Trump bị truy tố 7 tội danh về tài liệu mật. Nhiều câu hỏi xoay quanh: vào tù vẫn ứng cử Tổng Thống, Mật vụ vào tù theo... Nếu Trump thắng cử 2024, hồ sơ sẽ bị Trump dẹp luôn. - Các thượng nghị sĩ Cộng hòa: Bộ Tư Pháp truy tố Trump “sẽ gây thiệt hại to lớn cho nền pháp trị." MAGA sôi sục vì Trump bị truy tố: y hệt vụ ám sát JFK một lần nữa.

- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: kế hoạch hòa bình TQ và Indonesia chỉ nói giùm Putin, phục vụ lợi ích cho Nga.

- Nga: tố Ukraine bắn 1 máy bay không người lái vào nhà cao tầng ở Voronezh trên lãnh thổ Nga, 3 người bị thương. Ukraine nói không bắn vào dân sự.

- Zelensky: người dân các khu vực bị ảnh hưởng sập Nhà máy thủy điện Kakhovka thiếu nước uống.

- An ninh Ukraine: đã nghe lén được cú gọi chứng minh Nga phá hủy Nhà máy Thủy điện Kakhovka

- Ukraine: cuộc phản công dự kiến sẽ cực kỳ hiệu quả, Ukraine cần nhiều vũ khí, không cần nhân lực thêm.

- Tình báo Ukraine: Đích thân Putin ra lệnh phá hủy đập Kakhovka của Ukraine

- Zelensky: Nga hủy diệt sinh thái vì phá hủy Nhà máy thủy điện Kakhovka, bỏ mặc những người sống ở tả ngạn vùng Kherson

- Các dân cử Dân chủ bàn dự luật thay đổi cách xử lý trần nợ.

- Thương vụ xe hơi điện TQ tăng 60,2% trong tháng 5

- Thứ trưởng Ngoại giao Cuba: không hề đề nghị TQ vào Cuba dựng đài nghe lén Mỹ

- Khi Superman chịu thua: Tài tử Dean Cain rời bỏ California.

- California: tặng sách miễn phí trên toàn tiểu bang cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.

- Quận Cam: 1 giáo viên trung học bị cho nghỉ hành chính vì dạy bài học sinh lý và khoái cảm tình dục theo chương trình.

- TIN VN. Thủy điện cạn nước, nhiệt điện than trục trặc, điện tái tạo vẫn vướng.

- TIN VN. Buộc thôi việc nguyên Đại sứ Vũ Hồng Nam.

- TIN VN. Nhân viên xe buýt ngừng việc tập thể vì bị nợ lương.

- TIN VN. Sạt lở nhấn chìm 5 căn nhà xuống sông Cần Giuộc.

- HỎI 1: Việc làm trong ngành bán lẻ thê thảm vì dịch COVID-19? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ ưa về hưu sớm hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/6/2023) ⚪ ---- Các dân cử Đảng Dân chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ đang thảo luận về một dự luật sẽ thay đổi cách chính phủ Hoa Kỳ xử lý trần nợ, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu. Đạo luật cải cách trần nợ sẽ được đưa ra vào cuối ngày như một câu trả lời cho cuộc khủng hoảng giới hạn nợ gần đây suýt dẫn đến vụ vỡ nợ đầu tiên của Hoa Kỳ.

Đạo luật sẽ cho phép Bộ Tài chính tiếp tục thanh toán các hóa đơn của chính phủ, trong khi Quốc hội sẽ "có 30 ngày để thông qua một nghị quyết không tán thành chung có bằng chứng phủ quyết, nghị quyết này sẽ yêu cầu hai phần ba phiếu bầu tại Hạ viện và Thượng viện" để ngăn chặn nó. Báo cáo cho biết dự luật này dựa trên đề xuất trước đó của Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Đại diện đảng Dân chủ Brendan Boyle, một trong những người bảo trợ cho dự luật, nói với WSJ rằng ông hy vọng "sẽ có những thành viên đảng Cộng hòa quan tâm đến cải cách cụ thể này."

⚪ ---- Trump bị truy tố 7 tội danh. Điều đó nêu lên 1 vài câu hỏi từ phía MAGA. Jack Smith, Công tố đặc biệt điều phối các cuộc điều tra liên bang liên quan đến Trump, chưa bao giờ công khai nói về những gì các công tố viên liên bang đã làm trong gần một năm kể từ khi các đặc vụ FBI lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump. Và chúng ta có thể không biết nhiều hơn cho đến thứ Ba tới, khi Trump được lệnh xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami lúc 3 giờ chiều.

Truy tố cựu Tổng Thống đã từng xảy ra chưa? Không. Hoàn toàn không. Không có cựu tổng thống nào bị truy tố tội liên bang. Ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống từ một đảng chính trị lớn cũng không có. Có thể phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng thống Aaron Burr vì tội phản quốc năm 1807 là một sự tương tự, nhưng có lẽ không phải vậy.

Một bản cáo trạng khác? Không phải Trump đã bị truy tố [ở Manhattan [New York] rồi sao? Vâng và vâng. Trump đã bị Biện Lý quận Manhattan truy tố vào tháng 3/2023 về các cáo buộc của tiểu bang liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một cựu ngôi sao phim người lớn vào năm 2016. Bản cáo trạng mới liên quan đến các cáo buộc hoàn toàn khác, do chính phủ liên bang đưa ra và liên quan đến việc Trump xử lý các tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc.

Tại sao Trump không bị truy tố liên quan đến ngày bạo loạn 6/1/2021 hoặc nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của ông ấy? Sẽ có thể. Bây giờ thì chưa. Smith cũng đang giám sát các cuộc điều tra khác liên quan đến Trump, bao gồm cả những cuộc điều tra về bạo loạn ngày 6/1/2021 và về lật ngược kết quả bầu cử 2020.

Còn tài liệu mật cũng được tìm thấy trong nhà của Tổng thống Joe Biden thì sao? Đúng. Và có một Công tố đặc biệt điều tra điều đó. Sự khác biệt chính trong trường hợp của Trump là Trump đã ra sức bằng nhiều cách trong khoảng một năm để không giao tài liệu cho Cục Lưu trữ Quốc gia, nơi sở hữu chúng sau khi tổng thống rời nhiệm sở.

Chính xác thì có gì trong nhữngtruy tố mới này? Có bảy tội danh và theo báo cáo của CNN, một trong số đó có liên quan đến cáo buộc âm mưu. Trump đang phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật gián điệp, luật sư Jim Trusty của ông cho biết trên CNN hôm thứ Năm, cũng như các cáo buộc cản trở công lý, phá hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, âm mưu và tuyên bố sai sự thật.

Chính yếu Trump vi phạm luật nào? Đầu tiên là 18 USC 793, là một phần của Đạo luật Gián điệp. Luật liên bang này xử lý việc lưu giữ bất hợp pháp “thông tin quốc phòng”, một thuật ngữ rộng bao gồm các tài liệu mật và các tài liệu nhạy cảm khác của chính phủ. Luật này có thể áp dụng cho những người được ủy quyền xử lý hồ sơ mật nhưng cố tình giữ tài liệu ở một địa điểm không an toàn hoặc cho những người không được phép sở hữu thông tin ngay từ đầu.

Thứ hai là 18 USC 2071, luật về việc loại bỏ/di chuyển bất hợp pháp các hồ sơ của chính phủ ra khỏi sự lưu giữ của chính phủ Hoa Kỳ.

Thứ ba là 18 USC 1519, cản trở công lý. Điều này có thể phát huy tác dụng nếu các công tố viên kết luận rằng Trump hoặc các phụ tácố tình cản trở cuộc điều tra của họ - bằng cách di chuyển các hộp hồ sơ mật xung quanh để các công tố viên không tìm thấy tài liệu mật, bằng cách có thể đặt câu hỏi về việc tuân thủ trát đòi hầu tòa, bao gồm cả băng hình giám sát mà các công tố viên tin rằng đã nắm bắt được chuyển động của các hộp hồ sơ mật, bằng cách không tuân thủ đầy đủ trát đòi hầu tòa hoặc bằng cách khai gian hữu thệ rằng tất cả các hồ sơ mật đã được trả lại.

Ra tòa ở Miami? Tại sao Trump không bị truy tố ở thủ đô Washington, DC? Từ lâu đã có một giả định rằng các cáo buộc liên bang chống lại Trump sẽ ở Washington. Tuy nhiên, nó có ý nghĩa gì đó đối với trường hợp ở Florida. Đó là nơi Trump hiện sống hầu hết thời gian trong năm và cũng là nơi FBI tiến hành khám xét Mar-a-Lago và mang đi những chiếc hộp chứa tài liệu mật. Có những lý do khác. Trump đã bác bỏ những thất bại pháp lý ở New York – công ty của Trump bị kết tội trốn thuế và ông bị buộc tội lạm dụng tình dục – với lập luận rằng người dân New York phản đối ông về mặt chính trị. Sẽ khó khăn hơn ở Florida, nơi Trump đã thắng phiếu trong cả năm 2016 và 2020, mặc dù Tổng thống Joe Biden đã thắng ở Quận Miami-Dade. Truy tố ở Florida có ý nghĩa lớn, vì Trump thắng phiếu ở Florida, sẽ không ai thắc mắc.

Bao lâu thì xong? Không rõ ràng. Vụ án của Biện Lý Manhattan đã được lên lịch và đưa ra khoảng thời gian cần thiết để truy tố một vụ án liên bang. có vẻ xa vời rằng điều này có thể được kết thúc trước cuộc bầu cử năm 2024.

Điều gì xảy ra nếu Trump thắng cử 2024 và phiên tòa chưa kết thúc? Nó biến mất, Ray nói. “Trump sẽ kiểm soát Bộ Tư pháp… nếu tòa chưa xử xong, Trump sẽ dẹp bỏ hết."

Trump có thể tranh cử tổng thống khi bị truy tố hay nếu bị kết án? Có quyền. Luật không cản. Giáo sư luật Richard Hasen của Đại học California, Los Angeles đã nói: “Không gì có thể ngăn cản Trump tranh cử khi đang bị truy tố, hoặc thậm chí bị kết án. Hiến pháp chỉ yêu cầu ba điều của các ứng cử viên. Họ chắc chắn phải: Một công dân bẩm sinh. Ít nhất 35 tuổi. Là cư dân của Hoa Kỳ trong ít nhất 14 năm.

Bồi thẩm đoàn xét xử Trump? Vì Trump là một trong những người Mỹ nổi tiếng và gây chia rẽ nhất trong lịch sử, nên thật khó để tin rằng có bồi thẩm đoàn lớn và vô tư ngoài kia. Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac được tiến hành vào tháng 3 đã hỏi ý kiến ​​của các cử tri về Trump. Chỉ 2% nói rằng họ chưa nghe đủ về Trump để nói. Nhưng New York đã trao quyền cho một bồi thẩm đoàn ẩn danh trong một vụ kiện lạm dụng tình dục do cựu nhà báo chuyên mục tư vấn E. Jean Carroll đưa ra.

Trump có thê bị bỏ tù không? Ý tưởng rằng Trump sẽ vào phòng giam dường như vẫn hoàn toàn xa vời. Hasen cho biết Mật vụ sẽ phải sắp xếp để bảo vệ Trump trong tù. Mật vụ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cựu tổng thống, ngay cả khi người đó đang ở trong tù. Nhiều vấn đề. Các đặc vụ sẽ được đưa vào các phòng giam ở hai bên phòng giam Trump? Mật vụ sẽ ăn mặc như tù nhân hay lính canh? Các quan chức lớn bị buộc tội sai trái trong lịch sử đã tìm được cách thoát khỏi nhà tù. Cựu Tổng thống Richard Nixon đã được người kế nhiệm Gerald Ford ân xá trước. Phó tổng thống tiền nhiệm của Nixon, Spiro Agnew, đã từ chức sau khi vướng vào bê bối tham nhũng. Agnew đã thỏa thuận nhận tội và tránh được án tù. Burr, cũng là cựu phó tổng thống, thoát tội phản quốc trong gang tấc. Nhưng sau đó Burr rời khỏi đất nước. Nhưng mọi người thường xuyên phải ngồi tù vì giữ tài liệu mật, âm mưu và cản trở. Một chặng đường dài khó đoán.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang phải đối mặt với tổng cộng 7 tội danh sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ quyết định truy tố Trump về tội xử lý bất hợp pháp các tài liệu mật, theo New York Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hai nguồn tin.

Các tội danh được cho là bao gồm cố ý trộm bí mật quốc phòng, vi phạm Đạo luật Gián điệp và âm mưu cản trở công lý. Tòa án Quận Liên bang ở Miami sẽ là tòa án đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ xét xử các cáo buộc liên bang đối với một cựu tổng thống.

⚪ ---- Bản cáo trạng mới nhất của Donald Trump có những nhân vật nổi tiếng của MAGA lao vào bảo vệ Trump theo những cách kỳ quặc nhất. “Đây lại là vụ ám sát JFK một lần nữa,” nhân vật truyền thông xã hội cánh hữu Mike Cernovich đã tweet, người sau đó đã đăng, “Nhà nước sâu sắc đã giết JFK bằng đạn. Bây giờ họ đang sử dụng những chiếc cặp để ám sát những người cản đường họ.”

Rudy Giuliani, đồng minh lâu năm của Trump cũng không thể kiềm chế được sự tàn phá của anh ta. “Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” y nói trên Twitter Space sau khi tin tức được đưa ra.

Con trai của Trump, Donald Trump Jr., dường như sử dụng thông báo này như một cơ hội vận động tranh cử. “Chúng ta đang sống ở Cộng hòa Chuối thuộc thế giới thứ 3 và cách duy nhất để ngăn chặn những gì Bộ Tư pháp Biden tham nhũng đang làm là đưa @realDonaldTrump trở lại Bạch Ốc!!!” anh ấy đã tweet.

Trong khi đó, Charlie Kirk, Người sáng lập Turning Point USA, đã yêu cầu hành động từ mọi đảng viên Cộng hòa khác đang tranh cử tổng thống. “Mọi “đảng viên Cộng hòa” đang tranh cử Tổng thống nên tạm dừng chiến dịch tranh cử của họ và đến Miami để thể hiện sự ủng hộ. Nếu bạn không, bạn là một phần của vấn đề. Hoặc là chúng ta có một đảng đối lập hoặc là không. HÃY đến Miami vào thứ Ba,” y viết trên Twitter, vụng về yêu cầu những người ủng hộ Trump thể hiện “sự đoàn kết” để chứng minh rằng họ không thuộc “phe đối lập”.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo với công chúng hôm thứ Năm rằng Trump đã chính thức bị truy tố tội liên quan xử lý các tài liệu mật. “Chính quyền Biden tham nhũng đã thông báo cho các luật sư của tôi rằng tôi đã bị truy tố, dường như là dựa vào tin đồn,” Trump viết trên Truth Social. Trump nói rằng ông đã được triệu tập để trình diện tại Tòa án Liên bang ở Miami vào thứ Ba (13/6/2023) và bày tỏ sự không tin tưởng vào quyết định này.

Trump lại la hoảng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra với một cựu Tổng thống Hoa Kỳ, người đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ Tổng thống đương nhiệm nào trong Lịch sử của đất nước chúng ta, và hiện đang dẫn đầu, cho đến nay, tất cả các ứng cử viên, cả hai đảng Dân chủ. và đảng Cộng hòa, trong các cuộc thăm dò của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. TÔI LÀ MỘT NGƯỜI VÔ TỘI!”

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy bày tỏ sự ủng hộ đối với Cựu Tổng thống Donald Trump sau khi có tin Trump bị truy tố vụ xử lý các tài liệu mật, gọi các cáo buộc liên bang là "một ngày đen tối đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ."

McCarthy đổ lỗi cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về diễn biến này, gọi truy tố chống lại Trump là "vô lương tâm" vì Biden "đã giữ các tài liệu mật trong nhiều thập niên." Đánh dấu quyết định tiếp tục vụ kiện của Bộ Tư pháp là "sự bất công nghiêm trọng", ông hứa rằng Hạ viện Cộng Hòa "sẽ buộc hành vi vũ khí hóa quyền lực trắng trợn này phải chịu trách nhiệm."

⚪ ---- Thống đốc Florida của Hoa Kỳ Ron DeSantis đã lên Twitter để chỉ trích hành vi Bộ Tư pháp truy tố Trump trong cuộc điều tra tài liệu mật. DeSantis đã cùng với đồng nghiệp Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy lên án tiền lệ tiến hành các cáo buộc liên bang chống lại một cựu tổng thống, hứa rằng "chính quyền DeSantis sẽ quy trách nhiệm cho Bộ Tư Pháp, loại bỏ sự thiên vị chính trị và chấm dứt vũ khí hóa một lần và mãi mãi."

Ông nhấn mạnh rằng việc "vũ khí hóa lực lượng thực thi pháp luật liên bang" là "mối đe dọa chết người đối với một xã hội tự do", cáo buộc Bộ Tư pháp không theo đuổi các hành động tương tự đối với cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hoặc con trai của tổng thống hiện tại là Hunter Biden.

⚪ ---- Asa Hutchinson, cựu thống đốc Arkansas của Đảng Cộng hòa và là ứng cử viên lâu năm cho đề cử tổng thống năm 2024 của Cộng Hòa, đã trở thành thành viên chính đầu tiên của đảng kêu gọi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi cuộc đua. “Mặc dù Donald Trump được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội, quá trình tố tụng hình sự đang diễn ra sẽ là một sự phân tâm lớn. Điều này tái khẳng định Donald Trump cần phải tôn trọng văn phòng và kết thúc chiến dịch tranh cử của mình,” Hutchinson nói trong một tuyên bố.

⚪ ---- Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc vào thứ Sáu, doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) hay xe điện sạc bằng cắm điện (plug-in electric vehicles) ở Trung Quốc đã tăng 60,2% trong tháng 5 hàng năm. Doanh số lên tới 717.000 chiếc. Theo dữ liệu mới nhất, 2,94 triệu NEV đã được bán ở Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượng đơn vị NEV được sản xuất tại Trung Quốc đã tăng 53% so với tháng 5 năm 2022, đạt 713.000 đơn vị.

⚪ ---- Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bao gồm các thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đang cảnh báo bàn cáo trạng do Bộ Tư pháp đưa ra chống lại Trump làm nảy sinh các vấn đề xung đột lợi ích nghiêm trọng đối với Bộ TRưởng Tư Pháp Merrick Garland. Các thượng nghị sĩ, những người chủ yếu nói chuyện với báo The Hill trong vài giờ trước khi chính Trump công bố bản cáo trạng của mình, đã trích dẫn vị thế của Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống và thực tế là các nhà điều tra liên bang cũng đã thu giữ các tài liệu mật mà Tổng thống Biden giữ trong người. sở hữu sau khi rời chính quyền Obama.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-Texas), một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã cảnh báo tối thứ Năm rằng việc truy tố Trump “sẽ gây thiệt hại to lớn cho nền pháp trị. Truy tố Donald Trump là đỉnh cao của những gì Merrick Garland đã thúc đẩy kể từ khi ông trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Việc vũ khí hóa Bộ Tư pháp của chúng ta để chống lại kẻ thù của quản trị viên Biden. sẽ gây thiệt hại to lớn cho quy tắc hoặc luật pháp và có tác động lâu dài.”

Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa dự đoán một bản cáo trạng đối với Trump sẽ kích động các cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ Trump và củng cố vị trí dẫn đầu của ông đối với phần còn lại của lĩnh vực tổng thống Đảng Cộng hòa. Trump đã chứng kiến ​​số phiếu thăm dò ý kiến của mình tăng lên sau khi Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg công bố bản cáo trạng gồm 34 tội danh đối với tổng thống vào đầu tháng 4/2023.Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Mo.), thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết quyết định truy tố hình sự đối với ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, người có thể đối mặt với Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, khiến Bộ Tư pháp “hoàn toàn lo lắng.”⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov của Ukraine nói hầu hết cái gọi là "kế hoạch hòa bình" mà các quốc gia châu Á trình bày chỉ đơn giản là nỗ lực hòa giải thay mặt cho Liên bang Nga. Ông lưu ý rằng một “kế hoạch hòa bình” như vậy, do Indonesia trình bày trong Đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh ở Singapore, khiến ông nhớ đến những kế hoạch khác gần đây – những kế hoạch do Brazil và Trung Quốc trình bày.Ông nói: “Chúng tôi đến để giải thích rằng chúng tôi đã thấy rằng các ranh giới đang hình thành để tạo hòa bình (giữa chúng tôi và người Nga), rằng các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau đang xếp hàng cho việc này. Hầu hết đây là những quốc gia không hoàn toàn dân chủ. Chúng tôi đã nói với mọi người một điều rất đơn giản: nếu bạn đang nói về hòa giải hoặc tạo điều kiện thuận lợi, thì quy tắc của bất kỳ người hòa giải, người hỗ trợ hoặc người đối thoại nào – trước tiên là xác định và thiết lập lợi ích của các bên."Reznikov tuyên bố, phái đoàn Ukraine tham dự hội nghị đã cố gắng "tập trung sự chú ý của mọi người một cách hiệu quả đến mức khoảng 60% các cuộc thảo luận tại mọi hội thảo đều tập trung vào Ukraine. Trên thực tế, điều này có thể không có lợi cho chúng tôi – ví dụ, liên quan đến “kế hoạch hòa bình” của Bộ trưởng Indonesia, người đã đưa ra đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý, tạo vùng đệm [giữa chiến tuyến 2 quân đội Nga-Ukraine], v.v.”Reznikov nói rằng ông đã nói với các đồng nghiệp của mình ở Singapore rằng lợi ích của Ukraine rất đơn giản: được sống trong một đất nước hòa bình, “một đất nước không bị chiếm đóng và có quan hệ láng giềng bình thường với tất cả các nước láng giềng. Tuy nhiên, lợi ích của Nga đối với cái gọi là SMO (chiến dịch quân sự đặc biệt) đã được gọi là 'phi quân sự hóa', 'phi phát xít hóa', 'phi NATO hóa' - trên thực tế, đó là nhằm quét sạch quốc gia Ukraine ra khỏi bề mặt Trái đất, bởi vì chúng tôi, theo quan điểm của họ, không tồn tại.” Ông đã nói như thế với các phái đoàn nước ngoài.⚪ ---- Một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà nhiều tầng ở Voronezh trên lãnh thổ Nga vào ngày 9/6, theo lời thống đốc tỉnh Alexander Gusev đưa tin trên Telegram ngày 9/6. Hình ảnh về khu dân cư được cho là bị hư hại trong cuộc tấn công đã xuất hiện trên Telegram. Thông tin sơ bộ cho thấy chiếc máy bay không người lái có thể đã bay về phía sân bay Baltimor nhưng đã va chạm với cửa sổ của một tòa nhà dân cư, theo đài thân Nga Baza đưa tin. Thống đốc báo cáo có ba người bị thương.Nga đã nhanh chóng đổ lỗi cho Ukraine, với việc Dmitry Peskov, phát ngôn viên của nhà độc tài Nga Vladimir Putin, đưa ra lời buộc tội Ukraine bắn vào khu dân cư. Nhận xét về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow, Mykhailo Podoliak, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã tuyên bố một cách khó hiểu rằng những chiếc máy bay không người lái "muốn trở về với người tạo ra chúng." Ông nhấn mạnh Ukraine không liên quan đến vụ tấn công.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói rằng người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự phá hủy của Nhà máy thủy điện Kakhovka (HPP) gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nước uống: "Chúng tôi đang làm việc ở tất cả các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương để giải cứu càng nhiều người càng tốt khỏi các khu vực bị ngập lụt. Việc di tản đang diễn ra. Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác có chủ ý này đối với con người, thiên nhiên và chính cuộc sống." Zelensky trước đây đã mô tả hậu quả của sự kiện này là một "quả bom sinh thái hủy diệt hàng loạt" và Nga là "[những] kẻ ác mà chính họ là thảm họa lớn nhất trên hành tinh hiện nay."⚪ ---- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Sáu tuyên bố họ đã chặn được một cuộc gọi chứng minh Nga chịu trách nhiệm về việc phá hủy Nhà máy Thủy điện Kakhovka (HPP). SBU cho biết trong bài đăng trên Telegram rằng họ đã chặn cuộc gọi của một sĩ quan quân đội Nga, trong đó anh ta nói rằng "nhóm phá hoại của chúng tôi đang ở đó" và lưu ý rằng nhiệm vụ "không diễn ra theo kế hoạch" mà thậm chí còn vượt qua nó. Các sĩ quan báo cáo cũng mô tả vụ việc và hậu quả của nó."Bằng cách cho nổ tung đập thủy điện Kakhovka, Liên bang Nga cuối cùng đã chứng minh rằng họ là mối đe dọa đối với toàn bộ thế giới văn minh. Rốt cuộc, chỉ có một quốc gia khủng bố thực sự mới có thể dàn xếp một thảm họa sinh thái và nhân tạo ở cấp độ này", người đứng đầu SBU Vasyl Malyuk cho biết thêm những người chịu trách nhiệm, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ bị đưa ra trước công lý.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Ukraine 24TV trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Sáu rằng cuộc phản công của nước này dự kiến sẽ "cực kỳ hiệu quả. Không hề có 'xung đột' hay 'khủng hoảng' gì hết. Chỉ có một cuộc chiến tranh toàn diện không bị khiêu khích, đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Chỉ có một kẻ xâm lược."Podolyak nhắc lại rằng Kiev sẽ không đàm phán với Moscow cho đến khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine. Khi đề cập đến chủ đề Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể gửi lực lượng của mình tới Ukraine, ông Podolyak nói rằng tất cả những gì Ukraine cần từ các đồng minh là "bớt quan liêu" và "nhiều vũ khí hơn", chứ không phải nhân lực.⚪ ---- Việc phá hủy đập Kakhovka của Ukraine là do đích thân nhà độc tài Nga Vladimir Putin ra lệnh, theo lời Andriy Yusov, một nhân viên báo chí của Tổng cục Tình báo Chính Ukraine (HUR) – chi nhánh tình báo quân sự của Ukraine – chia sẻ với Radio NV.Đài NV: Truyền thông phương Tây, trong đó có NYT, và các quan chức Ukraine, trong đó có HUR đều cho rằng vụ nổ đập Kakhovka rất có thể là do một vụ nổ bên trong gây ra. HUR đã báo cáo vào tháng 4 năm 2022 rằng các lực lượng Nga đã gài chất nổ dọc theo con đập và sớm muộn gì con đập cũng sẽ bị phá hủy. Điều này nghe có vẻ đúng?Yusov: Vâng, thật không may, đó là cách mọi thứ diễn ra. HUR trên thực tế đã báo cáo thông tin này và phổ biến nó một cách công khai cho cả các đối tác của chúng tôi và các tổ chức quốc tế. Sau đó, giới lãnh đạo chính trị và tổng thống Ukraine cũng đã công khai thông tin này. Đúng là quân chiếm đóng đã khai thác con đập và nhà máy thủy điện HPP gần như ngay lập tức sau khi chiếm giữ, vì lo sợ bị lực lượng Ukraine phản công, và để chuẩn bị cho một số tình huống. Họ đã chuẩn bị cho hành động khủng bố này trong một thời gian dài và gần đây họ đã đưa ra các quyết định cuối cùng để thực hiện nó. Điều này đã được thực hiện ở mức cao nhất, hoàn toàn. Các sự kiện và hành động ở quy mô như vậy được xử phạt bằng các quyết định ở cấp cao nhất. Bản thân tôi chắc chắn rằng chính Vladimir Putin đã ra mệnh lệnh này và chỉ thị này. Họ hoàn tất việc rút quân, và một số sư đoàn của họ đã rút trước đó. Một lượng nhỏ lực lượng cơ động của kẻ thù đã được triển khai dọc theo chiến tuyến, nhưng rõ ràng, vì lý do an ninh, ngay cả một bộ phận của lực lượng Ruscist cũng không được thông báo về thời điểm xảy ra tội ác này. Nhưng vâng, họ đang rút lui và triển khai lại một phần sang các vị trí khác đã được chuẩn bị trước đó. Kẻ thù hiện đang rút lui về một trong những phòng tuyến đã được chuẩn bị sẵn này ở phía nam và phía đông của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga hủy diệt sinh thái sau khi phá hủy Nhà máy thủy điện Kakhovka, nói rằng họ đã bỏ mặc những người sống ở tả ngạn vùng Kherson cho số phận của họ: "Không còn ai trên thế giới ngày nay không thấy rằng nước Nga bị cai trị bởi những kẻ man rợ. Chính những kẻ man rợ là thảm họa lớn nhất hành tinh hiện nay."Phản ứng của ông được đưa ra khi Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau về vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của dân thường ở các vùng lãnh thổ do cả hai bên kiểm soát và gây nguy hiểm cho động vật hoang dã, đồng thời gây nguy hiểm cho hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhizhia.⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio hôm thứ Năm nói rằng các bản tin rằng Cuba đề nghị Trung Quốc sử dụng lãnh thổ của mình để do thám Hoa Kỳ là "hoàn toàn dối trá và vô căn cứ." De Cossio phủ nhận các cáo buộc là "ngụy biện" được tạo ra để biện minh cho sự leo thang chưa từng có của phong tỏa, gây bất ổn và xâm lược Cuba. Ông cáo buộc thêm rằng những lời nói dối như vậy thường được các quan chức Hoa Kỳ bịa đặt. Bạch Ốc hôm nay bác bỏ thông tin của Wall Street Journal rằng TQ đang tìm cách thiết lập một "cơ sở nghe lén" ở Cuba để do thám Mỹ, gọi đó là thông tin không chính xác.⚪ ---- Dean Cain, diễn viên vai Superman, rời bỏ California. Dean Cain là người nổi tiếng mới nhất rời bỏ California. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ngôi sao phim “Lois & Clark” tiết lộ rằng anh chuyển đến Nevada vì không ưa một số “chính sách” của California. “Tôi yêu California. Đó là tiểu bang đẹp nhất,” anh ấy nói với Brian Kilmeade của Fox hôm thứ Tư. “Mọi thứ đều tuyệt vời về nó ngoại trừ các chính sách. Các chính sách chỉ là khủng khiếp. Các chính sách tài khóa, chính sách nhẹ nhàng với tội phạm, chính sách vô gia cư."Các nguồn tin bất động sản nói với báo TMZ rằng Cain đã bán biệt thự của mình với giá 6,25 triệu đô la, thấp hơn 1 triệu đô la so với giá chào bán ban đầu của anh ấy. Nam diễn viên Cain đã rao bán ngôi nhà của mình vào tháng 3 và nó đã được bán vào tháng 5/2023.⚪ ---- Việc mở rộng chương trình tặng sách miễn phí trên toàn tiểu bang đã được công bố hôm thứ Ba, cung cấp cho hàng triệu trẻ em ở California sách báo miễn phí nhờ Dolly Parton. Dự luật, SB 1183, đã được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật vào tháng 10/2022 để cung cấp kinh phí cho “Imagination Library” (“Thư viện Trí tưởng tượng”) của Parton, cung cấp sách miễn phí cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.Chương trình toàn quốc đang hoạt động trên 30 quận ở California, với việc mở rộng ra toàn bộ 58 quận của tiểu bang và khoảng 2,4 triệu trẻ em đủ điều kiện vào năm 2028. Sách miễn phí sẽ được gửi trực tiếp đến nhà của đứa trẻ miễn phí cho gia đình của chúng và bất kể thu nhập hộ gia đình.Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có thể ghi danh chương trình trực tuyến:Trẻ em sẽ nhận được một cuốn sách miễn phí mỗi tháng cho đến sinh nhật lần thứ 5 của chúng. Nếu hộ gia đình có nhiều trẻ em dưới 5 tuổi thì mỗi trẻ được nhận bộ sách riêng. California sẽ là tiểu bang đầu tiên cung cấp lựa chọn sách song ngữ hoàn toàn bằng tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha theo chương trình Thư viện Trí tưởng tượng.⚪ ---- Ai dám nói California là cấp tiến? Một giáo viên tại trường trung học Placentia đã bị cho nghỉ hành chính sau khi video về bài học giải phẫu và sinh lý học của cô được tung lên mạng và gây tranh cãi. Đoạn video cho thấy giáo viên trường trung học El Dorado, được báo Orange County Register xác định là Judy Rehburg, đã thảo luận về tuyến tiền liệt và vai trò của nó trong việc mang lại khoái cảm tình dục. Cô giáo cũng thảo luận về tình dục qua đường hậu môn và đồ chơi tình dục được bán tại các tiệm bán lẻ nổi tiếng như Target.Đoạn video đã gây ra sự phẫn nộ trong một số phụ huynh, họ đã đệ đơn khiếu nại Rehburg lên Học khu Thống nhất Placentia-Yorba Linda. Một giáo trình được đăng trên trang web của trường bao gồm hệ thống sinh sản và mang thai là một trong những lựa chọn cho tín chỉ học cuối cùng.Một người tự nói là học sinh trong video nói với trang Instagram @freejudy rằng cô giáo Rehburg chỉ trả lời một câu hỏi cụ thể về tuyến tiền liệt mà một sinh viên đã hỏi.Trong khi người ký tên @alex_hunny_man nói: “Cô giáo đang nói chuyện với những đứa trẻ lớp 12 và mọi thứ. Học sinh 17-18 tuổi rồi, thực tế là người lớn cả rồi, không hiểu tại sao cuộc trò chuyện này lại là một vấn đề.”⚪ ----Theo ZingNews. 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện, trong khi nguồn điện than lại gặp sự cố chưa thể khắc phục, dự án điện tái tạo vẫn vướng thủ tục khiến áp lực cung ứng điện ngày càng lớn. Mặc dù nguồn nhiên liệu than cho phát điện đã được cấp tương đối đảm bảo nhưng cập nhật đến ngày 6/6, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934 MW chiếm 76,6% công suất lắp.⚪ ----Theo tin VOPV/VietnamNet. Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Hồng Nam, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, để điều tra về tội Nhận hối lộ. Ông Nam là một trong những bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.⚪ ----Theo VnExpress. ĐÀ NẴNGBức xúc vì bị nợ lương 4 tháng, hơn 100 tài xế và phụ xe buýt Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 đã nghỉ làm ba ngày qua. 8/6 là ngày thứ ba tài xế, nhân viên bán vé hệ thống xe buýt trợ giá Đà Nẵng do Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 vận hành ngừng việc nhằm gây sức ép buộc doanh nghiệp thanh toán tiền lương. Họ tập trung tại điểm xuất phát xe buýt trên đường Xuân Diệu, quận Hải Châu và rải rác ở các quán cà phê gần đó.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 9/6, ông Võ Kim Thuần, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, khu vực bờ sông Cần Giuộc đoạn qua xã Phước Lại (huyện Cần Giuộc) vừa xảy ra sạt lở khiến 5 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông, đe dọa trực tiếp đến đường tỉnh 826C. Ông Thuần cho biết, các ngành chức năng đang trên đường xuống hiện trường kiểm tra thực tế để xem xét thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ tuyến đường tỉnh 826C và an toàn của các hộ dân trong khu vực.⚪ ---- HỎI 1: Việc làm trong ngành bán lẻ thê thảm vì dịch COVID-19?ĐÁP 1: Đúng thế. Số lượng việc làm bán lẻ ở Thành phố New York đã giảm gần 40.000 so với mức trước đại dịch do làm việc từ xa, tự động hóa và sự gia tăng của thương mại điện tử đã khiến các doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng, theo một cuộc khảo sát ngành được công bố hôm thứ Năm.Lĩnh vực này - bao gồm các cửa hàng bách hóa lớn và cửa hàng nhỏ cùng nhiều doanh nghiệp khác, nhưng không bao gồm nhà hàng - đã chứng kiến số việc làm giảm 11,1% xuống còn 301.700 vào tháng 2 năm 2023, giảm 37.800 so với tháng 2 năm 2020, theo Center for an Urban Future (Trung tâm vì Tương lai Đô thị), nơi soạn báo cáo.Jonathon Bowles, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết Manhattan là nơi phục hồi chậm nhất trong số 5 quận, chiếm 32.862 người mất việc làm, hoặc giảm 20% so với mức trước đại dịch, phần lớn là do xu hướng làm việc từ xa.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Dân Mỹ ưa về hưu sớm hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây với 2.000 người Mỹ đã nghỉ hưu cho thấy ban đầu họ dự kiến ​​sẽ nghỉ hưu ở tuổi trung bình là 63,2 tuổi, nhưng thay vào đó lại làm như vậy ở tuổi 61,5, vượt qua điểm trung bình gần hai năm. Một phần ba (32%) thậm chí còn tuyên bố rằng họ “thậm chí có thể nghỉ hưu sớm hơn nếu có cơ hội”.Chi tiết: