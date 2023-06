Dân Biểu Cộng Hòa Patrick McHenry nói với CNBC hôm thứ Tư rằng đã có đủ phiếu bầu để thông qua thỏa thuận giới hạn nợ ngày hôm nay.

- Dân Biểu Cộng Hòa nói đã có đủ phiếu bầu để thông qua thỏa thuận giới hạn nợ ngày hôm nay.

- Cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie sẽ tuyên bố ứng cử tổng thống 2024 của Cộng hòa vào ngày 6/6

- 1 quan chức Nga: bất kỳ quan chức Anh nào, dù quân sự hay dân sự, đều là mục tiêu hợp pháp để Nga tấn công. Anh: Anh không muốn chiến tranh với Nga.

- Nga: Ukraine đã bắn trúng gây hỏa hoạn tại 1 nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga

- WHO: Nga đã thực hiện 1.004 cuộc tấn công vào các bệnh viện, y viện Ukraine

- Nga: Nga đã đánh chìm tàu chiến cuối cùng của Hải quân Ukraine.

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu: lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ chỉ đóng băng, không mang lại hòa bình lâu dài.

- Đức đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại Đức để trả đũa

- Sau khi mất 20.000 chiến binh tại Ukraine, Tập đoàn Wagner đăng quảng cáo tuyển lính trên Facebook và Twitter

- Ngoại trưởng Anh: Ukraine có quyền tấn công trên đất Nga để tự vệ

- Thủ tướng Irakli Garibashvili của Georgia tố cáo Ukraine kích động Putin nổi máu bành trướng để xâm lược

- Người phụ nữ năm 2020 đã cáo buộc Joe Biden tấn công tình dục cô đã bay qua Nga xin đào tỵ

- Nga nói tại LHQ: Ukraine tấn công gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cơ nguy gây thảm họa hạt nhân

- Nga nhắc lại sự ủng hộ của Nga đối với người Serbia ở Kosovo nơi NATO đưa thêm 700 lính tới

- NATO thêm 700 binh sĩ sẽ đưa tới Kosovo và Metohija để giữ trị an Kosovo

- Bắc Hàn: một "vệ tinh không gian" do Bắc Hàn phóng đã gặp trục trặc khiến nó lao xuống biển

- Biển Đông: phi cơ TQ và Mỹ kên nhau.

- Los Angeles: hung thủ đánh, cầm tuốc nơ vít đâm 5 người, bị cảnh sát bắn hạ.

- TIN VN. Việt Nam có 1.059 siêu triệu phú tài sản trên 30 triệu USD, nhiều hơn Thái Lan, Malaysia.

- HỎI 1: Tư lệnh Quân lực Mỹ Thái Bình Dương cảnh cáo TQ sẽ mất máu và tài sản nếu xâm lược Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số nói đại học tuyển sinh nên xét thêm yếu tố chủng tộc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-31/5/2023) ⚪ ---- Cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie dự kiến sẽ tuyên bố ứng cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa vào ngày 6/6, theo các bản tin đăng hôm thứ Tư. Christie, người từng là phụ tá thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, trước đây từng chỉ trích Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua Cộng Hòa là "con rối của Putin" và thề sẽ không bao giờ ủng hộ Trump nữa. Nhóm của Christie đã chỉ ra rằng chiến dịch của Christie sẽ tập trung vào việc tạo ra một hình ảnh "vui tươi, chân thực và mang tính quốc gia". Là cựu công tố viên liên bang, Christie từng là thống đốc thứ 55 của New Jersey từ năm 2010 đến 2018.

⚪ ---- Hy vọng xong hôm nay. Dân Biểu Cộng Hòa Patrick McHenry nói với CNBC hôm thứ Tư rằng đã có đủ phiếu bầu để thông qua thỏa thuận giới hạn nợ ngày hôm nay. McHenry, người đã tự mình tham gia các cuộc đàm phán về trần nợ, xác nhận rằng đa số Cộng hòa tại Hạ viện sẽ ủng hộ thỏa thuận này: "Tôi nghĩ cả hai đảng đều có phiếu bầu."

Đề xuất tăng trần giới hạn nợ công đã đạt được sau các cuộc đàm phán rộng rãi và được đặt tên là Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023 (Fiscal Responsibility Act of 2023). Đạo luật này giới hạn chi tiêu tùy ý trong hai năm tài chính tiếp theo và cung cấp danh sách kiểm tra và cân đối tài trợ trong khi có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư nhắc lại sự ủng hộ của Nga đối với người Serbia ở Kosovo, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quyền của họ. Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, Peskov tuyên bố rằng Nga "ủng hộ Serbia và người Serb một cách vô điều kiện... Chúng tôi tin rằng tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp của người Serb ở Kosovo phải được tôn trọng."

Nhận xét của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở các đô thị phía bắc của Kosovo, nơi người Serb chiếm đa số dân số. Các cuộc đụng độ gần đây đã dẫn đến thương tích cho cả lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO và người Serbia, khiến NATO phải tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực tranh chấp với thêm 700 quân.

Trước đó, Serbia đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bằng cách triển khai lực lượng tới biên giới hành chính. Những căng thẳng này nảy sinh sau các cuộc bầu cử địa phương, phần lớn bị người Serb tẩy chay và dẫn đến việc người Albania ở Kosovo đảm nhận các cơ quan hành chính trong những ngày gần đây. Cả Nga và Serbia đều không công nhận nền độc lập của Kosovo từ năm 2008, với việc Belgrade coi đây là một phần lãnh thổ của mình.

(ghi chú: cuộc chiến này có từ lâu vì yếu tố sắc tộc và tôn giáo. Tranh chấp kéo dài giữa chính phủ Serbia (và trước đây là Nam Tư) và Chính phủ Kosovo, bắt nguồn từ sự tan rã của Nam Tư (1991– 92) và Chiến tranh Kosovo sau đó (1998–99). Trước đó, Serbia đã lợi dụng cuộc nổi dậy của người sắc tộc Albania vào năm 1912 làm Đế chế Ottoman suy yếu, liền sáp nhập Kosovo. Sắc tộc Albania [đa số Hồi giáo] đã tổ chức kháng chiến từ đó. Ba tôn giáo - Hồi giáo, Chính thống giáo và Công giáo, từ lâu đã cùng tồn tại ở Kosovo. Thiểu số, khoảng 60.000, là người Công giáo. Hầu hết sắc tộc Serb ở Kosovo là Chính thống giáo, nên Nga bênh dân Serb.)

⚪ ---- Đại sứ quán Anh tại Nga đã bình luận hôm thứ Tư về nhận xét của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người nói rằng bất kỳ quan chức nào đại diện cho Anh đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp lệ. Đại sứ quán Anh cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc như bình thường và Anh "không có chiến tranh với Nga. Vương quốc Anh muốn hòa bình. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu chính phủ Nga rút quân khỏi Ukraine để đạt được hòa bình này", theo đại sứ quán nói với RIA Novosti.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư tuyên bố rằng bất kỳ quan chức nào đại diện cho Anh đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp lệ do tình trạng chiến tranh trên thực tế giữa London và Moscow. Đáp lại nhận xét của Ngoại trưởng Anh James Cleverly rằng Ukraine có quyền hợp pháp "ra ngoài biên giới của mình để... làm suy yếu khả năng của Nga trong việc triển khai lực lượng vào chính Ukraine", Medvedev nói rằng có thể suy luận rằng Anh đang tiến hành chiến tranh chống Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine. Cựu tổng thống Nga kết luận: “Trong trường hợp đó, bất kỳ quan chức Anh nào (dù là quân nhân hay dân sự, những người tạo điều kiện cho chiến tranh) đều có thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp”.

⚪ ---- Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra một vụ hỏa hoạn khác tại một nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ một ngày sau khi một loạt máy bay không người lái tấn công Moscow trong một động thái mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là "dấu hiệu rõ ràng của hoạt động khủng bố." Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Ukraine đã gây ra sự tàn phá và Holly Williams giải thích cách Ukraine phát triển máy bay không người lái vũ trang của riêng mình nhằm đạt được lợi thế công nghệ.

⚪ ---- Nga đã thực hiện 1.000 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, nơi chăm sóc sức khỏe của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Ukraine đưa tin trên Facebook vào ngày 30/5: “Tổ chức Y tế Thế giới đã xác minh 1.000 cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2/2022."

Đây được cho là số vụ tấn công cao nhất mà WHO từng ghi nhận trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nhân đạo nào. Theo dữ liệu của WHO, tổng cộng có 1.004 cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 101 người trong 15 tháng qua của cuộc chiến toàn diện, bao gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân, đồng thời làm nhiều người khác bị thương.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư tuyên bố rằng Nga đã đánh chìm tàu chiến cuối cùng của Hải quân Ukraine. Không quân Nga đã nhắm mục tiêu vào con tàu đang đậu ở cảng Odesa bằng vũ khí có độ chính xác cao. Bộ cũng chia sẻ thêm rằng các kho đạn dược của "lữ đoàn cơ giới thứ 60 của Quân Lực Ukraine", nằm ở khu vực Kharkiv, đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, người ta nói rằng "các trận chiến khốc liệt" đang diễn ra ở thành phố Avdiivka, với việc Ukraine được cho là đã mất 200 chiến binh.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm thứ Tư rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ "dẫn đến một cuộc xung đột đóng băng" sẽ không mang lại hòa bình lâu dài. Bà nói trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Bratislava GLOBSEC 2023: "Một lệnh ngừng bắn vốn đã không ổn định và sẽ gây bất ổn cho khu vực dọc theo đường chiến tuyến hiện nay. Sẽ không ai đầu tư hoặc xây dựng lại, và xung đột có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào".

Von der Leyen cho biết hòa bình lâu dài ở Ukraine đòi hỏi phải đảm bảo an ninh lâu dài và đề nghị cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự "để củng cố nước này trước các cuộc tấn công của Nga trong tương lai." Ngoài ra, bà cho biết con đường gia nhập Liên Âu của Ukraine "sẽ đóng một vai trò cơ bản" trong việc đảm bảo an ninh và Kiev đang "thông qua những cải cách quan trọng để củng cố nền dân chủ của mình."

⚪ ----- Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Tư cho biết họ sẽ đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga tại nước này trong một hành động trả đũa sau khi chính phủ Nga giới hạn số lượng quan chức Đức ở nước này xuống còn 350 người. Đức chỉ cho mở cửa Tòa Đại sứ Nga ở Berlin và một lãnh sự quán khác. Ngoài ra, Đức sẽ đóng cửa các lãnh sự quán của mình ở Kaliningrad, Novosibirsk và Yekaterinburg vào tháng 11 do hạn chế về nhân viên, theo người phát ngôn cho biết.

⚪ ---- Được cho là đã mất 20.000 chiến binh trong trận chiến giành một thành phố của Ukraine, Tập đoàn Wagner đã đăng quảng cáo tuyển lính trên Facebook và Twitter để bổ sung quân—các bài đăng ghi rõ rằng việc làm đi kèm với chăm sóc sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 60 quảng cáo bằng hàng chục ngôn ngữ tìm kiếm người vào các vị trí hỗ trợ như y tế, người điều khiển máy bay không người lái và nhà tâm lý học, Politico đưa tin.

Họ không thể khẳng định rằng chủ lao động đánh thuê đã đặt quảng cáo, nhưng họ cho biết từ ngữ khớp chính xác với từ ngữ được sử dụng ở những nơi khác từ các tài khoản Wagner đã được xác minh trước đó. Theo logic, một nhóm nghiên cứu ở Anh đã báo cáo rằng quảng cáo việc làm đã thu hút được gần 120.000 lượt xem trong 10 tháng.

Quảng cáo cung cấp thông tin chi tiết về các chức vụ chiến đấu, Công nghệ thông tin, lái xe và y tế, cũng như thông tin liên hệ. Họ liệt kê trả lương hàng tháng vào khoảng 3.000 đô la. Những lời kêu gọi bạo lực và đấu tranh cho nước Nga— "Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ để bảo vệ danh dự của nước Nga và một thế giới đa cực!"—chắc chắn vi phạm các điều khoản dịch vụ của Facebook và Twitter, theo Politico.

TIN VN. Việt Nam có 1.059 siêu triệu phú tài sản trên 30 triệu USD, nhiều hơn Thái Lan, Malaysia.

⚪ ---- Họp báo ngày 30/5, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, khi tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược vũ trang của Nga, Ukraine có "quyền hợp pháp" để tự bảo vệ mình và có thể "dàn quân" ra ngoài biên giới. Ông trả lời một câu hỏi từ Sky News liên quan đến việc Nga thông báo rằng họ đã bắn hạ 8 máy bay không người lái ở Moscow vào đầu ngày hôm đó. Ông cho biết ông "sẽ không suy đoán về bản chất của cuộc tấn công", nhưng nói thêm rằng Ukraine có "quyền hợp pháp để tự vệ"."Tất nhiên, họ có quyền hợp pháp để làm như vậy trong biên giới của mình, nhưng họ cũng có quyền triển khai lực lượng ra bên ngoài biên giới của mình để làm suy yếu khả năng triển khai lực lượng của Nga vào chính Ukraine," Cleverly nói. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng "các mục tiêu quân sự hợp pháp" bên ngoài biên giới Ukraine là một phần của hành động tự vệ. Ông nói: “Chúng ta phải thừa nhận điều này."⚪ ---- Một trong những lý do dẫn đến cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine được cho là do "Ukraine mong muốn trở thành thành viên NATO", theo Thủ tướng Irakli Garibashvili của Georgia (trong VN thường dịch là: Gruzia) cho biết, lặp lại lời tuyên truyền của Điện Kremlin, theo đài Radio Svoboda đưa tin vào ngày 30/5. Khi được một nhà báo hỏi về lý do tại sao Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, Garibashvili nói rằng "mọi người đều biết lý do".Trả lời câu hỏi làm rõ, Garibashvili nói: "Tôi nghĩ bạn và khán giả biết rất rõ (điều này). Một trong những lý do chính là NATO, sự mở rộng của NATO, phải không? Và nhiều lý do khác nữa." Trả lời một câu hỏi làm rõ khác, Garibashvili trả lời rằng ông "không muốn suy đoán" và không muốn "trích dẫn các tuyên bố của chính phủ Nga. Nhưng một trong những lý do là mong muốn trở thành thành viên NATO của Ukraine."Tại sao Thủ Tướng Georgia làm loa kèn cho Putin để hoan hô cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine? Đơn giản vì quân Nga đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Georgia kể từ năm 2008. Sau khi Georgia trục xuất 4 người bị tình nghi là gián điệp Nga vào năm 2006, Nga bắt đầu cuộc chiến tranh kinh tế và ngoại giao toàn diện chống lại Georgia, sau đó là cuộc đàn áp người sắc tộc Georgia sống ở Nga.Rồi chiến tranh Nga-Georgia năm 2008 nổ ra, là cuộc chiến giữa một bên là Georgia với một bên là Nga và các nước cộng hòa tự ly khai do Nga hậu thuẫn là Nam Ossetia và Abkhazia. Hiện nay 20% lãnh thổ Georgia được quốc tế công nhận đang nằm dưới sự chiếm đóng của quân đội Nga. Nga không cho phép các giám sát viên EUMM vào Nam Ossetia và Abkhazia. Nghĩa là, Georgia chấp nhận cho Nga bành trướng, chiếm đất. Nhưng vì Ukraine đã bị Nga chiếm Crimea từ năm 2014, mà Nga vẫn tổng xâm lăng Ukraine năm 2022 thì chỉ vì Nga muốn chiếm đất.⚪ ---- Một người phụ nữ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 đã cáo buộc Joe Biden tấn công tình dục cô ấy đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng cô ấy đang đào tỵ sang Nga. Tara Reade đưa ra nói trong cuộc họp báo trên truyền hình nhà nước Nga, trong đó cô xuất hiện cùng với điệp viên bị kết án Maria Butina. Reade, người từng là phụ tá của Biden từ năm 1992 đến năm 1993, đã cáo buộc rằng khi đó Thượng nghị sĩ Biden đã hành hung cô vào năm 1993 tại một tòa nhà văn phòng ở Đồi Capitol.Các câu hỏi về độ tin cậy của Reade đã xuất hiện trong nhiều tháng sau khi cô ấy công khai những cáo buộc của mình chống lại Biden. Biden đã phủ nhận các cáo buộc. Edward-Isaac Dovere của CNN báo cáo rằng Butina đang sử dụng ảnh hưởng của mình với tư cách là thành viên [Quốc Hội] Duma để vận động Vladimir Putin nhanh chóng cấp quyền công dân Nga cho Reade.⚪ ---- Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã nói hôm thứ Ba trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng các cuộc tấn công của Kiev xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã "nhiều lần đưa thế giới đến bờ vực của một thảm họa hạt nhân." Nebenzya nhắc lại rằng những bước này có thể ảnh hưởng không chỉ đến khu vực xung quanh nhà máy điện mà còn cả những khu vực "vượt xa" biên giới Ukraine.Đầu ngày hôm Thứ Ba, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, phát biểu trước UNSC, đã nói rằng "chúng ta rất may mắn" rằng một vụ tai nạn hạt nhân chưa xảy ra, đồng thời nói thêm rằng nếu các hành động liên quan trong khu vực không được giảm thiểu, thì điều này vận may sẽ hết. Nebenzya nhấn mạnh rằng phía Nga đã và đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhà máy, đồng thời kêu gọi IAEA lên án các cuộc tấn công của Ukraine.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong 1 cuộc họp báo ở Oslo hôm thứ Ba rằng 700 binh sĩ nữa sẽ đưa tới Kosovo và Metohija sau những căng thẳng gia tăng gần đây. Stoltenberg giải thích: “Chúng tôi đã quyết định triển khai thêm 700 binh sĩ từ lực lượng dự bị tác chiến tới phía tây Balkan và đặt thêm một tiểu đoàn lực lượng dự bị trong tình trạng báo động cao để họ cũng có thể được triển khai nếu cần”. Trong các cuộc đụng độ trước đó diễn ra giữa Lực lượng Kosovo do NATO lãnh đạo và người Serb ở Kosovo, cả hai bên đều có rất nhiều người bị thương.⚪ ---- Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho biết một "vệ tinh không gian" do Bắc Hàn phóng đã gặp trục trặc khiến nó lao xuống biển, gây ra cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo sơ tán ngắn ở một số vùng của Nam Hàn Qvà Nhật Bản. Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn KCNA đưa tin, vụ phóng vệ tinh mới "Chollima-1" đã thất bại do động cơ và hệ thống nhiên liệu không ổn định. Vụ phóng là nỗ lực phóng vệ tinh thứ sáu của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và là lần đầu tiên kể từ năm 2016.Bắc Hànn cho biết sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6 để tăng cường giám sát các hoạt động của Mỹ, rằng vụ phóng sẽ mang hỏa tiễn về phía nam, với nhiều giai đoạn khác nhau và các mảnh vỡ khác dự kiến sẽ rơi xuống Hoàng Hải và Thái Bình Dương.⚪ ---- Biển Đông: phi cơ TQ và Mỹ kên nhau. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (USINDOPACOM) tiết lộ hôm thứ Ba rằng một phi công của máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc "đã thực hiện một động tác gây hấn không cần thiết trong khi chặn một máy bay RC-135 của Không quân Hoa Kỳ" vào ngày 26/5/2023.Theo quân đội Mỹ, phi công đã "bay ngay trước mũi chiếc RC-135, buộc chiếc máy bay Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động của nó". USINDOPACOM tuyên bố phi hành đoàn RC-135 đã hành động phù hợp với luật pháp quốc tế khi thực hiện một hoạt động "thường lệ" trên Biển Đông.⚪ ---- Los Angeles: hung thủ đánh, cầm tuốc nơ vít đâm 5 người, bị cảnh sát bắn hạ. Một người đàn ông đã tấn công 5 người ở Long Beach đã bị cảnh sát bắn hôm thứ Ba. Vụ này được báo cáo ngay trước buổi trưa gần Công viên Livingston trong một cộng đồng cao cấp. Nghi phạm đã đánh một người đàn ông và một phụ nữ tại công viên, sau đó đi bộ đến một khu vực khác, nơi y hành hung một người đàn ông đang bế một đứa trẻ 2 tuổi. Tại một địa điểm khác, nạn nhân thứ năm bị đâm.Cảnh sát có mặt đã yêu cầu y bỏ vũ khí xuống, 1 chiếc tuốc nơ vít, nhưng y từ chối. Sau đó, nghi phạm không rõ danh tính bước vào sân bằng cổng phụ, cố gắng vào một ngôi nhà trong khi vẫn cầm vũ khí và bị cảnh sát bắn một phát vào thân trên. Y được đưa đến bệnh viện với những vết thương được mô tả là không nguy hiểm đến tính mạng.⚪ ----Theo Nhịp Sống Thị Trường. Với con số này, Việt Nam đứng thứ hai nhóm ASEAN-6 về số người siêu giàu chỉ sau Singapore. Báo cáo thường niên Wealth Report của Knight Frank chỉ ra Việt Nam có 1.059 cá nhân siêu giàu vào năm 2022, tăng so với 538 người năm 2017, tương đương 82%. Với con số này, Việt Nam đứng thứ hai nhóm ASEAN-6 chỉ sau Singapore. Theo báo cáo này, đến năm 2027, số người siêu giàu ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 1.300 người, tăng 22% so với năm 2022 và tăng 122% trong vòng một thập kỷ.⚪ ---- HỎI 1: Tư lệnh Quân lực Mỹ Thái Bình Dương cảnh cáo TQ sẽ mất máu và tài sản nếu xâm lược Đài Loan?ĐÁP 1: Đúng thế. Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương vào ngày 23/5 đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng một cuộc xâm lược Đài Loan sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá bằng "máu và của cải". Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc John C. Aquilino là diễn giả chính cho Chương trình Thành viên Thường niên của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Trong phiên hỏi đáp, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Stephen Orlins đã yêu cầu Đô đốc Aquilino thảo luận về các bài học từ cuộc chiến tranh Ukraine đối với Đài Loan và liệu nó có làm thay đổi tính toán của quân đội Hoa Kỳ đối với nguy cơ xung đột ở eo biển hay không.Aquilino nói rằng có nhiều bài học có thể học được từ "cuộc tấn công vô cớ và phi pháp của Nga vào Ukraine." Đô đốc lập luận rằng thế giới đã bị đánh thức bởi cuộc xâm lược và người dân ở Đài Loan "chắc chắn có một quan điểm mới."Ông nói rằng điều đáng lo ngại là cuộc xâm lược chứng tỏ rằng bất kỳ nhà lãnh đạo đơn lẻ nào từ một quốc gia độc tài cũng có thể thực hiện những hành động hung hăng như vậy mà không cần quan tâm đến những người khác. Trong số nhiều bài học, Aquilino nói rằng ông Tập nên học rằng, "Không có thứ gọi là chiến tranh ngắn hạn."Aquilino nói rằng ông Tập phải hiểu rằng nếu ông ta chọn xâm lược Đài Loan, điều đó sẽ "tàn phá nặng nề đối với người dân của ông ta dưới hình thức máu và của cải." Ông Aquilino nói: Bởi vì thế giới quá đan xen nên một cuộc tấn công vào Đài Loan cũng sẽ làm đảo lộn mạnh mẽ phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đa số nói đại học tuyển sinh nên xét thêm yếu tố chủng tộc?ĐÁP 2: Đúng thế. Hầu hết những người được hỏi trong một cuộc thăm dò mới cho biết các trường đại học nên được phép xem xét chủng tộc trong các quyết định tuyển sinh vì Tòa án Tối cao quy định về chuyện tuey63ns inh có nên xét yếu tố màu da hay không (affirmative action).Cuộc khảo sát từ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của Associated Press-NORC cho thấy 63% cho biết Tòa án tối cao không nên ngăn cản các trường đại học xem xét chủng tộc hoặc sắc tộc trong tuyển sinh. Trong khi phần lớn những người được hỏi cho biết các trường đại học nên được phép xem xét chủng tộc hoặc sắc tộc, 68% cũng cho rằng điều đó không nên đóng một vai trò quan trọng trong tuyển sinh.Thay vào đó, những người được hỏi có nhiều khả năng nói rằng điểm số và điểm số trong các kỳ thi tiêu chuẩn là những yếu tố quan trọng hơn trong tuyển sinh đại học. Hơn 6 trong số 10 người được khảo sát — 62 phần trăm — cho biết họ nghĩ rằng điểm số ở trường trung học là rất quan trọng, trong khi 30 phần trăm cho biết chúng nên phần nào quan trọng. Gần một nửa cho biết điểm kiểm tra tiêu chuẩn hóa rất quan trọng khi xét tuyển đại học.Chi tiết: