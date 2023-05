Các đại diện của Nga và Ukraine đã lao vào đánh nhau khi đang tham dự một hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, theo cảnh quay và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy.

- Mỹ và Philippines: cam kết phòng thủ chung.

- Đang họp hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ, các đại diện Nga và Ukraine đã lao vào đánh nhau vỉ chuyện lá cờ.

- Prigozhin: Quân Tập đoàn Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 10/5/2023 vì thiếu đạn.

- Bộ Quốc phòng Ukraine: Nga đang chỉ đạo quân Tập đoàn Wagner để tấn công Bakhmut, chứ không phải rút đi.

- Liên Âu: Ukraine sẽ trở thành "một Belarus thứ hai" nếu Nga chiến thắng Ukraine.

- Báo Nga: Phi cơ không người lái Ukraine bắn cháy xưởng lọc dầu Ilskii ở Krasnodar Krai, tây nam nước Nga.

- Ukraine: hiện có 42.000 phụ nữ đang phục vụ trong Quân Lực Ukraine, trong đó 5.000 phụ nữ ở tuyến đầu.

- Ukraine: bắn hạ 1 máy bay không người lái của chính Ukraine ở thủ đô Kiev vì mất kiểm soát.

- Nhật báo lớn nhất của Phần Lan đưa tin về cuộc chiến Ukraine vào video games tiếng Nga để tuổi trẻ Nga biết.

- Tòa án chống tham nhũng của Ukraine ra lệnh bắt Thị trưởng Odesa vì nghi tham nhũng.

- Mỹ: Nga thiếu cả đạn dược và lính, khó tổng tấn công lớn ở Ukraine trong năm 2023, cũng không đủ sức chiếm thêm đất Ukraine.

- Mỹ: quyết định phát động cuộc phản công chống Nga hoàn toàn thuộc về Tổng thống Ukraine, Mỹ chỉ cung cấp vũ khí.

- Bộ Tư pháp được mật báo từ 1 "nhân chứng nội bộ" từng làm việc cho Trump tại Mar-a-Lago.

- Đoạn video mới lộ của Tucker Carlson, hỏi 1 cô nhảm nhí về phòng vệ sinh nữ. Video này dự kiến sẽ bị Dominion phát ra trước tòa, nếu Fox News không thương lượng.

- Trump ra tòa bằng băng hình video, khoe là hun hít sờ mó các cô mà không bị các cô phản đối vì bản thân Trump "là ngôi sao."

- Nhật: động đất mạnh 6,5 độ richter, làm 1 người chết, nhiều tòa nhà bị sập, giao thông gián đoạn

- Serbia: 2 vụ xả súng hàng loạt trong 2 ngày, giết 17 người, gây bị thương cả chục người khác. Tổng Thống: sẽ giải giáp cả nước.

- Google sẽ trình làng kiểu điện thoại mới Pixel Fold có thể gấp đôi.

- Michigan: 1 khu học chánh sợ giấu vũ khí, cấm học sinh mang ba lô backpack kể cả ba lô nhựa trong suốt.

- Biện lý Quận Cam truy nã cựu đại lý bảo hiểm Phong Thanh Nguyen. Nguyen đã tẩu thoát.

- TIN VN. Ngày 5/5: Thêm 3.399 ca mắc mới COVID-19, cao nhất hơn 6 tháng qua; 1 ca tử vong ở Hải Dương.

- TIN VN. Đề nghị cách chức 3 chỉ huy sư đoàn.

- TIN VN. Doanh nghiệp khó khăn, xuất khẩu giảm sâu.

- HỎI 1: Công ty Đài Loan sa thải nữ công nhân Việt có bầu, bị phản đối phải thuê lại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 45% thanh niên Nhật 18-29 tuổi có ý nghĩ tự tử? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/5/2023) ---- Mỹ và Philippines xác định liên minh phòng thủ ở bất cứ nơi nào. Theo tin từ báo Defense News, Hoa Kỳ và Philippines đã công bố bản hướng dẫn hôm thứ Tư để hiện đại hóa liên minh trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng, khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. thăm Washington vào tuần này. Pentagon đã công bố hướng dẫn quốc phòng song phương nhằm hiện đại hóa hợp tác sau cuộc gặp của Marcos với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

.

Chuẩn tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Pentagon, nói: “Bộ trưởng Austin và Tổng thống Marcos đã tái khẳng định các cam kết liên minh bền vững của Hoa Kỳ và Philippines theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 và quyết tâm chung của họ để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào máy bay, tàu công cộng và lực lượng vũ trang của họ – bao gồm cả Lực lượng bảo vệ bờ biển tương ứng của họ – ở Thái Bình Dương, bao gồm bất cứ nơi nào ở Biển Đông. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cách phối hợp chặt chẽ hơn với các quốc gia có cùng chí hướng — bao gồm Australia và Nhật Bản — để tăng cường các nguyên tắc chung, bao gồm thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.” (ghi chú: bản văn ghi "tàu công cộng", public vessels, không phải tàu chiến, bởi vì nhiều năm qua TQ sử dụng chiến thuật dân quân ngụy trang làm tàu đánh cá để tràn ngập nhiều vùng ở Biển Đông.)

Austin và Marcos đã thảo luận về kế hoạch “vận hành nhanh chóng” bốn căn cứ quân sự mới ở Bắc Luzon và Palawan. Những nỗ lực của Marcos nhằm làm sâu sắc thêm liên minh Mỹ-Philippines đánh dấu một sự thay đổi lớn so với người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã từng công khai đe dọa trục xuất các lực lượng Mỹ. Trung Quốc thường xuyên áp sát các tàu của Philippines ở Biển Đông đang tranh chấp, và Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đồng minh của mình khi ông tiếp Marcos tại Bạch Ốc hôm thứ Hai.

⚪ ---- Một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Ishikawa ở miền trung Nhật Bản và vùng lân cận vào thứ Sáu, làm 1 người chết, trong khi nhiều tòa nhà bị sập, giao thông và các sự kiện bị gián đoạn trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của quốc gia. Trận động đất xảy ra lúc 2:42 giờ chiều, ghi nhận cường độ địa chấn trên 6 trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản là 7 ở Suzu, ở mũi Bán đảo Noto ở tỉnh ven biển Nhật Bản. Đây là trận lớn nhất trong số hàng loạt trận động đất tấn công khu vực Noto kể từ tháng 12/2020.

⚪ ---- Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm thứ Sáu nói sẽ thực hiện "tịch thu vũ khí gần như hoàn toàn" cả nước sau khi Serbia hứng chịu 2 vụ xả súng hàng loạt trong hai ngày trong tuần này. Một học sinh tuổi vị thành niên đã bắn chết 8 trẻ em và 1 người lớn tại một trường học ở Belgrade hôm thứ Tư. Sau đó vào thứ Năm, một người đàn ông đã bắn chết 8 người và làm bị thương 14 người khác tại một ngôi làng cách thủ đô khoảng 57 dặm về phía nam khi y nổ súng từ một chiếc xe hơi đang chạy. Cả hai hung phạm đã bị bắt giữ.

“Chúng tôi sẽ giải giáp gần như hoàn toàn Serbia,” Vucic nói trong một buổi phát sóng trực tiếp sau thảm kịch mới nhất. Trước đó, ông đã kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ xả súng ở trường học, đề xuất đình chỉ cấp giấy phép sử dụng súng trong hai năm. Đất nước Serbia sẽ bắt đầu một thời gian ba ngày để tang vào thứ Sáu.

⚪ ---- Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói hôm thứ Sáu rằng Nga vẫn đang chỉ đạo quân đội của Tập đoàn Wagner đóng tại các địa điểm khác tấn công Bakhmut, chứ không phải rút đi. Bà cho biết Nga quyết tâm chiếm hoàn toàn Bakhmut trước ngày 9 tháng 5, ngày mà Nga kỷ niệm là Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II. Bà nói Ukraine kiên quyết bảo vệ thị trấn và khẳng định quân Ukraine đã phá hủy kho đạn của Tập đoàn Wagner. Trước đó cùng ngày, thủ lĩnh của Wagner, Yevgeny Prigozhin, thông báo quân Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 10 tháng 5 do Bộ Quốc phòng Nga không thể cung cấp thêm đạn dược cho họ.

⚪ ---- Phòng báo chí của Yevgeny Prigozhin, Tư lệnh Tập đoàn Wagner, thông báo hôm thứ Sáu trên mạng Telegram rằng quân lực này sẽ rời Bakhmut vào ngày 10/5/2023. Theo đoạn video và tài liệu đăng tải, nhóm này sẽ rời thị trấn, một trong những trọng điểm giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trong thời gian gần đây, do thiếu đạn dược. Trong video, Prigozhin cho biết Tập đoàn Wagner đã "cứu" quân đội Nga hồi mùa thu trước trong các trận giao tranh ở khu vực Kharkiv, khiến Bộ Quốc phòng ghen tị. Ông cho rằng việc thiếu đạn dược là một nỗ lực có phối hợp do Bộ dàn dựng. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về tuyên bố của Prigozhin tại 1 cuộc họp báo.

⚪ ---- Cao ủy về đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell đã nhận xét hôm thứ Sáu rằng Ukraine sẽ trở thành "một Belarus thứ hai" nếu Nga thắng Ukraine. Nói tại hội nghị Tình trạng Liên bang ở Florence, ông Borrell nói cuộc chiến ở Ukraine cho thấy một "sự đoàn kết lớn" của phương Tây. Ông nhấn mạnh viện trợ cho Kiev là cần thiết bởi nếu không có sự hỗ trợ thì "Ukraine sẽ sụp đổ" chỉ trong vài ngày. Borrell nói ông sẽ khuyên Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu gặp ông ấy, hãy "chấm dứt chiến tranh" và "ngừng ném bom Ukraine", đồng thời nói thêm rằng "Tôi biết ông ấy sẽ không làm điều đó." Borrell cũng nói rằng cuộc chiến đã dẫn đến "sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc." Ông khẳng định TQ có "vai trò" trong việc đạt được hòa bình mặc dù "đứng về phía Nga" vì đây là quốc gia có "ảnh hưởng lớn nhất" tại Điện Kremlin.

⚪ ---- Nhà máy lọc dầu Ilskii ở Krasnodar Krai, tây nam nước Nga lại bốc cháy vào sáng 5/5, theo trang tin tức Telegram độc lập của Nga Baza đưa tin. Một trong những đơn vị của nhà máy đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công vào khoảng 8h30 giờ sáng. Sau cú nổ, đơn vị này đã phựt cháy, thông báo viết. Nhân viên xưởng lọc dầu đã được di tản, không có thương vong nào được báo cáo. Bản tin nói đám cháy rộng 60 mét vuông đã được dập tắt vào lúc 9 giờ sáng. Nó không phải do bản thân vụ tấn công gây ra mà do đám cháy bùng phát trở lại từ vụ tấn công trước đó, theo tờ Kommersant của Nga viết.

Các video từ hiện trường dường như cho thấy một đại biểu Nga xé quốc kỳ Ukraine khỏi một đại diện bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Nghị viện về Hợp tác Kinh tế Biển Đen (PABSEC), dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa người này và quan chức Ukraine Oleksandr Marikovskyi, khi người sau đã cố gắng lấy lại lá cờ.

Một đoạn clip khác được Anadolu Agency chia sẻ cho thấy các thành viên quốc hội Ukraine đang cố gắng giương cờ trong khi đại diện Nga Ola Timofeeva đang phát biểu, gây ra một cuộc ẩu đả khác giữa những người tham dự.

Đoạn video dài 45 giây đồng hồ cho thấy không chỉ súng đạn, khi gặp chuyện cũng cần quyền cước:



https://youtu.be/9idObSkuLjI

Marikovskyi sau đó đã nói trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Buông ta ra khỏi cờ của tụi tao, buông tay ra khỏi Ukraine, đồ khốn Nga."

.

⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 4/5 rằng hiện có 42.000 phụ nữ đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, 5.000 người trong số họ được triển khai ở tiền tuyến. Maliar khen ngợi công việc của nhóm cố vấn về giới tính của Lực lượng vũ trang Ukraine, họ đang đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong quân đội: “Thật không may, 107 phụ nữ đã chết hoặc bị thương. Phụ nữ Ukraine bảo vệ đất nước giống như đàn ông.”

.

⚪ ---- Lực lượng Không quân Ukraine cho biết vào tối thứ Năm, họ đã bắn hạ một trong những máy bay không người lái của chính mình ở trung tâm thủ đô Kiev sau khi mất kiểm soát nó để tránh những tình huống không mong muốn. Không có thương tích đã được báo cáo trong vụ tai nạn.

Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 đã mất kiểm soát vào đầu ngày hôm Thứ Năm tại Quận Solomianskyi trong một chuyến bay theo lịch trình, khiến các lực lượng vũ trang phải hạ nó "vì sự hiện diện không kiểm soát của UAV trên bầu trời thủ đô có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn."

Giải thích về sự kiện này, tuyên bố của Lực lượng Không quân lưu ý rằng sự kiện này có thể xảy ra do trục trặc kỹ thuật. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là bắn vào Điện Kremlin đến từ Ukraine mà Nga tuyên bố sẽ làm leo thang cuộc khủng hoảng.

⚪ ---- Nhật báo lớn nhất của Phần Lan đã tìm ra một cách sáng tạo để thông báo cho người Nga về cuộc chiến ở Ukraine, theo Reuters đưa tin. Biết rằng Nga kiểm duyệt bất kỳ tin tức nào về chiến tranh, Helsingin Sanomat chuyển sang thế giới trò chơi điện tử (video games). Trò chơi nổi tiếng "Counter-Strike" khuyến khích người dùng tạo nội dung của riêng họ và tờ báo đã tận dụng điều đó, theo Engadget. Nó đã tạo ra một thành phố hư cấu có tên là "de_voyna", một cách chơi chữ trong tiếng Nga có nghĩa là "chiến tranh". Trong tầng hầm của một tòa nhà ở thành phố này, tờ báo đã tạo ra một căn phòng bí mật, nơi những người chơi bước vào có thể đọc các tường thuật bằng tiếng Nga về cuộc chiến của các phóng viên của Helsingin Sanomat.

Chủ Bút Antero Mukka cho biết: “Trong phòng, bạn sẽ tìm thấy tài liệu của chúng tôi về thực tế của cuộc chiến ở Ukraine." Ông tiết lộ sự tồn tại của căn phòng vào thứ Tư để đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Ước tính có khoảng 4 triệu người Nga chơi trò chơi này và tờ báo đã làm việc với các nhà phát triển để cung cấp cho họ manh mối về cách tiếp cận căn phòng. "Nếu một số thanh niên ở Nga, chỉ vì trò chơi này, tình cờ nghĩ trong vài giây về những gì đang xảy ra ở Ukraine thì điều đó thật đáng giá," Mukka nói. Như Engadget lưu ý, Nga có thể sẽ cố gắng chặn trò chơi vì bây giờ bí mật đã được tiết lộ, nhưng "đó là một cách đầy cảm hứng — và rất sáng tạo — để thách thức các hạn chế về tự do báo chí của chế độ độc tài."

⚪ ---- Tòa án chống tham nhũng cấp cao của Ukraine đã ra phán quyết bắt giữ Thị trưởng Odesa Gennadiy Trukhanov trong 60 ngày với khoản tiền bảo lãnh 13 triệu UAH (352.000 USD), vì bị nghi ngờ có liên quan bất hợp pháp đến việc tư nhân hóa nhà máy Kraian vào năm 2016, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế Ukraine đưa tin qua Telegram vào ngày 4 tháng 5.

.

Luật sư của Trukhanov, Oleksandr Lysak nói với đài truyền hình công cộng Suspilne rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo quyết định và sẽ không nộp tiền bảo lãnh: “Tất nhiên, chúng tôi không hài lòng với quyết định này. Chúng tôi có quyền kháng cáo, và điều đó là tốt. Đây không giống như quyết định trước đó, nơi chúng tôi không thể kháng cáo. Chúng ta hãy xem kết quả kháng cáo và liệu có đủ cơ sở để thay đổi biện pháp ngăn chặn và áp dụng biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc như vậy (bắt và tạm giam) hay không.”

⚪ ---- Thiếu cả đạn dược lẫn lực lượng sẵn có, Nga khó có thể thực hiện một cuộc tấn công lớn ở Ukraine trong năm 2023, theo lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 4/5. Theo Haines, Nga sẽ không thể chiếm thêm lãnh thổ Ukraine trong năm nay “cho dù cuộc phản công của Ukraine có thành công hay không. Trên thực tế, nếu Nga không bắt đầu huy động bắt buộc và đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược đáng kể của bên thứ ba ngoài nguồn cung cấp hiện có từ Iran và các nước khác, thì việc duy trì các hoạt động tấn công khiêm tốn sẽ ngày càng khó khăn đối với Nga.”

⚪ ---- Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói hôm thứ Năm rằng quyết định phát động cuộc phản công chống lại Nga hoàn toàn thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng. Họ có đại đa số, và nói chung, ý tôi là 98% những gì họ yêu cầu, về mặt vật chất, để thực hiện các hoạt động tấn công vào mùa xuân."

Kirby nói thêm rằng Washington đã cung cấp tất cả các loại thiết giáp, pháo binh, phòng không cần thiết, cũng như huấn luyện quan trọng cho nhiều lữ đoàn của Ukraine. Hoa Kỳ đã công bố gói quân sự trị giá 300 triệu đô la cho Kiev vào ngày 3 tháng 5, đến trực tiếp từ kho dự trữ của Pentagon. Đây là gói thứ 37 như vậy kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.⚪ ---- Theo một bản tin báo New York Times, Bộ Tư pháp đã được giúp từ một "nhân chứng nội bộ" khi điều tra vụ chuyển các tài liệu mật từ Bạch Ốc về nhà Trump ở Florida. Báo này viết rằng người giấu tên hiện đang hợp tác bí mật với Bộ đã làm việc cho Trump tại Mar-a-Lago. Nhưng phạm vi hợp tác của nhân chứng nội bộ vẫn chưa rõ ràng, cũng như thời gian, nhưng nhân chứng được cho là đã cung cấp cho các nhà điều tra một bức ảnh về căn phòng lưu trữ nơi một số tài liệu được cất giữ.Cuộc điều tra do Công tố đặc biệt Jack Smith dẫn đầu đã có dấu hiệu tăng cường. Tờ NYT đưa tin, nhân chứng nội bộ mới xuất hiện như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tìm hiểu xem liệu Trump có đích thân ra lệnh chuyển các hộp chứa tài liệu mật ra khỏi phòng lưu trữ hay không. Các nhà điều tra đang xem xét liệu có phải Trump từ chối tuân thủ các yêu cầu của chính phủ về việc trả lại một số hồ sơ nhất định sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông, theo yêu cầu của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.Báo NYT viết rằng "gần như tất cả" những người làm việc tại Mar-a-Lago đã bị triệu tập trong cuộc điều tra. Cuộc điều tra về việc xử lý tài liệu của Trump là một trong 2 cuộc điều tra về Trump do Smith dẫn đầu. Cuộc điều tra thứ hai tập trung vào những nỗ lực của Trump và các đồng minh nhằm can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực sau khi thất cử vào năm 2020.⚪ ---- Đoạn video mới được tiết lộ của cựu người dẫn chương trình Fox News, Tucker Carlson cho thấy Carlson hỏi một nữ nghệ sĩ trang điểm về những gì diễn ra trong phòng vệ sinh nữ.“Tôi có thể hỏi cô một câu không?” Người ta nghe thấy Carlson đang hỏi. “Cô không cần phải trả lời, đó là chuyện cá nhân… Tôi không nói về cô, mà nói chung là với các quý cô, khi họ vào phòng vệ sinh nữ và đánh phấn mũi, liệu việc đánh phấn mũi có thực sự xảy ra không?”“Đôi khi,” chuyên gia trang điểm nói, Carlson trả lời “Ồ… tôi thích âm thanh đó.”“Những cuộc chiến bằng gối (pillow fights) có bao giờ nổ ra không?” Carlson hỏi trước khi nói: “Cô không cần phải, cô không cần phải… OK. Không có trong phòng vệ sinh nữ. Đó sẽ là một hoạt động trong ký túc xá hơn."

Người dẫn chương trình sau đó được nhìn thấy nói với nghệ sĩ trang điểm rằng cô ấy là một "người giỏi thể thao" và cảm ơn cô ấy đã trang điểm cho anh ấy. Đoạn video này chỉ là đoạn video mới nhất trong một chuỗi video của Carlson bị rò rỉ cho Media Matters for America, cơ quan giám sát truyền thông tự do, kể từ khi ông rời Fox News.

⚪ ---- Trump ra tòa bằng băng hình. Bồi thẩm đoàn liên bang đang xem xét cáo buộc hiếp dâm của E. Jean Carroll chống lại Donald Trump đã nghe Trump bào chữa cho mình trong một đoạn băng ghi hình hôm thứ Năm, trong đó Trump nói với luật sư của nguyên đơn rằng ông không có hứng thú tình dục với cô Carroll — một câu hỏi mà nữ Thẩm phán Roberta Kaplan không hỏi. Trump cũng nói rằng ông không biết Carroll trong đoạn ghi âm được thực hiện vào tháng 10. Theo NBC News, Trump liên tục phủ nhận việc thực hiện hành vi lạm dụng tình dục tại một cửa hàng bách hóa vào giữa những năm 1990. "Theo ý kiến của tôi, cô ấy là một người bệnh. Thực sự bệnh," Trump nói trong lời khai. "Có gì đó không ổn với cô ấy."

Đoạn video dài 45 phút, được xem trong hơn hai ngày, dường như là cơ hội duy nhất để bồi thẩm đoàn được nghe Trump nói. LS Joseph Tacopina nói với thẩm phán rằng Trump sẽ không đích thân đến làm chứng và người bào chữa sẽ không gọi nhân chứng. Nhưng trên một sân golf ở Ireland hôm thứ Năm, Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ kết thúc chuyến đi để có thể đến New York. "Tôi sẽ quay lại sớm vì một người phụ nữ đã đưa ra tuyên bố hoàn toàn sai, đó là giả mạo", Trump nói. Cùng ngày, các bồi thẩm viên đã nghe từ các nhân chứng khác, theo Politico. Một người bạn lâu năm của Carroll, Carol Martin, đã làm chứng rằng Carroll nói với cô ấy rằng cô ấy đã bị Trump cưỡng hiếp một hoặc hai ngày sau khi cô ấy nói điều đó đã xảy ra.

Đoạn video cho thấy Trump trở nên kích động và hiếu chiến khi bị Kaplan thẩm vấn. Trump nói, nếu Trump cưỡng hiếp Carroll, thì "nó sẽ bị báo cáo trong vòng vài phút" vì những người khác trong "cửa hàng rất bận rộn" sẽ nghe thấy điều đó. Sau khi xem một đoạn băng Access Hollywood, trong đó Trump nói rằng Trump đã thoải mái sờ bộ phận sinh dục của phụ nữ mà không cô nào phản đối, Thẩm phán Kaplan đã hỏi về những tuyên bố của Trump rằng những phụ nữ đã cáo buộc Trump tấn công, bao gồm cả Carroll, không phải là "mẫu người" của Trump. Trump đã nhìn nhầm cô Carroll trong một bức ảnh với Marla Maples, một trong những người vợ cũ của Trump. "Tôi cho rằng ba người phụ nữ mà ông đã kết hôn đều là mẫu người của ông?" nữ Thẩm phán Kaplan hỏi. "Vâng," Trump trả lời. Ra giọng đối đầu, Trump nói thêm, "Thành thật mà nói, bà [Thẩm phán Kaplan] cũng sẽ không phải là sự lựa chọn của tôi."

Lời khai được quay video đó đã được phát cho bồi thẩm đoàn hôm thứ Năm tại Tòa án Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan ở Manhattan. Trong đó, luật sư của Carroll, Roberta Kaplan, đã đọc một phần tuyên bố mà Trump đã đưa ra cho Billy Bush, người đồng dẫn chương trình “Access Hollywood” vào năm 2005.

“Tôi bắt đầu hôn họ, nó giống như một cục nam châm vậy. Chỉ hôn thôi. Tôi thậm chí không chờ đợi. Và khi bạn là một ngôi sao, họ sẽ để bạn làm điều đó. Bạn có thể làm bất cứ việc gì. Hãy tóm lấy chúng,” Thẩm phán Kaplan nói trên video, lặp lại chính lời nói của Trump, trước khi yêu cầu Trump giải thích thêm.

“Về mặt lịch sử, điều đó đúng với các ngôi sao [người nổi tiếng],” Trump trả lời trong buổi điều trần. “Nếu bạn nhìn vào hàng triệu năm qua, thì đó là điều phần lớn đúng với các ngôi sao – thật không may hoặc may mắn thay.”

Kaplan tiếp theo bằng cách hỏi Trump, người đã bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi không đứng đắn về tình dục của nhiều phụ nữ đối với Trump, liệu Trump có coi Trump là một ngôi sao hay không. “Tôi nghĩ tôi có thể nói như vậy,” Trump đáp.

⚪ ---- Google chính thức công bố vào thứ Năm rằng họ sẽ giới thiệu kiểu điện thoại có thể gập lại đầu tiên Pixel Fold tại hội nghị thường niên Google I/O ở California vào ngày 10 tháng 5. "Hãy nghe thêm về Pixel Fold tại Google I/O. Hãy theo dõi vào ngày 10 tháng 5 để xem các bài phát biểu được phát trực tiếp", theo Google lưu ý cùng với một video giới thiệu ngắn giới thiệu màn hình ngoài của điện thoại.

Theo một báo cáo gần đây từ CNBC, giá của điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ bắt đầu từ 1.700 USD sau khi Google ra mắt vào tháng 6, để cạnh tranh với điện thoại của Samsung. Màn hình bên ngoài của điện thoại dự kiến có kích thước 5,8 inch, pin kéo dài 24 giờ. Pixel Fold được cho là sẽ được trang bị chip Tensor G2 của Google, được sử dụng trong điện thoại Pixel 7 hồi năm ngoái.

⚪ ---- Lệnh cấm đối với tất cả các loại ba lô, bao gồm cả những loại làm bằng chất liệu nhựa trong suốt, đã có hiệu lực tại một khu học chánh công lập ở Michigan vào thứ Hai, do các quản trị viên ngày càng lo ngại về an toàn đối với vũ khí. Việc cấm mang túi ba lô backpacks của các Trường Cộng đồng Flint sẽ được áp dụng cho phần còn lại của năm học.

Theo MLive.com, “quyết định khó khăn”, như Giám đốc học khu Kevelin Jones đã mô tả vào tuần trước, được đưa ra để đối phó với hai trường hợp riêng biệt trong đó các mối đe dọa dẫn đến việc các lớp học bị hủy bỏ trong hai ngày tại trường trung học của học khu. “Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà chính sách này sẽ gây ra cho các học sinh và gia đình của chúng tôi,” Jones nói trong thư. “Nhưng khi nói đến sự an toàn của cộng đồng trường học của chúng tôi, chúng tôi sẽ không mạo hiểm.”

⚪ ---- Cựu đại lý bảo hiểm Phong Thanh Nguyen đã bị Văn phòng Biện lý Quận Cam truy tố hai trọng tội trộm cắp lớn và gian lận bảo hiểm. Theo Bộ Bảo hiểm California, Nguyen đã bỏ túi bất hợp pháp 37.000 đô la tiền hoa hồng từ 2 công ty bảo hiểm nhân thọ từ tháng 2 đến tháng 3/2019. Một cuộc điều tra đã được mở ra sau khi nhận được đơn khiếu nại cáo buộc rằng Nguyễn đã nhận tiền hoa hồng từ các chính sách mà không có ý định duy trì hoạt động của chúng. Cuộc điều tra cho thấy Nguyen đã viết chín hợp đồng trong một tháng và hết hiệu lực sớm sau khi hoa hồng được thanh toán.

Luật pháp California yêu cầu các đại lý phải trả lại tiền hoa hồng ứng trước chưa được hưởng, và Nguyen đã không trả lại bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào mà anh ta nhận được từ chương trình này. Theo Cục Bảo hiểm, điều này cấu thành hành vi gian lận và trộm cắp bảo hiểm. Người tiêu dùng nên kiểm tra tình trạng giấy phép của đại lý hoặc liên hệ với Bộ Bảo hiểm nếu họ nghi ngờ mình có thể là nạn nhân của gian lận bảo hiểm. Giấy phép của Nguyen hết hạn vào ngày 31/12/2020. Nguyen vẫn ở ngoài vòng pháp luật và Bộ Bảo hiểm đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin gì hãy gọi 714-712-7600.

⚪ ---- TIN VN. Ngày 5/5: Thêm 3.399 ca mắc mới COVID-19, cao nhất hơn 6 tháng qua; 1 ca tử vong ở Hải Dương. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/5 của Bộ Y tế cho biết có 3.399 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua và là ngày có số mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua; Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 161 ca, cao nhất trong thời gian gần đây.

⚪ ---- TIN VN. Đề nghị cách chức 3 chỉ huy sư đoàn. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa đề nghị thi hành kỷ luật đối với 11 quân nhân vi phạm pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội, trong đó có 3 chỉ huy sư đoàn. Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân đối với 7 trường hợp. Khai trừ khỏi Đảng và giáng cấp bậc quân hàm từ thượng tá xuống trung tá đối với 1 trường hợp. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cách chức chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với 3 trường hợp.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp khó khăn, xuất khẩu giảm sâu. Theo Báo Hải Quan. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM vẫn gặp nhiều khó khăn, khiến kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm sâu. Hàng hóa XNK tại TPHCM giảm gần 19%. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan TPHCM, tổng kim ngạch XNK hàng hóa qua các cảng TPHCM do đơn vị làm thủ tục hải quan trong quý 1/2023 đạt 28,34 tỷ USD, giảm sâu 18,68% so với cùng kỳ năm 2022 (tương đương giảm 6,51 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 13,02 tỷ USD, giảm 17,92% (tương đương 2,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý 1/2023, TPHCM có gần 23.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, gần gấp đôi so với số doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, có 3.720 doanh nghiệp ngưng hoạt động; 13.628 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; 249 doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể; 5.264 doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

---- HỎII 1: Công ty Đài Loan sa thải nữ công nhân Việt có bầu, bị phản đối phải thuê lại?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chính phủ VN ở đâu, sau không bênh vực cho công nhân VN? Công ty đa quốc gia Garmin đã trả lại công việc cho một nữ công nhân nhập cư Việt Nam đang mang thai sau các cuộc phản đối từ các nhóm lao động và nhân quyền. Việc làm của công nhân nhà máy Việt Nam Bùi Thị Nhung tại nhà máy Xizhi của Garmin ở Đài Bắc mới đã bị chấm dứt khi ban quản lý phát hiện cô mang thai. Garmin tiếp cận cô với giấy từ chức nhưng không đưa ra bản dịch cho các tài liệu, cô cũng không được thông báo về quyền lao động của mình. Vì vậy, cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức.

Nói với Taiwan News thông qua một phiên dịch viên tiếng Việt vào thứ Tư (ngày 3 tháng 5), Bùi nói rằng mặc dù cô rất vui khi Garmin quyết định tuyển dụng lại cô, nhưng cô hy vọng công ty sẽ đối xử tương tự với những người lao động nhập cư khác trong tương lai, ngay cả khi hoàn cảnh của họ có như vậy. không nhận được sự chú ý của giới truyền thông như của cô. Bùi nói thêm rằng nếu những người lao động nhập cư khác gặp phải tình huống tương tự, họ nên nhờ người phiên dịch nếu họ không hiểu những gì được yêu cầu.

Đáp lại cáo buộc rằng Bùi bị buộc thôi việc, công ty cho biết vào thứ Sáu (28 tháng 4) rằng công nhân này đã tự nguyện xin nghỉ việc vì cô ấy muốn trở về quê hương để sinh con, trái ngược với tuyên bố của Bùi. Tian Chi-feng của Taoyuan Serve the People Association (Hiệp hội Phục vụ Nhân dân Đào Viên) đã ủng hộ cô Bùi và nói với Taiwan News rằng Bùi chưa bao giờ bày tỏ mong muốn được trở về VN.

Cơ quan PR của Garmin nói với Taiwan News rằng các cuộc đàm phán với Bùi đã dẫn đến việc cô được tuyển dụng lại và họ sẽ thực hiện các thay đổi đối với các quy trình nội bộ.

Các công ty lớn của Đài Loan sử dụng lao động nhập cư, bao gồm I-Mei Foods, công ty mẹ của Taiwan News. Gần 15.000 lao động nhập cư đã đến Đài Loan chỉ trong hai tháng đầu năm 2023 từ Việt Nam và chính phủ đang xem xét các kế hoạch mới để cho phép nhiều lao động nhập cư hơn bù đắp cho sự thiếu hụt lao động nông nghiệp của đất nước.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4881278

---- HỎI 2: Gần 45% thanh niên Nhật 18-29 tuổi có ý nghĩ tự tử?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Tokyo cho biết trong một cuộc khảo sát, gần như cứ hai người trẻ tuổi ở Nhật Bản thì có một người từng có ý nghĩ tự tử, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn chặn hành vi tự tử.

Trong số 14.555 người từ 18 đến 29 tuổi do Quỹ Nippon khảo sát, 44,8% từng có ý định tự tử khi đối mặt với những rắc rối như mối quan hệ khó khăn với những người thân thiết, bị bắt nạt và lo lắng về con đường học vấn hoặc sự nghiệp trong tương lai. Trong số 44,8 phần trăm, 40 phần trăm cho biết họ đã cố gắng tự tử hoặc thực hiện một số bước để chuẩn bị tự sát. Chấn thương, chẳng hạn như lạm dụng tình dục và bắt nạt, đóng một vai trò quan trọng, và khi kết hợp lại, làm tăng khả năng xảy ra những suy nghĩ như vậy.

https://english.kyodonews.net/news/2023/05/98d8e885dbde-45-of-young-people-in-japan-have-suicidal-thoughts-survey.html

-