Hình trên lấy từ đoạn phim giám sát của tòa nhà Quốc Hội cho thấy Julie Miller (Hong Ngo) và Long Duong bên trong Điện Capitol ngày 6/1/2021.

- Công tố đặc biệt Jack Smith thông báo với luật sư của Trump là có thể sẽ thêm hồ sơ mới để truy tố Trump (các chuyên gia đoán sẽ đưa Trump ra tòa ngoài Florida)

- Trump có thể sẽ bán bí mật của Mỹ.... Bộ Tư Pháp xin tòa ra lệnh cấm Trump lộ hồ sơ mật

- Trump kinh hoàng vì tin Công tố đặc biệt Jack Smith có thể sẽ nộp thêm hồ sơ truy tố Trump ở New Jersey vụ lộ kế hoạch Mỹ sẽ tấn công Iran

- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa yêu cầu các ứng cử viên tranh cử tổng thống sơ bộ phải hứa trung thành cho dù người thắng sơ bộ là tù hình sự

- Chuyên gia trên MSNBC Joe Scarborough: Trump trộm hồ sơ mật là để sẽ kiếm tiền tương lai

- Luật gia: Trump thề trả thù Biden nếu Trump thắng cử 2024 là trò độc tài kiểu Putin

- Luật gia: Trump sẽ không đổ tội cho Dân Chủ được, vì nhân chứng ra khai về Trump là 3 cựu luật sư của Trump, và 2 cựu nhân viên

- Nga: đẩy lùi thành công dợt tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu vùng Bryansk

- Peskov: Nga lập vùng đệm nơi biên giớ Ukraine tùy tầm bắn xa của vũ khí Ukraine

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga hối thúc tăng tốc sản xuất xe tăng và súng phun lửa

- Ukraine: Nga che giấu tổn thất nặng, trong 24 giờ bắn hỏa tiễn vào dân Ukraine liên tục

- Zelensky: muốn hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Châu Phi về hòa bình cho Ukraine

- Ukraine: phi công sẽ lái F-16 sau 4 tháng huấn luyện

- Mỹ sẽ bán 4 máy bay không người lái kiểu MQ-9A Block 5 và các thiết bị liên quan cho Hoà Lan giá 611 triệu USD.

- Nợ quốc gia Hoa Kỳ lần đầu tăng lên 32 ngàn tỷ đô la

- Joe Biden: sẽ siết bạo lực súng đạn.

- Los Angeles: 1 ông bị bắt vì tình nghi giết 1 bà

- Quận Cam: Một người đàn ông 42 tuổi bị kết án 410 năm tù vì bắn 1 xe bán tải chở 6 người, làm 1 chết, 4 bị thương

- Santa Ana: Nghị viên Thái Việt Phan cơ nguy bị bãi nhiệm nếu nhóm chống đối tìm đủ chữ ký

- FBI Boston bắt 2 người gốc Việt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6/1/2021.

- TIN VN. Làn sóng rao bán, đóng cửa khách sạn.

- TIN VN. Nhà hát đìu hiu: Nghệ sĩ đôn đáo mưu sinh.

- HỎI 1: Gần 1/5 dân Mỹ bị trầm cảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các cụ trong viện dưỡng lão bị lạmm dụng nhưng vẫn im lặng vì sợ bị trả thù? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 17/6/2023) ⚪ ---- Trong một hồ sơ pháp lý được đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu, các công tố làm việc cho Công tố đặc biệt Jack Smith đã thông báo với tòa án rằng thông tin mà họ sẽ chuyển giao cho các luật sư của Donald Trump như một phần của quá trình khám phá sẽ chứa một số thông tin về "các cuộc điều tra đang diễn ra" có thể dẫn đến các cáo buộc mới.

Theo một bản tin từ Alan Feuer của tờ New York Times, những tài liệu đó cũng chứa thông tin về "những cá nhân chưa bị buộc tội." Giờ đây, Trump đã bị truy tố tại phòng xử án ở Florida với 37 tội danh liên bang bao gồm cáo buộc vi phạm Đạo luật Gián điệp, và các công tố viên đang thúc đẩy các thủ tục tòa án thông thường và thông báo được đưa ra vào thứ Sáu (hôm qua) khiến các luật sư của Trump tin rằng sẽ có thêm các lệnh truy tố mới.

Như Feuer đã viết, "...việc đề cập đến việc tiếp tục điều tra là gợi ý công khai đầu tiên - dù mơ hồ - rằng các vụ án hình sự khác [sau vụ truy tố 37 tội ở tòa Miami] có thể xuất hiện từ công việc mà Công tố đặc biệt Jack Smith đã thực hiện trong việc đưa ra Đạo luật Gián điệp và cáo trạng cản trở từ phía Trump".

Báo cáo của Times lưu ý rằng việc đề cập đến "các cuộc điều tra đang diễn ra" có thể liên quan đến cuộc điều tra của Smith về các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021 khi cựu tổng thống giúp kích động một cuộc nổi dậy tại Điện Capitol nơi những người biểu tình cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Trump đã thua. (ghi chú: nếu truy tố Trump về 6/1/2021, hẳn là Smith sẽ đưa ra tòa thủ đô, nơi xảy ra bạo loạn và là nơi các nhân chứng có mặt nơi đó, ngày đó.)

New York Times đang đưa tin, "Đề xuất của chính phủ về một lệnh bảo vệ, mà các luật sư của ông Trump không phản đối, nói rằng các công tố viên đã sẵn sàng bắt đầu chuyển giao một kho bằng chứng không cần giữ bí mật mà họ đã thu thập được trong quá trình điều tra tài liệu," sau đó nói thêm, "Họ cũng tìm cách hạn chế tiết lộ bằng chứng cho nhóm pháp lý của ông Trump; cho những người có thể được phỏng vấn với tư cách là nhân chứng và luật sư của họ; và cho bất kỳ ai khác được tòa án ủy quyền cụ thể."

⚪ ---- Trump có thể sẽ bán bí mật của Mỹ.... Bộ Tư Pháp lo sợ như thế. Bộ Tư pháp không tin tưởng Donald Trump với các hồ sơ mật liên quan đến việc truy tố ông ta. Bộ đã đệ trình một kiến nghị về lệnh bảo vệ hôm thứ Sáu để ngăn Trump tiết lộ các tài liệu tối mật sẽ được chia sẻ với nhóm luật sư của Trump trong quá trình truy tố vì cáo buộc xử lý sai các tài liệu của ông tại Mar-a-Lago.

Theo lệnh, Trump sẽ chỉ được phép xem 31 tài liệu do Bộ trình bày trong vụ án với sự có mặt của các luật sư của Trump. Mặc dù Trump có thể không lấy lại được những chiếc hộp của mình, như Trump đã xin trên mạng Truth Social, nhưng kiến nghị cho thấy Trump sẽ có thể truy cập một số hồ sơ bị tịch thu từ khu đất ở Florida của mình. Thẩm phán Aileen Cannon do Trump bổ nhiệm đã chuyển đề nghị xem xét tới Thẩm phán Bruce Reinhart, người đã phê chuẩn cuộc khám xét ban đầu đối với Mar-a-Lago.

⚪ ---- Trump kinh hoàng vì có tin Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ nộp thêm hồ sơ truy tố Trump tại tòa liên bang ở tiểu bang New Jersey... Nghĩa là, quyền cước pháp lý tung ra như mưa. Các báo cáo rằng Jack Smith có thể đang chuẩn bị một vụ kiện liên bang riêng biệt chống lại Donald Trump ở New Jersey đã khiến một số phụ tá thân cận của Trump ngạc nhiên và họ lo lắng về mức độ hồ sơ truy tố phóng tới Trump như mưa bão từ Smith.

Trong cuộc thảo luận của ban hội thảo "Morning Joe" về các vấn đề pháp lý của Trump đang gia tăng theo cấp số nhân khi Bộ Tư pháp theo sát, người dẫn chương trình "Way Too Early" Jonathan Lemire tuyên bố rằng những người trong cuộc của Trump đều cho rằng các chiến thuật đe dọa mà Trump và những người ủng hộ ông triển khai đang thất bại.

Nói chuyện với những người đồng dẫn chương trình Joe Scarborough và Mika Brzezinski, Lemire giải thích: "Có một mối lo ngại thực sự. Đây là điều mà cựu tổng thống và những người thân cận của Trump đã lo lắng trong một thời gian. Trump đang đối mặt với một người nào đó trong Jack Smith, người mà họ đơn giản là không biết, họ cảm thấy như không thể đe dọa. Smith là người dường như miễn nhiễm với những gì vở kịch điển hình của Trump, đó là màn khói và các cuộc tấn công, những lời khẳng định thiên vị và cho đến thời điểm này, điều đó vẫn chưa hiệu quả."

“Chúng tôi thấy sự việc ở New Jersey, tối qua tôi cũng nghe một số người trong thế giới của Trump nói rằng, chúng tôi không chắc điều đó thực đến mức nào, nhưng họ cũng không thể loại trừ khả năng đó,” ông tiếp tục. "Họ không mong đợi tất cả những gì đã xảy ra cho đến thời điểm này. Chúng tôi biết rằng không chỉ New York mà họ thực sự cảm thấy ổn. Họ lo ngại sâu sắc về các tài liệu của Mar-a-Lago và họ thực sự vẫn còn lo lắng về Georgia." (ghi chú: Nghĩa là phe Trump lo ngại Smith nộp hồ sơ truy tố Trump ở New Jersey vì Trump đã tự thú nơi đó là Trump giữ kế hoạch của quân đội Mỹ dự kiên tấn công Iran. Như thế, 37 tội truy tố ở Florida chỉ là chuyện nhỏ so với lệnh truy tố ở New Jersey. Đồng thời là ở Georgia, nơi dự kiến Biện lý quận Fulton sẽ truyt ố Trump vào tháng 7/2023 vì Trump đã yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia đẻ ra cho Trump 11.780 phiếu và lời yêu cầu bị ghi âm qua phone.)

⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đang yêu cầu các ứng cử viên tranh cử tổng thống phải cam kết trung thành để đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận đầu tiên. Nhưng các quan chức đang từ chối yêu cầu của một ứng cử viên, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, về việc tạo ra một lối thoát hiểm để cho phép các ứng cử viên không xác nhận người chiến thắng nếu người chiến thắng đó bị kết tội hình sự - một ám chỉ rõ ràng về tình trạng pháp lý hiện tại của cựu Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là, Cộng Hòa phải chấp nhận ủng hộ một tênt ù hình sự lên làm Tổng Thống nếu y thắng phiếu sơ bộ.

⚪ ---- Chuyên gia MSNBC Joe Scarborough hôm thứ Sáu gợi ý rằng cựu Tổng thống Trump đã giữ bí mật của chính phủ sau khi rời Bạch Ốc vì lý do tài chính, để tương lai sẽ kiếm tiền. “Nếu bạn đang cố gắng tìm ra động cơ của Donald Trump, bất kể đó là gì, thì chúng tôi đã nói trong 8 năm, tất cả là vì tiền,” Scarborough nói trên “Morning Joe,” trước khi lưu ý rằng ông “hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Trump đã bán thông tin này cho bất cứ ai.”

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ nói, ‘Ồ, Trump chỉ làm điều này để ôm lấy những chiếc hộp,'” cựu dân biểu Cộng Hòa Florida nói. “Có mọi lý do để tin rằng, với quá khứ của Trump, rằng có khả năng Trump sẽ trao đổi thông tin này, nếu không phải trực tiếp lấy tiền, có thể là để tiếp cận, có thể chỉ để Trump có thể liên hệ và xây dựng một khách sạn ở các địa điểm nơi này hoặc nơi kia."

Scarborough một lần nữa cố gắng làm rõ rằng anh chỉ đang đưa ra giả thuyết về động cơ của Trump, đồng thời nói thêm: “Không nói rằng Trump đã làm điều đó, nhưng chúng tôi sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Trump chỉ giữ tất cả những thông tin này vì Trump chỉ là một anh chàng kỳ quặc, lập dị”.

⚪ ---- Khi Donald Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên đối mặt với các cáo buộc liên bang, Trump và những người ủng hộ đã thực hiện một thói quen quen thuộc là tiến hành biện hộ cho bị cáo trước những cáo buộc sai trái chưa từng có. Nhưng lần này, tác hại sẽ cao hơn.

Trump đã tăng mức độ của các tuyên bố và lời đe dọa của mình khi Trump có thể phải đối mặt với nhiều năm tù nếu bị kết án về 37 tội danh cản trở, lưu giữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng và các vi phạm khác. Vài giờ sau khi không nhận tội, Trump tuyên bố Trump đang bị nhắm đến bởi công tố viên đặc biệt, người không theo đảng phái, vì lý do chính trị và thề sẽ trả đũa Tổng thống Joe Biden nếu ông đắc cử tổng thống vào năm 2024.

“Có một luật bất thành văn” là không truy tố các cựu tổng thống và các đối thủ chính trị, Trump nói với những người ủng hộ trong một bài phát biểu tại câu lạc bộ golf của Trump ở New Jersey. “Tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để truy lùng tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử nước Mỹ, Joe Biden, và truy lùng gia đình tội phạm Biden.”

Lời thề này gợi nhớ đến những câu khẩu hiệu “hãy nhốt bà ta lại” chống lại bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ mà Trump đã phun ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump, nhưng mức độ cụ thể mới đã khiến nhiều chuyên gia cảnh báo. Lindsay Chervinsky, một nhà sử học về tổng thống, cho biết: “Nếu Trump làm điều đó, đó sẽ là một hệ thống độc tài, sự kết thúc của một hệ thống luật pháp chứ không phải của một người."

Ngay cả khi Trump cam kết sẽ trả đũa nếu đắc cử, Trump và những người ủng hộ cho rằng Trump đang bị nhắm mục tiêu theo cách tương tự như các chế độ độc tài — chẳng hạn như ở Nga, nơi những người chống đối Tổng thống Vladimir Putin đã bị bỏ tù, hoặc Venezuela, nơi Tổng thống Nicolas Maduro cầm quyền, đối thủ chính đã bị truy tố. Không có bằng chứng nào cho thấy Biden đưa ra cam kết nhắm vào Trump như Trump hiện đã quy chụp và Tổng thống Biden cho biết ông chưa bao giờ cố gắng gây ảnh hưởng đến Bộ Tư pháp trong bất kỳ trường hợp nào.

⚪ ---- Donald Trump sẽ không thể đi theo cách thông thường là đổ lỗi cho đảng Dân chủ trong phiên tòa hình sự sắp tới của ông về việc xử lý các tài liệu mật vì các nhân chứng chính trong bản cáo trạng đều thuộc nhóm thân tín của cựu tổng thống, theo nhận xét từ 1 một cựu công tố viên liên bang cho biết vào tối thứ Sáu.

Cựu công tố viên Glenn Kirschner đã xuất hiện trên MSNBC để thảo luận về vụ án hình sự của Trump và được hỏi về lệnh tòa hạn chế Trump thảo luận vụ án với đồng phạm của ông, Walt Nauta, và các nhân chứng khác thân cận với Trump. Kirschner cho biết một mệnh lệnh như vậy có thể sẽ không thể thực thi được, nhưng chỉ ra rằng những nhân chứng đó sẽ là chìa khóa để phá vỡ sự bào chữa yêu thích của Trump.

"Ai sẽ báo cáo hành vi vi phạm điều đó? Không phải Walt, không phải Donald. Vì vậy, tôi tự hỏi hiệu lực của lệnh tòa án hoặc lệnh cấm như vậy," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng có một "điểm tuyệt vời riêng biệt về các nhân chứng mà chúng ta đã gặp trong bản cáo trạng. Họ không bị nêu tên, nhưng họ [những người khai về] đã được xác định danh tính. Một số nhân chứng buộc tội mạnh mẽ nhất chống lại Donald Trump là ai? Luật sư số một của Trump, luật sư số hai của Trump, luật sư số ba của Trump, nhân viên số một của Trump, số hai," theo lời Kirschner trong lần xuất hiện thứ Sáu trên The Last Word với Lawrence O'Donnell. (ghi chú: nghĩa là, có 3 cựu luật sư của Trump và 2 cựu nhân viên của Trump đã phải khai về những vi phạm của Trump trong bản cáo trạng... Trong 5 người khai về Trump đều là thân tín của Trump.)

"Donald Trump thích phàn nàn rằng những người luôn theo đuổi ông ấy là một nhóm đảng viên Đảng Dân chủ giận dữ. Bạn biết gì không? Trump sẽ không đưa lời khiếu nại đó ra trước phiên tòa hình sự bởi vì đó sẽ là luật sư và cựu luật sư của Trump... Luật sư, nhân viên của Trump, nhân viên cũ của anh ấy, những người đang cung cấp phần lớn thông tin để buộc tội Trump. Anh bạn, điều đó khiến rất khó để đưa ra lời biện hộ..."

⚪ ---- Nga tuyên bố đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu 'Druzhba' ở quận Novozybkov của Bryansk, theo Thống đốc khu vực Alexander Bogomaz tuyên bố. Thống đốc nói rằng ba máy bay không người lái đã bị phá hủy trong cuộc tấn công qua đêm, mà không đề cập đến thiệt hại có hay không. Việc sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc tấn công đã gia tăng trong những tháng gần đây, với việc cả Kiev và Moscow đều tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy nhiều lần mỗi tuần.

Thái Việt Phan

Hong Ngo

Long Duong

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc thành lập một "khu vực vệ sinh" ở Ukraine sẽ được xác định bởi phạm vi vũ khí mà quân đội Ukraine có, đồng thời lưu ý rằng mục tiêu chính của Moscow trong vấn đề này là ngăn chặn tầm xa sát hại của những vũ khí này đến với người dân Nga: "Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí mà Ukraine có. Đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của vũ khí Ukraine càng cao thì khoảng cách này càng lớn."Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến khả năng thành lập một vùng "đệm an toàn" trên lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc pháo kích vào các khu vực của Nga tiếp tục diễn ra.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết hôm thứ Bảy rằng kỹ nghệ quốc phòng Nga nên tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình sản xuất và họ nên mở rộng năng lực sản xuất xe tăng và súng phun lửa để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga.Shoygu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện sự an toàn của các đơn vị lái xe tăng và hệ thống súng phun lửa khi ông đi thăm một nhà sản xuất quốc phòng, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng. Ông cũng được thông báo về việc bảo trì và sửa chữa xe bọc thép và vũ khí cũng như việc vận chuyển chúng cho lực lượng Nga ở Ukraine.⚪ ---- Quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga đang chịu tổn thất nặng nề, "điều mà họ cố gắng che giấu bằng mọi cách." Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine tuyên bố rằng chỉ những sĩ quan bị thương mới được di tản đến Nga để điều trị, trong khi những quân nhân khác được điều trị tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng "bất kể mức độ nghiêm trọng và phức tạp của vết thương."Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 33 cuộc không kích và 59 vụ tấn công bằng hỏa tiễn trong vòng 24 giờ qua, dẫn đến thương vong cho dân thường. Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng Nga đã phóng 6 hỏa tiễn đạn đạo Kinzhal và 6 hỏa tiễn hành trình Calibre vào khu vực Kiev, tất cả đều bị lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu bày tỏ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Châu Phi. "Tôi thực sự muốn, hôm nay tôi đã nói lại về vấn đề này, tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Châu Phi. Tôi thực sự tin rằng các nước Châu Phi nên biết; chúng ta nên liên lạc trực tiếp", Zelensky nói trong một cuộc họp báo cùng với các nhà lãnh đạo Châu Phi.Trong cùng một hội nghị, tổng thống Ukraine đã nhắc lại rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, Kiev không muốn đàm phán với Nga. Theo ông, tổ chức các cuộc đàm phán với Moscow vào thời điểm này đồng nghĩa với việc đóng băng xung đột.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov bày tỏ sự lạc quan hôm thứ Sáu rằng các phi công quân sự của nước này sẽ hoàn toàn sẵn sàng lái máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất trong 4 tháng huấn luyện, thay vì 6 tháng như dự kiến.Reznikov nói với đài địa phương Current Time rằng quâng Ukraine đã học cách vận hành các hệ thống CAESAR của Pháp trong 3 tuần thay vì 3 tháng và các hệ thống phòng không Patriot trong 10 tuần, mặc dù tiêu chuẩn là 10 tháng. Bộ trưởng tiết lộ những chiếc F-16 đầu tiên mà Kiev dự kiến vào năm 2024 dự kiến sẽ sử dụng các sân bay ở Ukraine. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ khả năng F-16 đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột.⚪ ---- Sở Hợp tác An ninh Quốc phòng (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) thông báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt vào thứ Sáu việc bán 4 máy bay không người lái kiểu MQ-9A Block 5 và các thiết bị liên quan cho Hoà Lan. Tổng giá trị của giao dịch bán tiềm năng lên tới khoảng 611 triệu USD.DSCA cho biết thương vụ được đề xuất sẽ "hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh NATO" và Hoà Lan đã có một số máy bay MQ-9A trong kho của mình. Cơ quan này cho biết: "Việc đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực".⚪ ---- Nợ quốc gia của Hoa Kỳ lần đầu tiên tăng lên 32 ngàn tỷ đô la, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính. Khoản nợ của Mỹ lần đầu tiên vượt 30 ngàn tỷ USD vào năm 2022, trong bối cảnh chi tiêu gia tăng trong đại dịch COVID-19.Tin tức theo sau một thỏa thuận giữa chính quyền Biden và lãnh đạo Đảng Cộng hòa về việc đình chỉ trần nợ để đổi lấy giới hạn chi tiêu của chính phủ, không bao gồm chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, nghiên cứu được trích dẫn bởi báo New York Times chỉ ra rằng Hoa Kỳ có thể thêm khoản nợ 127 ngàn tỷ đô la trong 30 năm tới, với chi phí lãi vay chiếm gần 40% tổng thu nhập liên bang vào năm 2053.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết có "rất nhiều" điều phải làm để giải quyết bạo lực súng đạn. Biden tuyên bố rằng, một năm trước, chính quyền của ông đã cố gắng thông qua luật an toàn súng "có ý nghĩa nhất" trong gần 30 năm nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. "Chúng tôi chưa kết thúc," Biden nói. Biden khẳng định ông có nhiều hành động hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào đối với vấn đề kiểm soát súng đạn.⚪ ---- Một người đàn ông ở quận Los Angeles đã bị bắt vào tối thứ Tư vì tình nghi giết một phụ nữ có xác được tìm thấy trên xa lộ 60 hướng đông ở Diamond Bar vào đầu ngày hôm đó. Cư dân Downey Sercan Naldoken, 32 tuổi, được tìm thấy tại Sân bay John Wayne ở Quận Cam và bịu đưa anh ta vào trại giam. Người phụ nữ được văn phòng điều tra xác định là Lisa Renee Conduff, 56 tuổi, cũng sống ở Downey. Mối quan hệ của Naldoken với nạn nhân không được tiết lộ.Conduff bị phát hiện vào lúc 10:45 sáng Thứ Tư, sau khi một sĩ quan Tuần tra Xa lộ California nhìn thấy một chiếc sedan hiệu Acura đang dừng ở lề phải của Xa lộ 60, nhưng không có ai trong xe. Theo báo cáo, một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành và xác của người phụ nữ được phát hiện ngay sau đó. Cảnh sát không cho biết làm thế nào họ xác định được Naldoken là nghi phạm. Từ thứ Năm, Naldoken đã bị giam tại 1 nhà tù Los Angeles với số tiền bảo lãnh 2 triệu đô la.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 42 tuổi đã bị kết án 410 năm tù hôm thứ Sáu vì nổ súng vào một chiếc xe bán tải chở đầy 6 người đàn ông trong một vụ gây nhau trên đường ở Costa Mesa vào Ngày Lễ Tạ ơn khiến một người chết và 4 người bị thương.Lee Queuon Walker bị kết án vào ngày 9 tháng 5/2023 về tội giết người cấp độ một và năm tội danh cố ý giết người. Walker bị kết tội bắn chết Lucas Rivera-Velasco, 30 tuổi ở Costa Mesa vào ngày 24/11/2022, tại 423 W. Bay St. Ngoài ra, những người bị thương trong vụ xả súng còn có Salvador Pulido-Nieto, Bernardo Millan-Pulido, Hugo Medina -Rivera và Gilberto Mediina-Rivera, trong khi Jaime Nieto-Millan thoát khỏi thương tích.⚪ ---- Nghị viêncủa thành phố Santa Ana cơ nguy bị bãi nhiệm nếu có đủ chữ ký đòi hỏi thủ tục ngày vào ngày 7 tháng 8/2023, vì cô Phan đã bỏ phiếu chống lại đề xuất tăng lương của nghiệp đoàn cảnh sát và vì bỏ phiếu ủng hộ kiểm soát tiền thuê nhà. Cùng bỏ phiếu như Phan là nghị viên Jessie Lopez: Thư ký Thành phố Jennifer Hall cho biết đã có đủ chữ ký để bãi nhiệm Lopez, với 6.582 chữ ký trong khi Phường 3 của Lopez chỉ cần 20% chữ ký tức là 5.274 chữ ký.Bây giờ là chờ xem họ có tìm đủ chữ ký để đến ngày 7 tháng 8 trình ra để chống lại Nghị viên Thái Việt Phan. Sở Ghi Danh Cử Tri OC sẽ kiểm tra chữ ký (hạn chót là 5:00 chiều ngày 26/7) trong danh sách chống nghị viên Lopez, hiện có 129 yêu cầu từ những người muốn xóa chữ ký của họ khỏi bản kiến nghị bãi nhiệm Lopez. Phường 3 của Lopez có tổng số 26.370 cử tri đã đăng bộ.Nghị viên Thái Việt Phan than phiền rằng việc kiếm cớ bãi nhiệm là “một trò giả tạo” và “lãng phí tiền đóng thuế vì lợi ích của một số người muốn móc hầu bao của họ trên lưng những cư dân là những người thuê nhà đa số trong thành phố. Theo ý kiến của tôi, không gì khác hơn là thể hiện tiền bạc và quyền lực và rằng họ đang làm điều đó vì họ có thể.”Các mối đe dọa bãi nhiệm đưa ra sau khi Phan và Lopez ủng hộ một hợp đồng lao động tháng 12/2022 đi ngược lại các đề xuất tăng lương của phía công đoàn cảnh sát.⚪ ---- FBI Boston hôm thứ Ba 13/6/2023 đã bắt 2 người gốc Việt tại Worcester vì tham gia vào cuộc bạo động ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021. Julie Miller, còn được gọi là, 51 tuổi và, còn được gọi là Jimmy Hoang Duong, 54 tuổi, đã bị bắt giam sau khi lệnh bắt giữ được ban hành hôm thứ Hai bởi một tòa án liên bang ở Washington.FBI ban đầu xác định rằng Duong và Miller đã tham gia vào cuộc bạo loạn thông qua theo dõi dữ liệu đặt trên điện thoại của các bị cáo ở Điện Capitol, theo hồ sơ tòa án từ FBI. Hồ sơ cho thấy họ là chủ đã đăng bộ của địa chỉ email được liên kết với điện thoại.Cả Duong và Miller đều bị truy tố tội cố ý vào hoặc ở trong bất kỳ tòa nhà hoặc khu vực hạn chế nào mà không có thẩm quyền hợp pháp; hành vi mất trật tự và gây rối trong một tòa nhà hoặc khu đất hạn chế; hành vi mất trật tự trong một tòa nhà thủ đô; và diễu hành, biểu tình hoặc biểu tình trong tòa nhà thủ đô.Một năm trước, vào ngày 13/6/2022, Miller đã bị phỏng vấn tại văn phòng FBI ở Worcester. Các đặc vụ đã phỏng vấn Duong hai ngày sau đó. Miller khai với FBI rằng cô và Duong là bạn cùng phòng đã cùng nhau đến khu vực Washington vào tháng 1/2021 để nghỉ dưỡng. Khi ở khách sạn ở Virginia, họ quyết định lái xe đến Washington, D.C. và tham dự một cuộc mít tinh với Tổng thống Donald Trump.Trong các cuộc phỏng vấn riêng, Miller và Duong thú nhận rằng họ đã cùng nhau vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ nhưng tuyên bố rằng cả hai đều không tham gia vào bất kỳ hành vi bạo lực hoặc phá hoại nào. Miller nói rằng cô ấy đã quayu video vào điện thoại của mình. Trong các cuộc phỏng vấn riêng biệt của họ, các đặc vụ đã cho cô xem hai bức ảnh màu được chụp từ đoạn phim giám sát bên trong Điện Capitol.Tài liệu tòa án cho thấy Miller và Duong có thể nhận được họ trong cả hai bức ảnh. Hai vụ bắt giữ nâng tổng số cá nhân bị đơn vị Boston của FBI truy tố tội liên quan đến việc đột nhập Điện Capitol của Hoa Kỳ lên 24 người. Cuộc điều tra đang diễn ra.

⚪ ---- TIN VN. Làn sóng rao bán, đóng cửa khách sạn. Theo VnExpress. Sau làn sóng đóng cửa, chuyển đổi công năng, nhiều khách sạn đang rao bán, giá giảm mạnh khi thị trường du lịch phục hồi chậm. Ông Trung, môi giới bất động sản thương mại khu trung tâm và nội đô TP HCM tiết lộ, hai tháng nay, tháng nào cũng có thêm danh sách mới các khách sạn được đưa vào rổ hàng rao bán do ngành du lịch kinh doanh kém. Cuối tháng 5, một khách sạn 3 sao quy mô trên 10 tầng, tọa lạc tại mặt tiền một tuyến đường lớn thuộc quận 1, TP HCM được môi giới chào giá 270 tỷ đồng, có thương lượng giảm cho khách mua thiện chí. Đầu tháng 6, một khách sạn quy mô vừa và nhỏ gần chợ Bến Thành được môi giới chào giá 150 tỷ đồng. Và tháng 6 thê thảm hơn...

⚪ ---- TIN VN. Nhà hát đìu hiu: Nghệ sĩ đôn đáo mưu sinh. Theo Báo Tiền Phong. Sân khấu rơi vào vùng trũng, nhiều nhà hát hoạt động cầm chừng nên thù lao từ diễn xuất của diễn viên không đáng là bao. Nhiều nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ, không thể trang trải cuộc sống nếu chỉ trông chờ vào lương và khoản hỗ trợ sau buổi diễn. Họ phải chạy đôn chạy đáo mưu sinh để nuôi đam mê nghệ thuật.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/5 dân Mỹ bị trầm cảm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDCP công bố hôm thứ Năm, gần 1/5 người trưởng thành đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Báo cáo cho thấy 18,4% số người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, nhưng tỷ lệ này thay đổi đáng kể theo từng tiểu bang. West Virginia là vị trí hàng đầu với 27,5% cư dân của nó được chẩn đoán. Gần 1/4 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, so với 13,3% nam giới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/15/Depression-CDC/2051686862277/

⚪ ---- HỎI 2: Các cụ trong việnd ưỡng lão bị lạmm dụng nhưng vẫn im lặng vì sợ bị trả thù?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, những người sống trong viện dưỡng lão thường miễn cưỡng bày tỏ những lo ngại về việc chăm sóc của họ hoặc báo cáo việc lạm dụng hoặc bỏ bê vì sợ bị nhân viên trả thù. Cuộc khảo sát từ Long Term Care Community Coalition (Liên minh Cộng đồng Chăm sóc Dài hạn), được phát hành nhân World Elder Abuse Awareness Day (Ngày Nhận thức về Lạm dụng Người cao niên Thế giới), nêu bật những trải nghiệm của người dân về nỗi sợ bị trả thù “theo cách nói của họ”.

Trong một trường hợp, một nhân viên tại viện dưỡng lão đã nói với một người dân rằng nếu cụ bà không đi ngủ trái với mong muốn của mình, thì “Tôi sẽ không giúp bà cụ trong ca đêm.” Gia đình của một cư dân riêng biệt đã được thông báo, “Tốt hơn hết đừng không nên gọi cho tiểu bang (các cơ quan quản lý), nếu không điều đó sẽ tệ hơn đối với cư dân.”

Một người dân cáo buộc rằng việc báo cáo nhân viên nhà bếp đã dẫn đến việc họ “không đặt thức ăn lên khay của bạn hoặc sẽ phá hoại bữa ăn của bạn”, trong khi một người khác nói rằng một phụ tá đã đặt một chiếc khăn có phân lên mặt và mũi họ sau khi yêu cầu được lau bằng khăn vải thay vì khăn giấy.

“Nhân viên hành động như thể chúng tôi không phải là người,” một cư dân trong cuộc khảo sát cho biết. “Họ thậm chí không xem rằng chúng tôi là con người.” Cuộc khảo sát của Liên minh Cộng đồng Chăm sóc Dài hạn có các báo cáo điều tra khiếu nại từ 100 viện dưỡng lão ở 30 tiểu bang từ năm 2017 đến năm 2022. Tuy nhiên, cuộc khảo sát ghi rằng “mẫu của nó nhỏ và không nhằm mục đích đại diện cho các xu hướng trên toàn quốc.”

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/healthcare/4054063-nursing-home-residents-reluctant-to-voice-concerns-report-abuse-or-neglect-for-fear-of-retaliation-survey/

.