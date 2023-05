Ấn Độ: xô xát sắc tộc, 54 người chết, 100 người bị thương, 500 nhà cháy ra tro. Chính quyền đã gấp rút đưa quân đội tới tỉnh Manipur để lập lại trật tự.

- Texas: nổ súng tại trung tâm mua sắm lộ thiên, 9 người chết. Chính khách nói, vì ý Chúa, chỉ nên cầu nguyện. Hội các bà mẹ nổi giận.

- Mục sư Tin lành Kevin Young: bầu Trump năm 2016 vì chủ nghĩa bảo thủ Cộng Hòa, nhưng 2020 bầu Biden vì hiểu giá trị của Đảng Dân Chủ.

- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie: tái đấu Trump-Biden năm 2024 sẽ hại cho Đảng Cộng hòa.

- Tỉnh Alberta (Canada): 110 đám cháy rừng, 24.000 cư dân đã rời bỏ nhà cửa

- Bộ Quốc phòng Anh: Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động tệ hại nhất trong nhiều thập niên

- Thổ Nhĩ Kỳ: nếu trừng phạt Nga, sẽ hại cho kinh tế và năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ukraine: trong 24 giờ đã hạ sát 660 lính Nga, xóa sổ 6 xe tăng, 10 xe bọc thép, 18 dàn pháo, 2 dàn phóng hỏa tiễn

- Thống đốc Sevastopol: Ukraine bắn 10 máy bay không người lái vào Crimea

- Tiểu đoàn tình nguyện Belarus trong Quân lực Ukraine đã giành lại các chiến hào dọc "sinh lộ" thành phố Bakhmut.

- 1 cựu chiến binh Mỹ trong Quân đoàn Quốc tế Ukraine tử trận. Anh là vị hôn phu của 1 thiếu nữ Ukraine, con gái 1 đạo diễn phim Ukraine.

- Lễ đăng quang Vua Charles III trong 3 ngày tốn 127 triệu USD

- Cảnh sát Anh bắt 52 người biểu tình chống vua. Có tới 64% dân Anh không bận tâm tới lễ đăng quang Vua Charles III

- Tổng thống Joe Biden sẽ đọc dẫn văn ra trường tại lễ tốt nghiệp Học viện Không quân USAFA ngày 1/6/2023.

- Không phải di dân, dưới 65 tuổi sẽ chiếm gần 1/3 số người không có bảo hiểm y tế vào năm 2024.

- Texas: sẽ bỏ phiếu xem có nên trục xuất DB/TB Cộng Hòa Bryan Slaton hay không vì phục rượu, sex với cô thực tập sinh.

- California: gần đại học CSU Chico, nổ súng giữa bữa tiệc, 1 chết, 5 bị thương.

- TIN VN. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục đà giảm sâu: điều gì đang xảy ra?

- HỎI 1: Trung Quốc có ý định xâm lăng Đài Loan năm tới, tức năm 2024? ĐÁP 1: Theo 1 chuyên gia Mỹ.

- HỎI 2: Đại đa số dân Texas muốn tăng tuổi mua súng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/5/2023) ---- Tỉnh Alberta, phía tây Canada, hôm thứ Bảy tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi các vụ cháy rừng lớn khiến hàng chục ngàn cư dân phải rời nhà di tản. Thủ hiến Alberta Danielle Smith nói trong một cuộc họp báo rằng hơn 24.000 cư dân đã rời bỏ nhà cửa giữa lúc có tới 110 đám cháy rừng đang lan ra, trong đó khoảng 1/3 không được kiểm soát. Bà nói thêm, chính quyền đã cung cấp 1,12 tỷ đô la để quản lý tình trạng khẩn cấp: "Phần lớn Alberta đang trải qua một mùa xuân khô, nóng và có quá nhiều mồi lửa, chỉ cần một vài tia lửa là có thể đốt cháy một số đám cháy rừng thực sự đáng sợ. Những điều kiện này đã dẫn đến tình huống chưa từng có mà tỉnh đang phải đối mặt ngày nay."

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie nói hôm Chủ nhật rằng khả năng tái đấu giữa Trump và Tổng thống Biden vào năm 2024 sẽ có hại cho Đảng Cộng hòa. “Tôi rất lo ngại rằng những gì chúng ta đang hướng tới là trận tái đấu Trump-Biden,” Christie nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh John Catsimatidis của WABC 770 AM. “Trận tái đấu Trump-Biden có hại cho Đảng Cộng hòa. Trump đã không làm được gì ngoài thất bại kể từ khi Trump thắng cử vào năm 2016. Chúng tôi [Cộng Hòa] đã mất Hạ viện vào năm 2018. Mất Thượng viện và Bạch Ốc vào năm 2020. Chúng tôi đã hoạt động kém hiệu quả vào năm 2022 và mất thêm các chức vụ thống đốc và một ghế Thượng viện khác. Trump không thể thắng.”

Christie, người đang cân nhắc việc tranh cử vào năm 2024 của riêng mình, đã tìm cách định vị mình là ứng cử viên Đảng Cộng hòa có thể đối đầu với Trump. “Trump đang thực hiện một bài tập phù phiếm để cố gắng làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Điều đó sẽ không làm cho đất nước tốt đẹp hơn,” Christie nói thêm. “Đó là lý do tại sao tôi đang cân nhắc điều đó bởi vì tôi lo ngại rằng những người đang tham gia cuộc đua cho đến nay không sẵn lòng đối đầu trực tiếp với Trump.”

⚪ ---- Một mục sư Tin lành cả đời đã thú nhận rằng ông đã bỏ phiếu cho Donald Trump một lần trước khi chủ nghĩa bảo thủ của ông sụp đổ xung quanh ông. Kevin Young, một mục sư và diễn giả tự coi mình là "hậu Tin lành Phúc âm" ("post-evangelical"), đã kể câu chuyện trên Substack về cách anh lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo bảo thủ và về cách anh được dạy để tin rằng "Đảng Dân chủ là xấu xa." Young mô tả mỗi bài học mà anh đã được dạy như những viên gạch được đặt vào niềm tin nền tảng của anh.

Nhưng những viên gạch đó dần dần biến mất cho đến khi George Floyd qua đời ngay lập tức, Young nói. Đó là viên gạch cuối cùng được cho là đã rơi xuống trước khi niềm tin của anh ấy chuyển sang một thứ hoàn toàn khác. Young viết: "Ông sếp yêu thích của tôi trong Phòng Truyền thông Giáo hội mà tôi phục vụ trong thời kỳ Chủng viện là một người theo chủ nghĩa cấp tiến [Dân Chủ] kín đáo, nhưng tôi đã thấy niềm tin của ông ấy chuyển thành tình yêu sâu sắc dành cho tôi và những người khác trong cuộc đời ông ấy như thế nào. Có một lỗ hổng lớn trên bức tường của tôi, cảm ơn ông chú. Tôi chưa bao giờ biết một người bảo thủ lại yêu như thế này, và điều đó làm tôi bối rối."

Young cũng giải thích cách mà sự truyền bá bảo thủ của anh đã ngăn cản anh hiểu về cộng đồng giới tính thứ ba LGBTQ+: "Vào năm 2016, tôi cũng đã tự mình gây ra thiệt hại đáng kể cho bức tường khi cố gắng chứng minh lập trường không khẳng định của tuổi trẻ. Tôi đã dành hơn một thập niên để cố gắng chứng minh một cách cụ thể rằng các cá nhân LGBTQ+ đang sống trong tội lỗi và chống lại Chúa, nhưng các năm tháng nghiên cứu về ngôn ngữ gốc, văn hóa cổ đại và nghiên cứu sâu của tôi chỉ làm suy yếu lập trường của tôi… và ngược lại, làm suy yếu bức tường của tôi. Hầu hết những gì tôi được kể và dạy về Chúa và cộng đồng LGBTQ+ đều sai, nếu không muốn nói là lừa dối trắng trợn." ("Most of what I had been told and taught about God and the LGBTQ+ community was false, if not outright deception.")

Nhưng chính cái chết của Floyd đã loại bỏ viên gạch cuối cùng khỏi bức tường, cuối cùng khiến Young bỏ phiếu cho Tổng thống Biden, lần đầu tiên anh bỏ phiếu cho một đảng viên Đảng Dân chủ, theo Young viết: "Mất 8 phút 46 giây để bức tường của tôi biến thành đống đổ nát. Khoảng thời gian chính xác mà một cảnh sát da trắng quỳ trên cổ George Floyd. 08:46. Một người đàn ông, cảnh sát Derik Chauvin, đã kéo một viên gạch và bức tường đổ xuống. Ngay cả bây giờ, khoảnh khắc đó khiến tôi rơi nước mắt."

⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Haberturk đã nói các tuyên bố của phe đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ muốn nước này tham gia trừng phạt chống lại Nga là rủi ro đối với nền kinh tế và năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Cavusoglu nói rằng các tuyên bố của phe đối lập không có lợi cho Ankara và cần có cách tiếp cận cân bằng trong các mối quan hệ quốc tế. Ông cảnh báo rằng việc trừng phạt chống lại Nga có thể gây hại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ khi Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2/2022 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng cân bằng quan hệ với Nga và phương Tây và hiện đang làm việc trong dự án đường ống dẫn khí đốt TurkStream với Nga.

⚪ ---- Quân đội Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Nga ở Kiev qua đêm, trong một đêm mà cảnh báo không kích vang lên trong vài giờ ở khoảng 2/3 lãnh thổ Ukraine. Chính quyền thành phố Kiev nói rằng "một UAV trinh sát của kẻ thù đã được phát hiện trong không phận Kiev" và "đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt". Hiện chưa rõ vụ này có gây thương tích nào hay không.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động tệ hại nhất trong nhiều thập niên, do số lượng nhân viên sẵn có ở nước này đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1998. Đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến sự sụt giảm dân số Nga hai triệu người trong ba năm qua, với tới 1,3 triệu người rời khỏi Nga chỉ riêng vào năm 2022. Nhiều người rời đi là giới trẻ hơn và có học thức cao trong các ngành có giá trị cao, bao gồm khoảng 100.000 nhân viên khoa học kỹ thuật. Bộ này viết: “Việc huy động [bắt lính], di cư cao trong lịch sử, dân số già và dận số giàm đang hạn chế nguồn cung lao động”.

⚪ ---- Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, ít nhất 194.430 quân nhân Nga đã bị lực lượng Ukraine "thanh lý". Các ước tính của Ukraine nói rằng 660 quân nhân Nga đã chết trong 24 giờ kể từ khi bản cập nhật cuối cùng được phát hành. Nga cũng được cho là đã mất 6 xe tăng, 10 xe bọc thép bảo vệ, 18 hệ thống pháo, 2 dàn phóng hỏa tiễn, 18 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 16 xe tải và xe chở dầu và 5 đơn vị thiết bị chuyên dụng.

⚪ ---- Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev tiết lộ trên Telegram hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã gửi khoảng 10 máy bay không người lái (UAV) để tấn công Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát trong đêm: "Phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công khác vào Sevastopol. Một UAV đã rơi xuống một vành đai rừng, với đống đổ nát được cảnh sát tìm thấy." Quan chức này nói rằng thành phố lớn nhất ở Crimea không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công, tuy nhiên lưu ý rằng tất cả các cơ quan an ninh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở tuyến đầu. Các báo cáo khác từ phương tiện truyền thông địa phương cho thấy không có thương vong trong một loạt vụ nổ xảy ra ở Crimea, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

⚪ ----- Tiểu đoàn Chống khủng bố Belarus đã giành lại các chiến hào dọc "đường sinh lộ" ("road of life") trong trận chiến Bakhmut từ tay lực lượng xâm lược Nga, theo kênh Telegram của đơn vị đưa tin ngày 6/5. Đơn vị kể lại mệnh lệnh: “Tiến vào hầm trú ẩn của quân Nga, tiêu diệt lính Nga, chiếm giữ và làm chỗ đứng trên tuyến quan trọng chiến lược. Nhiệm vụ đã hoàn thành.” Bản tin ghi rằng "đường sinh lộ" là con đường duy nhất còn sót lại trong khu vực có thể nửa phần đi lại được (semi-passable road) nhằm tiếp tế và chuyển quân. Nó vẫn đang bị đe dọa từ các cuộc tấn công và pháo binh của Nga. (ghi chú: Tiểu đoàn này thuộc quân đội Ukraine, được tự trị cao vì toàn là người đối lập Belarus sang tình nguyện chống Nga, lập từ tháng 3/2022, nằm ngoài Quân đoàn Quốc tế Tình nguyện.)

⚪ ---- Cựu chiến binh Mỹ Christopher Campbell, một thành viên của Quân đoàn Quốc tế Ukraine, đã tử trận trong khi bảo vệ Ukraine khỏi quân xâm lược Nga, theo lời đạo diễn Oles Sanin của làng phim Ukraine. Campbell, người đã đính hôn với con gái của Sanin, tử trận khi mới 27 tuổi trong trận chiến ngày 6 tháng 4/2023 ở Bakhmut.

Đạo diễn Sanin viết lên mạng: "Cảm ơn tất cả những người đã tôn vinh ký ức về Christopher James Campbell, thành viên gia đình tôi, vị hôn phu của con gái tôi Ivana. Cảm ơn vì nỗi buồn sâu sắc của bạn và tôn vinh ký ức của Christopher.”

Christopher James Campbell là một cựu chiến binh Mỹ có nhiều kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, đã phục vụ 5 năm ở Iraq và Kuwait. Sau khi chiến tranh toàn diện bùng nổ ở Ukraine, anh đã đứng lên bảo vệ đất nước đã nhận nuôi mình và chiến đấu chống lại các lực lượng xâm lược, đầu tiên là một phần của lực lượng đặc biệt Azov, sau đó là Quân đoàn Quốc tế. Theo Saint, ngoài thời gian phục vụ trong quân đội, Chris còn là thành viên của tổ chức phi chính phủ Vilni, giúp đỡ các tình nguyện viên ở Ukraine và chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Sanin viết: “Christopher được biết đến với lòng dũng cảm, sự quyết tâm, những nguyên tắc và giá trị kiên định, và quan trọng nhất là anh ấy có một trái tim nhân hậu. Theo ước nguyện cuối cùng của anh ấy, Chris được chôn cất ở Ukraine, đất nước mà anh ta yêu quý và nơi anh ấy tìm thấy tình yêu mà anh ấy đã hy sinh cả cuộc đời mình.” Lễ tang đã diễn ra vào ngày 5/5 tại Nhà thờ St. Michael's Golden-Domed ở trung tâm Kiev.

⚪ ---- Ấn Độ: xô xát sắc tộc, 54 người chết, 100 người bị thương, 500 nhà cháy ra tro. Số người chết sau các cuộc đụng độ sắc tộc ở vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ đã tăng lên 54 người, với bạo lực mới xảy ra chỉ sau một đêm mặc dù chính quyền đã gấp rút đưa quân đội tới để lập lại trật tự. Hàng ngàn binh sĩ đã được gửi đến tỉnh Manipur sau khi cuộc tuần hành phản đối của một nhóm bộ lạc trở nên bạo lực hôm thứ Tư.

Cảnh sát đã áp đặt lệnh cắt internet và ban hành lệnh xử bắn trong "những trường hợp cực đoan" trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất ổn. Các nhà xác bệnh viện ở thủ phủ tỉnh Imphal, và ở quận Churachandpur xa hơn về phía nam, đã báo cáo có tổng cộng 54 người chết, hãng thông tấn Press Trust of India đưa tin.

Kuldeep Singh, cố vấn an ninh của chính phủ Manipur, cho biết đã xảy ra các vụ cướp bóc và đốt phá ở các vùng xa xôi giáp biên giới với Myanmar trong những ngày gần đây, với hơn 500 ngôi nhà bị cháy và một số phương tiện bị đốt cháy. "Khoảng 100 người bị thương và được điều trị tại các bệnh viện khác nhau", ông nói với các nhà báo ở Imphal.Tổng giám đốc Cảnh sát Manipur P Doungel cho biết các lệnh đã được đưa ra để có hành động nghiêm khắc đối với bất kỳ ai bạo lực. Người Meitei, nhóm dân tộc đơn lẻ lớn nhất trong tỉnh, đã vận động để được cấp tư cách bộ lạc theo lịch trình, nhưng các bộ lạc được công nhận khác ở Manipur phản đối tình hình đó.Ấn Độ dành một số công việc trong chính phủ, tuyển sinh đại học và các ghế được bầu, từ hội đồng làng đến quốc hội, cho các cộng đồng theo danh mục bộ lạc đã lên lịch như một hình thức hành động khẳng định để giải quyết bất bình đẳng và phân biệt đối xử mang tính cấu trúc lịch sử.⚪ ---- Lễ đăng quang của Vua Charles III tốn kém bao nhiêu? Có thông tin cho rằng mức giá cho sự kiện kéo dài 3 ngày có thể lên tới 100 triệu bảng Anh (127 triệu USD). Cung điện và chính phủ Anh đều cực kỳ kín tiếng về tổng chi phí của sự kiện xa hoa, với một quan chức nói rằng một số ước tính "ảo hơn những ước tính khác" và chi phí thực sự sẽ được chia sẻ sau.Lễ diễn ra khi Vương quốc Anh vượt qua cuộc khủng hoảng lạm phát nghiêm trọng khiến nhiều người phải tốn kém hơn để mua đủ thực phẩm và để sưởi ấm ngôi nhà của họ trong mùa đông. Lễ đăng quang là một sự kiện chính thức của nhà nước, có nghĩa là công chúng nộp thuế sẽ thanh toán hóa đơn.⚪ ---- Cảnh sát Anh đã bắt giữ thủ lĩnh của một nhóm chống chế độ quân chủ và 51 người biểu tình khác tại lễ đăng quang của Vua Charles III, nói rằng nhiệm vụ của họ là ngăn chặn sự gây rối. Hàng trăm người biểu tình mặc trang phục màu vàng đã tụ tập giữa đám đông 10 người xếp dọc theo tuyến đường diễu hành ở trung tâm London để nổi bật so với những người mặc trang phục màu đỏ, trắng và xanh lam, đồng thời giơ cao các biểu ngữ "Không phải Vua của tôi".Nhóm chống chế độ quân chủ Republic cho biết thủ lĩnh Graham Smith của họ đã bị giam giữ trước khi cuộc diễu hành bắt đầu và các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát thu giữ các tấm biểu ngữ của người biểu tình.Một cuộc thăm dò của YouGov vào tháng trước cho thấy 64% người dân ở Anh cho biết họ ít hoặc không quan tâm đến lễ đăng quang. Trong số những người từ 18 đến 24 tuổi, con số này đã tăng lên 75%.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tới Colorado vào tuần cuối cùng của tháng 5, nơi ông dự kiến sẽ đọc diễn văn khai giảng cho Khóa 2023 tại lễ tốt nghiệp của Học viện Không quân Air Force Academy (USAFA) vào ngày 1/6/2023. Bạch Ốc nói rằng Biden sẽ có bài phát biểu tốt nghiệp lần thứ ba tại Sân vận động Falcon và là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi trở thành tổng thống vào năm 2021. Hai lần gần đây nhất ông phát biểu tại lễ tốt nghiệp của USAFA là dưới thời chính quyền Obama vào năm 2009 và 2014.Đây sẽ là lễ tốt nghiệp lần thứ 65 của USAFA, nơi khoảng 1.140 sinh viên sẽ hoàn thành khóa đào tạo thiếu sinh quân cơ bản của họ như một phần của Lớp 2023 đăng ký vào năm 2019. Biden sẽ là tổng thống đương nhiệm thứ chín phát biểu tại lễ tốt nghiệp của USAFA.⚪ ---- Nghiên cứu cho thấy những người không phải là công dân Hoa Kỳ dưới 65 tuổi sẽ chiếm gần 1/3 số người không có bảo hiểm y tế vào năm 2024. Nghiên cứu được thực hiện bởi các thành viên của Urban Institute (Viện đô thị), nơi nghiên cứu chính sách kinh tế và xã hội, và được hỗ trợ bởi Quỹ Robert Wood Johnson, một tổ chức từ thiện y tế công cộng, đã phát hiện ra rằng khoảng 8,6 triệu người không phải là công dân, bao gồm cả những người ở trong nước Mỹ hợp pháp và bất hợp pháp, là không có bảo hiểm.Những người không phải là công dân dưới 65 tuổi chỉ chiếm 8% dân số không phải là người cao tuổi trong cả nước, nhưng chiếm một tỷ lệ lớn không tương xứng trong số những người không có bảo hiểm. Tổng thống Biden đã thông báo vào tháng trước rằng những người được vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ theo cha mẹ di dân lậu (diện DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) sẽ đủ điều kiện xin Medicaid và ghi danh tham gia các sàn giao dịch bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ObamaCare), nhưng nghiên cứu cho thấy rằng những nỗ lực của chính quyền chỉ chi trả cho một số lượng nhỏ những người không phải là công dân không có bảo hiểm.Theo nghiên cứu, chỉ có 16,5 phần trăm những người không phải là công dân không có bảo hiểm đủ điều kiện tham gia các chương trình như Medicaid hoặc Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em hoặc bảo hiểm thị trường được trợ cấp. Có tới 2/3 không đủ điều kiện vì tình trạng nhập cư của họ.⚪ ---- Texas: nổ súng chiều Thứ Bảy, 9 người chết. Có ít nhất 9 người chết vào chiều thứ Bảy trong một vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm mua sắm ngoài trời ở Allen, Texas. Một trong những nghi phạm trong vụ nổ súng đã được tìm thấy đã chết, và cảnh sát đang truy tìm kẻ xả súng thứ hai. Ty Cảnh sát Allen nói: "Cảnh sát đang có mặt tại thương xá Allen Premium Outlets. Một cuộc điều tra tích cực đang được tiến hành. Vui lòng tránh khu vực này cho đến khi có thông tin cập nhật mới."Trung tâm mua sắm đã bị phong tỏa sau tiếng súng nổ, với cảnh quay trực thăng cho thấy ít nhất 4 xác trên sàn. Đồng thời, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những người mua sắm chạy khỏi trung tâm mua sắm với âm thanh của tiếng súng ở phía sau. Các chính khách Texas đã lên các đài TV trong đêm nói lời an ủi các gia đình nạn nhân, xin góp lời cầu nguyện, nhưng không đòi cấm súng.Phóng viên Paula Reid của CNN đã phỏng vấn Dân biểu Tiểu Bang Texas Keith Self (Cộng Hòa-Allen) vào tối thứ Bảy để biết phản ứng của DB Self về các bước tiếp theo nên làm. DB Self nói: “À, đó là những người không tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Tôi là một người Ky tô hữu. Tuy nhiên, có những người mắc bệnh tâm thần mà chúng ta không chăm sóc vì quốc gia này đã đưa ra quyết định rằng chúng ta sẽ đóng cửa các viện chăm sóc sức khỏe tâm thần. Hôm nay chúng ta nên tập trung vào các gia đình. Lời cầu nguyện có sức mạnh trong cuộc sống của những người bị tàn phá nặng nề. Tôi biết mọi người muốn biến chuyện [xả súng] này thành chính trị, nhưng những lời cầu nguyện rất quan trọng và chúng có sức mạnh đối với những gia đình đang bị tàn phá ngay bây giờ."Sự thất vọng trên mạng xã hội có thể thấy sôi nổi. Shannon Watts, người sáng lập hội Moms Request Action (Các Bà Mẹ Đòi Hành Động), viết: "Người Texas sở hữu nhiều súng nhất trên đầu người so với bất kỳ tiểu bang nào. Nếu nhiều súng hơn và ít luật súng hơn giúp chúng ta an toàn hơn, Texas sẽ là tiểu bang an toàn nhất. Thay vào đó, Texas có tỷ lệ tự sát và giết người bằng súng cao, và là nơi xảy ra 4 trong số 10 vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất ở Mỹ."⚪ ---- Một ủy ban lập pháp Texas đã khuyến nghị hôm thứ Bảy rằng Dân biểu Tiểu bang Cộng Hòa Bryan Slaton cần bị trục xuất vì hành vi tình dục không phù hợp với một thực tập sinh 19 tuổi. Slaton, đến từ Thành phố Royse, có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu trục xuất bởi toàn thể Hạ viện sớm nhất là vào thứ Ba 9/5/2023.Slaton, 45 tuổi, đã từ chối bình luận nhưng luật sư của ông vào tháng trước đã gọi những cáo buộc này là “thái quá” và “sai sự thật”. Khuyến nghị của Ủy ban điều tra chung của Hạ viện lần đầu tiên được đăng ở nhật báo The Texas Tribune. Trong báo cáo điều tra bằng văn bản, ủy ban cho biết Slaton đã cho thực tập sinh 19 tuổi và một nhân viên trẻ khác uống rượu tại nhà của y, rằng y đã quan hệ tình dục với thực tập sinh sau khi cô ta say, và sau đó y đã cho thực tập sinh xem một email đe dọa nhưng cho biết mọi chuyện sẽ ổn nếu vụ việc được giữ im lặng. Slaton cũng yêu cầu một nhà lập pháp đồng nghiệp giữ bí mật về hành vi của mình, ủy ban cho biết.Bản báo cáo Hạ viện ghi rằng y đã chuốc rượu cho trẻ vị thành niên, vi phạm luật lao động, lạm dụng chức vụ quyền hạn và có hành vi quấy rối. Sẽ có một nghị quyết kêu gọi trục xuất Slaton vào thứ Ba. Việc trục xuất Slaton sẽ yêu cầu 2/3 phiếu bầu từ các thành viên Hạ viện.Trong đơn thư khiếu nại, hai trong số những người phụ nữ kể rằng họ đã cố gắng ngăn cản thực tập sinh đừng để thời gian la cà với Slaton và nói hành vi của y là không phù hợp. Nhưng thực tập sinh, người mà một người khiếu nại mô tả là "ngây thơ", không bị thuyết phục và vì vậy đã đồng ý với yêu cầu của Slaton đến thăm căn hộ của y vào đêm 31/3/2023. Có những phụ nữ khác đã đi cùng cô và nhà lập pháp đã phục vụ họ rượu rum và coca.Một trong những phụ nữ trẻ đã uống nhiều tới mức nôn mửa: Theo báo cáo, cô thực tập sinh đã "thực sự chóng mặt" và có "mắt hết thấy đường". Những người phụ nữ khác cuối cùng đã rời khỏi nhà nhưng thực tập sinh được kể là đã ở lại. Cô sau đó nói với bạn bè rằng Slaton đã chở cô về nhà vào sáng hôm sau, dừng lại ở một hiệu thuốc để cô mua thuốc tránh thai khẩn cấp trên đường đi, theo bản báo cáo.⚪ ---- Cảnh sát cho biết một thiếu nữ 17 tuổi đã chết và năm người khác bị thương trong một vụ nổ súng vào sáng sớm Thứ Bảy tại một bữa tiệc gần khuôn viên đại học California State University, Chico (CSU Chico) ở Bắc California. Cảnh sát đáp ứng vào khoảng 3:30 giờ sáng sau khi có báo cáo về tiếng súng và phát hiện có 6 người bị bắn tại một tòa nhà chung cư ở Chico (California). Tất cả các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, và thiếu niên đã chết tại bệnh viện.Hai người đàn ông, 21 và 19 tuổi, và một cô gái 17 tuổi vẫn được nhập viện trong tình trạng ổn định với những vết thương không nguy hiểm. Hai người đàn ông khác, tuổi 18 và 20, được điều trị tại bệnh viện và đã xuất viện. Cảnh sát nói vụ nổ súng dường như là một sự kiện riêng lẻ và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Họ không công bố thông tin về kẻ xả súng. Cảnh sát đã được gọi đến cùng một địa chỉ khoảng 30 phút trước khi xảy ra vụ nổ súng và bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ vung súng.⚪ ---- TIN VN. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục đà giảm sâu: điều gì đang xảy ra? Theo VTC News. Kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất, thu nhập của người dân giảm, tỷ lệ mất việc làm cao... Điều này đã dẫn đến hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam gặp khó khăn, suy giảm đơn hàng, tỷ trọng xuất khẩu lao dốc, toàn ngành xuất siêu chỉ đạt 2,5 tỷ USD, giảm 37,7% so với kế hoạch đề ra. Theo tính toán, trong tháng Tư, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chỉ đạt 4,5 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,2 triệu USD so với tháng Ba. Tính chung 4 tháng, xuất khẩu các mặt hàng của ngành nông nghiệp đạt 15,6 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành xuất siêu 2,5 tỷ USD, giảm 37,7%.---- HỎI 1: Trung Quốc có ý định xâm lăng Đài Loan năm tới, tức năm 2024?ĐÁP 1: Theo 1 chuyên gia Mỹ. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của chính quyền Trump, Robert O’Brien, nói rằng khung thời gian của Trung Quốc để phát động một cuộc xâm lược Đài Loan đã rút ngắn xuống ngay trong năm tới. Báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun đưa tin hôm thứ Năm (4 tháng 5/2023) rằng O'Brien đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến trong tuần này rằng cuộc xâm lược vũ trang của Trung Quốc vào Đài Loan có thể sẽ xảy ra trong vòng một đến hai năm. Ông kêu gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản phản ứng kiên quyết, hỗ trợ phòng thủ của Đài Loan và hỗ trợ ngoại giao cho Đài Loan để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc.Chi tiết:---- HỎI 2: Đại đa số dân Texas muốn tăng tuổi mua súng?ĐÁP 2: Đúng thế. Joshua Blank, giám đốc nghiên cứu của Texas Politics Project (Dự án Chính trị Texas) tại Đại học Texas ở Austin, đưa ra kết quả 1 cuộc thăm dò cho thấy người dân Texas tập trung vào các vấn đề cụ thể, thực tiễn. Đa số người dân Texas ủng hộ việc tăng tuổi mua súng từ 18 lên 21.Blank nói: “Ba phần tư người dân Texas nói rằng họ sẽ ủng hộ việc nâng độ tuổi mua súng từ 18 lên 21. Con số đó bao gồm 91% đảng viên Đảng Dân chủ và 64% đảng viên Cộng hòa. Đa số dân mong muốn luật súng chặt chẽ hơn ở Texas."Chi tiết: