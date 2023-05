- Vua Charles Đệ III của Anh đăng quang, Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, làm lễ trao Vương miện - Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden dự lễ đăng quang của Vua Charles III. - Hoàng tử Harry từ Hoa Kỳ đã bay sang London dự lễ đăng quang của thân phụ. - London: 6 người biểu tình chống chế độ quân chủ bị bắt.

Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, từ từ đặt Vương miện St Edward (xưa cổ từ 360 năm) lên đỉnh đầu của Nhà vua.

QUẬN CAM (VB-6/5/2023) ---- Bạn có thể mở TV hay YouTube ra xem: Vua Charles Đệ III của Anh đã đăng quang tại Tu viện Westminister hôm thứ Bảy cùng với người vợ thứ hai của ông, Nữ hoàng Consort Camilla, đánh dấu lễ đăng quang đầu tiên của người Anh sau 70 năm.

.

Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, từ từ đặt Vương miện St Edward (xưa cổ từ 360 năm) lên đỉnh đầu của Nhà vua. Vị quốc vương 74 tuổi được xức dầu thánh và tuyên thệ lời tuyên thệ của các vị vua trước khi Vương miện của Thánh Edward được đội lên đầu trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

.

Hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng, đã tuyện thệ trung thành với cha mình. Vua Charles kế vị mẹ mình, Nữ hoàng Elizabeth II, người đã trị vì vương quốc trong 70 năm 214 ngày, đánh dấu triều đại lâu nhất của bất kỳ vị vua Anh nào trước bà.

.

⚪ ---- Chưa có tổng thống Hoa Kỳ nào từng tham dự lễ đăng quang của hoàng gia Anh, lần này cũng thế. Nhưng Tổng Thống Joe Biden cử vợ đến dự lễ đăng quang của Vua Charles III thay cho ông. Trong khi Trump nói rằng đó là một hành động "rất thiếu tôn trọng" và cho rằng Biden "không đủ sức khỏe thể chất" cho chuyến đi trong một cuộc phỏng vấn với GB News, thì quyết định của Biden vẫn phù hợp với truyền thống, theo báo The Hill. Tổng thống Eisenhower đã cử một phái đoàn đến dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953. Jill Biden đã bắt đầu sử dụng "một chút ngoại giao mềm", theo AP. Bà đã đến số 10 Downing St. cho cuộc gặp đầu tiên với Akshata Murty, phu nhân của Thủ tướng Rishi Sunak, vào thứ Sáu.



"Hoan nghênh chào đón!" Murty chào Biden trước khi quay sang bắt tay cháu gái Finnegan Biden, người cũng sẽ tham dự lễ đăng quang. Những người phụ nữ sau đó đã gặp gỡ các cựu quân nhân tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe, cũng như các học sinh tiểu học đội vương miện bằng giấy. Jill Biden sau đó đến thăm các nhân viên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ trước khi tham dự tiệc chiêu đãi của nhà vua tại Cung điện Buckingham vào tối thứ Sáu. Bà Jill cùng hàng trăm nguyên thủ quốc gia tham dự lễ đăng quang vào thứ Bảy tại Tu viện Westminster, sau đó là tiệc chiêu đãi do Đại sứ Hoa Kỳ Jane Hartley chủ trì. Bà sẽ trở lại Phủ Thủ Tướng Anh để ăn trưa vào Chủ nhật trước khi bay trở lại Washington.

.

⚪ ---- Hoàng tử Harry từ Hoa Kỳ đã bay sang London và đến Tu viện Westminster để dự lễ đăng quang của thân phụ anh. Hoàng tử Harry đi trong nhóm với tư cách là một phần của nhóm bao gồm cả người chú bị thất sủng của anh là Hoàng tử Andrew. Trong nhóm còn có Mike và Zara Tindall và các con của Andrew là Công chúa Beatrice và Eugenie, những người mà Harry dự định sẽ ngồi cùng ba hàng từ phía trước, và phía sau các thành viên đang làm việc của gia đình hoàng gia như Hoàng tử Edward. Khi vào Tu viện, Harry được chồng của Eugenie, Jack Brooksbank, vỗ nhẹ vào lưng.

.

⚪ ---- Sáu người biểu tình chống chế độ quân chủ, bao gồm cả người đứng đầu nhóm vận động chống chế độ quân chủ Republic, đã bị bắt vào sáng thứ Bảy khi họ giương cao các biểu ngữ và áp phích tại một cuộc biểu tình ở Quảng trường Trafalgar, London. Đoạn phim cho thấy những người biểu tình mang khẩu hiệu “Không phải Vua của tôi” đang bị giam giữ, bao gồm cả Graham Smith, giám đốc điều hành của Cộng hòa. Nhóm đã đăng ảnh cảnh sát lấy thông tin chi tiết từ họ trên Twitter. “Quá nhiều cho quyền biểu tình ôn hòa,” nhóm nói.

.

Luật mới được thông qua trong tuần này khiến việc chuẩn bị “khóa” những thứ như đồ đạc trên đường phố là bất hợp pháp và thành viên Republic bị bắt Matt Turnbull cho rằng dây đai giữ các tấm bảng đã bị “hiểu sai” thành thứ có thể dùng để khóa. “Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ không bao giờ được phép trở thành một lực lượng hữu hình ở đây. Họ biết chúng tôi sẽ đến và họ sẽ tìm cách ngăn chặn điều này,” Turnbull nói với BBC.

.

⚪ ---- Không quân Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng thủ Patriot mới mua của Mỹ để đánh chặn và bắn hạ một hỏa tiễn đạn đạo loại Kinzhal của Nga bay qua Kiev, theo lời Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oeshchuk tuyên bố. Hỏa tiễn đã bị đánh chặn trong một cuộc tấn công qua đêm vào thủ đô Ukraine hồi đầu tuần. Hỏa tiễn Kh-47 được máy bay MiG-31K phóng từ lãnh thổ Nga và bị bắn hạ bằng hỏa tiễn Patriot, theo Oleshchuk. "Vâng, chúng tôi đã bắn hạ chiếc Kinzhal 'độc nhất vô nhị'," ông nói.

.

⚪ ---- Nga đã sử dụng đạn phốt pho (đạn lân tinh, loại hóa chất gây bốc cháy và phỏng), đạn này bị cấm theo luật pháp quốc tế, trong trận chiến đang diễn ra ở Bakhmut, theo Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo trên Telegram vào ngày 6/5. Ukraine đã chia sẻ một đoạn video về vụ tấn công, nơi có thể nhìn thấy Bakhmut gần như chìm trong biển lửa khi đạn gây cháy từ trên trời rơi xuống. Việc sử dụng bom phốt pho gần và bên trong các khu vực đông dân cư bị Công ước Geneva cấm, nhưng Nga đã nhiều lần sử dụng các chiến thuật này chống lại thường dân trong cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine.

.

Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine, bao gồm cả Lực lượng Đặc nhiệm, vẫn đang bảo vệ thị trấn. Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra kể từ tháng 7/2022, với việc các nhà lãnh đạo Nga mấy lần tuyên bố đã “đánh chiếm” thành phố. Tuy nhiên, Ukraine đã giữ vững phòng tuyến trong thị trấn, trong khi nói rằng các đơn vị tốt nhất của Liên bang Nga đã và đang bị tiêu diệt và kiệt sức trong trận chiến này.

.

Vào ngày 5/5, thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng lính đánh thuê của ông sẽ bắt đầu rời thị trấn vào ngày 10/5 do thiếu đạn. Phía Ukraine nói rằng cường độ giao tranh không giảm và nỗ lực chiếm thành phố của Nga sẽ không dừng lại trước ngày 9/5. Họ cũng lưu ý rằng công ty lính đánh thuê Wagner sắp hết máy bay chiến đấu và Prigozhin đã có hiềm thù riêng với giới lãnh đạo quân đội Nga. (ghi chú: lý do dùng đạn phốt pho suy đoán là vì, quân Nga sẽ tránh phải vào từng phòng trong từng nhà, từng chung cư để cận chiến giáp mặt với quân Ukraine.)

.

⚪ ---- Các nhà báo từ truyền thông độc lập của Nga Meduza và BBC Russian Service đã xác định được tên của 22.000 binh sĩ Nga đã chết ở Ukraine, với 2.367 cái tên được thêm vào danh sách kể từ ngày 7 tháng 4/2023, Meduza viết vào ngày 5/5/2023. Hầu hết những người chết trong tháng trước là lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đã chết khi chiến đấu gần Bakhmut.

.

Các nhà báo làm rõ rằng những tổn thất của Wagner bao gồm cả lính đánh thuê bình thường và cựu tù nhân, những người thường được chôn cất bí mật. Báo cáo cũng xác nhận cái chết của 9 sĩ quan Nga cấp đại tá trở lên chỉ trong 4 tuần. Ngoài ra, một phi công người Nga đã ghi danh làm việc với Wagner PMC cũng đã chết: phi công trực thăng Vitaliy Lapikov từ St. Petersburg chỉ thọ được 10 ngày trên tiền tuyến.

.

⚪ ---- Một tòa án ở Moscow đã bắt cô Leniye Umerova, 25 tuổi, sắc tộc Tatar bán đảo Crimea, người bị buộc tội "gián điệp" trong việc tiếp tục đàn áp người Tatar ở Crimea, theo hãng tin Graty của Ukraine đưa tin vào ngày 5/5. Cô Leniye Umerova đã trải qua năm tháng trong một trung tâm giam giữ ở Bắc Ossetia, và việc bắt giữ hành chính của cô đã được gia hạn nhiều lần. Vào ngày 4/5, các sĩ quan FSB của Nga đã chuyển phụ nữ này đến Moscow, nơi cô đang ở trong trại giam Lefortovo.

.

Thanh tra viên Ukraine Dmytro Lubinets kể lại rằng an ninh Nga đã bắt giữ Leniye Umerova vào ngày 4/12/2022, sau khi cô vượt qua biên giới Georgia-Nga để cố gắng quay lại Crimea nơi bị chiếm đóng để gặp người cha bị ung thư của mình. Nga đã vu cáo cô gái "vi phạm quy tắc của khu vực cấm" và sau đó quản thúc hành chính cô với cáo buộc "không tuân lệnh cảnh sát".

.

⚪ ---- Đơn vị Akhmat (lực lượng đặc biệt Chechnya) đã sẵn sàng triển khai tới Bakhmut, Donetsk Oblast, để thay thế lực lượng quân đội tư nhân Tập đoàn Wagner nếu họ rút khỏi thị trấn, theo lãnh đạo Chechnya của Nga, Ramzan Kadyrov, cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 5/5.

.

Thông điệp của Kadyrov được đưa ra sau khi chủ Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã gửi một thông điệp đầy xúc phạm gửi tới Bộ Quốc phòng Nga, phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Kadyrov tuyên bố rằng nếu Wagner và Prigozhin từ bỏ Bakhmut, Bộ Tổng tham mưu Nga sẽ mất một đơn vị chiến đấu dày dạn kinh nghiệm, và “những người em” – Kadyrov và Akhmat – sẽ tiếp quản thành phố Bakhmut. Kadyrov báo cáo rằng các đơn vị Chechnya đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Wagner ở Popasna, Severodonetsk, Lysychansk và các khu vực khác thuộc tỉnh Donetsk và Luhansk của Ukraine.

.

⚪ ---- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr đã chỉ trích Cựu Tổng thống Donald Trump khi được Geraldo Rivera (của đài Fox News) hỏi liệu Trump có "phù hợp" để trở thành tổng thống 2024 hay không. Rivera bắt đầu bằng cách nói với Barr, người trước đây từng phục vụ trong chính quyền Trump, rằng Barr là người "trung thực" nhất ở Washington và rằng Rivera tin tưởng Barr. Rivera sau đó hỏi, "Bạn có nghĩ rằng Trump phù hợp về mặt cảm xúc để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không?"

.

"Đây là cách tôi sẽ trả lời câu hỏi đó, Geraldo," Barr nói trong tiếng cười của đám đông. Barr nói thêm, "Nếu bạn tin vào các chính sách của Trump, những gì Trump quảng cáo là chính sách của mình, thì Trump là người cuối cùng thực sự có thể thực hiện và đạt được chúng. Nhưng Trump không có kỷ luật, không có khả năng tư duy chiến lược và tư duy tuyến tính hoặc thiết lập các ưu tiên, hoặc cách hoàn thành công việc trong hệ thống. Đó là một chương trình TV kinh dị khi Trump bị bỏ lại với các thiết bị của riêng mình. Bạn có thể muốn các chính sách của Trump, nhưng Trump sẽ không đưa ra các chính sách của Trump. Trump sẽ mang đến sự hỗn loạn và, nếu có, dẫn đến phản ứng dữ dội khiến các chính sách của Trump lùi xa hơn nhiều so với những gì chúng sẽ xảy ra."

.

⚪ ---- Một người đàn ông Kentucky đã tấn công cảnh sát trong cuộc bạo động ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã nhận bản án 14 năm, bản án dài nhất đối với bất kỳ người biểu tình nào cho đến nay. Hồi tháng 12/2022, Peter Shwartz bị kết án 13 tội danh, trong đó có 3 tội danh liên quan đến vũ khí và 4 tội danh liên quan đến tấn công cảnh sát.

.

Theo các công tố viên, Shwartz là người đầu tiên tấn công cảnh sát bằng ghế trong cuộc bạo động. Họ mô tả Shwartz là một trong những "người tham gia bạo lực và hiếu chiến nhất" của cuộc bạo động, đồng thời cáo buộc rằng anh ta đã lấy bình xịt hơi cay từ cảnh sát và hành động của anh ta đã giúp phá vỡ hàng rào cảnh sát bảo vệ Tòa nhà Quốc hội.

.

Các công tố viên cho biết Schwartz "đã sử dụng bình xịt hơi cay đó làm vũ khí để tấn công chính những cảnh sát đó khi họ cố gắng thoát khỏi đám đông ngày càng đông và ngày càng hung bạo". Các luật sư của Shwartz cho biết hành động của y không được thực hiện vì lợi ích tài chính mà chỉ vì "hiểu lầm về sự thật xung quanh cuộc bầu cử năm 2020."

.

⚪ ---- Có ít nhất 8 trong số 16 đại cử tri Georgia giả mạo hồi năm 2020 dự định tuyên bố cựu Tổng thống Trump là người chiến thắng của tiểu bang bất chấp thua phiếu Biden đã được Biện Lý cho miễn tố trong cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia.

.

Báo Washington Post đưa tin hôm thứ Sáu rằng các công tố viên làm việc cho Biện lý quận Fulton Fani Willis nói với 8 người rằng họ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến cuộc điều tra nếu họ hợp tác và làm chứng về những nỗ lực của Trump và các đồng minh của ông nhằm lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tổng thống.

.

Một bản tóm tắt được đệ trình lên Tòa Quận Fulton vào thứ Sáu bởi luật sư bào chữa của 8 đại cử tri Kimberly Bourroughs Debrow mà Washington Post có được, nói rằng tám người đã không hứa rằng họ sẽ cung cấp bằng chứng buộc tội để đổi lấy quyền miễn tố và họ đã khẳng định mình vô tội. Một cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra nói với Post rằng 8 đại cử tri “tiếp tục nói rằng họ không làm gì sai và họ không biết bất kỳ ai khác làm bất cứ điều gì sai trái, ít phạm tội hơn nhiều.”

.

Biẹn lý Willis cho biết vào tháng trước, bà đã lên kế hoạch công bố bất kỳ cáo trạng nào bắt nguồn từ cuộc điều tra của cô ấy từ ngày 11/7 đến ngày 1/9, đồng thời nói thêm rằng bà dự đoán thông báo này sẽ gây ra “phản ứng lớn của công chúng”. Nhóm 16 đại cử tri giả định tuyên bố Trump là người chiến thắng ở Georgia và cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, đã được thông báo rằng họ là mục tiêu của cuộc điều tra.

.

Biện lý Willis cho biết trong một hồ sơ vào tháng trước rằng bà tin rằng chỉ một số - nhưng không phải tất cả - các đại cử tri đã vi phạm luật. Theo nguồn tin này, những người tham gia lên kế hoạch và chỉ huy cuộc họp của các đại cử tri giả dường như sẽ là mục tiêu [bị truy tố].

.

Báo Washington Post viết: "Trong số các đại cử tri dường như vẫn là mục tiêu có David Shafer, chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia, người chủ trì cuộc họp, và Shawn Still, thượng nghị sĩ tiểu bang lúc đó là chủ tịch tài chính bang của đảng và là người đã khai với các nhà điều tra quốc hội rằng ông ta đã đóng vai trò xác nhận danh tính của các đại cử tri và cho phép họ vào phòng tại Tòa nhà Quốc hội Georgia nơi họ triệu tập. Shafer đã phủ nhận rằng việc triệu tập để bỏ phiếu đại cử tri cho Trump là không phù hợp, đồng thời nói đi nói lại - kể cả trong chính cuộc họp - rằng các đại cử tri đang họp trên cơ sở ngẫu nhiên để duy trì biện pháp pháp lý của Trump trong trường hợp Trump thắng kiện trong một vụ kiện đang diễn ra thách thức kết quả ở Georgia."

.

⚪ ---- Hoa Kỳ và Saudi Arabia đã đưa ra một tuyên bố chung vào thứ Bảy hoan nghênh việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện của hai lực lượng vũ trang đang tham chiến ở Sudan diễn ra hôm Thứ Sáu tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

.

"Vương quốc Saudi Arabia và Hoa Kỳ kêu gọi cả hai bên cân nhắc lợi ích của quốc gia và người dân Sudan, đồng thời tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán hướng tới ngừng bắn và chấm dứt xung đột, điều này sẽ tránh được sự đau khổ của người dân Sudan và đảm bảo có sẵn viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng", theo Bộ Ngoại giao Mỹ ghi trong một thông cáo báo chí.

.

Quá trình tiền đàm phán bắt đầu sau khi Lực lượng vũ trang Sudan (Sudanese Armed Forces- SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (Rapid Support Forces- RSF) đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào đầu tháng này. Chạm súng nổ ra vào giữa tháng 4 trong bối cảnh có một cuộc đấu tranh quyền lực rõ ràng giữa hai phe chính của chế độ quân sự.

.

Các lực lượng vũ trang Sudan nói chung trung thành với Tướng Abdel Fattah al-Burhan, nhà cai trị trên thực tế của đất nước, trong khi các lực lượng bán quân sự của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), một tập hợp các dân quân, đi theo cựu lãnh chúa Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, được gọi là Hemedti.

.

⚪ ---- Nói về tình trạng của các cuộc đàm phán về việc nâng trần nợ, Tổng thống Joe Biden đã gọi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa) là một "người đàn ông trung thực". Trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm cho MSNBC được xem trước vào thứ Sáu, Biden đã bỏ qua khả năng viện dẫn sửa đổi thứ 14 trong trường hợp Quốc hội không đạt được thỏa thuận lưỡng đảng để chính phủ Hoa Kỳ tránh được tình trạng vỡ nợ.

.

Nhận xét về nỗ lực tái tranh cử của mình, Biden khẳng định rằng ông sẽ có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm nữa và rằng ông là người phù hợp cho công việc do có nhiều kinh nghiệm mặc dù tuổi đã cao. Biden dự kiến sẽ tới New York vào thứ Tư tới, nơi ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo về lý do tại sao Quốc hội phải tránh vỡ nợ và tham gia các buổi vận động tranh cử.

.

⚪ ---- Quận San Bernardino (giáp biên Quận Cam) đã trả khoản tiền chuộc 1,1 triệu đô la vào thứ Sáu cho những tin tặc đã xâm nhập vào mạng của sở cảnh sát trưởng. Quận cho biết: “Sự gián đoạn mạng trong Sở Cảnh sát trưởng là kết quả của phần mềm (nhu liệu) tống tiền đã lây nhiễm các phần của hệ thống công nghệ thông tin của sở." Cảnh sát nói tin tặc đã tấn công dàn máy ào ngày 7/4/2023.

.

Thương Nguyễn

Duyvu Nguyen

Tuan Nguyen

Thuận Văn Nguyễn

TIN VN. SEA Games 32: Đội bóng tròn nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ đỉnh bảng

TIN VN. Cập nhật ngày 6/5 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam giành 6 HCV.

TIN VN. Nhiều công ty ngành tôm kinh doanh ảm đạm.

Vài câu hỏi nhức nhối ngày 30-4

Từ Thức, Báo Tiếng Dân

Quận cho biết phần lớn khoản thanh toán tiền chuộc đã được bảo hiểm chi trả, trong khi phần thanh toán của quận tổng cộng là 511.852 đô la. Các cuộc tấn công ransomware thường liên quan đến việc tin tặc mã hóa các hồ sơ điện tử trên thiết bị hoặc hệ thống và khiến chúng không sử dụng được. Tin tặc sẽ giữ các hồ sơ điện tử đó làm con tin và yêu cầu một khoản tiền chuộc để đổi lấy việc giải mã các hồ sơ điện tử (trong VN dùng chữ: tệp tin).⚪ ---- Cảnh sát nói đã bắt 1 người đàn ông và 4 thiếu niên liên quan đến vụ đâm gần trường trung học Los Angeles High School khiến 2 người bị thương vào đầu tuần này. Vụ này báo cáo vào khoảng 4:20 giờ chiều, gần giao lộ của đại lộ Olympic và Riampau. Có 2 thiếu niên, 15 và 16 tuổi, bị đâm trong lúc đánh nhau. Họ bị các vết đâm ở phần trên cơ thể và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát nói chỉ có một trong số các nạn nhân là học sinh của trường.Một người đàn ông đã bị cảnh sát thẩm vấn và được thả cùng ngày hôm đó rồi cuối cùng đã bị bắt vì là nghi phạm trong vụ án. Anh này là Danny Ramon Lopez Sanchez, 23 tuổi và bị truy tố tội âm mưu giết người. Một thanh niên cũng bị bắt vì tình nghi sở hữu súng và các cáo buộc đã đưa ra tòa chống lại anh ta. Ngoài ra, 3 thanh thiếu niên liên quan đã bị bắt giữ. Hai người bị nghi vấn cố ý giết người và người thứ ba bị đặt vì nghi ngờ là phụ giúp các bạn hình sự.⚪ ---- Texas: cô dâu Việt hy vọng hôn lễ sẽ đẹp như mơ, nhưng bất trắc lại là công quyền Mỹ... Chỉ hai tuần nữa thôi, Andrew Onorato vàsẽ nói “Tôi đồng ý [kết hôn].” Nhưng trong vài tháng qua, có vẻ như cha mẹ của Nguyễn sẽ không bay được qua Mỹ. Bản tin NBC ghi lời cô Nguyen: “Tất nhiên, mong ước duy nhất của tôi là được bố dắt đi [trong hôn lễ], nhưng tôi sẽ tự đi bộ.” Nguyen, đến Mỹ từ Việt Nam bằng thị thực sinh viên cách đây 6 năm, cho NBC iết cha mẹ cô đã bị từ chối không chỉ một mà hai lần đối với thị thực du lịch để tham dự đám cưới.Đó là vào đầu tháng Ba. Vào tháng Tư, cha mẹ của Nguyên lại nộp đơn. Lần này, hai vợ chồng mua vé máy bay khứ hồi từ Sài Gòn đến phi trường DFW [ở Dallas]. Họ cũng xác minh tất cả các thủ tục giấy tờ trước khi cha mẹ của Nguyễn thực hiện hành trình khứ hồi kéo dài bảy giờ đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.SG. Giữa hai lần đăng ký, họ đã trả hơn 600 đô la phí. Tuy nhiên, đơn của họ đã bị từ chối.Khi NBC 5 liên hệ với Bộ Ngoại giao về việc từ chối, một phát ngôn viên đã trả lời rằng họ không thể thảo luận về trường hợp của cha mẹ Nguyen vì hồ sơ thị thực được bảo mật. Viên chức lãnh sự từ chối đơn xin thị thực nếu người nộp đơn được cho là không đủ điều kiện theo INA hoặc các quy định khác của luật pháp Hoa Kỳ và người nộp đơn thường được cung cấp lý do từ chối tại thời điểm phỏng vấn." Nhưng theo Nguyên, cha mẹ cô không nhận được lý do nào để từ chối.Nguyen cho biết cha mẹ cô đã cố gắng, cho biết 4 người con khác vẫn ở lại Việt Nam, một người cha hoặc mẹ mắc bệnh Alzheimer, người mà họ chăm sóc và một trang trại mà họ điều hành. Cô ấy nói đó là thông tin dường như bị bỏ qua: “Tôi hiểu họ đang làm gì. Nhưng vấn đề là, chúng tôi không nói dối. Bạn biết đấy, họ đến đây là có lý do, và họ sẽ quay lại [VN].”Onorato cho biết các cuộc gọi tới nghị sĩ của ông cùng với lãnh sự quán đã không mở bất kỳ cánh cửa nào. Thay vì đăng ký lại, cặp đôi đang thay đổi kế hoạch đám cưới của họ. Điều đó bao gồm việc hủy bỏ một nghi lễ trà đạo truyền thống của Việt Nam, trong đó Nguyễn hy vọng sẽ cảm ơn cha mẹ cô vì tất cả những gì họ đã hy sinh cho cô: “Đó là điều tôi thực sự muốn làm, nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó.”Và mặc dù họ đang lên kế hoạch đến thăm gia đình của Nguyễn trên đất Việt Nam, cặp đôi vẫn tự hỏi liệu bố mẹ cô có bao giờ nhìn thấy cuộc sống mà cô đang xây dựng ở đây, ở Bắc Texas hay không. (ghi chú: chúng ta đã thấy gia đình cán bộ gộc Hà Nội xin vào Mỹ lúc nào cũng được?)⚪ ---- Một bồi thẩm đoàn thị trấn Palmer (tiểu bang Alaska) đã kết luận rằng, chủ tiệm Nails LA Nails ở Anchorage, đã phạm tội giết người cấp độ một và cấp độ hai trong vụ giết một nhân viên cũ vào năm 2017. Bồi thẩm đoàn nhận thấy Duyvu Nguyen chịu trách nhiệm về vụ sát hạivào ngày 30/10/2017. Hai người đàn ông không có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng Tuan là nhân viên của Duyvu trong tiệm.Trong phiên tòa, các bồi thẩm viên đã nghe bằng chứng cho thấy Duyvu đã biết rằng vợ y có quan hệ tình cảm với Tuấn. Duyvu đã bắn Tuấn ba phát vào đầu. Bồi thẩm đoàn đã nghe và bác bỏ yêu cầu tự vệ của Duyvu. Phiên tòa tuyên án dành cho Duyvu Nguyen sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2023.⚪ ----, 30 tuổi, đã phải ngồi tù hôm thứ Sáu vì tội bắn 2 người ở Garden Grove gần 5 năm trước. Nguyen bị dẫn độ từ New Mexico, đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoại là $1,020,000, theo cảnh sát Garden Grove. Nguyen đã bị tống giam hôm thứ Ba tại Nhà tù Quận Cam. Nguyen đã không nhận tội, và được lệnh trở lại tòa án vào ngày 15/5/2023 để điều trần trước khi xét xử tại West Justice Center ở Westminster.Cảnh sát nói Nguyen đã đánh nhau dẫn đến nổ súng vào ngày 22/5/2018, bên ngoài một quán cà phê-nhà hàng ở khu 10000 của Đại lộ Westminster. Sau đó Nguyễn đã bỏ trốn, và rồi bị cảnh sát bắt trở lại. Nguyen bị truy tố 3 tội cố ý giết người và 3 tội tấn công bằng súng bán tự động và tội tàng trữ súng bởi một tội phạm trọng tội, tất cả đều là trọng tội. Hai người bị bắn lúc đó đã phải nhập viện.⚪ ----. Theo VnExpress. Huỳnh Như ghi bàn giúp Việt Nam thắng Myanmar 3-1, ở lượt hai bảng A bóng đá nữ SEA Games 32. Huỳnh Như mở tỷ số nhưng Việt Nam gặp nhiều khó khăn sau khi bị Myanmar gỡ hoà cuối hiệp một. Tuy nhiên pha toả sáng của cầu thủ dự bị vào sân Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Thuỳ Trang đem về ba điểm cho thầy trò Mai Đức Chung. Sau hai trận toàn thắng, Việt Nam giữ vững đỉnh bảng A dù chưa chắc suất đi tiếp. Ở lượt trận cuối, Việt Nam gặp Philippines ngày 9/5 và chỉ cần hoà để chắc suất đầu bảng. Nếu đứng đầu, Việt Nam nhiều khả năng gặp chủ nhà Campuchia tại bán kết ngày 12/5.⚪ ----Theo Báo VTC. Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến ở môn cờ ok chaktrong (cờ ốc). Dù vậy, cặp VĐV Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo phải đến ngày 6/5 mới thi đấu lượt trận thủ tục và nhận huy chương. Chiều 6/5, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 3 tấm huy chương vàng ở các môn karate (2 HCV) và vovinam (1 HCV). SEA Games 32 khai mạc ngày 5/5. Đoàn thể thao tham gia tranh tài với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Những tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của những "ông lớn" ngành tôm lại khá ảm đạm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), quý I/2023, xuất khẩu tôm chỉ đạt 600 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Cập nhật đến tháng 4, xuất khẩu tôm mới đạt hơn 891 triệu USD, giảm 44%. Sự sụt giảm diễn ra ở hầu hết các thị trường, đặc biệt là thị trường lớn nhất là Mỹ. Điều này cũng nói lên sự khó khăn của các doanh nghiệp (DN) ngành tôm khi đang phải cầm cự chờ thị trường phục hồi.⚪ ---- HỎI 1: Đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19?ĐÁP 1: Đúng thế, từ hôm Thứ Sáu 5/5/2023. Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO) đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19 hôm thứ Sáu, hơn ba năm sau tuyên bố ban đầu và cho biết các quốc gia hiện nên quản lý loại virus đã giết chết hơn 6,9 triệu người cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.Ủy ban Khẩn cấp của cơ quan y tế toàn cầu đã họp hôm thứ Năm và yêu cầu tổ chức Liên Hợp Quốc tuyên bố chấm dứt cuộc khủng hoảng coronavirus là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế" - mức cảnh báo cao nhất - được áp dụng kể từ ngày 30/1/2020.“Vì vậy, tôi vô cùng hy vọng rằng việc tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc kết thúc tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là COVID đã hết là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu.Chi tiết:⚪ ---- SUY NGHĨ: Vài câu hỏi nhức nhối ngày 30-4 (Từ Thức)- 04/05/202348 năm! Gần một nửa thế kỷ trôi qua, vết thương vẫn chưa lành. Và chắc sẽ không bao giờ lành đối với hàng triệu gia đình, trong khi có những người khác, đứng đầu là nhà nước, có cơ hội “hát trên những xác người” để ăn mừng chiến thắng. Có cơ hội để khoe khoang, đánh bóng quá khứ, để dân quên thực tại đất nước không có gì đáng kiêu hãnh.Vài câu hỏi nhức nhối nhiều người đặt ra, hay tự hỏi:Thứ nhất, có nên tổ chức tưởng niệm ngày 30/4, nửa thế kỷ sau?Thứ hai, có nên tiếp tục hoạt động chống Cộng, trong khi “càng chống, Cộng sản càng mạnh?”Thứ ba, mỗi người, dù chân yếu tay mềm, dù không phải là anh hùng, có thể làm gì, đóng góp gì cho công cuộc chung? (1)1.- Có nên tưởng niệm mỗi năm?Có người nghĩ nửa thế kỷ sau, có lẽ nên quên chuyện cũ, để hướng về tương lai.Trái lại, muốn chuẩn bị tương lai, phải ôn lại quá khứ.Một cộng đồng, một dân tộc không có quá khứ, sẽ không biết mình là ai, không biết phải đi ngả nào. Không có quá khứ, sẽ không có hiện tại, không có tương lại. Ôn lại quá khứ, rút tỉa những kinh nghiệm xương máu, để tìm đường đi cho mình và cho thế hệ sau.Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 để không quên hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trên rừng, trên đường mòn biên giới, trên biển cả với hy vọng được sống tự do.Quốc gia văn minh nào cũng tưởng niệm những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế chiến, hay xa hơn nữa, bởi vì người chết bị quên lãng sẽ chết lần thứ hai.Forgive, but not forget. Có thể tha thứ, nhưng không thể quên.Người Việt có phong tục rất hay, là cúng giỗ. Đặt bàn thờ, hương hoa, hay cả thức ăn, không phải là dấu hiệu của mê tín dị đoan, trái lại, là một cách rất văn minh, để chứng tỏ người chết vẫn ở đâu đó, bên cạnh. Người chết không bao giờ thực sự chết.Ngày 30/4 là ngày giỗ của hàng triệu gia đình.Người ta hy vọng, nhưng chắc khó toại nguyện, trong khi hàng triệu đồng bào của mình đang khóc những người chết oan, tức tưởi, những người khác, nhất là những người cầm quyền, không nên nhẫn tâm reo hò, nhẩy múa. Đó là một thái độ man rợ nhất.Dù hăng say chiến thắng tới đâu, vẫn còn 364 ngày mỗi năm, để tha hồ reo hò, mạ lỵ, chửi rủa, đấu tố, oán thù.Một lý do nữa để tưởng niệm ngày 30/4: nhắc lại cho thế hệ sau những gì đã xẩy ra nửa thế kỷ trước, cho gia đình, cho cha mẹ của họ.Hàng triệu người đã liều mạng vượt biển, với cái hy vọng mơ hồ là trôi dạt đến một nơi nào đó có tự do.Bỏ nước ra đi là một chuyện kinh thiên, động địa với một dân tộc gắn liền với đất nước-đất và nước-đa số chưa hề rời làng mạc, khu phố mình đã sinh ra, lớn lên.Hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển cả.Người Cộng Sản, sở trường trong việc viết lại lịch sử, đã bôi nhọ những người ra đi là chạy theo Mỹ, và sau đó, khi cần tiền họ gởi về, thân ái phong cho họ là những “khúc ruột ngàn dặm”.Howard Zinn nói, “khi những con thỏ chưa có sử gia, lịch sử sẽ được viết bởi những người đi săn”.Tưởng niệm ngày 30/4 là nhắc lại sự thực lịch sử. Lịch sử của chiến tranh, lịch sử của một trong những cuộc di cư lánh nạn khủng khiếp, kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại2.- Có nên tiếp tục tranh đấu cho tự do?Nhiều người tự hỏi: có nên tiếp tục tranh đấu chống Cộng hay không, bởi vì nửa thế kỷ sau, Cộng sản vẫn còn đó, hung hăng, tàn bạo? Chưa thấy một hy vọng tự do nào le lói cuối đường hầm.Điều đó khó chối cãi. 48 năm sau, xã hội VN băng hoại hơn bao giờ hết. Biển đảo bị chiếm đóng, môi trường bị huỷ hoại, bất công tràn lan, tham nhũng khủng khiếp, khiến người Việt, sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, “tự do, dân chủ, cộng hoà, độc lập, tự do, hạnh phúc”, chỉ hy vọng được trốn ra nước ngoài, để lấy chồng, để trồng cần sa, bán dâm, để làm nô lệ.Trong bối cảnh đó, người Việt hoàn toàn thụ động.Sau nửa thế kỷ cai trị miền Nam, ¾ thế kỷ miền Bắc, Cộng Sản đã thành công trong công cuộc “thụ nhân” (trồng người), đào tạo một thế hệ vô cảm.Một mặt, sự đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền, ngồi xổm trên những quyền tự do tối thiểu của con người, chế độ đã tạo một dân tộc biết sợ. Và trên cả cái sợ, cái cùm tự kiểm duyệt, coi như đó là một nhân sinh quan, một triết lý sống.Mặt khác, kinh tế phát triển nhờ nhân công rẻ, ngoan ngoãn, trong một thời đại hoàn cầu hoá, nhờ hàng chục tỷ dollars của các “khúc ruột ngàn dặm” đổ về, nhờ tiền xuất cảng lao động, xuất cảng phụ nữ, Việt Nam biến thành một xã hội tiêu thụ.Một số người được tiêu pha, chơi bời thả cửa, có ảo tưởng được tự do, hài lòng với thân phận của mình, chấp nhận hay ủng hộ chế độ. Việt Nam trở thành một nhà tù lộ thiên, trong đó tù nhân không muốn vượt ngục nữa (2).Trong bối cảnh đó, những phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ yếu dần.Trong nước, những người tranh đấu bị đàn áp dã man; 10, 15 năm tù, cái án dành cho những người cướp của giết người ở những nước bình thường, chỉ vì đã lên tiếng chống cướp nhà, cướp đất, hay đòi quyền thở, quyền sống.Ở đây, phải bày tỏ sự khâm phục đối với những người vô danh, hay nổi tiếng, đã can đảm tranh đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt, và nhất là trong sự cô đơn, giữa một biển vô cảm.Ở hải ngoại, phong trào cũng yếu dần, vì chia rẽ, vì bệnh cá nhân chủ nghĩa, vì cái tôi quá lớn (3), vì tổ chức luộm thuộm, khái niệm rất mơ hồ về dân chủ, rất mơ hồ về sự hữu hiệu của mỗi hành động.Nhiều người có cảm tưởng họ chống nhau, hơn là chống Cộng. Sẵn sàng chụp mũ nhau là Cộng Sản, chỉ vì một câu nói vụng về, một câu trích khỏi một bài, trái hẳn với ý của người viết. Đôi khi chỉ vì tỵ hiềm cá nhân, vì ganh ghét, vì độc ác. Trong khi đó, Công Sản gộc, thứ thiệt, ngang nhiên mua nhà cửa, họp hành, ra báo, lập đài phát thanh, truyền hình, lộng hành trước mắt bàn dân, thiên hạ, ngay giữa cộng đồng tỵ nạn.Nhiều khi những người chống Cộng hăng say chống nhau, quên cả chống Cộng.Quả thực là tình trạng đáng ngao ngán, khiến nhiều người muốn bỏ cuộc.Nhưng suy nghĩ lại, có quả thực là các hoạt động đó hoàn toàn vô bổ không?Nếu Việt Nam chưa phải là Bắc Hàn, bởi vì CS không muốn đóng cửa để mất nguồn ngoại tệ khổng lồ, nhưng cũng bởi vì có những người kiên trì tranh đấu ở hải ngoại, tiếp tay với những người tranh đấu trong nước, lên tiếng tố cáo các chính sách đàn áp, các hành động đàn áp dã man của nhà nước.Cộng sản chùn tay, không phải vì muốn được kính trọng đôi chút, nhưng bởi vì còn muốn làm ăn, buôn bán với thế giới bên ngoài.Những hoạt động hải ngoại, dù chưa đạt kết quả mong muốn, dù có nhiều khuyết điểm, vẫn chứng tỏ có những người không bỏ cuộc, nửa thế kỷ sau ngày 30/4/75.Tại sao không thể bỏ cuộc lúc này. Bởi vì cuộc chiến trở thành một mặt trận văn hoá. Ai cũng nghĩ và mong có thay đổi chính trị ở VN, bởi vì một nhóm người cai trị gần 100 triệu dân, vô thời hạn, là một chuyện quái đản ở thế kỷ 21.Nhưng chỉ có thay đổi nếu hội đủ 2 điều kiện: Thứ nhất, người dân ý thức mình đang sống trong một nhà tù không tường, mặc dù được hưởng những tự do phù phiếm như ăn chơi, tiêu thụ. Thứ hai, mọi người nghĩ những thay đổi sẽ có kết quả tốt cho chính mình, cho gia đình mình.Dân chủ đối với đa số vẫn còn là một ý niệm mơ hồ, nếu không phải là đề tài để nhạo báng. Đa số vẫn chưa ý thức rằng tất cả những vấn đề của VN, từ bất công khủng khiếp, tới tham nhũng kinh hoàng, giáo dục bế tắc sẽ không bao giờ giải quyết được, nếu không có một thể chế dân chủ.Việc thuyết phục người đồng hương là chuyện của mỗi chúng ta, mỗi ngày.3.- Mỗi người có thể làm gì?Không phải ai cũng là anh hùng, không phải ai cũng là những nhà hoạt động, sẵn sàng hy sinh. Nhưng mọi người đều có thể đóng góp.Khi tôi giải thích cho con cháu lịch sử cận đại của VN, tôi đóng góp cho việc chống lại âm mưu viết lại lịch sử của tập đoàn cầm quyền.Khi tôi kể cho bạn bè trong nước những sinh hoạt dân chủ nơi tôi đang sống, tôi đóng góp vào việc phát triển ý thức, và kiến thức dân chủ.Khi tôi liên lạc với các giới chức, các hội đoàn nơi tôi đang sống, hay với những du khách tới VN, để nói về những vi phạm nhân quyền, tôi đóng góp vào việc cho thế giới bên ngoài biết về thực trạng VN.Đó chỉ là những thí dụ. Còn hàng ngàn những chuyện khác, mọi người có thể làm. Nếu một triệu người làm những việc nhỏ, kết quả sẽ rất lớn.Một câu nói nổi tiếng mà người ta gán cho Lão Tử: Hãy thắp một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Đôi khi chúng ta quên cả nguyền rủa bóng tối, vì còn say sưa nguyền rủa nhau.Những khuyết điểm, những sai lầm của những người chống Cộng đã khiến hai chữ “chống Cộng” mất dần ý nghĩaNhiều người xa lánh, không muốn liên luỵ tới những chuyện đánh phá cá nhân, bè phái.Albert Camus nói, cuộc đời là những cuộc tranh đấu, nếu không tranh đấu cho lẽ phải, không nổi giận trước những bất công, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Camus nói thêm: nổi loạn, hay phẫn nộ phải có đối tượng, không bao giờ mù quáng, vô vạ, miễn phí (la révolte est ciblée, jamais aveugle ni gratuite).Chống Cộng, nửa thế kỷ sau, không phải vì oán thù, không phải vì bị cướp nhà cướp đất, mà bởi vì nghĩ rằng, biết rằng chế độ Cộng Sản đưa tới bế tắc cho dân tộc. Bế tắc và diệt vong.Tôi chống Cộng bởi vì không muốn nước tôi không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ; không có văn hoá, chỉ có tuyên truyền; không có quyền làm người, chỉ có quyền tuân lệnh; không có quyền suy nghĩ, chỉ có quyền ăn chơi.Hiểu theo nghĩa đó, chống Cộng là một nghĩa vụ trong sáng nhất, khẩn cấp nhất. Không phải là chuyện phù phiếm, như nhiều người nghĩ. Có người thành thực nghĩ như vậy, có người mượn đó là một cái cớ để buông tay, hay đồng loã với cái ác._________(1) Bài này ghi lại và bổ túc bài nói chuyện trong cuộc hội luận ngày 29/4/2023 do Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tư Do tổ chức, tại Paris, Pháp.Bình Luận từ FacebookNguồn: