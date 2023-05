Chính phủ VN dự tính sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok, YouTube phải định danh.

.

- TIN VN. Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok, YouTube phải định danh.

- Zelensky: Ukraine đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít (Nazism), bây giờ sẽ đánh bại chủ nghĩa Nga (ruscism)

- Ukraine: kỷ niệm 9/5 là Ngày Châu Âu (Europe Day) thay vì Ngày Chiến thắng (Victory Day) như quá khứ.

- Ukraine: Nga đã ngăn chặn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen

- Ukraine: Tập đoàn Wagner không hề thiếu đạn, chỉ giả bộ thiếu vì không chiếm nổi Bakhmut.

- Anh: Nga tuyển lao động nhập cư từ Trung Á đưa vào tham chiến ở Ukraine, hứa cấp quốc tịch sớm.

- Ukraine: bắn hạ tất cả 35 máy bay không người lái Shahed do Nga phóng trong đêm.

- Người chỉ huy quân đánh thuê Tập đoàn Wagner: Bộ quốc phòng Nga đã gửi thêm vũ khí đạn dược

- Kiev: 3 người bị thương vì mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống

- Liên Âu: sẽ trừng phạt đối với các công ty TQ cung cấp thiết bị quân sự cho Nga

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden cố gắng hối thúc Joe Biden ăn nhiều rau và cá, đừng ăn pizza, cà-rem có hại

- Ngoại trưởng TQ: TQ và Nga tôn trọng lẫn nhau, cùng giữ nguyên tắc của LHQ và luật pháp quốc tế; Đài Loan là của TQ.

- Nam Hàn: muốn tăng hợp tác song phương Mỹ-Hàn trong ngành công nghiệp bán dẫn

- Nhật Bản: triển vọng kinh tế của Nhật vẫn chịu "sự bất định cực kỳ cao"

- Peru: 3 tên trộm vào tiệm giày, trộm giày trị giá 13.000 đô, thê thảm vì 200 chiếc giày đều là bên chân phải

- Ấn Độ: ít nhất 21 người chết vì thuyền chìm trên sông.

- TT Joe Biden: chia buồn vụ nổ súng giết 8 người ở Texas, kêu gọi ra luật kiểm soát súng

- Sau vụ nổ súng thảm sát ở Texas, Thống đốc California kêu gọi những người Cộng hòa hãy kiểm soát súng

- Texas: 1 ngưới lái xe SUV lao vào người di dân và vô gia cư, giết chết 8 người, làm bị thương 10 người khác.

- North Carolina: Chơi trò đào hố bãi biển, 1 thiếu niên 17 tuổi chết thảm.

- Texas: Anita Nguyen bị 2 tên trộm chiếc xe hơi, phóng đi, mang theo chiếc bánh cưới

- TIN VN. Hãng xe điện lớn nhất TQ xác nhận sẽ sản xuất ô tô điện tại Việt Nam, tổng mức đầu tư có thể trên 250 triệu USD.

- TIN VN. Tham nhũng 10 đồng, thu hồi chỉ được 3 đồng.

- HỎI 1: Đài Loan chuẩn bị chiến tranh: huấn luyện nữ chiến binh dự bị quân? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Việt Nam sang Nam Hàn xài tiền tưng bừng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-8/5/2023) ⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang nhận xét hôm thứ Hai rằng mối quan hệ giữa TQ và Nga dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ các nguyên tắc của LHQ và luật pháp quốc tế tại cốt lõi. Trả lời phỏng vấn của Asharq Al-Awsat, Qin đã đáp lại nhận thức của một số nhà lãnh đạo thế giới rằng Bắc Kinh ủng hộ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách nói rằng Trung Quốc không tạo ra cuộc khủng hoảng và "không phải là một bên trong đó. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine [Volodymyr] Zelensky... trong đó ông nhấn mạnh rõ ràng rằng đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất để tiến lên."

.

Bình luận về tình hình ở Đài Loan, Qin nói rằng hòn đảo này "là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. ... 'Độc lập của Đài Loan' là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với sự chân thành nhất và nỗ lực hết sức để đạt được sự thống nhất hòa bình." Qin Gang sẽ thăm Đức, Pháp và Na Uy từ ngày 8 đến 12/5.

.

⚪ ---- Bộ Tái thiết Ukraine hôm thứ Hai nói rằng Nga đã ngăn chặn "một cách hiệu quả" thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen "bằng cách từ chối đăng bộ các tàu sắp đến và tiến hành kiểm tra các tàu này." Trong một tuyên bố, Bộ nhấn mạnh rằng hành vi như vậy "mâu thuẫn với các điều khoản" của thỏa thuận hiện tại. Nga trước đây đã bày tỏ sự không hài lòng với sáng kiến ​​này, cáo buộc thế giới phương Tây phân phối xuất cảng không công bằng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hiện tại, không có tiến triển nào trong việc đạt được sự đồng thuận về việc gia hạn thỏa thuận.

.

⚪ ---- Phát ngôn viên Serhiy Cherevaty của Quân khu Miền Đông Ukraine hôm thứ Hai nói rằng lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố nhóm của ông thiếu đạn dược là sai sự thật: “Họ có thể đã giảm một chút khẩu phần đạn pháo, nhưng có dư đạn pháo để bắn trúng các vị trí của chúng tôi. Lý do Prigozhin đã phàn nàn về việc thiếu đạn vì y không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và chiếm được Bakhmut."

.

Đầu tháng này, Prigozhin thông báo Tập đoàn Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 10/5 vì không có đủ đạn dược. Sau đó, vào ngày 7/5, y xác nhận quân Wagner sẽ ở lại tấn công thị trấn. Trong khi đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Prigozhin đã buộc Bộ Quốc phòng Nga và các lực lượng vũ trang cung cấp thêm đạn dược cho Tập đoàn Wagner.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết Ukraine và phần còn lại của châu Âu đã "tiêu diệt chủ nghĩa phát xít (Nazism)" giờ sẽ cùng nhau "đánh bại chủ nghĩa Nga (ruscism)". Zelensky nói, ông đã đệ trình một dự luật lên Verkhovna Rada [Quốc Hội] đề xuất lấy ngày 8/5 là Ngày tưởng niệm và Chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai.

.

Ông nói thêm, "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự đóng góp của người dân Ukraine vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Và chúng tôi sẽ không cho phép những lời nói dối như thể chiến thắng trong cuộc chiến đó có thể diễn ra mà không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào. Khi đó chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt cái ác, vì vậy bây giờ chúng ta đang cùng nhau tiêu diệt một cái ác tương tự,” ám chỉ đến nước Nga. Cho đến năm nay, Ukraine đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5, cùng ngày với Nga. Trong khi đó, Tây Âu kỷ niệm ngày lễ này sớm hơn một ngày, vào ngày 8/5 hàng năm.

.

⚪ ---- Ukraine sẽ kỷ niệm Ngày Châu Âu (Europe Day) thay vì Ngày Chiến thắng (Victory Day) hàng năm vào ngày 9/5 sau khi sắc lệnh tương ứng được ký bởi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Zelenskyy đưa ra thông báo về ngày lễ mới nhân dịp Ngày tưởng niệm và chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai 1939-1945.

.

Ông cho biết từ nay Ukraine sẽ kỷ niệm Ngày châu Âu, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ người dân Ukraine trong suốt 9 năm Nga xâm lược Crimea và Donbas, cũng như 439 ngày xâm lược toàn diện: "Đây sẽ là Ngày của Châu Âu, giúp chúng ta chiến đấu trong tất cả (lĩnh vực): trên chiến trường bằng vũ khí, trên mặt trận ngoại giao với quyết tâm, chống khủng bố hỏa tiễn và mất điện mùa đông, trong nền kinh tế và trên mặt trận pháp lý."

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai nói trong bản cập nhật tình báo hàng ngày về cuộc xung đột ở Ukraine rằng Nga đang cố gắng tuyển dụng lao động nhập cư từ Trung Á và cử họ tham chiến ở Ukraine. Trích dẫn Đài Châu Âu Tự do, Bộ cho biết các di dân nhập ngũ được cung cấp "tiền thưởng đăng ký" trị giá 2.390 đô la và mức lương hàng tháng lên tới 4.160 đô la cho nghĩa vụ quân sự của họ. "Những người di cư cũng đã được cung cấp lộ trình nhập quốc tịch Nga nhanh chóng từ sáu tháng đến một năm, thay vì 5 năm như thông thường."

.

"Tuyển dụng người di cư là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga nhằm hoàn thành mục tiêu 400.000 tình nguyện viên chiến đấu ở Ukraine. Các nhà chức trách gần như chắc chắn đang tìm cách trì hoãn bất kỳ đợt huy động bắt buộc công khai mới nào càng lâu càng tốt để giảm thiểu tư tưởng phản chiến trong nước Nga," báo cáo kết luận.

.

⚪ ---- Ukraine nói hôm thứ Hai rằng tất cả 35 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất được Nga phóng trong đêm đã bị Ukraine bắn hạ. "Liên bang Nga đã tiến hành 16 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đêm qua, đặc biệt là vào các thành phố Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và vùng Odessa," theo bộ tổng tham mưu cho biết. Ngoài ra, Nga đã thực hiện 61 cuộc không kích trên khắp Ukraine, để lại thương vong và các tòa nhà bị phá hủy cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự khác, theo Quân Lực Ukraine: "Xác suất tiếp tục các cuộc không kích và tên lửa của Nga trên khắp Ukraine vẫn còn cao."

.

⚪ ---- Người chỉ huy quân đánh thuê Tập đoàn Wagner nói rằng lời hăm dọa rút quân của ông đã thành công. Yevgeny Prigozhin đã đe dọa rút quân lính đánh thuê của mình ra khỏi trận chiến giành Bakhmut, trừ khi các quan chức Kremlin gửi thêm đạn dược cho anh ta. Hôm Chủ nhật, ông tuyên bố rằng Wagner sẽ có thể "tiếp tục chiến đấu" ở Bakhmut, "Họ hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả đạn dược và vũ khí mà chúng tôi cần."

.

Tuyên bố của Prigozhin cho biết có một liên lạc viên mới trong quân đội chính quy mà ông sẽ đối phó: Tướng Sergei Surovikin, người trước đây đã lãnh đạo lực lượng Ukraine của Nga. “Đây là người đàn ông duy nhất có ngôi sao của một vị tướng quân biết cách chiến đấu,” Prigozhin nói.

.

⚪ ---- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tiết lộ, ít nhất 3 người bị thương sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) rơi xuống quận Sviatoshyn, vùng Kiev. "Tất cả các dịch vụ đang trên đường đến trang web," Klitschko cho biết trên Kênh Telegram của mình. Kiev kêu gọi tất cả người dân tìm nơi trú ẩn sau khi các vụ nổ được báo cáo ở khu vực Kiev và thủ đô. Trước đó, người phát ngôn của chính quyền khu vực Odessa Serhiy Bratchuk đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong khu vực.

.

⚪ ---- Liên Âu dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị nghi ngờ cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, theo tờ Financial Times hôm Chủ nhật. Hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là 3HC Semiconductors và King-Pai Technology nằm trong danh sách trừng phạt, cũng như 5 công ty khác từ Hong Kong. Danh sách trừng phạt cũng nhắm tới 2 công ty từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và 1 từ Armenia.

.

Hơn nữa, Liên Âu đang tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Iran bị nghi ngờ sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Nga, với các biện pháp được đề xuất cho phép Liên Âu cấm bán một số mặt hàng cho các quốc gia này nếu các bước nói trên không "thay đổi được hành vi của họ".

.

⚪ ---- Đệ nhất phu nhân Jill Biden cố gắng kêu gọi Tổng thống Joe Biden ăn nhiều rau và cá hơn, nhằm giữ cho ông khỏe mạnh để vận động tái tranh cử năm 2024, theo báo Axios. Các phụ tá của vị tổng thống 80 tuổi—những người nói rằng ông ăn “như một đứa trẻ”—tuyên bố rằng món ăn yêu thích của ông bao gồm pizza, bánh quy, bánh mì kẹp đậu phộng và thạch (jelly sandwiches). Trong cuốn hồi ký phát hành 2022, chị gái của Biden, Val, kể lại một bữa tối tại Bạch Ốc mà bà đã tham dự, có cá hồi và rau. Biden nói, “Khổ quá, nàng lúc nào cũng bắt tôi ăn những thứ tốt cho sức khỏe này.” Biden đã tự lấy một ít bánh chanh và cà-rem khi đệ nhất phu nhân không để ý.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn Choo Kyung-ho hôm thứ Hai tiết lộ rằng Nam Hàn quan tâm đến việc tăng cường hợp tác song phương giữa Seoul và Washington trong ngành công nghiệp bán dẫn sau chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới Hoa Kỳ: "Tập trung vào ba lĩnh vực chính của ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm cả chip thế hệ tiếp theo, Nam Hàn sẽ tìm kiếm các dự án chung, cũng như một diễn đàn hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, xây dựng nền tảng cho liên minh chip hàng đầu thế giới. Trong khi lạm phát của nền kinh tế Nam Hàn đang chậm lại, với mức tiêu dùng trong nước cũng đang dần phục hồi, những thách thức vẫn tồn tại trong xuất cảng và đầu tư”.

Anita Nguyen

⚪ ---- Ngân hàng Nhật Bản ước tính rằng triển vọng kinh tế của Nhật vẫn chịu "sự bất định cực kỳ cao" do sự phát triển trong hoạt động kinh tế nước ngoài và giá cả, cũng như cuộc chiến ở Ukraine, theo tài liệu của ngân hàng trung ương khi giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 3. Lạm phát hàng năm ở Nhật Bản dự kiến sẽ giảm tốc vào giữa năm tài khóa 2023. Sau cuộc họp tháng 3, các nhà hoạch định chính sách một lần nữa quyết định duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng "trong thời điểm hiện tại".⚪ ---- Đó là những chiếc giày trộm cho độc cước đại hiệp. Những tên trộm đột nhập vào một cửa tiệm giày ở Peru đã kiếm được một lô giày thể thao trị giá ước tính khoảng 13.000 đô la—nhưng họ sẽ khó có thể bán lại để kiếm tiền, trừ phi người mua cụt chân, mà phải đúng là cụt chân trái.Cảnh sát nói máy camera an ninh cho biết có 3 người đột nhập tiệm giày ở thị trấn Huyasco đã lấy đi khoảng 200 giày thể thao, tất cả đều là giày cho bàn chân phải. Họ không biết rằng giày bên trái và bên phải được cất riêng rẽ. Dĩ nhiên, phải tìm cho được người một chân mà bán...⚪ ---- Có ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị lật ở tiểu bang Kerala, miền nam Ấn Độ, trong khi 10 người khác bị thương. Thuyền du lịch được cho là đã bị lật do quá đông. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: “Đau lòng trước những mất mát về người do tai nạn thuyền ở Malappuram, Kerala.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ lời chia buồn và kêu gọi hành động sau vụ xả súng hàng loạt ở Allen, Texas cướp đi sinh mạng của 8 người, bao gồm cả trẻ em. Biden ca ngợi cảnh sát đã hành động nhanh chóng và chỉ đạo các cơ quan liên bang cung cấp hỗ trợ cho cuộc điều tra. Biden cũng kêu gọi hành động để giải quyết bạo lực súng đạn, nói rằng vụ tấn công quá sốc để trở nên quen thuộc.Biden kêu gọi Quốc hội gửi cho ông dự luật cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn, ban hành quy trình kiểm tra lý lịch phổ quát, yêu cầu cất giữ an toàn và chấm dứt quyền miễn tố đối với công ty sản xuất súng. Ông nhấn mạnh rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa để cứu sống nhiều người, vì những suy nghĩ và lời cầu nguyện là "không đủ".⚪ ---- Sau vụ xả súng hàng loạt chết người khác ở Texas, Thống đốc California Gavin Newsom đã lên mạng xã hội Twitter vào cuối tuần này để kêu gọi những người Cộng hòa mà ông tin rằng đã đứng yên khi nhiều sinh mạng tiếp tục bị bắn chết: “Đây là tự do sao?? Bị bắn tại một trung tâm mua sắm? Bị bắn ở trường học? Bị bắn ở nhà thờ? Chúng ta đã trở thành một quốc gia tập trung vào quyền được giết hơn là quyền được sống.”Các bình luận được đưa ra trong vài giờ sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm mua sắm ở Allen, Texas, trong đó một tay súng đã nổ súng vào những người mua sắm, khiến 8 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Tay súng, Mauricio Garcia, 33 tuổi, đã bị giết bởi một cảnh sát có mặt tại trung tâm thương mại.Các nhà điều tra cho biết Garcia đã sử dụng một khẩu súng trường kiểu AR trong vụ xả súng ở ngoại ô Dallas và cũng được cho là đã tương tác với các bài đăng theo chủ nghĩa tân Quốc xã và người da trắng thượng đẳng trên mạng xã hội. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott gọi vụ thảm sát là một "thảm kịch không thể kể xiết", và gửi lời cầu nguyện tới các gia đình nạn nhân, nhưng không nói gì về chuyện cần kiểm soát súng. Bình luận của Abbott đã khiến các đối thủ chính trị của ông phẫn nộ, nói rằng Abbott và các đảng viên Cộng hòa khác đã cản trở việc thông qua các cải cách lớn nhằm kiềm chế bạo lực súng đạn trong nước.⚪ ---- Một chiếc xe SUV kiểu Range Rover đã lao vào nơi trú ẩn dành cho người di dân và người vô gia cư ở Brownsville, Texas, vào sáng Chủ nhật, giết chết 8 người và làm bị thương ít nhất 10 người khác. Vụ việc xảy ra tại một trạm xe buýt gần Trung tâm Giám mục Enrique San Pedro Ozanam vào khoảng 8:30 sáng. Người lái xe được cho là đã ra hiệu cho một nhóm người ở gần lề đường và chửi mắng họ trước khi lao về phía họ, theo NBC23.Người lái xe đã bị dân thường bắt giữ cho đến khi cảnh sát đến hiện trường. Người lái xe đã được chăm sóc y tế trước khi bị bắt và bị truy tố tội lái xe liều lĩnh. Người lái xe là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha. Tên vẫn chưa được tiết lộ.⚪ ---- North Carolina: Chơi trò đào hố bãi biển, 1 thiếu niên chết. Một cái hố được đào ở Bờ biển Quốc gia Cape Hatteras đã gây ra hậu quả chết người cho một thiếu niên Virginia, các quan chức Dịch vụ Công viên Quốc gia cho biết hôm thứ Bảy. Một thanh niên 17 tuổi đang đào một cái hố trên bãi biển thì nó bất ngờ sụp xuống, khiến anh ta bị mắc kẹt “dưới lớp cát dày vài mét” vào khoảng 2 giờ chiều.“Trước khi đến hiện trường, gia đình và bạn bè đã đi tìm cậu thiếu niên và thấy cậu ta bị chôn vùi dưới lớp cát dày vài mét, có vẻ như do một phần của cồn cát liền kề sụp xuống hố. Các nhân viên kiểm lâm đã làm việc với các thành viên trong gia đình để giải cứu cậu bé đồng thời thực hiện hô hấp nhân tạo,” theo công viên đưa tin. Các quan chức cho biết thiếu niên - lúc đó là đến thăm công viên North Carolina từ Chesapeake, Virginia - đã chết tại hiện trường.⚪ ---- Cô, người trang trí bánh từ thị trấn Nederland (Texas) đã cứu được một chiếc bánh cưới sau khi nó bị hư trong một vụ trộm xe hôm thứ Bảy. Nguyen là đồng chủ nhân tiệm Golden Croissant ở Nederland, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào sáng Chủ nhật: “Bạn không bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình…cho đến khi nó xảy ra. Xe của tôi đã bị đánh cắp ngày hôm qua ngay trước cửa tiệm bánh của chúng tôi, và cùng với đó là chiếc bánh cưới mà tôi đã sẵn sàng đưa đi giao."Vụ trộm được camera ghi lại. Trong đoạn video mà đài 12News xem được, có thể thấy Nguyen đang đặt một chiếc bánh cưới ở phía sau một chiếc xe hơi màu trắng. Ngueynv iết: "Tôi đang chuẩn bị bánh cưới để đi đến địa điểm tổ chức. Nó ở trong hộp cách nhiệt, nhưng tôi phải bật điều hòa trong xe để giữ cho mọi thứ mát mẻ. Tôi chạy vào trong một phút để lấy nước."

Đoạn video sau đó cho thấy hai nghi phạm đứng gần chiếc xe. Họ được nhìn thấy xung quanh trong vài giây rồi nhảy lên xe. Có thể nghe thấy Nguyen nói ngoài camera, "Ê, ra khỏi xe ngay." Sau đó, cô nắm lấy tay nắm cửa bên hành khách và nói: "Ra khỏi xe của tôi" khi 2 tên kia lái xe của cô đi. Nguyen viết, "Điện thoại của tôi cũng ở trong ô tô, mà họ vứt gần đó trên đường phố."

.

Nguyen cho biết cảnh sát Nederland đã nhanh chóng đến hiện trường. Cảnh sát Port Arthur sau đó đã tìm thấy chiếc xe của cô với hộp bánh vẫn còn bên trong vào khoảng 4 giờ chiều, theo Nguyen. "Cuối cùng chúng tôi cũng có thể lên xe và xem chiếc bánh trông như thế nào", Nguyen đăng. "Nó hoàn toàn bị lật đổ và là một mớ hỗn độn."

.

Nguyễn đã tận dụng những gì cô ấy có thể và chuẩn bị ít nhất ba tầng cho đám cưới. Cô vẫn có thể xuất hiện tại sự kiện với một chiếc váy bèo nhèo. Nguyen cho biết các nghi phạm đã bỏ chạy nhưng cuối cùng bị bắt. Cô cảm ơn 2 Sở Cảnh sát Nederland và Sở Cảnh sát Port Arthur vì sự giúp đỡ của họ.

.

Video dài 28 giây đồng hồ:



https://youtu.be/j5X7UXhPEro

.

.

⚪ ---- TIN VN. Tham nhũng 10 đồng, thu hồi chỉ được 3 đồng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay chỉ đạt 32,5%, tức mất 10 đồng thì chỉ thu hồi được 3 đồng, vì thế cơ quan này vừa kiến nghị một loạt giải pháp để tăng tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng.

.

⚪ ---- TIN VN. Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc xác nhận sẽ sản xuất ô tô điện tại Việt Nam, tổng mức đầu tư có thể trên 250 triệu USD. Theo báo Nhịp Sống Thị Trường. Mức đầu tư cho nhà máy của BYD tại Việt Nam có thể sẽ trên 250 triệu USD. Bloomberg mới đây cho hay, sau cuộc gặp ngày 5/5 giữa Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Chủ tịch kiêm người sáng lập hãng xe Trung Quốc BYD - ông Wang Chuanfu cho biết, công ty có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam và mong có sự hỗ trợ từ Chính phủ. Nhà máy mới của BYD tại Việt Nam có thể sẽ được đặt tại khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ và sẽ cung ứng linh kiện cho nhà máy xe điện của BYD đặt tại Thái Lan. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2024 với công suất 150.000 xe/năm. Thực tế, đơn vị điện tử của công ty này đã có mặt tại Việt Nam vào tháng 6/2022 với nhà máy ở khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ) chuyên sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời.

.

⚪ ---- TIN VN. Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok, YouTube phải định danh. Theo Báo Dân Trí. "Nghị định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet sẽ được ban hành với nhiều thay đổi quan trọng, yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh", theo ông Nguyễn Thanh Lâm. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đưa ra trong phiên giải trình sáng 8/5 của Ủy ban Tư pháp, liên quan việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. Xác thực các tài khoản trên mạng xã hội là một trong những giải pháp quan trọng được các cơ quan quản lý đề cập, nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết đã có cơ chế phối hợp cụ thể với Bộ Công an trong vấn đề này.

.

---- HỎI 1: Đài Loan chuẩn bị chiến tranh: huấn luyện nữ chiến binh dự bị quân?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Với các kế hoạch được thực hiện từ năm 2021, Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ bắt đầu kêu gọi các nữ quân nhân tham gia các cuộc huấn luyện với Bộ Tư lệnh Quân Dự bị từ tháng 5 này. Nhóm thí điểm gồm các nữ quân nhân dự bị sẽ bắt đầu khóa huấn luyện thu hồi kéo dài 5 ngày vào thứ Hai (8/5). Chương trình dành cho các nữ quân nhân, tất cả đều là cựu quân nhân tình nguyện, sẽ bao gồm các tài liệu và bài tập giống như khóa huấn luyện thu hồi dành cho nam quân nhân dự bị.

.

Công dân nữ ở Đài Loan không phải nhập ngũ như nam giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã có một số lời kêu gọi tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong lực lượng vũ trang. Hiện có khoảng 25.000 phụ nữ trong lực lượng vũ trang, chiếm khoảng 15% quân nhân tại ngũ của Đài Loan. Các nữ dự bị quân đều là cựu quân nhân đã chọn theo đuổi sự nghiệp trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, không giống như các nam binh sĩ, các nữ binh sĩ có quyền lựa chọn liệu họ có được liệt kê là quân dự bị đủ điều kiện để được gọi nhập ngũ trong tương lai hay không.

.

Thiếu tướng Lục quân Chung Thục Minh (Chung Shu-ming) được trích dẫn nói rằng: “Không có sự phân biệt giữa việc huấn luyện nam và nữ binh sĩ.” Để giải thích cho sự chậm trễ trong việc thực hiện chính sách, vị tướng này nói rằng các cơ sở sinh hoạt và các thiết bị khác phải được xem xét và thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn cho quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn cao cần thiết để quản lý các cuộc tập trận thu hồi.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4884767

.

---- HỎI 2: Dân Việt Nam sang Nam Hàn xài tiền tưng bừng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khách du lịch Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản và Trung Quốc để trở thành những người chi tiêu nhiều nhất tại Nam Hàn. Theo BC Card vào đầu tuần này, khách du lịch Việt Nam đứng đầu danh sách với 197.000 W (=149 USD) trong các giao dịch thẻ bình quân đầu người tại đây vào năm ngoái, vượt qua Nhật Bản (188.000 W = 142 USD), Trung Quốc (171.000 W = 129 USD), Đài Loan (126.000 W = 95 USD) và Người Mỹ (W109.000 = 82 USD).

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/05/06/2023050600454.html

.

.