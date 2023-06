Trước Bầu Cử 2024: Cộng Hòa Nhắm Mục Tiêu Vào Những Ai Nghiên Cứu Về Vấn Đề Thông Tin Sai Lệch

Một chiến dịch pháp lý đang diễn ra chống lại các trường đại học và tổ chức tham vấn nhằm suy yếu cuộc chiến chống lại những tuyên bố sai sự thật về bầu cử, vắc xin và các chủ đề chính trị nóng bỏng khác. (Nguồn: pixabay.com)



Ở Capitol Hill và các tòa án, các nhà lập pháp và nhà hoạt động của Đảng Cộng Hòa đang tiến hành một chiến dịch pháp lý sâu rộng nhắm vào các trường đại học, các tổ chức tham vấn, các công ty tư nhân và các cá nhân nghiên cứu về sự lan truyền của thông tin sai lệch. Những người này sẽ bị cáo buộc là thông đồng với chính phủ để đàn áp phát ngôn của phe bảo thủ trên mạng.

Nỗ lực này đã gây trở ngại cho giới đấu tranh chống tin giả, với hàng loạt các yêu cầu thông tin và thậm chí là trát đòi – yêu cầu thông tin về giấy tờ, email và thông tin khác liên quan đến các công ty truyền thông xã hội và chính phủ kể từ năm 2015. Để tuân thủ, họ đã tiêu tốn thời gian và nguồn lực, và kết quả là bị ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu và gây quỹ.

Chiến dịch này được cảnh báo là đã làm suy yếu cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch trong thời gian xã hội Hoa Kỳ ngày càng có nhiều vấn đề, và khi sắp diễn ra một cuộc bầu cử tổng thống khác.

Jameel Jaffer, giám đốc Knight First Amendment Institute thuộc Columbia University, cho biết: “Tôi nghĩ rõ ràng đó là một nỗ lực khinh bạc, mang đậm chất phe phái, để ngăn cản các cuộc nghiên cứu.”

Vào tháng 1, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện dưới sự kiểm soát của đa số Đảng Cộng Hòa, đã gửi rất nhiều thư và trát đòi cho các nhà nghiên cứu, mà chỉ một số trong số đó được công khai. Những người đã không kịp phản ứng hoặc không đáp ứng đầy đủ đều bị đe dọa vướng vào lao lý.

Vào tháng trước, một nhóm bảo thủ dẫn đầu bởi Stephen Miller, cựu cố vấn của Trump, đã đệ đơn kiện tập thể tại U.S. District Court ở Louisiana, lặp lại nhiều cáo buộc của ủy ban và tập trung vào một số mục tiêu giống nhau.

Các mục tiêu bao gồm các trường Stanford, Clemson, New York và University of Washington; Atlantic Council, Marshall Fund của Đức và National Conference on Citizenship, tất cả đều là các tổ chức phi đảng phái, phi chính phủ ở Washington; Wikimedia Foundation ở San Francisco; và Graphika, một công ty nghiên cứu về các thông tin sai lệch trực tuyến.

Bên cạnh đó, ủy ban cũng đã tống trát đòi cho World Federation of Advertisers và Global Alliance for Responsible Media. Các nhóm này bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền bằng cách âm mưu cắt giảm doanh thu quảng cáo cho các nhà nghiên cứu nội dung và các công ty công nghệ bị coi là có hại.

Ngoài ra, các tổ chức này cũng bị cáo buộc “cấm đoán những phát ngôn bất lợi” liên quan đến các vấn đề như: các chính sách xung quanh đại dịch Covid-19 và tính chính trực của hệ thống chính trị Hoa Kỳ, bao gồm cả kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

Phần lớn thông tin sai lệch xung quanh cả hai vấn đề đều đến từ cánh hữu. Nhiều dân cử Cộng Hòa tin chắc rằng các chuyên gia nghiên cứu thông tin sai lệch đã thúc ép các nền tảng mạng xã hội phân biệt đối xử với những tiếng nói của phe bảo thủ.

Năm ngoái, Bộ trưởng tư pháp của Missouri và Louisiana, cả 2 đều thuộc Đảng Cộng Hòa, đã đệ đơn kiện chính quyền Biden tại U.S. District Court ở Louisiana, lập luận rằng các viên chức chính phủ đã chơi chiêu ‘vừa đấm vừa xoa’ với Twitter, Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Trọng tâm của chiến dịch hiện tại không phải là các viên chức chính phủ, mà là các cá nhân tư nhân làm việc cho các trường đại học hoặc các tổ chức phi chính phủ. Họ có quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Số Một, bao gồm cả những tương tác của họ với các công ty truyền thông xã hội.

Nhóm đứng sau vụ kiện tập thể, America First Legal, kiện các bị cáo là hai nhà nghiên cứu tại Stanford Internet Observatory, Alex Stamos và Renée DiResta; một giáo sư tại Trường Washington, Kate Starbird; một giám đốc điều hành của Graphika, Camille François; và giám đốc Digital Forensic Research Lab của Atlantic Council, Graham Brookie.

Trong khi đó, các bị cáo trong vụ kiện do Bộ trưởng Tư Pháp của Missouri và Louisiana đệ đơn bao gồm Jill Hines, giám đốc của Health Freedom Louisiana; và Jim Hoft, nhà sáng lập trang tin tức cánh hữu Gateway Pundit. Tòa án Western District của Louisiana đã trở thành địa điểm ưa thích cho các vụ thách thức pháp lý chống lại chính quyền Biden.

Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện chủ yếu xoáy vào chất vấn vào hai dự án hợp tác. Một là Election Integrity Partnership, mà Trường Stanford và University of Washington đã thành lập trước cuộc bầu cử năm 2020 để xác định các nỗ lực “ngăn cản bỏ phiếu, giảm sự tham gia, gây nhầm lẫn cho cử tri hoặc làm mất tính hợp pháp của kết quả bầu cử mà không có bằng chứng.” Dự án còn lại là Virality Project, cũng do Trường Stanford tổ chức, tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề của thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19.

Cả hai dự án này đã trở thành tâm điểm chính trị, khiến các nhà nghiên cứu có liên quan phải đối mặt với các cuộc tấn công đảng phái trực tuyến, thậm chí có lúc trở thành thù hằn cá nhân.

Trong vụ Stanford Internet Observatory, các yêu cầu cung cấp thông tin thậm chí còn mở rộng ra những sinh viên tình nguyện làm thực tập sinh cho Election Integrity Partnership.

Các trường đại học và tổ chức nghiên cứu đã cố gắng tuân thủ những đòi hỏi của ủy ban, mặc dù việc thu thập thư từ điện tử trong nhiều năm rất tốn thời gian phức tạp do các vấn đề về quyền riêng tư. Họ phải đối mặt với các chi phí kiện tụng ngày càng tăng và những nghi vấn từ các giám đốc và nhà tài trợ. Các cuộc tấn công trực tuyến cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần và khiến nhiều sinh viên sợ hãi.

Vào tháng 5, Trường Stanford đã bị đe dọa bị kiện cáo vì không tuân thủ trát đòi trước đó, dù rằng các luật sư của trường đã thương lượng với các luật sư của ủy ban về cách bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên. Ủy ban từ chối thảo luận chi tiết về cuộc điều tra, bao gồm tổng cộng có bao nhiêu yêu cầu hoặc trát đòi, và cũng không tiết lộ về phương hướng sắp tới của các cuộc điều tra.

Những tranh cãi, bất đồng đảng phái không chỉ ảnh hưởng đến các nhà nghiên cứu mà còn cả những công ty truyền thông xã hội.

Twitter, dưới thời Elon Musk, đã đưa ra quan điểm gỡ bỏ các hạn chế và tái khôi phục các tài khoản đã bị cấm, bao gồm cả Gateway Pundit's. YouTube gần đây cũng thông báo rằng họ sẽ không còn cấm các video có nội dung về “các tuyên bố sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và các cuộc bầu cử khác.”

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “G.O.P. Targets Researchers Who Study Disinformation Ahead of 2024 Election” của Steven Lee Myers và Sheera Frenkel, được đăng trên trang NYTimes.