- Tranh luận kiểu họp phố trên CNN: Trump lặp lại những lời nói bịa đặt về bầu cử 2020, nói ngày 6/1/2021 không có bạo lực gì, liên tục xúc phạm cô Carroll, không hứa tôn trọng kết quả bầu cử 2024. - Bộ trưởng Tài chính Đức kêu gọi dân cử Cộng Hòa Mỹ cư xử theo tác phong "người lớn" để cứu trần nợ Mỹ. - Ủy ban FDA OK thuốc tránh thai (Opill) bán không cần toa bác sĩ, FDA sẽ quyết định chung kết mù

Trong cuộc tranh luận theo hình thức họp phố của CNN vào tối thứ Tư, cựu Tổng thống Trump đã lặp lại những lời nói bịa đặt về cuộc bầu cử năm 2020.

- Tranh luận kiểu họp phố trên CNN: Trump lặp lại những lời nói bịa đặt về bầu cử 2020, nói ngày 6/1/2021 không có bạo lực gì, liên tục xúc phạm cô Carroll, không hứa tôn trọng kết quả bầu cử 2024.

- Bộ trưởng Tài chính Đức kêu gọi dân cử Cộng Hòa Mỹ cư xử theo tác phong "người lớn" để cứu trần nợ Mỹ.

- Ủy ban FDA OK thuốc tránh thai (Opill) bán không cần toa bác sĩ, FDA sẽ quyết định chung kết mùa hè này.

- Ukraine: nhiều nước "thổi phồng tình hình" để đòi Ukraine lập tức hòa đàm với Nga theo các điều kiện nhược bộ Nga.

- Ukraine: quân Nga bắt đầu rút lui khỏi một số khu vực gần Bakhmut.

- Anh quốc đã giao Ukraine hỏa tiễn hành trình Storm Shadow, đang bắn ở tầm xa 79 kilômét sẽ bắn tới 250 kilomét. Nga hăm dọa: sẽ có phản ứng thích hợp.

- Quốc hội Pháp OK nghị quyết kêu gọi Liên Âu liệt lính đánh thuê Wagner của Nga vào "nhóm khủng bố".

- Nga: Ukraine "tự coi mình là nhà tài trợ khủng bố"

- Putin: ký sắc lệnh gọi công dân dự bị tham gia khóa huấn luyện quân sự thường niên hàng năm vào năm 2023.

- Các công tố viên Pháp: sẽ điều tra tội phạm chiến tranh về cái chết của phóng viên AFP Arman Soldin ở Ukraine.

- Phần Lan: sập cầu, 27 người bị thương

- Đức: 1 vụ nổ tại một tòa nhà chung cư cao tầng, nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa đã bị thương

- Ý: 1 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Milan, ít nhất 4 người đã bị thương

- Smartmatic đệ đơn kiện, đòi Fox News bồi thường 2,7 tỷ đô la về tội vu khống hãng Smartmatic "gian lận cho Biden" năm 2020.

- Cộng Hòa thú nhận điều tra gia đình Biden nhận hối lộ thời làm phó cho Obama, nhưng không tìm ra 1 chứng cớ nào.

- Joe Biden: các Cộng hòa tại Hạ viện toàn là MAGA muốn bắt bí Đảng Dân Chủ. Cộng Hòa sẽ làm nước Mỹ mất 780.000 việc làm.

- DB George Santos sau khi bị truy tố về tội rửa tiền, lừa dối các nhà tài trợ và khai man tiền trợ cấp thất nghiệp, đã lộ ra video chọc quê tòa: chết mẹ rồi, trong phòng đầy bọn Do Thái.

- Thặng dư ngân sách của Mỹ tương đương 176 tỷ đô la trong tháng 4/2023

- Google ra máy tính bảng và điện thoại thông minh có thể gấp đôi.

- Google: công cụ tìm kiếm sẽ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo

- Có ít nhất 3 người chết trong vụ xả súng xảy ra gần Cầu Quốc tế Pharr-Reynosa dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

- Mức độ hài lòng của hành khách các hang phi cơ trong hạng bình dân, hàng đầu là: Southwest Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Alaska Airlines, WestJet.

- Người Mỹ gốc Á ở Canada nhận định: Mỹ gốc Á ở California ảnh hưởng lớn với dân gốc Á ở Châu Mỹ. Nổi bật là nhan sắc các cô gốc Á ở California ảnh hưởng thời trang.

- Một đội tàu TQ vào vùng biển Việt Nam, quậy phá giếng dầu Nga và VN khai thác chung

- Có tổng cộng 23.412 người Việt thi năng lực tiếng Hàn để tìm việc nhiều gấp 2 năm ngoái, cao kỷ lục 10 năm.

- TIN VN. Triệt phá đường dây ma túy khủng do ông trùm Việt kiều Canada điều hành.

- TIN VN. Thừa Thiên-Huế: Tạm giam 2 đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người.

- TIN VN. Hàng chục ngàn xe nằm bãi vì ùn tắc đăng kiểm.

- TIN VN. Điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu, khởi tố thêm 78 bị can tội tham nhũng.

- HỎI 1: Giới trẻ Mỹ làm thêm bên lề vì cần tiền mà lương công việc chính không đủ xài? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Biden bất ngờ tăng điểm, qua mặt Trump và DeSantis? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/5/2023) ⚪ ----- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner kêu gọi Quốc hội Mỹ hãy cư xử cho có tác phong "người lớn" để thỏa thuận về tăng trần nợ và ngăn chặn các nan đề kinh tế toàn cầu mới. Nói với CNBC bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, Lindner cảnh báo rằng "có một mức độ không chắc chắn cao. Chúng ta phải ổn định kinh tế, chống lạm phát hơn nữa và trong tình huống này, mọi người phải có trách nhiệm, chúng ta phải tránh rủi ro tiếp theo, nhất là rủi ro nằm trong tay chúng ta quyết định.”

Tối qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh các nhà lập pháp cần thống nhất về việc cho phép chính phủ liên bang vay thêm tiền để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Eurogroup Paschal Donohoe đồng ý với phát biểu của Yellen tại G7 hôm Thứ Năm, khẳng định hành động này là cần thiết để đảm bảo sự phát triển kinh tế của thế giới.

⚪ ---- Các cố vấn y tế liên bang cho biết hôm thứ Tư rằng một loại thuốc tránh thai (đã bán theo toa từ hàng chục năm qua) nên được bán mà không cần toa bác sĩ, mở đường cho khả năng Hoa Kỳ chấp thuận loại thuốc tránh thai không kê đơn đầu tiên, theo AP đưa tin. Hội đồng cố vấn của FDA đã bỏ phiếu đồng thuận ủng hộ yêu cầu của công ty sản xuất thuốc Perrigo bán thuốc dùng một lần mỗi ngày trên các kệ siêu thị bên cạnh thuốc nhỏ mắt và thuốc dị ứng.

.

Khuyến nghị được đưa ra khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày tập trung vào việc liệu phụ nữ có thể uống thuốc một cách an toàn và hiệu quả mà không cần toa bác sĩ hay không. Một quyết định cuối cùng của FDA dự kiến ​​sẽ có vào mùa hè này. Nếu FDA lúc đó thuận, thuốc của Perrigo, Opill, sẽ trở thành viên thuốc tránh thai đầu tiên bán không cần toa. Công ty cho biết việc bán hàng có thể bắt đầu vào cuối năm nay nếu FDA chung cuộc cho phép.

⚪ ---- Trong cuộc thảo luận theo hình thức họp phố của CNN vào tối thứ Tư, cựu Tổng thống Trump đã lặp lại những lời nói bịa đặt về cuộc bầu cử năm 2020, giảm tầm bạo lực của bạo loạn 6/1/2021 và liên tục xúc phạm người phụ nữ mà bồi thẩm đoàn dân sự tuần này đã kết tội Trump lạm dụng tình dục và phỉ báng, theo tin AP. Trump, trở lại đài CNN sau nhiều năm chửi mắng CNN là tin giả, cũng từ chối cho biết liệu Trumpy có muốn Ukraine chiến thắng Nga hay không.

Thảo luận được truyền hình trực tiếp— tổ chức ở New Hampshire, nơi bỏ phiếu sớm [cho sơ bộ]—đã nhấn mạnh những thách thức trong việc xác minh tính xác thực [lời nói] của Trump trong thời gian thực. Trump đã được cổ vũ và tán thưởng bởi khán giả gồm các cử tri thuộc Đảng Cộng hòa và không thuộc Đảng Cộng hòa, những người dự định bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng hòa, vì người điều hành Kaitlan Collins [của CNN] đôi khi phải vật lộn để sửa chữa kỷ lục khi Trump sa đà với những tuyên bố không đúng sự thật.

Trump trong buổi nói chuyện kiểu họp phố ở CNN.

“Cô là một người rất 'cà chớn' [nasty] đấy nhé,” có lúc Trump cáu kỉnh với cô. Trump liên tục lặp lại lời bịa đặt rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị “gian lận”, mặc dù các quan chức bầu cử cấp tiểu bang và liên bang, chiến dịch tranh cử của chính Trump và các viên chức Bạch Ốc [của Trump], cùng hàng chục tòa án, bao gồm cả các thẩm phán Đảng Cộng hòa, đã nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh bầu cử 2020 gian lận.

Trump cũng không tỏ ra hối hận về những gì đã xảy ra vào ngày 6/1/2-21, khi một đám đông những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol một cách thô bạo nhằm ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của Joe Biden. Trump chỉ xin lỗi vì phản hồi chậm trễ của mình vào ngày hôm đó — Trump đã im lặng trong hơn ba giờ khi cuộc bạo loạn diễn ra. Thay vào đó, Trump chửi mắng viên cảnh sát Da đen đã bắn chết kẻ bạo loạn Ashli Babbitt, gọi anh là “côn đồ”, mặc dù Bộ Tư pháp cho rằng vụ nổ súng là chính đáng. Và Trump nói rằng Trump có ý định ân xá cho “một phần lớn” (hàm ý nếu thắng cử 2024). Hơn 670 người đã bị kết án về các tội liên quan đến ngày bạo loạn đó, trong đó có một số người bị kết tội âm mưu nổi loạn hoặc hành hung cảnh sát.

Trump cũng bác bỏ đề nghị rằng Trump nên xin lỗi cựu phó tổng thống của mình, Mike Pence, người đã bị đám đông đòi treo cổ sau khi Trump nói [sai] rằng Pence có quyền đảo ngược kết quả bầu cử. Trump cũng sẽ không cam kết chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử 2024 tiếp theo, nói rằng Trump sẽ chỉ làm như vậy nếu cảm thấy “đó là một cuộc bầu cử trung thực” —như Trump đã nói trước cuộc bầu cử năm 2020.

⚪ ---- Khoảng 27 người đã bị thương hôm thứ Năm trong vụ sập một cây cầu dành cho người đi bộ bằng ván ép ở thành phố Espoo của Phần Lan gần Helsinki vào sáng sớm Thứ Năm. Theo Bệnh viện Đại học Helsinki, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn ở quận Tapiola của Espoo là trẻ em thuộc nhóm trường Kalasatama. Hầu hết những người nhập viện đều bị gãy tay chân do bị ngã vài mét sau khi cầu bị sập. Bản tin nói chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập cầu.

⚪ ---- Nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa đã bị thương hôm thứ Năm trong vụ nổ tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Ratingen, phía bắc Dusseldorf, Đức. Cảnh sát Mettmann noi1: "Một hoạt động lớn đang diễn ra ở Ratingen-West. Đã có một vụ nổ vì những lý do vẫn chưa rõ ràng. Một số người bị thương, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát. Tin bổ sung sẽ được đưa ra ngay sau khi chúng tôi có thông tin đáng tin cậy." Truyền thông địa phương đưa tin rằng một chiến dịch lớn của cảnh sát đang diễn ra trong khu vực, với các máy bay trực thăng bay qua Ratingen và nghe thấy tiếng súng.

⚪ ---- Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Milan phía bắc nước Ý vào sáng thứ Năm, theo một báo cáo được công bố bởi kênh tin tức SkyTG24. Một chiếc xe tải chở bình oxy đã bốc cháy trong khu phố Porta Romana của thành phố, gây ra một vụ nổ lớn lan sang các xe gần đó và một tòa nhà chung cư. Cảnh sát đã đóng cửa khu vực trong khi xe cứu thương và lính cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Trong khi các tòa nhà xung quanh đã được di tản, ít nhất 4 người đã bị thương trong tai nạn.

⚪ ---- Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov nói trên truyền hình quốc gia ngày 11/5 rằng nhiều quốc gia đã bắt đầu "thổi phồng tình hình" để đòi Ukraine ngay lập tức bắt đầu hòa đàm với Nga theo các điều kiện của Nga, và một "chiến dịch lớn" hiện đã được phát động để đưa Ukraine vào bàn đàm phán. Danilov khẳng định chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy không có kế hoạch từ bỏ lợi ích quốc gia của Ukraine: “Có rất nhiều đề xuất từ các quốc gia khác nha. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu chúng ta nói về điều gì đó, thì điều đó sẽ chỉ diễn ra theo các điều kiện lợi ích cho Ukraine."

Zelenskyy đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể thực hiện được sau khi quân Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine và ngừng ném bom và giết chóc. Hơn nữa, để đáp trả nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, vào ngày 30/9/2022, Zelenskyy đã ban hành quyết định của NSDC cấm đàm phán với Vladimir Putin. (ghi chú: có lẽ ám chỉ đề xuất 12 điểm của Trung Quốc đòi ngưng bắn và hòa đàm tức khắc, quân ở đâu đứng yên ở đó, hàm ý cắt đất cầu hòa.)

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết Nga có quan điểm "rất tiêu cực" về việc chuyển giao hỏa tiễnửa của Anh cho Ukraine. Đầu ngày hôm Thứ Năm, một bản tin cho rằng Anh quốc đã cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn hành trình tầm xa. "Điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp từ quân đội của chúng tôi, những người sẽ đưa ra các quyết định phù hợp trong bối cảnh này", ông Peskov nói với các phóng viên, theo hãng tin Tass.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Năm đã xác nhận Anh gửi hỏa tiễn hành trình Storm Shadow tầm xa tới Ukraine. Nói trước Hạ viện, Wallace nhấn mạnh rằng vũ khí này sẽ mang lại cho Kiev "cơ hội tốt nhất để tự bảo vệ [chính mình] trước sự tàn bạo liên tục của Nga, đặc biệt là việc cố ý nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, điều trái với luật pháp quốc tế."

⚪ ---- CNN đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các quan chức phương Tây, Anh quốc đã giao một số hỏa tiễn hành trình Storm Shadow cho Ukraine. Việc chuyển giao sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công tầm xa mới trước một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu chống lại Nga.

Một quan chức cho biết loại hỏa tiễn này là "một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự từ góc độ tầm bắn". Được phóng từ trên không, Storm Shadow là hỏa tiễn hành trình tầm xa với tầm bắn 155 dặm (250 kilomét), xếp thứ hai sau Hệ thống Hỏa tiễn Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất. Phạm vi tối đa của Ukraine tại thời điểm này là khoảng 49 dặm (79 kilomét). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelesnky trước đó đã nói rằng cuộc tấn công bị trì hoãn chính xác là do thiếu vũ khí cần thiết. "Vì vậy, chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian."

⚪ ---- Quốc hội Pháp thông qua nghị quyết kêu gọi Liên Âu liệt lính đánh thuê Wagner của Nga vào "nhóm khủng bố". Nghị quyết, không có tính ràng buộc, được thông qua với sự ủng hộ đồng thuận của các chính trị gia. Dân biểu Pháp Benjamin Haddad nói: “Bất cứ nơi nào họ làm việc, các thành viên Wagner gieo rắc bất ổn và bạo lực. Họ giết và tra tấn. Họ tàn sát và cướp bóc. Họ đe dọa và thao túng mà hầu như không bị trừng phạt.” Haddad nói ông hy vọng điều đó sẽ khuyến khích khối 27 nước Liên Âu đưa Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổng thống Ukraine cảm ơn các nhà lập pháp Pháp đã thông qua nghị quyết.

⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Republika Srpska's ATV rằng Ukraine "tự coi mình là nhà tài trợ khủng bố" bằng cách tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin với cáo buộc ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Peskov tái khẳng định ý định của Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công bị cáo buộc khi nào và như thế nào khi thấy phù hợp. Ông cáo buộc NATO trực tiếp tham gia vào cuộc chiến Ukraine vì các thành viên của tổ chức này đang cung cấp cho Kiev vũ khí, đạn dược và các nguồn lực khác.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ký sắc lệnh gọi công dân dự bị tham gia khóa huấn luyện quân sự thường niên hàng năm vào năm 2023. Tài liệu, được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của chính phủ, kêu gọi công dân tham gia huấn luyện quân sự trong Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cơ quan an ninh nhà nước và Dịch vụ An ninh Liên bang. Huấn luyện quân sự được tiến hành hàng năm để cải thiện kỹ năng chiến đấu của lính dự bị. Vào tháng 3, Putin đã ký một sắc lệnh riêng để bắt buộc 147.000 người khác không ở trong lực lượng dự bị.

⚪ ---- Các công tố viên Pháp hôm thứ Tư cho biết họ đã mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh về cái chết của phóng viên AFP Arman Soldin, người bị giết ở Ukraine. Văn phòng Trung tâm Chống Tội phạm Quốc tế Cốt lõi và Tội phạm Thù ghét (OCLCH) sẽ cố gắng xác định hoàn cảnh dẫn đến cái chết của nhà báo AFP.

Soldin, người từng là điều phối viên video Ukraine của cơ quan, đã chết hôm thứ Ba trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn gần Bakhmut. Chủ tịch AFP Fabrice Fries cho biết cái chết của Soldin đánh dấu một "lời nhắc nhở khủng khiếp về những rủi ro và nguy hiểm" mà các nhà báo đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine phải đối mặt.

⚪ ---- Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm thứ Tư cho biết quân Nga bắt đầu rút lui khỏi một số khu vực gần Bakhmut: "Nhờ có sự phòng thủ chu đáo ở hướng Bakhmut, chúng tôi đang thu được kết quả từ các hành động hiệu quả của các đơn vị. Đặc biệt, chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công hiệu quả. Trong một số khu vực của mặt trận, kẻ thù không thể kìm hãm sự tấn công dữ dội của quân phòng thủ Ukraine và rút lui ở khoảng cách lên tới 2 km. Quân phòng thủ của chúng tôi giữ vững mặt trận và không cho phép kẻ thù tiến lên phía trước. Trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục."

Đầu tuần này, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn Wagner bán quân sự của Nga đã cáo buộc các lực lượng Nga đã từ bỏ các vị trí gần Bakhmut và để ngỏ thị trấn cho cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời đe dọa sẽ rút quân khỏi khu vực nếu Moscow không gửi cho họ đạn dược như đã hứa.

⚪ ---- Smartmatic, công ty công nghệ bầu cử đã đệ đơn kiện, đòi Fox News bồi thường 2,7 tỷ đô la về tội phỉ báng với vu khống hãng Smartmatic "gian lận cho Biden" trong cuộc bầu cử năm 2020. Trát đòi của Smartmatic đã triệu tập ban vận động tranh cử tổng thống năm 2020 của Donald Trump, theo phóng viên Oliver Darcy của CNN đưa tin.

Theo báo cáo, Smartmatic đang tìm kiếm một "mảng rộng" các tài liệu từ chiến dịch tranh cử của Trump. Trát đòi hầu tòa đã được ban hành vào tháng trước nhưng không được công khai cho đến thứ Ba 9/5/2023, khi nó được tiết lộ trong các tài liệu của tòa án. Trát hầu tòa yêu cầu chiến dịch tranh cử của Trump chia sẻ với Smartmatic các tài liệu liên quan đến Fox News và các cáo buộc gian lận mà phe Trump đưa ra về cuộc bầu cử năm 2020.

Phe Trump có thể thách thức trát đòi hầu tòa sau khi nó được tống đạt. Các cáo buộc của Smartmatic tương tự như những cáo buộc làm cơ sở cho vụ kiện trị giá 1,6 tỷ đô la Công ty máy bỏ phiếu Dominion đã thương lượng với Fox News và Fox News chịu bồi thường Dominion 787,5 triệu đô la.

Smartmatic hồi đầu năm 2021 đã đệ đơn kiện Fox News cáo buộc mạng này đã phối hợp với chiến dịch tranh cử của Trump để tiến hành một “chiến dịch thông tin sai lệch” khiến công ty công nghệ bỏ phiếu gặp nguy hiểm. Smartmatic cũng đã triệu tập cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr. Giám đốc điều hành của Fox Corporation, Lachlan Murdoch, hôm thứ Ba cho biết công ty của ông sẽ chống lại vụ kiện Smartmatic.

⚪ ---- Cộng Hòa thú nhận điều tra gia đình Biden nhận hối lộ thời làm phó cho Obama, nhưng không có 1 chứng cớ nào. Cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện do Chủ tịch Giám sát James Comer (R-KY) dẫn đầu đã cố gắng liên kết Tổng thống Joe Biden và gia đình ông với các cáo buộc về cơ bản là nhận hối lộ từ nước ngoài. Nhưng Politico nói rằng chưa thấy đưa ra chứng cớ nào, và đang chịu áp lực phải làm như vậy, có nguy cơ cuộc điều tra của họ mất đi tính hợp pháp và hợp pháp.

"Thời điểm quan trọng của chủ tịch Ủy ban Giám sát diễn ra dưới hình thức một cuộc họp báo đã được lên kế hoạch từ lâu về cuộc điều tra của ban hội thẩm của ông ấy đối với Tổng thống Joe Biden, con trai ông ấy là Hunter, người đang phải đối mặt với cuộc điều tra liên bang và các thành viên khác trong gia đình.

CNN báo cáo rằng Dân biểu Comer đã công bố một bản ghi nhớ cáo buộc các thành viên trong gia đình Biden, bao gồm cả con trai ông là Hunter, đã nhận các khoản thanh toán từ các tổ chức nước ngoài ở Romania và Trung Quốc - nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái hình sự.

CNN viết: "Các khoản thanh toán nước ngoài đặt ra câu hỏi về các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden khi cha anh là Joe Biden giữ chức phó tổng thống, nhưng ủy ban không cho thấy bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào về các khoản thanh toán từ các nguồn nước ngoài. Bản thân hồ sơ ngân hàng cũng không chỉ ra mục đích của các khoản thanh toán được thực hiện. Comer đã gợi ý rằng Biden có thể đã bị ảnh hưởng không chính đáng bởi các giao dịch tài chính, đặc biệt là bởi các đối tác kinh doanh nước ngoài của gia đình anh ấy, nhưng báo cáo mới nhất không cho thấy bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện trực tiếp cho Joe Biden, với tư cách là phó tổng thống hoặc sau khi rời nhiệm sở."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã nhận xét rằng các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ hệ tư tưởng Make America Great Again (MAGA) [kiểu Trump] đang nắm quyền kiểm soát tổ chức quốc hội cấp thấp hơn và "bắt giữ nền kinh tế Mỹ làm con tin bằng cách đe dọa vỡ nợ của đất nước chúng ta. "Nói tại một sự kiện Đầu tư vào Hoa Kỳ ở Valhalla, New York, Biden kể về cuộc gặp của ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, theo cách nói của ông, người đã yêu cầu tài trợ đạt đến cấp độ năm 2022 thông qua một số cắt giảm nhất định, không bao gồm quốc phòng. "Bạn sẽ không cắt Medicare và an ninh," Biden đe dọa. Ông nhấn mạnh rằng những cắt giảm mà đảng Cộng hòa đang tìm kiếm sẽ khiến Mỹ mất 780.000 việc làm.Biden cũng lưu ý rằng một số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội, chẳng hạn như Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, hiểu rằng đất nước không thể vỡ nợ do tất cả những thiệt hại có thể gây ra, bao gồm cả việc đẩy nền kinh tế vào suy thoái.⚪ ---- Dân biểu Cộng hòa Hoa Kỳ George Santos không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại ông trước đó trong ngày. Santos đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 đô la vài giờ sau khi bị bắt và sẽ phải ra hầu tòa một lần nữa vào ngày 30/6 trước Thẩm phán Hoa Kỳ Joanna Seybert. Ông cũng nói rằng ông không có ý định từ chức Dân biểu. Santos bị truy tố với 13 tội danh, trong đó có tội danh gian lận, rửa tiền và cố tình khai man trước Hạ viện.⚪ ---- Vài giờ sau khi Dân biểu George Santos (Cộng Hòa-NY) bị truy tố về tội rửa tiền, lừa dối các nhà tài trợ và khai man tiền trợ cấp thất nghiệp, phóng viên Ari Melber của MSNBC đã phát sóng một đoạn âm thanh ghi lại cảnh DB Santos kể một câu chuyện giễu về “căn phòng đầy người Do Thái”. Santos nổi tiếng là từng bịa đặt dòng máu "di sản Do Thái" của riêng mình khi vận động tranh cử, sau đó rút lại những bình luận của mình, thay vào đó nói rằng anh ta chỉ muốn nói rằng mình là "Người Do Thái".Trong đoạn âm thanh MSNBC phát ra, có thể nghe thấy tiếng nói của Santos: “Nếu bạn ngồi trong một căn phòng đầy những người Do Thái, thế là bạn sẽ chết thê thảm rồi." (If you sit in a room with a lot of Jews, you’re fucked.) Hồi tháng 1, một người bạn cùng phòng cũ của Santos nói với CNN rằng Santos đã sử dụng một cái tên nghe có vẻ Do Thái cho những người gây quỹ trực tuyến vì ông tin rằng “người Do Thái sẽ cho nhiều hơn nếu bạn là người Do Thái”.⚪ ---- Cục Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong Báo cáo Ngân khố Hàng tháng vào thứ Tư rằng thặng dư ngân sách của Mỹ tương đương 176 tỷ đô la trong tháng Tư. Tổng doanh thu hàng tháng ở Hoa Kỳ lên tới 639 tỷ đô la, với 381 tỷ đô la đến từ thuế thu nhập cá nhân và 163 tỷ đô la từ bảo hiểm xã hội và hưu trí. Tổng chi tiêu hàng tháng ở Mỹ là 462 tỷ đô la, nổi bật nhất là trong phần An sinh xã hội (Social Security) ở mức 115 tỷ đô la, tiếp theo là Y tế là 63 tỷ đô la và Lãi ròng (Net Interest) là 62 tỷ đô la.⚪ ---- Google đã giới thiệu các thiết bị mang hiệu Pixel mới nhất, bao gồm cả điện thoại thông minh có thể gập lại, vào thứ Tư. Mẫu Pixel 7a giá cả phải chăng, được trang bị chip G2 của Google, sẽ có mặt trên thị trường từ hôm nay với giá khởi điểm 499 USD. Hãng cũng giới thiệu một chiếc máy tính bảng Pixel trị giá 499 USD và một chiếc điện thoại có thể gập lại trị giá 1.799 USD có tên là Google Pixel Fold, có thể đóng vai trò là cả điện thoại và máy tính bảng. Cả bàn và điện thoại có thể gập lại sẽ có sẵn để đặt hàng trước ngay hôm nay với giao hàng bắt đầu vào tháng tới.Google cũng đã công bố các tính năng mới của Android sẽ giúp người dùng tùy chỉnh điện thoại của họ nhiều hơn so với trước đây, bao gồm hình nền do AI cung cấp, tông màu thực và tính năng máy ảnh khung có hướng dẫn giúp máy ảnh "bao quát" và "dễ tiếp cận hơn" và tính năng Tìm thiết bị được cập nhật tính năng. Công ty cũng thông báo rằng họ đang hợp tác với WhatsApp để đưa ứng dụng trò chuyện lên đồng hồ thông minh của mình.⚪ ---- Google LLC đã tiết lộ vào thứ Tư rằng công cụ tìm kiếm của họ sẽ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo tổng quát để cung cấp kết quả chi tiết cho người dùng, Giám đốc điều hành công ty mẹ Alphabet của công ty Sundar Pichai đã chia sẻ tại Hội nghị I/O 2023 hàng năm hôm thứ Tư. Chatbot Bard của Google được tiết lộ là hoàn toàn chạy trên mô hình mã hóa mới nhất, cùng với Gemini hiện đã được xác nhận là đối thủ cạnh tranh với ChatGPT của Microsoft. Google đang cung cấp Bard tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, loại bỏ danh sách chờ và cuối cùng đưa chương trình đến gần Gemini hơn để hỗ trợ nhiều Ứng dụng Google.⚪ ---- Có ít nhất 3 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra gần Cầu Quốc tế Pharr-Reynosa dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico, theo truyền thông địa phương đưa tin. Hãng truyền thông Mexico Adn40 cho biết: "Rõ ràng cuộc đối đầu đã xảy ra giữa các phần tử của quân đội và thường dân có vũ trang; có 3 nghi phạm hình sự đã bị giết".⚪ ---- Dữ liệu mới từ công ty J.D. Power về điểm của các hãng hàng không Hoa Kỳ. Trong năm thứ hai liên tiếp, mức độ hài lòng chung của hành khách giảm xuống, trong đó chi phí và lệ phí là yếu tố lớn nhất đối với người tiêu dùng. Đó là theo "2023 North America Airline Satisfaction Study" (Nghiên cứu về mức độ hài lòng của các hãng hàng không Bắc Mỹ năm 2023) của J.D. Power, xếp hạng các hãng hàng không dựa trên phản hồi của 7.774 hành khách đã bay từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023. Các yếu tố trong thang điểm 1.000 bao gồm máy bay, lên máy bay, làm thủ tục lên máy bay, chi phí và thời gian đến. dịch vụ chuyến bay. Vì vậy, ai đã đứng đầu?Đối với loại vé "Premium economy" (trung bình đắt hơn vé economy 65%-85% (điểm trung bình 820):1. Delta Air Lines (848 điểm)2. JetBlue Airways (840)3. Alaska Airlines (823)4. American Airlines (821)5. Air Canada (797)6. United Airlines (784)Loại vé bình dân / Economy (điểm trung bình 782)1. Southwest Airlines (827)2. Delta Air Lines (801)3. JetBlue Airways (800)4. Alaska Airlines (781)5. WestJet (777)6. Allegiant Air (775)7. United Airlines (770)8. Air Canada (765)9. American Airlines (764)10. Spirit Airlines (727)11. Frontier Airlines (705)⚪ ---- Theo báo In the Know của Yahoo, Chris Zou (một nhà sáng tạo nội dung ở Toronto) đã sử dụng TikTok để kêu gọi sự chú ý đến sức mạnh và tầm ảnh hưởng của người Mỹ gốc Á ở California. Zou tham khảo một video do một người dùng TikTok khác thực hiện về cách người châu Á ở California nói riêng được “xây dựng khác biệt” so với những người châu Á khác.“Đôi khi, và tôi nhấn mạnh rằng, không phải lúc nào cũng vậy, họ lớn lên trong những khu dân cư người Mỹ gốc Á giàu có, đây không thực sự là những gì đại diện cho người Mỹ gốc Á ở phần còn lại của nước Mỹ,” Zou giải thích về người gốc Á ở California.Zou nói tiếp, "Tôi không biết liệu người gốc Á ở California có nhất thiết phải biết điều này hay không, nhưng các bạn thực sự có rất nhiều quyền lực đối với tất cả người Mỹ gốc Á ở Bắc Mỹ. Các bạn đã thiết lập giai điệu cho phần còn lại của chúng tôi ở đây."California là nơi sinh sống của hơn 6 triệu người gốc Á, theo dữ liệu mà AP News có được thông qua Cục điều tra dân số Hoa Kỳ vào năm 2021. Theo cùng một bài báo, dân số châu Á ở California đã tăng 25% trong thập niên qua, khiến nó trở thành “nhóm dân tộc phát triển nhanh nhất trong tiểu bang đông dân nhất của quốc gia.”Ở mức 45%, gần một nửa người Mỹ gốc Á sống ở các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ. Gần một phần ba, 30% Mỹ gốc Á sống ở California, theo báo cáo trong một bài báo năm 2021 từ Trung tâm Nghiên cứu Pew. Zou ca ngợi nhan sắc của các cô gái gốc Á tại California, một khuôn mẫu “bé gái châu Á” (“Asian baby girl”) để nói về phụ nữ gốc Á ở California, mà Zou gọi tắt là “ABGs” để mô tả những phụ nữ châu Á có ngoại hình thường được đặc trưng bởi hàng mi nối dài, khuôn mặt trang điểm đậm, móng tay acrylic và một kiểu tóc quyến rũ nào đó.Zou nói rằng khi các cô gốc Á khởi động thời trang nào, thì sẽ ảnh hưởng toàn Bắc Mỹ, "xu hướng đó sẽ đi về phía bắc đến Vancouver và sau đó là phía đông đến Toronto, và trong hai đến ba năm nữa, tất cả các Tiffany, Jessica và Vivians của Toronto sẽ [bắt chước như thế]."Zou nói về kiểu tóc balayage, là xuất phát từ dân gốc Á California. Bản tin viết: Balayage là một loại kỹ thuật làm nổi bật tóc tạo ra hiệu ứng chuyển màu mềm mại, tự nhiên từ tối sang sáng hơn. Bản tin ghi lời giải thích của cô Laura, một người sáng tạo TikTok người Việt Nam, nói với Dazed Digital: “Các cô gái châu Á chúng tôi sinh ra đều có mái tóc sẫm màu tự nhiên, vì vậy đôi khi chúng tôi muốn có một sự thay đổi mạnh mẽ.” (thời trang mới này là: có chỏm hơi sáng giữa tóc trên mái tóc đen tự nhiên.)⚪ ----Theo báo The Maritime Executive, một đội tàu Trung Quốc hôm Thứ Tư đã đi vào vùng biển Việt Nam và lảng vảng trong một khu đất cho thuê ngoài khơi giữa Nga và Việt Nam nhằm thách thức trực tiếp các lợi ích của Nga, báo cáo từ cuộc theo dõi của AIS do tổ chức phi lợi nhuận South China Sea Chronicle Initiative và các tổ chức giám sát khác thực hiện.Người ta thấy tàu khảo sát Xiang Yang Hong 10 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở vị trí cách Con Dau (Cồn Dầu?) khoảng 120 hải lý, theo RFA. Con tàu được hộ tống bởi hai tàu tuần tra của Duyên phòng Trung Quốc, số hiệu 4303 và 5305, và không ít hơn 7 tàu đánh cá dân quân biển Trung Quốc. Lực lượng đặc nhiệm này đông hơn bình thường và Việt Nam đã cử một tàu giám sát có tên là Kiểm Ngư 414, để theo dõi sự quá cảnh của họ.Theo Reuters, tàu nghiên cứu Trung Quốc đã di chuyển với tốc độ phù hợp để khảo sát, một hoạt động thường cần có sự chấp thuận của quốc gia ven biển. Khu vực quá cảnh bao gồm một lô đất do công ty dầu khí Nga Zarubezhneft và công ty dầu khí nhà nước PetroVietnam nắm giữ. Giống như áp lực trước đó của Trung Quốc đối với hoạt động khí đốt ngoài khơi của Rosneft ngoài khơi Việt Nam, một số nhà phân tích coi quá cảnh là một thách thức trực tiếp đối với lợi ích của Nga."[Đây là một] phép thử sự thật xem liệu Nga, chịu ơn [Trung Quốc] do cuộc chiến ở Ukraine, có phải chỉ là một cường quốc hạng hai hay không khi khuất phục trước áp lực của Bắc Kinh và từ bỏ đối tác quan trọng nhất của mình ở Đông Nam Á," Collin Koh, Nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam cho biết.Hai ngày trước đó, một tàu dân quân biển duy nhất của Trung Quốc đã tiếp cận một cuộc tập trận hải quân chung ASEAN-Ấn Độ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo RFA. Con tàu đi ngang qua những người tham gia khác mà không xảy ra thêm chuyện gì.Trung Quốc tuyên bố phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là lãnh thổ vốn có của mình theo chính sách "đường chín đoạn". Các tàu nghiên cứu và tàu tuần duyên của Trung Quốc là những vị khách thường xuyên đến vùng biển Việt Nam, đặc biệt là gần các dự án dầu khí. Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, Rosneft, đã từ bỏ thị trường Việt Nam sau khi gặp phải phản ứng ngược tương tự."Các chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông... có đặc điểm là sử dụng các tàu nghiên cứu và đội tàu hộ tống của chúng để quấy rối các hoạt động phát triển dầu khí của các bên yêu sách khác, buộc họ phải xem xét lại hoặc từ bỏ các dự án của mình. Trung Quốc thường triển khai một số tàu khảo sát, cũng như một hộ tống đội tàu thực thi pháp luật và dân quân biển, đến các lô dầu khí đã được lên kế hoạch của các quốc gia có yêu sách nhằm ngăn chặn các bên yêu sách khác tiếp cận các vùng biển này,” nhà nghiên cứu Viet Hung Nguyen Cao giải thích trong một phân tích năm 2020.⚪ ---- Theo báo The Korea Herald, một kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho người tìm việc Việt Nam đã có số lượng người dự thi cao nhất trong 10 năm, theo dữ liệu cho thấy hôm thứ Tư. Năm nay, có tổng cộngghi danh thi “EPS-TOPIK (Bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn của Hệ thống cấp phép việc làm)”, tăng hơn gấp đôi so với 11.600 người đăng ký một năm trước đó. Con số năm 2023 cũng là cao nhất trong một thập niên, theo Cục Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.EPS-TOPIK là một phần của kỳ thi hai giai đoạn bắt buộc đối với người Việt Nam muốn vào Nam Hàn để làm việc. Sau khi vượt qua kỳ thi EPS-TOPIK, họ phải thực hiện bài kiểm tra kỹ năng nghề bao gồm kiểm tra thể chất, kiểm tra đánh giá kỹ năng công việc và phỏng vấn chuyên sâu. Điểm tối thiểu để vượt qua EPS-TOPIK là 80 trên 200 điểm.EPS là chương trình di cư lao động của chính phủ Nam Hàn, tập trung vào các ngành sản xuất và ngư nghiệp. Chính phủ đã ký một biên bản ghi nhớ với 16 quốc gia để cung cấp sự ổn định cho lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp Nam Hàn đang bị thiếu lao động trầm trọng và kiểm soát việc sử dụng lao động bất hợp pháp của người nước ngoài tại đây.Chương trình việc làm được cấp phép, được tổ chức hàng năm từ tháng 7 đến tháng 11, tuyển dụng lao động nước ngoài từ các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất, xây dựng và đánh cá. Phần lớn lao động Việt Nam (19.228) ứng tuyển vào lĩnh vực sản xuất trong năm nay, trong khi ngành xây dựng và đánh bắt cá lần lượt có 340 và 2.558 ứng viên.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Hàng ngàn xe buýt và hàng chục ngàn phương tiện khác chưa thể kinh doanh do ùn tắc đăng kiểm khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, trên các diễn đàn về ô tô và phỏng vấn trực tiếp, tình trạng bức xúc của người dân, DN xung quanh vấn đề đăng kiểm đang căng thẳng. Tại TP.HCM đang có 15/19 TTĐK hoạt động nhưng số chuyền kiểm định có đủ nhân sự để hoạt động chỉ chiếm khoảng 56%. Vì vậy, công suất kiểm định hằng ngày hiện chỉ đáp ứng 50% so với trước, tương đương 1.860 xe/ngày. Trong khi đó, chưa kể lượng xe chưa được kiểm định từ các tháng trước dồn lại, chỉ riêng tháng cao điểm nhất trong năm là tháng 4 vừa qua đã có 88.000 xe đến hạn phải kiểm định. Trong tháng 5 này, lượng ô tô mang biển số TP sẽ có 65.000 xe đến hạn kiểm định. Tình trạng quá tải chờ đến lượt kiểm định sẽ còn căng thẳng hơn.⚪ ----Theo VietnamPlus. Nguyễn Thanh Tú gặp anh Phan H. đặt vấn đề mua bán thận để ghép và anh Phan H. đồng ý, tuy nhiên sau đó anh Phan H. không được ghép thận như đã thỏa thuận và không đòi lại được đủ số tiền đã ứng. Chiều 11/5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi "mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người." Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1990, ở phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1990, ở ấp An Qui, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), đều đang trú tại thành phố Huế. (Bản tin không nói rõ có bác sĩ nào liên hệ hay không, vì hoạt động này phải có bác sĩ và phòng mổ.)⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Một Việt kiều do thua bạc nên đã điều hành đường dây ma túy cực khủng, có nhiều chân rết quan trọng. Ngày 10-5, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, hoạt động tinh vi, đưa hàng trăm kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 95 kg ma túy. Công an TP HCM đã khởi tố Trương Ngọc Mai (SN 1997), Chu Bá Chung (tên gọi khác là Long, SN 1984, quốc tịch Canada), Đỗ Thị Minh Tâm (SN 1985), Trần Kim Loan (SN 1972) và Mai Thị Ngân (SN 1994) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".⚪ ----Theo Báo VietnamNet. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp Giám đốc Sở và tương đương trở lên, trong đó có 1 nguyên Ủy viên Trung ương, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 2 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như: khởi tố, điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang; 2 cán bộ TAND và 1 cán bộ VKSND; 14 cán bộ thanh tra, giám sát của các cơ quan (Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia) và 12 cán bộ thanh tra các địa phương.⚪ ---- HỎI 1: Giới trẻ Mỹ làm thêm bên lề vì cần tiền mà lương công việc chính không đủ xài?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 40% thế hệ "Gen Z" đang tin tưởng vào một "sự hối hả bên lề" bên ngoài công việc từ chín đến năm giờ của họ để chống lại cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi một cuộc suy thoái tiềm ẩn xuất hiện. Cho dù đó là trông trẻ, lái xe cho một công ty chia sẻ chuyến đi hay bán hàng trực tuyến, các chuyên gia trẻ tuổi đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm sống. Theo Side Hustle Nation, công việc hối hả trung bình mang lại 1.122 đô/tháng, nhưng thu nhập trung bình thấp hơn nhiều chỉ với 200 đô/tháng.Theo Kantar, một công ty phân tích và dữ liệu, 40% nhân viên Gen Z trả lời đang kết hợp ít nhất hai vai trò do chi phí sinh hoạt. Một cuộc khảo sát tương tự do Microsoft ủy quyền cho thấy 48% số người được hỏi thuộc Thế hệ Z đang làm việc nhiều công việc khác nhau để tăng thu nhập hàng tháng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Biden bất ngờ tăng điểm, qua mặt Trump và DeSantis?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump hai điểm và dẫn trước Thống đốc Florida Ron DeSantis ba điểm trong các trận đấu giả định vào năm 2024. Một cuộc thăm dò của News/You Gov được công bố hôm thứ Tư cho thấy 45% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ Biden, trong khi 43% cho biết họ sẽ ủng hộ Trump.Khi được hỏi về một trận đấu giả định giữa Biden và DeSantis, 45% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ Biden, trong khi 42% những người được khảo sát ủng hộ DeSantis.Chi tiết: