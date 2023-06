Dân biểu Don Bacon (Cộng Hòa): Cộng Hòa cần nói thẳng rằng bản cáo trạng truy tố cho thấy Trump là hoàng đế đã bị cởi hết quần áo. - Mike Pence được hỏi nếu đắc cử TT 2024, sẽ ân xá Trump? Pence do dự, nói còn sớm quá, và phải tin vào Tư Pháp - Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland: Dân Mỹ nên tin vào Công tố đặc biệt Jack Smith chí công vô tư

Nói thẳng, nói thiệt: Dân biểu Don Bacon (Cộng Hòa-Neb.) nói về bản cáo trạng của cựu Tổng thống Trump rằng “[Trump là] hoàng đế bị cởi hết quần áo” và các đảng viên Cộng hòa nên nói như vậy.

QUẬN CAM (VB-15/6/2023) ⚪ ---- Chính quyền Texas lại đẩy di dân lên xe buýt và chở vào Caliofrnia: Một nhóm người di cư đến bằng xe buýt ở trung tâm thành phố Los Angeles hôm thứ Tư đã được gửi đến từ Texas trong một hành động mà thị trưởng thành phố L.A. gọi là "đê hèn" của một thống đốc đảng Cộng hòa, AP đưa tin.

Nhóm 42 người, trong đó có một số trẻ em, đang được các cơ quan thành phố Los Angeles và tổ chức từ thiện chăm sóc. Jorge Mario Cabrera thuộc Coalition for Humane Immigrant Rights (Liên minh vì Quyền của Người nhập cư Nhân đạo), người đã nói chuyện với một số người di cư, cho biết: “Họ đã rời đi ngày hôm qua và đã 23 giờ ngồi trên xe buýt và họ không có cơ hội để ăn hay uống nước. Họ đang được cho ăn; họ đang trú ẩn; họ đang nói chuyện với luật sư. Đây là những người di cư đã được Mỹ cho phép nhập cảnh vì họ có những nỗi sợ hãi đáng tin cậy. Họ vẫn chưa được tị nạn." Nhiều người đến từ các nước Mỹ Latinh, bao gồm Honduras và Venezuela, và một người đã có cuộc hẹn phỏng vấn nhập cư ở New York.

⚪ ----- Dân biểu Don Bacon (Cộng Hòa-Neb.) nói về bản cáo trạng của cựu Tổng thống Trump rằng “[Trump là] hoàng đế bị cởi hết quần áo” và các đảng viên Cộng hòa nên nói như vậy. Bacon nói với các phóng viên hôm thứ Ba trước giời truy tố Trump, trong đó Trump không nhận tội đối với 37 cáo buộc liên bang chống lại ông, rằng hành vi sai trái của cựu tổng thống là "rõ ràng" và đảng Cộng hòa phải trung thực về điều đó.

Bacon nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng hoàng đế không mặc quần áo, và chúng ta cần để các đảng viên Cộng hòa đứng lên và nói điều đó bởi vì, sau cuộc bầu cử sơ bộ, tôi đảm bảo với bạn rằng bên kia sẽ nói điều này.” Bacon, một đảng viên Cộng hòa ôn hòa, đại diện cho một khu vực tranh chấp gay gắt ở Nebraska, là một trong số ít những đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích hành vi của Trump sau bản cáo trạng của ông.

⚪ ---- Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland hôm thứ Tư đã công khai bảo vệ Công tố đặc biệt mà ông giao phụ trách truy tố liên bang của cựu tổng thống Donald Trump về tội xử lý sai thông tin mật. Garland hôm thứ Tư đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên về vụ án và về Công tố đặc biệt Jack Smith kể từ khi Trump chính thức bị truy tố.

“Như tôi đã nói khi bổ nhiệm ông Smith, tôi làm như vậy vì điều đó nhấn mạnh cam kết của Bộ Tư pháp đối với tính độc lập của Tư pháp và trách nhiệm giải trình,” Garland nói với các phóng viên hôm thứ Tư. "Ông Smith là một công tố viên kỳ cựu trong sự nghiệp. Ông ấy đã tập hợp một nhóm gồm các công tố viên và đặc vụ có kinh nghiệm và tài năng, những người có chung cam kết với ông ấy về sự chính trực. Mọi câu hỏi về vấn đề này sẽ phải được trả lời bằng hồ sơ của họ trước tòa."

⚪ ---- Mike Pence, ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa năm 2024, đã bước vào cuộc trao đổi sôi nổi với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Clay Travis vào thứ Tư sau khi Pence từ chối xác nhận liệu ông có ân xá cho Donald Trump hay không [nếu đắc cử Tổng Thống 2024]. Trong một cuộc phỏng vấn trên The Clay Travis and Buck Sexton Show, Pence bác bỏ câu hỏi về ân xá, nói rằng còn quá sớm để quyết định. “Đây là những cáo buộc nghiêm trọng,” Pence trả lời. “Tôi không thể bảo vệ những gì bị cáo buộc, nhưng tổng thống [Trump] cần phải tự bào chữa trước."

Điều đó chỉ khiến Travis trở nên hung hăng hơn. “Tôi nghĩ ông [Pence] đang né tránh câu hỏi và nói thẳng ra là không đứng lên hàng đầu trong vai trò lãnh đạo.” Nghe vậy, Pence trả lời với một tiếng cười sảng khoái. “Ý tôi là, hãy nhìn xem, chúng ta có thể tin vào quy trình tư pháp của mình ở đất nước này hoặc không. Chúng ta hoặc tuân theo quy định của pháp luật hoặc chúng ta không.”

Lời nhận xét [của Pence] chỉ càng khiến Travis bực bội hơn. “Những gì tôi đang nghe là ông [Pence] thấy hợp lý với việc Trump bị đẩy vào tù, thưa ông và điều đó, đối với tôi, vì ông [Pence từng] là phó tổng thống của Trump, nên cảm thấy khá thiếu tôn trọng.” Travis cuối cùng đã bị người đồng dẫn chương trình cắt lời.

⚪ ---- Công tố đặc biệt có độc chiêu: chờ xem Thẩm phán MAGA bênh Trump như thế nào, sẽ lên xa tận New Jersey để truy tố Trump về tội tiết lộ kế hoạch tối mật của quân đội Mỹ dự kiến tấn công Iran. Bản cáo trạng chống lại Trump có vẻ nghiêm trọng như vậy, nhưng có thể Trump sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn tại một tòa án liên bang bên ngoài Florida.

Trump bị truy tố 37 tội danh ở Miami liên quan đến việc xử lý sai các tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago của ông, nhưng 2 chuyên gia pháp lý Ryan Goodman và Andrew Weissmann đã viết một bài mới cho The Atlantic nói rằng bản cáo trạng cho thấy Trump có thể đã phạm thêm phạm tội tại nhà riêng của Trump ở Bedminster, New Jersey, theo Goodman và Weissman (2 GS tại Trường Luật NYU) viết: “Theo Bộ Tư pháp và một băng ghi âm của cựu tổng thống, Trump đã mang các hồ sơ mật từ Mar-a-Lago đến Bedminster, nơi Trump khoe nội dung của những hồ sơ đó với những người khác.”

"Bản cáo trạng cáo buộc rằng Trump đã cho một đồng minh chính trị xem một bản đồ và cũng cho một nhà văn và một nhà xuất bản xem một kế hoạch quân sự bí mật để tấn công Iran. Hai tình tiết này được cho là cáo buộc nghiêm trọng nhất về hành vi sai trái hình sự được đề cập trong bản cáo trạng; họ cáo buộc không chỉ việc lưu giữ không đúng cách thông tin được phân loại cao nhất của quốc gia chúng ta, mà là việc truyền đạt thông tin đó một cách có chủ ý."

Hai giáo sư viết, không rõ tại sao Công tố đặc biệt Jack Smith không truy tố Trump tội phát tán tài liệu mật, và không rõ liệu những cáo buộc đó có thể tiếp tục được cân nhắc hay không.

Goodman và Weissmann viết: “Hành vi của Trump ở Bedminster, NJ, như được mô tả trong bản cáo trạng, dường như phù hợp với mô tả của hai hành vi phạm tội liên bang nhằm giữ an toàn cho các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ. Một người coi việc cố ý truyền đạt thông tin quốc phòng cho những người không được phép nhận thông tin đó là phạm tội, và người kia coi việc cố ý tiết lộ thông tin mật cho những người đó là tội ác. Đây là những tội nghiêm trọng hơn so với việc cố ý lưu giữ những tài liệu như vậy, điều này được thực hiện để ngăn chặn khả năng rò rỉ. Cố ý phổ biến chính là sự rò rỉ."

Smith có thể đã buộc tội Trump ở Florida vì những tội mà Trump bị cho là đã phạm phải ở New Jersey, mặc dù Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cuối cùng có thể đã quyết định rằng đó không phải là địa điểm thích hợp. Vì vậy, có thể Công tố đặc biệt đang giữ lại cáo buộc để sẽ truy tố sau ở New Jersey trong trường hợp vụ án Mar-a-Lago xử ở Miami thất bại, theo 2 GS viết.

Goodman và Weissmann viết: “Những điều không chắc chắn về mặt pháp lý xung quanh việc đưa ra các cáo buộc ở Florida vì tội phổ biến bí mật an ninh quốc gia ở Bedminster để ngỏ khả năng rằng các cáo buộc có thể vẫn chưa được đưa ra ở New Jersey - một kế hoạch dự phòng thuộc loại dành cho Smith. Nếu Aileen Cannon, thẩm phán Florida được chỉ định phụ trách vụ án, tìm cách bênh Trump bằng cách phủ quyết bỏ túi các cáo buộc trước mặt cô bằng cách, chẳng hạn, lên lịch xét xử tới sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Công tố đặc biệt Smith sẽ có thể tránh được chiến thuật câu giờ của Cannon bằng cách tiến hành với các truy tố ở tòa New Jersey."

Đáng chú ý, bản cáo trạng ở Miami loại trừ bằng chứng xung quanh các tội ác tiềm ẩn của Trump ở Bedminster, khiến Goodman và Weissman nghi ngờ những cáo buộc đó có thể kết thúc trong một vụ án riêng biệt.

Họ viết: “Nếu Thẩm phán Cannon phán quyết thân thiện với Trump như trước đây của cô, vốn đã hai lần được các thẩm phán tòa kháng án cho là cả hai lần [Cannon] thiếu sót về mặt thực tế và pháp lý, Smith có thể tìm kiếm một cách khác để truy tố Trump về 2 tội lộ kế hoạch tấn công Iran — và tại một địa điểm khác [như ở New Jersey]."

⚪ ---- Thị trưởng Miami, Florida, Francis Suarez, hôm thứ Tư đã nộp hồ sơ để tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông sẽ tham gia cùng 12 thành viên Cộng Hòa khác đã tham gia cuộc đua cho đến nay, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Suarez là ứng cử viên gốc Tây Ban Nha đầu tiên cho đề cử năm 2024. Chính trị gia 45 tuổi trở thành thị trưởng Miami năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2021, lần lượt nhận được 86% và 78% phiếu bầu.

⚪ ---- Cộng Hòa Hạ viện Hoa Kỳ trong nỗ lực trừng phạt Dân Biểu Dân chủ Adam Schiff đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu 225-196-7. Với 20 Dân biểu Cộng hòa cùng với hầu hết các thành viên Đảng Dân chủ bác bỏ đề nghị này, trong khi 5 thành viên Đảng Dân chủ và 2 thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu có mặt (trắng).

Nghị quyết trừng phạt đưa ra bởi Dân biểu Cộng Hòa Anna Paulina Luna (thuộc phe Trump), cáo buộc Schiff sử dụng "vị trí của mình và quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm để xúi giục một cuộc điều tra dựa trên gian lận... " Nó đề cập đến thời gian của Schiff trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, trong đó ông cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

⚪ ---- Canada đang đình chỉ các hoạt động của mình với Asian Infrastructure Investment Bank (Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á) do Trung Quốc đứng đầu để điều tra các cáo buộc rằng ngân hàng này do Đảng Cộng sản Trung Quốc chi phối, theo Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết hôm thứ Tư.

Bà Freeland nói với các phóng viên rằng chính phủ Canada "sẽ ngay lập tức dừng mọi hoạt động do chính phủ lãnh đạo tại ngân hàng", đồng thời cho biết thêm rằng bà đã "chỉ thị cho Bộ Tài chính tiến hành đánh giá ngay lập tức các cáo buộc được nêu ra và sự tham gia của Canada vào AIIB."

⚪ ---- Kimi Onoda, Thứ trưởng Quốc Phòng Quốc hội Nhật Bản (Parliamentary Vice-Minister of Defense), nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng sau khi đánh giá về vụ việc mới nhất liên quan đến Bắc Hàn, người ta xác định rằng Bình Nhưỡng đã bắn hai hỏa tiễn đạn đạo.

Bà tiếp tục nói rằng một trong những hỏa tiễn đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. "Đây sẽ là lần thứ mười ba, một hỏa tiễn của Bắc Hàn hạ cánh xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản", Onoda nói thêm rằng những hành động như vậy không thể dung thứ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản lưu ý rằng một trong những hỏa tiễn đã bay tới độ cao 50 km, có tầm bắn 850 km. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án hành vi của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng động thái mới nhất là "vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của LHQ".

⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) hôm thứ Năm xác nhận rằng quân đội nước này sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu cần thiết sau vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn.

"Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác trước các hành động khiêu khích bổ sung, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ", JCS cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới truyền thông. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin Bắc Hàn lại phóng thêm một hỏa tiễn đạn đạo ra Biển Đông.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Na Uy hôm thứ Năm thông báo nước này phối hợp với Đan Mạch sẽ tặng thêm 9.000 viên đạn pháo cho Ukraine. Đạn sẽ do Na Uy cung cấp, trong khi Đan Mạch sẽ tặng ngòi nổ và nhiên liệu đẩy. Ngoài ra, Na Uy cũng sẽ gửi 7.000 viên đạn pháo từ các kho dự trữ hiện có của mình. Đạn pháo tương thích với một số loại pháo, trong đó có lựu pháo M109 mà Na Uy viện trợ cho lực lượng Ukraine. Một báo cáo khác từ đầu ngày hôm nay cho thấy Nhật Bản đang thảo luận về việc cung cấp đạn pháo 155mm cho Ukraine thông qua Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Kenny Nguyễn

Các máy bay không người lái được cho là loại Shahed do Iran sản xuất, có tổng cộng 20 chiếc được phóng vào lãnh thổ Ukraine trong đêm và sau đó bị phá hủy.Không quân cũng cho biết bốn hỏa tiễn hành trình đã được bắn đi từ Biển Caspian, trong đó một quả bị phá hủy và ba quả khác trúng các cơ sở công nghiệp ở khu vực Dnipropetrovsk. "Khả năng xảy ra thêm các cuộc không kích và hỏa tiễn trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine là rất cao", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

⚪ ---- Các trận chiến ở quận Shebekino của Belgorod Oblast trên đất của Nga đã chứng minh chế độ Putin "sợ hãi những người yêu nước thực sự" như thế nào, theo Quân đoàn Tự do người Nga (Freedom of Russia Legion) đã viết trên Telegram vào ngày 15/6, đồng thời công bố các nhiệm vụ mới. Đoạn video do các chiến binh người Nga chống Putin đăng tải giới thiệu các chiến thuật hoạt động của Đơn vị xung kích số 5 của Legion trong quá trình hoạt động. Họ tin rằng điều duy nhất mà "cỗ máy đàn áp Kremlin" có thể làm là đàn áp những người không có vũ khí và những người bất đồng chính kiến."Ông già hèn nhát trong hầm trú bao quanh mình những kẻ tham lam và đê hèn không kém, những kẻ đã biến đất nước [Nga của] chúng ta thành một sự bắt chước tồi tệ của một chế độ độc tài kém phát triển. Hành động của chúng tôi đã cho thấy rằng chỉ thông qua các biện pháp vũ trang, chúng tôi mới có thể tẩy sạch quê hương khỏi sự xấu xa của Putin. Kháng chiến đang gia tăng, thời của Legion đã đến. Chúng tôi đang chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới!" Legion cho biết.Quân đoàn Tự do của Nga đã thông báo vào ngày 22 tháng 5 rằng cùng với RVC, họ đã "giải phóng hoàn toàn" làng Kozinka ở Belgorod Oblast, đi qua làng Gora-Podol và bắt đầu tấn công Grayvoron. RDK và Legion báo cáo rằng họ đã tiến 42 km vào Nga và kiểm soát một số khu định cư ở Belgorod Oblast trong một ngày. Họ tuyên bố đã mất 2 người trong trận chiến, 10 người khác bị thương, phá hủy hàng chục lực lượng an ninh Nga và khoảng 10 xe bọc thép, đồng thời thu giữ chiến lợi phẩm. Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã gọi các hành động của Legion và RVC tại Belgorod Oblast của Nga là "việc thiết lập một dải an ninh" để bảo vệ người Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1 rằng Moscow đã tìm cách đồng ý "thuê" Crimea từ Ukraine trong các cuộc đàm phán sớm trong cuộc xâm lược toàn diện. Nói chuyện với các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin, Lukashenko cho biết con trai của ông là Nikolai được cho là đã giúp sắp xếp một "cuộc điện thoại" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Lukashenko cho biết thêm rằng sau một cuộc trò chuyện dài, Zelenskyy đã đồng ý gặp phái đoàn Nga tại Belarus."Putin đã đưa cho tôi một tài liệu có tên viết tắt của các viên chức phái đoàn," tổng thống Belarus tuyên bố. "Đó là điều bình thường, thậm chí liên quan đến Crimea - hợp đồng thuê dài hạn ở đó, liên quan đến Donbas ở phía đông... Một thỏa thuận bình thường. Lukashenko cho biết thêm rằng sau một cuộc trò chuyện dài, Zelenskyy đã đồng ý gặp phái đoàn Nga tại Belarus.“Putin đã đưa cho tôi một tài liệu có tên viết tắt của các viên chức phái đoàn,” tổng thống Belarus tuyên bố. “Đó là điều bình thường, thậm chí liên quan đến Crimea - hợp đồng thuê dài hạn ở đó, liên quan đến Donbas ở phía đông... Một thỏa thuận bình thường. Nhiều đồng minh, bao gồm cả những nước có chung biên giới với Nga, rất muốn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine trước Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Vilnius.Các quan chức chính quyền Biden cho biết một số quốc gia muốn đặt ra mốc thời gian và mục tiêu cụ thể để trở thành thành viên thực sự "nhưng chỉ sau khi chiến tranh ngừng hoành hành". Tất cả các lựa chọn để trở thành thành viên NATO của Ukraine đều liên quan đến chi phí lớn [vì phải giúp an ninh]. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Ukraine gia nhập NATO. Đồng thời, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ thảo luận về đảm bảo an ninh.

⚪ ---- Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Năm cho biết chính phủ của ông sẽ chấm dứt hợp đồng thuê đất của Nga gần Quốc hội Úc. Chính phủ cho biết Nga đã lên kế hoạch xây dựng một đại sứ quán mới trên vùng đất này, điều này gây rủi ro cho an ninh quốc gia."Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm được thuê không trở thành một sự hiện diện ngoại giao chính thức," Albanese nói, đồng thời cho biết thêm rằng vị trí của địa điểm có thể dẫn đến "khả năng can thiệp vào hoạt động diễn ra trong Tòa nhà Quốc hội này." Chính phủ Úc đã nhận được sự hỗ trợ từ các đảng đối lập để chấm dứt hợp đồng thuê của Nga.

⚪ ---- Gian lận chi phiếu đang quay trở lại với quy mô lớn, đến mức các cơ quan bưu chính và quan chức ngân hàng đang cảnh báo người Mỹ tránh, đừng gửi chi phiếu qua đường bưu điện nếu có thể, hoặc ít nhất là sử dụng một địa điểm gửi thư an toàn chẳng hạn như bên trong bưu điện.Các ngân hàng đã đưa ra khoảng 680.000 báo cáo về gian lận chi phiếu cho sở Financial Crimes Enforcement Network (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính), còn được gọi là FinCEN, hồi năm ngoái. Con số này tăng từ 350.000 báo cáo vào năm 2021. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ đã báo cáo khoảng 300.000 khiếu nại về hành vi trộm thư hồi năm 2021, nhiều hơn gấp đôi so với tổng số của năm trước, AP đưa tin.Đầu đại dịch, chi phiếu cứu trợ của chính phủ đã trở thành mục tiêu hấp dẫn của bọn tội phạm. Vấn đề chỉ trở nên tệ hại hơn, mặc dù thực tế là việc sử dụng chi ph Con số này tăng từ 350.000 báo cáo vào năm 2021. Trong khi đó, Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ đã báo cáo khoảng 300.000 khiếu nại về hành vi trộm thư hồi năm 2021, nhiều hơn gấp đôi so với tổng số của năm trước, AP đưa tin.Đầu đại dịch, chi phiếu cứu trợ của chính phủ đã trở thành mục tiêu hấp dẫn của bọn tội phạm. Vấn đề chỉ trở nên tệ hại hơn, mặc dù thực tế là việc sử dụng chi phiếu đã giảm trong nhiều thập niên. Theo Cục Dự trữ Liên bang, người Mỹ đã viết khoảng 3,4 tỷ chi phiếu vào năm 2022, giảm so với gần 19 tỷ chi phiếu hồi năm 1990. Tuy nhiên, trị giá trung bình của chi phiếu mà người Mỹ viết đã tăng từ 673 đô la năm 1990—hoặc 1.602 đô la theo giá đô la ngày nay—lên 2.652 đô la vào năm ngoái.⚪ ---- Colorado:tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Thành phố Broomfield vào mùa thu này, đại diện cho Quận 1: “Tôi nghĩ một lý do thực sự khiến tôi thực sự tham gia và quan tâm đến Hội đồng Thành phố là vì tôi biết nhiều ủy viên hội đồng thành phố trong suốt vài năm qua. Người cố vấn của tôi và người mà tôi thực sự ngưỡng mộ là Trung tướng Dianne Primavera.”Primavera là đảng viên Đảng Dân chủ hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là phó thống đốc tiểu bang. Đây là lần đầu tiên Nguyễn tranh cử vào Hội đồng Thành phố. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Nguyen sẽ tập trung vào nghệ thuật và văn hóa cũng như giữ cho Broomfield có giá phải chăng. Ông hiện đang phục vụ trong Hội đồng Văn hóa, Lịch sử và Nghệ thuật Broomfield.

Sinh ra và lớn lên ở Colorado, Nguyễn là con trai của một người Việt tị nạn và là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Anh ấy chuyển đến Broomfield vào năm 2018. Anh ấy hiện là ứng cử viên duy nhất được đăng ký để tranh cử vào chiếc ghế của Quận 1 trong hội đồng.

⚪ ---- Houston: Kimmerly Nguyen bị bắt vụ bắn chết một người tại căn hộ ở Kingwood. Theo cảnh sát Houston, Kimmerly Nguyen, 29 tuổi, đã bị truy tố tội giết người vì vụ nổ súng chết người xảy ra vào sáng sớm thứ Ba. Các cảnh sát viên đã đến một căn hộ trong khu 4600 của Magnolia Cove Drive vào khoảng 6:50 giờ sáng vì có báo cáo về một vụ nổ súng. Họ thấy một người đàn ông bị thương tại hiện trường. Anh được chở đến bệnh viện, nơi anh được nói là đã chết. Danh tính của anh ta chưa được tiết lộ. Theo cảnh sát, Nguyen đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó cô quay lại và bị bắt.

⚪ ---- Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã bị truy tố tội cố ý ngộ sát hôm thứ Tư liên quan đến cái chết của một bệnh nhân, Emmalyn Nguyễn, 18 tuổi hồi năm 2020. Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong khoảng 5 giờ trước khi kết luận Bác sĩ Geoffrey Kim phạm tội ngộ sát và cản trở dịch vụ điện thoại. Kim được tha bổng về tội giết người do cẩu thả hình sự.

Cảnh sát quận Arapahoe cho biết Nguyen đã tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Colorado Aesthetic and Plastic Surgery vào ngày 1 tháng 8/2019 và tim ngừng đập sau khi được gây mê. Cô rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời 14 tháng sau đó. Một y tá được phỏng vấn trong quá trình điều tra ban đầu cho biết cô và các nhân viên khác đã đưa ra "nhiều yêu cầu" gọi 911. Cô cho biết BS Kim "ban đầu không đồng ý" với điều đó và đảm bảo với nhân viên rằng Nguyen sẽ tỉnh lại "nếu có thêm thời gian," theo bản khai hữu thệ.

Kim và một y tá gây mê đã kể những câu chuyện mâu thuẫn với mẹ của Nguyen về những gì đã xảy ra và dường như đang đổ lỗi cho nhau về những gì đã xảy ra. Ban đầu, y tá gây mê cũng phải đối mặt với cáo buộc liên quan, nhưng những cáo buộc đó đã bị bác bỏ vào tháng 9/2022. Kim sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 9/2023.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp nhôm gửi kiến nghị tới Thủ tướng về tình trạng cắt điện đột ngột. Theo VnBusiness. Hội nhôm Thanh định hình Việt Nam vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để phản ánh tình trạng thiếu điện cung ứng cho sản xuất. Theo Hiệp hội, 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất. Nhu cầu thị trường giảm mạnh khiến các doanh nghiệp ngành nhôm đang hoạt động ở mức 30-40% công suất để trả những đơn hàng ít ỏi và duy trì việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, từ cuối tháng 5 đến nay, hiện tượng cắt điện xảy ra thường xuyên, liên tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nhôm nói riêng. Đặc biệt, do đặc thù của ngành sản xuất kim loại, việc cắt điện đột ngột ở các địa phương thời gian qua đã gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp luyện kim và sản xuất chế tạo kim loại, trong đó có ngành nhôm.

⚪ ---- TIN VN. Khách du lịch đến Việt Nam khám chữa bệnh chi bạc tỷ đôla. Theo Kênh 14. Khách du lịch đến Việt Nam khám chữa bệnh doanh thu mỗi năm khoảng 2 tỉ USD và TP HCM muốn đẩy mạnh thu hút khách qua sản phẩm du lịch y tế. Số liệu được Sở Du lịch TP HCM đưa ra tại lễ công bố cho thấy tại Việt Nam, khách du lịch đến khám chữa bệnh doanh thu khoảng 2 tỉ USD mỗi năm. Riêng năm 2018, khoảng 300.000 người nước ngoài đã đến khám nội trú. Trong khoảng 57.000 người được điều trị nội trú tại Việt Nam, TP HCM chiếm khoảng 40%.

⚪ ---- HỎI 1: Gần như tất cả dân Mỹ xài ít hơn, vì lạm phát?

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần như tất cả người Mỹ đang cắt giảm chi tiêu theo một cách nào đó, theo một cuộc khảo sát mới của CNBC và Morning Consult.

Cuộc khảo sát cho thấy 92% người Mỹ đang rút lui, thêm bằng chứng về những gì các nhà bán lẻ như Walmart, Target, Home Depot, và Best Buy báo cáo về sự thay đổi chi tiêu của người tiêu dùng thận trọng trong quý đầu tiên.

Những người mua sắm tiếp tục báo cáo lạm phát đang siết chặt tài chính của họ, với những lo ngại đặc biệt gia tăng ở những người Mỹ có thu nhập trung bình. Trong số những người trả lời khảo sát, 92% người Mỹ có thu nhập trung bình — hoặc những người kiếm được từ 50.000 đến 100.000 đô la một năm — cho biết “hơi” hoặc “rất” lo lắng về giá cả cao hơn.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2023/06/14/nearly-all-americans-cut-back-on-spending-amid-inflation-cnbc-survey-says.html

⚪ ---- HỎI 2: Nghề nào sexy nhất?

ĐÁP 2: Thu hút phụ nữ là lính cứu hỏa; thu hút đàn ông là nữ tiếp viên hàng không. Công ty LoveHoney.com, một nhà bán lẻ trực tuyến chuyên về đồ chơi người lớn, gần đây đã thực hiện một loạt cuộc khảo sát để khám phá những nghề nào được cả nam và nữ cho là “hấp dẫn sexy nhất”. Họ đã tiếp cận hơn 1.000 người trưởng thành có hoạt động tình dục, nhằm mục đích xác định rõ ràng nghề nghiệp nào được mọi người coi là hấp dẫn nhất. Khi họ xem xét kết quả khảo sát, rõ ràng đàn ông và phụ nữ có những quan niệm khác nhau về những gì họ thấy gợi cảm.

Đối với phụ nữ, lính cứu hỏa nổi lên như sự lựa chọn hàng đầu, với 39% phụ nữ thừa nhận cảm thấy nóng bỏng khi chỉ mới nghĩ đến họ. Các anh thợ xây theo sát phía sau với 38% phiếu bầu của phụ nữ. Trong khi đó 25% phụ nữ thú nhận bị thu hút bởi cảnh sát.

Nghề quyến rũ nhất theo đàn ông: Nữ tiếp viên hàng không dẫn đầu, với hơn 37% nam giới bị thu hút bởi phụ nữ trong nghề bay. Các y tá giành vị trí thứ hai với 34% phiếu bầu của nam giới. Và lọt vào top 3 vai trò quyến rũ nhất là thư ký, nhận được 24% số phiếu bầu.

https://rock929rocks.com/2023/06/14/survey-reveals-most-irresistibly-sexy-professions/

