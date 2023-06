Biden khởi động tái tranh cử: đã tạo ra việc làm kỷ lục - Thăm dò NPR-PBS: 56% cử tri Mỹ muốn Trump nên về vườn, nhưng 82% Cộng Hòa nói Trump phải ra tiếp. - Putin bác bỏ đề xuất hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi: Ukraine cần công nhận "thực tế mới" về lãnh thổ đế mất đất.

TT Joe Biden khởi động tái tranh cử: đã tạo ra việc làm kỷ lục. Việc Biden chọn Philadelphia và Pennsylvania cho điểm dừng chiến dịch chính thức đầu tiên của mình phản ánh vai trò quan trọng của 2 nơi này trong nỗ lực tái tranh cử của Biden.

QUẬN CAM (VB-18/6/2023) ⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã trao cho các nhà lãnh đạo châu Phi đang tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến ở Ukraine một danh sách các lý do tại sao ông tin rằng nhiều đề xuất của họ là sai lầm, dội một gáo nước lạnh vào một kế hoạch đã bị Ukraine bác bỏ phần lớn. Các nhà lãnh đạo châu Phi đang tìm kiếm thỏa thuận về một loạt "biện pháp xây dựng lòng tin", ngay cả khi Ukraine tuần trước bắt đầu phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các dải đất phía nam và đông Ukraine mà họ chiếm đóng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết sau khi gặp họ ở Kiev vào thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ yêu cầu Moscow rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, điều mà Nga cho biết là không thể thương lượng. Putin đã mở đầu cuộc hội đàm hôm thứ Bảy với đại diện của Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo, Comoros và Nam Phi tại một cung điện gần St Petersburg bằng cách nhấn mạnh cam kết của Nga đối với lục địa. Putin nói bất kỳ nền hòa bình nào cũng phải cho phép "thực tế mới", có nghĩa là việc Nga tuyên bố sáp nhập 5 tỉnh của Ukraine, 4 trong số đó họ chỉ kiểm soát một phần - điều mà Ukraine yêu cầu Nga rút quân mới có hòa đàm.

⚪ ---- Không quân Ukraine nói đã tấn công một kho đạn của Nga ở khu vực Kherson nơi bị Nga chiếm đóng vào sángu Chủ nhật. Người phát ngôn lực lượng không quân Yurii Ihnat cho biết Ukraine đã tấn công kho đạn ở làng Rykov thuộc khu vực Henichesk của Kherson. Một tuyên bố riêng từ Lực lượng vũ trang Ukraine hôm Chủ nhật tuyên bố đã tấn công một số mục tiêu trong 24 giờ qua. "Trong ngày qua, các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh đã tấn công 3 sở chỉ huy, 2 khu vực tập trung nhân lực, 5 kho đạn dược và 3 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa", theo Quân Lực Ukraine cho biết hôm Chủ nhật.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh đã cung cấp thông tin cập nhật về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nói rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong những ngày gần đây. Trận chiến khốc liệt nhất tập trung xung quanh tỉnh Zaporizhzhia, phía tây tỉnh Donetsk và vùng lân cận Bakhmut.

Theo Bộ này, Ukraine đã tích cực tham gia vào các hoạt động tấn công ở những khu vực này và đã đạt được những lợi ích khiêm tốn về lãnh thổ. Ngược lại, quân Nga chủ yếu tập trung vào các hoạt động phòng thủ ở phía nam, những hoạt động này cũng đã được chứng minh là tương đối hiệu quả. "Cả hai bên đều chịu thương vong cao, trong đó tổn thất của Nga có thể là cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến giành Bakhmut hồi tháng 3", theo Bộ này loan tin.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi hòa bình ở Ukraine, nói rằng Nga không nên áp đặt các điều kiện để đạt được hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag, được xuất bản vào Chủ nhật, người đứng đầu NATO nói rằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài không có nghĩa là chấp nhận một thỏa thuận do Nga đưa ra và chỉ Ukraine mới có quyền xác định các điều khoản có thể chấp nhận được cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Về tư cách thành viên NATO tiềm năng của Ukraine, ông Stoltenberg nói rằng mặc dù tương lai của Ukraine "được kết nối" với NATO, nhưng ưu tiên hiện tại phải được đặt vào việc đảm bảo Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng con đường gia nhập liên minh NATO của Kiev sẽ không dễ dàng.

⚪ ---- Phòng không của Nga trong đêm đã bắn hạ 5 hỏa tiễn HIMARS và 2 quả được cho là hỏa tiễn Storm Shadow ở Kherson, theo đại diện của các dịch vụ khẩn cấp của khu vực. Vụ pháo kích được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các khu định cư Novaya Kakhovka, Kakhovka, Vasilyevka, Tavriysk và Lazurnoye. Quân Ukraine được cho là đã bắn tổng cộng 26 phi đạn từ pháo đại bác, với 7 quả rocket được phóng từ dàn hỏa tiễn đa năng HIMARS.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy tuyên bố rằng Moscow có mọi quyền, theo Hiến chương LHQ, công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự tách ly khai khỏi Ukraine.

Trong cuộc gặp với phái đoàn các nước châu Phi, ông Putin đã nhắc đến việc ký kết thỏa thuận Minsk giữa các bên xung đột làm cơ sở cho quá trình giải quyết. Tuy nhiên, ông chỉ trích các nước phương Tây và chính phủ ở Kiev đã đi chệch khỏi các thỏa thuận hòa bình và rút khỏi tiến trình một cách hiệu quả.

"Sau đó, Nga buộc phải công nhận các quốc gia độc lập đã không được công nhận trong 8 năm, được hình thành trên lãnh thổ Ukraine - LPR và DPR", ông Putin nói và nhấn mạnh thêm rằng, theo Hiến chương LHQ, Nga được quyền cung cấp hỗ trợ cho các khu vực này.

⚪ ---- Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hôm thứ Bảy bày tỏ nước ông sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ông nói rằng Đan Mạch chuẩn bị đào tạo các phi công Ukraine lái và bảo dưỡng các máy bay phản lực trong tương lai gần. Bước tiếp theo, theo Poulsen, sẽ liên quan đến việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Tuy nhiên, việc chuyển giao phụ thuộc vào việc các quốc gia khác có đồng ý với bước này hay không và nó cần có sự chấp thuận của Hoa Kỳ vì F-16 là máy bay do Mỹ thiết kế. Poulsen nhấn mạnh rằng một mình Đan Mạch không thể tặng máy bay chiến đấu và cần có một liên minh các nước.

⚪ ---- Thống đốc khu vực Oleg Synegubov cho biết ít nhất 4 thường dân đã thiệt mạng ở vùng Kharkiv của Ukraine sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào làng Huryiv Kozachok. Vụ tấn công xảy ra gần biên giới với Nga khi một hỏa tiễn chống tăng có điều khiển bắn trúng một chiếc xe hơi đang hướng về ngôi làng. Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trong xe tử vong.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ không thực hiện các thỏa thuận đặc biệt hoặc đơn giản hóa quy trình để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống như các thành viên NATO khác và điều đó sẽ không dễ dàng đối với họ. "Họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ không làm cho điều đó trở nên dễ dàng", Biden giải thích. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO trong bối cảnh chiến tranh chống Nga leo thang.

⚪ ---- Tổng thống Biden đã đưa ra một thông điệp dân túy về kinh tế hôm thứ Bảy trong cuộc biểu tình đầu tiên của chiến dịch tái tranh cử của mình, nói với đám đông thành viên công đoàn rằng các chính sách của ông đã tạo ra việc làm và nâng cao tầng lớp trung lưu. Ông nói, bây giờ là lúc để những người giàu có cần "đóng thuế công bằng" của họ.Biden nhấn mạnh gói chăm sóc sức khỏe, thuế và khí hậu sâu rộng đã được ký thành luật vào năm ngoái nhằm cắt giảm chi phí thuốc theo toa và giảm phí bảo hiểm — các vấn đề về túi tiền mà các cố vấn cho rằng sẽ là trọng tâm trong lập luận của ông cho nhiệm kỳ thứ hai. "Tôi đang mong đợi chiến dịch này," Biden nói trước tiếng kêu "Bốn năm nữa!" trước khi thêm, "Chúng tôi có một bản ghi để tiếp tục."

Việc Biden chọn Philadelphia và Pennsylvania cho điểm dừng chiến dịch chính thức đầu tiên của mình phản ánh vai trò quan trọng của 2 nơi này trong nỗ lực tái tranh cử của Biden. Thành phố này là nơi đặt trụ sở chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông và tiểu bang này là một trong số ít tiểu bang đã bỏ phiếu cho Donald Trump của Đảng Cộng hòa vào năm 2016 nhưng lại bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ 4 năm sau đó.

Trong cuộc biểu tình, hoạt động chính trong chiến dịch tái tranh cử của Biden là gây quỹ. Hôm thứ Bảy, Biden đã nói chuyện với hơn 1.000 công nhân công đoàn đại diện cho các nghề như thợ mộc, nhân viên dịch vụ sân bay, nghệ sĩ giải trí và kỹ sư thiết bị hạng nặng.

⚪ ---- Hầu hết những người trả lời cuộc thăm dò ý kiến khi được hỏi cựu tổng thống Trump nên làm gì sau khi bị truy tố vào tuần trước đều cho rằng Donald Trump nên rút khỏi cuộc đua tổng thống.Nhưng đa số Cộng Hòa nói, Trump không nên rút đi đâu cả. Theo một cuộc thăm dò của NPR-PBS NewsHour-Marist College công bố hôm thứ Sáu, tỷ lệ tổng thể cho thấy Trump nên kết thúc ứng cử là 56%. Nhưng 82% đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump vẫn nên tranh cử, theo báo cáo của The Hill. Tỷ lệ ủng hộ tổng thể cho việc cựu tổng thống nên ở lại cuộc đua là 43%.

Cuộc thăm dò đã hỏi những người được hỏi liệu Trump, "dựa trên những gì bạn đã đọc hoặc nghe về những cáo buộc này," nên rút khỏi cuộc đua hay tiếp tục tranh cử. Theo US News & World Report, nhóm bỏ phiếu cho Trump bỏ cuộc gồm 87% đảng viên Đảng Dân chủ và 58% đảng viên độc lập.

⚪ ---- Các dân biểu liên bang của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang nâng cao nhận thức về tội phạm nước ngoài đến Nam California để thực hiện các tội ác bạo lực. Giữa lúc có tin các băng đảng tội phạm Chile đang vào một số nhà ở Quận Cam trộm, các quan chức lo ngại về một chương trình thị thực visa cho phép công dân Chile vào Hoa Kỳ bằng thị thực 90 ngày mà không cần phải cung cấp giấy tờ kiểm tra lý lịch tư pháp.

.

Biện lý Quận Cam Todd Spitzer nói rằng chương trình gây ra các vấn đề tại tòa án khi ai đó bị bắt và ra trước thẩm phán và họ không thể chứng minh lý lịch phạm tội, nếu có. Nếu họ được tại ngoại với mức tiền bảo lãnh thấp hơn hoặc hoàn toàn không có tiền bảo lãnh, thì họ thường không xuất hiện trong các phiên tòa sau đó.

⚪ ---- Có 8 người bị bắn trong một bữa tiệc tại gia ở Carson qua đêm. Theo Cảnh sát Quận Los Angeles, một vụ nổ súng đã xảy ra tại buổi tụ tập, diễn ra ở dãy nhà 1500 trên Phố Abila, vào khoảng nửa đêm Thứ Bảy. Một cô gái vị thành niên bị bắn trong khi ngồi xe hơi, trong khi các nạn nhân khác bị bị bắn khi đứng trên vỉa hè hoặc giữa đường. Trong đó có 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện.

Dân chúng cho biết ít nhất 50 thanh thiếu niên đã tham dự một bữa tiệc quanh bể bơi tại ngôi nhà trên đường Abila, cuối ngõ cụt ngoài đường Martin. Các nhân chứng nói với KTLA rằng họ nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy hai người đàn ông chạy trốn khỏi khu vực bằng xe hơi.

⚪ ---- Quận Cam: cướp xe, bị cảnh sát rượt, bị bắt. Một tên cướp xe đã bị bắt sau một cuộc truy đuổi tốc độ cao qua Fullerton hôm thứ Tư. Nghi phạm là Deshawn Ricks, 33 tuổi, cư dân Fresno. Nạn nhân là một phụ nữ đang ngồi trong chiếc SUV của mình tại một bãi đậu xe ở Fullerton thì Ricks tiếp cận, mở cửa xe và ra lệnh cho cô ra khỏi xe. Khi cô từ chối, Ricks đặt tay lên người cô và dọa sẽ đâm cô ấy bằng một vật bằng kim loại y đưa ra.

Người phụ nữ đã lấy được chiếc ví của mình trên xe trước khi Ricks phóng đi. Cảnh sát Fullerton sau đó đã dò ra chiếc xe bị cướp và rượt theo. Ricks phóng chạy với tốc độ cao trong khi luồn lách qua những con phố nguy hiểm, lái xe cả vào dòng xe ngược chiều, vượt đèn đỏ và tông vào một xe cảnh sát trong khi chạy. Tại một thời điểm, Ricks bị một chiếc xe tuần tra đâm phải, nên nhảy ra khỏi xe, chạy bộ trốn và bị cảnh sát hạ gục. Khám xét chiếc SUV bị đánh cắp, cảnh sát tìm thấy một vật thể kim loại có răng cưa, nhọn, dài khoảng 12 inch. Nếu bị kết tội, y có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 15 năm.

⚪ ---- Quận Cam: vét cát từ sông Santa Ana, đắp vào 2 bờ biển phía Nam Quận Cam. Hai công viên bờ biển phía nam Quận Cam -- Capistrano Beach Park và Doheny State Beach -- đã nhận những xe tải chở cát đầu tiên. Các giám sát viên của Quận Cam dự kiến khoảng 3.000 xe tải chở cát tương tự được chuyển đến để chống xói mòn bờ biển. Cát đến từ đâu? Từ Sông Santa Ana, nơi dòng chảy của bão đã tạo ra một bẫy trầm tích cần được xúc lên gỡ bỏ.

⚪ ----- TIN VN. Hàng nghìn hộ dân Thủ đô thiếu nước sạch, phải đi xin từng thùng nước về ăn. Theo Báo Lao Động. Tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội suốt gần 1 tháng nay đã không có nước sạch để sử dụng. Hàng nghìn hộ dân phải mua thùng nhựa, cát, vỏ trấu lọc nước giếng khoan để dùng do thiếu nước sạch.

⚪ ---- TIN VN. 2 xe khách tông nhau, hai người chết, 9 bị thương. Theo VnExpress. Hai ôtô giường nằm chở khách tông nhau khi chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Phú Hoà, hai người chết, 9 người bị thương, khuya 17/6. Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết đêm qua bệnh viện tiếp nhận 10 người bị thương, trong đó ba ca nặng. Trong đó, một trường hợp đã tử vong vào sáng nay.

⚪ ---- TIN VN. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đều giảm. Theo 24HMoney. Nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong lịch sử với con số sụt giảm tới 28,2 tỷ USD so với cùng kỳ 2022. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 260,8 tỷ USD, giảm 15,3% tương ứng giảm 47,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 135,22 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 18,9 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 125,57 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 28,3 tỷ USD).

⚪ ---- HỎI 1: Dịch COVID-19: Có phải kháng thể đã có trong máu gần 100% dân Mỹ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các kháng thể đối với SARS-CoV-2, vi khuẩn gây ra COVID-19, đã có trong máu của 96,4% người Mỹ trên 16 tuổi vào tháng 9/2022. Đó là theo một khảo sát huyết thanh học – một thử nghiệm phân tích về sự hiện diện của các kháng thể này. các phân tử phòng thủ – được tiến hành trên các mẫu từ những người hiến máu.

Một cuộc khảo sát huyết thanh học như thế này giúp các nhà nghiên cứu ước tính có bao nhiêu người đã tiếp xúc với bất kỳ phần nào của vi khuẩn corona, cho dù qua tiêm chủng hay lây nhiễm. Cả hai đều có thể kích hoạt việc tạo ra kháng thể đối với SARS-CoV-2. Và bằng cách xác định loại kháng thể nào mà một người nào đó có trong máu của họ, các nhà nghiên cứu có thể chia 96,4% thành các loại miễn dịch khác nhau: có nguồn gốc từ nhiễm trùng, có nguồn gốc từ vaccine và hỗn hợp (vừa có từ vaccine, vừa dính vi khuẩn).

⚪ ---- HỎI 2: Tín đồ Công giáo Pháp năm 1960 là 97%, bây giờ chỉ còn 25%?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới xem xét bối cảnh tôn giáo của Pháp, cuộc khảo sát Insee Trajectories and Origins (Téo 2), đã ghi nhận ra Công giáo đã giảm dần mức độ phổ biến kể từ những năm 1960s. Nghiên cứu lưu ý rằng từ năm 1872 đến năm 1960, dân số Công giáo của Pháp giữ vững ở mức khoảng 97%. Báo cáo cho thấy bây giờ chỉ có 25% người Pháp tự nhận mình là người Công giáo, trong khi những người "không tôn giáo" đã tăng lên, chiếm 53% dân số Pháp.

.