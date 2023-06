Prigozhin: quân Wagner sẽ không đầu hàng theo lệnh của Điện Kremlin hoặc FSB, thể sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Nga - Bộ Quốc phòng Anh: quân đánh thuê Wagner của Nga đang di chuyển về phía bắc đã chiếm giữ các địa điểm an ninh quan trọng trên đất Nga - Putin: quân Tập đoàn Wagner đang phản quốc

Hình ảnh quân Wagner tiến vào thị trấn Rostov trên đường tiến về Moscow để trừng phạt quân đội Nga. Người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin nói rằng không lực lượng nào của ông sẽ đầu hàng theo lệnh của Điện Kremlin hoặc An ninh Liên bang Nga (FSB). Prigozhin thề sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Nga.

- Michael Roman (người giúp Trump lập các ban đại cử tri giả ở Georgia, Arizona, Michigan và Nevada) sẽ ra khai hết với Công tố đặc biệt Jack Smith

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin ngày xử Trump là 11 tháng 12/2023, thay vì ngày 14/8/2023 do Thẩm phán Hoa Kỳ Aileen Cannon ấn định

- CNN: Công tố đặc biệt Jack Smith nhận "ít nhất 2" thỏa thuận miễn tố từ các đại cử tri giả của Trump ngày 6/1/2021

- Một Dân biểu Cộng Hòa đổ tội cho Biden không cứu kịp 1 tàu lặn chở các tỷ phú Mỹ chìm và nổ ở Đại Tây Dương.

- Bộ Tư pháp Mỹ lần đầu truy tố các công ty có trụ sở tại TQ vì bán hóa chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ.

- Mỹ đang thiếu tới 4,3 triệu căn nhà.

- Thị trấn nhỏ đáng sống nhất là: 1. Redmond, WA. 2. Sammamish, WA. 3. Novi, MI. 4. Newton, MA. 5. Arlington Heights, IL 6. Palo Alto, CA. 7. Kirkland, WA. 8. Farmington Hills, MI.

9. Maple Grove, MN. 10. Queen Creek, AZ, và Troy, MI

- Quận Cam: thoát chết hỏa hoạn nhờ báo động kịp.

- Quận Cam: 1 sở thủy cục sẽ tăng giá hóa đơn nước, cư dân thêm 30 USD, và có thể 1200% đối với cơ sở kinh doanh.

- Quận Cam: thành phố nào điều hành xuất sắc nhất? Trả lời: Huntington Beach.

- Massachusetts: FBI lục soát nhà của Dean Trần (cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và cựu ứng cử viên Quốc hội)

- Thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt, cô Diana Nguyễn, nổi tiếng nhứ diễn viên hài, người MC, và là một doanh nhân

- Vụ 39 người Việt chết trong xe thùng khi nhập lậu vào Anh quốc: người chủ mưu thú tội.

- TIN VN. Nhập siêu Trung Quốc vọt lên 60 tỉ USD.

- HỎI 1: Đài Loan tập trận: chiến đấu cơ hạ cánh và cất cánh ở phi trường dân sự? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người bộ hành Mỹ chết trong năm 2022 nhiều kỷ lục trong hơn 4 thập niên? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/6/2023) ⚪ ---- Cựu phụ tá của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Michael Roman, đang đàm phán với Công tố đặc biệt Jack Smith để làm chứng về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, theo New York Times đưa tin. Roman từng là giám đốc điều hành nhóm Election Day trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Trump.

Theo báo cáo, sự hợp tác tiềm năng của Roman sẽ là lần đầu tiên bởi một quan chức có kiến ​​thức trực tiếp về kế hoạch của Trump là sử dụng các danh sách đại cử tri giả mạo. NYT nói ông đã phối hợp với các phụ tá và luật sư khác của Trump để "tập hợp sự ủng hộ nhằm tạo ra danh sách đại cử tri giả ở các tiểu bang như Georgia, Arizona, Michigan và Nevada."

⚪ ---- Ngày 14/8/2023 do Thẩm phán Hoa Kỳ Aileen Cannon ấn định để bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ trộm và giấu tài liệu mật đã bị phía công tố phản đối. Vào hôm thứ Sáu, Công tố đặc biệt Jack Smith đã đệ đơn yêu cầu hoãn phiên tòa cho đến ngày 11 tháng 12/2023, lưu ý rằng ngày bắt đầu vào tháng 8 sẽ từ chối "thời gian hợp lý cần thiết để chuẩn bị hiệu quả" của cả hai bên, theo ABC News đưa tin.

Điều đặc biệt quan trọng trong thời gian tiến hành thủ tục trước khi xét xử là các luật sư bào chữa sẽ được cấp giấy chứng nhận an ninh thích hợp để họ có thể xem xét các tài liệu mật liên quan đến vụ án. Trong kiến nghị của mình, Smith lưu ý rằng các nhóm bào chữa cho Trump và đồng bị cáo Walt Nauta không phản đối việc dời ngày bắt đầu xử.

⚪ ---- CNN nói rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã ghi nhận "ít nhất hai" thỏa thuận miễn tố với những người từng là đại cử tri giả cho cựu Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là, 2 đại cử tri giả của Trump chịu khai hết để không bị truy tố ra tòa. Hai đại cử tri giả mạo của Trump gần đây đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn sau khi họ nhận được sự đảm bảo về quyền miễn tố đối với các cáo buộc hình sự trong tương lai.

Bản tin CNN ghi rằng ít nhất 6 nhân chứng đã ra khai để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang chỉ trong hai tuần qua và phần lớn lời khai xoay quanh âm mưu đại cử tri giả sẽ thay thế đại cử tri ở các tiểu bang mà Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng với các đại cử tri. thay vào đó, người sẽ ủng hộ Trump mặc dù thực tế là Biden đã được chứng nhận là người chiến thắng ở các tiểu bang đó. Ngoài ra, CNN viết, "các công tố viên gần đây cũng đã hỏi nhiều nhân chứng về các hành động của Trump trước, trong và sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ."

⚪ ---- Một Dân biểu Cộng Hòa đổ tội cho Bạch Ốc đã là lý do 1 tàu lặn chở các tỷ phú Mỹ chìm và nổ ở Đại Tây Dương. Dân biểu Dan Crenshaw (Cộng Hòa-TX) đã lên Fox News, đổ lỗi cho chính phủ sau khi một nhóm tỷ phú thiệt mạng trong chuyến đi đầy rủi ro đến xác tàu Titanic trên một chiếc tàu lặn thử nghiệm kém chất lượng. Các quan chức cho biết hôm thứ Năm, con tàu đã nổ tung khi nó hạ cánh xuống xác tàu được hai giờ.

DB Crenshaw mô tả đó là một “sự thất bại lịch sử trong khả năng lãnh đạo”, nhưng không biết nên đổ lỗi cho ai. “Đó có phải là Bạch Ốc, Cảnh sát biển, Hải quân hay không? Tôi không chắc,” ông nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Tàu mẹ mất 8 giờ để báo động sau khi mất liên lạc với tàu lặn, nhưng Crenshaw vẫn phàn nàn rằng Hoa Kỳ đã không triển khai các nguồn lực nhanh hơn để cứu tàu lặn nhỏ.

⚪ ---- Người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin trong một tin nhắn âm thanh hôm thứ Bảy nói rằng không lực lượng nào của ông sẽ đầu hàng theo lệnh của Điện Kremlin hoặc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Prigozhin thề sẽ lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Nga, khẳng định rằng tất cả các thành viên trong nhóm của ông, với số lượng 25.000 người, đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho người dân Nga.

Ông trực tiếp chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin vì đã gọi ông là kẻ phản bội tổ quốc và tuyên bố rằng nguyên thủ quốc gia "sai lầm sâu sắc" về chủ đề phản bội tổ quốc. "Chúng tôi là những người yêu nước của tổ quốc chúng tôi và không ai có ý định đầu hàng theo lệnh của tổng thống, của FSB hay của bất kỳ ai khác", Prigozhin tuyên bố.

Tập đoàn Wagner của Nga đã nắm quyền kiểm soát trụ sở quân sự ở thành phố Voronezh, phản ánh tình hình ở Rostov, theo một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Tuy nhiên, nguồn tin cũng tiết lộ Moscow hiện chưa có kế hoạch cụ thể để trấn áp cuộc nổi dậy của Wagner.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết người ta tin rằng các đơn vị của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang di chuyển về phía bắc qua tỉnh Voronezh Oblast của Nga, với mục tiêu có khả năng là tiếp cận Moscow. Bộ này nói rằng Wagner đã chiếm giữ các địa điểm an ninh quan trọng, bao gồm trụ sở chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, ở Rostov-on-Don, với rất ít bằng chứng về giao tranh giữa nhóm này và lực lượng an ninh Nga.

"Trong những giờ đồng hồ tới, lòng trung thành của các lực lượng an ninh Nga, và đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, sẽ là chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng diễn ra như thế nào. Đây là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga trong thời gian gần đây", Bộ này tuyên bố.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu trước công chúng hôm thứ Bảy cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã nhận được chỉ thị để ứng phó với tình hình hiện tại sau khi lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin có tiến quân về để lật đổ ban lãnh đạo quân sự quốc gia. Hơn nữa, Putin nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về mối đe dọa sẽ phải chịu trách nhiệm và đưa ra trước công lý, đồng thời lưu ý rằng tình hình liên quan đến Prigozhin vẫn còn "phức tạp". "Chúng tôi đang chiến đấu chống lại tình trạng vô chính phủ", ông Putin nhấn mạnh.

Putin nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích của Nga và bảo vệ chủ quyền của Nga, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của ông ưu tiên bảo vệ và sự thịnh vượng của Nga. "Đây là một nhát dao đâm sau lưng quân đội của chúng ta và người dân Nga", ông Putin nói, chỉ trích hành động của Prigozhin là "phản quốc".

Quân Lực Nga đã được lệnh "vô hiệu hóa những kẻ tổ chức cuộc nổi dậy", theo lời Putin cho biết trong một bài phát biểu vào ngày 24 tháng 6, sau khi có tin tức xuất hiện trong đêm rằng lính đánh thuê Wagner đã vượt biên vào Nga. Chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, vào ngày 23/6 đã tung ra một cuộc tấn công dữ dội khác chống lại Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố rằng các trại lính của ông đã bị hỏa tiễn Nga tấn công. Vào buổi sáng, Prigozhin tuyên bố lực lượng của ông đã giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự ở Rostov-on-Don của Nga, bao gồm cả một sân bay quân sự.

"Tất cả những người chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vũ trang chắc chắn sẽ bị trừng phạt," Putin nói mà không nhắc đến tên của Prigozhin. Đồng thời, Putin thừa nhận rằng công việc của chính quyền dân sự và quân sự ở Rostov-on-Don hầu như bị chặn, vì vậy tình hình "vẫn còn khó khăn".

Căng thẳng giữa chính phủ và Tập đoàn Wagner leo thang vào thứ Sáu sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mở một vụ án hình sự chống lại Prigozhin về lời kêu gọi nổi loạn. Prigozhin được cho là hiện đang ở Rostov, nơi binh lính của ông ta nắm quyền kiểm soát tòa nhà Quân khu phía Nam.

⚪ ---- Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm thứ Bảy tuyên bố rằng tất cả các sự kiện công cộng ở thủ đô của Nga đã bị hủy bỏ như một phần của các biện pháp chống khủng bố được đưa ra sau khi công ty quân sự tư nhân Tập đoàn Wagner tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát một tòa nhà quân sự ở Rostov. Sobyanin nhấn mạnh rằng tất cả các dịch vụ của thành phố sẽ hoạt động "đầy đủ" và "việc di chuyển quanh thành phố không khó."

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) kêu gọi Tập đoàn Wagner không thực hiện "mệnh lệnh tội phạm và phản bội" do Prigozhin ban hành mà thay vào đó hãy bắt giữ Prigozhin.

⚪ ---- Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố hôm thứ Bảy rằng lực lượng của ông đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Nga sau khi nó bắt đầu bắn vào dân thường. Trước đó, ông cáo buộc rằng các chiến binh Wagner đã vượt biên giới từ Ukraine vào Nga và đang tiến về thành phố Rostov.

Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev nói rằng tình hình hiện tại "đòi hỏi sự tập trung tối đa của tất cả các lực lượng để duy trì trật tự." Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đang "làm mọi thứ cần thiết" để đảm bảo an toàn cho cư dân và hướng dẫn mọi người giữ bình tĩnh và không rời khỏi nhà trừ khi cần thiết.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy cho biết ông sẽ thảo luận với các đồng minh của London liên quan đến cuộc nổi dậy vũ trang do Tập đoàn Wagner lãnh đạo ở Nga. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động có trách nhiệm để ưu tiên bảo vệ tính mạng dân thường.

“Chúng tôi đang liên lạc với các đồng minh của mình và trên thực tế, tôi sẽ nói chuyện với một số người trong số họ sau ngày hôm nay,” Sunak nói, đồng thời lưu ý rằng tình hình đang tiếp tục phát triển trên thực địa và Anh quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Về lời khuyên dành cho công dân Anh ở Nga, Sunak nói rằng Anh từ lâu đã có lời khuyên đừng đến thăm Nga và nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra, điều đó sẽ được thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy nói rằng "không lời nói dối nào có thể che giấu" sự yếu kém của Nga trong bối cảnh cuộc binh biến vũ trang đang diễn ra, đồng thời lưu ý rằng không thể sử dụng tuyên truyền để che giấu "sự hỗn loạn" hiện tại.

Bình luận về việc các chiến binh của Tập đoàn Wagner vượt biên giới từ Ukraine về Nga để chống lại chính phủ Moscow, Zelensky nhấn mạnh điểm yếu "rõ ràng" của Nga, mà ông mô tả là "điểm yếu toàn diện. Nga càng giữ quân đội và lính đánh thuê trên đất của chúng ta lâu thì càng có nhiều hỗn loạn, đau đớn và nhiều vấn đề cho chính họ sau này", Zelensky nói.

⚪ ---- Người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner hôm thứ Sáu tuyên bố Nga không hề đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng từ Ukraine trước khi quân Nga tấn công Ukraine — mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin biện minh cho cuộc xâm lược tàn nhẫn của mình một phần là do mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO ở biên giới của ông.

“Ngay bây giờ, [Bộ Quốc phòng Nga] đang cố lừa dối xã hội và tổng thống và kể một câu chuyện rằng có một hành động gây hấn điên cuồng từ phía Ukraine và họ sẽ tấn công chúng tôi cùng với toàn bộ khối NATO,” Yevgeny Prigozhin nói trong một video phát hành bởi Wagner.

Prigozhin đã đưa ra nhận xét của mình trong một phần của video dài nửa giờ giải thích “tại sao các hoạt động quân sự đặc biệt bắt đầu.” Prigozhin hồi đầu tuần đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu che đậy "những tổn thất rất nghiêm trọng" giữa các lực lượng Nga ở Ukraine.

⚪ ---- Quân đội Ukraine hiện đang tấn công vào các vị trí của Nga ở phía đông nam thị trấn Krasnohorivka thuộc tỉnh Donetsk - trong khu vực đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, theo một phát ngôn viên quân đội đã tweet vào ngày 22/6. Lữ đoàn Nhày dù 79 của Ukraine đang dẫn đầu cuộc tấn công vào các vị trí của Nga. Một video ghi lại hoạt động đã được xuất bản một ngày trước đó.Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/6 tuyên bố quân đội Ukraine đang tiếp tục tích cực thực hiện các chiến dịch tấn công. Các binh sĩ Ukraine đã ngăn chặn thành công bước tiến của kẻ thù ở các khu vực Kupyansk và Lyman ở Donbas, miền Đông Ukraine, đồng thời đạt được bước tiến đáng kể ở mặt trận phía Nam.⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần đầu tiên truy tố các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và nhân viên của họ vào thứ Sáu, cáo buộc họ buôn bán hóa chất gây nghiệnt fentanyl vào Hoa Kỳ, do đó vi phạm luật liên bang. Cục Bài trừ Ma túy (DEA) đã tịch thu hơn 200 kg hóa chất liên quan đến fentanyl, một lượng có khả năng tạo ra liều lượng gây chết người có thể giết chết 25 triệu người Mỹ, theo Bộ Tư pháp tiết lộ.Các công tố viên liên bang ở Quận phía Nam của New York đã công bố bản cáo trạng chống lại Hubei Amarvel Biotech, một công ty hóa chất TQ, và các giám đốc điều hành của công ty, những người đã bị bắt ở Honolulu hồi đầu tháng này và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại tòa án liên bang Manhattan.⚪ ---- Mỹ thiếu nhà... Theo một báo cáo mới, những người Mỹ đang tìm cách chuyển ra ở riêng nhiều hơn số nhà có sẵn của họ gần gấp đôi so với một người hồi năm 2021. Có khoảng 8 triệu cá nhân hoặc gia đình sống trong nhà của người khác vào năm 2021 và chỉ 3,7 triệu căn nhà cho thuê hoặc bán, Zillow tiết lộ hôm thứ Sáu, nghĩa là dân Mỹ thiếu tới 4,3 triệu căn nhà.Phân tích của Zillow ghi rằng cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình có thu nhập thấp với 68% trong nhóm này chia sẻ không gian cư trú. Và khoảng cách nhà ở là lớn nhất ở một số thành phố ven biển đắt đỏ nhất.⚪ ---- Thị trấn nhỏ sinh động nhất, đáng sống nhất (most liable) là... Sau khi phân tích gần 300 thành phố nhỏ với dân số từ 65.000 đến 100.000, trang web tài chính cá nhân SmartAsset đã xếp hạng từng thành phố dựa trên khả năng tiếp cận các cơ sở giải trí, lựa chọn ăn uống và cơ sở chăm sóc sức khỏe, cũng như chi phí nhà ở, tỷ lệ nghèo, tỷ lệ thất nghiệp và thời gian đi lại sử dụng dữ liệu được tạo ra có sẵn bởi Cục điều tra dân số và Cục thống kê lao động.Nhìn chung, các thành phố ở hai tiểu bang Washington và Michigan được xếp hạng trong số những thành phố đáng sống nhất. Phần lớn là nhờ chi phí nhà ở thấp hơn tính theo phần trăm thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và tỷ lệ cư dân sống dưới mức nghèo khổ thấp hơn. Gần như mọi khu vực Hoa Kỳ đều có mặt trong danh sách 10 thành phố đáng sống nhất trong phân tích của SmartAsset. Ngoại trừ miền Nam — Alpharetta, Georgia là thành phố miền Nam có thứ hạng cao nhất, xếp thứ 13 chung cuộc.Đứng đầu danh sách là Redmond (Washington), một thành phố có khoảng 73.000 dân nằm cách Seattle 15 dặm về phía đông. Theo SmartAsset, tỷ lệ cư dân không có bảo hiểm y tế thấp của thành phố (1,93%) đã củng cố vị trí số 1 của Redmond, cùng với chi phí nhà ở thấp (khi so sánh với thu nhập trung bình) và khả năng tiếp cận các quán bar.Láng giềng Sammamish (Washington), chiếm vị trí số 2. Có khoảng 67.000 cư dân. Theo SmartAsset, chưa đến 3% dân số sống dưới mức nghèo khổ hoặc thiếu bảo hiểm y tế. Một vùng ngoại ô khác của Seattle, Kirkland (từng là trụ sở của Costco), xếp thứ 7.Ba thành phố của Michigan cũng được xếp hạng trong top 10, cao nhất là Novi, đứng thứ 3 chung cuộc. Vùng ngoại ô Detroit có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ ba trong tất cả các thành phố được phân tích. Farmington Hills và Troy gần đó lần lượt hạ cánh ở vị trí thứ 8 và thứ 10. Troy đồng vị trí với Queen Creek, Arizona.

10 thành phố nhỏ đáng sống nhất ở Hoa Kỳ, theo SmartAsset, là:

1. Redmond, WA

2. Sammamish, WA

3. Novi, MI

4. Newton, MA

5. Arlington Heights, IL

6. Palo Alto, CA

7. Kirkland, WA

8. Farmington Hills, MI

9. Maple Grove, MN

10. Queen Creek, AZ, và Troy, MI

⚪ ---- Quận Cam: thoát chết hỏa hoạn nhờ báo động kịp. Một người qua đường đã báo động có lửa cháy tại một ngôi nhà ở dãy nhà 25000 trên đường Minos Street ở Mission Viejo vào lúc 1:30 sáng Thứ Sáu và sau đó cố gắng đánh thức những người bên trong bằng cách đập cửa. Lính cứu hỏa đến, đánh thức cư dân khi họ bắt đầu tiến vào, và cư dân đã di tản an toàn. Các nhân viên cứu hỏa sau đó đã dập tắt một đám cháy bị cô lập trên mái nhà. Nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy nửa khuya, may nhờ báo động kịp.

⚪ ---- Quận Cam: 1 sở thủy cục sẽ tăng giá hóa đơn nước, cư dân thêm 30 USD, và có thể 1200% đối với vài cơ sở kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp ở San Juan Capistrano có thể thấy một phần trong hóa đơn tiền nước hàng tháng của họ tăng tới 1200% theo các hóa đơn mới do khu cấp nước mới của họ đề xuất sau khi các nhà lãnh đạo thành phố ngừng bảo trì hệ thống trong quá trình quản lý trước đó.

Khu cấp nước Santa Margarita tiếp quản hệ thống nước của thành phố vào cuối năm 2021 và cho biết họ cần đầu tư 50 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng của thành phố trong 5 năm tới sau khi các nhà lãnh đạo thành phố không bảo trì đúng cách hệ thống nước của thành phố. Các khoản tăng mới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến dân cư, với hóa đơn tiền nước tệ nhất có thể tăng thêm 30 đô/tháng. Nhưng hóa đơn tiền nước có thể tăng hơn gấp đôi đối với các trung tâm thương mại, phòng mạch y tế và các tòa nhà lớn khác.

⚪ ---- Quận Cam: thành phố nào điều hành xuất sắc nhất? Trả lời: Huntington Beach. Các nhà nghiên cứu tại WalletHub đã thống kê các con số liên quan đến sự ổn định tài chính, an toàn và ô nhiễm và xếp hạng các thành phố từ 1 đến 149. Ở vị trí đầu toàn quốc Hoa Kỳ là Nampa, Idaho; ở vị trí cuối cùng là San Francisco, California. Quận Cam xuất hiện ở vị trí thứ 21 với Huntington Beach gây ấn tượng với các nhà nghiên cứu. Các thành phố khác của Quận Cam lọt vào danh sách này là Santa Ana ở vị trí thứ 71 và Anaheim ở vị trí thứ 99.

⚪ ---- Hễ Cộng Hòa là mê súng? FBI đã lục soát căn nhà ở thị trấn Fitchburg của Dean Trần, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và cựu ứng cử viên Quốc hội, vào sáng thứ Năm 22/6/2023. FBI đưa ra bản văn hôm Thứ Sáu: “Hôm qua, FBI đã tiến hành hoạt động được ủy quyền của tòa án liên quan đến cuộc điều tra liên bang đang diễn ra. Để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra đang diễn ra, chúng tôi sẽ từ chối bình luận thêm vào lúc này.”

Luật sư của ông Trần, Joseph Rogers, cho biết trong một tuyên bố với tờ Boston Globe rằng văn phòng của ông “đã được thông báo về việc các nhà điều tra liên bang đã đến nhà ông Trần và thực hiện lệnh khám xét.” Cuộc điều tra liên bang diễn ra khi Tran, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đang chống lại các cáo buộc của tiểu bang về cáo buộc lấy súng từ một cử tri lớn tuổi và gây hiểu lầm cho các nhà điều tra về những gì đã xảy ra.

Tran đã bị truy tố vào tháng 7/2022 vì tội ăn cắp súng, ăn cắp hơn 250 đô la từ một người trên 60 tuổi, lấy chữ ký giả với ý định lừa đảo, đánh lừa cuộc điều tra của cảnh sát và ăn cắp bằng cách giam giữ hoặc gây sợ hãi. Tran cũng bị cáo buộc khai man trong đơn xin gia hạn giấy phép mang súng [trong người] năm 2019.

Tran đã đệ đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Maura Healey sau khi các cáo buộc được công bố, tuyên bố rằng bà đang cản trở quyền Tu chính án thứ nhất của ông để tranh cử với Dân biểu Lori Trahan, truy tố ông chỉ vì ông là người Mỹ gốc Á, và tiến hành truy tố mặc dù được sự ủng hộ của Trahan cho cuộc tranh cử thống đốc của Healey. Vụ kiện đã được sửa đổi để kiện Bộ Trưởng Tư Pháp Andrea Campbell khi bà nhậm chức vào tháng 1/2023, cuối cùng đã bị bác bỏ vào tháng 5/2023.

Tran trước đây đã đại diện cho các cộng đồng bao gồm Leominster tại Thượng viện Tiểu bang từ năm 2017 đến năm 2020, khi thua phiếu John Cronin thuộc Đảng Dân chủ.

⚪ ---- Thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt, cô Diana Nguyễn, đang nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều cương vị khác nhau: diễn viên hài, người dẫn chương trình (MC), và là một doanh nhân có trụ sở tại Melbourne. Cô được Asialink tại Đại học Melbourne, Johnson Partners và Trung tâm Lãnh đạo Người Úc gốc Á tại Đại học Quốc gia Úc công nhận là một trong 'Top 40 Người Úc dưới 40 tuổi gốc Á năm 2021'.

Cô Nguyễn đã dành 18 năm qua để phát triển sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên hài. Cô cho biết người Úc gốc Việt và các nghệ sĩ có xuất thân đa dạng phải sở hữu nhiều kỹ năng để được công nhận và nổi tiếng. Theo cô Nguyễn, phân biệt chủng tộc cũng là một thách thức dai dẳng mà nhiều người Úc gốc Việt phải đối mặt. Nhưng các trải nghiệm này đã giúp cô trở thành một người kiên cường, quyết tâm phá vỡ các rào cản và mở đường cho những người Úc gốc Á khác tham gia nghệ thuật.

Cô Nguyễn cho biết cô tự hào về tập thể người Úc gốc Việt. "Chúng tôi hỗ trợ, chúng tôi hợp tác và cùng nhau phát triển. Khán giả đến xem các buổi biểu diễn ngày càng đông", cô nói. Cô Nguyễn cho biết cô duy trì mối liên hệ của mình với văn hóa Việt Nam bằng cách làm MC cho các đám cưới Việt Nam và đón Tết Nguyên đán. "Vào dịp Tết Nguyên đán, tôi ăn tất cả mọi thứ từ các quầy hàng và tôi đi chùa để cầu nguyện. Đó là một truyền thống đối với tôi", cô nói.

Theo cô Nguyễn, người Úc gốc Việt là một "dân tộc kiên cường, hãnh diện. Chúng tôi sẽ không yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi chỉ làm. Chúng tôi ở trong lối đi riêng của mình, làm việc trong các nhà máy, may quần áo hoặc mở doanh nghiệp nhỏ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống gia đình. Chúng tôi cũng đang trao tặng [từ thiện] cho mọi người."

Lịch sử gia đình của cô Nguyễn gắn bó sâu sắc với kinh nghiệm di cư của người Việt tại Úc. Họ đến bằng đường biển vào giữa những năm 1970 với tư cách "thuyền nhân" sau chiến tranh Việt Nam, chịu đựng một hành trình đầy thử thách và nguy hiểm để tìm kiếm nơi ẩn náu và xây dựng tương lai cho chính họ. Là một phần trong nỗ lực mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người gặp khó khăn, cô Nguyễn còn làm việc với The Humor Foundation với tư cách là một 'bác sĩ hề' ('clown doctor'), nâng đỡ tinh thần của các em nhỏ trong bệnh viện.

Theo dữ liệu từ Tổng điều tra dân số năm 2021 của Cục Thống kê Úc, tính đến tháng 6 năm 2021, có 268.170 người gốc Việt định cư tại Úc. Con số này thể hiện mức tăng 29,2% so với con số được ghi nhận là 207.620 vào tháng 6/2011. Cộng đồng người gốc Việt hiện được xếp hạng là cộng đồng di cư lớn thứ sáu tại Úc. Họ đóng góp khoảng 3,6% dân số sinh ra ở nước ngoài của đất nước và chiếm 1% tổng dân số Úc.

⚪ ---- Vụ 39 người Việt chết trong xe thùng khi nhập lậu vào Anh quốc: người chủ mưu thú tội. Một người bị cáo buộc cầm đầu một băng nhóm buôn lậu người đã nhận tội ngộ sát 39 công dân Việt Nam – đàn ông, phụ nữ và trẻ em – hơn 3 năm sau khi họ được tìm thấy đã chết trong thùng xe tải ở Essex. Thi thể của những người đã đồng ý trả tới 13.000 bảng Anh (16,522.93 USD) cho mỗi người cho dịch vụ buôn lậu “VIP” với hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở Anh, đã được tìm thấy trong một thùng container được vận chuyển bằng phà từ Zeebrugge ở Bỉ đến Purfleet.

Các nạn nhân đã được đẩy vào chiếc xe thùng container đông đúc ngày 22/10/2019 và được vận chuyển trong điều kiện tối đen như mực và ngột ngạt. Họ đã cố gắng báo động trong nỗ lực tuyệt vọng để sống sót nhưng đã hết oxy trước khi đến được Anh. Vào đầu giờ sáng hôm sau, họ được tìm thấy đã chết. Marius Mihai Draghici, 50 tuổi, bị cảnh sát Romania bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái. Tại phiên điều trần hôm thứ Sáu, y đã nhận tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Thẩm phán, Richard Marks KC, đã tạm giam bị cáo để sẽ tuyên án vào một ngày chưa được ấn định. Gillian Jones KC, luật sư bào chữa, cho biết thân chủ của bà thà bị kết án “sớm còn hơn là muộn”. Năm 2021, bốn người khác bị bỏ tù vì tội ngộ sát 39 người - hai trong số nạn nhân Việt Nam đó mới 15 tuổi - với các bản án từ 13 đến 27 năm.

⚪ ---- TIN VN. Nhập siêu Trung Quốc vọt lên 60 tỉ USD. Theo Báo Tuổi Trẻ. Chỉ 5 tháng đầu năm nay, nhập siêu từ Trung Quốc đã trên 20 tỉ USD, trong khi năm 2022 tới trên 60 tỉ USD.

⚪ ---- HỎI 1: Đài Loan tập trận: chiến đấu cơ hạ cánh và cất cánh ở phi trường dân sự?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chiến đấu cơ F-16V và vận tải cơ C-130H sẽ tham gia cuộc tập trận Han Kuang 39 tại quận Taitung County vào ngày 24-28 tháng 7, theo các báo cáo cho biết hôm thứ Sáu (23 tháng 6). Theo CNA, các cuộc diễn tập nhằm cải thiện hoạt động huấn luyện khi đối mặt với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Các chiến đấu cơ dự kiến sẽ hạ cánh và cất cánh tại phi trường dân sự Fengnian của Taitung.

Đài Loan đã đặt mua 66 chiến đấu cơ phản lực F-16V Block 70 mới, cuối cùng sẽ đóng tại căn cứ không quân Zhihang trong cùng khu vực. Các cuộc tập trận vào tháng tới với các phi cơ chiến đấu F-16V Block 20 được nâng cấp sẽ cho thấy phi trường dân sự Fengnian có thể được sử dụng như một phương án thay thế hợp lệ trong thời chiến.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4926810

⚪ ---- HỎI 2: Người bộ hành Mỹ chết trong năm 2022 nhiều kỷ lục trong hơn 4 thập niên?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, hơn 7.500 người đã chết hồi năm ngoái sau khi bị các xe đâm phải khi đang đi dọc hoặc băng qua các con đường ở Hoa Kỳ - số người chết nhiều nhất là người đi bộ trong hơn bốn thập niên. Xu hướng nghiêm túc này không gây ngạc nhiên cho các chuyên gia theo dõi các con số. Nhưng họ đã mất tinh thần trước sự gia tăng bất ngờ -- tăng 77% kể từ năm 2010.

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/23/pedestrian-deaths/4891687459382/

