Reuters cho biết 3 nhà khoa học Nga từng làm việc về công nghệ hỏa tiễn siêu thanh phải đối mặt với những cáo buộc tội phản quốc. Hình trên từ trái: Alexander Shiplyuk, Anatoly Maslov và Valery Zvegintsev. Một thư ngỏ của cộng đồng khoa học gia Nga từ Siberia nói rằng họ không hề có tội gì.

- 3 nhà khoa học Nga chế tạo hỏa tiễn siêu thanh bị truy tố về tội phản quốc, giới khoa học Nga thư ngỏ nói hàm oan

- Putin nghĩ ra thêm 1 lý do: xâm lược vì Ukraine theo chủ nghĩa phát xít.

- Ngoại trưởng Nga chụp mũ: Đức hỗ trợ Ukraine vì các nhà lãnh đạo Đức bây giờ là con cháu còn gen của Đức Quốc xã

- Đại sứ Ukraine đòi 1 đài TV PHáp xin lỗi vì 1 tài tử giễu chuyến đi của Zelensky tới châu Âu là một "gánh xiếc"

- Putin: Tuyến đường Biển Bắc có tầm quan trọng lớn

- 1 đạo diễn Nga gốc Ukraine bị tòa Nga kết án vắng mặt khi tham dự Liên hoan Phim ở Cannes.

- Nga: đã phá hủy một kho đạn lớn ở thành phố Nikolaev của Ukraine.

- Ba Lan: đã gửi Ukraine toàn bộ máy bay MiG-29, nhưng chưa sẵn sàng cấp máy bay F-16.

- Ukraine: không có chuyện ổ phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị Nga phá hủy.

- Ngoại trưởng Ukraine: nhiều nước sẵn sàng cấp máy bay phương Tây cho Ukraine qua liên minh quốc tế (để Nga không biết phi cơ từ nước nào).

- Ukraine: không có cuộc bầu cử nào có thể diễn ra trong khi thiết quân luật có hiệu lực.

- Từ đầu năm 2022, hơn 220.000 người Ukraine đã di cư sang Canada, với gần 15% trong số họ đến từ Mỹ.

- FBI: kỹ sư Weibao Wang trộm bí mật của Apple, trốn về TQ, làm việc cho hãng đối thủ

- LS Timothy Parlatore chia tay Trump.

- Nữ Dân biểu Lauren Boebert nộp đơn ly hôn (cô từng lên TV khuyên quý bà muốn ly dị là cầu nguyện Chúa sẽ hòa giải được.

- Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy thua kháng cáo, lãnh 3 năm tù về tội nghe lén (2 năm án treo, 1 năm quản chế tại gia)

- Úc: hủy bỏ Đối thoại An ninh Tứ giác QUAD vì Biden không tới được

- Anh: có 2 người dính cúm gia cầm dù không có triệu chứng.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Đài Loan sẽ được Mỹ "hỗ trợ an ninh bổ sung nhiều hơn"

- Tesla Inc. xem xét xây 1 nhà máy ở Ấn Độ

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy: sẽ thỏa thuận nâng trần nợ vào cuối tuần.

- Bạch Ốc: Biden bác đề xuất của Cộng hòa đòi giảm y tế - MAGA đòi cắt giảm 22% chi phí chăm sóc y tế

- Hơn 140 giám đốc điều hành từ các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ yêu cầu Biden và quốc hội đạt nâng trần nợ

- Elon Musk: không hề có gian lận trong cuộc bầu cử 2020, tránh né câu hỏi khi đã bỏ phiếu cho Joe Biden

- Elon Musk: lẽ ra không nên sa thải nhiều nhân viên như vừa qua, nên sẽ thuê lại một số trong 6.300 nhân viên bị đuổi.

- TIN VN. Mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại nhập lậu vào Việt Nam?

- HỎI 1: Hơn 4,5 triệu người đã chết vì chiến tranh kể từ vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9/2001? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Anh quốc sẽ bảo vệ Đài Loan chống Trung Quốc? ĐÁP 2: Lời kêu gọi từ cựu Thủ Tướng Anh.

QUẬN CAM (VB-17/5/2023) ⚪ ---- Cảnh sát liên bang hôm thứ Ba cho biết một cựu kỹ sư của Apple đang làm việc trong một dự án cực kỳ bí mật cho công ty đã trộm bí mật thương mại và sau đó trốn sang Trung Quốc. Weibao Wang, một công dân Trung Quốc, được hãng Apple thuê vào năm 2016 để làm việc trong một dự án xe tự lái "robot car" (xe hơi tự lái), theo tờ Mercury News đưa tin.

.

Và năm sau đó, Wang nhận công việc tại một công ty đối thủ cạnh tranh của Apple - công ty con của một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ - cũng đang nghiên cứu về xe tự lái, nhưng đã không thông báo cho Apple hay sự nghỉ việc trong hơn 4 tháng, vào tháng 4/2018, theo BBC đưa tin. Một ngày sau khi Wang rời đi, công ty đã xem xét nhật ký truy cập mạng và phát hiện ra rằng Wang đã truy cập "một lượng lớn" kho dữ liệu độc quyền ngay trước khi từ chức. Wang từng là một trong số 2% nhân viên của Apple có quyền truy cập vào kho dữ liệu của dự án "cần biết" và là một trong số 4% nhân viên hiều biết về dự án.

.

⚪ ---- Một luật sư của Trump, người từng là trung tâm của cuộc điều tra tài liệu mật của Mar-a-Lago, đã rời nhóm pháp lý của Trump, theo CNN. Timothy Parlatore, người đã tổ chức tìm kiếm các tài liệu mật tại một số tư dinh của Trump vào năm ngoái, được cho là đã nói chuyện riêng với Trump về sự ra đi của ông. “Thật vinh dự khi được phục vụ và giải quyết các vấn đề pháp lý thú vị. Sự ra đi của tôi là một lựa chọn cá nhân và không phản ánh vụ việc, vì tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nhóm (Bộ Tư pháp) đang tham gia vào hành vi sai trái để theo đuổi một cuộc điều tra về hành vi không phạm tội,” Timothy Parlatore nói với CNN. Sự ra đi của ông diễn ra khi Công tố đặc biệt Jack Smith điều tra việc Trump xử lý các tài liệu mật và nỗ lực ngăn cản cuộc chuyển quyền sau bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Thêm 1 cuộc hôn nhân tan vỡ: Mọi chuyện đã kết thúc với Lauren và Jayson Boebert. Nữ Dân biểu 36 tuổi đến từ Colorado đang chia tay người bạn đời gần hai thập niên của mình. "Trái tim tôi nặng trĩu khi đệ đơn ly hôn với chồng", DB Boebert nói trong một tuyên bố bằng văn bản, theo báo Colorado Sun. "Tôi biết ơn những năm tháng chung sống của chúng tôi và những đứa con xinh đẹp của chúng tôi, tất cả chúng đều xứng đáng có được sự riêng tư và tình yêu khi chúng tôi vượt qua quá trình này." Boebert nói thêm rằng cô ấy "luôn chung thủy trong cuộc hôn nhân của tôi", cho rằng những khác biệt không thể hòa giải là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của họ.

.

Theo báo này, đơn ly hôn về cuộc hôn nhân "tan vỡ không thể hàn gắn" đã được đệ trình vào ngày 25/4 tại tòa án Quận Mesa. Báo Insider liệt kê mốc thời gian về mối quan hệ của cặp đôi, bắt đầu khi cô 16 tuổi và Jayson Boebert 22 tuổi.

.

Bản thân Dân Biểu Lauren Boebert đã bị cảnh sát bắt nhiều lần, kể cả vì hành vi làm mất trật tự và lái xe liều lĩnh. Dân biểu Boebert từ lâu đã vận động hành lang cho "những gia đình giữ hôn nhân mạnh mẽ" và nữ Dân biểu này đã từng khuyên phụ nữ rằng họ nên tìm đến Chúa Jesus để giải quyết mọi vấn đề hôn nhân mà họ có thể gặp phải. Bây giờ thì tờ giấy ly hôn mạnh hơn nhà thờ.

.

⚪ ---- Tin Reuters cho biết 3 nhà khoa học Nga từng làm việc về công nghệ hỏa tiễn siêu thanh phải đối mặt với "những cáo buộc rất nghiêm trọng", theo Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư, trong một cuộc điều tra về tội phản quốc đã làm chấn động cộng đồng khoa học Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã biết về một bức thư ngỏ từ các nhà khoa học Siberia để bảo vệ 3 nhà khoa học, nhưng vụ này là vấn đề của các sở an ninh.

.

Trong bức thư được công bố hôm thứ Hai, các đồng nghiệp của Anatoly Maslov, Alexander Shiplyuk và Valery Zvegintsev đã bênh vực rằng họ vô tội và nói rằng các vụ truy tố có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khoa học Nga: “Chúng tôi biết mỗi người trong số họ là một người yêu nước và một người tử tế, những người không có khả năng làm những gì mà cơ quan điều tra nghi ngờ họ”.

.

Putin đã khoe rằng Nga là nước dẫn đầu thế giới về hỏa tiễn siêu thanh, bắn với tốc độ lên tới Mach 10 (12.250 kph) để tránh hệ thống phòng không của kẻ thù. Hôm thứ Ba, Ukraine cho biết họ đã bắn hủy được 6 vũ khí siêu thanh chỉ trong một đêm, mặc dù Nga bác bỏ điều này.

.

Thông báo về các hội nghị học thuật kéo dài trong nhiều năm cho thấy các nhà khoa học bị bắt là những người tham gia hội nghị quốc tế thường xuyên. Năm 2012, Maslov và Shiplyuk trình bày kết quả thử nghiệm thiết kế hỏa tiễn siêu thanh tại hội thảo ở Tours, Pháp. Vào năm 2016, cả ba đều là tác giả của một chương sách có tựa đề "Các cơ sở siêu thanh trong thời gian ngắn để nghiên cứu khí động học tại ITAM, Nga".

.

Bức thư ngỏ từ các đồng nghiệp của họ tại ITAM - Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Khristianovich ở Novosibirsk - cho biết các tài liệu mà các nhà khoa học trình bày trên các diễn đàn quốc tế đã được kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chúng không chứa thông tin cần hạn chế.

.

Các trường hợp [truy tố 3 nhà khoa học] cho thấy rằng "bất kỳ bài báo hoặc báo cáo nào cũng có thể dẫn đến cáo buộc phản quốc cao độ", bức thư ngỏ cho biết. "Trong tình huống này, chúng tôi không chỉ lo sợ cho số phận của các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi chỉ không hiểu làm thế nào để tiếp tục làm công việc của mình."

.

.

Bức thư cũng trích dẫn trường hợp của Dmitry Kolker, một nhà khoa học Siberia khác, người đã bị bắt vào năm 2022 vì bị nghi ngờ phản bội nhà nước và đã áp giải bay về Moscow mặc dù mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Kolker, một chuyên gia về laser, qua đời 2 ngày sau đó. Thư cho biết những trường hợp như vậy đã có tác dụng ớn lạnh đối với các nhà khoa học trẻ của Nga: "Ngay cả bây giờ, những sinh viên giỏi nhất đã từ chối làm việc với chúng tôi, và những nhân viên trẻ giỏi nhất của chúng tôi đang rời bỏ khoa học. Một số lĩnh vực nghiên cứu cực kỳ quan trọng để đặt nền tảng cơ bản cho công nghệ hàng không vũ trụ của tương lai đơn giản là phải đóng cửa vì nhân viên sợ tham gia vào nghiên cứu như vậy."

.

Khi được hỏi về bức thư, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói: "Chúng tôi thực sự đã thấy lời kêu gọi này, nhưng các cơ quan đặc biệt của Nga đang giải quyết vấn đề này. Họ đang làm công việc của mình. Đây là những lời buộc tội rất nghiêm trọng."

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Đức đang hỗ trợ Ukraine chống lại Nga vì các nhà lãnh đạo Đức ngày nay “thừa hưởng gen của Đức Quốc xã”. Ông đã đưa ra lập luận khó hiểu trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan tuyên truyền Tsargrad được xuất bản hôm thứ Tư. Khi được hỏi về tình trạng ngoại giao “thô lỗ” ở phương Tây, ông Lavrov, trong số những điều khác, cho biết “những hành động” được thực hiện bởi “con cháu của quân đội Đức và những người đàn ông SS [mật vụ phát xít Đức]” hiện đang nắm quyền rõ ràng bị ảnh hưởng bởi di truyền. “Đó là sự thật,” ông nhấn mạnh, cáo buộc Đức “liên kết với một chế độ tân Quốc xã [Ukraine].”

.

⚪ ---- Đại sứ Ukraine tại Pháp, Vadym Omelchenko, đã yêu cầu đài truyền hình Pháp RTL xin lỗi sau khi đài này phát sóng một mẩu chuyện đùa gọi chuyến đi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới châu Âu là một "gánh xiếc", theo Omelchenko tuyên bố trên Twitter hôm 16/5. Ông đăng một đoạn video, trong đó có thể nghe thấy người dẫn chương trình nói rằng một ngày trước đó, Zelenskyy đã ở trong Cung điện Elysee "với gánh xiếc của anh ta."

.

Ở phần sau của video, chương trình đã so sánh các cuộc gặp của Zelenskyy với các nhà lãnh đạo châu Âu với một màn biểu diễn xiếc để “giành sự ủng hộ cho Ukraine”. Omelchenko gọi đoạn video này là giễu cợt và thiếu tế nhị, đồng thời nhận xét rằng ông không tin những lời lẽ như vậy là điển hình suy nghĩ của người dân Pháp. Ông viết: "Không có sự đồng cảm, không có trách nhiệm. Tôi yêu cầu một lời xin lỗi tới tổng thống của tôi và người dân Ukraine, những người đang đau khổ và đấu tranh cho tự do của họ, cũng như cho sự tự do của bạn và cơ hội tận hưởng cuộc sống dễ dàng.”

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã nói rằng Tuyến đường Biển Bắc (NSR: Northern Sea Route) có tầm quan trọng lớn, bất kể xung đột Ukraine hiện tại và các biện pháp trừng phạt liên quan đối với Nga. NSR chạy dọc các cảng Bắc Cực và các con sông lớn của Siberia và được sử dụng rộng rãi để buôn bán nhiên liệu, gỗ và khoáng sản.

.

Putin lưu ý rằng việc phát triển tuyến đường là "một trong những ưu tiên chiến lược rõ ràng", nhấn mạnh rằng Nga "không nên tiết kiệm và cắt giảm" trong dự án này. Putin tiếp tục nói rằng Moscow đang giảm sản lượng khí đốt và giá đã "giảm một chút", nhưng nhấn mạnh rằng Nga hợp tác với OPEC+ để duy trì tình hình chung "ở mức phù hợp".

.

⚪ ---- Lại thêm 1 lý do. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận xét hôm thứ Tư rằng quân Nga đang chiến đấu chống lại "những kẻ theo chủ nghĩa phát xít trực tiếp" trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong tuyên bố mà Điện Kremlin đăng để đánh dấu ngày lễ Cứu rỗi và Giải phóng của người Do Thái, kỷ niệm sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến II và sự kết thúc của Holocaust, Putin bày tỏ hy vọng dịp này "sẽ tiếp tục giúp củng cố tinh thần, văn hóa, và truyền thống lịch sử của người Do Thái Nga và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ."

.

Trong bài phát biểu nhân Ngày Chiến thắng hồi đầu tháng này, Putin nhấn mạnh rằng nền văn minh nhân loại đang "ở một bước ngoặt" và rằng "một cuộc chiến thực sự lại một lần nữa nổ ra chống lại Tổ quốc của chúng ta. Nhưng chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế."

.

⚪ ---- Một tòa án ở Moscow đã kết án vắng mặt Oleksandr Rodnyansky, nhà đạo diễn phim người Nga gốc Ukraine, với cáo buộc ông “lan truyền thông tin sai lệch về hành động của Lực lượng vũ trang Nga”, theo tài liệu của tòa án được công bố vào ngày 17/5. Vào ngày 27/4, một phiên tòa đã diễn ra để xem xét các biện pháp ngăn chặn đối với Rodnyansky. Kháng cáo chống lại việc bắt giữ anh đã được đệ trình vào ngày hôm sau. Rodnyansky đã biết về quyết định của tòa án khi đang ở Cannes và chia sẻ thông tin trên trang Instagram của mình, đồng thời đề cập đến ý định tham dự lễ khai mạc liên hoan phim Cannes.

.

Rodnyansky, sinh ra ở Kiev, là nhà sản xuất phim. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình Kiev và thành lập kênh truyền hình 1+1 vào năm 1995. Năm 2002, Rodnyansky rời vị trí giám đốc TV này và chuyển đến Nga, nhận lời mời từ các cổ đông của truyền hình STS của Nga để giữ chức quản trị. Ông làm việc ở Nga cho đến khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Sau ngày 24/2/2022, Rodnyansky rời Nga và bắt đầu lên tiếng phản đối cuộc chiến, dẫn đến việc ông bị Nga tố giác là đặc vụ nước ngoài. Rodnyansky nổi tiếng qua việc sản xuất phim truyền hình và phim Nga ở Ukraine.

TIN VN. Mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại nhập lậu vào Việt Nam?

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết một cuộc tấn công trong đêm đã phá hủy một kho đạn lớn ở thành phố Nikolaev của Ukraine. Bộ nói, Nga đã thực hiện "cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển" nhằm vào kho chứa tại một cơ sở sửa chữa tàu. Bộ cũng báo cáo rằng họ đã phá hủy một khẩu đại pháo L-119 do Anh sản xuất lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Quân Ukraine đã sử dụng những chiếc L-119 kể từ tháng 8/2022.⚪ ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Tư cho biết Ba Lan đã gửi rất nhiều hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm gần như toàn bộ máy bay MiG-29 nhưng nhấn mạnh Ba Lan chưa sẵn sàng cung cấp cho Kiev các máy bay phản lực F-16."Chúng tôi đã tặng số lượng vũ khí chưa từng có cho Ukraine. Chúng tôi đã chuyển hơn 300 xe tăng. Chúng tôi đã chuyển gần như tất cả các máy bay MiG-29. Chúng tôi đã chuyển rất nhiều vũ khí này với giá hàng tỷ đô la", Duda tuyên bố khi đến dự cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của các nguyên thủ của Hội đồng Châu Âu tại Reykjavik. Đầu năm nay, Ba Lan trở thành quốc gia NATO đầu tiên quyết định chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng khẳng định sẽ không gửi toàn bộ 28 chiếc MiG-29 cho Kiev.⚪ ---- Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat hôm thứ Tư bác bỏ thông tin cho rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị Nga phá hủy. "Đừng lo lắng về số phận của Patriot," ông nói tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng không thể phá hủy hệ thống Patriot bằng hỏa tiễna Kinzhal của Nga. Theo một báo cáo hôm thứ Ba, Mỹ xác nhận dàn phòng không Patriot bị trúng đạn và đang đánh giá mức độ thiệt hại. Ukraine hiện có khả năng chỉ có hai hệ thống như vậy, đã đến nước này hồi tháng 4/2023.⚪ ---- Ngày 16/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với các đài truyền hình Ukraine rằng một số quốc gia sẵn sàng cung cấp máy bay phương Tây cho Ukraine như một phần của liên minh quốc tế. Nhận xét về kết quả các chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tới Ý, Đức, Pháp và Anh, Kuleba lưu ý rằng một số quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine. Sau đó, ông nói thêm rằng có những quốc gia sẵn sàng cung cấp máy bay để bảo vệ Ukraine, hoạt động như một phần của liên minh rộng lớn hơn. (ghi chú: tại sao cấp chiến đấu cơ qua liên minh? Là để Nga không biết nước nào cấp, để tránh bị Nga thù riêng.)⚪ ---- Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov nói với các đài truyền hình Ukraine vào ngày 16/5 rằng theo luật hiện hành của Ukraine, không có cuộc bầu cử nào có thể diễn ra trong khi thiết quân luật có hiệu lực. Danilov đã bình luận về việc Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE) Tiny Kox nói rằng Ukraine nên tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội bất chấp cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Ông chỉ ra rằng một quá trình hành động như vậy sẽ trái với Hiến pháp Ukraine.⚪ ---- Kể từ đầu năm 2022, hơn 220.000 người Ukraine đã di cư sang Canada, với gần 15% trong số họ đến từ Hoa Kỳ, theo Biên phòng Canada ngày 16/5 đưa tin. Theo dữ liệu của chính phủ, hơn 190.000 công dân Ukraine đã vào Canada bằng đường hàng không, với 29.000 người khác đến bằng đường bộ. Tuy nhiên, những con số này bao gồm những người đã được phép cư trú tại Canada trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine.Vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, Canada đã công bố các chương trình di cư tạm thời mới cho người Ukraine, cho phép họ sống và làm việc tại quốc gia này trong tối đa ba năm. Kể từ đó, hơn một triệu người Ukraine đã nộp đơn xin thị thực như vậy và hơn 707.000 đã được cấp.⚪ ---- Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thua trong vụ kháng cáo về hồ sơ nghe lén, theo Tòa kháng án Paris ra phán quyết hôm thứ Tư. Tòa án giữ nguyên quyết định được đưa ra trong phiên sơ thẩm, kết án Sarkozy 3 năm tù vì tội tham nhũng và gây ảnh hưởng, 2 năm trong số đó được hưởng án treo, và 1 năm sẽ bị quản thúc tại gia. Luật sư của cựu nguyên thủ, Thierry Herzog, và cựu thẩm phán Gilbert Azibert, cả hai đều bị buộc tội tham gia vào hành động này, đã bị tuyên án như nhau.⚪ ---- Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm thứ Tư tuyên bố hủy bỏ Đối thoại An ninh Tứ giác, hay còn gọi là hội nghị thượng đỉnh QUAD, dự kiến diễn ra tại Sydney vào ngày 24/5. Hủy bỏ diễn ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hủy bỏ chuyến thăm Úc do các cuộc đàm phán đang diễn ra với Quốc hội Mỹ về việc nâng trần nợ trước cuối tháng. Hội nghị thượng đỉnh QUAD quy tụ các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản để thảo luận về an ninh và hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.⚪ ---- Cơ quan An ninh Y tế Anh đã xác nhận hôm thứ Ba rằng 2 người đã thử nghiệm dương tính với cúm gia cầm ở Anh thông qua xét nghiệm không có triệu chứng. Theo cơ quan này, hai công nhân chăn nuôi gia cầm tại một trang trại ở Anh đã mắc bệnh cúm gia cầm mà không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cúm gia cầm. Họ đã thử nghiệm âm tính kể từ đó. Đây là những trường hợp cúm gia cầm đầu tiên ở Anh kể từ năm 2021, khi một người được xác nhận nhiễm bệnh. Bình luận về tin tức này, cơ quan này cho biết không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người và không có rủi ro cho người dân nói chung.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tiết lộ hôm thứ Ba rằng Đài Loan sẽ sớm nhận được "hỗ trợ an ninh bổ sung đáng kể" từ Washington. Đưa ra nhận xét trước lời khai của mình trước các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Austin nói TQ "đã gia tăng hành vi bắt nạt và khiêu khích" ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và bắt đầu "tăng cường quân đội" nhưng cũng làm rõ rằng "chiến tranh không phải là điều sắp xảy ra và cũng không phải là điều không thể tránh khỏi."Ông nhấn mạnh, để cạnh tranh với Trung Quốc và thành công, Mỹ "phải sử dụng tất cả các công cụ của sức mạnh Mỹ". Austin chỉ ra rằng Pentagon đặt mục tiêu giải quyết các thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra nhưng không cố gắng bắt đầu "đối đầu, xung đột hay Chiến tranh Lạnh mới".⚪ ---- Tesla Inc. đang xem xét xây dựng một nhà máy ở Ấn Độ, theo đài CNBC TV18 của Ấn Độ đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn giấu tên. Trong các cuộc họp với Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, Bộ Công nghiệp nặng và Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc, các giám đốc điều hành của Tesla đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến Ấn Độ như một thị trường, nơi họ nhìn thấy tiềm năng mạnh mẽ. Mặt khác, Tesla bày tỏ lo lắng về thuế ở Ấn Độ. Tesla được cho là đang xem xét một hoặc hai quốc gia có thể đặt nhà máy tiếp theo của mình.⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã nói hôm thứ Ba sau cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Joe Biden về trần nợ rằng "có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần." Nhận xét của McCarthy đưa ra vài phút sau khi một báo cáo của NBC nói rằng Biden đang rút ngắn chuyến công du châu Á của mình để tập trung vào các cuộc đàm phán quan trọng, đó à dấu hiệu khả dĩ cho thấy sắp có một bước đột phá.Cuối cùng, trong cùng một cuộc họp báo, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell tái khẳng định rằng ông biết rằng chính phủ "sẽ không vỡ nợ." Theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, giới hạn nợ có thể đạt được vào đầu tháng 6 "và có khả năng ngay sau ngày 1 tháng 6."⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba nhắc lại rằng chính quyền Biden sẽ không chấp nhận các đề xuất của Đảng Cộng hòa đòi cắt giảm bảo hiểm y tế của người Mỹ để tăng trần nợ. Tổng thống Joe Biden "sẽ không chấp nhận các đề xuất lấy đi bảo hiểm y tế của người dân", Jean-Pierre nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày khi tổng thống chuẩn bị cho một vòng thảo luận khác với các nhà lãnh đạo Quốc hội về việc nâng trần nợ trước hạn chót vào tháng Sáu."Chúng tôi đã nói rất rõ ràng: Giới hạn nợ cần được quan tâm... Quốc hội nên thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp. Đảng Cộng hòa MAGA đòi cắt giảm 22% chi phí chăm sóc y tế dân Mỹ", Jean-Pierre lập luận, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà lập pháp nên đồng ý về kế hoạch khung nâng trần nợ càng sớm càng tốt.⚪ ---- Hơn 140 giám đốc điều hành từ các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm Goldman Sachs, KKR và Pfizer đã thúc giục chính quyền Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội đạt được thỏa thuận nâng trần nợ, theo Financial Times đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden."Chúng tôi viết thư để nhấn mạnh những hậu quả tai hại có thể xảy ra nếu chính phủ liên bang không đáp ứng các nghĩa vụ của mình," họ viết. "Nếu không có thỏa hiệp, chính phủ có thể sẽ cạn tiền ngay sau ngày 1/6. Hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đang chờ xử lý là cần thiết ngay bây giờ."⚪ ---- Giám đốc điều hành của Tesla Inc., Elon Musk, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC đã nói về cuộc bầu cử năm 2020, rằng ông không tin rằng nó đã bị "đánh cắp". Ông thừa nhận sự hiện diện của gian lận trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, lưu ý rằng điều đó là không thể tránh khỏi với số lượng lớn người bỏ phiếu. Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Joe Biden hay không, Musk đã né tránh câu hỏi và thay vào đó bày tỏ mong muốn có một tổng thống "bình thường".⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, chủ Twitter Inc., Elon Musk, đã nói về đợt sa thải gần đây tại công ty Twitter. Musk nói lẽ ra không nên cho một số nhân viên bị sa thải và Twitter sẽ cố gắng thuê lại một số trong số 6.300 nhân viên bị sa thải. Tuy nhiên, Musk không nói chi tiết về việc sa thải hoặc chỉ định những cá nhân mà ông tin rằng nên được giữ lại. Bình luận của Musk được đưa ra sau khi ông đưa ra quyết định cắt giảm gần 90% lực lượng lao động của công ty kể từ khi ông tiếp quản vào cuối năm ngoái.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) vừa có đơn kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hôi, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan xem xét một số nhóm giải pháp cấp bách và lâu dài cho ngành gia cầm. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập theo gà thải loại vào Việt Nam. Theo VIPA, thời gian qua tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn ra phức tạp tại các địa phương có chung biên giới với các nước, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của VIPA, mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà sống đẻ thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta. Đây không những là một trong các nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm các chủng vi rút cúm gia cầm thể độc cực cao và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác vào Việt Nam mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.⚪ ---- HỎI 1: Hơn 4,5 triệu người đã chết vì chiến tranh kể từ vụ khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9/2001?ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn 4,5 triệu người đã chết vì chiến tranh kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001, theo một nghiên cứu mới từ dự án Costs of War tại Viện Watson của Đại học Brown. Báo cáo ước tính rằng khoảng 906.000 đến 937.000 người đã chết do hậu quả trực tiếp của các cuộc chiến tranh ở Afghanistan, Iraq, Pakistan, Syria, Yemen, Libya và Somalia.Hơn nữa, có tới 3,6 triệu người đã chết gián tiếp do các vấn đề liên quan đến chiến tranh như suy thoái kinh tế, mất an ninh lương thực, phá hủy các cơ sở y tế công cộng, ô nhiễm môi trường và bạo lực tái diễn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Anh quốc sẽ bảo vệ Đài Loan chống Trung Quốc?ĐÁP 2: Lời kêu gọi từ cựu Thủ Tướng Anh. Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss dự kiến sẽ kêu gọi chính phủ Anh sử dụng "quyền lực cứng rắn" để ngăn chặn Trung Quốc xâm lược Đài Loan khi bà có bài phát biểu tại Đài Loan vào tuần này.Truss sẽ đến thăm Đài Loan từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 và trong bài phát biểu tại Tổ chức Prospect Foundation vào thứ Tư (17 tháng 5), bà dự kiến ​​sẽ nói rằng Đài Loan đang ở "tiền tuyến của cuộc chiến giành tự do toàn cầu", theo tờ Express đưa tin. Truss sẽ thúc giục tăng cường đoàn kết với Đài Loan khi bà cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia vào một “cuộc đấu tranh ý thức hệ với thế giới tự do”.Bà được cho là sẽ thúc đẩy Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak ủng hộ việc Đài Loan gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bà định nói rằng bà đến thăm Đài Loan bởi vì "Tôi tin rằng đây là nơi có ý nghĩa quan trọng nhất trên thế giới – trong cuộc đấu tranh có ý nghĩa quan trọng nhất của thời đại chúng ta."Truss sẽ mô tả cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa ĐCSTQ và thế giới tự do là một "trận chiến về ý tưởng cũng như nỗ lực giành lấy quyền lực trên trường toàn cầu." Cho rằng Vương quốc Anh đã tham gia CPTPP, bà sẽ lập luận rằng tư cách thành viên của Đài Loan nên được theo dõi nhanh chóng, trong khi điều "quan trọng" là Bắc Kinh bị chặn vĩnh viễn khỏi tư cách thành viên trong nhóm.Đối với việc ngăn chặn một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan, Truss sẽ nói rằng, "Chúng tôi không thể giả vờ rằng có thể có sự ngăn chặn có ý nghĩa nếu không có sức mạnh cứng rắn." Bà sẽ nói thêm rằng nếu phương Tây nghiêm túc trong việc ngăn chặn một cuộc chiến ở Biển Đông, thì “chúng ta cần phải thực tế về hợp tác quân sự và quốc phòng…”Chi tiết: