- Thượng viện Mỹ bỏ phiếu 63 thuận, 36 chống để OK nâng trần nợ 2 năm. Tổng thống Joe Biden ca ngợi đây là thắng lợi lớn cho kinh tế và người dân.

- Trump lãnh thêm búa tạ: thẩm phán bác đơn của một đồng minh của Trump xin bác bỏ vụ cô E. Jean Carroll kiện Trump

- Georgia: điều tra về Trump xin gian lận phiếu ở Georgia đã gửi trát đòi, tới 2 công ty Trump thuê tìm gian lận nhưng 2 hãng này kết luận không có gian lận

- Hãng bảo hiểm Allstate lặng lẽ rút lui khỏi California

- Mỹ tạo thêm 339.000 việc làm trong tháng 5

- 1 ông tới Vatican cởi hết 100%, đến bàn thờ chính trong Vương cung thánh đường Thánh Peter, lưng vẽ khẩu hiệu hãy cứu trẻ em Ukraine, bị bắt

- Nga trong đêm phóng 15 hỏa tiễn vào Ukraine, bị phòng không Ukraine bắn rớt hết, văng miểng làm một đứa trẻ 11 tuổi và cụ già 68 tuổi bị thương, nhà cháy...

- Putin: Nga sẽ giữ an ninh chính trị trong nước

- Mỹ: sẽ ủng hộ nỗ lực - dù là của Brazil, TQ hay nước khác - nếu đồng thuận về hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.

- 2 phi cơ không người lái tầm xa bắn vào các nhà máy năng lượng và nhiên liệu ở Vùng Smolensk của Nga

- Anh: Putin lúng túng, không biết nên đưa thêm quân vào Ukraine hay tới giữ các thị trấn biên giới

- ISW:Putin dự định thay quân Wagner PMC bằng lính Kadyrovites (quân của Ramzan Kadyrov) để tấn công ở Ukraine

- Lãnh đạo Tập đoàn Wagner: sẽ không tiếp tục chiến đấu ở Ukraine nếu bọn hề trong Bộ Quốc Phòng Nga cứ biến mạng người thành đống thịt.

- Thủ tướng Anh: Ukraine xứng đáng vào NATO.

- Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mua các vệ tinh liên lạc Starlink từ SpaceX để nối mạng cho quân đội Ukraine

- Zelensky: Ukraine chỉ đưa quân giúp nếu chính phủ Moldova yêu cầu chính thức.

- Tổng thống Brazil đổi lập trường từ trung lập sang lên án Nga đã xâm lược Ukraine

- Trump: lại hứa sẽ kết thúc cuộc chiến Ukraine trong 24 giờ, nói hiện nay là "thời kỳ nguy hiểm nhất" trong "lịch sử của chúng ta" và hứa ưu tiên độc lập về năng lượng.

- New Hampshire: 1 DB Cộng Hòa từ ủng hộ Trump dổi sang ủng hộ DeSantis vì không đồng ý Trump chửi mắng cựu quan chức của Trump

- Thượng viện bỏ phiếu 52-46, gỡ bỏ kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của chính quyền Biden.

- Tổng thống Biden thuyết trình ở Học viện Không quân ở Colorado, nói Mỹ không muốn chiến tranh với TQ, chỉ muốn hợp tác và cạnh tranh. Biden té vì vấp bao cát.

- Georgia: một chủ tiệm bán súng tự dẹp tiệm, vì lương tâm lo sợ súng anh bán sẽ bắn giết trẻ em

- Apple Inc.: an ninh Nga chụp mũ sai, vì không có tình báo Mỹ nào núp trong iPhone

- California: Antonietta Nguyen bị truy tố 5 tội lừa đảo, trộm 2,7 triệu đô la từ công ty ABS Seafood.

- Texas: Cựu cảnh sát Bau Tran được hoãn 6 năm xét xử vụ bắn chết một người phóng xe trốn

- TIN RFA. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt với cáo buộc “Trốn thuế”.

- TIN VN. Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi Bảo hiểm xã hội.

- TIN VN. Làn sóng giải thể của DN bất động sản: Trung bình mỗi ngày có 4 công ty đóng cửa.

- HỎI 1: Khảo sát toàn cầu cho thấy 9% người lớn xác định là LGBTQ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Y tá thường bị kỳ thị sắc tộc, nhưng ít người báo cáo? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 2/6/2023) ⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ theo sau Hạ viện, đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật tạm ngưng trần nợ cho đến ngày 1/1/2025, do đó ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên của Hoa Kỳ. Dự luật nhận được 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống. Trong số những người sau, 31 người đến từ các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bốn người từ Đảng Dân chủ và một người từ Bernie Sanders của Vermont, một người độc lập.

Về số phiếu ủng hộ, 45 phiếu đến từ Đảng Dân chủ, 16 phiếu từ Đảng Cộng hòa và hai phiếu từ các thượng nghị sĩ độc lập. Thượng nghị sĩ Tennessee Bill Hagerty vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu. Bây giờ dự luật sẽ đến tay Tổng thống Joe Biden, người sẽ ký và sẽ chuyển nó thành luật.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mô tả Thượng viện thông qua dự luật tạm ngưng trần nợ là "một thắng lợi lớn cho nền kinh tế của chúng ta và người dân Mỹ. Công việc của chúng tôi còn lâu mới kết thúc, nhưng tôi mong muốn dự luật này được ký thành luật càng sớm càng tốt và giải quyết trực tiếp với người dân Mỹ vào ngày mai [Thứ Sáu].” Sau đó, Bạch Ốc xác nhận Biden sẽ phát biểu trước công chúng về vấn đề này vào thứ Sáu lúc 7:00 tối theo giờ Miền Đông.

⚪ ---- Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã mô tả lời kêu gọi ngưng trần nợ 2 năm của thượng viện là "tin vui cho nền kinh tế của chúng ta và cho các gia đình. Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã sẵn sàng bắt con tin vỡ nợ để thông qua chương trình nghị sự MAGA. Nhưng vì các đảng viên Đảng Dân chủ vẫn kiên trì và khăng khăng rằng việc vỡ nợ là điều cấm kỵ không để xảy ra."

⚪ ---- Hôm qua, Trump lãnh thêm một búa tạ. Một thẩm phán hôm thứ Năm đã bác đơn của một đồng minh của Donald Trump yêu cầu bác bỏ vụ kiện phỉ báng do E. Jean Carroll đưa ra với lý do cựu tổng thống Trump đang bị bức hại vì Trump là một Cơ đốc nhân da trắng. Đơn kiện do James H. Brady đệ trình—người trước đây đã bị buộc tội làm tắc nghẽn tòa án với những lời tuyên bố “phức tạp”—giải thích rằng ông muốn can thiệp vào vụ này “vì tôi không muốn ngồi im và nhìn một Cơ đốc nhân da trắng khác bị đối xử tệ bạc. và cá nhân tôi đã bị đối xử bất công tại Tòa án Liên bang và Tiểu bang New York.”

Thẩm phán Lewis Kaplan đã trả lời đơn của Brady trong vòng một ngày, giải thích các tiêu chí pháp lý mà một người nào đó có thể can thiệp vào một vụ kiện dân sự. "Ông Brady không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong số này,” Kaplan viết. “Theo đó, kiến nghị này bị từ chối.” Brady đang cố gắng can thiệp vào vụ kiện phỉ báng Trump đầu tiên năm 2019 của Carroll. Bồi thẩm đoàn trong vụ kiện thứ hai của cô ấy vào tháng 5 đã yêu cầu Trump trả cho Carroll 5 triệu đô la sau khi phát hiện anh ta phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tình dục và phỉ báng Carroll. (ghi chú: Thực ra, Brady biết chắc chắn rằng đơn yêu cầu bỏ vụ kiện sẽ bị quăng bỏ, nhưng nhiều người da trắng Cơ đốc giáo cực hữu luôn luôn muốn chứng tỏ họ đang bị các di dân và các tôn giáo khác chèn ép, kỳ thị... Nghịch lý là thế.)

⚪ ---- Một cuộc điều tra ở Georgia về cáo buộc can thiệp của Trump vào cuộc bầu cử năm 2020 đang xem xét các hoạt động của Trump ở các tiểu bang khác, theo các nguồn tin nói với The Washington Post. Biện Lý quận Fulton Fani Willis (D) được cho là đang tìm kiếm thông tin từ hai công ty mà chiến dịch tranh cử của Trump đã thuê để tìm ra gian lận bầu cử trên khắp Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2020. Chiến dịch của Trump đã trả hơn 1 triệu đô la cho hãng Simpatico Software Systems và Berkeley Research Group để 2 hãng này tìm ra "gian lận" nhưng không công bố kết quả, sau khi không tìm thấy bằng chứng gian lận phổ biến, Washing Post đưa tin.

“Không có hành vi gian lận bầu cử đáng kể nào được phát hiện trong các cuộc điều tra của tôi khi tìm kiếm nó, tôi cũng không thể xác nhận bất kỳ tuyên bố bên ngoài nào về hành vi gian lận cử tri mà tôi được yêu cầu xem xét,” theo lời Ken Block, người sáng lập công ty Simpatico nói với WP vào tháng Tư. “Mọi khiếu nại gian lận mà tôi được yêu cầu điều tra đều là sai sự thật.”

Ít nhất một trong hai công ty đã nhận được trát đòi hầu tòa trong các cuộc điều tra ở Georgia, theo WP. Biện Lý Willis đã báo hiệu vào đầu tháng 5 rằng bà có thể đưa ra các lệnh truy tố chống lại Trump vào tháng 8, sau khi yêu cầu các thẩm phán ở Quận Fulton không lên lịch xét xử và điều trần trực tiếp trong phần đầu của tháng.

Biện Lý quận Georgia này đã mở cuộc điều tra của bà về Trump, sau cuộc gọi khét tiếng hiện nay của Trump với Bộ trưởng Hàng chánh Georgia Brad Raffensperger vào tháng 1 năm 2021, trong đó Trump yêu cầu Raffensperger “tìm 11.780 phiếu bầu [cho Trump].”

⚪ ---- Một công ty bảo hiểm lớn khác đã lặng lẽ ngừng bán bảo hiểm nhà ở California. Hãng Allstate, vào năm 2021 là nơi cung cấp bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ tư trong tiểu bang, không còn viết các hợp đồng bảo hiểm chủ nhà, chung cư hoặc thương mại mới ở đó, theo tờ San Francisco Chronicle đưa tin.

Công ty cho biết việc tạm dừng các chính sách mới, bắt đầu từ năm ngoái nhưng hầu như không được chú ý cho đến nay, nhằm mục đích đảm bảo "chúng tôi có thể tiếp tục bảo vệ khách hàng hiện tại." Ít nhất hai công ty bảo hiểm khác, AIG và Chubb, cũng đã rút lại một số chính sách tại tiểu bang trong những năm gần đây, nhưng những người ủng hộ người tiêu dùng nói rằng có hơn 100 công ty bảo hiểm vẫn tiếp tục kinh doanh tại California.

⚪ ---- Hoa Kỳ đã tạo thêm 339.000 việc làm trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7%, theo số liệu do Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu. Các chuyên gia dự báo dự báo sẽ có thêm khoảng 195.000 việc làm vào tháng trước, theo ước tính đồng thuận, nhưng tỷ lệ thất nghiệp phần lớn vẫn ở mức 3,5%. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 3,4% — mức của nó vào tháng 4 — và 3,7% kể từ tháng 3 năm 2022.

⚪ ----- Theo các bản tin Ý, một du khách đến Vatican hôm thứ Năm đã cởi bỏ quần áo và chạy đến bàn thờ chính trong Vương cung thánh đường Thánh Peter để phản đối chiến tranh ở Ukraine. Những hình ảnh được chia sẻ trực tuyến và trên các phương tiện truyền thông Ý cho thấy người đàn ông đứng nơi bàn thờ với thông điệp được vẽ trên lưng nói rằng trẻ em Ukraine cần được cấp cứu. Một nguồn tin của Vatican nói với Reuters rằng người đàn ông này cũng có những vết mà hãng thông tấn này mô tả là “những vết cắt do móng tay tự gây ra trên cơ thể”. Người đàn ông, chưa được xác định danh tính, đã được lính canh Vatican giao cho cảnh sát địa phương.

Hình ảnh từ Instagram tiếng Ý.

⚪ ---- Nga đã phóng 15 hỏa tiễn hành trình và 21 máy bay không người lái kamikaze Shahed-136/131 của Iran vào Ukraine trong đêm 1/6 rạng ngày 2/6, tất cả đều bị phòng không tiêu diệt, theo Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi báo cáo trên Telegram. Thủ đô bị máy bay không người lái của Nga tấn công vào khoảng 11 giờ tối. Hỏa tiễn bắn từ phía nam, sử dụng địa hình và lòng sông Dnipro.

Vào khoảng 3 giờ sáng, hỏa tiễn hành trình Kh-101/Kh-555 được phát hiện trong không phận Ukraine, được bắn từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ Biển Caspian. "Chúng đến từ phía bắc, tấn công Kyiv, cơ động, cố gắng đánh lạc hướng lực lượng phòng không của chúng tôi", Zaluzhnyi nói.

Một đứa trẻ 11 tuổi bị thương và một người đàn ông 68 tuổi phải nhập viện và phẫu thuật. Các mảnh vỡ rơi xuống cũng làm hư hỏng xe hơi đậu ngoài phố, cửa sổ trong một tòa nhà văn phòng và 5 ngôi nhà riêng. Ba ngôi nhà trong số đó bị mảnh hỏa tiễn đập vỡ cửa sổ và mặt tiền bị hư hại, trong khi hai ngôi nhà khác bốc cháy và hiện đã được dập tắt.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận xét hôm thứ Sáu trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an rằng kẻ thù không được làm xáo trộn tình hình trong nước. Putin nói rằng các đối thủ của Nga đang "tăng cường" nỗ lực gây tổn hại đến "an ninh chính trị trong nước". Ông nhấn mạnh rằng Moscow "phải làm mọi cách để không cho phép họ làm điều này trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng cần phải gây thêm áp lực lên Moscow thông qua việc gia tăng các biện pháp trừng phạt và cô lập. Gần đây, lãnh thổ Nga cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, mà chính quyền nước này cho rằng, xuất phát từ lực lượng Ukraine.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Sáu rằng chính phủ đã làm việc với các đồng minh của mình để thiết lập sự đồng thuận về các yếu tố của một "hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine. Phát biểu với các phóng viên ở Helsinki, Phần Lan, Blinken xác nhận chính quyền Biden sẽ "ủng hộ các nỗ lực - dù là của Brazil, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác - nếu họ giúp tìm ra con đường dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài", miễn là họ tôn Hiến chương Liên Hiệp Quốc và chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine tiếp tục gửi hỗ trợ quân sự để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Đầu tuần này, Blinken tuyên bố Mỹ sẽ gửi gói vũ khí mới trị giá 300 triệu USD tới Ukraine.

⚪ ---- Quyền thống đốc khu vực Vasily Anokhin nói 2 phi cơ bay không người lái tầm xa đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở phức hợp năng lượng và nhiên liệu ở Vùng Smolensk trong đêm. Vụ tấn công xảy ra gần biên giới Nga với Belarus không để lại thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài ra, Thống đốc Vùng Kursk ở Nga, Roman Starovoyt, tiết lộ rằng phòng không của họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine. Đầu tuần này, một số tòa nhà ở thủ đô Nga đã bị máy bay không người lái tấn công, chỉ gây ra thiệt hại "nhỏ".

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh đã nói hôm thứ Sáu trong bản cập nhật tình báo gần đây nhất rằng Nga đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về nơi nên đưa quân tới. Theo Bộ này, các chỉ huy Nga hiện đang phải vật lộn để quyết định nên "tăng cường phòng thủ ở các khu vực biên giới của Nga hay nên củng cố các phòng tuyến của họ ở Ukraine nơi quân Nga chiếm đóng" khi các cuộc tấn công ở khu vực Belgorod vẫn tiếp diễn.

Bộ nói thêm rằng mặc dù các lực lượng Nga đã nhanh chóng thành công trong việc ngăn chặn cuộc đột kích mới nhất ở khu vực Belgorod, do "các nhóm đảng phái người Nga" thực hiện, nhưng Nga "đã sử dụng đến việc triển khai đầy đủ các loại vũ khí" và hỏa lực quân sự trên lãnh thổNga, kể cả máy bay trực thăng tấn công và hỏa tiễn nhiệt áp hạng nặng TOS-1A."

⚪ ---- Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã cho rằng Điện Kremlin dự định thay thế lính đánh thuê Wagner PMC bằng lính Kadyrovites (quân của Ramzan Kadyrov) trong các hoạt động tấn công ở Ukraine – sau khi Nhóm Wagner rút lui khỏi Bakhmut. Viện ISW nói rằng bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đã ra lệnh cho quân đội của Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, tiến hành các chiến dịch tấn công ở Ukraine sau khi lực lượng Wagner PMC rút khỏi Bakhmut.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng Kadyrov cho biết vào ngày 31 tháng 5 rằng Kadyrovites đã nhận được lệnh mới và nhận trách nhiệm về tiền tuyến ở Donetsk Oblast. Ông cũng nói rằng các đơn vị Chechnya nên bắt đầu "các hoạt động chiến đấu chuyên sâu" và "giải phóng một số khu định cư". Ông Kadyrov cho biết thêm, Lực lượng Đặc biệt Akhmat và Trung đoàn Mục đích Đặc biệt Sever-Akhmat đã được gửi đến mặt trận Marinka, phía tây nam Donetsk.

⚪ ---- Lãnh đạo Tập đoàn Wagner Nga cho biết đội quân đánh thuê của ông sẽ không tiếp tục chiến đấu ở Ukraine nếu nỗ lực chiến tranh tiếp tục được "dẫn dắt bởi những tên hề biến sinh mạng người thành đống thịt". Yevgeny Prigozhin, người trước đây là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày càng chỉ trích các nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin.

Wagner, quân đội tư nhân do Prigozhin thành lập, đã trải qua những tổn thất nặng nề khi chiến đấu ở Ukraine. "Nếu toàn bộ chuỗi (chỉ huy) thất bại 100% và sẽ chỉ được dẫn dắt bởi những tên hề biến mọi người thành đống thịt, thì chúng tôi sẽ không tham gia vào nó", Prigozhin nói tại một trại huấn luyện hôm thứ Năm, Reuters đưa tin. Prigozhin cũng cho biết đây là "một năm khó khăn" và điều đó xác nhận rằng Quân đội Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 5 tháng 6 và được thay thế bằng quân đội Nga.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với CNBC hôm thứ Năm rằng "Vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sắp xếp an ninh lâu dài cho Ukraine để chúng tôi gửi một tín hiệu rất mạnh mẽ tới Vladimir Putin rằng chúng tôi sẽ không đi đâu cả." Ông cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này sẽ không ngắn hạn mà kéo dài trong nhiều năm.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố vào thứ Năm rằng họ sẽ mua các vệ tinh liên lạc Starlink từ SpaceX của Elon Musk và cung cấp chúng cho quân đội Ukraine: "Chúng tôi tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu để đảm bảo Ukraine có khả năng liên lạc và vệ tinh linh hoạt mà họ cần. Liên lạc vệ tinh tạo thành một lớp quan trọng trong mạng lưới liên lạc tổng thể của Ukraine và bộ ký hợp đồng với Starlink cho các dịch vụ thuộc loại này."

Người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk đã cung cấp cho Ukraine nối internet vệ tinh Starlink vài ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm ngoái, giúp Kiev duy trì các kênh liên lạc trong bối cảnh gián đoạn do xung đột vũ trang. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Musk đã cảnh báo rằng ông sẽ không thể tài trợ cho mạng internet của Starlink và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp.

⚪ ---- Ukraine không thể có bất kỳ hành động quân sự nào ở Transnistria trừ khi được chính phủ Moldova yêu cầu, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu ở Chisinau vào ngày 1/6: “Ukraine chỉ có thể phản ứng và hỗ trợ Moldova nếu có yêu cầu từ cấp lãnh đạo chính trị-quân sự cao nhất, lãnh đạo chính thức của Moldova. Ukraine chắc chắn sẽ phản ứng trong trường hợp như vậy.”

Tổng Thống Biden té ngã vì chân vấp 1 bao cát (trái, góc dưới hình).

Zelensky nói thêm rằng không có yêu cầu nào như vậy được đưa ra. Ông nhấn mạnh thêm Ukraine không có yêu sách lãnh thổ ở Transnistria. Zelenskyy trước đó đã chỉ ra rằng Moscow có thể đang dự tính một cuộc đảo chính ở Moldova, chiếm sân bay ở Chisinau và triển khai quân đội của Nga qua đó. Thủ tướng Moldova Dorin Recean sau đó đã xác nhận những khẳng định này.⚪ ---- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga và khẳng định ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, theo The Guardian. Bình luận được đưa ra sau cuộc gặp của da Silva với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Brazil vào ngày 1/6/2023.Trước đây, tổng thống Brazil đã tránh chọn phe và bày tỏ mong muốn giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên, da Silva gần đây đã có cuộc điện đàm với nhà độc tài Nga Vladimir Putin và từ chối lời mời đến thăm Nga. Vào cuối tháng 4, Lula da Silva tuyên bố “chỉ vô dụng khi tìm ra ai là kẻ có tội” trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine và sự cần thiết phải đàm phán. Ông cũng nói rằng chính Ukraine và Nga phải giải quyết vấn đề “quyền sở hữu” Crimea.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine "trong 24 giờ" khi trở lại Bạch Ốc. "Tôi muốn dừng chiến tranh, ... tôi không muốn chiến tranh tiếp diễn," Trump tuyên bố tại một hội thảo hình thức họp phố ở Iowa do Fox News tổ chức. Ông khẳng định các mối liên hệ của ông với các tổng thống Nga và Ukraine, lần lượt là Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng. Trump cũng tuyên bố rằng Putin sẽ không xâm lược nếu ông vẫn là tổng thống Mỹ.Trump đã liên kết cuộc xung đột ở Ukraine với sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ gần đây, mô tả lạm phát là "kẻ giết người" và "căn bệnh ung thư" có thể hạ gục các quốc gia. Ông tiếp tục coi việc giảm lạm phát bằng cách "giảm năng lượng" là một trong những ưu tiên của mình nếu tái đắc cử tổng thống và hứa sẽ cắt giảm lãi suất.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả giai đoạn hiện nay là "thời kỳ nguy hiểm nhất" trong "lịch sử của chúng ta" do vũ khí mà nhiều quốc gia, chẳng hạn như Nga và Bắc Hàn, có trong tay. Xuất hiện tại một sự kiện theo mô hình họp tòa thị chính do Fox News tổ chức ở Iowa, Trump nhấn mạnh rằng thời điểm quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với phần còn lại của thế giới, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triển khai một số kho vũ khí nguyên tử của Nga tới Belarus.Phát biểu về các mục tiêu của mình nếu trở lại Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh sự độc lập về năng lượng của đất nước là một trong những ưu tiên. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực năng lượng và trở nên độc lập khỏi các quốc gia như Saudi Arabia, đồng thời bình luận rằng vương quốc này hiện sở hữu nguồn quỹ mà chưa quốc gia nào có được.⚪ ---- Một dân cử Cộng hòa ở New Hampshire đang chuyển sự tủng hộ của mình từ cựu Tổng thống Trump sang Thống đốc Florida Ron DeSantis vì không đồng ý với những lời chỉ trích gần đây của Trump đối với người dẫn chương trình Fox News Kayleigh McEnany.Dân biểu tiểu bang New Hampshire James Spillane đã xác nhận trong một tuyên bố với The Hill rằng ông sẽ ủng hộ DeSantis cho cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa năm 2024, viện dẫn cách đối xử của Trump với McEnany, người từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống với tư cách là thư ký báo chí của Trump - đã thúc đẩy ông thực hiện chuyển đổi.“Tôi không thể tiếp tục ủng hộ cựu Tổng thống Trump nữa. Tôi chính thức rút lại sự chứng thực của mình, vì cuộc tấn công gần đây nhất của Trump vào Kayleigh McEnany là điều không thể hiểu và không thể giải thích được,” Spillane nói trong một tuyên bố. “Trái ngược với hy vọng sâu sắc nhất của tôi rằng Trump đã học được một số biện pháp kiểm soát, Trump đã tấn công những người từng là người ủng hộ trung thành nhất của Trump mà không quan tâm đến lòng trung thành của họ.”⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào thứ Năm với tỷ lệ 52-46 để thông qua đạo luật do Cộng Hòa lãnh đạo gỡ bỏ kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của chính quyền Biden. Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin và Jon Tester đã ủng hộ dự luật (nghĩa là, chống lại Biden). Tuy nhiên, Bạch Ốc đã cảnh báo vào tháng trước rằng Tổng thống Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật.Kế hoạch xóa khoản nợ sinh viên lên tới 20.000 đô la của Biden cho hơn 40 triệu người vay đủ điều kiện hiện đang được thảo luận tại Tòa án Tối cao.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nói rằng thế giới hiện đang đối mặt với những thách thức và sự bất ổn ngày càng gia tăng bắt nguồn từ Nga và Trung Quốc. Trong bài phát biểu khai mạc tại Học viện Không quân ở Colorado, Biden đã nói rõ ràng rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh và cả hai quốc gia nên ưu tiên hợp tác bất cứ khi nào khả thi. “Chúng tôi sẽ đứng lên cùng với những người bạn của mình,” Biden trấn an lớp tốt nghiệp ở Colorado Springs, đồng thời tái khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng “cạnh tranh mạnh mẽ” với Trung Quốc.Ngoài những nhận xét của mình về Trung Quốc, Biden đề cập đến sự mở rộng của NATO, đặc biệt nhấn mạnh Thụy Điển là một ứng cử viên tiềm năng để gia nhập liên minh quân sự phương Tây. Hoa Kỳ vẫn hy vọng rằng Thụy Điển sẽ gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến vào ngày 11-12 tháng 7, như Bộ Ngoại giao đã tuyên bố trước đó.Có 1 trục trặc xảy ra ngay sau khi Biden trao bằng tốt nghiệp: Biden bị vấp và ngã trên sân khấu, tờ Washington Post đưa tin. "Tổng Thống không sao cả. Có một bao cát trên sân khấu khi Biden đang bắt tay", theo giám đốc truyền thông Bạch Ốc Ben LaBolt viết trên Twitter. Theo AP, cú vấp ngã xảy ra khi Biden đang quay trở lại chỗ ngồi của mình và một tướng Không quân cùng hai thành viên thuộc Cơ quan Mật vụ đã giúp Biden đứng lên, theo AP.Video dài 25 giây đồng hồ:



https://youtu.be/QbQ_8jmBxTk

⚪ ---- NBC News đưa tin, một chủ tiệm bán súng ở Georgia đã quyết định rằng anh ta không thể tiếp tục điều hành cửa tiệm với lương tâm tốt khi biết rằng vũ khí mà anh ta bán một ngày nào đó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào trẻ em. Jon Waldman cho biết công việc kinh doanh tại cửa hàng Georgia Ballistics của anh ở ngoại ô Duluth, Atlanta vẫn ổn định kể từ khi anh mở cửa vào tháng 3/2021, nhưng đại dịch xả súng hàng loạt đã buộc anh phải đóng cửa tiệm.

Waldman cho biết vụ nổ súng ngày 27/3 tại một trường Cơ đốc giáo ở Nashville và vụ xả súng ngày 3 tháng 5 tại một bệnh viện ở Atlanta là những giọt nước bọt cuối cùng đối với anh ta. Người đàn ông 43 tuổi này đã đóng cửa tiệm bán súng của mình và hy vọng sẽ dọn sạch tất cả vũ khí trước ngày 15/6/2023.

⚪ ---- Apple Inc. nói hôm thứ Năm rằng những lời quy chụp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) là sai lầm. Trước đó, FSB nói đã phát hiện ra một "hoạt động do các cơ quan tình báo Mỹ tiến hành bằng thiết bị di động của Apple". Tuy nhiên, theo công ty Apple, họ "chưa bao giờ làm việc với bất kỳ chính phủ nào để chèn cửa hậu vào bất kỳ sản phẩm nào của Apple và sẽ không bao giờ làm như vậy."

⚪ ---- California: Antonietta Nguyen bị truy tố 5 tội lừa đảo, trộm 2,7 triệu đô la từ ABS Seafood. Bản tin từ Biện Lý Khu Vực Bắc California cho biết, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Antonietta Nguyen buộc tội cô năm tội lừa đảo qua đường dây liên quan đến một kế hoạch bị cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la từ công ty cũ của cô. Theo bản cáo trạng nộp ngày 31/5/2023 thì Nguyen, 55 tuổi, ở thị trấn Brisbane (Bắc Calif.), bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 2,7 triệu đô la từ ABS Seafood, một công ty nhập cảng và buôn hải sản tư nhân có trụ sở tại San Francisco.

Nguyen, một cổ đông thiểu số trong công ty, từng là Giám đốc Tài chính. Với vai trò đó, Nguyen bị cáo buộc đã sử dụng tiền của công ty để thanh toán các chi phí cá nhân mà cô ấy tính vào thẻ tín dụng, bao gồm thẻ tín dụng cá nhân của chính cô ấy và thẻ doanh nghiệp được phát hành thay mặt công ty. Bản cáo trạng mô tả một số giao dịch mua bất hợp pháp mà Nguyen bị cáo buộc đã thực hiện; chúng bao gồm các mặt hàng xa xỉ từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Hermes Las Vegas và Paris, Goyard, Chanel và Neiman Marcus.

Ngoài ra, bản cáo trạng cáo buộc Nguyen đã sử dụng tiền của công ty để trả thuế bất động sản của tiểu bang, học phí đại học cho một người thân và chi phí đi lại cá nhân. Để che giấu hành động của mình, Nguyen bị cáo buộc làm giả hồ sơ kế toán của công ty. Bản cáo trạng cáo buộc Nguyen với năm tội danh lừa đảo qua đường dây. Nếu bị kết án, bị cáo phải đối mặt với bản án tối đa là 20 năm và khoản tiền phạt 250.000 đô la, cộng với tiền bồi thường, cho mỗi tội gian lận chuyển khoản.

Nguyen đã bị bắt sáng ngày 1/6/2023 tại nhà riêng ở Brisbane và ra hầu tòa liên bang lần đầu trước Thẩm phán Sallie Kim của Tòa án Hoa Kỳ. Thẩm phán Kim đã ra lệnh trả tự do cho Nguyen với số tiền thế chân $250,000. Phiên tòa liên bang tiếp theo của Nguyễn được lên kế hoạch vào ngày 21/7/2023.

⚪ ---- Cựu cảnh sát Bau Tran của thị trấn Arlington (Texas), người đã bắn chết một người đàn ông đang cố lái xe khỏi một điểm dừng giao thông vào tháng 9/2018 hồi tuần trước đã được cho hoãn xét xử sáu năm sau khi nhận tội giết người do sơ suất hình sự. Hơn bốn năm trước, Bau Tran bị đại bồi thẩm đoàn Quận Tarrant truy tố với cùng tội danh liên quan đến cái chết của O'Shae Terry, 24 tuổi.

Tran, vào ngày 26/5/2023, đã từ bỏ quyền được xét xử và nhận tội. Theo các tài liệu tòa án mà NBC 5 có được, Tran sẽ nhận được sáu năm hoãn xét xử (six years of deferred adjudication) và trả khoản tiền phạt 600 đô la và 300 đô la án phí. Theo cảnh sát Arlington, Tran đã bắn chết Terry vào ngày 1 tháng 9/2018, sau khi Tran đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ khi một cảnh sát khác dừng xe ngửi thấy mùi cần sa, theo cảnh sát Arlington.

Cảnh quay camera trên người được công bố vào ngày 6 tháng 9 cho thấy Terry làm theo hướng dẫn của cảnh sát - tắt xe và kéo cửa sổ xuống. Có thể thấy Trần trên video nói: "Nếu bạn không còn gì bên trong xe, bạn không nên lo lắng về điều đó. Chúng tôi chỉ cần làm những gì chúng tôi phải làm. Về cơ bản là vậy."

Sau khi Tran nói xong, Terry hoặc người đàn ông ngồi ở ghế hành khách bắt đầu kéo cửa sổ bên hành khách lên. Tran nói, "Dừng lại", bước lên bảng chạy của chiếc SUV và nắm lấy phần trên cùng của cửa sổ được cuộn lên một phần khi Terry bắt đầu lái xe đi. Tại thời điểm đó, đoạn video cho thấy Tran bắn nhiều phát vào xe, khiến Terry bị thương. Terry sau đó đã chết tại Medical City Arlington, theo Giám định Y tế Quận Tarrant.

Vào tháng 5/2019, Sở Cảnh sát Arlington đã hoàn tất cuộc điều tra hành chính về vụ nổ súng và cho biết Tran đã vi phạm các chính sách hành chính của thành phố và Sở Cảnh sát trước khi sử dụng vũ lực gây chết người. Tran sau đó đã bị sa thải.

⚪ ---- TIN RFA. Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt với cáo buộc “Trốn thuế”. Theo Đài Á Châu Tự Do. Hà Nội bắt giam một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng là Hoàng Thị Minh Hồng với cáo buộc tội “Trốn thuế”, tội danh mà chính quyền đã sử dụng trong các vụ bắt giữ những nhà hoạt động môi trường thời gian gần đây. Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thắng, xác định tin vụ bắt giữ với báo giới vào chiều ngày 1/6, sau một ngày bà Hồng cùng chồng và hai nhân viên bị bắt. Bà Hoàng Thị Minh Hồng được nhiều người biết đến với các hoạt động trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu như Giờ Trái Đất… Bà cũng nổi tiếng vì là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997. Hồi năm 2019 bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Bà là người sáng lập kiêm Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận có tên CHANGE hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững. Nhờ vào những thành tích đạt được, vào năm 2015 bà được tổ chức climateheroes.org đưa vào danh sách “Các anh hùng Khí hậu” nhân Hội nghị Liên hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu. Vào năm 2019, bà là một trong năm người được trao giải Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2019, và giải Chiến binh Xanh của Năm của giải Elle Style Awards. Bà Hoàng thị Minh Hồng là nhà hoạt động thứ năm bị bắt với cáo buộc “Trốn thuế” trong hai năm qua. Bốn người trước bà là Ngụy Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Biện pháp bắt giữ những nhà hoạt động môi trường của Việt Nam bị nhiều tổ chức quốc tế và một số quốc gia cho chỉ trích và yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt với cáo buộc “trốn thuế”.

⚪ ---- TIN VN. Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi Bảo hiểm xã hội. Theo Báo Lao Động. Mấy ngày nay, bất chấp thời tiết nóng nực, hàng trăm công nhân vẫn ngày đêm chờ trước cổng Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đàn, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để chờ được giải quyết nợ lương, nợ BHXH. Phản ánh đến Báo Lao Động, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH SY VINA (địa chỉ xã Hoàng Đàn, huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc về việc bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 2 năm nay, khiến công nhân ở lại làm không được, xin việc ở công ty khác cũng không xong. Trong khi chờ công ty và các cơ quan chức năng xử lý chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động thì ngày 29.5.2023, công ty có dấu hiệu di chuyển tài sản đi nơi khác, khiến công nhân phải căng mình mắc màn xuyên đêm ngay trước cổng công ty để trông coi, yêu cầu công ty giải quyết xong chế độ BHXH và trả lương vẫn đang nợ công nhân, mới được di chuyển máy móc, trang thiết bị đi nơi khác.

⚪ ---- TIN VN. Làn sóng giải thể của DN bất động sản: Trung bình mỗi ngày có 4 công ty đóng cửa. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới chỉ có 1.744 doanh nghiệp, giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 554 đơn vị, tăng tới 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày có đến 4 công ty bất động sản giải thể. Các công ty bất động sản lớn hiện nay cũng đối mặt với rất nhiều áp lực. Đơn cử, Novaland gây chú ý khi vừa công bố kế hoạch lãi năm 2023 giảm hơn 90% so với cùng kỳ.

⚪ ---- HỎI 1: Khảo sát toàn cầu cho thấy 9% người lớn xác định là LGBTQ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn 22.000 người trưởng thành ở 30 quốc gia ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á đã được khảo sát vào tháng 2 và tháng 3/2023. Gần 1/10 người trưởng thành trên 30 quốc gia được xác định là LGBTQ, theo một cuộc khảo sát toàn cầu mới.

Ipsos, một công ty nghiên cứu thị trường, đã khảo sát 22.514 người tham gia ở 30 quốc gia ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á vào tháng 2 và tháng 3, và phát hiện ra rằng 3% xác định là đồng tính nữ hoặc đồng tính nam, 4% là song tính, 0,9% là lưỡng tính hoặc đa tính, và 0,9% là vô tính.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/global-survey-finds-9-adults-identify-lgbtq-rcna87288

⚪ ---- HỎI 2: Y tá thường bị kỳ thị sắc tộc, nhưng ít người báo cáo?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát với 900 y tá do Quỹ Robert Wood Johnson công bố hôm thứ Tư: Trong khi 80% số người được hỏi cho biết họ đã nhìn thấy hoặc trải qua sự phân biệt chủng tộc từ bệnh nhân và 60% từ đồng nghiệp, cuộc khảo sát cho thấy rằng ít hơn 1 trong 4 y tá đã báo cáo sự kiện kỳ thị. Trong các cuộc phỏng vấn với những người thăm dò ý kiến, các y tá cho biết họ cảm thấy nhân viên nhân sự, quản lý và thậm chí cả lãnh đạo công đoàn của họ sẽ giúp đỡ rất ít và hơn một nửa số người đã báo cáo sự việc cho biết mối quan hệ của họ với người giám sát và đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

Cuộc khảo sát toàn quốc, được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022, cũng như một cuộc khảo sát khác với 5.600 y tá được thực hiện vào năm ngoái, cho thấy có rất ít tiến bộ trong việc đưa ngành điều dưỡng trở nên toàn diện hơn - 81% y tá đã đăng ký (RN: registered nurses) là người da trắng - mặc dù có nhiều tuyên bố chống lại sự phân biệt đối xử do các tổ chức điều dưỡng và trường học thực hiện kể từ năm 2020. Và một bài báo phát hành trong tháng này bao gồm 15 cuộc phỏng vấn sâu với các RN, những người đã kể lại tình trạng phân biệt chủng tộc phổ biến do chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc quốc gia xuất xứ của họ nhấn mạnh mức độ thiệt hại về sức khỏe tâm thần có thể đang buộc một số y tá từ bỏ nghề.

Chi tiết:

https://www.statnews.com/2023/05/31/nursing-racism-survey/

.