- Mark Zuckerberg (ông chủ Facebook) lần đầu thi đấu võ jiu-jitsu, thắng huy chương vàng và bạc - Nga: duyệt binh lèo tèo, không xe tăng, chỉ 1 chiếc T-34 xưa cổ 80 tuổi, không có phi cơ nào. Putin thanh minh: Phương Tây đang chiến tranh thực với Nga. - Thứ Trưởng Ba Lan: Ukraine đừng hấp tấp, phải chuẩn bị đủ vũ khí mới khởi động tổng phản công Nga.

Mark Zuckerberg, 38 tuổi, đã lần đầu thi đấu trong giải đấu võ jiu-jitsu hôm thứ Bảy, và đã thắng được huy chương vàng và bạc, theo bản tin do chính anh đăng trên Instagram.

.

- TIN VN. Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng: Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản.

- TIN VN. Bệnh viện ở TPSG phải kê thêm nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng.

- HỎI 1: Có phải 86% trẻ em Mỹ từng rơi vào lo lắng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 52% dân Mỹ nói tiền làm hại sức khỏe tâm thần của họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/5/2023) ⚪ ---- Công ty Novavax Inc. đã công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ giảm 25% lực lượng lao động toàn cầu như một phần của "kế hoạch tái cấu trúc và giảm chi phí." Công ty cho biết động thái này dự kiến sẽ giảm chi phí kết hợp hàng năm khoảng 40% đến 50% so với năm trước.

.

Trong báo cáo hôm nay (Thứ Ba 9/5), Novavax đã nói tổng doanh thu đã giảm từ 704 triệu đô la trong quý 1 năm 2022 xuống còn 81 triệu đô la trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/3/2023. Bên cạnh đó, công ty đã lỗ ròng 294 triệu đô la, trước khi thu nhập ròng là 203 triệu đô la trong quý 1 năm 2022 cùng kỳ năm 2022. Novavax dự kiến tổng doanh thu cả năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 1,4 tỷ USD đến 1,6 tỷ USD.

.

⚪ ---- Mark Zuckerberg, 38 tuổi, đã lần đầu thi đấu trong giải đấu võ jiu-jitsu hôm thứ Bảy, và đã thắng được huy chương vàng và bạc, theo bản tin do chính anh đăng trên Instagram. Video quay tại giải đấu cho thấy một số hoạt động của người sáng lập công ty Facebook, theo báo USA Today đưa tin. Theo Sports Illustrated, Zuck, người đã bắt đầu tập luyện jiu-jitsu trong thời kỳ đại dịch, "đã tồn tại lâu hơn trên sân ở cả nội dung "gi" và "no gi" của hạng nhẹ bậc thầy đai trắng 2 [white belt master 2 lightweight division]."

.

Như Yahoo News viết rằng, Zuck có vẻ khó chịu với trọng tài trong một hiệp đấu, trong đó Zuck đã bị ghim và trọng tài gọi trận đấu cho đối thủ của anh thắng hiệp này. Trọng tài dường như nghĩ rằng Zuck đã "thua" [vì có vẻ như vỗ tay vào sàn nệm], nhưng những người chứng kiến nói rằng tỷ phú đã bối rối và ngạc nhiên về điều đó và khẳng định đó là một điều sai [vì không vỗ tay xuống sàn].

.

.

Trận đấu đó được cho đấu lại với tỷ số hòa 0-0. Bản tin Bleacher Report nói rằng khi nói chuyện với Joe Rogan vào tháng 8 năm ngoái về việc bắt đầu với võ tổng hợp, Zuck nói, "Ngay từ buổi đầu tiên tôi tập, khoảng năm phút sau, tôi đã nghĩ, 'Đây [môn võ này] là đâu trong cả đời mình vậy? '" Zuck cũng đã tham gia các cuộc chạy đua [điền kinh], học may vá và chào đón một em bé mới, theo các bài đăng khác gần đây trên Instagram của nhà tỷ phú này.

.

⚪ ---- Các sĩ quan bán quân sự Pakistan đã bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan vì liên quan đến một vụ án tham nhũng. Khan bị quân đội bắt bên ngoài Tòa án tối cao ở thủ đô Islamabad của Pakistan trong khi phủ nhận cáo buộc, nói rằng vụ bắt giữ có động cơ chính trị. Một năm trước, Khan đã bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội và kể từ đó đã dẫn đầu một chiến dịch bầu cử sớm.

.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba nói rằng "sự đối đầu và cạnh tranh của Trung Quốc chắc chắn đã tăng lên" đồng thời nói thêm rằng việc xử lý nguyên liệu thô phải diễn ra tại địa phương, không phải ở Trung Quốc hay các nơi khác. Tại Nghị viện châu Âu, Scholz nói thêm rằng bất chấp thực tế đó, châu Âu không tách rời mà thay vào đó đề xuất một "sự gỡ bỏ thông minh" ("intelligent disengagement") như con đường phía trước với Trung Quốc, phải nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại tự do với Mercosur, Mexico, Ấn Độ, Indonesia, Australia và Kenya. "Châu Âu phải hướng ra thế giới...Vị trí của Liên Âu ngang tầm với các nước khác và bên cạnh họ."

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba tuyên bố sẽ tăng lương cho khoảng 700.000 công chức lên tới 45% trong vòng hai năm tới: "Trong khuôn khổ của thỏa thuận thương lượng tập thể này, chúng tôi đang tăng lương 45%, bao gồm cả phần phúc lợi, do đó tăng mức lương tối thiểu của công nhân lên 15.000 liras (768 USD)."

.

Phản ứng từ các thị trường đã chỉ trích rộng rãi biện pháp này và cho rằng nó có thể đẩy vòng xoáy giá lương tăng cao hơn nữa, vì lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao gần 44%. Thông báo của ông Erdogan được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 14/5, khi cử tri sẽ bầu chọn một tổng thống mới cũng như 600 dân cử. Erdogan sẽ chống lại thủ lĩnh phe đối lập Kemal Kilicdaroglu, người đã nhận được sự ủng hộ từ liên minh sáu đảng của ông vào tháng Ba.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nói rằng ông đã thảo luận về vòng trừng phạt mới nhất chống lại Nga với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong chuyến thăm của bà tới Kiev. Khi họp báo chung, Zelensky cảm ơn Liên Âu đã sẵn sàng cung cấp "đạn dược rất cần thiết, một triệu quả đạn pháo" cho Ukraine. Hai người cũng đã thảo luận về tốc độ mà sự hỗ trợ này sẽ được cung cấp, vì theo Zelensky, loại đạn này đã cần thiết trên chiến trường.

.

⚪ ---- Chính phủ Anh đang xem xét cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, yêu cầu Quỹ Quốc tế Hỗ trợ Ukraine (IFU) bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp cho Kiev vũ khí tấn công có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km. Tuy nhiên, một quan chức Anh nói rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc cung cấp và thời hạn vận chuyển, loại và số lượng vũ khí vẫn chưa được thống nhất. Quỹ IFU bao gồm Anh quốc, Na Uy, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển và có nghĩa là mua hỗ trợ quân sự ưu tiên cho Ukraine.

.

⚪ ---- Cuộc duyệt binh diễn ra vào ngày 9/5/2023, trên Quảng trường Đỏ của Moscow ngắn hơn so với những năm trước và chỉ có một chiếc xe tăng – chiếc T-34 xưa cổ 80 tuổi – và không có máy bay chiến đấu và trực thăng bay qua, theo hãng tin Nga Agentstvo trên Telegram. Agentstvo cho biết lẽ ra 10.000 binh sĩ đã tham gia sự kiện này, nhưng thực tế chỉ có khoảng 8.000 – con số ít nhất kể từ năm 2008. Được cho là những người đang chiến đấu chống lại Ukraine cũng tham gia, nhưng một số đơn vị quân sự đại diện hồi năm ngoái đã mất tích. Đặc biệt, Sư đoàn xe tăng Kantemirovskaya cận vệ số 4, có quân ở tỉnh Kharkiv trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu, đã không thấy đâu, Agentstvo viết.

.

Lượng thiết bị quân sự được đưa đến Quảng trường Đỏ cũng ít hơn nhiều so với năm 2022 – BBC của Nga đưa tin rằng Điện Kremlin được cho là đã tập hợp tổng cộng 125 thiết bị. Đồng thời, một phóng viên của tờ báo Bild của Đức đã đếm được một số loại xe bọc thép, Iskanders, S-400 và hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Yars. Chỉ có một chiếc xe tăng duy nhất trong cuộc duyệt binh, một chiếc T-34, hiện đã 80 tuổi. Năm ngoái, có khoảng 20 loại xe tăng khác nhau và T-34 thường đứng đầu cột cơ giới hóa hàng năm, vốn luôn có các xe tăng mới hơn. Lần này chỉ có một số xe bọc thép theo sau.

.

Trước khi cuộc duyệt binh bắt đầu, Putin đã có một bài phát biểu, lặp lại những điều sai trái rằng phải tấn công Ukraine vì Ukraine đề cao chủ nghĩa phát xít và vì phương Tây khiêu khích. Putin nói rằng phương Tây đang tiến hành một "cuộc chiến thực sự" chống lại Nga: “Nền văn minh ngày nay một lần nữa đang ở một bước ngoặt quyết định. Một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại quê hương của chúng ta.”

.

Các nguyên thủ của 6 quốc gia – Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan – cũng như tổng thống tự phong của Belarus, Alexander Lukashenko, đã có mặt để lắng nghe Putin.

.

⚪ ----- Stanisław Żaryn, quyền Thứ Trưởng của Bộ Trưởng Điều phối viên các Dịch vụ Đặc biệt tại Ba Lan, đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine đừng vội vàng hối thúc Kyiv phản công vì chưa chuẩn bị kỹ: “Các quốc gia ủng hộ Ukraine nên biết rằng hiệu quả của các hành động trong những tuần tới sẽ phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị cho chiến dịch quân sự và cơ sở hậu cần của nó. Bắt đầu một cuộc tấn công mà không có sự chuẩn bị thích hợp có thể làm mất đi cơ hội của người Ukraine để thay đổi tình hình ở mặt trận." Trước đó, Tổng thống Czech Petr Pavel cũng đã cảnh báo riêng với giới lãnh đạo Ukraine về sự nguy hiểm của một cuộc phản công vội vàng.

.

⚪ ---- Ukraine kỷ niệm Ngày Châu Âu thay vì Ngày Chiến thắng lần đầu tiên vào ngày 9/5/2023, một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ký sắc lệnh hủy bỏ ngày lễ thời Liên Xô vẫn được đánh dấu ở Nga. Zelenskyy cho biết Ukraine sẽ cùng với phần còn lại của châu Âu tổ chức lễ kỷ niệm sự thất bại của Đức Quốc xã vào năm 1945 vào ngày 8/5. Nga tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 9/5 vì phải mất một ngày tin tức về sự đầu hàng của Đức Quốc xã mới đến được điện Kremlin.

.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến Kiev bằng xe lửa vào sáng sớm ngày 9/5, một giờ sau khi thông báo an toàn được thông báo ở thủ đô Ukraine sau cuộc không kích thứ hai trong đêm của Nga. Đến Kyiv, bà Von der Leyen cho biết bà hoan nghênh quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về việc tổ chức Ngày Châu Âu 9/5 tại Ukraine. Ukraine cho biết đã bắn hạ 23 trong số 25 hỏa tiễn mà Nga đã bắn vào Ukraine và tất cả 15 quả đều nhắm vào thủ đô Ukraine.

.

⚪ ---- Nga tiến hành các biện pháp kéo dài cuộc chiến ở Ukaine. Dara Massicot, chuyên gia về quân sự Nga tại RAND Corporation, nói trong một sự kiện do Đại học Georgetown tổ chức vào tháng 4: "Nga đang từng bước thực hiện các cơ chế pháp lý cần thiết mà họ cần thực hiện để chuyển đổi nền kinh tế và chuyển đổi đất nước sang một thứ gì đó có thể tiếp cận, có khả năng là nền tảng thời chiến. Nga đang tiến hành một cách có phương pháp một quá trình để chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn và kéo dài."

.

Cụ thể, các nhà lập pháp đã sửa đổi luật bắt buộc của Nga vào tháng 4 để cho phép chính phủ gửi thông báo trưng binh qua mạng, thay vì gửi giấy triệu tập phải có chữ ký của người nhận mới có hiệu lực. Những người nhận được giấy triệu tập và không có mặt tại các văn phòng tuyển dụng sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt, chẳng hạn như không được phép đăng ký xe hơi hoặc rời khỏi đất nước.

.

Massicot cho biết kể từ cuối năm 2022, Nga đã thực hiện một số "trong số những thay đổi lập pháp, trong đó xiết chặt các hình phạt đối với hành vi trốn quân dịch, về cơ bản là đặt mức dừng lỗ cho mọi người". "Không ai thực sự có thể rời quân ngũ ngay bây giờ trừ khi họ được giải ngũ về mặt y tế."

.

Massicot tin rằng Điện Kremlin đang cố gắng tránh lặp lại thất bại "huy động một phần" vào năm 2022, khi Nga cố gắng bắt 300.000 nam giới nhập ngũ. Điều đó đã thúc đẩy hàng trăm nghìn thanh niên có học thức hoặc giàu có của Nga trốn ra nước ngoài, làm suy giảm vốn tri thức của đất nước.

.

⚪ ---- Trong khi 58% người Ukraine tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga, thì 68% tin rằng Ba Lan là đồng minh quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến, theo cuộc thăm dò của Tổ chức Sáng kiến Dân chủ và Trung tâm Razumkov. Cuộc khảo sát được tiến hành vào cuối tháng 3, với kết quả được công bố vào ngày 8 tháng 5.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 8/5 cho biết Ukraine cần một lộ trình cụ thể, rõ ràng để trở thành thành viên NATO, vì những lời hứa mơ hồ trước đây về "việc gia nhập cuối cùng" đã được chứng minh là không hiệu quả. Tsahkna gợi ý rằng các đồng minh NATO cần xác định các bước cụ thể hướng tới tư cách thành viên của Ukraine, thay vì chỉ lặp lại lập trường hiện tại của họ là hoan nghênh Ukraine gia nhập liên minh.

.

Một số đồng minh chủ chốt, đặc biệt là Hoa Kỳ, do dự trong việc xác định các bước tiếp theo để Ukraine trở thành thành viên, do nguy cơ xung đột trực tiếp với Điện Kremlin. Thay vào đó, họ tập trung vào cách cung cấp viện trợ quân sự để Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến, đồng thời nhắc lại lời hứa của NATO rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên của Liên minh.

.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào mùa hè này, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ký kết các biện pháp, bao gồm một quỹ dài hạn trị giá 500 triệu euro được cung cấp hàng năm, để giúp đỡ Ukraine. Họ cũng có thể nâng cao tình trạng quan hệ chính thức của NATO với Ukraine.

.

⚪ ---- Cố vấn Văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết trong chương trình Tranh luận trên đài tin tức UNIAN ngày 8/5 rằng Crimea của Ukraine có thể bị tước quyền tự trị sau khi được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân đội Nga: "Rõ ràng, khi giành được quyền tự trị, trong tiềm thức bạn cho rằng mình giỏi hơn các khu vực khác. Đối với một quốc gia đơn nhất, quyền tự trị là một con đường nguy hiểm, một con đường xung đột ở cấp độ khu vực." Podolyak nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng quyền của tất cả các nhóm thiểu số, nghĩa là những người Tatar ở Crimea "đáng được (tất cả) người Ukraine thông cảm."

⚪ ---- Giải thưởng Pulitzer đã được công bố vào thứ Hai. Những người thắng giải là các nhà báo có các bài tường trình xuất sắc trong năm 2022.. Dịch vụ công: Mstyslav Chernov, Lori Hinnant, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko, AP. Công việc của họ được mô tả là "báo cáo dũng cảm" từ thành phố Mariupol bị bao vây về việc tàn sát thường dân trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga.. Tin thời sự mới nhất: Los Angeles Times. Các phóng viên của tờ báo này đã công bố một cuộc trò chuyện được ghi âm bí mật giữa các quan chức thành phố Los Angeles, trong đó có những bình luận phân biệt chủng tộc, sau đó đưa tin chi tiết về hậu quả.. Báo cáo điều tra (Investigative reporting): Tạp chí Wall Street Journal. Loạt bài "Tài sản vốn" ("Capital Assets") của tờ báo đã phân tích các khoản đầu tư của khoảng 12.000 quan chức liên bang và gia đình họ từ năm 2016 đến năm 2021. Các nhân viên đã thu thập và phân tích dữ liệu về khoảng 850.000 tài sản tài chính và hơn 315.000 giao dịch.. Báo cáo giải thích (Explanatory reporting): Caitlin Dickerson, báo The Atlantic. Dickerson đã thực hiện hơn 150 cuộc phỏng vấn như một phần của cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về chính sách "không khoan nhượng" của cựu Tổng thống Donald Trump đối với việc chia cắt trẻ em ở biên giới.Báo cáo quốc gia (National reporting): Caroline Kitchener, báo Washington Post. Phóng viên đã viết về hậu quả của phán quyết của Tòa án Tối cao lật ngược hồ sơ [về phá thai] Roe v. Wade, bao gồm cả những câu chuyện về những người phụ nữ cố gắng vượt qua hậu quả.Báo cáo quốc tế (International reporting): New York Times. Các phóng viên của tờ báo NYT đã giành chiến thắng khi đưa tin về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, bao gồm cả cuộc điều tra về những cái chết của người Ukraine ở thị trấn Bucha.⚪ ----- Thẩm phán Juan Merchan, giám sát vụ Trump chi tiền bịt miệng các cô, đã ban hành lệnh yêu cầu Trump hạn chế việc sử dụng mạng xã hội. Merchan đã ban hành lệnh hôm thứ Hai đứng về phía các công tố viên Manhattan và nói rằng tài liệu và thông tin được cung cấp cho đội bào chữa cho Trump “chỉ nhằm mục đích chuẩn bị bào chữa trong vấn đề này,” NBC News đưa tin.Trump phải đối mặt với 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh về vai trò bị cáo buộc của Trump trong một khoản thanh toán tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels để che đậy một vụ ngoại tình trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trump khai vô tội.NBC News cũng đưa tin rằng lệnh thẩm phán viết rằng bất kỳ ai có quyền truy cập bằng chứng được giao cho nhóm của Trump “không được sao chép, phổ biến hoặc tiết lộ” tài liệu, kể cả trên mạng xã hội, mà không được sự chấp thuận của tòa án.⚪ ---- Bryan Slaton, Dân biểu tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa trong Hạ viện Texas, đã từ chức hôm thứ Hai—chỉ một ngày trước khi các nhà lập pháp chuẩn bị bỏ phiếu về việc có nên trục xuất DB này vì những cáo buộc có hành vi sai trái tình dục với một thực tập sinh 19 tuổi hay không. Một báo cáo được công bố hôm thứ Bảy cho thấy Dân biểu Bryan Slaton, 45 tuổi, trong số các hành vi phạm tội khác, đã mời cô thực tập sinh tuổi vị thành niên đến căn hộ ở Austin của mình, nơi y mời rượu để khiến cô ấy say mèm, rồi cô phải ở lại qua đêm, và bị quan hệ tình dục. Các nhà điều tra nói rằng cô quá say, và không thể gọi đó là đồng thuận.⚪ ---- David Shafer, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia, hiện tuyên bố rằng âm mưu làm đại cử tri giả của ông không nên bị truy tố tội hình sự vì ông đã hành động theo lời khuyên của nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump, theo CNN hôm thứ Hai.Bản tin CNN viết: "Cụ thể, các luật sư của Shafer nói rằng thân chủ của họ đã dựa vào 'lời khuyên lặp đi lặp lại và chi tiết của cố vấn pháp lý' khi anh ta tổ chức một nhóm cử tri 'ngẫu nhiên' từ Georgia và tự mình phục vụ, do đó 'loại bỏ mọi khả năng có ý định phạm tội hoặc trách nhiệm pháp lý', theo một bản sao của bức thư ngày 5/5/2023. Bức thư, lần đầu tiên được báo cáo bởi báo Atlanta Journal-Constitution, được đưa ra khi Biện Lý Willis điều tra những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia đang lên kế hoạch đưa ra thông báo về những truy tố có thể chống lại Trump hoặc các đồng minh của ông ấy vào cuối mùa hè này." Điều này được đưa ra sau khi có báo cáo vào tuần trước rằng 8 trong số 16 đại cử tri giả mạo đã chấp nhận thỏa thuận miễn tố từ Biện lý quận Fulton Fani Willis.⚪ ---- Canada đã trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc Zhao Wei hôm thứ Hai vì liên quan đến một âm mưu đe dọa chống lại một Dân Biểu Canada. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Melanie Joly nói: "Tôi đã nói rõ: chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức can thiệp nào của nước ngoài vào công việc nội bộ của chúng tôi. Các nhà ngoại giao ở Canada đã được cảnh báo rằng nếu họ tham gia vào loại hành vi này, họ sẽ bị đuổi về nước. Quyết định này đã được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận tất cả các yếu tố liên quan." Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin Zhao Wei, một nhà ngoại giao tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, bị cáo buộc đang nỗ lực đe dọa người thân của Dân Biểu đảng Bảo thủ Michael Chong.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba trả đũa Canada, nói "Jennifer Lynn Lalonde, lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Canada tại Thượng Hải là nhân vật không được hoan nghênh." Bộ nhấn mạnh rằng lãnh sự có thời hạn đến ngày 13/5 để rời khỏi TQ. "Trung Quốc bảo lưu quyền phản ứng thêm," theo bản tuyên bố.⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã bình luận về vấn đề trần nợ hôm thứ Hai, kêu gọi đảng Cộng hòa ngừng tạo ra khủng hoảng vì mức trần này đã được tăng 78 lần kể từ những năm 1960s. Jean-Pierre nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày: "Chúng ta không nên vỡ nợ. Chúng ta chưa bao giờ là một quốc gia bế tắc... Đảng Cộng hòa Hạ viện đang tạo ra một cuộc khủng hoảng. Họ nên trở lại trật tự bình thường".Tổng thống Joe Biden đã lên lịch gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội vào ngày Thứ Ba 9/5/2023 sau khi thị trường đóng cửa để thảo luận về việc tăng trần nợ trên cơ sở lưỡng đảng. Quốc hội có thời gian cho đến cuối tháng để thông qua luật tăng trần nợ, nếu không chính phủ có thể phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Trước đó, Biden cho biết ông không cân nhắc việc viện dẫn Tu chính án thứ 14 để cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động trong trường hợp hết thời hạn mà không có thỏa thuận.⚪ ---- Hơn 2/5 những người thế hệ baby boomers sắp đến tuổi nghỉ hưu mà không có khoản tiết kiệm hưu trí nào. Thực tế đó có thể làm bạn ngạc nhiên nếu bạn là một nhân viên văn phòng điển hình, sống trong một nền văn hóa doanh nghiệp có bảo hiểm hưu trí gần như toàn cầu, được khuyến khích tiết kiệm nửa triệu đô la trở lên trước khi về hưu. Nhưng nhiều người Mỹ làm việc cho các công ty nhỏ hơn không cung cấp tiền tiết kiệm hưu trí, hoặc tự kinh doanh hoặc trả lương đủ sống.Theo dữ liệu Điều tra dân số năm 2020, chưa đến 1/2 số người Mỹ trong độ tuổi lao động có bất kỳ khoản tiết kiệm hưu trí nào. Tỷ lệ tiết kiệm tăng theo độ tuổi, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Trong nhóm tuổi "em bé bùng nổ" (baby boomers) từ 55 đến 64 tuổi, 58% người Mỹ sở hữu tài khoản hưu trí. (ghi chú: gọi là "bùng nổ em bé" vì khi Thế chiến 2 hay Chiến tranh Triều tiên kết thúc, lính Mỹ vê nước ào ạt và làm cho các bà vợ lính sinh con ào ạt.)⚪ ---- Cảnh sát Los Angeles nói, có ít nhất 1 người chết sau vụ nổ súng xảy ra tại một giao lộ đông đúc ở Venice vào chiều thứ Hai. Vụ này xảy ra vào khoảng 12:15 giờ chiều, gần giao lộ của Xa lộ 90 và Đại lộ Lincoln. Video từ Sky5 cho thấy một chiếc Volkswagen 4 cửa màu tối đậu trên đường với chiếc lều điều tra màu trắng che một phần chiếc xe. Những chiếc lều đó thường được nhìn thấy tại nơi xảy ra các vụ giết người.Cảnh sát xác nhận rằng một người đã thiệt mạng. Nghi phạm trong vụ nổ súng được cho là đang lái chiếc Kia bốn cửa màu đen, chiếc xe được nhìn thấy lần cuối khi lái xe về hướng bắc trên Đại lộ Lincoln. Mặc dù động cơ của vụ nổ súng đang được điều tra, cảnh sát cho biết cơn thịnh nộ khi lái xe trên đường có thể đóng một vai trò nào đó.⚪ ---- Cảnh sát cho biết 1 người lái xe đi nhầm đường đã chết trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên Xa lộ 101 ở Đông Hollywood vào sáng sớm thứ Hai. Vụ này xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ở phía nam của đường cao tốc gần lối ra Đại lộ Santa Monica, theo Tuần cảnh California (CHP). Lúc đó 1ột chiếc Prius màu đỏ đang đi sai hướng trên làn đường nhanh với tốc độ khoảng 80 dặm/giờ thì nó tông vào một chiếc sedan và sau đó đâm vào một chiếc xe bán tải, khiến cả hai chiếc xe bốc cháy.Ít nhất một bệnh nhân được thông báo mắc kẹt và phải được giải cứu. Người lái xe đi nhầm đường đã chết tại hiện trường. Một người đã được đưa đến bệnh viện và hai người khác bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát nói vụ va chạm chết người sau đó đã gây ra các vụ tai nạn khác ở phía bên kia xa lộ. Một tài xế cho biết một chiếc lốp đã bay vào xe của anh ta khi đang đi về phía nam.⚪ ---- Giáo phận Công giáo Oakland (Bắc California) đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã nộp đơn xin phá sản trong bối cảnh có 330 vụ kiện lạm dụng tình dục trong nỗ lực ổn định tài chính giáo phận. Hầu hết các đơn kiện tập trung vào các tội lạm dụng tình dục xảy ra vào những năm 1960s, 70s và 80s bởi các linh mục không còn hoạt động trong mục vụ hoặc đã qua đời, theo giáo phận cho biết.Trong một bức thư gửi giáo dân, Giám mục Michael C. Barber cho biết giáo phận tin rằng "tiến trình này là cách tốt nhất để đảm bảo một kết quả công bằng và bình đẳng cho những người sống sót."Tất cả các trường Công giáo hoạt động trong giáo phận sẽ không bị ảnh hưởng, vì chúng là những thực thể pháp lý riêng biệt và không được đưa vào hồ sơ. Các nhà cung cấp cũng sẽ được thanh toán cho tất cả hàng hóa và dịch vụ được cung cấp sau khi nộp đơn, theo giáo phận cho biết. Giáo phận cho biết số người tham dự thánh lễ Công giáo giảm 42% vào năm 2021 và nhà thờ cũng đang gặp trở ngại vì các linh mục tuổi ngày càng cao.⚪ ---- Báo South China Morning Post kể rằng côđang làm giáo viên ở Việt Nam thì cô quyết định nghỉ việc vào năm 2020 để cùng chồng, Trần Anh Đông, người đã chuyển đến Nam Hàn. Tháng 3/2021, con trai Trần Viết Bách chào đời tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Một tai nạn lao động và các cam kết học tập đã khiến cha mẹ phải gửi đứa con 18 tháng tuổi của họ đến một cơ sở giữ trẻ vào tháng 11/2022. Năm ngày sau, cậu bé chết tại trung tâm.Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé 18 tháng tuổi đã chết ngạt. Điều tra của cảnh sát cho thấy một giáo viên trông trẻ ban ngày muốn đứa trẻ ngủ nhiều hơn nên đã dùng vũ lực quá mức đối với em trong 15 phút. Công tố đề nghị mức án 30 năm tù cho giáo viên, cho rằng cái chết là kết quả của một vụ giết người do sơ suất nghiêm trọng, trong khi bị cáo cho rằng đó là một tai nạn. Chủ tọa phiên tòa tháng trước đã kết án giáo viên này 19 năm tù. Hai vợ chồng Võ & Trần kháng cáo phán quyết, cho rằng bản án không đủ khắc nghiệt.Trần, người cha, nói: “Mười chín năm là quá nhẹ. Giết con tôi mà chỉ bị 19 năm tù? Chúng tôi đang đấu tranh để khiến cô giáo lãnh hơn 19 năm tù.” Ông Trần vẫn nhớ con trai mình khỏe mạnh như thế nào: “Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ, và đột ngột qua đời. Thật khó để chấp nhận.”⚪ ---- Cảnh sát Houston nói rằng, 20 tuổi và, 19 tuổi bị bắn chết tại một bãi đậu xe của khu chung cư ở khu 8200 trên Fulton St. vào tối thứ Sáu trong một giao dịch mua bán giày. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân tại hiện trường. Sau đó, họ biết sơ bộ rằng giao dịch diễn ra khi 3 người đàn ông Da đen không rõ danh tính được nhìn thấy trên một chiếc xe Dodge SUV màu xám hoặc bạc. Một trong nhóm 3 người đàn ông đã ra khỏi xe, lấy một khẩu súng trường và nổ súng.Cảnh sát không cho biết liệu vụ cướp có đứng sau vụ giết người hay việc mua giày có phải là bình phong cho vụ nổ súng hay không. Các nghi phạm vẫn chưa được xác định. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ bắn này hãy liên hệ với Ban Điều tra Án mạng của HPD theo số 713-308-3600 hoặc nói chuyện ẩn danh với Crime Stoppers theo số 713-222-TIPS (8477).⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Trước tình hình bệnh hô hấp gia tăng vượt công suất giường điều trị, bệnh viện ở TPHCM phải xếp thêm băng ca cho bệnh nhân nằm tạm thời. Ngày 8/5, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã đưa vào hoạt động Đơn vị Chăm sóc hô hấp tích cực, thuộc khoa Nội hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng, Trưởng khoa Nội hô hấp chia sẻ, Đơn vị Chăm sóc hô hấp tích cực được thành lập với mục tiêu đầu tiên là phục vụ những bệnh nhân nặng, cần thở máy, chăm sóc toàn diện ở khoa Hô hấp. Thứ hai, giúp giảm tải bệnh nhân cho khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Và cuối cùng là điều trị những trường hợp mắc bệnh lý hô hấp mạn tính, phải điều trị lâu dài.⚪ ----Theo Nhịp Sống Thị Trường. Thông tin này được Bộ trưởng Dũng nêu ra khi báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (9/5). ''Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ các cấp sợ, né tránh, đùn đẩy không làm” – ông Nguyễn Chí Dũng đánh giá. Nói sâu hơn về khó khăn của doanh nghiệp, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh vấn đề dòng tiền. ''Nhiều doanh nghiệp lớn nói đã bán gần hết tài sản, những gì bán được đã bán với chỉ 50% giá thực, và người mua là nước ngoài'' - ông Dũng nhấn mạnh.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 86% trẻ em Mỹ từng rơi vào lo lắng?ĐÁP 1: Đúng thế. Tháng Năm là Tháng Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần, và trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, một cuộc khảo sát mới khám phá những điều khiến trẻ em Mỹ lo lắng. Nó phát hiện ra rằng 86% trẻ em trong độ tuổi đi học báo cáo rằng ít nhất đôi khi lo lắng.Cuộc khảo sát từ Nemours KidsHealth cho thấy hơn 1 trong 3 trẻ em từ 9 đến 13 tuổi lo lắng ít nhất một lần một tuần. Những lo lắng phổ biến nhất xoay quanh trường học (khoảng 64%), tình bạn (41%) hoặc thành viên gia đình (33%).Những mối quan tâm phổ biến khác bao gồm lo lắng về ngoại hình của họ (31%) hoặc về việc bị bắt nạt (25%) và khoảng 1/5 bày tỏ lo lắng về sự an toàn (22%) hoặc bạo lực trên thế giới (19%).Chi tiết:https://www.cbsnews.com/news/children-worrying-survey-what-parents-can-do-mental-health/⚪ ---- HỎI 2: Có phải 52% dân Mỹ nói tiền làm hại sức khỏe tâm thần của họ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Bankrate cho thấy tiền thường là nguyên nhân chính gây căng thẳng cho hầu hết người Mỹ - 52% nói rằng tiền có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ, tăng đáng kể so với 42% một năm trước. Trong số những người nói rằng tiền có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ, hơn 4/5 (82%) nói rằng cảm giác căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ lo lắng, mất ngủ, trầm cảm, v.v., là do các yếu tố kinh tế gây ra, bao gồm lạm phát/giá cả tăng (68%), lãi suất tăng (31%) và không có thu nhập ổn định/an ninh việc làm (29%).Chi tiết:https://www.bankrate.com/personal-finance/financial-wellness-survey/