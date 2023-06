Tổng Thống Nam Hàn hôm 22/6/2023 nói chuyện tại Hà Nội. (Arirang News)

- Các công tố có nhiều đoạn ghi âm lời nói của Trump để chứng minh Trump cố ý phạm tội giấu hồ sơ mật

- Trump bây giờ sẽ biết ai ra làm chứng chống lại Trump trong vụ truy tố Trump về tội giữ trái phép các tài liệu mật.

- Will Hurd (Cựu DB Cộng Hòa) ra ứng cử Tổng Thống: vì Trump đã [làm Cộng Hòa] mất Hạ viện, Thượng viện và Bạch Ốc

- Một cựu phân tích viên của FBI cất ở nhà hàng trăm tài liệu mật trong nhà bị kết án gần 4 năm tù

- Hạ viện Hoa Kỳ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đã bỏ phiếu ủng hộ việc khiển trách Dân biểu Dân chủ Adam Schiff.

- Hunter Biden sẽ ra tòa án liên bang ở Delaware vào ngày 26/7/2023.

- Mỹ: đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 264.000/tuần, không đổi

- Texas: lốc xoáy đã làm 3 người chết, 10 người khác bị thương, nhà sập, xe hư

- 2 tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg thách nhau lên võ đài đấu trong lồng sắt

- Thủ tướng Đức cảnh báo TQ đừng tấn công Đài Loan.

- Mỹ tăng sản xuất đạn pháo từ 24.000 đạn pháo 155 mm/tháng lên 80.000 quả đạn/tháng

- Tòa Moscow bác đơn kháng cáo của Evan Gershkovich, phóng viên báo Wall Street Journal

- Zelensky: có dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công khủng bố nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia.

- Nga: hỏa tiễn Ukraine tấn công một cây cầu ở biên giới giữa Crimea và khu vực Kherson

- Latvia sẽ giao tặng toàn bộ trực thăng quân sự cho Ukraine

- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ nói Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine nên phải chịu trách nhiệm tái thiết Ukraine.

- Jack Teixeira bị truy tố vụ rò rỉ các tài liệu mật của Pentagon về cuộc chiến ở Ukraine đã khai vô tội

- Paris: nổ lớn sụp tòa nhà, làm 50 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng, và 2 người đang mất tích

- Los Angeles: 2 người bị bắt hôm thứ Tư sau khi một đám đông tràn vào cướp bóc 1 tiệm McDonald’s

- California: có nhà bán giá trung bình 142.000 đô la/căn là ở quận Tehama (Bắc California)

- California không còn có giá xăng đắt nhất ở Hoa Kỳ. Giá xăng cao nhất là tiểu bang Washington.

- Texas: Anthony Nguyen Duenas bị bắt vì bắn chết một cậu bé 15 tuổi tại một bữa tiệc

- TIN VN. Tổng Thống Nam Hàn dẫn phái đoàn lãnh đạo 250 doanh nghiệp thăm VN, ký nhiều hợp tác.

- HỎI 1: Có phải 61% dân Úc đồng ý đưa Hải quân Úc tới phá vòng vây TQ cho Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 61% dân Mỹ sợ cạn tiền hơn là chết? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/6/2023) ⚪ ---- Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 17/6 không thay đổi so với tỷ lệ sửa đổi của tuần trước là 264.000, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Năm. Con số này cao hơn dự kiến của các nhà phân tích. Đường trung bình động 4 tuần tăng 8.500 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước lên mức 255.750, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được điều chỉnh trước theo mùa đứng ở mức 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 10/6, không thay đổi so với tỷ lệ chưa được điều chỉnh của tuần trước. Thất nghiệp được bảo hiểm trong cùng một tuần đã giảm 13.000 xuống còn 1.759.000. Trung bình động bốn tuần là 1.770.000, giảm 7.500 so với tuần trước.

⚪ ---- Một trận lốc xoáy đã làm 3 người chết tại thị trấn Matador ở Texas vào tối thứ Tư, với nhiều người bị thương hơn khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị cơn bão cuốn trôi. Bộ An toàn Công cộng Texas có mặt tại hiện trường ở Matador đã xác nhận các trường hợp tử vong, trong khi 10 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy đổ bộ vào khoảng 8 giờ tối Thứ Tư. Matt Ziebell, nhà khí tượng học hàng đầu của Dịch vụ thời tiết quốc gia ở Lubbock, nói với NBC News: “Chắc chắn nhiều tòa nhà và một số xe cộn đã bị hư hại nghiêm trọng."

⚪ ---- Hai trong số những tỷ phú công nghệ nổi tiếng nhất vừa đồng ý tham gia một cuộc đấu võ trong lồng sắt. Chủ tịch điều hành của Twitter, Elon Musk, ban đầu thách thức Mark Zuckerberg, tweet rằng Musk "sẵn sàng cho một trận đấu võ trong lồng" với Giám đốc điều hành Meta, người đang được huấn luyện môn võ jiu-jitsu. Zuckerberg sau đó đã chia sẻ ảnh chụp màn hình dòng tweet của Musk trong một câu chuyện trên Instagram thuộc sở hữu của Meta cùng với ba từ: "Hãy gửi cho tôi vị trí [của sàn đấu võ]".

Báo Deadline gọi đó là một "trao đổi khó tin", nhưng một đại diện của Meta cho biết "Câu chuyện tự nói lên điều đó", theo báo Variety. Musk sau đó đã đề xuất "Vegas Octagon" như một địa điểm tiềm năng, chỉ ra chiếc lồng tám cạnh của Giải Ultimate Fighting Championship (Giải vô địch chiến đấu tối cao) có trụ sở tại Las-Vegas, giải đấu lớn nhất cho võ thuật tổng hợp (võ MMA).

Trong khi Zuckerberg nói đùa vài ngày trước rằng Zuck đang chuẩn bị cho trận ra mắt MMA, thì Musk đã viết rằng "Tôi có một chiêu võ tuyệt vời mà tôi gọi là 'The Walrus', nơi tôi chỉ nằm trên đối thủ của mình và không làm gì cả." Musk, người sẽ bước sang tuổi 52 vào tuần tới, nói thêm: "Tôi hầu như không bao giờ tập thể dục, ngoại trừ việc đón con tôi và ném chúng lên không trung." Người dùng Twitter đã thông báo cho Musk rằng Musk nên bắt đầu tập luyện. Xét cho cùng, Zuckerberg, 39 tuổi, "gần đây đã giành được hai huy chương tại một giải đấu jiu-jitsu", theo báo Insider.

⚪ ---- Các công tố viên trong vụ án Trump trộm tài liệu mật dường như đang sở hữu nhiều đoạn ghi âm lời nói của Trump, theo hồ sơ tòa án mới được CNN trích dẫn. Chỉ có một đoạn ghi âm được đưa tin trước đó—một cuộc phỏng vấn với Trump được thực hiện tại câu lạc bộ chơi gôn Bedminster của Trump cho một cuốn hồi ký do cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows viết, trong đó Trump nói về một tài liệu quân sự tối mật với một số người khác có mặt trong phòng.

Các công tố viên nhìn nhận bằng cách sử dụng số nhiều—“các cuộc phỏng vấn”—để chỉ bằng chứng ghi âm của họ, mà Công tố đặc biệt Jack Smith đã bắt đầu sản xuất cho nhóm pháp lý của Trump hôm thứ Tư. Theo CNN, lô tài liệu này cũng “bao gồm lời khai của đại bồi thẩm đoàn của các nhân chứng sẽ làm chứng cho chính phủ [Bộ tư pháp] tại phiên tòa xét xử vụ án này”. Trump và nhóm của ông cũng sẽ có thời gian để xem bất kỳ tài liệu mật nào bị thu giữ trong cuộc đột kích vào khu bất động sản Mar-a-Lago của ông hồio đầu tháng 8.

⚪ ---- Trump bây giờ sẽ biết chính xác ai ra làm chứng chống lại ông trong vụ truy tố Trump về tội giữ trái phép các tài liệu mật. Bộ Tư pháp cho biết vào tối thứ Tư rằng họ đã bắt đầu chuyển bằng chứng cho đội luật sư của Trump như một phần của quá trình chia sẻ thông tin được gọi là khám phá. Bằng chứng bao gồm lời khai trước đại bồi thẩm đoàn của các nhân chứng "những người sẽ làm chứng cho chính phủ tại phiên tòa xét xử vụ án này", theo hồ sơ tòa án từ nhóm của luật sư đặc biệt Jack Smith.

Hồ sơ không tiết lộ ai là nhân chứng hoặc họ đã nói gì trong lời khai của mình. Nhưng như nhà báo Anna Bower đã lưu ý trong một tweet, điều đó có nghĩa là Trump "sẽ nhận ra những luật sư cũ, nhân viên lâu năm hoặc cận vệ nào có thể ra làm chứng [giúp Công tố] chống lại Trump."

Theo hồ sơ, bằng chứng cũng bao gồm các bản sao các cuộc phỏng vấn với Trump "do các tổ chức phi chính phủ thực hiện, được nhóm công tố ghi lại với sự đồng ý của ông ấy và thu được" cũng như các bản sao đoạn phim do chính phủ thu được.

⚪ ---- Will Hurd (Cựu Dân biểu liên bang từ Texas), từng là sĩ quan CIA và là người chỉ trích gay gắt Donald Trump, hôm thứ Năm tuyên bố rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống, với hy vọng tạo đà như một giải pháp thay thế ôn hòa hơn cho Cộng hòa. Hurd, 45 tuổi, đã phục vụ ba nhiệm kỳ tại Hạ viện cho đến tháng 1/2021, trở thành Đảng viên Cộng hòa Da đen duy nhất của Hạ viện trong hai năm cuối cùng tại vị.

Hurd, người đã đưa ra thông báo trên “CBS Mornings”, cho biết: “Chúng ta cần có lẽ phải, và nói thêm, “Tôi tin rằng Cộng hòa có thể là đảng của tương lai chứ không phải của quá khứ.” Trong một video vận động tranh cử, cựu nghị sĩ nói rằng “linh hồn của đất nước chúng ta đang bị tấn công”, gợi nhớ đến khẩu hiệu của đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden về cuộc đua năm 2020 là “trận chiến vì linh hồn của quốc gia. Nếu chúng ta đề cử một chính trị gia vô luật pháp, ích kỷ, thất bại như Donald Trump - người đã [làm Cộng Hòa] mất Hạ viện, Thượng viện và Bạch Ốc - thì tất cả chúng ta đều biết Joe Biden sẽ lại giành chiến thắng.”

⚪ ---- Một cựu phân tích viên của FBI, người đã tích trữ hàng trăm tài liệu quốc phòng mật trong nhà trong nhiều năm — một vụ án có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với vụ án pháp lý của chính cựu tổng thống Donald Trump — đã bị kết án gần 4 năm tù vào hôm thứ Tư 21/6/2023 vì vi phạm Đạo luật Gián điệp. Bộ Tư pháp xác nhận. Kendra Kingsbury làm việc cho các đội khác nhau trong Bộ phận FBI của Thành phố Kansas từ năm 2004-2017 và lưu giữ 386 tài liệu mật tại nhiều địa điểm khác nhau trong nhà của cô.

.

“Tôi không thể hiểu tại sao bà lại gây nguy hiểm cho quốc gia của chúng ta bằng cách để những loại tài liệu này trong bồn tắm của bà,” Bough nói với Kingsbury trước tòa, theo The Kansas City Star. Một số hồ sơ có liên quan đến các thành viên al Qaeda ở lục địa châu Phi, trong đó có một cộng sự bị tình nghi của Usama bin Laden, nhà chức trách cho biết.

.

Kingsbury đã nhận tội vào ngày 13/10/2022 với hai tội danh lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu liên quan đến quốc phòng. Bà có giấy phép an ninh tối mật với quyền truy cập vào cả thông tin mật và quốc phòng.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đã bỏ phiếu ủng hộ việc khiển trách Dân biểu Dân chủ Adam Schiff. Có 213 Dân biểu đã bỏ phiếu cho nghị quyết khiển trách, 209 chống lại và sáu phiếu trắng. Một nỗ lực trước đó đã không thu được đủ phiếu bầu vào tuần trước, dẫn đến việc loại bỏ khoản tiền phạt 16 triệu đô la đối với nhà lập pháp Dân chủ.

"Dân biểu Schiff đã cố tình lừa dối Ủy ban, Quốc hội và người dân Mỹ", nghị quyết cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã lạm dụng lòng tin của công chúng bằng cách "nói rằng có bằng chứng về sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Trump và Nga."

DB Schiff cho biết ông sẽ "đeo phiếu bầu của đảng phái này như một huy hiệu danh dự... Biết rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, buộc một tổng thống nguy hiểm và mất kiểm soát phải chịu trách nhiệm."

⚪ ---- Hồ sơ tòa án cho thấy Hunter Biden sẽ xuất hiện trước tòa án liên bang ở Delaware vào ngày 26/7/2023. Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên vào đầu tuần này để nhận tội đối với hai tội nhẹ về thuế liên bang và một tội danh sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Hunter Biden dự kiến sẽ không phải ngồi tù như một phần của thỏa thuận nhận tội. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Maryellen Noreika, do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, sẽ chủ trì vụ kiện và có quyền hủy bỏ thỏa thuận.

⚪ ---- Jack Teixeira, bị cáo buộc đứng sau vụ rò rỉ các tài liệu mật của Pentagon về cuộc chiến ở Ukraine, đã không nhận tội tại một tòa án ở Massachusetts hôm thứ Tư trước sáu cáo buộc liên bang về việc cố ý lưu giữ và truyền tải thông tin mật liên quan đến quốc phòng.

Teixeira, thành viên 21 tuổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts đã bị bắt vào tháng 4 với cáo buộc đã làm rò rỉ các tài liệu bí mật của Pentagon thông qua mạng Discord, bắt đầu từ tháng 12 năm 2022.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phát biểu trước quốc hội Đức hôm thứ Năm, tuyên bố rằng ông cảnh báo Trung Quốc không nên dùng vũ lực để thực hiện các thay đổi lãnh thổ, đặc biệt là đề cập đến Đài Loan. "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Điều này đặc biệt đúng đối với Đài Loan... Chúng tôi cũng quan ngại về tình hình nhân quyền và nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc," Scholz lưu ý trong nhận xét chuẩn bị.

Scholz đã tiếp đón một phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang dẫn đầu vào đầu tuần này, đánh dấu hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19. Vào thời điểm đó, quan chức Trung Quốc xác nhận nước ông sẵn sàng hợp tác với Đức để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Anthony Nguyen Duenas

TIN VN. Tổng Thống Nam Hàn dẫn phái đoàn lãnh đạo 250 doanh nghiệp thăm VN, ký nhiều hợp tác.

Tổng Thống Nam Hàn và phu nhân hôm 22/6/2023 nói chuyện tại Hà Nội. (Arirang News)

⚪ ---- Hoa Kỳ đã tăng sản xuất đạn pháo để bổ sung nguồn cung cấp của chính mình và tiếp tục cung cấp cho quân đội Ukraine, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Năm. Phụ tá Bộ trưởng Lục quân chuyên về mua sắm, tiếp vận và công nghệ, Doug Bush, nói với tờ báo rằng Mỹ hiện đang sản xuất khoảng 24.000 quả đạn pháo 155 mm mỗi tháng, nhiều hơn 140% so với mức trước khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Washington đang tìm cách tăng con số đó lên khoảng 80.000 quả đạn mỗi tháng trong hai năm tới. Bush nhấn mạnh bên lề Triển lãm Hàng không Paris: "Chúng ta đang trên con đường rất nhanh để đạt được số lượng thực sự cao... Để tôi nói với các bạn, chúng ta sẽ không cạn kiệt" đạn pháo.⚪ ---- Tòa án thành phố Moscow hôm thứ Năm đã bác bỏ đơn kháng cáo của Evan Gershkovich, phóng viên báo Wall Street Journal, về quyết định gia hạn bắt giữ ông về tội gián điệp. “Quyết định của Tòa án Lefortovo ở Moscow không thay đổi, đơn kháng cáo: không được chấp nhận,” tòa án cho biết trong một phán quyết.Gershkovich bị giam giữ tại Yekaterinburg vào ngày 29/3/2023 vì nghi ngờ ông làm gián điệp cho chính phủ Hoa Kỳ và vào cuối tháng 5, việc bắt giữ ông đã được gia hạn cho đến ngày 30/8/2023. Vào tháng 4, phóng viên này không nhận tội làm gián điệp và Washington đã liên tục kêu gọi điều tra ông. phát hành, gọi các cáo buộc là "vô căn cứ."⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm tuyên bố rằng Nga có thể thực hiện một "cuộc tấn công khủng bố" tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia. "Chúng tôi vừa nhận được một báo cáo từ tình báo của chúng tôi và Cơ quan An ninh Ukraine. Tình báo đã nhận được thông tin rằng Nga đang xem xét kịch bản tấn công khủng bố vào nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia", Zelensky cho biết trong một video đăng trên tài khoản Facebook của mình. "Một cuộc tấn công khủng bố bằng rò rỉ phóng xạ. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho việc này", ông nói thêm. Tổng thống Ukraine kêu gọi thế giới "hành động" trước thông tin mà Kiev chia sẻ này, đồng thời nhấn mạnh phải tránh tình trạng như vụ Nga phá hủy đập nhà máy thủy điện Kakhovka.⚪ ---- Quyền thống đốc khu vực Vladimir Saldo cho biết quân Ukraine đã tấn công một cây cầu ở biên giới giữa Crimea và khu vực Kherson bằng hỏa tiễna Storm Shadow của Anh. Trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Năm, Saldo cảnh báo rằng Kiev đang tìm cách đe dọa người dân địa phương và cam kết cây cầu sẽ được sửa chữa càng sớm càng tốt. Trong khi đó, nhà chức trách thiết lập một tuyến đường dự phòng để cho phép giao thông tiếp tục.Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu đầu tuần này đã cảnh báo rằng quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng hệ thống pháo HIMARS và hỏa tiễn Storm Shadow mà Ukraine nhận được từ các đồng minh phương Tây để tấn công Crimea.⚪ ---- Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins cho biết Latvia đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị bàn giao toàn bộ trực thăng quân sự cho Ukraine tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở London ngày 21/6. “Tất cả các hỏa tiễn Stinger (phòng không) của chúng tôi hiện đang ở Ukraine,” Karins cho biết, phác thảo mức độ hỗ trợ quân sự mà đất nước ông đã cung cấp cho Kyiv.“Chúng tôi có một đội máy bay trực thăng, và tất cả chúng - những chiếc cuối cùng hiện đang được sơn lại để phù hợp với mục đích sử dụng và tính thẩm mỹ - chúng tôi đang gửi tới Ukraine.” Ông lưu ý rằng Latvia đã chi hơn 1% GDP của mình để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Karins cũng nhấn mạnh rằng Latvia đang cung cấp huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine và cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine đạn dược và máy bay không người lái.⚪ ---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov cho biết Hoa Kỳ "chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đang xảy ra ở Ukraine" và phải chịu trách nhiệm xây dựng lại nó. "Cuộc xung đột Ukraine là kết quả của nhiều năm nỗ lực có mục đích của Hoa Kỳ nhằm tạo ra một điểm nóng căng thẳng gần biên giới Liên bang Nga," ông tuyên bố.Antonov cũng chỉ trích việc thiếu viện trợ cho các quốc gia có nhu cầu ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á trong khi Mỹ bơm tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. "Có những nơi trên hành tinh mà con người đang chết đói. Đồng thời, Hoa Kỳ cho rằng cần khẩn cấp hơn để kéo dài sự đổ máu và kích động chiến tranh thế giới thứ ba do sự tham gia trên thực tế của phương Tây vào cuộc xung đột," ông nói, theo RIA Novosti. (Ý của Nga nói rằng, nếu Mỹ và NATO để ccho Nga chiếm trọn Ukraine thì Nga sẽ lo chuyện tái thiết Ukraine, nhưng vì Mỹ bơm vũ khí cho Ukraine thì Mỹ phải lo tái thiết Ukraine. Nếu Trump thắng cử 2024 thì trong 24 giờ, Mỹ sẽ ngưng viện trợ Ukraine để mặc cho Nga làm gì thì làm?)⚪ ---- Một vụ nổ lớn ở trung tâm thủ đô Paris hôm thứ Tư đã làm 50 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng, làm đổ nát tòa nhà có một trường thời trang tư nhân, theo cảnh sát cho biết. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được biết, nhưng một số nhân chứng cho biết có mùi khí gas nồng nặc trước vụ nổ, BBC đưa tin.Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một quả cầu lửa cao tới 100 feet (30.5 mét) trước khi tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà ở quận cao cấp là trụ sở của hệ thống giáo dục Công giáo cũng như trường thời trang Paris American Academy, theo BBC. Vụ nổ và lửa đã tạo ra những đám khói bao trùm thành phố và khiến các tòa nhà lân cận phải sơ tán.⚪ ---- Hai người đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi một đám đông cướp bóc lục soát một cửa hàng McDonald’s ở Nam Los Angeles. Theo Sở cảnh sát Los Angeles, các nghi phạm được xác định là Kenneth Fowler, 19 tuổi, đến từ Lomita và một thiếu niên chưa xác định danh tính. Video về vụ cướp bóc đã lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm được cho là đã nhìn thấy các ngăn kéo đựng tiền từ quầy phía trước.Vụ cướp tiệm “kiểu đám đông” diễn ra vào ngày 19/6 ngay trước 8 giờ tối. khi một nhóm lớn gồm cả người lớn và trẻ vị thành niên bước vào nhà hàng thức ăn nhanh gần dãy nhà 4300 trên Đại lộ Crenshaw ở Công viên Leimert. Hình ảnh những kẻ cướp bóc lao qua khu vực ăn uống trong khi các công nhân sợ hãi chạy vào phòng sau để trú ẩn. Vụ cướp leo thang khi một số nghi phạm bắt đầu ném thức ăn vào nhân viên trước khi tủ trưng bày bằng kính bị đổ và vỡ tan.Cảnh sát đến nơi đã thấy bọn cướp đang rời khỏi nhà hàng và đã bắt được Fowler tại hiện trường. Sử dụng video từ camera an ninh và video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, cảnh sát cho biết cả hai nghi phạm đã bị bắt vì cáo buộc tháo hai ngăn kéo đựng tiền khỏi quầy. Fowler phải đối mặt với cáo buộc nhận tài sản bị đánh cắp. Nghi phạm vị thành niên đã bị bắt vì tội cướp tài sản trước khi được trả tự do cho cha mẹ/người giám hộ.⚪ ---- Tiểu bang California nổi tiếng là nhà cửa bán theo giá trên trời, nhưng vẫn có nơi bạn có thể mua nhà với giá thấp hơn 200.000 USD. Thành phố Paynes Creek, tọa lạc tại Quận Tehama (Bắc California), là nơi những người mua nhà tiềm năng có thể có được một ngôi nhà giá cả phải chăng ở California. Nhiều ngôi nhà trong khu vực này được niêm yết với giá dưới 100.000 đô la, theo Redfin.Các nhà nghiên cứu nhận thấy những ngôi nhà trong khu vực này thường trị giá hơn 142.000 đô la. Giá nhà rẻ chủ yếu là do vị trí xa xôi của thành phố gần dãy núi Sierra Nevada. Thành phố gần nhất là Red Bluff, cách đó khoảng 23 dặm. Đối với những người không muốn sống quá xa thành phố lớn, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy các thành phố khác nơi ngân sách 200.000 đô la có thể giúp người mua tiềm năng có được một ngôi nhà.⚪ ---- California không còn có giá xăng đắt nhất ở Hoa Kỳ. Trong tuần qua, chi phí trung bình của loại xăng không chì thông thường ở Tiểu bang Washington đã lên tới $4,93/gallon, cao hơn giá ở California ($4,86/gallon), tăng 7 xu, theo AAA.Cả hai tiểu bang (Washington và California) vẫn có giá xăng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là $3,58/gallon.Có lẽ đáng chú ý hơn là giá nhiên liệu thấp hơn bao nhiêu so với một năm trước khi người dân California trả trung bình $6,38/gallon.⚪ ---- Texas: Cảnh sát quận El Paso đã bắt giữ một người đàn ông 19 tuổi vì bắn chết một cậu bé 15 tuổi tại một bữa tiệc ở Thành phố Horizon.đã bị bắt giam hôm thứ Ba vì vụ nổ súng ở trên phố Batavia vào ngày 16/4 khiến Ryan Romero chết. Một cuộc tranh cãi giữa hai nam thanh niên đã xảy ra trong bữa tiệc và súng nổ ngay sau đó.Anthony Nguyen Duenas cũng bị cáo buộc làm bị thương một phụ nữ tại bữa tiệc. Cô được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Duenas đã bị đưa vào Nhà tù El Paso với số tiền thế chân 1.150.000 đô la, bị truy tố tội giết người và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người. Cảnh sát được gọi đến bữa tiệc lúc 1:33 giớ sáng và chạm trán với hơn 200 người.⚪ ----Theo Báo Tin Tức. Sáng ngày 22/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Tháp tùng Tổng thống là đoàn 205 doanh nghiệp Hàn Quốc thuộc nhiều lĩnh vực như: Phân phối, tài chính, luật, y tế, công nghệ thông tin, các lĩnh vực dịch vụ. Đáng chú ý, cùng tham gia đoàn có chủ tịch của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, gồm: Samsung Electronics, SK, Hyundai Motor, LG và Lotte.Theo kế hoạch, Samsung sẽ đầu tư thêm vào Việt Nam 3,3 tỷ USD; trong đó, có 2 tỷ USD đã được đầu tư vào các dự án ở Thái Nguyên và Tp. Hồ Chí Minh. Cuối năm 2022, Chủ tịch Tập đoàn LG tiết lộ, LG sẽ đầu tư thêm 5 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi đó, Tập đoàn Lotte đang trong giai đoạn hoàn thiện Lotte MALL Hà Nội và xây dựng Khu phức hợp thông minh - Lotte Eco Smart Thủ Thiêm. Còn SK vẫn đang trong hành trình gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn vào Masan, Vingroup… Còn Hyundai Motor vào cuối năm ngoái cũng đã vận hành Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 ở Ninh Bình.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 61% dân Úc đồng ý đưa Hải quân Úc tới phá vòng vây TQ cho Đài Loan?ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến công chúng do Viện Lowy có trụ sở tại Sydney công bố hôm thứ Tư (21/6) cho thấy đa số người Úc ủng hộ gửi vũ khí và điều động hải quân của nước họ để ngăn chặn sự phong tỏa của Trung Quốc đối với Đài Loan, nhưng hầu hết không ủng hộ việc gửi quân.Theo Viện Lowy, khi những lo ngại về xung đột Đài Loan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng, người Úc đang trở nên "ít mâu thuẫn hơn về việc hành động phối hợp với Hoa Kỳ." Khi được hỏi liệu một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vì Đài Loan có phải là một "mối đe dọa nghiêm trọng" hay không, 64% trả lời khẳng định, gần gấp đôi so với năm 2020, ở mức 35%.Lĩnh vực quan tâm lớn hơn duy nhất đối với những người được hỏi là các cuộc tấn công mạng, trong đó 68% được liệt kê là mối đe dọa nghiêm trọng. Khi được hỏi về phản ứng của Úc nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, 80% cho biết họ sẽ chấp nhận người tị nạn từ Đài Loan. Một tỷ lệ cao tương tự là 76% cho rằng Australia nên áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao đối với Trung Quốc.Hơn sáu trong số 10 người Úc, 64%, ủng hộ chính phủ của họ gửi vũ khí đến Đài Loan. Đa số những người được hỏi, 61%, ủng hộ việc "sử dụng Hải quân Úc để giúp ngăn chặn Trung Quốc áp đặt phong tỏa xung quanh Đài Loan." Tuy nhiên, chỉ có 42% ủng hộ việc cử quân đội Úc đến Đài Loan để “giúp bảo vệ Đài Loan khỏi Trung Quốc”.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 61% dân Mỹ sợ cạn tiền hơn là chết?ĐÁP 2: Đúng thế. Có 61% người Mỹ cho biết họ sợ hết tiền hơn là chết, theo kết quả khảo sát từ AllianzLife. Kết quả nghiên cứu giải thích: “Các cuộc khủng hoảng tài chính gần đây khiến 46% [người Mỹ] nói rằng họ đã giảm hoặc ngừng tiết kiệm cho hưu trí và không mong đợi tăng mức tiết kiệm trong tương lai gần. Đồng thời, 49% nói rằng chi phí hàng ngày tăng cao đến mức họ không đủ khả năng chi trả các chi phí cơ bản là một trong những rủi ro lớn nhất đối với thu nhập hưu trí của họ, tăng từ 44% vào năm 2022 và 38% vào năm 2021.”Chi tiết: