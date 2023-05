- Nga: 3 nhà khoa học Nga tiết lộ bí mật hỏa tiễn siêu thanh cho TQ. - Prigozhin (Tư lệnh Wagner): Quân đội Ukraine thuộc loại mạnh nhất thế giới, quân Nga tới Kyiv, tới Kharkiv đã ị trong quần rồi bỏ chạy. Có thể sẽ có cách mạng tại Nga khi các quan tài lính Nga liên tục chở từ Ukraine về, hiện 50.000 tú nhân tuyển cho Wagner qua chiến đấu ở Ukraine đã chết, riêng lính hợp đồng Wargner đã chết 10

Prigozhin (Tư lệnh Wagner) cảnh báo Putin rằng có thể sẽ có cách mạng tại Nga khi các quan tài lính Nga liên tục chở từ Ukraine về, hiện 50.000 tú nhân tuyển cho Wagner qua chiến đấu ở Ukraine đã chết, riêng lính hợp đồng Wargner đã chết 10.000 người, kêu gọi Putin thiết quân luật, tổng động viên, hướng kinh tế vào chiến tranh, đừng mơ mộng phương Tây bỏ rơi Ukraine như năm 2014 khi Putin chiếm Crimea.

- Nga: 3 nhà khoa học Nga tiết lộ bí mật hỏa tiễn siêu thanh cho TQ.

- Ba Lan: sẽ mua tàu ngầm vào cuối năm nay.

- Ukraine: Nga lên kế hoạch bắt cóc tất cả trẻ em từ tỉnh Luhansk đến Nga

- Nga: hòa đàm còn quá sớm, hiện tại "không có điều kiện tiên quyết nào cho một giải pháp hòa bình" ở Ukraine.

- Belarus bị tố cáo đã bắt cóc 2.150 trẻ em Ukraine từ các vùng do Nga chiếm đóng ở Ukraine gửi tới Belarus

- Cựu Ngoại trưởng Ukraine: trước khi Ukraine vào NATO, cần 2 cường quốc nguyên tử bảo đảm an ninh

- Tại vùng Belgorod của Nga, một thiết bị nổ đã được UAV ném xuống, trúng 1 xe hơi, bốc cháy

- Mỹ: đã có chạm trán giữa 2 máy bay phản lực Mỹ và 1 máy bay Nga trên Biển Baltic

- Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nga: TQ-Nga kết thân cao chưa từng thấy.

- Nga: Putin sắp thăm Trung Quốc

- Nhật: không có kế hoạch gia nhập NATO.

- Trump bị tòa yêu cầu ngừng tấn công các nhân chứng trong vụ án chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels

- DeSantis: Tổng thống kế tiếp sẽ biến Tòa Tối Cao làm thành trì bảo thủ, với Thomas là tiêu chuẩn vàng cho luật học

- Hôm nay, Thứ Tư, Thống đốc DeSantis khởi động cuộc tranh cử vào Bạch Ốc đứng bên cạnh Elon Musk

- Chủ tịch Ủy ban TQ của Hạ viện Mỹ kêu gọi Bộ Thương mại cấm cửa hãng ChangXin Memory Technologies để trả đũa TQ cấm cửa hãng Mỹ Micron

- Tòa án Tối cao New York: lịch xét xử hình sự Trump về tiền bịt miệng sẽ bắt đầu từ ngày 25/3/2024 tại New York

- California: nếu TNS Feinstein (90 tuổi) từ chức vi sức khỏe, có thể Oprah Winfrey sẽ được Thống đốc đề cử thay

- Chủ tịch Hạ viện Texas Dade Phelan họp, say mèm, bị Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas kêu gọi từ chức.

- Đợt cắt giảm việc làm thứ ba tại Walt Disney Co. sẽ cắt hơn 2.500 việc làm

- California kiếm được hơn 216 triệu đô la doanh thu thuế từ việc bán cần sa hợp pháp trong năm nay.

- California: Nhan Hoang Pham, ở Santa Ana,bị kết án 7 năm tù vì gian bảo hiểm thất nghiệp 1,2 triệu đô

- California: Victor Nguyễn ra sông bơi, chết chìm.

- TIN VN. Sài Gòn: Hơn 200 nắp cống ở xa lộ Hà Nội bị phá lấy cốt thép.

- TIN VN. Vụ viện dưỡng lão bỏ rơi nhiều cụ già: Nhân viên kéo tới đòi hàng trăm triệu tiền lương.

- TIN VN. Sạt lở làm chết khoảng 10.000 con gà, thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

- HỎI 1: Chỉ còn 49,6% dân Mỹ năm 2023 (hồi năm 1993, có 64,51%) nói rằng họ tin Thượng Đế hiện hữu? ĐÁP 1: Đúng vậy, thấp kỷ lục lịch sử.

- HỎI 2: Tình báo Đài Loan truy tìm hơn 100 đồn công an chìm của TQ ở hải ngoại? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/5/2023) ⚪ ---- Trump đã xuất hiện trước tòa án qua đường Internet hôm thứ Ba, nơi Trump bị yêu cầu ngừng tấn công các nhân chứng trong vụ án chi tiền bịt miệng cô Stormy Daniels ở New York.

. "Ông Trump, ông có bản sao của lệnh bảo vệ (protective order) đó không?" thẩm phán hỏi.

. Trump trả lời: "Có, tôi có."

. Luật sư của Trump là Todd Blanche, sau đó xác nhận rằng Trump đã đọc lệnh và luật sư đã "thảo luận rất lâu với Trump. Bởi vì Tổng thống Trump đang tranh cử tổng thống Hoa Kỳ… ông Trump rất lo ngại rằng quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án 1 của mình đang bị vi phạm bởi lệnh bảo vệ này."

Luật sư Blanche cũng nói rằng ông đã giải thích với Trump rằng đó không phải là một "lệnh bịt miệng [Trump]", theo phóng viên pháp lý của Politico Erica Orde.

Nhưng Trump lại hiểu theo kiểu Trump. Trump đã lập tức đưa lên trang mạng xã hội cá nhân của mình để ca ngợi về phiên điều trần và nói rằng Trump có quyền theo Tu chính án thứ nhất để tấn công bất kỳ ai Trump muốn, bất kể họ có phải là nhân chứng trong phiên tòa hay không.

"Vừa có phiên tòa xét xử của Tòa án Tối cao Quận New York, nơi tôi tin rằng Quyền Tu chính Đầu tiên của mình, 'Quyền Tự do Ngôn luận', đã bị vi phạm, và họ buộc chúng tôi phải có ngày xét xử vào ngày 25/3, ngay giữa mùa bầu cử sơ bộ. Rất không công bằng, nhưng đây chính xác là những gì Đảng Dân chủ Cấp tiến muốn. Nó được gọi là CAN THIỆP BẦU CỬ, và chưa từng có chuyện như thế này xảy ra ở Đất nước chúng ta trước đây!!!"

Thực tế, lệnh bảo vệ tương tự như những gì các tòa án đã thực hiện trước đây trong các vụ án đông người mà nhân chứng lo sợ cho sự an toàn của họ nếu họ đồng ý làm chứng. Hôm thứ Hai, cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, nói rằng ông không nghĩ Trump sẽ tuân theo lệnh. Ông Trump "bị cơn giận làm cho mù quáng" trong những tình huống như thế này, Cohen nói.

⚪ ---- Phát biểu trước đám đông chào đón các đài truyền hình truyền giáo evangelical quốc gia (các đài TV theo truyền thống Tin lành Phúc âm) hôm thứ Ba, Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis tuyên bố Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas là "tiêu chuẩn vàng cho luật học" và tổng thống tiếp theo có thể có cơ hội tạo ra đa số bảo thủ 7-2 sẽ tồn tại lâu dài trong một phần tư thế kỷ.

.

DeSantis, người sẽ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào thứ Tư với chủ công ty mạng Twitter là Elon Musk, dường như đang hoàn thiện bài phát biểu khó hiểu của mình khi ông đưa ra bài phát biểu dài 30 phút trước Hội nghị Phát thanh viên Tôn giáo Quốc gia (National Religious Broadcasters Convention), nơi vừa tổ chức hội nghị thường niên năm 2023 ở Orlando.

Chỉ ám chỉ về thông báo ứng cử tổng thống sắp xảy ra của mình, DeSantis tại một thời điểm trong bài phát biểu dài của mình đã nói, "Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với một số cuộc hẹn gần đây đang ở vị trí tốt hơn nhiều so với trước đây. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn nhìn, thì bạn biết đấy, trong hai nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, rất có thể bạn sẽ được kêu gọi tìm người thay thế 2 Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas và Samuel Alito, và vấn đề là bạn thực sự không thể làm tốt hơn hai Thẩm phán này. Họ là tiêu chuẩn vàng cho luật học.”

Các thẩm phán Thomas và Alito được coi là những người cực đoan cực hữu nhất tại Tòa án Tối cao ngày nay. Thomas là trung tâm của điều mà nhiều chuyên gia pháp lý coi là vụ tham nhũng kéo dài hai thập niên có thể liên quan đến hàng triệu đô la [vì bí mật nhận quả nhiều năm từ 1 tỷ phú Texas].

⚪ --- Giám đốc một viện khoa học hàng đầu của Nga, bị bắt vì nghi ngờ phản quốc cùng với hai chuyên gia công nghệ hỏa tiễn siêu thanh khác, bị buộc tội đã tiết lộ bí mật cho Trung Quốc, theo hai người quen thuộc với vụ án nói với Reuters.

Alexander Shiplyuk, người đứng đầu Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Khristianovich (ITAM) của Siberia, bị nghi ngờ chuyển giao tài liệu mật tại một hội nghị khoa học ở Trung Quốc năm 2017, theo các nguồn tin cho biết.

Người đàn ông 56 tuổi khẳng định mình vô tội và khẳng định thông tin được đề cập không phải mật và được cung cấp miễn phí trên mạng, theo những người mà Reuters đã chọn không nêu danh tính để bảo vệ an ninh của họ. “Anh ấy tin chắc rằng thông tin đó không phải là bí mật và bản thân anh ấy vô tội,” một người trong số họ nói.

Bản chất của các cáo buộc chống lại giám đốc ITAM, người đã bị bắt vào tháng 8 năm ngoái, chưa được báo cáo trước đó. Mối liên hệ với Trung Quốc sẽ khiến Shiplyuk trở thành người mới nhất trong chuỗi các nhà khoa học Nga bị bắt trong những năm gần đây vì cáo buộc tiết lộ bí mật cho Bắc Kinh.

Khi được hỏi về các cáo buộc mà các chuyên gia ITAM phải đối mặt cũng như về các vụ phản quốc trước đây có liên quan đến Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cơ quan an ninh đang theo dõi các trường hợp có thể liên quan đến "sự phản bội tổ quốc. Đây là công việc rất quan trọng. Nó đang diễn ra liên tục và khó có thể nói ở đây về bất kỳ loại xu hướng nào."

Sở an ninh mật vụ FSB đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi được hỏi về những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã nhắm mục tiêu các nhà khoa học Nga để có được nghiên cứu nhạy cảm, cho biết quan hệ Trung-Nga dựa trên "không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu của bên thứ ba. Điều này về cơ bản khác với những gì một số liên minh quân sự và tình báo đã ghép lại với nhau dựa trên tâm lý Chiến tranh Lạnh của họ."

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga là quốc gia dẫn đầu thế giới về hỏa tiễn siêu thanh, loại vũ khí tiên tiến có khả năng mang trọng tải với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh để xuyên thủng các hệ thống phòng không.

Các trường hợp ITAM, cũng như các vụ bắt giữ trước đó vì tội phản quốc, cho thấy Moscow cảnh giác về việc mất bất kỳ lợi thế công nghệ nào, kể cả đối với Trung Quốc, một đồng minh mà Moscow ngày càng tin cậy để được hỗ trợ chính trị và thương mại kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine 15 tháng trước.

Năm ngoái, chuyên gia laser Dmitry Kolker bị bắt ở Siberia với tội danh phản quốc nhưng qua đời hai ngày sau đó vì bệnh ung thư. Luật sư Alexander Fedulov của ông nói với Reuters tuần trước rằng Kolker bị buộc tội chuyển bí mật cho Trung Quốc, một cáo buộc mà gia đình nhà khoa học bác bỏ.

Alexander Lukanin, một nhà khoa học đến từ thành phố Tomsk của Siberia, đã bị bắt vào năm 2020 vì nghi ngờ chuyển bí mật công nghệ cho Bắc Kinh, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin vào thời điểm đó. Năm ngoái, anh này bị kết án bảy năm rưỡi tù giam.

Valery Mitko, một nhà khoa học đứng đầu Học viện Khoa học Bắc Cực ở St. Petersburg, cũng bị buộc tội vào năm 2020 vì đã chuyển bí mật cho Trung Quốc, nơi ông thường xuyên đến để giảng bài, TASS cho biết vào thời điểm đó. Ông qua đời hai năm sau đó ở tuổi 81 trong khi bị quản thúc tại gia.

Trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, Quốc hội Nga tháng trước đã bỏ phiếu tăng hình phạt tối đa cho tội phản quốc lên tù chung thân từ 20 năm. Hôm thứ Ba, người đứng đầu ủy ban an ninh của hạ viện Nga đã ủng hộ dự thảo luật siết chặt việc tiếp cận bí mật nhà nước, cho biết 48 người Nga đã bị kết tội phản quốc từ năm 2017 đến năm 2022.

Các vụ án mà Shiplyuk và hai đồng nghiệp ITAM của anh ta - Anatoly Maslov và Valery Zvegintsev - phải đối mặt - là tối mật và sẽ được xét xử kín. Một phiên điều trần về trường hợp của Maslov, người đầu tiên trong số ba người bị bắt vào tháng 6 năm ngoái, sẽ diễn ra tại St Petersburg vào thứ Tư.

Zvegintsev đã bị giam giữ vào tháng trước. Các cuộc điều tra về ba nhà khoa học đã gây chú ý trên toàn thế giới vào tuần trước khi các đồng nghiệp của họ tại ITAM ký một bức thư ngỏ ủng hộ họ, phàn nàn rằng các nhà khoa học không thể thực hiện công việc của họ nếu họ có nguy cơ bị bắt vì viết bài hoặc thuyết trình tại các hội nghị quốc tế. Bức thư bác bỏ ý kiến cho rằng ba người có thể đã tiết lộ bí mật, nói rằng tất cả các tài liệu mà họ xuất bản hoặc trình bày đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chúng không phải hồ sơ mật.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự đánh giá cao về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương với Nga khi gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, nói rằng họ đã phát triển đến mức cao, theo thông tấn Tass của Nga. Trước đó cùng ngày, ông Mishustin nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường rằng quan hệ Moscow-Bắc Kinh đang "ở mức cao chưa từng thấy" và kêu gọi hai quốc gia cùng nhau giải quyết những thách thức do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư cho biết Moscow và Bắc Kinh đang điều phối chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc. Peskov nói với TASS rằng hai bên sẽ tổ chức cuộc gặp, lưu ý rằng lời mời là "hợp lệ. Có một lời mời hợp lệ, nó sẽ được điều phối thêm, ngày tháng và mọi thứ khác." Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow vào tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Putin đến thăm Trung Quốc trong năm nay để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường (Belt and Road Forum) lần thứ ba.

⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Tư cho biết Nhật không có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng có ý định tiếp tục tăng cường hợp tác với liên minh này. Mặc dù lưu ý rằng Tokyo không có ý định trở thành thành viên thường trực hoặc liên kết của NATO, Kishida nói rằng Nhật vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có mở văn phòng đại diện cho liên minh ở thủ đô Tokyo hay không, văn phòng này sẽ đóng vai trò là đầu mối liên lạc giữa các bên, tham vấn giữa các nước NATO và Nhật Bản về các vấn đề khác nhau.

⚪ ---- Quân Nga lên kế hoạch bắt cóc tất cả trẻ em từ tỉnh Luhansk đến Nga dưới chiêu bài “kiểm tra y tế”, theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia (NRC) đưa tin vào ngày 23/5. NRC nhấn mạnh rằng những cuộc “kiểm tra y tế” như vậy ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời là hư cấu, mà quân xâm lược sử dụng để tiếp tục bắt cóc trẻ em Ukraine.

“Không có cuộc kiểm tra y tế nào thực sự được tiến hành, nhưng trẻ em được đưa ra những chẩn đoán hư cấu, và điều này được sử dụng để đưa chúng đến các cơ sở y tế của Nga để điều trị,” báo cáo viết. NRC nói thêm rằng thủ tục này là một phần không thể thiếu trong chính sách nhà nước của Nga nhằm diệt chủng người Ukraine. Chỉ riêng trong năm nay, chính phủ Nga đã phân bổ hơn 1,4 triệu RUB (18.200 USD) cho các cuộc “kiểm tra y tế” như vậy. “Thanh tra trẻ em” của Nga, Maria Lvova-Belova phụ trách quá trình này.

⚪ ---- Lãnh đạo Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, hôm 23/5 nói chuyện với các nhà tuyên truyền Nga, gọi quân đội Ukraine là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới: "Họ có trình độ tổ chức cao, trình độ đào tạo cao, trình độ thông minh cao, họ có các loại vũ khí khác nhau. Hơn nữa, họ hoạt động trên bất kỳ hệ thống vũ khí nào: Liên Xô, NATO, bất cứ thứ gì – đều tốt như nhau.”

Prigozhin lại chỉ trích quân đội Nga, nói rằng lính Nga "lết chân khắp Ukraine để tìm kiếm bọn quốc xã. Lính Nga tới gần Kyiv, rồi sau đó, nói kiểu Nga, họ ị trong quần và bỏ chạy. Sau đó, họ đến Kherson, lại ị quần và bỏ chạy. Izyum, Krasny Lyman... Và bằng cách nào đó, mọi thứ không suôn sẻ với chúng ta."

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, tổng thiệt hại của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện đã vượt quá 204.000 binh sĩ.



⚪ ---- Prigozhin (Tư lệnh Wagner) cảnh báo Putin rằng có thể sẽ có cách mạng tại Nga khi các quan tài lính Nga liên tục chở từ Ukraine về, hiện 50.000 tú nhân tuyển cho Wagner qua chiến đấu ở Ukraine đã chết, riêng lính hợp đồng Wargner đã chết 10.000 người, kêu gọi Putin thiết quân luật, tổng động viên, hướng kinh tế vào chiến tranh, đừng mơ mộng phương Tây bỏ rơi Ukraine như năm 2014 khi Putin chiếm Crimea.

Theo tin Reuters, Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner, cảnh báo trên Telegram rằng Nga có thể đối mặt với một cuộc cách mạng tương tự như cuộc cách mạng năm 1917 [khi lật đổ Nga Sa Hoàng] và Nga sẽ thua trong cuộc chiến ở Ukraine trừ khi giới thượng lưu Nga nghiêm túc tham gia chiến tranh. Ông cho biết quan điểm chính trị của ông bị chi phối bởi tình yêu quê hương và phục vụ cho Tổng thống Vladimir Putin, nhưng cảnh báo rằng nước Nga có nguy cơ hỗn loạn.

Prigozhin nói có quan điểm lạc quan dòm rằng phương Tây sẽ mệt mỏi với chiến tranh và Trung Quốc sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng ông không thực sự tin vào cách giải thích đó. Thay vào đó, ông nói, Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công nhằm đẩy quân đội Nga trở lại biên giới trước năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea. Ông nói thêm Ukraine sẽ cố gắng bao vây Bakhmut, tâm điểm giao tranh dữ dội ở phía đông và tấn công Crimea: "Rất có thể, kịch bản này sẽ không tốt cho Nga nên chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến gian khổ. Chúng ta đang ở trong tình trạng có thể mất nước Nga - đó là vấn đề chính... Chúng ta cần áp đặt thiết quân luật."

Prigozhin nói, nếu những người Nga bình thường tiếp tục nhận con cháu họ về trong những chiếc quan tài bằng kẽm trong khi những con cháu của giới thượng lưu "lắc mông" dưới ánh mặt trời, thì nước Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn giống như các cuộc cách mạng năm 1917 dẫn đến một cuộc nội chiến: “Sự chia rẽ này có thể chấm dứt như năm 1917 bằng một cuộc cách mạng. Đầu tiên, những người lính sẽ đứng dậy, và sau đó - những người thân yêu của họ sẽ đứng lên. Đã có hàng chục ngàn người trong số họ - thân nhân của những người lính chết. Và có lẽ sẽ có hàng trăm ngàn - chúng ta không thể tránh khỏi điều đó."

Prigozhin chỉ trích chính sách hậu Xô Viết của Nga đối với Ukraine và nói thực hiện cái mà Điện Kremlin gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" là không rõ ràng, mâu thuẫn và khó hiểu. Ông nói, giới lãnh đạo quân sự của Nga đã nhiều lần "làm hỏng việc" trong chiến tranh. Ông nói, mục tiêu giải giáp Ukraine đã nêu đã thất bại. (ghi chú: "giải giáp, phi quân sự hóa" là chữ demilitarising, do chính Putin nói từ đầu cuộc chiến.)

Prigozhin cho biết nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin sẽ không chấp nhận thất bại như vậy. Ông nói, một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Nga cho thấy những thất bại của giới lãnh đạo quân sự, đồng thời cảnh báo rằng Ukraine sẽ tìm cách tấn công sâu hơn vào Nga. Ông Prigozhin nói rằng Nga cần huy động nhiều binh lính hơn và hướng nền kinh tế vào chiến tranh.

California: một thanh niên gốc Việt ra sông bơi, chết chìm.

Victor Nguyen

TIN VN. Sạt lở làm chết khoảng 10.000 con gà, thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

TIN VN. Vụ viện dưỡng lão bỏ rơi nhiều cụ già: Nhân viên kéo tới đòi hàng trăm triệu tiền lương.

TIN VN. Sài Gòn: Hơn 200 nắp cống ở xa lộ Hà Nội bị phá lấy cốt thép.

Ông nói, Wagner đã chiêu mộ khoảng 50.000 tù nhân trong chiến tranh, trong đó khoảng 20% đã chết. Anh ấy nói rằng cũng có khoảng 10.000 binh sĩ hợp đồng của anh ấy đã chết. Tại Bakhmut, Prigozhin cho biết, Ukraine đã chịu thương vong từ 50.000-70.000 người bị thương và 50.000 người chết.Reuters không thể xác minh các tuyên bố thương vong từ cả hai bên và cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu về thương vong của chính họ. Ukraine cho biết tổn thất của Nga cao hơn nhiều so với tổn thất của họ.Prigozhin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nên được thay thế bởi Đại tướng Mikhail Mizintsev trong khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov nên được thay thế bởi Sergei Surovikin, người được truyền thông Nga đặt biệt danh là "Tướng quân Armageddon". Khi được hỏi về cương lĩnh chính trị của mình: "Tôi yêu tổ quốc của mình, tôi phục vụ Putin, Shoigu nên bị phán xét và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu."⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Tư nói chính phủ của ông có kế hoạch khởi động chương trình mua tàu ngầm vào cuối năm nay. Blaszczak xác nhận trong hội nghị Defence24 DAY ở Warsaw: "Chúng tôi đang bắt đầu triển khai chương trình 'Orka'. Năm nay, chúng tôi dự định khởi động thủ tục mua tàu ngầm và chuyển giao các công nghệ cần thiết". Ba Lan trước đó đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quân sự lên 4% GDP để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Theo Blaszczak, các nhà thầu trên toàn thế giới sẽ được mời đưa ra đề nghị của họ cho quân đội Ba Lan tương tự như ở Úc.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS trong một cuộc phỏng vấn rằng hiện tại "không có điều kiện tiên quyết nào cho một giải pháp hòa bình" cho cuộc chiến ở Ukraine. Peskov nói rằng còn "quá sớm" để thảo luận về bất kỳ kế hoạch nào cho một giải pháp hòa bình miễn là không có điều kiện nào hỗ trợ nó, đồng thời thừa nhận rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga vẫn đang tiếp diễn. "Điều này khó có thể được thảo luận vì bất kỳ cuộc đàm phán nào với Liên bang Nga đều bị cấm (ở Ukraine)", ông Peskov nói khi nói về khả năng đàm phán với Kiev.⚪ ---- Chính phủ của nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko đã tham gia vào vụ bắt cóc trẻ em bất hợp pháp từ các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine, theo trang web Sky News có trụ sở tại Anh đưa tin vào ngày 23/5, trích dẫn một báo cáo từ tổ chức lưu vong Quản lý Chống Khủng hoảng Quốc gia Belarus (Belarusian National Anti-Crisis Management).Theo tổ chức này, 2.150 trẻ em Ukraine, bao gồm cả trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi, đã được gửi đến cái gọi là trại giải trí và viện điều dưỡng trên lãnh thổ Belarus. Người Nga được cho là đã bắt cóc gần 20.000 trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng.Vào ngày 17/3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ nhà độc tài Nga Vladimir Putin và “Thanh tra viên Trẻ em” của Nga, Maria Lvova-Belova. Họ bị buộc tội trục xuất bất hợp pháp trẻ em từ Ukraine sang Nga kể từ ngày 24/2/2022.⚪ ---- Cựu Ngoại trưởng Ukraine Volodymyr Ohryzko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh NV hôm 23/5 rằng trước khi Ukraine gia nhập NATO, sự an ninh lâu dài của đất nước cần có sự đảm bảo an ninh từ ít nhất hai cường quốc nguyên tử.Ohryzko nói: “Mỹ và Anh có thể đảm bảo với tư cách là hai cường quốc nguyên tử. Nếu Pháp tham gia thì tốt quá. Thế là đủ... Và trong giai đoạn này, trong khi quá trình gia nhập (NATO) đang diễn ra, Ukraine sẽ nằm dưới sự bảo trợ nguyên tử của hai hoặc ba quốc gia này”.⚪ ---- Tại vùng Belgorod của Nga, một thiết bị nổ đã được máy bay không người lái thả xuống đất, làm hỏng một xe hơi, theo thống đốc vùng, Vyacheslav Gladkov. Không có ai thương vong và các chuyên gia về chất nổ đã ngay lập tức được cử đến hiện trường. Theo thống đốc, phòng không Nga đã bắn hạ thành công chiếc máy bay không người lái này. Cuộc đột kích xuyên biên giới gần đây được coi là một hành động của Kiev nhằm chuyển hướng sự chú ý của Nga khỏi chiến trường, để dự kiến sẽ có cuộc tổng phản công sắp tới của Ukraine.--- Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Pat Ryder hôm thứ Ba xác nhận rằng đã có một cuộc chạm trán giữa hai máy bay phản lực Mỹ và một máy bay Nga trên Biển Baltic, nhấn mạnh rằng sự tương tác giữa các máy bay là "chuyên nghiệp" và "an toàn". Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Su-27 của nước này đã chặn và hộ tống hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ ra ngoài sau khi chúng tiếp cận biên giới nước này để ngăn chặn chúng vi phạm.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis có kế hoạch khởi động cuộc tranh cử vào Bạch Ốc của mình trên nền tảng truyền thông xã hội từng được Donald Trump ưa chuộng. Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra thông báo trong một phiên Twitter Spaces với Giám đốc điều hành Elon Musk bắt đầu lúc 6 giờ chiều Miền Đông vào hôm nay, thứ Tư 24/5/2023.Tại một sự kiện của Wall Street Journal hôm thứ Ba, Musk cho biết ông không định ủng hộ một ứng cử viên nào nhưng ông muốn sử dụng Twitter như một quảng trường thị trấn ảo. Sự kiện này sẽ được điều hành bởi nhà tài trợ GOP David Sacks, người ủng hộ DeSantis và có quan hệ thân thiết với Musk, tờ New York Times đưa tin.Một nguồn tin nói với NBC rằng nhóm DeSantis đã đàm phán với Musk trong nhiều tuần và Giám đốc điều hành Twitter không tin rằng Trump, người đang dẫn trước DeSantis trong các cuộc thăm dò, có thể giành lại Bạch Ốc. Năm ngoái, Musk cho biết DeSantis sẽ "dễ dàng" giành chiến thắng nếu tranh cử với Tổng thống Biden. Fox nói rằng sau sự kiện Twitter, DeSantis sẽ được phỏng vấn bởi cựu Dân Biểu Trey Gowdy lúc 8 giờ tối.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ Mike Gallagher đã kêu gọi Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Ba cấm ChangXin Memory Technologies (CXMT) trong hành động ăn miếng trả miếng sau khi TQ hạn chế việc bán chip của Micron Technology Inc: “Bộ Thương mại nên ngay lập tức thêm ChangXin Memory Technologies vào danh sách thực thể và đảm bảo không có công nghệ nào của Hoa Kỳ, bất kể thông số kỹ thuật nào, được chuyển đến CXMT, YMTC hoặc các công ty PRC khác hoạt động trong ngành này.” Các công ty được liệt kê là các hãng sản xuất chất bán dẫn nổi bật của Trung Quốc. DB Gallagher cảnh báo rằng Mỹ cần gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng họ sẽ không dung thứ cho "sự ép buộc" kinh tế nhắm vào các công ty hoặc đồng minh của họ.⚪ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đã lên lịch xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào tháng 3/2024. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 25/3/2024 tại New York và sẽ được tiến hành trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, trong đó Trump sẽ tìm cách đảm bảo sự đề cử của đảng cho cuộc bầu cử tổng thống. Trump đã bị một đại bồi thẩm đoàn ở New York truy tố vào tháng 3/2023 về cáo buộc đưa cho luật sư lúc bấy giờ là Michael Cohen 130.000 đô la để trả cho cô Daniels để giữ im lặng về cuộc giao du tình dục giữa cô và Trump vào năm 2006.⚪ ---- Khi những lo ngại tiếp tục xảy ra đối với tình hình sức khỏe của Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-CA), Đảng viên Đảng Dân chủ California đã bắt đầu suy nghĩ về việc Thống đốc Gavin Newsom có thể chỉ định ai để đảm nhận ghế của TNS Feinstein nếu bà Feinstein từ chức. Theo Associated Press, trong số những người thay thế tiềm năng đang được đưa ra trong giới chính trị quyền lực không ai khác chính là Oprah Winfrey, mặc dù không rõ có bao nhiêu cái tên khác cũng đã được đưa ra.Cuối cùng, điều đó sẽ tùy thuộc vào Newsom, người trước đây đã hứa sẽ bổ nhiệm một phụ nữ Da đen vào ghế của Feinstein, nếu nó mở ra. Feinstein, người sẽ bước sang tuổi 90 vào tháng tới, là thành viên Quốc hội lớn tuổi nhất hiện nay. Feinstein trở lại Thượng viện vào ngày 10/5 sau khi một ca bệnh khiến bà phải xa Washington, D.C. trong khoảng 10 tuần. Kể từ khi Feinstein trở lại, sự xuất hiện và những tương tác kỳ lạ của Feinstein với báo chí đã khiến các đồng nghiệp lo ngại về khả năng phục vụ của bà Feinstein. Bất chấp một số đảng viên Đảng Dân chủ kêu gọi bà từ chức, Feinstein không có dấu hiệu cho thấy bà sẽ từ chức.⚪ .---- Chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Texas Dade Phelan nói lắp bắp trong phiên họp lập pháp kéo dài 14 giờ và nhướng mày vì bị cáo buộc chủ tọa trong tình trạng say xỉn, Bộ Trưởng Tư Pháp Ken Paxton của Texas đã lên Twitter chính thức kêu gọi Phelan từ chức. Paxton tuyên bố rằng Phelan đang "trong tình trạng suy nhược rõ ràng là say" và rằng "những thất bại của ông ấy với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Texas đã tạo ra một cuộc khủng hoảng uy tín" cho đảng Cộng hòa.Bộ trưởng Tư pháp Paxton viết: “Hành vi của anh ấy đã tác động tiêu cực đến quy trình lập pháp và khiến anh ấy không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với công chúng. Mặc dù tôi hy vọng Chủ tịch Hạ viện Phelan sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết, nhưng ông ấy đã chứng tỏ mình không xứng đáng với sự tin tưởng của người dân Texas và không có khả năng lãnh đạo Hạ viện Texas.” Văn phòng của Phelan đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Dallas Morning News.⚪ ---- Đợt cắt giảm việc làm thứ ba tại Walt Disney Co. dự kiến sẽ bắt đầu hôm thứ Ba. Các nguồn tin nói với Deadline rằng hơn 2.500 việc làm sẽ bị cắt giảm trong đợt cắt giảm việc làm mới nhất. Cho đến nay, các vị trí trong bộ phận công viên giải trí của công ty hầu như không bị cắt giảm việc làm. Bộ phận công viên chủ đề bao gồm Khu nghỉ dưỡng Disneyland, Thế giới Walt Disney ở Orlando, Florida, các tuyến du thuyền Disney và các công viên quốc tế của nó.Trước đó, hồi tháng 3/2023, Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, đã nói sẽ có đợt cắt giảm việc làm lớn cuối cùng của công ty trong một thời gian. Tuy nhiên, các đợt cắt giảm lao động nhỏ có thể xảy ra trong vài tháng tới, Deadline đưa tin. Iger đã thông báo vào ngày 8 tháng 2/2023 rằng 7.000 việc làm, chiếm khoảng 3% lực lượng lao động của công ty, sẽ bị cắt giảm. Việc cắt giảm được đưa ra khi Disney lên kế hoạch giảm chi phí 5,5 tỷ đô la.⚪ ---- California đã kiếm được hơn 216 triệu đô la doanh thu thuế từ việc bán cần sa hợp pháp trong năm nay. Hôm thứ Ba, Sở Thuế tiểu bang California Department of Tax and Fee Administration đã báo cáo doanh thu thuế được tạo ra từ việc bán cần sa trong quý đầu tiên của năm 2023. Kể từ ngày 16/5/2023, doanh thu từ thuế cần sa đã tăng thêm khoảng 216,2 triệu đô la, bao gồm 104,3 triệu đô la từ thuế tiêu thụ đặc biệt cần sa và 111,9 đô la doanh thu từ thuế bán hàng.Tổng số đó giảm nhẹ so với quý 4/2022, khi tiểu bang thu 248,5 triệu đô tiền thuế cần sa. Tiểu bang cho biết việc bán cần sa hợp pháp đã tạo ra doanh thu thuế gần 5 tỷ đô la kể từ tháng 1 năm 2018, khi các doanh nghiệp cần sa thương mại lần đầu tiên được phép bán hợp pháp sản phẩm trước đây bị đặt ngoài vòng pháp luật.⚪ ---- California: Nhan Hoang Pham, 37 tuổi, ở Santa Ana, đã bị kết án 7 năm tù liên bang vì gian lận nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp COVID-19 trị giá 1,2 triệu đô la. Pham đã nhận tội vào ngày 23/1/2023 về tội lừa đảo qua đường dây khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp khoảng 1,2 triệu đô la và kiếm được khoảng 400.000 đô la, theo các công tố viên liên bang.Bắt đầu từ tháng 7/2020 và đến tháng 4/2021, Phạm đã nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp khoảng 1.255.350 đô la, sử dụng danh tính cá nhân bị đánh cắp của cư dân ở California, Texas và Michigan, theo bản văn thỏa thuận nhận tội. Tổng cộng, có 24 nạn nhân bị đánh cắp căn cước và Pham đã nhận được 408.496 đô la, theo thỏa thuận nhận tội. Bên cạnh án tù, tòa ra lệnh cho Pham phải trả $408,496 tiền bồi thường.⚪ ----Vào ngày 29/4/2023, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Antelope đã bị cuốn vào dòng chảy xiết của sông American River ở Auburn (California). Đội cứu hộ quận Placer đã nỗ lực tìm kiếm Victor Nguyễn, nhưng không thành công. Trong ba tuần, gia đình Nguyen chỉ biết hy vọng và cầu nguyện rằng "người bạn hào phóng, người anh ngốc nghếch và đứa con trai yêu thương" sẽ được tìm thấy.Hôm thứ Sáu, xác Nguyen được vớt lên từ hồ Folsom Lake. Đại úy Rick Salas của Cal Fire, người đứng đầu đội Cứu hộ cho biết Nguyen không nhận thức được sự nguy hiểm của các con sông trong khu vực, vốn bị dội nước lạnh do tuyết tan ở Sierra. Salas nói: “Cơ thể bạn di chuyển rất nhanh trong làn nước lạnh đó, và khi bạn xuống nước và mọi thứ căng lên, bạn không có khả năng bơi lội. Dòng sông sẽ hoàn toàn đánh bại bạn, kể cả những người bơi giỏi nhất."⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trang trại nuôi gà đẻ của một hộ dân trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bất ngờ bị sạt lở đổ sập xuống sông Tiền, kéo theo hàng ngàn con gà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 sáng cùng ngày, một phần trang trại nuôi gà đẻ của anh L.M.A. ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo bất ngờ bị đổ sập xuống sông Tiền. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào phần trang trại gà khoảng 20m, dù đoạn này đã được anh A. kè kiên cố. Vụ sạt lở đã nhấn chìm một phần chuồng trại, bờ kè, cây cối xuống sông và làm chết khoảng 10.000 con gà đang đẻ trứng.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. “Hầu như ở đây ai cũng bị nợ lương nhưng không ai dám quyết liệt đòi, vì cứ đòi tiền là bị đuổi việc”, chị Duyên bức xúc. Ngày 24/5, rất nhiều nhân viên làm việc cho Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng (số 22 đường Morison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thuộc Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful) đã kéo tới đòi tiền lương khi đơn vị này bất ngờ ngừng hoạt động. Chị Lê Thị Thùy Duyên (nhân viên chăm sóc) cho hay chị làm việc từ tháng 4/2022, chỉ có tháng 7/2022 là trả đủ, còn lại tháng nào cũng bị nợ. Theo phản ánh của các nhân viên, hiện cơ sở còn nợ lương gần 30 người với số tiền hàng trăm triệu đồng, trong đó có cả quản lý, bác sĩ.⚪ ----Theo tin Zingnews. Hàng loạt nắp cống, tấm đan chắn rác trên xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, được phát hiện trong tình trạng bị đập phá lấy cốt thép. Các nắp, tấm đan dài khoảng 70 cm, rộng 50 cm, dày 7 cm, bị phá hoại kéo dài từ khu vực nút giao Cát Lái (phường An Phú), ngã tư Thủ Đức đến nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo đại diện Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội, hôm 16/5, đơn vị tuần tra phát hiện người đàn ông đi xe máy dùng búa đập bêtông lấy thép để bán phế liệu vào rạng sáng. Người này sau đó bỏ chạy để lại xe máy, túi bao tải đựng hàng chục thanh thép lấy từ nắp cống.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 49,6% dân Mỹ năm 2023 (hồi năm 1993, có 64,51%) nói rằng họ tin Thượng Đế hiện hữu?ĐÁP 1: Đúng vậy, thấp kỷ lục lịch sử. Một tỷ lệ thấp kỷ lục người Mỹ nói rằng họ chắc chắn rằng Thiên Chúa hiện hữu, theo một cuộc khảo sát lớn mới cũng cho thấy tỷ lệ cao kỷ lục người Mỹ nói rằng họ không bao giờ đi nhà thờ. Dữ liệu là một phần của Khảo sát General Social Survey, được tiến hành từ năm 1972 và được coi là tiêu chuẩn vàng của các cuộc khảo sát giữa các nhà xã hội học.Tổng cộng chỉ còn 49,63% người Mỹ nói rằng họ chắc chắn rằng Thiên Chúa hiện hữu, theo dữ liệu đăng trên báo The Hill. Con số này giảm từ 49,66% vào năm trước, 53,17% vào năm 2018 và 57,37% vào năm 2012. Hồi năm 2000, có 61,85 phần trăm người Mỹ nói rằng họ chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Năm 1993, tỷ lệ này là 64,51%.The Hill đưa tin, bất chấp sự suy giảm niềm tin, gần 3/4 người Mỹ nói rằng họ tin vào cuộc sống sau khi chết – một tỷ lệ phần trăm vẫn tương đối ổn định. Tổng cộng có 7% người Mỹ nói rằng họ không tin vào Chúa. Trong khi đó, 34 phần trăm người Mỹ nói rằng họ không bao giờ đi nhà thờ – một mức cao kỷ lục.Sự suy giảm niềm tin đã được phản ánh trong các cuộc khảo sát khác. Ví dụ, một tỷ lệ thấp kỷ lục 81 phần trăm người Mỹ trong một cuộc thăm dò của Gallup công bố năm ngoái cho biết họ tin vào Chúa. Con số này giảm so với 89% người trả lời theo cách đó vào năm 2016. (Câu hỏi của Gallup, không giống như câu hỏi Khảo sát General Social Survey, cho người Mỹ lựa chọn đơn giản là “có” hoặc “không”.) Vào năm 2017, tỷ lệ thấp kỷ lục là 64% người Mỹ nói với Gallup rằng họ “được thuyết phục” (“convinced”) rằng Chúa Trời tồn tại – giảm so với 72% người trả lời như vậy vào năm 2010. (Gallup đã không sử dụng cách dùng chữ đó kể từ đó).⚪ ---- HỎI 2: Tình báo Đài Loan truy tìm hơn 100 đồn công an chìm của TQ ở hải ngoại?ĐÁP 2: Đúng thế. Trung Quốc đang điều hành hơn 100 đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài từ các nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và nhà riêng của Trung Quốc, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan (NSB) cho biết hôm thứ Ba (23/5).Vào tháng 4/2023, cảnh sát ở Thành phố New York đã bắt giữ hai công dân Hoa Kỳ gốc Hoa vì cáo buộc họ tham gia điều hành một đồn cảnh sát mật ở Manhattan. Các chuyện tương tự đã được báo cáo từ một số quốc gia khác, mặc dù trường hợp ở New York là trường hợp đầu tiên dẫn đến các vụ bắt giữ.Theo một báo cáo của NSB đệ trình lên Viện Lập pháp [Quốc Hội Đài Loan], hầu hết các trạm được điều hành bởi năm văn phòng của Cục An ninh Công cộng (PSB) ở Trung Quốc, theo CNA đưa tin. Bắc Kinh tuyên bố các trạm ở nước ngoài được thiết lập để giúp công dân Trung Quốc xử lý các giấy tờ thông hành, nhưng trên thực tế, họ đang theo dõi các cộng đồng địa phương và đe dọa những người bất đồng chính kiến, báo cáo của NSB cho biết.Theo NSB, vụ ở New York có thể đã khiến chính quyền Trung Quốc ra lệnh cho các trạm ẩn náu sâu hơn, NSB xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác để truy tìm các mối đe dọa đối với Đài Loan. Các quan chức cho biết các hành động của Trung Quốc cũng được thiết kế để chuyển thái độ trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài chống lại Đài Loan.Chi tiết:----