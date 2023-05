Stefano Bonaccini, Thống đốc khu vực Emilia-Romagna (Bắc Ý), ước tính hôm thứ Năm rằng trận lũ lụt mới nhất cướp đi sinh mạng của 9 người ở vùng này ở miền bắc Italy sẽ khiến Ý thiệt hại hàng tỷ euro.

.

- Trí tuệ nhân tạo làm mất việc làm: Công ty viễn thông Anh quốc BT Group sẽ cắt giảm 55.000 việc làm vào năm 2030

- Thống đốc Florida Ron DeSantis tuần sau công bố tranh cử Tổng Thống

- Hồng Kông: sách và video về biểu tình Thiên An Môn 1989 lặng lẽ biến mất.

- Bắc Ý lụt, 9 người chết, 5.000 trang trại bị ngập

- Joe Biden họp với Thủ tướng Nhật trước thềm Hội nghị G7 tại Hiroshima. Biden không có kế hoạch xin lỗi vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima

- Ukraine đã phá vỡ vụ Nga phục kích, ám sát nhằm vào Tư lệnh Quân Bộ chiến Ukraine

- Ukraine: trong 1 đêm, Nga đã bắn 30 hỏa tiễn hành trình, trong đó 29 bị phòng không Ukraine bắn rớt

- Ukraine: trật đường rầy ở Crimea vì các tuyến đường sắt đã "mệt mỏi" với việc chở vũ khí và đạn dược để bắn dân Ukraine

- Ngoại trưởng Ukraine nói với đặc sứ TQ: Ukraine sẽ không chịu cắt đất, sẽ không hòa đàm, nếu Nga không rút quân

- Nhật: sẽ tiếp nhận thương binh Ukraine tới điều trị y tế

- Hungary: sẽ chặn khoản viện trợ 542 triệu USD của Liên Âu dành cho Ukraine và sẽ không ủng hộ trừng phạt Nga tiếp tục

- Một cựu chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã xin tị nạn ở Na Uy bây giờ xin về lại Nga

- Anh: tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ chờ cuộc chiến với Nga kết thúc.

- Ray Smith III, luật sư của Trump vụ đảo ngược kết quả bầu cử 2020 của Georgia, có thể sẽ bị truy tố hình sự

- Công tố đặc biệt điều tra Trump có thêm bằng chứng mới cho thấy Trump biết về quy trình thích hợp để giải mật

- TikTok bị cấm tại Montana, nói sẽ kiện vì quyền của Tu chính án thứ nhất.

- Ngân hàng Deutsche Bank AG đền 75 triệu đô la tiền bồi thường để xóa vụ kiện giúp Jeffrey Epstein buôn bán sex

- Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss: đưa gấp Đài Loan vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

- New York: 10 bản án chung thân, thêm 260 năm tù, cho kẻ khủng bố Hồi giáo đã lái xe tải tông chết 8 người và làm 18 người bị thương

- Los Angeles: bắt ít nhất 7 thành viên băng đảng, tịch thu nhiều súng và ma túy

- Quận Cam: Hơn 140 người đã bị truy tố về các tội liên quan đến trộm và cướp trong năm 2022

- TIN VN. Doanh nghiệp kiệt sức.

- TIN VN. Việt Nam phản đối Trung Quốc mở trái phép nhà hàng ở Hoàng Sa.

- HỎI 1: Dân Mỹ 70% lo mất an toàn, 78% lo sợ lạm phát, 67% lo sợ súng đạn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Câu chuyện quỹ đầu tư quốc gia và tầm nhìn hai chính phủ (Đỗ Ngà)

.

QUẬN CAM (VB-18/5/2023) ⚪ ---- Trí tuệ nhân tạo làm mất việc làm ào ạt... Công ty viễn thông Anh quốc BT Group plc cho biết hôm thứ Năm rằng họ có kế hoạch cắt giảm từ 40.000 đến 55.000 việc làm vào năm 2030. Việc sa thải sẽ chiếm 40% trong tổng số 130.000 nhân viên của công ty, 80.000 người trong số họ làm việc tại Anh quốc. Công ty viễn thông cho biết họ dự định dựa nhiều hơn vào trí tuệ nhân tạo, "có thể được sử dụng để làm cho các lĩnh vực như xử lý cuộc gọi và chẩn đoán mạng ít tốn công sức hơn", Guardian đưa tin. Cổ phiếu của BT đã giảm 8,59% sau thông báo và báo cáo thu nhập ngày hôm nay.

.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis dự kiến ​​sẽ chính thức khởi động cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 vào tuần tới, theo báo Wall Street Journal trích dẫn những người có kiến ​​thức về vấn đề này. Cuộc thăm dò gần đây nhất của YouGov đã chỉ ra rằng Destantis đứng thứ hai sau cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi nói đến các đại diện của Đảng Cộng hòa, trong khi Trump vẫn dẫn đầu. Trước đây, có thông tin cho rằng DeSantis đã liên hệ với các nhà tài trợ lớn.

.

⚪ ---- Những cuốn sách về Quảng trường Thiên An Môn đã lặng lẽ biến mất khỏi các thư viện công cộng ở Hồng Kông. Các nhà báo nhận thấy rằng các nhan đề liên quan đến vụ thảm sát ở Bắc Kinh năm 1989 không còn nữa sau khi sách của một họa sĩ biếm họa nổi tiếng cũng bị gỡ bỏ. Một bản tin trên tờ Ming Pao của Hồng Kông cho biết hơn 40% tài liệu video và sách về “chủ đề chính trị” đã bị đưa ra khỏi thư viện trong ba năm qua. Lãnh đạo Hồng Kông, John Lee, bảo vệ cuộc đàn áp, nói rằng “chính phủ có nghĩa vụ không giới thiệu những cuốn sách có ý tưởng không lành mạnh.”

.

.

⚪ ---- Stefano Bonaccini, Thống đốc khu vực Emilia-Romagna (Bắc Ý), ước tính hôm thứ Năm rằng trận lũ lụt mới nhất cướp đi sinh mạng của 9 người ở vùng này ở miền bắc Italy sẽ khiến Ý thiệt hại hàng tỷ euro.

.

.

Nói trên kênh truyền hình địa phương Rai 3, thống đốc khu vực đã so sánh sự tàn phá do lũ lụt gây ra với một trận động đất. Ông cảnh báo, hơn 5.000 trang trại đang ở dưới nước, trong khi chính phủ chuẩn bị cung cấp cho khu vực 20 triệu euro quỹ hỗ trợ.

.

.

Hàng ngàn cư dân đã được di tản vào đầu tuần này, trong khi Giải đua xe Công thức 1 Emilia Romagna (Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix) bị hoãn lại để đối phó với cuộc khủng hoảng. Đây là lần thứ hai trong tháng này khu vực này bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, khi 2 người thiệt mạng trong các cơn bão vào những ngày đầu tháng 5/2023.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khai mạc cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) tại Hiroshima vào thứ Năm. Biden tuyên bố rằng ông tự hào rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đang sát cánh cùng nhau "mạnh mẽ" để hỗ trợ người dân Ukraine, cảm ơn thủ tướng vì đã tăng cường hợp tác giữa Washington và Tokyo. Trong khi đó, Kishida hoan nghênh "tiến bộ lớn" trong quan hệ song phương Mỹ-Nhật, lưu ý rằng sự hợp tác ngày càng tăng ủng hộ quyết tâm của G7 trong việc duy trì pháp quyền.

.

Các cuộc đàm phán đang được tổ chức kín, với việc Biden dự kiến sau đó sẽ đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận dành riêng cho những người thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố vào cuối Thế chiến II.

.

⚪ ---- Theo Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Biden không có kế hoạch đưa ra lời xin lỗi thay mặt cho Hoa Kỳ về việc sử dụng bom nguyên tử ở Hiroshima vào năm 1945 trong chuyến đi tới thành phố ở miền tây Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G7. Biden, với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo G-7, sẽ "báy tỏ lời kính trọng cả 2 phía trong lịch sử và cũng tôn trọng" Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người đại diện cho Hiroshima với tư cách là một nhà lập pháp.

.

⚪ ---- Ukraine đã phá vỡ một vụ ám sát nhằm vào Tư lệnh Quân Bộ chiến của Quân Lực Ukraine, Ihor Tantsyura, theo hãng tin Ukrainska Pravda đưa tin vào ngày 18/5, trích dẫn các nguồn tin quân sự. Một đoàn xe đang chạy, một trong số đó chở vị tướng, đã bị nã pháo ở Donetsk Oblast. Chiếc xe mà Tư lệnh Bộ chiến được cho là sẽ đi vào ngày hôm đó đã bị bắn trúng, mặc dù ông đang ở trong một chiếc xe khác đã cố gắng thoát khỏi cuộc tấn công.

.

Các nguồn tin nói với UP rằng việc thay đổi xe không phải là ngẫu nhiên - phía Ukraine đã chặn được thông tin liên lạc của Nga tiết lộ rằng kẻ thù đã biết chi tiết về hoạt động di chuyển dự định của Tantsyura ở mặt trận trong vài ngày tới, cho phép Ukraine thực hiện những điều chỉnh cần thiết.

.

⚪ ---- Các quan chức cho biết Nga đã bắn 30 hỏa tiễn hành trình vào các khu vực khác nhau của Ukraine vào sáng sớm thứ Năm trong cuộc thử nghiệm ban đêm mới nhất của hệ thống phòng không Ukraine, và đã bắn hạ 29 hỏa tiễn trong số đó. Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự khu vực, cho biết một người chết và hai người bị thương do hỏa tiễn Nga xuyên qua và tấn công một tòa nhà công nghiệp ở khu vực phía nam Odesa.

.

⚪ ----- Một quan chức Ukraine cho biết, các tuyến đường sắt của Nga đã "mệt mỏi" với việc vận chuyển vũ khí và đạn dược để sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine, sau vụ nổ trên một tuyến đường sắt ở Crimea (nơi bị Nga chiếm đóng) làm trật đường rầy một đoàn tàu chở hàng.

.

Andrii Yusov, đại diện của Sở tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết trên truyền hình Ukraine hôm thứ Năm: "Vũ khí, đạn dược, xe bọc thép và các phương tiện khác, được sử dụng cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, được vận chuyển trên các tuyến đường sắt đó trong số những thứ khác, để giết thường dân Ukraine và những người bảo vệ Ukraine. Điều hoàn toàn tự nhiên là những tuyến đường sắt này không theo kịp, trở nên mệt mỏi và hiện không thể hoạt động trong một thời gian."

.

Giao thông đường sắt giữa hai thành phố lớn của Crimea là Sevastopol và Simferopol đã bị đình chỉ, với việc Công ty đường sắt Crimea (Crimea Railway company) đổ lỗi cho sự gián đoạn là do "sự can thiệp của bên phía thứ ba".

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine nói với một đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga liên quan đến việc Ukraine mất lãnh thổ hoặc chỉ tạm dừng cuộc xung đột, theo Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

.

Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp tại Kiev với Li Hui, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu và là cựu đại sứ tại Nga. Kuleba đã thảo luận với Li về "các cách để ngăn chặn sự xâm lược của Nga", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

.

Trong cuộc họp của mình, Kuleba "nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc chiến". Kuleba cho biết, việc khôi phục “hòa bình công bằng” ở Ukraine phụ thuộc vào “sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Không có thông tin nào về cách Li phản ứng với Kuleba.

.

⚪ ---- Nhật Bản sẽ tiếp nhận các binh sĩ Ukraine bị thương để điều trị y tế như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra để tự vệ trước Nga, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết hôm thứ Tư. Trong một hành động hiếm hoi, một số binh sĩ Ukraine sẽ được tiếp nhận tại Bệnh viện Trung tâm Lực lượng Phòng vệ ở Tokyo vào đầu tháng tới để chăm sóc y tế và vật lý trị liệu, theo các nguồn tin cho biết.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 17/5 cho biết Hungary sẽ chặn khoản viện trợ tài chính trị giá 500 triệu euro (542 triệu USD) của Liên Âu dành cho Ukraine và sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga. Theo Szijjarto, lập trường cản trở của Hungary được quyết định bởi hành vi “ngày càng hiếu chiến” của Ukraine: “Công bằng mà nói thì chúng tôi chịu đựng đủ rồi."

.

Bộ trưởng Hungary đã đưa ra những lý do sau đây cho quyết định Hungary cản trở Ukraine:

· Ukraine đã liệt kê OTP Bank, tổ chức tài chính lớn nhất của Hungary, vào danh sách sổ đen các công ty tài trợ chiến tranh quốc tế.

· Ukriane bị cho là hạn chế quyền của người dân tộc Hungary được giáo dục bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ ở Ukraine;

· Bài báo gần đây của Washington Post về Tổng thống Volodymyr Zelenskyy được cho là đã đưa ra ý tưởng cho nổ tung đường ống dẫn dầu Druzhba mà Hungary sử dụng để tiếp nhận dầu của Nga.

.

Theo Bloomberg, tuyên bố của Szijjarto đã khiến đồng forint của Hungary giảm 1% so với đồng đô la Mỹ và đồng euro.

.

⚪ ---- Một cựu chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã xin tị nạn ở Na Uy sau khi vượt qua biên giới Nga-Na Uy vào tháng 1/2023 cho biết hôm thứ Tư rằng ông muốn quay lại Nga mặc dù ông tin rằng điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông. Andrei Medvedev, 26 tuổi, người trước đây đã nói về thời gian chiến đấu ở Ukraine, cho biết trong một số video được đăng trên YouTube rằng anh đã tự quyết định rằng anh muốn trở về quê hương của mình.

.

"Gần đây tôi đã quyết định rằng mình sẵn sàng quay trở lại Liên bang Nga. Tôi đã liên hệ với đại sứ quán Nga ở Oslo để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trở lại", Medvedev nói trong một trong năm đoạn video ngắn, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã thực hiện quyết định này của mình.

Anh ta đã trốn thoát khỏi Nga qua biên giới Bắc Cực với Na Uy vào tháng 1/2023. Anh nói rằng anh đã vượt qua hàng rào dây thép gai và trốn tránh một đội tuần tra biên giới với chó, nghe thấy lính canh Nga nổ súng khi anh ta chạy qua một khu rừng và qua một con sông đóng băng.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết trong cuộc họp báo ngày 17/5 rằng câu hỏi về tư cách thành viên NATO của Ukraine hiện chưa được giải quyết do nước này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và sẽ được giải quyết sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc: "Vấn đề tư cách thành viên của Ukraine trong NATO hiện không được thảo luận; Ukraine đang ở giữa một cuộc chiến."

.

Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và khả năng ngăn chặn Nga, cả hiện tại và sau chiến tranh. Theo Wallace, quyết định chính trị về việc Ukraine gia nhập NATO sẽ được đưa ra bởi tất cả các thành viên Liên Âu sau khi chiến tranh kết thúc.

.

TIN VN. Doanh nghiệp kiệt sức.

TIN VN. Việt Nam phản đối Trung Quốc mở trái phép nhà hàng ở Hoàng Sa.

Câu chuyện quỹ đầu tư quốc gia và tầm nhìn hai chính phủ

Đỗ Ngà

Báo Tiếng Dân

⚪ ---- Ray Smith III, luật sư đại diện cho Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia, đã chỉ ra rằng ông [Smith] có thể là mục tiêu trong cuộc điều tra hình sự của Biện lý quận Fani Willis ở khu vực Atlanta. Luật sư của Smith, Bruce Morris, mô tả Smith là “thứ gì đó nằm giữa mục tiêu và nhân chứng” trong cuộc điều tra gần như đã hoàn thành của Willis, theo các tài liệu được đệ trình hôm thứ Tư trong một vụ kiện dân sự liên bang ở Washington D.C. Đặc điểm đó đã được tiết lộ bởi các luật sư cho nguyên đơn trong vụ kiện — hai cựu nhân viên bầu cử Georgia đang kiện Rudy Giuliani vì tội phỉ báng.Theo các tài liệu mới nộp, các cựu nhân viên bầu cử - Ruby Freeman và Shaye Moss - muốn trát đòi hầu tòa và đòi lời khai từ Smith như một phần trong vụ kiện của họ chống lại Giuliani. Nhưng vào ngày 1 tháng 5, luật sư của Smith nói với luật sư của Freeman và Moss rằng anh ta [Smith] sẽ tìm cách chặn trát đòi hầu tòa."Ông Morris chỉ ra rằng họ sẽ đệ đơn yêu cầu hủy bỏ vì ông Smith là 'thứ gì đó nằm giữa mục tiêu và nhân chứng' trong cuộc điều tra của Biện lý Quận Fulton về cuộc bầu cử năm 2020,” John Langford, luật sư của Freeman và Moss, viết.Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy mạng lưới rộng lớn mà Willis đang tạo ra khi cô gần đến giai đoạn cáo trạng dự kiến trong cuộc điều tra của mình. Gần đây, cô đã chỉ ra rằng cô đã có được thông tin về các tội ác tiềm tàng do ít nhất một hoặc hai trong số các đại cử tri giả của tổng thống do Trump dàn dựng như một phần của nỗ lực cuối cùng nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Bản thân Trump được cho là mục tiêu trong cuộc điều tra của cô, vốn là chủ đề của cuộc điều tra đặc biệt kéo dài một năm của đại bồi thẩm đoàn đã kết thúc vào tháng 1/2023.Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, vốn không có quyền đưa ra cáo trạng, đã đưa ra một báo cáo vẫn còn bí mật đề nghị buộc tội một số nhân vật không xác định có liên quan đến Donald Trump - có khả năng bao gồm cả Trump.⚪ ---- Công tố đặc biệt điều tra khả năng xử lý sai các tài liệu mật của Donald Trump tại dinh thự của Trump ở Florida sẽ nhận được bằng chứng mới cho thấy Trump biết về quy trình thích hợp để giải mật, theo CNN đưa tin hôm thứ Tư. Trong một bức thư ngày 16/5/2023 gửi cho Trump, Cục Lưu trữ Quốc gia được cho là đã thông báo cho nhóm của Trump rằng họ đang chuẩn bị gửi 16 hồ sơ cho Công tố đặc biệt Jack Smith.“Nhóm 16 hồ sơ được đề cập đều phản ánh các thông tin liên lạc liên quan đến các cố vấn thân cận của tổng thống [Trump], một số trong các hồ sơ đó được gửi trực tiếp cho cá nhân ông [Trump], liên quan đến việc liệu ông [Trump] có nên giải mật một số hồ sơ mật hay không,” theo quyền Lưu trữ viên Debra Steidel Wall viết trong bức thư gửi Trump mà hãng tin có được.Một nguồn tin quen thuộc với lời khai của đại bồi thẩm đoàn gần đây của các cựu quan chức hàng đầu trong chính quyền Trump nói với CNN rằng các tài liệu cũng có thể làm rõ động cơ của Trump và liệu Trump có cố tình bỏ qua các thủ tục giải mật hay không. Cựu tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng các tài liệu này “tự động được giải mật” khi Trump mang chúng khi rời Bạch Ốc.⚪ ---- TikTok, được phát triển bởi công ty Trung Quốc ByteDance, nói rằng lệnh cấm ở tiểu bang Montana đang vi phạm quyền của Tu chính án thứ nhất. Một phát ngôn viên của công ty cho biết trong một tuyên bố rằng lệnh cấm là bất hợp pháp.Thống đốc Montana Greg Gianforte đã tweet vào thứ Tư rằng ông đã ký dự luật cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok trong tiểu bang Montana, nói rằng "việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người Montanans và dữ liệu từ các ứng dụng truyền thông xã hội vi phạm [quyền] cá nhân được bảo đảm theo hiến pháp quyền riêng tư." Ông tiếp tục cáo buộc TikTok cung cấp những thông tin như vậy cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.Luật dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2024, đưa ra các khoản tiền phạt có thể lên tới 10.000 USD đối với những ai vi phạm, bao gồm cả các cửa tiệm ứng dụng đang lưu trữ TikTok. Với điều này, Montana đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ cấm hoàn toàn nền tảng truyền thông xã hội TikTok.⚪ ---- Ngân hàng Deutsche Bank AG đã giải quyết vụ kiện cáo buộc rằng ngân hàng này đã kích hoạt đường dây buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein, theo báo Wall Street Journal đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Mặc dù ngân hàng không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng họ sẽ trả 75 triệu đô la tiền bồi thường, theo các nguồn tin giải thích.Người tố cáo, Jane Doe (tên dùng cho ẩn danh) đại diện cho nhiều nạn nhân, tuyên bố rằng ngân hàng đã làm việc với Epstein trong 5 năm, mặc dù biết rằng y đã sử dụng tiền cho các hoạt động buôn bán tình dục của mình."Thỏa thuận đột phá này là đỉnh điểm của hai công ty luật tiến hành cuộc điều tra kéo dài hơn một thập niên để buộc một trong những đối tác ngân hàng tài chính của Epstein phải chịu trách nhiệm về vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho tổ chức buôn người của Epstein", luật sư của nguyên đơn nhấn mạnh trong một tuyên bố chung, thêm vào rằng đây là vụ dàn xếp lớn nhất liên quan đến buôn bán tình dục và liên quan đến một ngân hàng.⚪ ---- Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết hôm thứ Tư tại Đài Bắc, bà muốn Anh quốc hợp tác với các thành viên chủ chốt của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) để đẩy nhanh việc Đài Loan tham gia hiệp định thương mại trong khi ngăn TQ tham gia. "Tôi muốn Anh quốc ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập của Đài Loan với sự cộng tác của các thành viên chủ chốt của CPTPP. Điều quan trọng nữa là TQ không được trở thành thành viên", Truss nói trong một bài phát biểu tại một viện nghiên cứu Đài Loan trong chuyến đi 5 ngày thăm đảo từ hôm thứ Ba.⚪ ---- Một thẩm phán hôm thứ Tư đã tuyên 10 bản án chung thân, cộng thêm 260 năm tù, đối với kẻ khủng bố Hồi giáo đã lái một chiếc xe tải lao vào làn đường dành cho xe đạp ở Manhattan (New York) hồi năm 2017, giết chết 8 người và làm 18 người bị thương nặng. Thẩm phán Vernon Broderick nói phải tuyên án nặng vì hung thủ Sayfullo Saipov không bày tỏ hối hận.Gia đình của những người thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công đã nói với tòa án hôm thứ Tư về nỗi đau của họ. Marion Van Reeth, người bị mất đôi chân, nói với bị cáo: "Tôi sẽ không bao giờ có thể đi lại được như anh."Khi đến lượt phát biểu trước tòa, hung thủ Saipov nói nước mắt của các nạn nhân không là gì so với "nước mắt và máu của người Hồi giáo", theo CNN. Gabriela Pabla Pereya, người có chồng là Ariel Erlij bị giết, nói với Saipov rằng nếu anh ta thực sự muốn Thượng đế yêu thương và chấp nhận mình, "Hãy tự sát đi."⚪ ---- Theo cảnh sát Los Angeles, có ít nhất 7 thành viên băng đảng bị cáo buộc đã bị bắt và một lượng lớn súng và ma túy đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích vào đầu ngày thứ Tư liên quan đến Cảnh sát Los Angeles và FBI. Cuộc điều tra, được đặt tên là "Chiến dịch Xóa sổ", nhắm mục tiêu bố ráp các ổ buôn bán vũ khí và ma túy bất hợp pháp của hai băng đảng khét tiếng, Westside Wilmas và Eastside Wilmas.Trong một loạt các cuộc đột kích trước bình minh, các đặc vụ đã bắt giữ 7 người với cáo buộc liên bang và thu giữ khoảng 23.000 viên thuốc fentanyl, 26 kg methamphetamine và khoảng 23 khẩu súng bất hợp pháp. Có 4 người khác đã bị bắt với cáo buộc của tiểu bang.⚪ ----- Hơn 140 người đã bị truy tố về các tội liên quan đến trộm và cướp ở Quận Cam trong năm ngoái, theo phòng Biện lý Quận Cam hôm thứ Tư. Trong số đó, 24 bị cáo bị cáo buộc là thành viên của 5 nhóm trộm cắp khác nhau bị truy tố chỉ trong hai tuần qua. Ngoài ra, 7 bị cáo mới bị truy tố đang phải đối mặt với các tội danh thù hận tăng cường vì bị cáo buộc nhắm vào các chủ nhà gốc châu Á, theo các quan chức cho biết.⚪ ----Theo VnExpress. Hơn 77.000 doanh nghiệp đã rời thị trường bốn tháng qua, số khác phải "bán mình" tránh vỡ nợ, hoặc chọn cách co hẹp sản xuất, giảm nhân sự để cầm cự. Theo kết quả thăm dò sơ bộ doanh nghiệp do VnExpress và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thực hiện gần đây với hơn 13.200 đại diện doanh nghiệp, có gần 22% doanh nghiệp khảo sát cho biết bị giảm hơn một nửa doanh thu trong quý đầu năm do những bất trắc kinh tế trong và ngoài nước. Khoảng 9% số được hỏi nói giữ được doanh thu hoặc tăng thấp (5%) trong ba tháng đầu năm. Xét về triển vọng kinh tế, gần 49% đơn vị đánh giá năm nay "tiêu cực" so với 2022 và chỉ trên 2% nhìn nhận "tích cực". Với những khó khăn bủa vây thời gian qua, cũng đã có nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp đóng cửa. Bốn tháng đầu năm, có 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2022, tức mỗi tháng bình quân gần 20.000 doanh nghiệp phải rời thị trường, theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.⚪ ----Theo Zingnews. Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tờ South China Morning Post hôm 30/4 đưa tin Trung Quốc mở nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã dựng lên trái phép cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi Trung Quốc chuyển đến thành lập “thành phố Tam Sa” vào năm 2012, đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 cư dân. Kể từ đó, Trung Quốc nâng cấp phi pháp cơ sở vật chất cho dân số ngày càng lớn của “thành phố Tam Sa”.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ 70% lo mất an toàn, 78% lo sợ lạm phát, 67% lo sợ súng đạn?ĐÁP 1: Đúng thế. Người Mỹ bớt lo lắng hơn so với đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, nhưng nhiều người vẫn lo lắng về việc giữ an toàn cho bản thân hoặc gia đình. Trong một cuộc thăm dò mới của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Psychiatric Association - APA), 70% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ lo lắng hoặc cực kỳ lo lắng về việc giữ an toàn.Khoảng 78% người trưởng thành bày tỏ lo lắng về lạm phát. Khoảng 70% lo lắng về khả năng xảy ra suy thoái. Và 67% lo lắng về bạo lực súng đạn, trong đó có 42% "rất lo lắng" về bạo lực súng đạn, tăng 5% so với tháng trước.Chi tiết:⚪ ---- VẤN ĐỀ: Câu chuyện quỹ đầu tư quốc gia và tầm nhìn hai chính phủ (Đỗ Ngà), 17/05/2023Na Uy là quốc gia rất giàu có. Quốc gia này dù rất nhiều tài nguyên nhưng cơ bản họ dựa trên chất xám. Sự giàu có của Na uy được đánh giá là rất bền vững, tuy nhiên, nhà nước Na Uy không vì thế mà ỷ lại những gì họ đang có. Họ biết, lịch sử luôn có tính thăng trầm, nếu không dự phòng rủi ro thì có khi Na Uy là bị tụt hậu mà không thể gượng dậy. Vậy nhà nước Na uy quản lý rủi ro như thế nào?Hiện nay Nhà nước Na Uy đang quản lý quỹ đầu tư khổng lồ, lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Quỹ này có tên là Quỹ Đầu Tư Quốc Gia-NBIM. Nếu chia bình quân thì mỗi người dân Na Uy được nhận số tiền 250.000 đô, một con số cực cao. Tuy nhiên, quỹ này có một quy định nghe khá bất ngờ, đó là không được đầy tư vào các doanh nghiệp của Na Uy. Muốn đầu tư ở Mỹ, Anh, Úc, Đức thậm chí đầu tư vào Trung Quốc đều được nhưng không được đầu tư vào các doanh nghiệp Na Uy. Vì sao?Để phân tán rủi ro! Bởi nếu nền kinh tế Na Uy gặp khủng hoảng nghiêm trọng thì quỹ này sẽ bị mất mát nhiều nếu nó bị chôn trong các doanh nghiệp quốc nội. Phân tán rủi ro là khi nền kinh tế Na Uy khủng hoảng thì quỹ này không bị ảnh hưởng. Và khi đó, quỹ này sẽ là nguồn vốn để vực dậy nền kinh tế.Và bây giờ là câu chuyện Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng có một quỹ rất lớn, đến 200 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ lập ra Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để quản lý quỹ này. Hiện nay, số tiền đấy đang nằm trong tài sản của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nó là cổ phần của nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước.Giả sử như nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam cũng chết theo, bất kể đó là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp quốc doanh. Nghĩa là nền kinh tế chết thì nguồn vốn đó cũng tan nát. Ở khía cạnh này rõ ràng Đảng Cộng Sản không biết phân tán rủi ro. Làm quản lý một quốc gia mà bao đời thủ tướng không biết phân tán rủi ro tạo nên hàng rào phòng thủ cho nền kinh tế.Sự khác nhau từ quỹ NBIM của Na Uy và Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam là hai chữ “tầm nhìn”. Chính phủ Na Uy đang bảo vệ sự giàu có cho dân của họ, cho nước của họ. Còn Chính phủ Việt Nam dùng nguồn vốn khổng lồ này để tranh ăn với doanh nghiệp tư nhân. Nói chung họ tranh ăn với chính dân của mình là chính, chứ bài toán phân tán rủi ro với họ là ngoài tầm với.Bình Luận từ FacebookNguồn: