Phó Tổng Thống Mike Pence lái xe gắn máy tới tham dự sự kiện vận động tranh cử ở Iowa.

.

- Luật gia: thêm 1 yếu tố để Trump bị truy tố, vì Donald Trump không nộp hồ sơ tối mật về kế hoạch Mỹ dự định tấn công Iran

- Fox News: Dân Chủ muốn hoàn hảo hóa địa cầu này, trong khi Cộng Hòa nói là hãy tin Chúa để lên Thiền Đàng hoàn hảo hơn.

- Florida: phụ nữ đậu xe có con nhỏ ở ngoài, rồi vô tiệm chôm đồ, xe phát hỏa cháy rụi, 2 con nhỏ may được cứu

- Bộ trưởng Quốc phòng Úc tố TQ trong khi xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế Chiến 2 mà không đưa ra trấn an chiến lược nào

- Hồng Kông: bắt 8 người vì nghi ngờ kỷ niệm Thiên An Môn

- Bộ trưởng Quốc phòng TQ: xung đột giữa TQ-Mỹ sẽ là một "thảm họa không thể chịu đựng nổi".

- Nga: phương Tây cấp hỏa tiễn tầm xa cho Kiev sẽ làm leo thang căng thẳng

- Ukraine: hỏa tiễn hành trình của Nga tấn công sân bay gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền trung Ukraine. Có 54 vụ nổ trong cuộc tấn công xuyên đêm ở đông bắc Ukraine.

- Ukraine rà phá bom mìn lặng lẽ để chuẩn bị tổng phản công quân Nga

- Iran: Iran sẽ lập liên minh hải quân với các nước vùng Vịnh khác, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Iraq, Pakistan và Ấn Độ.

- Iowa: 8 ứng cử viên tổng thống Cộng hòa 2024 đã tới Iowa hôm thứ Bảy để giới thiệu bản thân với cử tri

- Cựu PTT Mike Pence: "rất tự tin" sẽ nhận được ủng hộ của công chúng nếu thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024

- Trump hứa nếu đắc cử 2024 sẽ ký lệnh hành pháp hủy bỏ truyền thống "em bé nào sinh ở Mỹ sẽ tự động có quyền công dân Mỹ"

- DeSantis chỉ trích Trump: tại sao Trump chúc mừng Kim Jong-un?

- Mike Pence: tại sao Trump ca ngợi Putin và Kim Jong Un?

- DeSantis hứa nếu đắc cử 2024 sẽ "đóng cửa biên giới" và xây bức tường ngăn cách Mỹ-Mexico

- Joe Biden ký thỏa thuận nâng trần nợ lưỡng đảng thành luật

- Joe Biden và phu nhân Jill: "đau lòng" trước vụ xe lửa trật đường rầy và đụng nhau ở Ấn Độ làm 295 người chết

- TIN VN. Doanh nghiệp FDI ồ ạt vào Việt Nam nhưng lại ‘ki bo’ khi chuyển giao công nghệ.

- HỎI 1: Có 69% người sợ trí tuệ nhân tạo (AI) làm họ mất việc, và 37% nói AI giúp làm nhẹ công việc của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người dùng Facebook tại California có thể sẽ không còn được đọc tin? ĐÁP 2: Sẽ còn tùy.

.

QUẬN CAM (VB-4/6/2023) ⚪ ---- Một người phụ nữ ở Florida đã bị buộc tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng và đốt phá sau khi bị cáo buộc để con trong xe hơiô bốc cháy khi cô đang ở trong một tiệm bách hóa để chôm đồ. Alicia Moore, 24 tuổi, đậu xe của cô trong khu của một tiệm bách hóa Dillard ở Oviedo, Fla., vào ngày 26/5, để các con của cô ở trong đó, theo hồ sơ Sở cảnh sát thị trấn Oveida.

.

Khi ở bên trong tiệm Dillard's, các nhân viên giám sát tiệm đã nhìn thấy Moore và một người đàn ông không rõ danh tính đang giấu các món đồ để sẽ trộm trong suốt một giờ, theo hồ sơ cảnh sát. Khi Moore đi về phía lối ra của tiệm, cô nhìn ra ngoài, thấy xe của cô chìm trong biển lửa và cô quăng những món hàng mà cô định trộm, chạy ra. Một người mua sắm tại trung tâm mua sắm đã nhìn thấy chiếc xe bốc cháy và giúp 1 trong những đứa trẻ trốn thoát trước khi cố gắng cứu 1 đứa trẻ khác và thông báo cho 911.

.

Những đứa trẻ đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Arnold Palmer để được chăm sóc y tế, nơi một trong số chúng được xác định là đã bị bỏng cấp độ một ở mặt và tai. Cảnh sát nói hiện chưa rõ lửa bắt đầu như thế nào nhưng chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Moore sau đó đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã từ một vụ khác ở Quận Sumter, Fla., gần đó vì tội trộm cắp vặt và hành hung một người từ 65 tuổi trở lên, theo hồ sơ cho biết.

.

⚪ ---- Cảnh sát Hồng Kông đã bắt 4 người và giam 4 người khác đang chờ điều tra vào đêm trước lễ kỷ niệm 34 năm cuộc biểu tình và thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo rằng 4 người đã bị bắt vì bị cáo buộc “gây rối ở nơi công cộng” hoặc vì hành động “có ý định nổi loạn”. Còn 4 người khác đã bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra vì nghi ngờ “xâm phạm trật tự công cộng”.

.

Thông báo nói rằng cảnh sát “rất lo ngại về việc một số người cố gắng xúi giục và kích động người khác thực hiện các hành vi bất hợp pháp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, trật tự công cộng và an toàn công cộng.” Các vụ bắt giữ diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn, trong đó hàng ngàn người đã bị quân đội giết.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cáo buộc Trung Quốc không cung cấp cho cộng đồng quốc tế "bất kỳ sự trấn an chiến lược nào. Trung Quốc đang xây dựng quân đội quy ước lớn nhất kể từ Thế chiến 2. Và điều này đang xảy ra mà không có lời giải thích về mục đích chiến lược của họ", Marles phát biểu tại Đối thoại Shangri-La của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Singapore.

.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng cả hai nước đang cố gắng cải thiện quan hệ song phương. Ông lưu ý: "Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hữu ích với Trung Quốc. Và chúng tôi đã tìm cách ổn định mối quan hệ này sau một giai đoạn khó khăn. Đây là những bước tiến quan trọng mà Trung Quốc và Australia đã cùng nhau thực hiện".

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu đã nhận xét tại Đối thoại Shangri-La của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Singapore rằng xung đột giữa TQ và Hoa Kỳ sẽ là một "thảm họa không thể chịu đựng nổi".

.

Ông nói: “Trung Quốc và Mỹ có các hệ thống khác nhau và khác nhau theo nhiều cách khác nhau. "Tuy nhiên, điều này không nên cản trở hai bên tìm kiếm nền tảng chung và lợi ích chung để phát triển quan hệ song phương và tăng cường hợp tác." Trước đó, TQ đã từ chối gặp mặt trực tiếp với Mỹ, điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, mô tả là "đáng tiếc".

.

⚪ ---- Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Ayman Mohyeldin, luật gia Melissa Murray nói rằng thêm 1 yếu tố để Trump bị truy tố: vì Donald Trump không thể đưa ra một tài liệu tối mật về kế hoạch Mỹ dự định tấn công Iran mà trong một đoạn ghi âm Bộ Tư Pháp hiện đang sở hữu ghi lời Trump nói với nhiều người rằng đó là hồ sơ chưa giải mật.

.

Phản ứng trước báo cáo gây xôn xao dư luận rằng cựu tổng thống đã chỉ khoác lác và "khoe" tài liệu nhạy cảm - và giờ nó đã biến mất - Murray nói Công tố đặc biệt Jack Smith có thể thêm điều đó vào hồ sơ truy tố Trump, điều này có thể bao gồm cả việc vi phạm Đạo luật Gián điệp.

.

. Bình luận viên MSNBC hỏi: "Nếu tài liệu vẫn còn thiếu, điều đó ảnh hưởng đến vụ án như thế nào?"

. Murray trả lời: "Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng ở đây là nếu bạn không thể tìm thấy tài liệu này, nếu nó vẫn còn thiếu, bạn vẫn cho rằng có thứ gì đó chưa được trả về đúng cách - nó đã bị mất tích. Điều này có thể củng cố trường hợp của Jack Smith để truy tố về vấn đề lưu giữ tài liệu. Không chỉ đơn giản là việc lưu giữ các tài liệu này, việc xử lý bất cẩn của chúng gây ra mối lo ngại thực sự cho an ninh quốc gia về mặt những người trong lĩnh vực có thể bị tổn hại vì việc này được xử lý quá lỏng lẻo; và một lần nữa, việc mất tài liệu này, nó có thể nhấn mạnh điều này. Có nghĩa là các đồng minh của chúng ta không thể tin tưởng chúng ta với loại thông tin này trong tương lai."

.

Cô giải thích: "Điều đó khiến các thành viên của cộng đồng tình báo khó hoạt động hơn, làm việc với các trung gian nước ngoài để giữ an toàn cho chúng tôi, vì vậy có rất nhiều điều ở đây. Tất cả đều xoay quanh những câu hỏi xung quanh bản chất của hành động này, đó là ngăn chặn việc xử lý bất cẩn thông tin an ninh quốc gia, gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Nói rộng hơn, tập trung vào ý tưởng rằng những người kiểm soát các tài liệu này phải kiểm soát chúng một cách an toàn, họ không thể giữ lại chúng một cách cố ý hay cố ý."

(ghi chú: khi kế hoạch tấn công Iran lộ ra, có thể đường dây gián điệp của Mỹ tại Iran và khu vực đã bị lộ, đã bị bắt hoặc nếu chưa bị bắt sẽ cần triệu hồi lại cho an toàn. Cũng sẽ lộ về sự hỗ trợ các nước chung quanh Iran, và tương lai sẽ khó được tin cậy để giúp.)

.

⚪ ---- Bạn muốn biết khác biệt giữa Dân Chủ và Cộng Hòa? Theo 1 người dẫn chương trình nỏi tiếng của Fox News: Dân Chủ muốn hoàn hảo hóa địa cầu này, trong khi Cộng Hòa nói rằng Thiền Đàng đã hoàn hảo rồi và chỉ cần chuẩn bị được Chúa cứu lên thôi. Do vas65y, người dẫn chương trình của Fox News, Rachel Campos-Duffy, đổ lỗi cho sự khác biệt giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ là do niềm tin tôn giáo về Thiên đường.

.

Trong chương trình Fox & Friends hôm Chủ nhật, người đồng dẫn chương trình Pete Hegseth lập luận rằng tôn giáo mang tính giải phóng vì mọi người có thể nhận ra rằng họ không hoàn hảo. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội.

.

"Nó thay đổi cách bạn nhìn ngay cả về chính trị," Campos-Duffy đồng tình. "Và đôi khi, bạn biết đấy, chúng tôi thấy bên cánh trái [Dân Chủ] đòi nhiều quá. Họ thực sự chơi mạnh để giữ. Họ chơi theo cách mà, bạn biết đấy, rất nhiều lần những người bảo thủ nhìn vào nó và bỏ đi, tại sao chúng ta [Cộng Hòa] không chơi hết mình như họ [Dân Chủ]?"

.

Người dẫn chương trình của Fox News cho biết Đảng Dân chủ đang cố gắng hoàn thiện Trái đất vì họ không tin vào Thiên đường: "Nay nhé, đối với họ, nơi chúng ta đang sống hiện tại, nơi này, Trái đất chính là nơi quyết liệt của họ, và mọi thứ ở đây đều phù hợp với họ. Họ nghĩ, như bạn đã nói, họ có thể hoàn thiện Trái đất này. Những người có đức tin trong chúng tôi [Cộng Hòa] không tin điều đó. Và chúng tôi tin rằng cách chúng tôi hành động ở đây quyết định nơi chúng tôi sẽ tái sinh [lên Thiên đàng sau khi chết]. Và vì vậy chúng ta phải cư xử [theo điều răn]. Và vì vậy, ngay cả trong chính trị, bạn biết đấy, chúng tôi hành động trong những giới hạn đạo đức đó. Và bạn biết đấy, mục đích biện minh cho phương tiện là một loại quy tắc dành cho những người cấp tiến. Đó không phải là cách những người theo đạo Cơ đốc hành động."

.

Video dài 1:44 phút cho thấy suy nghĩ dẫn trên:



https://youtu.be/q5ZwjUBlSPs

.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm Chủ nhật chỉ ra rằng việc phương Tây cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Kiev có nguy cơ làm leo thang căng thẳng hơn nữa, dẫn đến việc huy động lực lượng lớn hơn ở Nga. "Chúng tôi cần phải hoàn thành công việc của mình đến cùng. Chúng tôi không có giải pháp thay thế nào khác", Peskov nhấn mạnh. Người phát ngôn Điện Kremlin lập luận, phương Tây chỉ nói về nhân quyền và các giá trị châu Âu khi điều đó thuận tiện cho "họ", đồng thời cáo buộc các nước phương Tây đã phớt lờ "việc ném bom Donbas trong một thời gian dài" trước khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự. Trước đó, Kiev đã yêu cầu Berlin cung cấp gỏa tiễn hành trình Taurus với tầm bắn hơn 500 km.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ignat hôm Chủ nhật cho biết các hỏa tiễn hành trình của Nga đã tấn công sân bay đang hoạt động gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền trung Ukraine. "Sáu hỏa tiễn và năm máy bay không người lái tấn công," Ignat nói trên truyền hình quốc gia. "Thật không may, không phải tất cả chúng đều bị tiêu diệt. Trong số 6 chiếc, 4 chiếc đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt", ông lưu ý và nhấn mạnh rằng 5 chiếc máy bay không người lái do Iran sản xuất đã tấn công cơ sở hạ tầng ở khu vực Sumy. Theo cơ quan quản lý quân sự Sumy, 54 vụ nổ đã được ghi nhận trong cuộc tấn công xuyên đêm ở khu vực đông bắc Ukraine.

.

⚪ ---- Các đơn vị rà phá bom mìn của Ukraine đang rà phá các vùng lãnh thổ dọc theo đường ranh tuyến đầu để chuẩn bị cho một cuộc phản công, báo The Washington Post của Mỹ ngày 2/6 đưa tin. Các hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện thủ công vào ban đêm để tránh làm lộ các vị trí tiềm năng mà từ đó cuộc tấn công sẽ được phát động. Ukraine đã đặt hàng nghìn quả mìn dọc theo chiến tuyến, và giờ đây quân Ukraine cần phải loại bỏ chúng để tiến vào lãnh thổ bị chiếm đóng. Bài báo nói rằng máy móc hạng nặng không thể được sử dụng để rà phá bom mìn do nhu cầu làm bí mật.

.

Do đó, đặc công Ukraine làm việc thủ công, chủ yếu vào ban đêm. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo, chỉ huy 42 tuổi của đơn vị kỹ thuật, được gọi là Klimat, đã nói rằng các hoạt động như vậy đã diễn ra trong nhiều tuần. Sau khi đường đi được dọn sạch, các biển báo sẽ được lắp đặt, một số có đèn chiếu sáng, chỉ hướng các vị trí của Nga. Các nỗ lực rà phá bom mìn không chỉ giới hạn ở các vùng lãnh thổ được kiểm soát, vì Nga cũng đã đặt mìn dọc theo các lối tiếp cận các vị trí của mình.

.

.

⚪ ---- Tư lệnh Hải quân Iran, Phó đô đốc Shahram Irani tuyên bố rằng Iran sẽ thành lập một liên minh hải quân mới với các quốc gia vùng Vịnh khác, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Iraq, Pakistan và Ấn Độ.

.

Nói trên kênh truyền hình quốc gia, tư lệnh hải quân xác nhận UAE đã rút khỏi liên minh hải quân ở Vịnh Ba Tư do Mỹ đứng đầu. Ông giải thích: “Các nước láng giềng đã nhận ra rằng việc đảm bảo an ninh cho khu vực đòi hỏi sức mạnh tổng hợp và hợp tác, đồng thời cho biết thêm rằng khu vực này sẽ sớm thoát khỏi mọi “thế lực bất hợp pháp”.

.

Iran và Saudi Arabia đã đồng ý khôi phục quan hệ song phương vào tháng 3 năm nay trong một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, xác nhận kế hoạch mở lại các đại sứ quán sau cuộc xung đột ủy nhiệm kéo dài hàng thập kỷ. Đây là một trong những bước đột phá cao nhất hướng tới bình thường hóa tình hình chính trị ở Trung Đông kể từ Hiệp định Abraham năm 2020.

Phó Tổng Thống Mike Pence lái xe gán máy tới sự kiện ở Iowa.

⚪ ---- Tám ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa 2024 đã tới Iowa hôm thứ Bảy để giới thiệu bản thân với cử tri và — trong trường hợp của Mike Pence, chơi rất là thanh niên: nhảy lên một chiếc mô tô phóng tới cho phóng viên chụp hình. Cựu phó tổng thống Pence và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis nằm trong số các ứng cử viên vào Bạch Ốc xuất hiện tại một cuộc biểu tình ở khu hội chợ của tiểu bang Iowa gần Des Moines, theo AP đưa tin.Sự kiện do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joni Ernst chủ trì. Sự kiện chính trị hàng năm của TNS Ernst có tên là "Roast and Ride"—một sự kết hợp giữa mít-tinh nướng thịt và đi xe gắn máy —bắt đầu mùa vận động tranh cử mùa hè để tiến tới các cuộc họp bầu kín sơ bộ (caucuses) đầu tiên của toàn quốc vào đầu năm tới.Cựu Tổng thống Donald Trump đã vắng mặt một cách đáng chú ý sau hai ngày ở tiểu bang này vào tuần trước. Trump phần lớn đã tránh các sự kiện có thể khiến Trump chia sẻ sân khấu với các đối thủ năm 2024 của mình. DeSantis, cùng vợ, Casey, và ba đứa con đi cùng, trò chuyện với các cử tri, tặng chữ ký và ký tên vào cuốn Kinh thánh của một người đàn ông đã cảm ơn thống đốc vì đã "gây sự chống lại Disney."Bà Casey DeSantis mặc một chiếc áo khoác da màu đen trong thời tiết 86 độ với dòng chữ "Where Woke Goes to Die" (Nơi bọn cấp tiến sẽ chết) và đường viền của Florida ở mặt sau. Nó gợi nhớ đến chiếc áo khoác ngoài của đệ nhất phu nhân Melania Trump vào năm 2018, khi bà Melania gửi một thông điệp nổi tiếng với chiếc áo khoác có mũ có nội dung "Tôi thực sự không quan tâm đến bạn" khi rời Bạch Ốc trong chuyến đi thăm trẻ em nhập cư ở Texas.Pence là hy vọng duy nhất của Bạch Ốc đã tham gia chuyến đi xe gắn áy buổi sáng để gây quỹ từ thiện, một hoạt động chính trong sự kiện của Ernst. Pence, cựu thống đốc tiểu bang Indiana, người thường xuyên đến Iowa trong năm qua, dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tranh cử của mình ở Des Moines vào thứ Tư.Tại khu hội chợ, các ứng cử viên đã có bài phát biểu và trò chuyện với những cử tri thích ăn đồ nướng. Các ứng cử viên khác phát biểu bao gồm cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott của South Carolina, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, doanh nhân Michigan Perry Johnson, tác giả Vivek Ramaswamy và người dẫn chương trình phát thanh nói chuyện Larry Elder.⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho biết ông "rất tự tin" sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng nếu quyết định trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nói với Fox News Digital tại sự kiện gây quỹ Roast and Ride ở Des Moines, Iowa, Pence nhận xét rằng ông và vợ Karen đã "hạ mình" trước "mức độ khuyến khích" để tranh cử mà ông nhận được trong hai năm qua.Ông nhấn mạnh ưu tiên của mình với tư cách là ứng cử viên sẽ là "khôi phục ngưỡng lịch sự" đối với đối thoại chính trị mà Hoa Kỳ đang thiếu vào lúc này, lưu ý rằng một người có thể "không đồng ý mà không khó chịu". Đầu tuần này, có thông tin cho rằng Pence sẽ công bố tranh cử của mình để được đề cử trong cuộc bầu cử năm 2024 vào ngày 7 tháng 6/2023.⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump trong tuần này đã hứa hẹn sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh nếu ông trở lại Bạch Ốc (từ trước tới giờ, em bé nào ra đời tạo Hoa Kỳ sẽ tự động có quốc tịch Mỹ). Cam kết đã thu hút sự phàn nàn từ những người ủng hộ nhập cư, những người nhanh chóng chỉ ra rằng Trump làm gia tăng lo ngại về việc lồng ghép các luận điệu cực đoan chống người nhập cư.“Nó tạo ra một điểm nói chuyện thú vị cho những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và những người cực đoan, và đó là những gì họ đang làm. Vì vậy, đó là điểm một,” David Leopold, cố vấn pháp lý của America’s Voice, một nhóm vận động cho người nhập cư cho biết. Điểm thứ hai là toàn bộ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa hiện đang bắt đầu diễn ra. Nó sẽ là về nhập cư. Nó sẽ nói về biên giới. Nó sẽ nói về các cuộc xâm lược và tất cả các loại hùng biện cực đoan và nói thẳng ra là nguy hiểm, bài Do Thái, phân biệt chủng tộc.Đề xuất của Trump làm tăng thêm mối lo ngại rằng các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa sẽ cạnh tranh cho các quan điểm cực đoan nhất về vấn đề nhập cư - và sẽ bị áp lực phải hành động theo các quan điểm đó nếu đắc cử. Quyền công dân theo nơi sinh ở Hoa Kỳ được đảm bảo bởi Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, quy định rằng tất cả những người “sinh ra hoặc nhập tịch ở Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ” đều là công dân Mỹ.Những người ủng hộ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh lập luận rằng những người nhập cư không có giấy tờ không “thuộc thẩm quyền tài phán” của Hoa Kỳ, và do đó con cái của họ không thể nhận được quyền công dân chỉ vì được sinh ra ở đây.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nằm trong số những người đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì đã chúc mừng Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un vì Bác sĩ Jong Min-pak từ Bắc Hàn đã được vào Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)."Tôi rất ngạc nhiên khi thấy điều đó," DeSantis nói với Fox News Digital trong sự kiện gây quỹ Roast and Ride ở Des Moines, Iowa. "Ý tôi là tôi nghĩ một, tôi nghĩ Kim Jong-un là một nhà độc tài giết người."Trong khi đó, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, người gần đây đã tuyên bố trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nói rằng "bạn không chúc mừng một tên côn đồ. ... Tên côn đồ này đã đe dọa nước Mỹ. Nó đã đe dọa các đồng minh của chúng ta lặp đi lặp lại. Đây không phải là thứ để chơi."Pence nói: “Cho dù đó là người bạn tranh cử cũ của tôi hay bất kỳ ai khác, không ai nên ca ngợi nhà độc tài ở Bắc Hàn hay ca ngợi nhà lãnh đạo ở Nga, người đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ ở Ukraine.”⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận xét rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không hiểu "rất nhiều vấn đề hiện nay là gì" nếu ông nhanh chóng loại bỏ mối nguy hiểm mà theo ý kiến của ông, nền văn hóa thức tỉnh (woke: ý thức về hiện tượng bất công vì màu da) đại diện. Bình luận của thống đốc được đưa ra sau khi các phóng viên hỏi ông tại sự kiện gây quỹ Roast and Ride ở Des Moines, Iowa, ông nghĩ gì về tuyên bố của Trump tại một sự kiện khác ở cùng tiểu bang hồi đầu tuần khi ông nói rằng "Tôi không thích thuật ngữ 'woke'... Đó chỉ là một thuật ngữ họ sử dụng, một nửa số người thậm chí không thể định nghĩa nó, họ không biết nó là gì."

DeSantis tiếp tục tuyên bố rằng "woke là một mối đe dọa hiện hữu đối với xã hội của chúng ta", trước đó DeSantis đã nói rằng Florida "là nơi lý thuyết woke sẽ chết."

.

⚪ ---- Thống đốc Florida của Hoa Kỳ Ron DeSantis đã hứa rằng chính quyền của ông, nếu ông trở thành tổng thống vào năm 2024, sẽ "đóng cửa biên giới" và "xây dựng bức tường. Khi tôi nói với bạn rằng tôi sẽ làm điều gì đó, tôi sẽ làm điều đó. Là tổng thống, tôi sẽ là một giám đốc điều hành năng nổ."

.

DeSantis cũng hứa rằng đất nước sẽ có "một giám đốc FBI [Cục Điều tra Liên bang] mới đi cùng tôi vào ngày đầu tiên. Không gì có thể thay thế được chiến thắng và chúng ta cần loại bỏ văn hóa thua cuộc đã bao trùm Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây. Iowa đã cho thấy điều đó được thực hiện như thế nào. Florida đã cho thấy điều đó được thực hiện như thế nào. Chúng tôi được kêu gọi để đứng vững cho sự thật."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy đã ký thỏa thuận nâng trần nợ lưỡng đảng thành luật sau khi thỏa thuận này được cả hai viện nhanh chóng thông qua trong tuần qua. Bằng cách ký kết thỏa thuận, Biden đã đình chỉ giới hạn nợ của quốc gia cho đến năm 2025 và ngăn chặn điều có thể là vụ vỡ nợ đầu tiên của Hoa Kỳ trong lịch sử gần 250 năm của đất nước.

.

Tuy nhiên, dự luật cũng hạn chế chi tiêu phi quốc phòng, mở rộng yêu cầu công việc đối với một số người nhận tem phiếu thực phẩm và mang lại một số quỹ cứu trợ COVID-19 không được sử dụng trong cuộc khủng hoảng.

.

Bộ Tài chính trước đó đã cảnh báo rằng họ có thể hết tiền trước ngày 5 tháng 6, gây ra tình trạng vỡ nợ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Để tránh thiệt hại, Hạ viện thông qua dự luật vào thứ Tư và Thượng viện thông qua vào thứ Năm sau khi các nhà lãnh đạo Quốc hội đạt được thỏa thuận về nội dung ngân sách với Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông và phu nhân Jill rất "đau lòng" trước "tin tức bi thảm" về vụ xe lửa trật đường rầy và đụng nhau ở Ấn Độ khiến ít nhất 295 người thiệt mạng. Biden nói trong một tuyên bố bằng văn bản do Bạch Ốc công bố: “Những lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến những người đã mất người thân và nhiều người bị thương trong sự cố khủng khiếp này. Hoa Kỳ và Ấn Độ chia sẻ mối quan hệ sâu sắc bắt nguồn từ mối quan hệ gia đình và văn hóa đã đoàn kết hai quốc gia của chúng ta—và người dân trên khắp nước Mỹ thương tiếc cùng với người dân Ấn Độ."

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp FDI ồ ạt vào Việt Nam nhưng lại ‘ki bo’ khi chuyển giao công nghệ. Theo Doanh NHân Trẻ VN. Mục tiêu tận dụng làn sóng doanh nghiệp FDI vào Việt Nam để nhận chuyển giao công nghệ chưa thành công. Việt Nam cần tự mình xây dựng nhiều hơn những “sếu đầu đàn” từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế. TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, mục tiêu nhận chuyển giao công nghệ từ khối FDI trong nhiều năm qua chưa thành công. Bởi các doanh nghiệp FDI luôn có nguyên tắc quản lý và chuyển giao công nghệ. “F1 (công nghệ nguồn) họ giữ tại quốc gia của họ, ta chỉ nhận được F2. Mà định hướng của ta là phải tăng tốc, tranh thủ thế của nước phát triển đi sau. Muốn làm được điều đó phải có công nghệ tốt và tài chính, nhưng các doanh nghiệp FDI không bao giờ chuyển giao cho ta F1."

.

⚪ ---- HỎI 1: Có 69% người sợ trí tuệ nhân tạo (AI) làm họ mất việc, và 37% nói AI giúp làm nhẹ công việc của họ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Mức độ phổ biến của ChatGPT và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khác đã tăng nhanh trong những tháng gần đây, khiến nhiều nhà tuyển dụng và người lao động đánh giá lợi ích của nó tại nơi làm việc. Resume Genius đã khảo sát 1.000 nhân viên để xem xét các vấn đề bao gồm thái độ và cảm xúc đối với AI và những dự đoán về tác động của nó tại nơi làm việc.

.

Cuộc khảo sát cho thấy hơn hai phần ba (69%) số người được hỏi sợ mất việc do sự phát triển của AI, trong khi 74% dự đoán rằng công nghệ này sẽ khiến người lao động trở nên lỗi thời. Ngoài ra, 37% người dùng khảo sát tin rằng AI sẽ làm giảm số lượng cơ hội việc làm có sẵn.

Chi tiết:

https://www.fox9.com/news/1-in-4-workers-prefer-interacting-with-ai-instead-of-humans-survey-finds

.

⚪ ---- HỎI 2: Người dùng Facebook tại California có thể sẽ không còn được đọc tin?

.

ĐÁP 2: Sẽ còn tùy. Meta, công ty mẹ của Facebook, đang tiến gần hơn đến cuộc đối đầu với California về đề xuất yêu cầu các mạng thống trị phải trả tiền cho các hãng tin tức để phân phối nội dung của họ. Meta đang sử dụng vở kịch quen thuộc để thử và cản trở Đạo luật Bảo tồn Báo chí (Journalism Preservation Act) của California, đã được Quốc hội Tiểu bang thông qua hôm thứ Năm, bằng cách đe dọa rút nội dung tin tức ra khỏi Facebook trong tiểu bang California.

.

Mối đe dọa của Meta là một chiến thuật mà công ty đã sử dụng để phản đối các đề xuất tương tự của liên bang ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, bao gồm cả Úc. Hôm thứ Sáu, Meta đã tăng cường mối đe dọa của mình để đáp lại một dự luật tương tự của Canada, Đạo luật Tin tức Trực tuyến (Online News Act). Trong một bài đăng trên blog, Meta cho biết họ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên Facebook và Instagram để hạn chế một số người dùng và nhà xuất bản xem hoặc chia sẻ một số nội dung tin tức ở Canada.

.

News Media Alliance, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho gần 2.000 nhà xuất bản ở Hoa Kỳ và là người ủng hộ nhiệt tình cho các đề xuất như vậy, cho biết trong một tuyên bố chung với Hiệp hội các nhà phát thanh truyền hình California (California Broadcasters Association) và Hiệp hội các nhà xuất bản tin tức California (California News Publishers Association), rằng mối đe dọa của Meta ở California là "không dân chủ và không phù hợp."

.

Các nhóm cho biết: “Khi các nền tảng công nghệ đền bù cho các nhà xuất bản tin tức trên khắp thế giới, điều đó chứng tỏ có nhu cầu và giá trị kinh tế đối với tin tức”. Nghĩa là, khi Facebook đăng tin thì phải trả tiền cho các hãng tin hay nhà báo. Nhưng Facebook từ chối trả tiền, nên sẽ xóa tin.

.

Người phát ngôn của Meta, Andy Stone hôm thứ Tư đã tweet một tuyên bố rằng công ty “sẽ buộc phải xóa tin tức khỏi Facebook và Instagram” nếu dự luật được thông qua. Tuyên bố của Meta chỉ trích dự luật là tạo ra một “quỹ đen chủ yếu mang lại lợi ích cho các công ty truyền thông lớn, ngoài tiểu bang dưới chiêu bài hỗ trợ các nhà xuất bản ở California.”

.

Tuy nhiên, bất chấp mối đe dọa từ Meta, dự luật của California đã được Hạ Viện California thông qua với tỷ lệ phiếu 46-6. Nó sẽ hướng đến Thượng viện tiểu bang tiếp theo. Dự luật sẽ yêu cầu các nền tảng công nghệ phân phối nội dung tin tức phải trả tiền cho các cửa hàng cho nội dung đó.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/technology/4032342-why-meta-may-pull-news-content-from-facebook-in-california/

.

.