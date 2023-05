Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp hôm thứ Hai đã dẫn đến ít nhất 291 người bị bắt, trong khi 108 cảnh sát bị thương.

- Biệt kích Mỹ tập trận giả định sẽ nhảy toán vào Đài Loan để đánh bật quân Trung Quốc khi đảo quốc bị xâm lược

- Ukraine: sẽ tái chiếm bán đảo Crimea mà không cần giao chiến, vì sẽ cô lập bán đảo, dội bom các trại lính Nga.

- Thành phố St. Petersburg của Nga kinh hoàng: bom nổ sập 1 cột điện, gỡ kịp 2 bom ở 2 cột điện khác.

- Nga: thương vong Ukraine tháng 4/2023 đã vượt quá 15.000 người. Nga đã phá hủy 8 máy bay Ukraine, 277 máy bay không người lái, 430 xe tăng, 225 khẩu pháo.

- Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên

- Mỹ: có 100.000 chiến binh Nga thương vong kể từ tháng 12/2022, trong đó có hơn 20.000 lính Nga đã chết

- Quan chức Nga ở Indonesia bị tố muốn "tàn sát" người Indonesia để Nga có thể cướp đất Indonesia.

- Đại sứ Đức tại Ukraine: sẽ cần hơn 400 tỷ USD để tái thiết Ukraine sau chiến tranh

- Chỉ trong tháng 4/2023, hơn 100 con cá heo đã chết được ghi nhận ở vịnh Sevastopol và các bờ biển khác của Crimea

- Trump và Kari Lake kêu gọi MAGA tẩy chay Đảng Cộng hòa nếu Thống đốc Florida Ron DeSantis thắng sơ bộ 2024.

- Thẩm phán Lewis Kaplan bác bỏ kiến nghị luật sư của Trump đệ trình đòi phán "mistrial" (xin tòa phán là xét xử sai)

- Hunter Biden, con trai Tổng thống Biden, ra tòa xin giảm tiền cấp dưỡng đứa con ngoài luồng với bạn tình cũ.

- Thẩm phán: hạn chót là ngày 15/5/2023 Biện lý Quận Fulton Fani Willis phải trả lời thư Trump đòi chấm dứt điều tra.

- 74% người Mỹ trưởng thành nói truyền thông làm tăng chia rẽ chính trị, 6% nói làm giảm chia rẽ, 18% nói không hề gì

- 3 Thượng nghị sĩ Dân Chủ sẽ không tranh cử 2024, trong đó có TNS Dianne Feinstein (California)

- Biểu tình khắp nước Pháp ngày 1/5/2023: ít nhất 291 người bị bắt, trong khi 108 cảnh sát bị thương.

- Đại sứ Mỹ tại TQ: Mỹ sẵn sàng nói chuyện với TQ

- Morgan Stanley sẽ cắt giảm 3.000 việc làm, tương đương khoảng 5% nhân viên

- Hãng xe điện Lordstown Motors Corp., sụt cổ phiếu 24% sau khi cảnh báo có thể phá sản

- Tesla Inc. đã tăng giá các phiên bản xe.

- Geoffrey Hinton (“Bố già của AI”) nghỉ việc tại Google để cảnh báo khẩn cấp về sự nguy hiểm của công nghệ AI

- Công ty Meta Platforms tặng 34 triệu đô cho American Edge Project để vận động phản đối các cải cách chống độc quyền

- Hãng xe General Motors cắt giảm hàng trăm công việc hồi cuối tuần

- Florida: Cựu GS tiếng Anh của Đại học Palm Beach Atlantic bị trường sa thải vì bài học về công lý chủng tộc, kiện lại trường

- Bắc California: bắt 1 cô giáo mầm non tại nhà rẻ, giờ trẻ em ngủ trưa, và 1 đồng phạm vì tình nghi sát nhân

- Miền trung California: 4 người đàn ông đã chết trong 1 vụ nổ súng ở Quận Kern

- Hồ sơ tịch thu nhà Hoa Kỳ trong quý 1 là 65.000 tài sản địa ốc, trong tháng 3 là 36.617 hồ sơ mới, tháng thứ 23 liên tiếp tăng

- Nam California: bão cuối mùa, sẽ có mưa, tuyết vùng núi trong 3 ngày.

- Chết vì suy dinh dưỡng năm 2022: 1.400 cụ cao niên California, 20.500 cụ toàn quốc.

- Oklahoma: 2 học sinh lớp 12 -- Kaleb Newport và Nathan Nguyen -- chết vì tai nạn xe, 1 học sinh thứ 3 bị thương

- TIN VN. Nga xâm lược Ukraine, hại lây doanh nghiệp Việt Nam.

- TIN VN. Doanh nghiệp xi măng thê thảm vì xuất khẩu giảm kỷ lục.

- HỎI 1: Đa số dân Nhật, 80%, lo ngại Nhật sẽ tham chiến giúp Đài Loan tự vệ trước Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ trên đà khủng hoảng thiếu y tá? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (1/5/2023) ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns hôm thứ Ba tiết lộ rằng Washington "sẵn sàng nói chuyện" với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc giữ các đường dây liên lạc cởi mở với TQ là "đặc biệt quan trọng. Chúng tôi cần các kênh tốt hơn giữa hai chính phủ và các kênh sâu hơn." Theo đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, trước khi xảy ra vụ khinh khí cầu, hai quốc gia đã có "mô hình liên lạc khá tốt".

.

⚪ ---- Morgan Stanley đang có kế hoạch cắt giảm 3.000 việc làm, tương đương khoảng 5% lực lượng lao động của mình, vào cuối tháng 6, CNBC đưa tin hôm thứ Ba. Tin này vẫn chưa được Morgan Stanley xác nhận, được đưa ra sau khi ngân hàng này cho biết đã sa thải 1.600 người, tương đương 2% lực lượng lao động vào tháng 12/2022.

.

⚪ ---- Cổ phiếu của công ty sản xuất xe điện có trụ sở tại Ohio, Lordstown Motors Corp., đã giảm mạnh hơn 24% trong phiên giao dịch tiếp thị trước vào thứ Ba, sau khi công ty cảnh báo rằng họ có thể phá sản nếu không giải quyết được bất đồng về thỏa thuận tài trợ với công ty Foxconn Ventures Pte. Cổ phiếu của Lordstown Motors Corp giảm 24,35% lúc 05:47 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Hãng xe điện Tesla Inc. đã tăng giá các phiên bản Model Y Long Range và Performance, cũng như Model 3. Xe Model Y Long Range hiện sẽ có giá 50.240 USD, tăng so với mức giá trước đó là 49.990 USD, trong khi giá của xe Model Y Performance tăng từ 53.990 USD lên 54.240 USD. Giá của xe Model 3 cũng đã tăng lên 40.240 đô la, tăng từ 39.990 đô la. Công ty này đã trích dẫn những thách thức về chuỗi cung ứng và các yếu tố khác là lý do cho việc điều chỉnh giá trước đó.

.

⚪ ---- Một cựu tùy viên chính trị Nga làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Indonesia nói rằng sếp của cô kêu gọi "tàn sát" người Indonesia để Nga có thể cướp đất của nước này, theo một báo cáo mới từ Meduza. Tờ báo độc lập đã phỏng vấn một số nhân viên hiện tại và trước đây của Bộ Ngoại giao Nga để xác định xem thái độ của các nhà ngoại giao đã thay đổi như thế nào sau cuộc chiến chống lại Ukraine — và phát hiện ra rằng người Ukraine không phải là những người duy nhất bị coi là hạ đẳng trong cơ sở của Nga.

.

"Thái độ của các nhà ngoại giao đối với người Indonesia rất tệ", nhân viên đại sứ quán, chỉ được xác định là Oksana, nói với Meduza. “Ông sếp của tôi nói với tôi rằng tất cả người dân Indonesia cần phải bị tàn sát, rằng những dòng sông máu sẽ chảy khắp đất nước, và chúng ta nên giành lấy đất đai cho chính mình,” cô nói, lưu ý rằng ông sếp đã đưa ra nhận xét khi cô nói về người Indonesia “tử tế”.

.

Cô nói rằng cô ấy gần như không thể tin được những gì ông sếp nói, nhưng "anh ta đã nói điều đó, và điều đó thật khủng khiếp." Tên của cấp trên của cô không được tiết lộ và cũng không rõ ai trong số các nhân viên ngoại giao đang đóng vai trò là cấp trên của cô vào thời điểm đó.

.

⚪ ---- Verkhovna Rada, quốc hội Ukraine, hôm thứ Ba đã quyết định gia hạn thiết quân luật và tổng động viên trong nước thêm 90 ngày nữa. Thiết quân luật, vốn được áp đặt sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, sẽ được kéo dài đến ngày 18/8/2023. Tình trạng thiết quân luật hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 20/5/2023.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo The Atlantic vào ngày 1/5 rằng Ukraine sẽ chiếm bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng mà không cần đánh nhau. Ông nói, khi biết rằng Crimea đã được xây dựng thành một pháo đài, người Ukraine nói về việc giải phóng Crimea bằng “quân sự chính trị”, chứ không phải là một cuộc phản công quân sự thuần túy.

.

Ông nói: “Một khi chúng tôi đã cắt đứt các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy đến bán đảo, đồng thời nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự bằng máy bay không người lái, chúng tôi cho rằng nhiều cư dân Nga, đặc biệt là những người nhập cư gần đây, sẽ tin rằng họ sẽ tốt hơn nếu sống ở nơi khác."

.

Tờ The Atlantic lưu ý rằng một số người đã chạy trốn sau một vụ nổ trên cầu eo biển Kerch (nối Crimea với Nga) và các vụ nổ khác trên bán đảo. Reznikov nói với các nhà báo: “Chúng tôi sẽ chiếm Crimea mà không cần giao chiến." Reznikov cho biết vào ngày 1 tháng 5 rằng công tác chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine đang ở giai đoạn cuối, "khi chúng tôi có thể nói rằng mọi thứ chúng tôi cần đã sẵn sàng."

.

⚪ ---- Hai chất nổ đã được tìm thấy trên một cột điện giáp với cột điện đã bị phá hủy trong một vụ nổ ở thành phố St. Petersburg của Nga vào ngày 1 tháng 5/2023, theo hãng tin Nga Fontanka đưa tin trên Telegram vào ngày 2 tháng 5. Các đội phá bom đã gỡ các thiết bị nổ, chứa 600 g và 300 g chất nổ. Một thiết bị nổ khác có hẹn giờ điện tử, kíp nổ và thuốc nổ nặng khoảng 300 g được cho là đã được phát hiện tại địa điểm cột điện bị phá hủy.

.

Cơ quan điều tra FSB của Nga đã khởi xướng một vụ án hình sự về tội phá hoại và buôn bán trái phép chất nổ. Một cột điện đường dây đã bị nổ tung ở tỉnh Leningrad của Nga vào ngày 1/5/2023. Cùng ngày, một đoàn tàu vận chuyển nhiên liệu diesel bị trật bánh ở Bryansk Oblast của Nga. Chính quyền địa phương tuyên bố nó được gây ra bởi một “thiết bị nổ không xác định”.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba nói rằng thương vong của Ukraine trong tháng 4/2023 đã vượt quá 15.000 người. Shoygu báo cáo rằng quân Nga đã phá hủy 8 máy bay Ukraine, 277 máy bay không người lái, 430 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 18 hệ thống phóng tên lửa đa năng và 225 khẩu pháo dã chiến và súng cối vào tháng Tư. Ông nói thêm rằng quân Nga đã "nhận đủ lượng đạn dược để gây sát thương hỏa lực hiệu quả lên kẻ thù" và kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vũ khí có độ chính xác cao "trong thời gian ngắn nhất có thể".

.

⚪ ---- Đại sứ Đức tại Ukraine, Anka Feldhusen, cho biết trong một bài viết cho Diễn đàn An ninh Kyiv, sẽ cần hơn 400 tỷ USD để tái thiết Ukraine sau chiến tranh trong thập niên tới. Con số này được đưa ra từ nghiên cứu được thực hiện bởi chính phủ Ukraine, Liên Âu và Ngân hàng Thế giới. Feldhusen lưu ý rằng 400 tỷ đô la sẽ chi trả cho việc xây dựng lại các tài sản đã bị phá hủy hoặc hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

.

Bà nói thêm rằng quá trình tái thiết của Ukraine “đang được tiến hành”, nhưng việc duy trì lòng tin của các đối tác quốc tế của Kyiv, những người đang cung cấp các khoản tiền này sẽ đòi hỏi Ukraine phải trở thành một hình mẫu về phòng chống tham nhũng, pháp quyền và quản trị tốt.

.

⚪ ---- Chỉ trong tháng 4/2023, hơn 100 con cá heo đã chết được ghi nhận ở vịnh Sevastopol và các bờ biển khác của Crimea đang bị Nga chiếm đóng gần Novorossiysk, Sochi, Gelendzhik và Anapa. Thống kê này đã được báo cáo bởi Ivan Rusev, Trưởng phòng Nghiên cứu của Công viên Quốc gia Cửa sông Tuzly, và Tiến sĩ Sinh thái học, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 1 tháng 5/2023. Các nhà khoa học lưu ý rằng các vết thương tìm thấy trên xác động vật là điển hình của sonar (thiết bị dò âm thanh dưới nước) quân sự.

.

.

⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói hôm thứ Hai rằng tình báo Hoa Kỳ tin rằng đã có 100.000 chiến binh Nga thương vong kể từ tháng 12/2022: "Chúng tôi ước tính Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người chết trong chiến đấu, gần 1/2 trong số họ là lính Wagner." Hơn nữa, Mỹ nói sẽ sớm cung cấp thêm các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong khi gần như mọi thứ Ukraine yêu cầu cho cuộc phản công đã được chuyển giao.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp hôm thứ Hai đã dẫn đến ít nhất 291 người bị bắt, trong khi 108 cảnh sát bị thương. Bộ trưởng lên án bạo lực trong các cuộc biểu tình ở các thành phố như Paris, Lyon, Nantes và Angers trong Ngày Quốc tế Lao động và trước dự luật cải cách lương hưu gây tranh cãi được thông qua theo một quy trình đặc biệt.

.

.

Riêng tại thủ đô của Pháp, 90 người đã bị bắt trong khi 19 thành viên của cơ quan thực thi pháp luật bị thương cho đến nay, theo lời Bộ trưởng.

.

⚪ ---- Trump và ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona thất bại Kari Lake đang kêu gọi những người theo dõi họ tẩy chay Đảng Cộng hòa nếu Thống đốc Florida Ron DeSantis thắng vòng sơ bộ Cộng Hòa để được đề cử năm 2024, theo Newsweek đưa tin.

.

Trong một bài đăng gần đây trên Truth Social, Trump nói rằng không có "một người ủng hộ Trump thực sự" nào sẽ bỏ phiếu cho DeSantis vào năm 2024. Lake đã lặp lại quan điểm này khi xuất hiện trên podcast của Rudy Giuliani vào cuối tuần qua: “Tất cả những gì tôi đang nói là tôi thực sự tin rằng DeSantis cần nhận ra rằng nếu muốn có một tương lai chính trị, anh ấy cần đợi đến năm 2028. Tôi nghĩ DeSantis có thể làm được nếu DeSantis làm đúng và xử lý nó. Tôi nghĩ nếu DeSantis rút lui ngay bây giờ, là sẽ thực sự thông minh khi làm điều đó. DeSantis có một sự nghiệp lớn phía trước và câu hỏi đặt ra là: Liệu DeSantis có muốn một sự nghiệp chính trị lớn không? Nếu có, tôi nghĩ DeSantis sẽ rút lui và hết lòng ủng hộ Trump, sau đó tiếp tục điều hành Florida."

.

⚪ ---- Thẩm phán Lewis Kaplan đã bác bỏ kiến nghị do các luật sư của Donald Trump đệ trình hôm thứ Hai yêu cầu "mistrial" (xin tòa phán là xét xử sai) trong vụ án dân sự của E. Jean Carroll cáo buộc cựu tổng thống hiếp dâm và phỉ báng. Trong một lá thư gửi lên tòa án liên bang Manhattan, luật sư Joe Tacopina của Trump tuyên bố Kaplan có thành kiến với Trump và đã đưa ra những bình luận “công khai thể hiện sự thiên vị”.

.

Tacopina cũng cáo buộc các phán quyết của Kaplan “thể hiện sự nghiêng về bên này hơn bên kia” và nói rằng nếu một phiên tòa sai lầm không được chấp nhận, thì Kaplan nên “sửa hồ sơ cho từng và mọi trường hợp mà Tòa án đã mô tả sai sự thật của vụ án này trước bồi thẩm đoàn” và cho phép Tacopina có “quyền hạn lớn hơn để kiểm tra chéo” Carroll và các nhân chứng của cô ấy. Carroll tuyên bố Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman vào giữa những năm 90s và làm tổn hại danh tiếng của cô khi công khai khẳng định rằng cô đã nói dối về lời buộc tội. (ghi chú: có 1 yếu tố là, Trump từ chối ra tòa để bị thẩm vấn, và Trump không chịu cung cấp DNA để đối chiếu với "vết đục dâm đãng" dính trên chiếc váy của cô Carroll... nên các nhà quan sát nói tự Trump đã gian nan rồi.)

.

⚪ ---- Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden, đã ra hầu tòa ở Arkansas hôm thứ Hai trong một vụ kiện liên quan đến quan hệ cha con, khi một thẩm phán ra lệnh rằng anh ta phải trả lời các câu hỏi về tài chính của mình. NBC News và CNN đã đưa tin hôm thứ Hai rằng Hunter Biden, trong một phiên tòa ở Batesville, đã được lệnh ra khai hữu thệ vào tháng 6/2022.

.

Vụ án bắt nguồn từ tiền cấp dưỡng vì đứa con mà Hunter Biden có với một phụ nữ tên là Lunden Roberts. Hunter Biden đã yêu cầu tòa án giảm các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con của anh ấy vào tháng 9/2022 vì cớ thu nhập suy giảm, nhưng cô Roberts không cho giảm tiền cấp dưỡng.

.

Giờ đây, con trai của tổng thống, người đang bị các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội giám sát chặt chẽ, sẽ phải trả lời thêm các câu hỏi về tài chính của mình, bao gồm cả các khoản đầu tư và mua bán tác phẩm nghệ thuật. Cô Roberts cũng yêu cầu xử bạn tình cũ Hunter Biden với tội coi thường tòa án và đòi bỏ tù vì bị cáo buộc không tuân thủ lệnh của tòa án trong việc giao nộp hồ sơ tài chính. Các luật sư của Hunter Biden cũng lần đầu tiên tiết lộ rằng anh đang trả 20.000 đô la tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng cho cô Roberts và tới giờ đã trả tổng cộng 750.000 đô la, theo CNN.

⚪ ---- Cái gọi là đại cử tri "thay thế" cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Georgia đã khiến một thẩm phán cho phép Biện lý Quận Fulton Fani Willis thêm hai tuần trước khi quyết định về đề nghị của Trump về việc chấm dứt cuộc điều tra của bà Willis. Hôm thứ Sáu, luật sư của cựu cử tri giả Cathy Latham đã kiến nghị tòa án tham gia vào đề nghị của Trump để cấm Willis theo đuổi vụ kiện chống lại Trump và những người khác vì tội can thiệp hình sự vào bầu cử ở Georgia.Đơn của Trump lập luận rằng bằng chứng của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt "có nguồn gốc vi hiến" trong báo cáo của họ khuyến nghị truy tố hơn chục người. Biện lý Willis đã được lệnh trả lời kiến nghị trước thứ Hai. Nhưng Thẩm phán Robert McBurney đã cho phép gia hạn vào phút cuối, cho Biện lý hạn chót là ngày 15/5/2023 phải trả lời về đơn xin hủy điều tra của Trump. Willis chưa nói liệu có ý định truy tố Trump trong vụ án hay không.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Dân Chủ Hoa Kỳ Ben Cardin (Maryland) tiết lộ hôm thứ Hai rằng ông sẽ không tranh cử nữa vào năm 2024. Cardin, 79 tuổi, phục vụ tại Thượng viện từ năm 2007, đã đưa ra thông báo trong một cuộc phỏng vấn với The Baltimore Sun, nói rằng ông "biết chu kỳ bầu cử này sẽ là chu kỳ mà tôi sẽ nghĩ đến việc không tranh cử nữa." Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, các thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (California) và Debbie Stabenow (Michigan) trước đó cũng đã tuyên bố rằng họ sẽ không tái tranh cử.⚪ ---- Khoảng 3/4 người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới nói rằng các cơ quan truyền thông đang mở rộng sự chia rẽ chính trị. Có 74% người Mỹ trưởng thành tin rằng truyền thông đang làm gia tăng chia rẽ chính trị, 6% cho rằng nó đang làm giảm sự phân cực và 18% cho rằng nó không có tác động, theo một cuộc khảo sát mới của The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research and Robert F. Kennedy Human Rights.Chia theo đảng phái, 72% người theo đảng Dân chủ, 81% người Cộng hòa và 61% người độc lập cho biết họ nghĩ rằng các cơ quan truyền thông đang gây chia rẽ. Gần như tất cả người trưởng thành, hay 93%, cho biết họ coi việc lan truyền thông tin sai lệch là một vấn đề, với khoảng 3/4 đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa coi đây là vấn đề “chính”.61% đảng viên Cộng hòa cho biết các phương tiện truyền thông đang “làm tổn thương nền dân chủ”, trong khi chỉ 23% đảng viên Đảng Dân chủ và 36% đảng viên độc lập cảm thấy như vậy.⚪ ---- Biệt Động Quân (Army Rangers) và Lực Lượng Đặc Biệt (Green Berets) Hoa Kỳ đã tập trận giả định bảo vệ Đài Loan tại Fort Bragg, North Carolina vào thứ Năm 27/4/2023. Mô phỏng là một phần của sự kiện huấn luyện Diễn tập khả năng (CAPEX) hàng năm của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ (USASOC). Báo Military.com mô tả cuộc tập trận tác chiến đường phố là “nhảy toán vào Đài Loan để giúp phòng thủ trước một cuộc xâm lược của Trung Quốc.”Một mô hình cụ thể về môi trường đô thị đã được xây dựng tại Fort Bragg để đại diện cho các địa điểm ở Đài Loan. Phi cơ Chinooks từ Trung đoàn hàng không đặc biệt 160 của Quân đội được giao nhiệm vụ đưa lính vào khu vực huấn luyện. Một số dân thường tham gia cuộc tập trận, đóng vai trò là “lực lượng đối tác”, đại diện cho quân đội Đài Loan hoặc các đồng minh tiềm năng khác.USASOC đã nói rõ rằng cuộc tập trận là mô phỏng cuộc chiến ở Đài Loan, đồng thời chỉ đích danh Trung Quốc là đối thủ của cuộc tập trận. Bản tin dẫn lời Tư lệnh USASOC, Trung tướng Jonathan Braga, người cho biết: “Trung Quốc, trong chiến lược phòng thủ quốc gia Hoa Kỳ, là thách thức thực sự của chúng tôi ở đó. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là ngăn chặn Thế chiến III.”⚪ ---- Một trong những tiếng nói hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đã nghỉ việc tại Google và đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sự nguy hiểm của công nghệ AI đang tăng tốc nhanh chóng. Geoffrey Hinton—được trìu mến gọi là “Bố già của AI” vì công trình tiên phong của ông trong lĩnh vực này—nói với báo New York Times rằng ông rời công ty để tự do nói về những rủi ro do AI gây ra.Hinton nói: “Thật khó để biết làm thế nào bạn có thể ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng nó cho những việc xấu." Anh ấy nói thêm rằng các hệ thống mới do Google và OpenAI xây dựng đã thuyết phục anh ấy rằng trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu vượt xa trí thông minh của con người ở một số lĩnh vực và cho biết tốc độ phát triển có thể ngày càng nguy hiểm.“Hãy nhìn xem 5 năm trước và bây giờ như thế nào,” anh nói. “Hãy lấy sự khác biệt và tuyên truyền nó về phía trước. Điều đó thật đáng sợ.” Sự can thiệp của ông diễn ra sau khi hơn 1.000 chuyên gia công nghệ vào tháng trước kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI tiên tiến hơn do “những rủi ro sâu sắc đối với xã hội và nhân loại” của công nghệ này.⚪ ---- Công ty Meta Platforms Inc., sau đó được gọi là Facebook Inc., đã hiến tặng 34 triệu đô la cho tổ chức American Edge Project, dự án đã công khai phản đối các cải cách chống độc quyền ở Hoa Kỳ, theo đài CNBC đưa tin hôm thứ Hai. AEP có thể đã nhận được tiền từ ngày 1 tháng 11/2020 đến ngày 31/10/2021, theo các tài liệu thuế được công khai. Facebook đã trở thành mục tiêu của nhiều khiếu nại chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ trong thời kỳ đó.⚪ ---- Công ty General Motors đã cắt giảm hàng trăm công việc hồi cuối tuần trong bối cảnh thị trường bất ổn, theo một phát ngôn viên của công ty được tờ Wall Street Journal trích dẫn hôm thứ Hai. Hồi tháng 3/2023, hãng xe GM đã sa thải 500 nhân viên, bao gồm "một số ít giám đốc điều hành toàn cầu và nhân viên phân loại [lương năm, không phải lương giờ]". Vào thời điểm đó, công ty cho biết họ đã quyết định tiết kiệm 2 tỷ đô la chi phí trong hai năm tới. Trong báo cáo hôm nay, GM không nêu rõ số lượng công nhân bị sa thải. Tuy nhiên, ghi rằng những người bị ảnh hưởng thuộc nhóm phát triển sản phẩm của GM.⚪ ---- Cựu giáo sư tiếng Anh của Đại học Palm Beach Atlantic, Samuel Joeckel, người đã bị sa thải vào tháng 3/2023 sau khi một phụ huynh phàn nàn rằng ông đang “truyền bá” cho sinh viên các bài học về công lý chủng tộc (racial justice lessons), đã đệ đơn khiếu nại liên bang chống lại trường đại học. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, Joeckel lập luận rằng việc sa thải anh ta là do phân biệt chủng tộc, khiến anh ta phải nộp đơn lên Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ. “Tôi hy vọng rằng điều này không chỉ sửa chữa những sai trái mà PBA đã gây ra cho tôi, mà còn bảo vệ các giảng viên tại PBA và các trường khác,” anh nói.Luật sư của giáo sư, Gabe Roberts, nói rằng khiếu nại dựa trên "sự phân biệt đối xử của hiệp hội", vì Joeckel không tranh luận rằng anh ta bị sa thải vì chủng tộc của mình. Roberts cho biết trong một tuyên bố: “Nếu một quyết định tuyển dụng được thúc đẩy bởi một đặc điểm được bảo vệ như chủng tộc, thì đó là một hành vi tuyển dụng bất hợp pháp ở đất nước này. Joeckel chỉ ra rằng anh chưa bao giờ bày tỏ quan điểm của riêng mình về công bằng chủng tộc và luôn khuyến khích sinh viên tự quyết định về chủ đề này.⚪ ---- Báo SF Gate đưa tin một cô giáo mầm non ở California đã bị bắt vì tình nghi giết người và vụ bắt giữ diễn ra trong giờ ngủ trưa của các trẻ em trong lớp mầm non. Cô giáo Diane Ornelas, 22 tuổi, làm việc tại một trường mầm non được sử dụng bởi các giảng viên, sinh viên và nhân viên của Đại học Stanford.Cô giáo Ornelas và Dennis Novoa, 27 tuổi, đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của Oliver Waterfall, 24 tuổi, người được tìm thấy đã chết vì vết thương do đạn bắn vào ngày 11 tháng 4/2023 ở dưới chân một ngọn đồi ngoài Xa lộ 9 ở Quận Santa Cruz. Cảnh sát trưởng Quận Santa Cruz cho biết động cơ gây án được cho là mang tính chất cá nhân.⚪ ---- Cảnh sát cho biết 4 người đàn ông đã chết trong 1 vụ nổ súng ở Quận Kern, miền Trung California, vào tối Chủ nhật. Cảnh sát tới đáp ứng khoảng 11:20 giờ tối tại một ngôi nhà ở Mojave, thấy 3 nạn nhân đã chết tại hiện trường. Nạn nhân thứ tư được đưa đến bệnh viện và sau đó đã chết. Các nạn nhân là nam giới ở độ tuổi 20 hoặc 30. Các nạn nhân bị thương liên quan đến một “cuộc tấn công bạo lực”. Nguồn tin khác nói rằng các nạn nhân đã bị bắn chết. Chưa có nghi can nào bị bắt.⚪ ---- Thông báo tịch thu nhà đã tăng lên trên toàn quốc trong quý đầu tiên của năm với hơn 65.000 tài sản địa ốc bắt đầu bị làm hồ sơ siết nhà. Có 36.617 hồ sơ mới trong tháng 3/2023, đánh dấu tháng thứ 23 liên tiếp hoạt động tịch thu nhà tăng so với cùng kỳ năm ngoái, theo một báo cáo gần đây từ ATTOM. Như thế đã tăng 3% so với quý trước và 29% so với năm trước.⚪ ---- Một cơn bão cuối mùa tiến vào Nam California vào đêm Thứ Hai, làm tăng khả năng mưa và tuyết trên núi từ Thứ Ba đến hết ngày Thứ Năm 4/5/2023. Đã có mưa phùn hoặc mưa nhỏ đến hết thứ Hai ở các quận Ventura và Los Angeles. Tổng lượng mưa được dự báo là từ 1/3 đến 2/3 inch ở các vùng ven biển và thung lũng và khoảng 1 inch ở chân đồi và núi từ Thứ Ba đến Thứ Năm. Khi bão di chuyển qua khu vực, xác suất có giông bão là 10-20%.⚪ ---- Ngày càng có nhiều cư dân lớn tuổi nhất ở California chết vì suy dinh dưỡng, một xu hướng kéo dài hàng năm đã tăng nhanh trong đại dịch COVID-19. Số ca tử vong do suy dinh dưỡng đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 650 ca vào năm 2018 lên khoảng 1.400 ca vào năm 2022, theo dữ liệu sơ bộ về giấy chứng tử từ Bộ Y tế Công cộng California.Xu hướng tương tự cũng xảy ra trên toàn quốc, với số ca tử vong do suy dinh dưỡng tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 9.300 ca tử vong vào năm 2018 lên khoảng 20.500 ca vào năm 2022, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC.Suy dinh dưỡng đặc biệt phổ biến ở những người lớn tuổi, đặc biệt là những người bị bệnh, thu nhập thấp, phải ở nhà hoặc không có khả năng tiếp cận đáng tin cậy với thực phẩm lành mạnh hoặc dịch vụ y tế. Nó có thể là kết quả của việc ăn uống không đủ chất nhưng cũng có thể do thói quen ăn uống kém (dinh dưỡng) dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Phần lớn các ca tử vong ở California do suy dinh dưỡng vào năm ngoái xảy ra ở những cư dân từ 85 tuổi trở lên.⚪ ---- Hai học sinh lớp 12 -- Kaleb Newport và-- của trường trung học Westmoore (tiểu bang Oklahoma) đã chết và một học sinh thứ ba bị thương trong một vụ tai nạn vào sáng sớm Chủ nhật ở phía tây nam Thành phố Oklahoma, chỉ vài tuần trước lễ tốt nghiệp. Học sinh thứ ba được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi chiếc xe mà cả ba đang đi bị đâm vào bởi 1 xe khác trên Southwest 119th Street và Southwest Rockwell Avenue.Các nhà điều tra cho biết các học sinh đã không thắt dây an toàn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Họ cũng phát hiện ra rằng Newport, người lái xe phía kia đã chạy quá tốc độ và có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu. Cảnh sát nói Newport đã đi lệch đường và đâm vào một cái cây.----. Theo Báo Lao Động. Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Công ty Always Việt Nam - chuyên sản xuất các loại xe đạp, xe thể thao xuất khẩu - cho biết, sản phẩm của công ty xuất khẩu chính sang châu Âu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraina gây lạm phát và việc đình công ở nhiều nước châu Âu gần đây, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của công ty. Số lượng đơn hàng giảm khoảng 30% - 40%, dẫn đến CN phải giảm giờ làm. Nếu như trước đây, CN phải tăng ca để làm cho kịp đơn hàng, thì hiện nay CN không còn phải tăng ca nữa, thậm chí sắp tới đây, dự kiến từ tháng 5, công ty chỉ làm 5 ngày/tuần, CN sẽ phải nghỉ làm ngày thứ Bảy. “Tiền lương từ tăng ca chiếm phần lớn trong thu nhập của CN, nếu giờ không tăng ca nghỉ làm thứ Bảy, thu nhập của CN sẽ giảm sâu, có thể giảm đến 50%” - ông Nghĩa lo lắng nói.----Theo Báo Đầu Tư. Xuất khẩu xi măng năm 2023 tiếp tục sụt giảm vì thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu do bất động sản chưa hồi phục, Philippines áp thuế với xi măng của hàng chục doanh nghiệp Việt Nam… Nối tiếp đà giảm của cả năm 2022, xuất khẩu xi măng, clinker quý đầu năm 2023 tiếp tục “ngấm đòn” lạm phát từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Bangladesh, Philippines, khiến cả sản lượng lẫn trị giá xuất khẩu đều sụt giảm kỷ lục. Sản lượng xuất khẩu trong quý I/2023 giảm 25% so với cùng kỳ, chỉ đạt 8,1 triệu tấn, với kim ngạch 345 triệu USD, giảm 24,6% (tương ứng mức giảm trên 100 triệu USD). Xuất khẩu xi măng sang Trung Quốc tiếp tục ảm đạm do thị trường bất động sản chưa hồi phục. Xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc trong quý I/2023 chỉ đạt gần 11,4 triệu USD, giảm tới 95% so với cùng kỳ.---- HỎI 1: Đa số dân Nhật, 80%, lo ngại Nhật sẽ tham chiến giúp Đài Loan tự vệ trước Trung Quốc?ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty truyền thông Nhật Bản Asahi đã tiến hành một cuộc thăm dò quốc gia về ý kiến của người dân Nhật Bản về vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) trong một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan. Thăm dò cho thấy 80% số người được hỏi lo lắng rằng Nhật Bản sẽ tham gia vào cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, với 52% bày tỏ “rất quan ngại”. Trong số những người được thăm dò ý kiến, 56% nói rằng JSDF nên hạn chế vai trò của mình trong cuộc xung đột để hỗ trợ hậu phương cho quân đội Hoa Kỳ.Ngược lại, 11% số người được hỏi nói rằng JSDF nên hỗ trợ Hoa Kỳ trong vai trò chiến đấu tích cực, trong khi 27% số người được hỏi tin rằng JSDF hoàn toàn không nên hỗ trợ lực lượng Hoa Kỳ.Chi tiết:---- HỎI 2: Mỹ trên đà khủng hoảng thiếu y tá?ĐÁP 2: Đúng thế. Trong một thập niên, có từ 80% đến 85% y tá cho biết họ hài lòng với lựa chọn trở thành y tá, theo AMN Healthcare. Nhưng vào năm 2023, tỷ lệ đó giảm xuống còn 71%, theo cuộc khảo sát với hơn 18.200 y tá được thực hiện vào tháng 1/2023 cho thấy.Thế hệ trẻ ít hài lòng với nghề điều dưỡng hơn so với thế hệ lớn tuổi. Tỷ lệ y tá cho biết họ hài lòng với chất lượng chăm sóc mà họ cung cấp cũng giảm từ 75% vào năm 2021 xuống còn 64% vào năm 2023. Khoảng 94% những người được khảo sát cho biết có sự thiếu hụt y tá nghiêm trọng hoặc vừa phải trong khu vực của họ, với một nửa nói rằng tình trạng thiếu hụt là nghiêm trọng, theo cuộc khảo sát.Gần 9/10 y tá cho biết tình trạng thiếu điều dưỡng đang tồi tệ hơn so với 5 năm trước, cuộc khảo sát cho thấy. Đại đa số (80%) tin rằng tình trạng thiếu hụt sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều hoặc có phần tồi tệ hơn trong vòng 5 năm tới.Chi tiết: