Giao chiến mịt mù khói trên đất Nga. Đoàn xe dân chúng Nga rời nơi giao chiến, chạy sâu vào đất Nga. Xe tăng quân kháng chiến ghi dấu Thập tự tượng trưng cho Thiên Chúa, theo biểu tượng Chính Thống Giáo.

.

- 1 người lái xe tải tông vào các trụ cản của Bạch Ốc, đã bị bắt, bị truy tố đe dọa giết Tổng Thống

- Nga: đã tiêu diệt 70 "kẻ khủng bố Ukraine" sau khi họ xâm nhập vào thị trấn Belgorod của Nga, bắn hủy 4 xe thiết giáp, 5 xe bán tải của "bọn xâm nhập từ Ukraine"

- Quân đoàn Tự do Nga (kháng chiến chống Putin) đã “giải phóng hoàn toàn” khu định cư Kozinka ở Belgorod trên đất Nga.

- Nga: Quân đội Ukraine đã pháo kích vào tòa nhà công an và Bộ Nội vụ Nga ở Belgorod ở phía tây nam của Nga

- NATO: kêu gọi tăng sản xuất vũ khí và đạn dược để giúp Ukraine đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga.

- Zelensky: lập thêm 1 lữ đoàn TQLC trong Ngày Vinh Danh TQLC.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì tòa nhà Thổ Nhĩ Kỳ ở New York bị kẻ lạ đập vỡ cửa sổ, đòi Mỹ truy bắt

- TNS Tim Scott sẽ ửng cử Tổng Thống, tranh sơ bộ Cộng Hòa.

- LS Evan Corcoran của Trump nộp công tố các bản văn ghi chú đã cảnh báo Trump về hồ sơ mật (nhưng Trump vẫn giữ, giấu qua chỗ khác)

- Công tố đặc biệt gửi trát đòi hầu tòa tới Trump Organization để tìm các giao dịch bất động sản ở nước ngoài từ khi Trump vào Bạch Ốc, nghi Trump kiếm tiền bất chính.

- Có thể Công tố đặc biệt nghi Trump muốn kiếm tiền từ các hồ sơ mật.

- Cô E. Jean Carroll kiện thêm vì Trump lại gọi cô ấy là "đồ khốn nạn"

- Cảnh sát Canada truy tìm 1 phụ nữ vào 2 đại lý xe hơi, cào trầy 400 xe mới, gây hư hại 370.000 đô la Mỹ.

- Kinh hoàng: Pentagon cháy. May mắn, chỉ là hình giả mạo làm từ trí tuệ nhân tạo IA

- Bill Gates: trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay thế các công cụ tìm kiếm (như Google) và các trang web mua sắm trực tuyến (như Amazon).

- TikTok kiện tiểu bang Montana đòi gỡ luật cấm chơi TikTok.

- Biển tuyệt vời ẩn kín California là: Wildcat Beach, Hollywood Beach, Enderts Beach, Bowling Ball Beach, Gray Whale Cove Beach

- Lễ Memorial Day năm nay: lái xe du lịch tăng 6% so với 2022, với khoảng 37,1 triệu người lái xe đi chơi

- TIN VN. Miễn nhiệm chức vụ, cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

- HỎI 1: Có tới 54% dân Mỹ thê thảm vì lạm phát? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Rượu phải dán nhãn cảnh báo ung thư? ĐÁP 2: Mới riêng ơ Ireland.

.

QUẬN CAM (VB-23/5/2023) ⚪ ---- Người lái chiếc xe tải đâm vào hàng rào an ninh gần Bạch Ốc vào tối thứ Hai đã được xác định là một thanh niên 19 tuổi đến từ Missouri, đã bị bắt với nhiều tội danh, bao gồm đe dọa giết hoặc làm hại tổng thống, phó tổng thống hoặc thành viên gia đình, theo lời các quan chức cho biết. Người lái xe là Sai Varshith Kandula ở Chesterfield, theo Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ cho biết vào sáng thứ Ba. Kandula còn bị buộc tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, điều khiển phương tiện cơ giới liều lĩnh và xâm phạm.

.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Kandula “cố tình đâm” vào các cọc ván bên ngoài Công viên Lafayette. Một lá cờ của Đức Quốc xã đã bị cảnh sát tịch thu tại hiện trường. Cảnh sát nói với NBC News rằng nghi phạm đã đưa ra những lời đe dọa về Bạch Ốc tại hiện trường nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Chiếc xe tải không chứa vũ khí hay chất nổ nào. Chiếc xe tải của U-Haul màu trắng đã đâm vào hàng rào ở phía bắc của Quảng trường Lafayette, chỉ cách Bạch Ốc vài trăm feet, ngay trước 10 giờ tối. ET.

.

Anthony Guglielmi, giám đốc truyền thông của Sở Mật vụ, cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Hai: "Không có thương tích nào đối với bất kỳ nhân viên nào của Cơ quan Mật vụ hoặc Bạch Ốc và nguyên nhân cũng như cách thức của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra".

.

Hình từ video: xe leo lề vỉa hè Bạch Ốc, ủi vào. Tới buổi sáng Thứ Ba, chỉ còn một bãi cát dưới trụ cản.

.

Xe của hung thủ bị kéo đi trong đêm.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Ba kêu gọi các thành viên của liên minh tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để giúp Ukraine đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga. Nói với các phóng viên trước cuộc gặp với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell tại Brussels, ông Stoltenberg cũng hoan nghênh quyết định của các thành viên trong việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16. Gần đây, ông Stoltenberg cho biết NATO đã cung cấp 98% viện trợ quân sự mà họ đã hứa cho Ukraine, vào thời điểm hiện tại bao gồm "hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác, bao gồm một lượng lớn đạn dược."

.

⚪ ---- Trong chuyến thăm các đơn vị Thủy quân Lục chiến tiền tuyến của Ukraine để đánh dấu Ngày Thủy quân Lục chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố thành lập một lữ đoàn thủy quân lục chiến mới được trang bị vũ khí và công nghệ hiện đại, theo một tuyên bố trên trang web chính thức của tổng thống. Zelenskyy nói như thế khi khi đến thăm các vị trí phòng thủ tiền phương ở khu vực giữa Vuhledar và Maryinka ở Donetsk Oblast. Ông chúc mừng những người lính TQLC trong kỳ nghỉ của họ và trao giải thưởng cho họ: “Hàng ngày, trên chiến trường, Thủy quân lục chiến Ukraine chứng tỏ rằng họ là một lực lượng mạnh mẽ có thể tiêu diệt kẻ thù, giải phóng các lãnh thổ Ukraine và hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn nhất trong những điều kiện khó khăn nhất. Chúng ta cần nhiều sức mạnh như vậy. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đang tăng cường nhiều thêm tiềm năng của lực lượng TQLC và thành lập binh chủng Thủy quân Lục chiến.”

.

Thủy quân lục chiến Ukraine trước giờ đã chiến đấu tại các khu vực phòng thủ khó khăn nhất của Ukraine, chủ yếu ở các khu vực phía nam, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Yuriy Sodol, Tư lệnh TQLC của Hải quân Ukraine, đã kêu gọi quân Nga đầu hàng, hứa rằng TQLC Ukraine sẽ tiếp tục tiêu diệt những kẻ chiếm đóng “mỗi ngày một cách có phương pháp, có hệ thống.”

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba nhận xét rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ mang lại nhiều nguy hiểm hơn cho phần còn lại của thế giới. Tại một cuộc họp báo, ông Medvedev nói việc có thêm vũ khí ở Ukraine "dẫn đến... gia tăng số nạn nhân và kéo dài xung đột quân sự." Ông cũng nhấn mạnh rằng những diễn biến như vậy khiến khả năng xảy ra "ngày tận thế hạt nhân" cao hơn.

.

Trong khi đó, ông Medvedev cũng bình luận về cáo buộc tấn công Belgorod mà Điện Kremlin đổ lỗi cho Kiev, nói rằng những sự kiện như vậy được phương Tây bảo trợ và những kẻ phá hoại nên bị "tiêu diệt như những con chuột".

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga nói hôm thứ Ba rằng 70 "kẻ khủng bố Ukraine" đã bị tiêu diệt sau cuộc xâm nhập của họ từ Ukraine vào khu vực Belgorod của Nga ngày hôm Thứ Hai. Ngoài ra, 4 xe thiết giáp chiến đấu và 5 xe bán tải của "bọn xâm nhập từ Ukraine" đã bị phá hủy trong chiến dịch.

.

Nga tuyên bố rằng họ đã chỉ đạo các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các quân xa khác chống lại các nhóm xâm lược, đánh bại họ và buộc các lực lượng còn lại của họ phải rút về lãnh thổ Ukraine, nơi họ tiếp tục bị bắn cho đến khi "bị loại bỏ hoàn toàn". Moscow đổ lỗi cho Kiev về vụ tấn công, cáo buộc nước này dùng đến "các hành động khủng bố chống lại dân thường" sau khi để mất Bakhmut, còn được gọi là Artyomovsk.

.

⚪ ---- Quân đoàn Tự do Nga, kết hợp với Quân đoàn tình nguyện người Nga hoặc RVC, được cho là đã “giải phóng hoàn toàn” khu định cư Kozinka ở Belgorod Oblast, Nga, theo một tin đăng trên kênh Telegram của Quân đoàn tuyên bố vào ngày 22 tháng 5. “Các đơn vị tiên tiến đã tiến vào Grayvoron. Chúng tôi đang tiến về phía trước. Nước Nga sẽ được tự do,” bài viết của Legion viết.

.

Kháng chiến quân Nga chống Putin nói đã giải phóng thị trấn Kozinka ở Belgorod trên đất Nga.

.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc của Belgorod Oblast, xác nhận đã có một cuộc xâm nhập vũ trang vào lãnh thổ của Quận Grayvoron của tỉnh, gọi các tình nguyện viên là “nhóm phá hoại và trinh sát của Lực lượng Vũ trang Ukraine.” Gladkov viết trên Telegram: “Lực lượng Vũ trang Nga, cùng với Lực lượng Biên phòng, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và FSB, đang thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ kẻ thù."

.

Giao chiến mịt mù khói trên đất Nga. Đoàn xe dân chúng Nga rời nơi giao chiến, chạy sâu vào đất Nga. Xe tăng quân kháng chiến ghi dấu Thập tự tượng trưng cho Thiên Chúa, theo biểu tượng Chính Thống Giáo.

.

Quân đoàn Tự do Nga là một đơn vị trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, được thành lập vào tháng 3 năm 2022 để chống lại cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nó bao gồm những người đào tẩu khỏi Lực lượng Vũ trang Nga và những người tình nguyện Nga khác, những người trước đây chưa từng phục vụ trong các đơn vị quân đội.

.

Ukraine khẳng định rằng quân đội của họ không tham gia, mặc dù người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các nhà lãnh đạo ở Kiev đang theo dõi các sự kiện "với sự quan tâm và nghiên cứu tình hình." Theo tờ New York Times có 2 nhóm bán quân sự ủng hộ Ukraine, được gọi là Quân đoàn Tự do của Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga, chịu trách nhiệm tấn công trên đất Nga.

.

Phía Ukraine nói rằng Ukraine không có chủ trương đưa quân vào đất Nga, và Ukraine nói đó là chuyện nội bộ của người Nga trên đất Nga - xem video dài 1:21 phút:



https://youtu.be/yIgbWNNhPb4



.

⚪ ---- Quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga và một bộ phận của Bộ Nội vụ trong cuộc pháo kích vào Belgorod ở phía tây nam của Nga, kênh điện tín Rybar thân chính phủ Nga đưa tin. Một vụ nổ lớn xảy ra ở trung tâm thành phố vào cuối ngày thứ Hai, sau đó là khói và âm thanh của lính cứu hỏa, cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường. Thông tin chi tiết về vụ tấn công và bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào vẫn chưa được xác nhận chính thức.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai tuyên bố rằng vụ một kẻ tấn công không rõ danh tính đã đập vỡ cửa sổ của Ngôi nhà Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish House) ở New York, là một "hành động khủng bố." Ông kêu gọi Mỹ xác định và bắt giữ thủ phạm, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải chịu trách nhiệm về an ninh của tòa nhà. Phát biểu tại một cuộc gặp mặt với những người Thổ Nhĩ Kỳ Rumelian ở Istanbul, Erdogan đặt câu hỏi: "Bạn sẽ nhìn nhận tình hình như thế nào nếu một vụ tương tự xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ?"

.

Tòa nhà chọc trời, nằm đối diện với trụ sở của LHQ, là nơi tổ chức nhiều phái đoàn ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Thành phố New York. Bình luận của tổng thống được đưa ra sau khi ông nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo phe đối lập Sinan Ogan cho vòng bầu cử thứ hai.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Tim Scott của South Carolina hôm thứ Hai thông báo rằng ông sẽ tìm cách nhận được sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Da đen duy nhất cho biết, chính thức xác nhận cuộc đua: "Tôi là bằng chứng sống cho thấy nước Mỹ là vùng đất của cơ hội, không phải vùng đất của sự áp bức... Joe Biden và phe cực tả đang tấn công mọi nấc thang đã giúp tôi leo lên, và đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi là tranh cử Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ."

.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis là những ứng cử viên hàng đầu đại diện cho Cộng Hòa tại cuộc bầu cử năm 2024, trong khi cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley trước đó cũng đã xác nhận bà cũng sẽ tranh cử 2024.

.

⚪ ---- Luật sư Evan Corcoran của Donald Trump nói với Trump rằng ông không thể giữ tài liệu mật sau khi ông được lệnh giao nộp chúng, và các công tố viên liên bang có bằng chứng. Luật sư Corcoran đã tìm thấy khoảng 40 tài liệu mật trong phòng lưu trữ tại Mar-a-Lago vào tháng 6/2022 nhưng nói với Bộ Tư pháp rằng không có tài liệu nào khác ở nhà riêng, điều này sau đó đã được chứng minh là sai sau khi FBI trở lại vào tháng 8/2022 với một lệnh khám xét và thu giữ 101 tài liệu mật, theo The Guardian đưa tin.

.

Corcoran giữ lời cảnh báo đó trong các bản văn ghi chú đương thời của mình, mà các công tố viên đã trình bày trước đại bồi thẩm đoàn sau khi tòa kháng án cho phép gỡ đặc quyền của luật sư & khách hàng vì họ thấy rằng Trump có thể đã sử dụng lời khuyên của luật sư để phạm tội.

.

Các công tố viên đã nhắm vào người hầu của Trump là Walt Nauta, người đã nói với các nhà điều tra rằng cựu tổng thống đã bảo anh ta chuyển các hộp từ phòng lưu trữ trước và sau khi trát đòi hầu tòa được ban hành để trả lại tài liệu, và video giám sát cho thấy anh ta làm điều đó, mặc dù có một số khoảng trống trong cảnh quay.

.

Các bản văn [luật sư] ghi chú cho thấy Corcoran đã nói với người hầu về trát đòi hầu tòa trước khi anh ta bắt đầu tìm kiếm các tài liệu mật vì luật sư cần anh ta mở khóa phòng chứa đồ, và chúng cũng cho thấy rằng Nauta đã đề nghị giúp anh ta xem qua các hộp. LS Corcoran từ chối và bảo người hầu ở lại bên ngoài phòng chứa đồ, nhưng cuộc tìm kiếm của Corcoran kéo dài vài ngày - lâu hơn nhiều so với dự kiến.

.

Các ghi chú cũng cho thấy phòng chứa đồ có thể đã bị bỏ mặc trong một số khoảng thời gian khi cuộc tìm kiếm được tiến hành trong khi Corcoran nghỉ giải lao để đi bộ đến khu vực hồ bơi gần đó. Corcoran đã mô tả nét mặt và các phản ứng khác của Trump khi họ thảo luận về trát đòi hầu tòa, và Trump được cho là đã rất khó chịu với mức độ chi tiết cao trong bản ghi chú của luật sư, điều mà Trump chỉ biết sau khi họ được các công tố viên trát hầu tòa. (ghi chú: có thể suy đoán rằng Luật sư Corcoran tự viết bản nhật ký các việc hàng ngày vì tin là các bản văn này được tòa bảo vệ theo đặc quyền giữa luật sư và thân chủ, nhưng tòa gỡ bỏ đặc quyền, buộc giao nộp Công tố các bản văn này vì khám phá thấy có dấu hiệu luật sư giúp Trump phạm tội giấu hồ sơ mật sang chỗ khác, sau khi Nauta khai ra.)

⚪ ---- Công tố đặc biệt điều tra về vụ giấu trộm các tài liệu mật của Donald Trump sau khi rời Bạch Ốc đã đưa ra trát đòi hầu tòa tới Tổ chức Trump Organization để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến các giao dịch bất động sản ở nước ngoài kể từ khi Trump tuyên thệ nhậm chức, một mạng lưới rộng hơn so với báo cáo trước đây, theo báo New York Times. Các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với tờ báo rằng trát hầu tòa tìm kiếm thông tin chi tiết về các thỏa thuận được thực hiện từ năm 2017 tại 7 quốc gia: Trung Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman.Hiện chưa rõ chính xác công tố liên bang đang tìm kiếm điều gì với trát đòi hầu tòa. Báo New York Times suy đoán rằng Công tố đặc biệt Jack Smith có thể đang tìm kiếm mối liên hệ giữa các thỏa thuận nước ngoài của Trump và các tài liệu mật được tìm thấy tại Mar-a-Lago. Một số hồ sơ được các đặc vụ liên bang thu hồi từ bất động sản ở Florida vào năm ngoái có liên quan đến các quốc gia Trung Đông, theo một người quen thuộc với công việc của Smith cho biết.⚪ ---- Trump muốn kiếm tiền từ các hồ sơ mật? Cựu Quyền Tổng Cố vấn (Acting Solicitor General) Neal Katyal lo ngạiTrump đang cố kiếm tiền từ các tài liệu mật được tìm thấy trong ngôi nhà ở Mar-a-Lago của ông. Nói trên MSNBC hôm thứ Hai - ngay sau khi có tin tức rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã trát hầu tòa hồ sơ tài chính từ các giao dịch kinh doanh của Tổ chức Trump Organization với 7 quốc gia kể từ năm 2017. Theo Katyal, điều đó có thể có nghĩa là Smith đang theo dõi số tiền từ các tài liệu chính phủ mà Trump đã lấy. Tờ New York Times đưa tin rằng Smith đã đưa ra trát đòi hầu tòa như một phần trong cuộc điều tra của ông về các tài liệu mật.Katyal nói: “Chỉ khoảng mười phút trước, trên sóng truyền hình, tôi đã nói với các bạn rằng vụ đánh cắp tài liệu là mối đe dọa lớn nhất của Trump và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi đoán nó đang trở nên mạnh hơn sau mỗi phút trôi qua bởi vì trong mười phút qua, nó dường như còn mạnh hơn nữa. Về cơ bản, bối cảnh ở đây là nỗi sợ hãi của công tố viên, nỗi sợ hãi của công chúng, rằng Trump kiếm tiền từ mọi thứ. Trump kiếm tiền từ ngày 6 tháng 1, trong tất cả mọi thứ. Trump kiếm tiền từ bản luận tội của mình và những thứ tương tự. Vì vậy, tôi nghĩ mối quan tâm của công tố ở đây khi Trump chôm những tài liệu mật cực kỳ nhạy cảm này, liệu Trump có đang cố kiếm tiền từ những tài liệu đó không?”Smith không cần thông tin này cho trường hợp Mar-a-Lago, Katyal nói với phóng viên Katie Phang của MSNBC sau khi tin tức được đưa ra hôm thứ Hai. Chỉ riêng hành vi ăn cắp tài liệu đã thuộc Đạo luật Gián điệp. Cũng có những câu hỏi về những cản trở công lý trong việc Trump từ chối bàn giao các tài liệu kéo dài và các cáo buộc rằng ông đã cố gắng di chuyển hoặc che giấu chúng.Katyal nói: “Những gì điều này nói lên có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Có một loạt các cáo buộc hình sự tiềm năng khác. Tất nhiên, đây chỉ là bản tin ban đầu, nhưng về cơ bản, điều mà tin này muốn nói là kể từ năm 2017, các công tố viên đã xem xét hành vi của Trump khi đương chức, trong khi làm tổng thống và sau khi Trump rời nhiệm sở. Vì vậy, họ không chỉ xem xét vào loại khoảng thời gian dính với cô Stormy Daniels, tức là trước khi Trump nhậm chức, hoặc lạm phát tài sản bất động sản, trước khi Trump nhậm chức. Giờ đây, họ đang xem xét hành vi của tổng thống và hậu tổng thống."⚪ ---- E. Jean Carroll nói với tòa án hôm thứ Hai rằng cô sẽ đòi bồi thường thiệt hại nhiều hơn sau khi Donald Trump gọi cô ấy là "đồ khốn nạn" và lời buộc tội của cô rằng Trump lạm dụng tình dục cô là "giả tạo" — một ngày sau khi bồi thẩm đoàn kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng cô ấy bằng cách nói những điều tương tự.Trump đã đưa ra lời chửi mắng cô trong một buổi họp phố tổ chức bởi CNN, trong đó Trump lặp lại "nhiều tuyên bố phỉ báng tương tự mà bồi thẩm đoàn vừa tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm một ngày trước đó", theo hồ sơ cho biết, NBC News đưa tin. Luật sư của Carroll đã yêu cầu tòa án bổ sung đơn khiếu nại mới vào vụ kiện phỉ báng ban đầu vẫn đang chờ giải quyết. Luật sư của Trump, Alina Habba, cho biết hôm thứ Hai: “Nỗ lực sửa đổi khiếu nại của bà Carroll trong giờ thứ mười một đã phơi bày động cơ thực sự đằng sau nhiều vụ kiện của bà ấy”.⚪ ---- Cảnh sát Canada đang truy tìm 1 người phụ nữ đã vào phá hoại hai đại lý xe hơi ở khu vực Vancouver. Cảnh sát ở Port Coquitlam (tại British Columbia, Canada) cho biết phụ nữ này là nghi phạm trong ba vụ "cào trầy xe mới" hàng loạt từ tháng 1 đến tháng 4/2023, CBC đưa tin. RCMP cho biết người phụ nữ đã bị bắt gặp trên video giám sát khi sử dụng một công cụ để cào khoảng 400 chiếc xe tại đại lý Journey Chrysler Jeep Dodge và Ram và đại lý Journey Approved, cách nhau chưa đầy một dặm, theo báo cáo của USA Today.Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí: “Ước tính ban đầu cho thấy gần 400 xe đã bị hư hại, bao gồm cả phần bên ngoài của một trong các đại lý xe”. Họ ước tính rằng thiệt hại là hơn 500.000 đô la Canada, tương đương khoảng 370.000 đô la Mỹ. Các video cho thấy rằng nghi phạm đã cố tình cào từng chiếc xe một. "Các nhà điều tra của chúng tôi đang tiếp tục theo dõi bất kỳ đầu mối điều tra nào, nhưng đang yêu cầu sự hỗ trợ từ công chúng trong việc xác định nghi phạm." Cảnh sát mô tả nghi phạm, người đội mũ và đeo khẩu trang trong đoạn phim giám sát, là một phụ nữ da trắng từ 40 đến 50 tuổi.Đoạn video dài 1:3 phút:



https://youtu.be/IxJF2bRuCZk

.

.

⚪ ---- Hình giả mạo làm như đám cháy ở Pentagon. Một bức ảnh về vụ nổ dường như do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra gần tòa nhà Pentagon ở Washington DC đã lan truyền trên các kênh truyền thông xã hội vào thứ Hai, gây ra một sự nhầm lẫn ngắn sau khi một số phương tiện truyền thông đăng lại nó trực tuyến. Sở Cứu hỏa Quận Arlington đã lưu ý trong một tweet rằng họ đã biết về tấm hình dỏm, xác nhận rằng "không có vụ nổ hoặc sự kiện phá hoại nào xảy ra tại hoặc gần khu bảo tồn của Pentagon và không có mối nguy hiểm ngay lập tức nào đối với công chúng."

.

Theo báo New York Post, thị trường chứng khoán ở Wall Street cũng phản ứng với bức ảnh giả mạo. Sự nhầm lẫn xảy ra trong bối cảnh ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, với nhiều phần mềm hiện có thể tạo ra những hình ảnh chân thực về các sự kiện chưa từng xảy ra.

.

---- Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã nói hôm thứ Hai rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu cuối cùng sẽ thay thế các công cụ tìm kiếm và các trang web mua sắm trực tuyến. Tại sự kiện AI Forward 2023 do Goldman Sachs tổ chức ở San Francisco, Gates giải thích rằng "bạn sẽ không bao giờ truy cập trang web tìm kiếm nữa. Bạn sẽ không bao giờ truy cập Amazon... Bất cứ ai giành được đại lý cá nhân (personal agent), đó là một vấn đề lớn."

.

Công cụ tìm kiếm Bing cải tiến của Microsoft đã vượt mốc 100 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào đầu tháng này. Nhận xét về những đột phá của AI, Gates nói thêm rằng ông rất ấn tượng với chatbot Inflection AI do Reid Hoffman, doanh nhân người Mỹ đứng sau mạng xã hội định hướng kinh doanh LinkedIn, đồng sáng lập.

.

⚪ ---- Công ty truyền thông xã hội TikTok, được phát triển bởi công ty Trung Quốc ByteDance, đã đệ đơn kiện trên cấp liên bang chống lại tiểu bang Montana sau khi nơi này ban hành luật cấm sử dụng ứng dụng video TikTok.

.

“Chúng tôi đang thách thức lệnh cấm TikTok vi hiến của Montana để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và hàng trăm nghìn người dùng TikTok ở Montana,” TikTok viết trong một tuyên bố. Theo hồ sơ, công ty cho biết nhà nước đã ban hành "các biện pháp dị thường và chưa từng có dựa trên suy đoán vô căn cứ." Thống đốc Montana Greg Gianforte trước đây đã bảo vệ lệnh cấm với lý do bảo vệ dữ liệu và cáo buộc nền tảng này cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

.

⚪ ---- Một khảo sát gần đây đã hỏi các gia đình rằng họ muốn đến những bãi biển ẩn kín nào nhất trong mùa hè này. Tiểu bang California đã vào danh sách hàng đầu. Familydestinationguide.com đã khảo sát 3.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ theo độ tuổi, giới tính và địa lý. Không có gì ngạc nhiên khi một bãi biển ở Hawaii chiếm vị trí đầu bảng – cũng như hai vị trí khác trong top 10.

.

Florida và California, với đường bờ biển rộng lớn, cũng được ưa chuộng. Xa hơn nữa trong danh sách, các quốc gia nội địa thậm chí còn được công nhận vì những điểm ẩn của họ. Oklahoma, Iowa, Vermont và Tennessee không được biết đến chính xác là những điểm đến bãi biển, nhưng – theo những người trả lời khảo sát – tất cả đều có những bãi ven hồ bình dị đáng để ghé thăm.

.

Nhóm 25 “bãi biển bí mật” hàng đầu, theo cuộc thăm dò, là:

1. Hawaii – Awahua Beach

2. Florida – Shell Key Preserve

3. Hawaii – Lanikai Beach

4. Hawaii – Kauapea Beach

5. New Jersey – Sedge Island

6. Florida – Lovers Key State Park

7. California – Salt Creek Beach

8. California – Wildcat Beach

9. Florida – Dry Tortugas National Park

10. Florida – Boneyard Beach

11. Hawaii – Gray’s Beach

12. California – Hollywood Beach

13. Florida – Navarre Beach

14. Hawaii – Pa’ako Cove

15. Virginia – Sandbridge Beach

16. Texas – San Jose Island

17. Florida – Crescent Beach

18. South Carolina – Kiawah Island

19. New York – Amsterdam Beach Preserve

20. Alaska – Lowell Point Beach

21. California – Enderts Beach

22. California – Bowling Ball Beach

23. Florida – Caladesi Island

24. Georgia – Driftwood Beach

25. California – Gray Whale Cove Beach

.

⚪ ---- Nếu bạn nằm trong số 42,3 triệu người Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch 50 dặm trở lên từ nhà trong tuần nghỉ lễ Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong (Memorial Day) các ngày 25-30 tháng 5, dự báo du lịch của câu lạc bộ xe hơi AAA sẽ đưa ra thông báo trước về thời điểm ra khỏi khu vực Los Angeles và, đặc biệt là khi tránh Xa lộ 5. AAA dự kiến khoảng thời gian 6 ngày vừa nói sẽ là khoảng thời gian bận rộn thứ ba kể từ khi bắt đầu đo lường việc đi lại trong lễ này một thập niên trước.

.

Hầu hết mọi người sẽ lái xe. Các chuyến đi trên đường dự kiến sẽ tăng 6% so với năm ngoái, với khoảng 37,1 triệu người lái xe ô tô trên đường — nhiều hơn khoảng 2 triệu người so với năm ngoái đang tranh giành chỗ trên đường cao tốc.

.

Ngày lễ có thể là một trong những ngày bận rộn nhất tại các sân bay của quốc gia kể từ Ngày Memorial Day năm 2005, với gần 3,4 triệu người, tăng 11% so với năm 2022, dự kiến sẽ bay.

.

⚪ ---- TIN VN. Miễn nhiệm chức vụ, cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường. Theo Báo Dân Trí. Ngày 22/5, với 462/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,33% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy ban Tài chính - Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường (đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Nai). Ông Cường bị xác định có trách nhiệm liên quan các sai phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 11/2022, đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân sách Nhà nước. Bộ Chính trị sau đó đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Cùng với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh khác, ông Cường khi đó với tư cách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có trách nhiệm liên quan những sai phạm này.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 54% dân Mỹ thê thảm vì lạm phát?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một tỷ lệ kỷ lục người Mỹ trong một cuộc khảo sát mới từ Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đang gặp khó khăn về tài chính hơn so với một năm trước đó. Theo báo cáo “Sức khỏe kinh tế của các hộ gia đình Hoa Kỳ” (“Economic Well-Being of U.S. Households”), 35% người trưởng thành cho biết họ có cuộc sống tồi tệ hơn trong năm 2022 so với năm trước là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi cuộc khảo sát lần đầu tiên đặt câu hỏi vào năm 2014.

.

Tình trạng tài chính của người Mỹ “suy giảm rõ rệt” trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, với tỷ lệ người trưởng thành cho biết họ đang làm “ít nhất là ổn” về mặt tài chính giảm 5 điểm xuống còn 73% vào năm ngoái. Một bản phát hành lưu ý con số này là một trong những mức thấp nhất được quan sát kể từ năm 2016.

.

Có tới 54% người trưởng thành cho biết ngân sách của họ đã bị ảnh hưởng “rất nhiều” do giá cả tăng cao ở Hoa Kỳ - và con số đó cao hơn ở những người trưởng thành Da đen, người gốc Tây Ban Nha, cha mẹ sống với trẻ em dưới 18 tuổi và người khuyết tật.

Chi tiết:

https://thehill.com/business/economy/4015801-record-share-of-americans-say-they-are-worse-off-financially-than-one-year-earlier-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Rượu phải dán nhãn cảnh báo ung thư?

.

ĐÁP 2: Mới riêng ơ Ireland. Ireland đã thông qua một đạo luật mới khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu nhãn cảnh báo ung thư đối với đồ uống có cồn. Bộ trưởng Y tế Stephen Donnelly đã ký Quy định dán nhãn rượu cho sức khỏe cộng đồng vào thứ Hai, quy định này sẽ yêu cầu nhãn phải ghi hàm lượng calo, số gam rượu, nguy cơ ung thư và bệnh gan cũng như sự nguy hiểm của việc uống rượu khi mang thai. Tuy nhiên, luật này sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 5 năm 2026 để các doanh nghiệp có thời gian tuân thủ các quy tắc.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2023/05/22/ireland-Ireland-cancer-warning-labels-alcohol/6151684757554/

.

.