cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trump) nói với CNN: đoạn ghi âm cho thấy Trump vi phạm nhiều luật quá.

- Một số Mật vụ đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn để trả lời các câu hỏi về những gì đã xảy ra vào ngày 6/1/2021.

- Thẩm phán Aileen Cannon lộ ý muốn lộ ra danh sách 84 nhân chứng mà Công tố đặc biệt Jack Smith có thể triệu tập (như thế, các nhân chứng có hể sẽ bị MAGA đe dọa). Dự kiến Smith sẽ chống.

- Nga: sẽ phạt Google bổ sung 47 triệu đô la

- Tất cả các tổng thống Mỹ còn sống, trừ Trump, kể cả Barack Obama đều có gốc từ những người chủ nô lệ. Và 28% Cộng hòa trong quốc hội có có tổ tiên là chủ nô lệ, Dân chủ chỉ 8%.

- TIN VN. Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an ở Hà Nội bắn dê của dân.

- TIN VN. Dân biểu tình, phản đối nhà máy nước ở Hải Phòng vì nước sạch liên tục chuyển màu.

- TIN VN. Nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 320 triệu USD.

- HỎI 1: Người Mỹ trung bình nợ 54.767 đô la? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sẽ có 43% công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phỏng vấn để tuyển dụng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 27/6/2023) ⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát của Reuters về nguồn gốc của giới tinh hoa chính trị của quốc gia, tất cả các tổng thống Mỹ còn sống ngoại trừ Donald Trump — và bao gồm cả Barack Obama — đều có nguồn gốc từ những người chủ nô lệ. Cuộc kiểm tra cho thấy năm tổng thống, hai thẩm phán Tòa án Tối cao, 11 thống đốc tiểu bang và hơn 100 thành viên của Quốc hội có tổ tiên là những người chủ nô lệ (trong trường hợp của Obama thông qua mẹ của ông).

Họ bao gồm các số liệu từ cả hai Đảng, mặc dù nghiên cứu cho thấy rằng đảng viên Cộng hòa trong quốc hội (28%) có nhiều khả năng có tổ tiên là chủ nô lệ hơn đảng viên Đảng Dân chủ (8%). “Ưu thế của đảng Cộng hòa phản ánh sức mạnh của đảng Cợng hòa ở miền Nam Hoa Kỳ, nơi tập trung chế độ nô lệ,” theo Reuters.

⚪ ---- Đoạn băng ghi âm lời Trump, trong đó Trump khoe về việc sở hữu thông tin quốc phòng cấp cao một cách không phù hợp với những người bảo trợ của sân gôn Bedminster (ở New Jersey) vào năm 2021 đã được CNN tiết lộ vào tối thứ Hai - tiết lộ những chi tiết mới mà cố vấn đặc biệt Jack Smith chưa từng công khai trước đó.

Nói chuyện với người dẫn chương trình CNN Kaitlan Collins, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trump, Mark Esper, đã chỉ ra mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm an ninh quốc gia của Trump - và hơn thế nữa, Trump đã đóng khung các tài liệu mà Trump chia sẻ sai trái như thế nào, giống như tuyên bố của Trump rằng cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley là động lực thúc đẩy kế hoạch xâm lược Iran.

"Bộ trưởng Esper ... với tin tức nóng hổi này và đoạn âm thanh tuyệt đẹp, tôi tự hỏi bạn cảm thấy thế nào khi nghe sếp cũ [Trump] của mình, cựu tổng tư lệnh, nói về những gì chúng ta được biết là tài liệu quân sự nhạy cảm trong vấn đề này?" Collins hỏi.

“Thật ngạc nhiên khi nghe điều đó,” Esper, người đã nhiều năm tiết lộ những bí mật xấu xí về những gì ông thấy trong chính quyền Trump, nói. "Ở một khía cạnh nào đó, nó nghe có vẻ quen thuộc. Tôi nói rất nhiều về những trường hợp này trong hồi ký của mình, trong đó tôi phân loại cách cứ sau vài tháng hoặc lâu hơn, chúng tôi lại quay lại vấn đề này về Iran và những việc cần làm. Tôi có thể nói Mark Milley đã làm việc cho tôi trong gần 18 tháng, đó là phần lớn nhiệm kỳ của Trump mà chúng tôi đã ở cùng nhau. Milley chưa bao giờ ủng hộ việc tấn công Iran. Nếu có bất cứ điều gì, Trevor, Milley và tôi là những chiến binh bất đắc dĩ thúc giục thận trọng, thúc giục kiềm chế. Vì vậy, đó là những gì tôi chú ý trước tiên. Nhưng thứ hai, bản chất thờ ơ của việc chia sẻ những tài liệu đó là bất hợp pháp và nguy hiểm. Điều đó cũng khiến tôi lo ngại, rằng những thứ như vậy được lưu giữ một cách lỏng lẻo xung quanh Mar-a-Lago."

Collins nói: “Trump nói với đài Fox, không có tài liệu nào ngoài những câu chuyện được tham khảo trên báo, các mẩu tạp chí. "Nhưng chắc chắn là không có vẻ như Trump chỉ nói về một bài tạp chí ở đó. Anh rõ chứ? Anh nghe có vẻ như anh ta đang giữ một tài liệu mật?"

“Vâng, có vẻ như Trump đang cầm thứ gì đó và thể hiện thứ gì đó,” Esper nói. "Tôi không biết đó là gì. Tôi nghĩ trước đây đã có báo cáo rằng đó là một tài liệu dài bốn trang, đây không phải là tài liệu mà Bộ Quốc Phòng thường chuẩn bị. Những gì chúng tôi thường chuẩn bị là một trang, một trang bao gồm mục tiêu các lựa chọn và các biện pháp leo thang, những thứ như thế. Tôi đã vạch ra điều này trong cuốn hồi ký của mình cho mọi người. Một thứ như thế sẽ là một tài liệu tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc, nếu bạn là người, bởi những người không quen thuộc với những thứ này hoặc các tài liệu mật."

⚪ ---- Một bản tin mới hôm thứ Hai tiết lộ rằng một số nhân viên Mật vụ đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn để trả lời các câu hỏi về những gì đã xảy ra vào ngày 6/1/2021. Bây giờ chưa rõ liệu mật vụ có cung cấp bất kỳ chi tiết nào cho câu chuyện tai tiếng của cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson về hành động của Trump vào ngày đó hay không.

.

Cô Hutchinson đã nói với Ủy ban Lựa chọn Hạ viện, một năm trước đây đã họp để điều tra vụ tấn công ngày 6/1 vào Điện Capitol, rằng Trump đã bảo các nhân viên Mật vụ hãy chở Trump đến chỗ những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol, rồi sau đó Trump nắm lấy vô lăng của chiếc xe khi mật vụ từ chối [chở Trump tới dự bạo loạn]. Cô Hutchinson cũng đã khai Trump đã tóm cổ một đặc vụ.

.

“Chúng tôi không biết Jack Smith và nhóm của Smith đang hỏi những đặc vụ đó điều gì, nhưng bất kỳ đặc vụ nào trước đây hoặc hiện tại đang bị thẩm vấn về các hoạt động của Donald Trump và các hoạt động của Bạch Ốc trong những ngày trước ngày 6 tháng 1 chắc chắn sẽ được lắng nghe về những thứ mà tất cả chúng ta đã đưa tin trong hơn một năm qua," phóng viên Carol Leonnig của Washington Post nói với Nicolle Wallace của MSNBC.

.

Harry Litman, cựu công tố viên liên bang, giải thích rằng thậm chí không cần thiết phải phát hiện ra rằng Trump đã chộp lấy tay lái hay chộp lấy người mật vụ. Những đặc vụ đó có thể làm chứng cho cơn thịnh nộ gào thét của Trump, điều này cung cấp đủ thông tin để xác định động cơ.

.

⚪ ---- Thẩm phán Aileen Cannon đã đưa ra phán quyết mà một số nhà phân tích chính trị và luật pháp lo ngại. Thẩm phán do Donald Trump bổ nhiệm đã bác bỏ đề nghị của công tố viên đặc biệt Jack Smith về việc lập hồ sơ niêm phong 84 nhân chứng mà ông có thể triệu tập (tức là Smith muốn tạm thời giữ bí mật tên 84 nhân chứng). Mối quan tâm liên tục của Công tố đặc biệt là Trump có xu hướng sử dụng những người trung thành với mình để đe dọa và tấn công những người có thể phát biểu trước tòa. Trump đã nhiều lần được thông báo rằng ông không được phép nói về vụ việc với bất kỳ nhân chứng nào. Điều đó không có nghĩa là con cái, đồng minh, nhân viên hoặc người ủng hộ của Trump không thể tấn công hoặc nhắm mục tiêu vào các nhân chứng.

.

"Trên thực tế, có vẻ như Thẩm phán Cannon đã từ chối nỗ lực của họ trong việc đệ trình nó lên tòa án," Lisa Rubin của NBC News đã tweet. "Luật sư bào chữa đã có danh sách rồi. Câu hỏi duy nhất bây giờ là liệu những người còn lại trong chúng ta có thể biết danh sách nhân chứng đó vào thời gian nào." Các cơ quan truyền thông đã lập luận rằng danh sách nhân chứng [chống Trump] nên được công khai (vì báo chí cần tìm người phỏng vấn cho giựt gân). Các chuyên gia dự kiến Smith sẽ nộp đơn kháng cáo để xin giữ kín danh sách 85 nhân chưng trong khi tòa chưa xử.

.

⚪ ---- Trong đoạn ghi âm cuộc gặp năm 2021 của cựu Tổng thống Donald Trump tại New Jersey, Trump thú nhận ông đã giữ các tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc, CNN xác nhận. Trong đoạn văn dài 2 phút mà hãng truyền thông có được, Trump gọi các tài liệu này là "rất bí mật" ("highly confidential") và tiếp tục nói rằng ông sở hữu các hồ sơ vạch ra các kế hoạch khả thi để tấn công Iran.

.

Đoạn ghi âm cũng ghi lại cảnh Trump và các phụ tá của ông nói đùa về các email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, với một trong những nhân viên của Trump đề cập đến các email riêng tư của bà và Trump đưa ra nhận xét về việc bà kết thúc chúng với cựu Dân biểu Hoa Kỳ Anthony Weiner. Các báo đã phát hành bản ghi cuộc họp của Trump vào đầu tháng Sáu. Nó trích dẫn nhiều nguồn nhưng lúc đó nói rằng các nhà báo CNN đã không đích thân nghe đoạn ghi âm, cho tới bây giờ. Bây giờ thì bạn có thể nghe ở YouTube (gõ: CNN audio Trump).



.

⚪ ---- Cơ quan chống độc quyền liên bang của Nga (FAS) đã tiết lộ vào thứ ba trong một tuyên bố rằng họ sẽ phạt Google của Alphabet Inc. với khoản tiền phạt bổ sung là 4 tỷ rúp (khoảng 47 triệu đô la) do công ty sau không trả tiền cho công ty trước. Trở lại vào tháng 2 năm 2022, FAS đã kết tội Google lạm dụng quyền lực của mình trong thị trường dịch vụ lưu trữ video, nói rằng các quy tắc của công ty về việc chặn nội dung và tài khoản trên YouTube là "không minh bạch, thiên vị và không thể đoán trước". Vào thời điểm đó, Google đã bị phạt 2 tỷ rúp (gần 24 triệu đôla).

.

⚪ ---- Tại sao cuộc nổi loạn của Wagner đột nhiên ngưng nửa chừng? Theo tình báo Anh: tất cả những người thân trong gia đình ông trùmp Wagner và gia đình các sĩ quan cao cấp của Wagner bị tình báo Nga tới tận nhà hăm dọa sẽ tàn sát, và quân số theo đảo chánh không phai toàn bộ quân Wagner. Tư lệnh Tập đoàn Wagner đã nổi dậy chống lại các quan chức quân sự hàng đầu vào cuối tuần sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga giết chết hàng chục binh sĩ Wagner.

.

Trong một cuộc biểu dương lực lượng kịch tính chống lại chính phủ của mình, Yevgeny Prigozhin đã dẫn binh lính của mình tiến về Moscow trong một cuộc “diễu hành vì công lý” để loại bỏ những gì mà ông cho là lãnh đạo quân sự cấp cao bất tài và tham nhũng của Nga. Lực lượng an ninh Anh nói với báo Telegraph hôm thứ Hai rằng các cơ quan tình báo Nga đã đe dọa làm hại gia đình của các cấp lãnh đạo Wagner đang tham gia vào cuộc binh biến. Thông tin mới này có thể là một lời giải thích tiềm năng về lý do Prigozhin đảo ngượcn cuộc hành quân tới Moscow.

.

Thông tin chi tiết từ tình báo Anh cũng cho rằng Putin hiện đang tìm cách thu nạp binh lính Wagner vào quân đội Nga và cách chức tất cả các chỉ huy hàng đầu của Wagner. Báo cáo trích dẫn đánh giá của tình báo Anh rằng khoảng 8.500 chiến binh Wagner đã tham gia vào cuộc binh biến, mâu thuẫn với các báo cáo công khai rằng con số này gần 25.000 lính.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng nếu tập đoàn Wagner trả đũa Bộ Quốc Phòng Nga thành công, kẻ thù của Nga sẽ lợi dụng tình hình. Tại một cuộc họp với quân đội, ông tuyên bố rằng "kẻ thù đang tìm cách lợi dụng sự hỗn loạn nếu nó xảy ra ở Nga." Ông tiếp tục nói rằng nhiều thành tựu của các hoạt động chiến đấu đã xảy ra trong những năm gần đây cũng sẽ bị mất. Trong khi đó, ông chia sẻ rằng Wagner được nhà nước tài trợ hoàn toàn, với việc Nga trả 86 tỷ rúp (khoảng 1 tỷ USD) từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023.

.

Putin ca ngợi quân đội Nga vì đã ngăn chặn được một "cuộc nội chiến" trong bối cảnh cuộc nổi dậy của Tập đoàn Wagner gần đây. Putin nói với các binh sĩ rằng họ đã hành động "rõ ràng và nhất quán" và xoay sở để ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, đồng thời cảm ơn quân đội cũng như cơ quan thực thi pháp luật vì "lòng dũng cảm, dũng cảm và lòng trung thành với người dân Nga".

TIN VN. Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an ở Hà Nội bắn dê của dân.

TIN VN. Dân biểu tình, phản đối nhà máy nước ở Hải Phòng vì nước sạch liên tục chuyển màu.

TIN VN. Nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 320 triệu USD.

⚪ ---- Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov đã chia sẻ hôm thứ Ba trong một tuyên bố rằng sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đồng ý rằng Vệ binh sẽ nhận được "vũ khí hạng nặng và xe tăng". Trong khi đó, nói về tình hình Tập đoàn Wagner, Zolotov khẳng định lực lượng nổi dậy sẽ không thể chiếm được Moscow.Zolotov tiết lộ rằng thông tin về việc chuẩn bị binh biến đã có trước khi nó diễn ra và đến từ vòng kết nối của người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ông tiếp tục nói rằng Vệ binh luôn cảnh giác với bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra và luôn sẵn sàng đối phó với mọi vấn đề có thể phát sinh.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba cảnh báo rằng nếu Nga sụp đổ, Belarus sẽ "ở dưới đống đổ nát" và mọi người "sẽ diệt vong". "Thật đau lòng khi chứng kiến những sự kiện diễn ra ở miền nam nước Nga. Không chỉ với tôi. Nhiều công dân của chúng tôi đã khắc cốt ghi tâm", Lukashenko nói trong một buổi lễ diễn ra tại Dinh Độc Lập Belarus.Lukashenko giải thích vì tất cả những lý do này, Minsk đã đưa ra lập trường như vậy và đưa ra một thỏa thuận với Tập đoàn Wagner. Ông tiếp tục nói rằng mối đe dọa của "một cuộc xung đột toàn cầu mới chưa bao giờ gần như hiện nay." Ông đổ lỗi cho tập thể phương Tây vì đã cố gắng đánh lừa người khác về "các kế hoạch và ý định thực sự" của họ. (ghi chú: ông nói nếu Nga sụp đổ, Belarus sẽ diệt vong, thực ra lúc đó dân tộc Belarus sẽ hồi sinh và sẽ không để cho ông bình yên.)⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để chuyển giao số lượng "thiết bị quân sự hạng nặng" không xác định từ Tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho Quân Lực Nga. Trước đó cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố sẽ kết thúc vụ án hình sự chống lại Wagner và lãnh đạo của tổ chức này là Yevgeny Prigozhin.Prigozhin được cho là đã rời Nga đến Belarus hôm Thứ Ba, theo thỏa thuận mà ông đã thực hiện với chính phủ Nga sau cuộc binh biến thất bại cuối tuần qua. Không rõ liệu Prigozhin có đi cùng với bất kỳ chiến binh Wagner nào tham gia cuộc nổi dậy hay không.⚪ ---- Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy một phi cơ được liên kết với lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã bay từ Nga đến Belarus hôm thứ Ba. Vẫn chưa xác nhận rằng Prigozhin đã ở trên phản lực cơ Embraer Legacy 600 có đăng bộ tại Nga, có mã nhận dạng khớp với một chiếc phản lực cơ có liên quan đến Autolex Transport, một công ty bị Hoa Kỳ trừng phạt vì có lợi ích trong chiếc phi cơ mà nhà lãnh đạo Wagner đã mua và hỗ trợ vật chất cho Prigozhin.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO mời Ukraine tham gia liên minh. "Có mọi lý do cho một lời mời chính trị để Ukraine tham gia Liên minh. Có một sự hiểu biết đầy đủ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine cho đến thời điểm gia nhập", Zelensky nói trong một bài đăng trên Telegram. "Chúng tôi đang làm việc với nhóm để đưa ra các quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Vilnius thực sự có ý nghĩa," ông nói thêm.Các quan chức Ukraine đã khẳng định Ukraine nên được mời tham gia NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius, nhưng Zelensky thừa nhận rằng ông biết rằng Ukraine không thể tham gia liên minh trước khi cuộc chiến với Nga kết thúc, lặp lại những bình luận tương tự của các nhà lãnh đạo NATO.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba tuyên bố rằng họ đã tiến hành các cuộc tập trận bay chiến thuật trên Biển Baltic. Cuộc diễn tập chủ yếu nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của các tổ bay thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, đặc nhiệm theo kế hoạch. Theo Bộ này, các phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Su-27 của Hạm đội Baltic đã tham gia các bài tập bắn sử dụng vũ khí trên không chống lại hỏa tiễn hành trình và máy bay giả định của kẻ thù."Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng bay, phi hành đoàn của các máy bay chiến đấu Su-27 có khả năng cơ động cao đang làm nhiệm vụ chiến đấu 24/24, bảo vệ biên giới trên không của khu vực Kaliningrad", Bộ này nêu rõ.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước công chúng hàng đêm đã bày tỏ niềm vui trước những tiến bộ mà quân Ukraine đạt được, đồng thời tuyên bố rằng quân Ukraine đã tiến "theo mọi hướng." Ông ca ngợi sự dũng cảm của các đơn vị Khortytsia và lính TQLC, những người mà theo ông, là công cụ bảo vệ mạng sống của những người đồng đội của họ. "Hôm nay, các chiến binh của chúng ta đã tiến về mọi hướng, và đây là một ngày hạnh phúc. Tôi chúc các chàng trai có thêm nhiều ngày như thế này", Zelensky nói.Zelensky cũng đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây của ông với các đối tác quốc tế, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, tập trung vào vấn đề cung cấp vũ khí. "Hôm nay, tôi đã ở trong khu vực mà những vũ khí này sẽ mang lại nhiều sức mạnh hơn, bảo vệ nhiều hơn cho cuộc sống của người Ukraine. Và đưa chiến thắng của chúng ta đến gần hơn, đây là điều quan trọng nhất", ông nói.⚪ ---- Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 26 tháng 6, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã thừa nhận rằng một số phi công quân sự Nga đã thiệt mạng trong cuộc binh biến gần đây của Tập đoàn Wagner, do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo. Putin nói: "Sự dũng cảm và quên mình của các phi công đã hy sinh đã cứu nước Nga khỏi những hậu quả bi thảm, đổ nát."Putin cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Nga, những người bề ngoài đã "bất chấp những kẻ xúi giục đảo chính, giữ vững nghĩa vụ và cam kết của họ, đồng thời trung thành với người dân của họ." Putin thêm rằng đảo chính vũ trang sẽ bị “đập tan bất kể thế nào”. Vào ngày 24 tháng 6, các máy bay chiến đấu của Wagner đã giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự của Nga ở Rostov-on-Don và Voronezh, hầu như không gặp phải sự kháng cự nào từ quân đội Nga.Từ Rostov, Prigozhin đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu tiếp cận với cấp trên của giới lãnh đạo quân sự Nga và cử quân của mình “hành quân tới Moscow”. Dự án tình báo nguồn mở (OSINT) Oryx xác nhận rằng lính đánh thuê Wagner đã bắn hạ ít nhất một máy bay Il-22 của Nga, hai trực thăng ECM và một trực thăng Mi-35. Một số báo cáo cũng cho rằng những kẻ đột biến cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay An-24 trên bầu trời Voronezh.⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Hai nói rằng cuộc binh biến gần đây ở Nga là vấn đề nội bộ mà Nga phải giải quyết, đồng thời cảnh báo rằng việc đồn đoán quá mức có thể phản tác dụng. "Mọi người có rất nhiều câu hỏi về ý nghĩa thực sự của điều này, nhưng chúng ta vẫn chưa có nhiều câu trả lời, và quá nhiều suy đoán vào lúc này, tôi nghĩ, có thể cực kỳ phản tác dụng", ông Trudeau nói với các phóng viên trong chuyến thăm Iceland.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trước công chúng vào đầu ngày hôm Thứ Hai, ca ngợi Tập đoàn Wagner vì đã ngăn chặn đổ máu và nhấn mạnh lòng trung thành đã được chứng minh của họ đối với Moscow. Ông khuyến khích các binh sĩ tiếp tục phục vụ bằng cách gia nhập Bộ Quốc phòng, triển khai tới Belarus hoặc trở về nhà.⚪ ---- Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc thảo luận do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức hôm thứ Hai rằng cuộc binh biến ngắn chống lại Điện Kremlin đã báo động giới lãnh đạo Trung Quốc.Tuy nhiên, Bắc Kinh bày tỏ sự ủng hộ đối với Moscow trong việc duy trì ổn định quốc gia sau cuộc khủng hoảng với nhóm bán quân sự Wagner. Trong bài phát biểu vào tối muộn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng "bất kỳ" nỗ lực nào nhằm tổ chức binh biến nội bộ sẽ kết thúc bằng thất bại. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden làm rõ rằng Washington hoàn toàn không liên quan đến những diễn biến gần đây ở Nga.⚪ ---- Cựu cố vấn y tế của Bạch Ốc, Tiến sĩ Anthony Fauci đã tiết lộ các bước tiếp theo trong tương lai nghề nghiệp của mình sau khi ông từ chức vào cuối năm ngoái. Fauci sẽ phục vụ với tư cách là một giáo sư ưu tú tại Trường Y thuộc Đại học Georgetown, theo đại học này công bố hôm thứ Hai. “Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7/2023, Fauci sẽ phục vụ với tư cách là Giáo sư Đại học Xuất sắc tại Khoa Y của Trường Y thuộc Khoa Truyền nhiễm, một bộ phận học thuật cung cấp dịch vụ chăm sóc lâm sàng, tiến hành nghiên cứu và đào tạo các bác sĩ tương lai về các bệnh truyền nhiễm,” theo Đại học Georgetown cho biết trong bản thông báo.Fauci cũng sẽ có một vị trí trong Trường Chính sách Công của trường đại học. “Tôi rất vui khi được gia nhập gia đình Georgetown, một tổ chức có chất lượng xuất sắc về lâm sàng và học thuật, chú trọng vào truyền thống phục vụ công cộng của Dòng Tên,” Fauci nói trong tuyên bố được công bố của trường. Sau 38 năm trong chánh quyền, Fauci đã tuyên bố từ chức sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầy biến động của mình — ông bị nhiều người cánh hữu, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, coi là vật tế thần vì những nỗ lực chống lại đại dịch.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) liên quan vụ dùng súng tự chế bắn dê của người dân. Tước danh hiệu công an nhân dân ba cán bộ bắn dê của dân. Chiều 27-6, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ ba cán bộ công an bắn dê của dân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trong lúc đi bắn chim, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo phản ánh của người dân xã Đông Phương, nhiều thời điểm nước không bảo đảm vệ sinh, trong đó ngày 23.6, nước xả ra từ vòi có màu vàng đục. Bức xúc vì phải sử dụng nguồn nước nghi không bảo đảm vệ sinh, người dân nhiều lần đến nhà máy yêu cầu giải thích. Đỉnh điểm, chiều 26.6, rất đông người dân xã Đông Phương tập trung tại trụ sở UBND xã yêu cầu chính quyền vào cuộc để người dân được dùng nước sạch, bảo đảm sức khoẻ.⚪ ----Theo Báo Đầu Tư. Canada là thị trường nhận được nhiều vốn đầu tư từ doanh nghiệp Việt Nam nhất trong 6 tháng đầu năm 2023, với hơn 150 triệu USD. Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài công bố, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 320,6 triệu USD, bằng 92,7% so với cùng kỳ. Xét về đối tác, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023. Dẫn đầu là Canada với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba…⚪ ---- HỎI 1: Người Mỹ trung bình nợ 54.767 đô la?ĐÁP 1: Đúng thế. Được thực hiện bởi OnePoll thay mặt cho Beyond Finance cho Ngày National Financial Freedom Day (Ngày Tự do Tài chính Quốc gia), cuộc khảo sát cho thấy một người Mỹ trung bình có khoản nợ trị giá 54.767 đô la. Theo cuộc thăm dò ý kiến của 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, một người bình thường cảm thấy họ chỉ có thể không mắc nợ trong 8 tuần rưỡi (dưới 3 tháng) trước khi mắc nợ mới.

Nghiên cứu cũng đo lường mức độ tự tin của mọi người về khả năng thoát khỏi nợ nần, cho thấy chỉ 38% cảm thấy “rất tự tin” về vấn đề này. Những người không chắc chắn nhất (384) chia sẻ một số lý do, bao gồm chi phí sinh hoạt tăng (54%), chi phí bất ngờ (46%), lãi suất tăng (29%), không có đủ hỗ trợ từ người khác (20%), và cảm thấy cần phải chi tiêu để theo kịp người khác (16%).

Chi tiết:

https://studyfinds.org/americans-54000-worth-of-debt/

⚪ ---- HỎI 2: Sẽ có 43% công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phỏng vấn để tuyển dụng?

ĐÁP 2: Đ1ung thế. Theo dữ liệu mới, sự xuất hiện của các chatbot trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và Bard đã dẫn đến sự gia tăng các công ty cho biết họ mong muốn sử dụng các công cụ AI mới để thực hiện các cuộc phỏng vấn và "nói chuyện với" các ứng viên xin việc trong tương lai gần.

Một cuộc khảo sát gần đây do Resume Builder thực hiện cho thấy chỉ 10% công ty hiện đang sử dụng AI để phỏng vấn những người lao động tiềm năng, nhưng 43% có kế hoạch sử dụng bot trong hoạt động tuyển dụng của họ vào năm tới hoặc đang sử dụng chúng.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/technology/ai-interviews-used-43-companies-next-year-survey-finds

