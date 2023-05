Reuters: Xe VinFast phải thu hồi toàn bộ lô xe đầu tiên đến Mỹ để sửa. - Mỹ nghe lén: nội bộ Ukraine đổ lỗi nhau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin ngày 3 tháng 5 - Ukraine: đã tiến hành từ vài ngày qua cuộc phản công chống Nga, nhưng sẽ không vào lãnh thổ Nga.

Reuters: Xe VinFast phải thu hồi toàn bộ lô xe đầu tiên đến Mỹ để sửa lỗi. Lô đầu tiên là 999 chiếc xe, nhưng VinFast còn còn giữ 700 xe trong lô này.

- Mỹ nghe lén: nội bộ Ukraine đổ lỗi nhau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin ngày 3 tháng 5

- Ukraine: đã tiến hành từ vài ngày qua cuộc phản công chống Nga, nhưng sẽ không vào lãnh thổ Nga.

- Nga: triệu tập đại sứ từ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc 3 nước này từ chối hợp tác điều tra vụ nổ Dòng chảy Phương Bắc.

- Nga: trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển

- Nga tố Mỹ có thể đưa chiến binh từ Trung Đông sang Afghanistan.

- Ukraine: đã bắn hạ 36 máy bay không người lái kamikaze loại Shahed-136 do Iran sản xuất chỉ trong 1 đêm

- Lại 1 đám cháy bùng phát tại tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga

- Hai nhóm người Nga chống Putin: dùng quân xa tấn công vào đất Nga là quân xa Ukraine bị quân Nga tich thu, rồi kháng chiến tịch thu lại

- Liên Âu xem xét gửi cho Ukraine lợi nhuận thu được từ các tài sản của Nga mà Liên Âu đã đóng băng.

- Một người tố giác từ Sở Thuế: điều tar thuế về Hunter Biden bị Bộ Tư Pháp làm chậm, trì trệ

- Nhật: đưa phi cơ lên nghênh cản 2 phi cơ quân sự Nga ở Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản.

- Nhóm luật sư của Trump lại câu giờ, xin 1 thẩm phán của tiểu bang Georgia xét lại để cho thêm thời gian bổ sung

- Nhóm luật sư của Trump níu áo Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ vì tiên đoán Trump sắp bị truy tố tội trộm hồ sơ mật và cản trở pháp lý.

- Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố tranh cử tổng thống Cộng hòa 2024, trục trặc kỹ thuật Twitter

- DeSantis chối không cấm sách ở Florida, nhưng rồi thú nhận có rút vài sach ra thư viện trường học

- Bộ Trưởng Tư Pháp Texas bị tố đã sai trái che chở pháp lý cho đồng minh chính trị, lạm quyền cho xem hồ sơ FBI

- TT Joe Biden đã chọn Tướng Không quân Charles Q. Brown Jr. làm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân

- Microsoft: Tin tặc TQ xâm nhập mạng Hoa Kỳ, gài mã độc, trộm tài liệu

- Ca sĩ Tina Turner từ trần ở tuổi 83. Bà được gọi là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", 12 giải Grammy, là Phật tử thuần thành.

- Ohio: cảnh sát Adam Nguyen tạm nghỉ có lương vì 1 cuộc điều tra ở tiểu bang khác.

- Một tiệm làm móng Việt cấm nói tiếng Việt trước mặt khách, hễ nói là bị trừ lương. Luật sư nói cấm thế là vi phạm luật.

- Texas: My Tran bị truy tố tội giết chồng vì dùng búa nện bể đầu chồng.

- Quận Cam: bị 1 người say rượu lái xe đụng trực diện, Emylie Tran từ trần.

- RFA: “Thánh rắc hành” Bùi Tuấn Lâm bị kết án 5 năm 6 tháng tù, luật sư nói bản án không công bằng.

- TIN VN. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát khỏi vùng đặc quyền kinh tế.

- HỎI 1: Công ty đóng tàu Nam Hàn than trời: lao động xuất khẩu Việt Nam rủ nhau trốn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 39% dân Mỹ có việc làm thứ nhì để kiếm tiền phụ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/5/2023) ⚪ ---- Một người tố giác từ bên trong Sở Thuế vụ đã có cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên hôm thứ Tư — cáo buộc rằng cơ quan này đã xử lý sai một cuộc điều tra đang diễn ra về tài chính của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden. Gary Shapley, người đã từng là đặc vụ IRS trong hơn 14 năm, nói với CBS Evening News rằng ông cảm thấy “có nghĩa vụ” phải lên tiếng sau khi chứng kiến áp lực chính trị bị cáo buộc do Bộ Tư Pháp và các cơ quan liên bang khác áp dụng.

Ông nói: “Có nhiều bước đã được thực hiện chậm rãi—hoàn toàn không hoàn tất được—theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. “Khi tôi nắm quyền kiểm soát cuộc điều tra cụ thể này, tôi ngay lập tức nhận thấy những sai lệch so với quy trình thông thường. Đó là cách vượt xa tiêu chuẩn của những gì tôi đã trải qua trong quá khứ."

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã gửi các máy bay chiến đấu lên bầu trời để chặn 2 máy bay quân sự "thu thập thông tin" của Nga được phát hiện trên Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản. Bộ này nói rằng một máy bay IL-20 của Nga đang thực hiện hành trình khứ hồi từ Biển Okhotsk đến Thái Bình Dương, trong khi chiếc còn lại đang bay về phía đảo Sado trước khi chuyển hướng sang lục địa châu Á. Hiện phía Nga chưa có bình luận gì về vụ việc.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã triệu tập đại sứ từ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển về việc các nước này từ chối hợp tác với Nga trong cuộc điều tra liên quan đến các vụ nổ ở Dòng chảy Phương Bắc. Bộ nói rằng chính phủ của các quốc gia nói trên đã tỏ ra "thiếu quan tâm đến việc xác định hoàn cảnh thực sự của vụ phá hoại này", vả cáo buộc họ "câu giờ và cố gắng che giấu dấu vết cũng như thủ phạm thực sự của tội ác." Với lệnh triệu tập này, Bộ muốn thúc ép các cơ quan chức năng từ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển "tiến hành một cuộc điều tra toàn diện khách quan về vụ phá hoại."

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm tuyên bố 5 nhà ngoại giao Thụy Điển tại nước này là nhân vật không được hoan nghênh trong một động thái trục xuất để trả đũa. Bộ nói rằng họ đã thông báo cho đại sứ Thụy Điển về quyết định này và chỉ thị cho 5 nhà ngoại giao, trong đó có 3 nhân viên của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Moscow, rời khỏi Nga "trong cùng khoảng thời gian được chính quyền Thụy Điển ấn định" cho sự ra đi của nhân viên đại sứ quán Nga từ Stockholm. Moscow cho biết thêm họ đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán tại Gothenburg từ ngày 1/9 và thông báo với Thụy Điển rằng lãnh sự quán của họ tại St. Petersburg sẽ đóng cửa. Hồi tháng 4, Thụy Điển đã trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga, cho rằng các hoạt động của họ "không phù hợp với Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao."

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cảnh báo hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ có thể tham gia vào việc chuyển các nhóm chiến binh được kiểm soát từ Trung Đông sang Afghanistan. "Afghanistan vẫn là một điểm nóng bất ổn khác. Mối đe dọa chính đến từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp, vốn đã củng cố đáng kể vị thế của họ ở đất nước này sau khi phong trào Hồi giáo Taliban lên nắm quyền," Shoygu phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng CSTO (Liên minh quân sự 6 nước: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, và Tajikistan.) ở Minsk, cảnh báo rằng Washington có thể tận dụng cơ hội này để gây bất ổn cho khu vực.

"Thay vì làm việc để hồi sinh Afghanistan, các nước NATO đang cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để khôi phục sự hiện diện quân sự của họ ở Trung Á", Bộ trưởng Quốc phòng nói, nhấn mạnh điều này thể hiện "mối đe dọa trực tiếp" đối với sự ổn định của CSTO.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói rằng Ukraine đã bắn hạ 36 máy bay không người lái kamikaze loại Shahed-136 do Iran sản xuất chỉ trong một đêm, khi Nga tiếp tục "khủng bố" Ukraine. Theo Ukraine, phía Nga đã thực hiện các cuộc tấn công ở các khu vực phía tây Ukraine, nhằm vào "cơ sở hạ tầng quan trọng" và "cơ sở quân sự."

Trong đêm giữa ngày 24 và ngày 25 tháng 5, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhaev, tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công trong khu vực, với việc Nga bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV).

⚪ ---- Mykhailo Podolyak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành trong vài ngày qua. Ông Podolyak nói: “Cuộc phản công đã diễn ra được vài ngày và có một cuộc chiến dữ dội dọc theo đường biên giới dài 1.500 km, nhưng các hành động đã bắt đầu." Ông nói rõ rằng Ukraine không có ý định tấn công lãnh thổ Nga. “Chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí được cung cấp để tiêu diệt các vị trí của Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow chiếm đóng, bao gồm Donbas và Crimea,” tuyên bố viết.

⚪ ---- Một đám cháy bùng phát tại tòa nhà Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm, theo truyền thông địa phương đưa tin. Không có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong có thể xảy ra. Theo báo cáo, ngọn lửa bắt đầu từ một trong những ban công của tòa nhà ở Bờ kè Frunzenskaya ở Moscow. Một sự kiện tương tự đã xảy ra vào tháng trước.

⚪ ---- Các quan chức Mỹ đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa các quan chức Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin hồi đầu tháng này, góp phần khiến Mỹ đánh giá rằng một nhóm Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm, theo các nguồn thạo tin nói với CNN. Các vụ nghe lén cho suy đoán rằng các lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công trên đất Nga.

Cuộc trò chuyện, kết hợp với các thông tin liên lạc bị chặn khác của các quan chức Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công và tự hỏi nó đã xảy ra như thế nào, đã khiến các quan chức Mỹ xem xét khả năng một nhóm người Ukraine đứng sau vụ việc vào ngày 3 tháng 5. Vào buổi sáng hôm đó, 2 máy bay không người lái đã bay lên hướng tới Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin và đánh vào đỉnh của tòa nhà.

Tuy nhiên, Mỹ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về người chịu trách nhiệm và chỉ đánh giá với độ tin cậy thấp rằng một nhóm Ukraine có thể đứng sau vụ việc, các quan chức cho biết. Các quan chức Mỹ cũng tin rằng không có khả năng các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã ra lệnh tấn công hoặc biết trước về nó.

Các báo cáo tình báo gần đây của Hoa Kỳ đã đánh giá rằng các quan chức Nga đã suy đoán một cách riêng tư, cũng như họ đã công khai, rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công, khiến các quan chức tin rằng vụ việc có thể không phải là một hoạt động Nga ngụy tạo để có cớ leo thang chiến tranh với Ukraine.

Các máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin có vẻ nhỏ, với tải trọng tương đối nhẹ, đó có thể là lý do tại sao chúng không kích hoạt hệ thống phòng không của Nga, các nguồn tin nói với CNN. Không rõ liệu chúng có đủ tầm hoạt động để bay từ Ukraine đến Moscow hay không.

Nhưng Zelensky phủ nhận, nói Ukraine không đứng sau vụ tấn công. “Chúng tôi không tấn công Putin,” Zelensky nói thêm. "Chúng tôi để họ cho tòa án quốc tế."

Một báo cáo tình báo khác của Hoa Kỳ, có nguồn gốc từ Signals Intelligence, nói rằng Zelensky vào cuối tháng 2 đã “đề xuất tấn công các địa điểm triển khai của Nga ở tỉnh Rostov của Nga” bằng máy bay không người lái, vì Ukraine không có vũ khí tầm xa như vậy. Các quan chức Mỹ đã nói rằng Mỹ không khuyến khích Ukraine tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga.

Trong chuyến thăm tới Washington hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố không có thông tin mới nào về kẻ đã tiến hành vụ tấn công Điện Kremlin, nhưng nói thêm với CNN rằng, nói chung, “người Ukraine đang tự vệ. Họ cần tự bảo vệ mình theo cách họ nghĩ là hiệu quả. Họ là bên bị tổn thương trong chuyện này, chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Và để tự bảo vệ mình một cách hiệu quả, họ phải đáp trả thông qua việc sử dụng vũ lực. Nhưng hãy luôn đảm bảo rằng nó chu đáo, cân xứng và hỗ trợ cho các mục tiêu rộng lớn hơn của họ chứ không phải là phản tác dụng theo bất kỳ cách nào.”

⚪ ---- Hai lực lượng người Nga kháng chiến chống Putin giải thích về các quân xa học sử dụng khi tấn công trên lãnh thổ Nga. Freedom of Russia Legion giải thích làm thế nào họ có được thiết bị phương Tây, thông báo: “Cùng với RVC (Russian Volunteer Corps: Quân đoàn tình nguyện Nga), chúng tôi đã sử dụng các thiết bị mà quân đội Nga đã chiếm được trước đó từ quân đội Ukraine gần Bakhmut. Chúng tôi đã lấy lại thành công thiết bị này và mang nó trở lại.”

Cuộc xâm nhập vào Belgorod Oblast của Nga đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các chuyên gia phương Tây nếu việc sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ Nga được coi là một hành động leo thang rủi ro. Quân đoàn cũng khẳng định rằng chiến dịch ở quận Grayvoron của Belgorod Oblast đã thành công và mục tiêu của họ đã hoàn thành. Hai binh sĩ thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc đột kích, theo thông báo.

Vào ngày 22/5, Quân đoàn Tự do của người Nga (Freedom of Russia Legion) thông báo rằng cùng với RVC, họ đã "giải phóng hoàn toàn" thị trấn Kozinka ở Belgorod Oblast, đồng thời tiến vào thị trấn Grayvoron, bắt đầu cuộc tấn công. Các quan chức Ukraine cho biết Kiev biết về những diễn biến này, không liên quan trực tiếp đến điều mà họ mô tả là “vấn đề nội bộ của Nga”.

⚪ ---- Báo Financial Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn giấu tên, Liên Âu đang xem xét gửi cho Ukraine lợi nhuận thu được từ các tài sản của Nga mà Liên Âu đã đóng băng. Tài sản của Nga trị giá 196,6 tỷ euro hiện đang bị đóng băng tại Euroclear, một công ty tài chính có trụ sở tại Brussels chuyên tái đầu tư tiền mặt được tạo ra từ phiếu giảm giá và các khoản mua lại liên quan đến những tài sản đó. Khối này được cho là đang khám phá khả năng gửi lợi nhuận thu được từ các khoản tái đầu tư cho Ukraine vì không rõ ai là người sở hữu khoản lợi nhuận này, hiện có vẻ như đang đứng ở mức 734 triệu euro. Tuy nhiên, Liên Âu cũng được cho là nhận thức được những hậu quả pháp lý mà hành động đó có thể mang lại.

⚪ ---- Các luật sư đại diện cho Donald Trump hôm thứ Tư đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu một thẩm phán của tiểu bang Georgia chủ tọa vụ can thiệp bầu cử của Trump xem xét lại phán quyết trước đó từ chối yêu cầu [Trump xin] có thêm thời gian để nộp các bản tóm tắt bổ sung trong nỗ lực của họ nhằm hủy bỏ cuộc điều tra của Biện lý Quận Fulton. Thẩm phán Tòa án Tối cao Robert McBurney hôm thứ Sáu đã từ chối yêu cầu từ các luật sư của Trump, tìm kiếm 21 ngày để nộp bản trả lời ngắn gọn.

Thẩm phán McBurney viết trong một tuyên bố mà NBC News có được đã viết rằng, "Cho đến nay, Tòa án đã nhận được hơn 500 trang tóm tắt, lập luận và triển lãm về các vấn đề do cựu Tổng thống Trump nêu ra. Thế là nhiều rồi." McBurney nói thêm, lưu ý rằng nếu cần thêm thông tin, tòa sẽ hỏi.

Biện lý Quận Fulton Fani Willis, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, vào tháng trước cho biết văn phòng của bà sắp đưa ra quyết định về việc có truy tố cựu tổng thống về những cáo buộc rằng Trump đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 hay không.

Willis trong một bức thư gửi Cảnh sát trưởng Patrick Labat cho biết cô dự định công bố các cáo trạng có thể có của các bên liên quan trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9: “Trong tương lai gần, tôi sẽ công bố các quyết định truy tố do cuộc điều tra mà văn phòng của tôi đang tiến hành về khả năng can thiệp hình sự vào việc quản lý Cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của Georgia. Tôi cung cấp bức thư này để lưu ý quý vị [cảnh sát] về nhu cầu tăng cường an ninh và chuẩn bị sẵn sàng trong những tháng tới do thông báo đang chờ xử lý này.”

Một bản tin của Báo Atlanta Journal-Constitution đã mô tả thông báo này là một trong những “tín hiệu mạnh nhất cho thấy Biên Lý đang mấp mé sắp đưa ra một bản cáo trạng chống lại Trump và đồng minh của Trump."

⚪ ---- Đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức yêu cầu một cuộc gặp với Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland, trong bối cảnh các luật sư của Trump lo ngại rằng những tuần tới có thể đưa ra một bản cáo trạng có thể có đối với Trump về vụ Trump trộm hồ sơ mật về Florida sau khi rời Bạch Ốc, và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm truy tìm chúng.

Bức thư, mặc dù ít chi tiết, được gửi để các luật sư của Trump có thể trình bày lập luận rằng Trump không nên bị truy tố trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với ABC News.

Bức thư yêu cầu Garland tổ chức một cuộc họp sớm nhất để thảo luận về điều mà các luật sư mô tả là "sự bất công đang diễn ra do Công tố đặc biệt Jack Smith gây ra" và nói rằng không có tổng thống nào bị "điều tra một cách vô căn cứ" theo cách "bất hợp pháp" như vậy.

Bức thư dài một trang được ký bởi các luật sư của Trump là John Rowley và James Trusty, và không nêu bất kỳ cáo buộc cụ thể nào về hành vi sai trái của Smith.

Trump đã đăng bức thư trên tài khoản Truth Social của mình vào tối thứ Ba. Cuối tuần qua, cựu luật sư của Trump, Tim Parlatore - người đã rời nhóm pháp lý của Trump vào tuần trước - đã công khai chỉ trích luật sư hiện tại của Trump, cáo buộc rằng Boris Epshteyn đã cố gắng can thiệp [cản trở] vào các cuộc tìm kiếm bổ sung tài liệu mật tại các tài sản của Trump.

"Theo ý kiến của tôi, anh ấy đã không trung thực với chúng tôi hoặc với khách hàng về một số điều. Có một số điều như các cuộc tìm kiếm mà anh ấy đã cố gắng can thiệp", Parlatore nói trong lần xuất hiện trên CNN hôm thứ Bảy. Parlatore nói thêm rằng Epshteyn, người từng đóng vai trò là người liên lạc giữa các luật sư, đã khiến việc bào chữa cho Trump trở nên khó khăn hơn. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Trump cho biết trong một tuyên bố rằng những lời khẳng định của Parlatore là "hoàn toàn sai sự thật."

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis tuyên bố ông sẽ tranh cử làm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 bên cạnh sự kiện Twitter Spaces với Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk. DeSantis dự kiến sẽ tham gia luồng âm thanh trực tiếp với David Sacks của Musk và nhà tài trợ GOP nhưng sự kiện này gặp trở ngại kỹ thuật, Sacks nhận xét rằng các máy chủ không thể xử lý số lượng người dùng vào mạng.

Thay vào đó, DeSantis đã xuất bản một video thông báo trên hồ sơ Twitter của mình. "Tôi đang tranh cử tổng thống để lãnh đạo Sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ," ông nói. "Chúng ta cần can đảm để lãnh đạo và sức mạnh để chiến thắng." Thống đốc 44 tuổi này từng là đại diện của Hạ viện từ năm 2013 đến năm 2018, trở thành thống đốc từ năm 2019. Ông được coi là đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Donald Trump cho sự đề cử của Đảng Cộng hòa.

⚪ ---- Trong buổi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 cực kỳ rắc rối của mình—được tổ chức với Elon Musk trên nền tảng chỉ có âm thanh của Twitter “Spaces”—Thống đốc Florida Ron DeSantis đã chỉ trích “phe cánh tả” và “giới truyền thông” vì tạo ra những câu chuyện sai sự thật về hồ sơ của ông với tư cách là thống đốc.

.

Trong số những tuyên bố của ông là không hề có “lệnh cấm sách” nào ở Florida trong nhiệm kỳ của ông — và gọi bất kỳ bản tin nào ngược lại hoàn toàn là “trò lừa bịp”. Sau đó, DeSantis thú nhận rằng trên thực tế, một số cuốn sách đã bị xóa khỏi thư viện trường học — nhưng chỉ những cuốn sách có “nội dung khiêu dâm” và lý thuyết chủng tộc phê phán (critical race theory: lý thuyết nói rằng nhiều lĩnh vực xã hội Mỹ, như luật pháp, kinh tế, giáo dục, chính trị... ưu đãi da trắng và chèn ép da màu).⚪ ---- Một ủy ban điều tra của Texas đã đưa ra một loạt cáo buộc về hành vi sai trái chống lại Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang hôm thứ Tư — bao gồm các cáo buộc rằng ông đã sử dụng nhân viên chính phủ và quỹ của tiểu bang để giúp đỡ một trong những đồng minh chính trị của mình. Các cáo buộc, được trình bày chi tiết bởi Ủy ban Điều tra Chung của Hạ viện Texas, tập trung vào mối quan hệ phi đạo đức bị cáo buộc của Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton với nhà đầu tư bất động sản Nate Paul và việc ông ta sa thải một số người tố giác nhằm che đậy điều đó.Theo ủy ban, Paxton đã cố gắng giúp nhà tài trợ của mình thoát khỏi những rắc rối pháp lý, để nhân viên nhà nước thực hiện công việc có lợi cho anh ta và cấp cho anh ta quyền truy cập sai trái vào hồ sơ nội bộ của FBI, theo báo Texas Tribune đưa tin. Paxton phủ nhận các cáo buộc trong một tuyên bố. Ông nói: “Mọi cáo buộc đều dễ dàng bị bác bỏ và tôi mong muốn tiếp tục đấu tranh cho các giá trị bảo thủ của Texas."⚪ ---- Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chọn Tướng Không quân Charles Q. Brown Jr. làm chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (CJCS). Thông báo sẽ đưa ra vào thứ năm.Brown giữ chức vụ tham mưu trưởng Không quân từ năm 2020. Ông trước đây là phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) và chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương. Nếu được xác nhận, Brown sẽ kế nhiệm Tướng quân đội Mark Milley, người sẽ từ chức sau khi nhiệm kỳ bốn năm của ông kết thúc vào mùa thu.⚪ ---- Microsoft viết hôm thứ Tư trên blog rằng một nhóm tin tặc Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng mạng của Hoa Kỳ trong một số ngành công nghiệp. Theo Microsoft, nhóm hack Trung Quốc "Volt Typhoon", hoạt động từ giữa năm 2021, đã tấn công các hệ thống với mục tiêu thu thập thông tin tình báo. "Trong chiến dịch này, các tổ chức bị ảnh hưởng bao gồm các lĩnh vực truyền thông, sản xuất, tiện ích, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, chính phủ, công nghệ thông tin và giáo dục. Hành vi quan sát được cho thấy kẻ đe dọa có ý định thực hiện hoạt động gián điệp và duy trì quyền truy cập mà không bị phát hiện như càng lâu càng tốt," Microsoft ghi nhận.Nhóm chủ yếu dựa vào "các kỹ thuật tấn công từ xa và hoạt động thực hành trên bàn phím", nó được viết thêm trong bài đăng trên blog. Mục đích của nhóm là cản trở "cơ sở hạ tầng liên lạc quan trọng giữa Hoa Kỳ và Châu Á", Microsoft kết luận.⚪ ---- Ca nhạc sĩ Tina Turner qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 83. Trang Facebook chính thức của Turner đưa ra thông báo. Tina Turner có tên khai sinh là Anna Mae Bullock (26/11/1939 - 24/5/2023) là một ca sĩ, vũ công, diễn viên và viết sách. Sinh tại thị trấn Brownsville, Tennessee, trong một gia đình nông dân da đen nghèo -- theo DNA phân tích, trong cô có 33% là gốc Âu, 1% là gốc da đỏ, còn lại là gốc Châu Phi. Cuối đời, cô nhập tịch Thụy Sĩ.Được nhiều người gọi là "Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll", Tina Turner bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, là một trong những nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại. Cô đã nhận được 12 giải Grammy. Cô là nghệ sĩ da đen đầu tiên và là người phụ nữ đầu tiên lên trang bìa của Rolling Stone. Rolling Stone xếp cô vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Turner qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, hưởng thọ 83 tuổi. Cô viết 4 cuốn sách, hầu hết thể tự truyện, và đã đóng gần 20 cuốn phim.Tina Turner đôi khi tự gọi mình là "Người theo đạo Phật-Báp-tít", ám chỉ việc cô lớn lên trong nhà thờ Báp-tít nơi cha bà là chấp sự và sau đó bà chuyển sang Phật giáo khi trưởng thành. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với tạp chí Lion's Roar, cô tuyên bố: "Tôi coi mình là một Phật tử". Turner đã theo Phật giáo Nichiren của Nhật Bản.Turner đã nói trong cuốn tự truyện năm 1986 I, Tina rằng cô đã được giới thiệu với Phật giáo Nichiren bởi Valerie Bishop, bạn của Ike Turner, người đã dạy cô tụng nam-myōhō-renge-kyō (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) vào năm 1973. Turner sau đó đã tuyên bố trong cuốn hồi ký tâm linh năm 2020 của cô ấy 'Happiness Becomes You' rằng con trai của cô ấy, Ronnie Turner, lần đầu tiên gợi ý rằng cô ấy có thể nhận được lợi ích từ việc tụng kinh. Turner thực hành Phật giáo với nhóm tụng niệm quốc tế Soka Gakkai hàng xóm của cô. Sau khi tụng kinh, Turner nhận thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống mà cô cho là nhờ thực hành tâm linh mới của mình. Cô nói: “Tôi nhận ra rằng tôi có trong mình tất cả những gì tôi cần để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn."Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, Turner đã tụng kinh bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, và mặc dù trong cuộc sống sau này, bà không còn tụng kinh nhiều nữa, nhưng bà vẫn duy trì việc thực hành hàng ngày. Turner ví tụng kinh Phật giáo như ca hát: "…Nam-myoho-renge-kyo giống như một bài hát. Trong truyền thống Soka Gakkai, chúng ta được dạy cách hát. Đó là âm thanh, nhịp điệu và nó chạm đến một nơi nào đó bên trong bạn. Nơi mà chúng ta cố gắng đạt tới là tiềm thức, tôi tin rằng đó là nơi cao nhất…” Các kịch bản về việc tụng kinh của Turner đã được đưa vào cả bộ phim What's Love Got to Do with It năm 1993 và trong bộ phim tài liệu năm 2021.Turner đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso tại Einsiedeln, Thụy Sĩ, vào ngày 2 tháng 8 năm 2005. Cô cũng đã gặp ca sĩ Phật giáo người Thụy Sĩ-Tây Tạng Dechen Shak-Dagsay và vào năm 2009, cô đã đồng sáng tạo một dự án âm nhạc tâm linh với Shak-Dagsay và ca sĩ người Thụy Sĩ Regula Curti gọi là Beyond. Bạn có thể nghe giọng ca của Tina Turner khi vào YouTube và gõ tên cô.

⚪ ---- Ohio: cảnh sát Adam Nguyen tạm nghỉ có lương vì 1 cuộc điều tra ở tiểu bang khác. Một cảnh sát thị trấn Columbus, Ohio, hiện đang được nghỉ phép hành chính có lương sau khi Phòng Cảnh sát được thông báo về một cuộc điều tra hình sự liên quan đến Nguyen ở một tiểu bang khác.

.

Theo Melanie Amato, cố vấn quan hệ công chúng của sở cảnh sát, Adam Nguyễn, người đã làm cảnh sát được hai năm, đã được cho nghỉ phép từ hôm thứ Ba. Amato không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các cáo buộc chống lại Nguyen hoặc thậm chí cả tiểu bang nơi cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Hồi tháng 5/2022, Nguyen được giới thiệu trong một video quảng cáo với vai một sĩ quan cảnh sát người Mỹ gốc Á.

⚪ ---- Một spa làm móng không rõ nguồn gốc đã gây phẫn nộ trên Instagram vì cấm nhân viên của họ nói tiếng Việt trước mặt khách hàng, theo tin NextShark. Một bản sao của thỏa thuận được đăng bởi người dùng @supdawk tuyên bố rằng chính sách ngôn ngữ xuất phát từ “những lời phàn nàn gần đây” của khách. Theo quy định mới, nói tiếng Việt là “thiếu tôn trọng” và “bất lịch sự” vì nó khiến khách hàng nghĩ rằng nhân viên đang nói về họ.

Thỏa thuận đề xuất rằng tên của doanh nghiệp là “Spa Concepts”, nhưng thông tin này chưa được xác minh. “Không được phép nói tiếng Việt với nhau khi có khách,” chính sách nêu rõ. "Chỉ nói tiếng Anh." Đối với người mới bắt đầu, nói tiếng Việt trước mặt khách hàng sẽ tự động bị khấu trừ 25 đô la tiền lương. Một hành vi vi phạm dẫn đến việc khách hàng phàn nàn với ban quản lý sẽ dẫn đến việc bị phạt $50. Khoản trừ lương lớn nhất là $100 sẽ phải chịu nếu khách để lại đánh giá không tốt. Ngoài ra, kỹ thuật viên sẽ không được trả tiền cho công việc họ đã thực hiện cho khách đó.

“Hoàn toàn bất hợp pháp. Không có lời bào chữa nào,” Ryan Stygar, một luật sư và người có ảnh hưởng với hơn một triệu người theo dõi trên TikTok, viết. “Bản văn đã vi phạm gần cả chục luật liên bang. Hãy báo cáo chủ nhân này ngay lập tức."

Bản văn chụp lại từ NextShark.

“Đó là tội căm ghét [ngôn ngữ thiểu số] và tội vi phạm Tu chính án thứ nhất,” một người dùng Instagram khác nhận xét. “Nơi này cần phải ngừng kinh doanh!”

Một người viết: “Các chủ doanh nghiệp nail đang thực hiện chính sách này cần phải can đảm, nói với những khách hàng phàn nàn rằng hãy đi nơi khác làm móng. Thà mất đi một khách hàng trả cho bạn $80 để làm móng còn tốt hơn là mất đi một kỹ thuật viên nghề nail tạo ra nhiều hơn thế mỗi ngày.”

⚪ ---- Texas: My Tran bị truy tố tội giết chồng vì dùng búa nện bể đầu chồng. Cô My Tran, 42 tuổi, đã bị truy tố tội giết chồng sau khi cảnh sát Arlington cho biết cô đã dùng búa đập vào đầu ông sau khi đến căn hộ của ông để ký giấy ly hôn. Tran đang ở trong Nhà tù Thành phố Arlington sau khi bị bắt tại hiện trường. Vụ này xảy ra ngay trước 6 giờ sáng Thứ Ba, khi cảnh sát được gọi về một vụ xáo trộn gia đình tại một khu chung cư ở khu 3200 đường Sweet Gum Trail. Tran đã gọi 911 và nói rằng cô đã dùng búa đập vào đầu chồng mình.

Khi tới, cảnh sát thấy một người đàn ông 45 tuổi trong phòng ngủ và được cho là đã chết tại hiện trường. Tên của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Tran đang ngồi bên ngoài căn hộ. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Trần được yêu cầu đến căn hộ để ký giấy ly hôn. Không có thêm chi tiết nào khác.

⚪ ---- Quận Cam: bị 1 người say rượu lái xe đụng trực diện, Emylie Tran từ trần. Emylie Tran qua đời trong một vụ đụng xe trực diện với một xe khác ở Fountain Valley, Quận Cam, vào tối Thứ Bảy 20/5/2023. Tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 11:50 tối. trên đường Bushard gần Đại lộ Swift Avenue. Theo Sở Cảnh sát Fountain Valley, một chiếc Infiniti FX35 đời 2005 màu bạc đang đi về phía bắc khi nó đi vào làn đường hướng về phía nam và va chạm trực diện với một chiếc Nissan Sentra 2015. Hậu quả, Trần bị trọng thương và tử vong tại chỗ. Cô là một hành khách 34 tuổi trên chiếc Sentra.

Người lái chiếc Sentra đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người lái chiếc Infiniti, một người đàn ông 24 tuổi ở Hawaiian Gardens, bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta bị nghi ngờ say rượu lái xe. Tran là một nhân viên của Orange Coast College, một kỹ thuật viên kế toán cho trường. Cảnh sát xin bất kỳ ai chứng kiến vụ tai nạn liên hệ với phòng giao thông của Sở Cảnh sát Fountain Valley theo số 714-593-4481.

⚪ ---- Reuters: Xe VinFast phải thu hồi toàn bộ lô xe đầu tiên đến Mỹ để sửa. Theo bản tin Reuters viết từ Hà Nội hôm 25/5/2023, công ty sản xuất xe điện (EV) của Việt Nam, VinFast cho biết họ đang thu hồi tất cả lô xe đầu tiên được vận chuyển đến Hoa Kỳ hồi năm ngoái sau cảnh báo an toàn do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra. Lệnh thu hồi đưa ra sau khi Sở Quản lý An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết 999 chiếc xe VF 8 của VinFast bị lỗi phần mềm trong màn hình bảng điều khiển khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và "có thể làm tăng nguy cơ va chạm".

NHTSA ước tính, hơn 700 trong số 999 chiếc vẫn đang nằm trong tay VinFast và chưa được giao cho khách hàng hoặc dịch vụ đội xe. Trong một tuyên bố gửi tới Reuters, hãng xe VinFast cho biết họ đã ban hành lệnh triệu hồi tự nguyện về an toàn đối với phiên bản VF 8 City Edition do màn hình bảng điều khiển bị trống khi lái xe hoặc đứng yên. "VinFast không nhận được bất kỳ báo cáo thực địa nào về các sự cố. Công ty đưa ra lệnh thu hồi này vì lý do thận trọng," thông báo cho biết. (ghi chú: các con số trên cho thấy lô đầu tiên của xe VinFast đã bán ra ít hơn 299 xe.)

Tuyên bố thu hồi được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi VinFast tuyên bố sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) Black Spade Acquisition Co (BSAQ.N). Hai công ty ước tính thực thể mới sẽ có giá trị vốn chủ sở hữu tiềm năng là 23 tỷ đô la, giả sử không có cổ đông nào của Black Spade chọn rút tiền mặt.

Hồi tháng 2, VinFast tiến hành triệu hồi 2.781 xe VF 8 bán ra trong nước do lỗi bộ thắng phía trước của một số mẫu xe. VinFast, được thành lập vào năm 2017 và bắt đầu bán xe điện ở California trong năm nay, đã vận chuyển hai lô xe VF 8 sang Hoa Kỳ với tổng số 2.097 chiếc. Nó cũng đang lên kế hoạch gửi những chiếc xe đầu tiên đến châu Âu vào tháng Bảy.

Trong các tài liệu gửi lên NHTSA, VinFast cho biết lần đầu tiên họ biết về vấn đề trên bảng điều khiển là vào ngày 27/4 khi đọc các bình luận và mối quan tâm của khách hàng. Theo cơ quan an toàn, vấn đề đã được ghi nhận 18 lần.

NHTSA cho biết VinFast sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần mềm để khắc phục trục trặc kỹ thuật. Bản sửa lỗi phần mềm dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 5 với các thư thông báo sẽ được gửi cho chủ sở hữu trước ngày 29 tháng 5.

Tháng trước, VinFast cho biết họ đã nhận được một vòng cam kết tài trợ mới trị giá 2,5 tỷ USD từ Công ty mẹ Vingroup JSC (VIC.HM), tập đoàn lớn nhất Việt Nam, và người sáng lập Phạm Nhật Vượng, tỷ phú và người giàu nhất Việt Nam đầu tiên.

⚪ ---- RFA: “Thánh rắc hành” Bùi Tuấn Lâm bị kết án 5 năm 6 tháng tù, luật sư nói bản án không công bằng. Theo Đài Á Châu Tự Do RFA. Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, người nổi tiếng với biệt danh “thánh rắc hành” bị Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết án năm năm sáu tháng tù giam và bốn năm quản chế trong một phiên toà mà luật sư cho là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Ông Lâm, 39 tuổi, bị bắt ngày 07/9/2022, chín tháng sau khi ông đưa video clip rắc hành mà nhiều người cho rằng ám chỉ việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng ở một tiệm ăn sang trọng ở London lên Youtube. Ông bị cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Trong phiên toà ngày 25/5, ông Lâm hai luật sư Lê Đình Việt và Ngô Anh Tuấn của Đoàn luật sư Hà Nội bào chữa. Phiên toà kết thúc vào lúc 12 giờ 15 trưa. Luật sư Việt nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngay sau khi rời khỏi phòng xử án cho biết, an ninh cho phiên tòa được siết chặt, hai luật sư bị nhân viên an ninh kiểm tra rất kỹ trước khi bước vào phòng xử án trong khi không một người thân nào của ông Lâm được phép vào quan sát. Ông cho biết thân chủ của mình rất bình tĩnh trong suốt quá trình xử án, hợp tác với toà: “Quan điểm của ông Bùi Tuấn Lâm là thừa nhận một số hành vi nhưng không xác định đó là hành vi phạm tội, vì ông cho rằng đó là thực hành quyền tự do ngôn luận.” Ông Việt cho biết đồng nghiệp của mình, ông Ngô Anh Tuấn bị chủ toạ phiên toà cho cảnh sát tư pháp đuổi ra khỏi phòng xử án khi đến phần tranh luận giữa luật sư bào chữa và đại diện Viện Kiểm sát thành phố.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát khỏi vùng đặc quyền kinh tế. Theo VnExpress. Bộ Ngoại giao VN yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam. "Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc, triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam", Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hôm nay, khi đề cập thông tin tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

⚪ ---- HỎI 1: Công ty đóng tàu Nam Hàn than trời: lao động xuất khẩu Việt Nam rủ nhau trốn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các công ty đóng tàu Nam Hàn đang chứng kiến ngày càng nhiều công nhân nước ngoài bỏ việc và trốn khỏi xưởng đóng tàu, theo các quan chức trong ngành hôm thứ Tư, đồng thời cho biết tình trạng thiếu lao động trầm trọng đang khiến các công ty đóng tàu gặp khó khăn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về tàu.

Vào cuối tháng 4, bảy công dân Thái Lan có thị thực E-7 đã biến mất khỏi xưởng đóng tàu của HD Hyundai Heavy Industries (HHI) ở Ulsan, chỉ một tuần sau khi họ bắt đầu làm nhân viên tạm thời cho công ty. Hai người có thị thực E-7 khác của Thái Lan, được thuê bởi một nhà thầu phụ của công ty đóng tàu, cũng mất tích vào thời điểm đó.

Cho rằng những người có thị thực E-7 bị hạn chế chuyển đổi công việc mà không có sự cho phép của người sử dụng lao động của họ, cơ quan nhập cư của Ulsan đang cố gắng truy tìm tung tích của những người lao động nước ngoài mất tích.

Tháng 8 và tháng 9 vừa qua, khoảng 30 người Việt Nam có thị thực E-7 đã biến mất khỏi nhà máy đóng tàu của HHI và chỉ một số ít trở lại nơi làm việc. Một số trong số họ đã biến mất chỉ vài tuần sau khi bắt đầu công việc. Vào thời điểm đó, 4 công nhân nhập cư khác cũng ngừng làm việc tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai Samho ở Yeongam, tỉnh Nam Jeolla mà không được thông báo trước.

Công đoàn HHI cho rằng điều kiện làm việc tồi tệ và mức lương thấp là những lý do chính dẫn đến việc tiếp tục đào ngũ.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/05/419_351621.html

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 39% dân Mỹ có việc làm thứ nhì để kiếm tiền phụ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Từ việc giao đồ ăn mang đi và dắt chó đi dạo đến xây dựng một doanh nghiệp mới và tư vấn, người Mỹ đang làm việc chăm chỉ bên ngoài công việc toàn thời gian của họ. Theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate, gần hai phần năm (39 phần trăm) người trưởng thành ở Hoa Kỳ có công việc phụ.

Công việc phụ là một cách để mọi người kiếm thêm tiền ngoài thu nhập thường xuyên của họ và đối với nhiều người Mỹ, thu nhập từ công việc phụ không phải để kiếm tiền cho vui. Trong bối cảnh lạm phát và khả năng suy thoái kinh tế ngày càng tăng, mọi người cần thu nhập phụ để thanh toán các hóa đơn hàng ngày. Một phần ba (33 phần trăm) người Mỹ trưởng thành bận rộn nói rằng họ cần tiền cho chi phí sinh hoạt thường xuyên, nhiều hơn nhiều so với những người sử dụng nó cho chi tiêu tùy ý (27 phần trăm).

Chi tiết:

https://www.bankrate.com/personal-finance/side-hustle-survey/

.