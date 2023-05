Nhiều tuyến đường Sài Gòn nước ngập: Người người lội nước vì xe chết máy. Tương tự, Biên Hòa ngập hơn nửa mét sau mưa lớn.

- Liên Âu bí mật chuẩn bị cho trường hợp Joe Biden thất cử 2024, và nếu Trump thắng cử

- Trump: FBI treo giải 1 triệu đô để cựu tình báo Anh gài bẫy Trump

- Thái Lan: ký bản văn lập Liên minh 8 đảng đối lập, cam kết đổi Hiến pháp, xóa luật nghĩa vụ quân sự, nhưng sẽ để Quốc hội bàn sau về sửa luật khi quân

- TQ triệu tập đại sứ Nhật, phản đối vì G7 bàn chuyện Đài Loan. Đại sứ nói TQ nên đổi hướng đi.

- Quân đoàn tình nguyện người Nga từ Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga, hoạt động vì tự do cho nước Nga.

- Đan Mạch: sẵn sàng làm nơi mở thượng đỉnh tháng 7 để hòa đàm giữa Ukraine và Nga, nhưng cần tham gia của Ấn, TQ và Brazil, chỉ lo "Nga không muốn hòa đàm."

- Liên Âu mở rộng danh sách trừng phạt Iran

- Putin bổ nhiệm thêm 1 thứ trưởng ngoại giao

- Prigozhin: quân Wagner tuần này rút khỏi Bakhmut. Ukraine: đang đưa quân tới vây Bakhmut.

- Ukraine: Nga rút ngắn huấn luyện tân binh tù nhân còn 10 ngày để đưa qua Ukriane tác chiến

- 2 Tổng thống Nga-Belarus sẽ họp ở Moscow vào thứ Tư 24/5

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam bàn về cuộc chiến Ukraine

- Biden: Mỹ biết rằng quân lực Nga đã mất hơn 100.000 chiến binh riêng trong trận chiến giành Bakhmut

- Quân lực Ukraine bao vây 1/2 thành phố Bakhmut ở Donetsk Oblast

- Đại sứ Nga tại Mỹ: cảnh báo Mỹ đừng bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Crimea.

- Liên Âu: Belarus đã "vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, phổ biến và trắng trợn"

- Cổ phiếu của Micron giảm hơn 6% vì TQ siết cổng lấy cớ an ninh

- Một hành khách bị bắt vì tấn công 1 tiếp viên hàng không của Frontier Airlines

- Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ nói với TQ vụ hãng Mỹ Micron Technology Inc. bị TQ ngăn chận

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy: nói phone xong với TT Biden, sẽ gặp Thứ Hai bàn tiếp trần nợ

- Los Angeles: trộm chôm đồ nghề trị giá 60.000 đô la trên xe thợ ống nước.

- Quận Cam: nổ súng, 2 người chết.

- TIN VN. Trung tâm Thương mại, sân bay, khách sạn... tắt biển quảng cáo, giảm chiếu sáng, hạ điều hoà để tiết kiệm điện.

- TIN VN. Đường phố Biên Hòa ngập hơn nửa mét sau mưa lớn.

- TIN VN. Nhiều tuyến đường SG nước ngập ngang yên sau mưa to: Người người lội nước vì xe chết máy.

- HỎI 1: Chuyện ở Hà Nội: Cấm dép lê, đành thuê giày? ĐÁP 1: Trước văn phòng đại diện Đài Loan.

- HỎI 2: Dân Nam Hàn đẻ ít, cơ nguy sẽ tuyệt chủng tương lai? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/5/2023) ⚪ ---- Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng FBI đã đề nghị một cựu sĩ quan tình báo Anh 1 triệu đô la để anh ta gài bẫy Trump. Trump nói như thế sau khi bản báo cáo của Durham ghi rằng FBI đã vội vàng điều tra các cáo buộc về sự thông đồng giữa Nga và ban vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump. “FBI đã đề nghị Christopher Steele một triệu đô la để Gải Bẫy tôi,” Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình vào đêm Chủ nhật. “Tại sao tất cả những người được gọi là ‘Công tố viên’ đặc biệt, cùng với các ông chủ của họ tại Bộ Tư Pháp, không làm gì đó về việc này.”

Tuyên bố của Trump về lời đề nghị với Steele — cựu điệp viên MI6 có hồ sơ đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra Trump-Nga thông đồng của FBI — dường như xuất phát từ lời khai của một nhà phân tích cấp cao của FBI vào tháng 10/2022i. Nhà phân tích giám sát của FBI Brain Auten cho biết FBI đã đề nghị Steele “lên tới 1 triệu đô la” nếu anh ta có thể chứng minh những cáo buộc của mình về Trump và Nga có trong hồ sơ khét tiếng của Steele, nhưng số tiền này không bao giờ được trả vì Steele không thể “chứng minh những cáo buộc đó” theo báo cáo. Thực tế, tình báo Mỹ treo tiền thưởng để mua tin từ các cộng tác viên hải ngoại là bình thường từ trước Thế chiến 2, huống gì bây giờ có tin 1 người có thể làm Tổng Thống Mỹ mà bản thân bị nghi là tay sai của Putin.

⚪ ---- Đảng Tiến lên (Move Forward) của Thái Lan, đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5, đã ký một thỏa thuận chính sách hôm thứ Hai với 7 đảng đối lập khác nhằm thành lập một chính phủ liên minh. Hiệp ước, bao gồm việc thu hồi nghĩa vụ quân sự nhưng không loại trừ việc bãi bỏ luật xúc phạm chế độ quân chủ, đã được ký kết bởi các bên bao gồm đảng Pheu Thai, đảng chiếm số ghế lớn thứ hai.

Mặc dù tất cả họ (8 đảng) đều ủng hộ nhà lãnh đạo Đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat làm thủ tướng kế tiếp, nhưng liên minh của họ không chắc là Pita làm Thủ tướng. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đứng đầu chính phủ thân quân nhân đương nhiệm, vẫn có cơ hội bám ghế vì các thành viên Hạ viện được bầu và 250 thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định sẽ quyết định thủ tướng mới thông qua một cuộc bỏ phiếu dự kiến. trong tháng 7/2023.

Bản văn liên minh 8 đảng ký hôm thứ Hai bao gồm các chính sách quan trọng của chính phủ liên minh tương lai, chẳng hạn như soạn Hiến pháp mới để thay Hiến pháp hiện tại do quân đội ban hành vào năm 2017, sẽ coi cần sa là một loại thuốc bất hợp pháp, ngoại trừ mục đích y tế và nghiên cứu. Về cam kết của Đảng Tiến lên về xóa bỏ hay giảm án đối với luật khi quân (xúc phạm vương triều), Pita nói sẽ thúc đẩy thảo luận tại quốc hội về sửa đổi luật này mặc dù nó không được đưa vào Biên bản lập Liên minh [8 đảng].

⚪ ---- Liên Âu đã chuẩn bị cho trường hợp Joe Biden không được bầu lại làm tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024, theo CNBC đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một nguồn tin riêng. Theo một quan chức Liên Âu giấu tên, khối này và Mỹ chia sẻ "sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ chưa từng có" từ cấp chính thức đến cấp cao nhất.

Tuy nhiên, họ nói thêm, Brussels nhận thức được rằng những mối quan hệ đó "không phải là nhất định" và thái độ như vậy "có thể thay đổi khi có một người như [cựu Tổng thống Donald] Trump trở lại Bạch Ốc." Các nhà lãnh đạo Liên Âu hoan nghênh chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó của Biden vào năm 2020, ca ngợi đây là sự trở lại chủ nghĩa đa phương theo cách tiếp cận Nước Mỹ trên hết của Trump.

⚪ ---- Bắc Kinh đã triệu tập Hideo Tarumi, đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, hôm Chủ nhật để phản đối "nghiêm trọng" về việc đề cập đến Đài Loan và các vấn đề khác liên quan đến Trung Quốc trong các tuyên bố của Nhóm Bảy nước G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, trong khi đặc phái viên đưa ra phản biện, theo hai nước cho biết.

.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sun Weidong bày tỏ "sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối" của Bắc Kinh đối với các tuyên bố được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh G-7 do Nhật Bản tổ chức. Đại sứ quán Nhật Bản cho biết Tarumi nói với Sun rằng "điều tự nhiên" là những tài liệu tham khảo như vậy đã được đưa ra và kêu gọi Trung Quốc thay đổi hướng đi.

⚪ ---- Liên Âu đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với Iran vào thứ Hai, nhắm vào 5 cá nhân và 2 thực thể "phù hợp với cam kết của Liên Âu trong việc giải quyết tất cả các vấn đề quan ngại với Iran, bao gồm cả tình hình nhân quyền." Tất cả các bên trong danh sách đen được cho là đã âm mưu với cảnh sát Iran "chịu trách nhiệm đàn áp các cuộc biểu tình" ở nước này vào năm ngoái, trong số đó có Thư ký Hội đồng không gian mạng (SCC) tối cao của Iran, Tiến sĩ Seyyed Mohammad Amin Aghamiri. Đầu năm nay, Tehran đã thêm các cá nhân từ Liên Âu và Anh quốc vào danh sách trừng phạt, dường như là một hành động trả đũa.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã bổ nhiệm ông Sergey Butin làm một trong các thứ trưởng ngoại giao của Nga. Quyết định được công bố trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổng thống. Butin trước đó đã nắm giữ một loạt chức vụ trong Bộ Ngoại giao Nga.

--- Người sáng lập Tập đoàn Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho biết hôm thứ Hai rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner sẽ rời Bakhmut, thành phố của Ukraine mà họ nói là đã chiếm thành công hôm thứ Bảy sau trận chiến kéo dài hàng tháng, từ ngày 25/5 đến ngày 1/6/2023. Thành phố Bakhmut hiện nay chỉ là gạch vụ, được Tổng Thống Biden gọi là nơi đã làm quân lực Nga thương vong hơn 100.000 lính, và phía Ukraine nói là đang đưa quân tới bao vây.

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Hai nói ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Tư 24/5/2023. Gặp Đại sứ Nga tại Belarus Dmitry Krutoy, ông Lukashenko nói phương Tây sẽ không thành công trong việc "bóp nghẹt" Moscow và Minsk bằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên họ do xung đột ở Ukraine. Ông nói thêm rằng "điều này phần lớn là do nền kinh tế của chúng ta." Gần đây, Lukashenko nhận xét rằng Belarus cần Nga đảm bảo rằng họ sẽ bảo vệ Belarus trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược.

⚪ ---- Ukraine nói hôm thứ Hai rằng Nga đã rút ngắn thời gian huấn luyện các tù nhân mà họ đưa nhập ngũ để chiến đấu tại Ukraine xuống chỉ còn 10 ngày. "Trước đó, khoảng 1.000 tân binh đã được đưa đến trại từ các nhà tù ở Nga. Khóa huấn luyện dự kiến kéo dài 4 tuần", Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Facebook. Nó nói thêm rằng quyết định của Nga được đưa ra "trong bối cảnh lính Nga thương vong quá nhiều." Bộ cũng cho biết, mặc dù quân Ukriane đã xoay sở để đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Nga, "khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và không kích trên khắp Ukraine vẫn rất cao."

⚪ ---- Các chiến binh từ Quân đoàn tình nguyện người Nga hoặc RVC (Russian Volunteer Corps), đang chiến đấu ở Ukraine chống lại đội quân xâm lược của Nga, đã một lần nữa xâm nhập vào lãnh thổ Nga, theo một bài đăng trên kênh Telegram của các tình nguyện viên vào ngày 22/5/2023 tuyên bố. Bài đăng kèm một đoạn video cho thấy các tấm bảng ghi tên đường và thị trấn trong các lãnh thổ Nga giáp với Ukraine: “Các chiến binh RVC đã một lần nữa vượt qua biên giới Liên bang Nga. Nước Nga sẽ sớm được tự do. Chúng tôi đang về quê nhà Nga, thời điểm đấu tranh cho tự do của nước Nga đã đến.” Tất cả các video được quay trong đêm.

Các chiến binh RVC cho biết họ đã vào các khu định cư Bezlyudovka (Belgorod Oblast, Nga), Churovychi (Bryansk Oblast, Nga) và Lyubimovka (Kursk Oblast, Nga). Được thành lập vào tháng 8/2022, Quân đoàn tình nguyện người Nga là một đơn vị bao gồm các tình nguyện viên đến từ Nga đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đoàn bao gồm chủ yếu là những người Nga di cư trước đây cư trú ở Ukraine và các nước châu Âu khác.

⚪ ---- Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết Đan Mạch muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 nhằm tìm kiếm hòa bình giữa Ukraine và Nga, nhưng một cuộc gặp như vậy cần có sự tham gia của Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm Chủ nhật đã tìm kiếm sự hỗ trợ toàn cầu tại cuộc họp G7 ở Nhật Bản cho kế hoạch của Kyiv nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vào tháng 7/2023. Zelenskiy năm ngoái đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi Nga rút toàn bộ quân đội khỏi Ukraine và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Lokke Rasmussen nói với các phóng viên bên lề Hội đồng Đối ngoại Liên Âu tại Brussels: "Nếu Ukraine thấy rằng đã đến lúc tổ chức một cuộc họp như vậy thì điều đó thật tuyệt vời. Và khi đó, Đan Mạch rõ ràng sẽ muốn tổ chức cuộc họp này. Cần phải xây dựng sự quan tâm và tham gia từ các quốc gia như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Thật khó để tôi thấy Nga muốn tham gia hòa đàm."

(ghi chú: Chuyện hòa đàm ở Đan Mạch có lẽ khó cho Putin, nếu người điều hợp là Ngoại Trưởng Đan Mạch, vì Nga sẽ không trả lời nỏi các câu hỏi, như tại sao đưa quân vào Ukraine, tại sao dội bom vào các chung cư dân sự, tại sao chiếm Crimea từ 2014 tới giờ, tại sao không chịu rút quân sau khi bắn sập hơn 50% hạ tầng của Ukraine, tại sao đưa cả chục ngàn trẻ em Ukraine vào Nga... Nếu Ngoại trưởng TQ điều hợp hòa đàm sẽ dễ hơn, vì TQ sẽ chỉ hỏi tại sao Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine để chế thêm dầu vào lửa...)

⚪ ---- Mỹ có tin nói rằng quân lực Nga đã mất hơn 100.000 chiến binh riêng trong trận chiến giành Bakhmut, theo lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc họp báo ngày 21/5 sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Biden nói: “Sự thật của vấn đề là quan đội Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong ở Bakhmut. Điều đó thật khó để bù đắp. Vì vậy, dù có quân đội ở Bakhmut chiếm đóng hay không, không có nhiều tòa nhà còn sót lại ở Bakhmut. Đó là một thành phố bị tàn phá nhiều."

Biden đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Ukraine sắp phản công và khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Theo tổng thống Mỹ, những chiếc F-16 "sẽ không giúp được gì (quân đội Ukraine ở Bakhmut)." Hai ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết tổn thất của Nga ở trục Bakhmut đã lên tới 70.000 người chết và bị thương.

Tại Hà Nội, cho thuê giày để vào tòa nhà có văn phòng đại diện Đài Loan.

⚪ ---- Quân lực Ukraine đã bao vây một nửa thành phố tiền tuyến đổ nát Bakhmut ở Donetsk Oblast và vẫn kiểm soát một phần thành phố, theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar đã viết trên Telegram vào ngày 21 tháng 5. Theo bà, Nga đã không thể bao vây Bakhmut và đã mất một số "điểm cao thống trị" xung quanh thành phố.Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine đang tiếp tục di chuyển dọc hai bên sườn ở ngoại ô Bakhmut, gây phức tạp cho "sự sống" của quân xâm lược trong thành phố. Malyar viết: "Quân đội của chúng ta đã bao vây một nửa thành phố, giúp chúng ta loại bỏ những kẻ chiếm đóng. Đó là lý do tại sao kẻ thù buộc phải bảo vệ vị trí của chúng trong thành phố."⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc hôm Chủ nhật. Trong chuyến đi của mình, vào thứ Hai, ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Medvedev sẽ tham gia vào một loạt các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao tại Việt Nam.Theo hãng thông tấn TASS, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào hợp tác khu vực và tình hình xung quanh Ukraine. Các cuộc đàm phán cũng sẽ bao gồm đánh giá về quan hệ Nga-Việt, đối thoại chính trị và quan hệ liên đảng ở cả cấp độ song phương và đa phương.⚪ ---- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo Mỹ đừng bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Crimea. "Tôi xin nhắc các bạn rằng chúng tôi coi các cuộc tấn công vào lãnh thổ này là một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ chủ thể nào khác của Liên bang Nga. Điều quan trọng là Hoa Kỳ đã nhận thức đầy đủ về các biện pháp trả đũa của Nga", theo RIA Novosti.Antonov cũng chỉ trích các cuộc thảo luận ở phương Tây liên quan đến việc cấp máy bay chiến đấu đến Ukraine, nói rằng "Washington đã hoàn toàn phụ thuộc vào các thành viên G7 theo đường lối của mình" về vấn đề này. Ông tuyên bố rằng "mọi chuyên gia đều biết rằng Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng để vận hành F-16, đồng thời thiếu số lượng phi công và nhân viên bảo trì cần thiết."⚪ ---- Cao ủy chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell hôm Chủ nhật cho biết chế độ Belarus đã "vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, phổ biến và trắng trợn", trích dẫn một báo cáo gần đây của LHQ chỉ ra rằng họ "có thể trở thành tội ác chống lại loài người." Ông cho biết báo cáo cho thấy nhiều tù nhân chính trị ở Belarus "đang bị giam giữ trong những điều kiện kinh khủng và bị ngược đãi và tra tấn."Borrell cũng nói rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko "tiếp tục làm suy yếu nền độc lập và chủ quyền của Belarus bằng cách khuất phục đất nước này trước Nga và hợp tác với hành động xâm lược bất hợp pháp của Nga đối với Ukraine," cũng như bức hại những công dân Belarus ủng hộ Ukraine. Ông cho biết Liên Âu yêu cầu Belarus trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.⚪ ---- Cổ phiếu của Micron Technology Inc. đã giảm hơn 6% vào thứ Hai trong giờ giao dịch trước khi thị trường mở cửa hôm Thứ Hai, sau quyết định của Trung Quốc ngăn chặn hãng này bán sản phẩm cho các công ty TQ làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng.Cuối tuần qua, Sở quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã nói rằng Micron đã không vượt qua được cuộc đánh giá bảo mật, kết luận rằng các sản phẩm của Micron có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của TQ, "Các công ty và nền tảng được hoan nghênh giới thiệu sản phẩm và dịch vụ vào thị trường Trung Quốc miễn là chúng tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định của TQ." Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Idaho đã giảm 6,10% trong giao dịch trước giờ mở cửa, để bán ở mức 64,01 đô la một cổ phiếu.⚪ ---- Các quan chức hãng hàng không cho biết một hành khách đã bị bắt sau khi bị cáo buộc tấn công một tiếp viên hàng không của Frontier Airlines bằng điện thoại liên lạc nội bộ của máy bay vào sáng sớm Chủ nhật. Theo một tuyên bố của hàng không Frontier, người phụ nữ đang trên chuyến bay đến Tampa tại Sân bay Quốc tế Denver, “đã trở nên hung hăng trên máy bay và được yêu cầu xuống máy bay”. “Khi đang xuống máy bay, cô ấy nhặt một chiếc điện thoại liên lạc nội bộ và dùng nó đánh một tiếp viên hàng không.” Không rõ điều gì đã gây ra sự hung hăng của người phụ nữ, nếu có.Cô đã bị Sở cảnh sát Denver bắt giữ và truy tố về tội hành hung, theo CNN. Người phụ nữ sau đó đã có thể đặt một chuyến bay khác về nhà, cảnh sát cho biết. Chuyến bay ban đầu đến Tampa cuối cùng đã cất cánh sau bốn giờ, theo dữ liệu theo dõi của FlightAware. Cơ quan Hàng không Liên bang đã nhận được 670 báo cáo về hành khách quậy phá vào năm 2023 cho đến nay. Có 2.455 báo cáo được lập vào năm 2022 và 5.973 báo cáo được lập vào năm 2021.⚪ ---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ sẽ nói chuyện với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cho biết công ty Micron Technology Inc. của Hoa Kỳ đặt ra "rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng" và chặn "các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia" mua các sản phẩm của Micron.Bộ Thương mại cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với các đồng minh và đối tác quan trọng để đảm bảo chúng tôi phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết những biến dạng của thị trường chip bộ nhớ do các hành động của Trung Quốc gây ra. Hành động này, cùng với các cuộc tấn công và nhắm mục tiêu gần đây của các công ty Mỹ khác, không phù hợp với những khẳng định của CHND Trung Hoa rằng họ đang mở cửa thị trường và cam kết tuân thủ một khung pháp lý minh bạch."⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đêm Chủ nhật cho biết vòng thảo luận mới nhất của ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy về giới hạn nợ "đã diễn ra tốt đẹp" và hai bên sẽ nói chuyện lại vào thứ Hai. Một nhóm các nhà đàm phán của Bạch Ốc và đại diện của Đảng Cộng hòa cũng đã tổ chức một cuộc họp và đồng thuận tiếp tục làm việc.Trong khi đó, Fox đưa tin rằng McCarthy có thể phải đối mặt với sự phản đối từ một số nhà lập pháp nếu ông thỏa hiệp với việc Biden từ bỏ một số khoản cắt giảm chi tiêu được nêu trong trần nợ mà Hạ viện đã thông qua vào cuối tháng Tư. Các nguồn tin cho biết McCarthy đang hy vọng nhận được tối thiểu 180 phiếu bầu của GOP trong số 222 đại diện, vì bất kỳ điều gì ít hơn có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch Hạ viện. Bản tin nói thêm rằng khgoảng từ 20 đến 40 Dân biểu Cộng hòa chắc chắn sẽ từ chối "bất kỳ dự luật nào không giống với dự luật trần nợ được thông qua vào tháng 4/2023."⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm Chủ nhật cho biết ông đã có một cuộc điện đàm "hiệu quả" với Tổng thống Joe Biden về trần nợ quốc gia và cả hai bên đã đồng ý gặp trực tiếp vào thứ Hai để thảo luận thêm về vấn đề này. Cuộc gặp giữa Biden và McCarthy dự kiến diễn ra vào buổi chiều Thứ Hai sau khi các chuyên gia từ Bạch Ốc và Quốc hội tổ chức tham vấn. McCarthy tuyên bố: "Lập trường của tôi không thay đổi. Chính phủ không thể tiếp tục tiêu số tiền mà chúng ta không có để gây thiệt hại cho con cháu".⚪ ---- Los Angeles: trộm chôm đồ nghề trị giá 60.000 đô la trên xe thợ ống nước. Video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc những tên trộm kéo đến một ngôi nhà ở Paramount, quận Los Angeles, và lấy trộm một chiếc xe tải làm việc với thiết bị trị giá hàng chục nghìn đô la từ một doanh nghiệp kinh doanh hệ thống ống nước do gia đình điều hành bên trong xe. Vụ cướp xảy ra giữa ban ngày. Chỉ trong vòng vài phút, chủ sở hữu của chiếc xe tải, Israel Galarza, ước tính bọn trộm đã lấy đi gần 60.000 đô la từ các công cụ của anh ta, khiến anh ta khó có thể thực hiện được công việc của mình.Chủ doanh nghiệp Galarza Plumbing cho biết anh đang hoàn thành một công việc trên phố Marcelle khi vụ việc xảy ra. Vào thứ Sáu, chiếc xe tải của anh ấy đã được tìm thấy, nhưng không chỉ các công cụ của anh ấy đã biến mất mà vài phụ tùng xe và mui xe cũng bị gỡ đi.⚪ ---- Quận Cam: nổ súng, 2 người chết. Cảnh sát Anaheim đang điều tra sau khi hai người đàn ông bị giết tại Anaheim GardenWalk, gần Disneyland, vào khoảng 2:30 giờ sáng Chủ Nhật. Cảnh sát nói, 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi, chết vì đạn bên trong kiến trúc bãi đậu xe. Nạn nhân thứ hai, một người đàn ông khoảng 20 tuổi, được tìm thấy nằm trên mặt đất ngay bên ngoài bãi đậu xe, sau khi chở tới bệnh viện được tuyên bố là đã chết.Hiện vẫn chưa rõ liệu nạn nhân thứ hai có bị bắn hay không, nhưng cảnh sát xác nhận rằng cả 2 nạn nhân có liên quan đến nhau, cho biết một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra trước vụ nổ súng mà cả hai nạn nhân đều tham gia. Cảnh sát kêu gọi ai có thông tin xin cung cấp cho Cảnh sát Anaheim theo số 714-765-1900, hoặc OC Crime Stoppers theo số 855-847-6227.⚪ ---- TIN VN. Nhiều tuyến đường SG nước ngập ngang yên sau mưa to: Người người lội nước vì xe chết máy. Theo Báo Thanh Niên. Trưa ngày Chủ Nhật 21/5, sau cơn mưa xối xả kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng, lênh láng nước. Người dân di chuyển chật vật qua đoạn ngập, nhiều xe chết máy. Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 12 giờ trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận TP.HCM như Bình Tân, Gò Vấp, Q.5, Q.8, Q.10… và TP.Thủ Đức. Mưa trắng trời đổ xuống bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân trên đường trở nên bất tiện, đặc biệt là khi đi qua những đoạn ngập cao.⚪ ---- TIN VN. Đường phố Biên Hòa ngập hơn nửa mét sau mưa lớn. Theo VnExpress. Mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Biên Hòa ngập sâu, xe chết máy, một số cây xanh ngã đổ, chiều 22/5. Khoảng 15h30, cơn mưa kèm gió lớn đổ xuống trung tâm TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom, nhiều tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Ấi Quốc, Bùi Trọng Nghĩa... ngập sâu. Tại nút giao ngã ba cầu Đồng Khởi, phường Trảng Dài, nước ngập hơn nửa mét lút gần hết bánh xe, ôtô và xe máy chết máy hàng loạt.⚪ ---- TIN VN. Trung tâm Thương mại, sân bay, khách sạn... tắt biển quảng cáo, giảm chiếu sáng, hạ điều hoà để tiết kiệm điện. Theo báo Nhịp Sống Thị Trường. Theo EVN, những ngày qua, nhiều trung tâm thương mại, cảng hàng không, công sở, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… đã chủ động thực hành tiết kiệm điện.⚪ ---- HỎI 1: Chuyện ở Hà Nội: Cấm dép lê, đành thuê giày?ĐÁP 1: Trước văn phòng đại diện Đài Loan. Những người bán hàng rong đã cho những người xin thị thực thuê giày bên ngoài văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hà Nội sau khi họ được thông báo rằng họ phải “ăn mặc phù hợp” để vào tòa nhà. Giá cho một đôi giày thuê là khoảng 65 Đài tệ (2 đô la Mỹ) mỗi lần, theo CNA đưa tin. Văn phòng được cho là đã bắt đầu thực thi quy định về trang phục đối với các ứng viên để tuân thủ các hướng dẫn do người quản lý tòa nhà, Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vạch ra.Nhiệt độ ở Hà Nội thường vượt quá 40 độ C, có nghĩa là nhiều người đi dép xăng đan và mặc quần đùi, trang phục không đáp ứng quy định về trang phục của tòa nhà. Văn phòng đại diện cho biết PVI duy trì quy định về trang phục cho tất cả những ai muốn vào tòa nhà và chính sách này không nhắm mục tiêu cụ thể đến người lao động nhập cư.Văn phòng Đài Loan cũng xác nhận những người xin thị thực lao động di cư phải đi thang máy chở hàng khi ở trong tòa nhà. Văn phòng cho biết việc cho phép người lao động nhập cư xin thị thực đi thang máy chở hàng sẽ đẩy nhanh quá trình nộp đơn. Sau khi văn phòng bắt đầu thực thi quy định về trang phục, chủ một tiệm bánh gần đó đã nhìn thấy cơ hội và bắt đầu cho những người muốn vào tòa nhà thuê giày vải. Người thợ làm bánh dám nghĩ dám làm cho biết khi kinh doanh tốt nhất, anh cho thuê 40 đôi giày mỗi ngày. Người làm bánh cho biết kể từ khi thông báo được đưa ra vào ngày 28/2, mọi người đã dần nhận thức được các yêu cầu. “Bây giờ, chỉ có một số công nhân nhập cư không biết thuê giày,” anh nói.Gần 15.000 lao động nhập cư đã đến Đài Loan trong hai tháng đầu năm nay chỉ riêng từ Việt Nam và chính phủ Đài Loan đang xem xét tìm nguồn lao động nhập cư nhiều hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt 12.000 lao động nông nghiệp. Nhiều công ty lớn của Đài Loan sử dụng lao động nhập cư, bao gồm I-Mei Foods, công ty mẹ của Taiwan News.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Dân Nam Hàn đẻ ít, cơ nguy sẽ tuyệt chủng tương lai?ĐÁP 2: Đúng thế. Thống kê Nam Hàn dự báo dân số quốc gia sẽ giảm xuống còn 37,65 triệu người vào năm 2070, giảm 27% so với năm 2020. Cơ quan này cũng cho biết tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng từ 17,5% lên 46,4% trong giai đoạn này.Một phân tích gần đây của KERI tiết lộ rằng GDP của Nam Hàn sẽ giảm 28,38% vào năm 2050 so với năm 2022, giả sử tất cả các yếu tố khác không đổi. David Coleman, giáo sư nhân khẩu học tại Đại học Oxford, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng "Nam Hàn đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2750 với tốc độ này," trong một hội nghị chuyên đề ở Seoul hôm thứ Tư tuần qua.Chi tiết: