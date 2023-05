Trí thông minh con người và làm sao để biết chỉ số IQ của mỗi người

Thông tin -- Đời sống

Trí thông minh được định nghĩa là người có kiến thức, và biết sử dụng sự hiểu biết vượt bậc, trước những tình huống ngoài đời. Những nhà bác học là những người có trí thông minh hơn hẳn người bình thường. Những phát minh về khoa học giúp cải tiến đời sống con người, và làm xã hội tiến bộ. Trí thông minh được xếp hạng theo chỉ số IQ của mỗi người. Trí thông minh là phương tiện để học hỏi, nghiên cứu, và phát minh những sáng kiến, phục vụ loài người, nếu không thì trở thành vô dụng.

Trong lịch sử loài người trước kia, đã có những người có chỉ số thông minh IQ cao như sau, Stephen Hawking, IQ=160. William James Sidis, IQ=250-300, nhưng ông nầy không có sáng chế phục vụ xã hội, nên bị cho là vô dụng.

GS Howard Gardner, thuộc Đại học Harvard, cho rằng có 9 loại thông minh khác nhau, như sau:

1) Trí thông minh không gian/ Visual-Spatial Intelligence: Dễ dàng hình dung, mô tả cảnh quan, tưởng tượng thế giới theo chiều không gian 3D.

2) Trí thông minh Tự nhiên/ Naturalistic Intelligence: Nhanh chóng hiểu được cơ chế của sự sống, sinh vật và các hiện tượng thiên nhiên.

3) Trí thông minh Âm nhạc: (Musical Intelligence): Khả năng thẩm âm tốt, nhạy cảm với nhịp điệu và âm thanh.

4) Trí thông minh Logic-Toán học/ Logical-Mathematical Intelligence: Nhanh nhạy với số liệu, khả năng suy luận tốt, tổng hợp thông tin thành các giả thiết và có khả năng chứng minh chúng.

5) Trí thông minh triết học/ Existential Intelligence: Thường có những đắn đo, suy ngẫm về các vấn đề mang tính triết học như các câu hỏi: ý nghĩa của cuộc đời là gì?

6) Trí thông minh cảm xúc/ Intrapersonal Intelligence: Có khả năng thấu cảm, nhận biết cảm xúc của người khác và nhanh chóng hiểu ý nghĩ của họ.

7) Trí thông minh thể chất/ Bodily-Kinesthetic Intelligence: Khả năng điều khiển vận động của cơ thể, thể hiện sự khéo léo trong các hoạt động thể chất.

8) Trí thông minh ngôn ngữ/ Linguistic-Verbal Intelligence: Khả năng dùng từ ngữ để biểu đạt tốt, dễ dàng viết văn hoặc phát biểu ý kiến.

9) Trí thông minh nội tâm/ Intrapersonal Intelligence: Hiểu rõ bản thân, làm chủ cảm nhận về bản than, cũng như luôn xác định được điều mình muốn.

Trong báo cáo trên tạp chí Nature Genetics, số ra ngày 22-5-2017, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thần kinh học ở Amsterdam (Hòa Lan), cho biết, họ đã khám phá ra 52 gene trong cơ thể con người, đã quy định 20% trí thông minh. Cụ thể là có sự liên hệ với chỉ số thông minh IQ của mỗi người.

Kết quả nghiên cứu do 30 nhà nghiên cứu quốc tế, đã thực hiện trên 78,000 người tham dự.

Kết quả trên cũng nêu ra sự “liên hệ bất ngờ” giữa trí thông minh và căn bịnh tự kỷ (Autism-Khuyết tật não bộ, tâm thần).

Những yếu tố có liên quan đến trí thông minh con người

1) Chủng tộc và thông minh: Người Do Thái và người Châu Âu thông minh hơn người Châu Phi.

2) Giới tính và thông minh: IQ trung bình của nam giới cao hơn của nữ giới.

3) Tuổi tác: Trẻ thông minh hơn già.

4) Sức khỏe.

5) Do di truyền.

6) Môi trường. Do ăn uống, gia đình.

7) Do sự chậm phát triển của bộ não.

Chỉ số thông minh

Chỉ số IQ (Intelligence Quotient) hay chỉ số thông minh là thước đo khả năng suy luận, nhìn nhận thấu hiểu vấn đề, suy nghĩ logic, khả năng lập kế hoạch… của một người. Để trắc nghiệm chỉ số thông minh, có 26 câu hỏi trong thời hạn 24 phút.

Câu hỏi bằng tiếng Anh:

Q: Which number should come next in the pattern 37, 34, 31, 28?

A: Câu trả lời là 25, những con số giảm đi bằng số 3 (28-3=25)

Q: Find the answer that best completes the analogy: Book is to Reading as Fork is to: a. Drawing – b. Writing – c. Stirring – d. Eating.

A: Câu trả lời đúng là: Eating.

Q: Find two words, one from each group, that are the closest in meaning: Group A –

Talkative, job, ecstatic; Group B – Angry, wind, loquacious. Talkative and wind; job and

angry;Talkative and loquacious; ecstatic and angry.

A: Câu trả lời là c. Talkative and Loquacious.

Q: Which of the following can be arranged into a 5-letter English word? HRGST; RILSA;

TOOMT; WQRGS.

A: Câu trả lời là b. rails and c. motto.

Câu hỏi bằng tiếng Việt:

Bài trắc nghiệm IQ tiếng Việt có nội dung 100% là hình ảnh, nhằm đảm bảo tính công bằng về kiến thức, văn hoá. Nghĩa là một người không cần học nhiều, không biết chữ vẫn làm được bài.

Điền vào chỗ trống:





Điền hình còn thiếu vào ô có chấm? 105, 150, 130, 350.

Bảng tổng kê về chỉ số IQ

– Kém phát triển nhẹ: IQ từ 50-56.

– Kém phát triển trung bình: IQ từ 35-40.

– Kém phát triển loại nặng: IQ từ 20-25.

– Kém phát triển rất nặng: IQ dưới 20.

– IQ 100 là người bình thường.

Những trang web thực hiện test IQ miễn phí:

http://www.seemypersonality.com/

https://www.mensaiqtest.net/

http://www.free-iqtest.net/

Những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới:

1) Stephen Hawking IQ=160.

2) Albert Einstein IQ=160-190.

3) Judit Polgar IQ=170.

4) Philip Emeagwali IQ=190.

5) Garry Kasparo, kỳ thủ cờ vua IQ=194.

6) Christopher Micheal Langa IQ=190-210.

7) Edith Stern IQ=200+: 1 tuổi, phân biệt các chữ cái; 2 tuổi biết phát âm; 12 tuổi vào đại học; 16 tuổi, giảng viên về lượng giác. Kỹ sư xuất sắc của tập đoàn IBM.

8) Kim Ung Yong (Hàn Quốc) IQ=210: 6 tháng biết nói; 3 tuổi biết đọc chữ Hàn, tiếng Anh, Nhật và tiếng Đức; 4 tuổi biết làm thơ và viết truyện ngắn; 7 tuổi, sang Mỹ theo lời mời của cơ quan NASA. Hoàn thành chương trình đại học. Lấy bằng tiến sĩ về Vật lý của Đại học Colorado trước 15 tuổi.

9) Christopher Hirata IQ=225: Thần đồng nước Mỹ. Người nhỏ tuổi nhất đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý Thế giới năm 1996, lúc 13 tuổi. Năm 16 tuổi, làm việc cho NASA. Năm 22 tuổi nhận bằng Tiến sĩ ở Đại học Princeton. Giáo sư Vũ trụ học và Vật lý ở Đại học Ohio.

10) Marilylin Vos Savant IQ=228: Nhà văn, giảng viên, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ. Bà là người đầu tiên được sách kỷ lục Guiness Thế giới công nhận là người có IQ cao nhất vào năm 1986 và giữ vững cho đến năm 1989.

11) Terence Tao IQ=225-230: Nhà toán học người Úc, gốc Trung Hoa, hiện là giáo sư Đại học môn Toán ở Đại học California; 20 tuổi lấy bằng Tiến sĩ. Năm 24 tuổi được công nhận là Giáo sư. Năm 31 tuổi ông nhận giải thưởng Fields vào năm 2006.

12) William James Sidis IQ=250-300: Sinh tại New York trong một gia đình ai cũng thông minh; 5 tuổi Sidis có thể sử dụng máy tính, học tiếng Latin, Hy Lạp, Nga, tiếng Pháp, Đức và Do Thái. Năm 6 tuổi bị từ chối, không cho vào học Đại học Harvard với lý do là chưa lớn về mặt cảm xúc. Năm 11 tuổi mới được phép vào Harvard. Khi trưởng thành, ông thông thạo 40 ngôn ngữ. Năm 16 tuổi, tốt nghiệp Đại học, William dạy toán ở Đại học Rice ở Houston, Texas. Tuy nhiên, vì còn trẻ mà nổi tiếng quá sớm, trong khi bản chất của ông là người khép kín, cho nên ông không cảm thấy thỏa mãn. Tham gia bạo động, tư tưởng chính trị đối lập đến nỗi gia đình ông bị quản thúc chặt chẽ. Điều nầy khiến ông bất mãn, và khi chống đối thì bị truyền thông chỉ trích là “vô dụng, vô tích sự”. Ông qua đời ở tuổi 46 trong cô độc.

Những thần đồng Việt Nam

Thần đồng là một người dưới mười tuổi, tạo ra kết quả có ý nghĩa, trong một lĩnh vực nào đó, ở cấp độ của một người chuyên nghiệp ở độ tuổi trưởng thành.

Thần đồng Ryan Nguyễn

Ryan Nguyễn, trong buổi lễ “White Coat Ceremony,” chính thức trở thành sinh viên

năm thứ nhất trường Y khoa. (Hình: University of Hawaii).

Ryan Nguyễn là sinh viên gốc Việt, cư dân Honolulu, bang Hawaii, được nhận vào đại học Y khoa lúc 16 tuổi. Năm 11 tuổi, bắt đầu học chương trình đại học. Ryan cho biết: “Tôi đọc rất nhiều sách và chơi những trò chơi điện tử. Tôi thích nhất là cuốn Harry Potter”. Năm 16 tuổi là sinh viên Y khoa năm thứ nhất ngành chỉnh hình, niên khóa 2021-2025 của Đại học John A. Burns School of Medicine (JABSOM), Hawaii. Theo bảng xếp hạng của trang “U.S. News” thì đại học nầy đứng thứ 74 trên 190 đại học Y khoa Hoa Kỳ. Có nghĩa là đại học JABSOM cũng có tiếng tăm, với tổng số 312 sinh viên.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam

Đỗ Nhật Nam

Hiện là học sinh trường Saint Paul, bang Texas, Mỹ. Tổng biên tập tạp chí Creative Melange; 7 tuổi, đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi của trường Đại học Cambridge: Starter, Movers, Flyers (15/15); 8 tuổi, đạt 940/990 điểm TOEIC. (Test of English for International Communication); 8 tuổi, đạt 617 điểm TOEFLT ITP; 10 tuổi: 107 điểm TOEFLT IBT; 11 tuổi: 8.0 IELTS (reading đạt tuyệt đối: 9.0).

Học sinh tiêu biểu thủ đô được Giám đốc sở GD&ĐT tặng bằng khen; 12 tuổi, giải nhất toàn quốc English Champion Contest; giải nhất toàn miền Bắc TOEFLT Junior Contest; 13 tuổi, phát biểu tại Hội nghị Nha khoa do FDI tổ chức tại Ấn Độ. Đại diện châu Á phát biểu tại Hội nghị Khoa học Giáo dục TEDxKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về “Nụ cười”. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác ở các cuộc thi Tiếng Anh. Những cuốn sách đã dịch: Mặt trời mọc, mặt trời lặn; Nạp điện; Tôi tư duy, tôi thành đạt; Sống đẳng cấp. Những cuốn sách đã viết: Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?; Những con chữ biết hát; Bố mẹ đã cưa đổ tớ. Từng làm MC cho chương trình Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ, Trò chuyện cùng bé, là "ca sĩ nhí", "Giáo viên" dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ đang điều trị tại khoa ung bướu bệnh viện Nhi TW.​ 7 tuổi, Nhật Nam là dịch giả nhí nhỏ tuổi nhất có sách xuất bản. 11 tuổi, trở thành "Người viết tự truyện nhỏ nhất VN". Sở thích: Chơi đàn bầu, chơi violon, skating.

Ngày 17-12-2018, Đỗ Nhật Nam được nhận học bổng 71,900 USD/năm, của Đại học Pomona College, một trường đại học tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles.

Năm 2019, trên The Student Life, một tờ báo sinh viên của Liên minh Đại học Claremont, Đỗ Nhật Nam đã phê phán việc giải phóng mặt bằng và thu hồi đất của chính quyền thành phố Hải Phòng đã gây ra nỗi buồn, cho ông bà của anh và hàng xóm trong khu tập thể cũ. Anh cho rằng công tác quy hoạch đô thị của chính quyền không quan tâm đến tâm lý người dân, mà chỉ xem tòa nhà tập thể cũ như "một cái gai trong quy hoạch chung" (eyesore).

Nam đã nhận được 6 bằng khen, từ Tổng thống Barack Obama đến bằng khen của Đại học Johns Hopkin, giải thưởng giáo dục của tổng thống Mỹ, giấy khen của trung học Công giáo Saint Paul the Apostle, giấy khen về thành tích học tập tốt về môn Hình học và Đại số.

Mười thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại

Theo xếp hạng của trang web Toptenz, thì có 10 thiên tài vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Được xếp hạng như sau:





1) Archimedes: Nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại. Xác định giá trị của Pi (3,14159). Chứng minh diện tích hình tròn, đường Parabol, phát minh máy móc, vũ khí, v.v…

2) Nikola Tesla: Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, các phát minh điện xoay chiều… giúp tạo ra cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai.

3) Thomas Edison: Cha đẻ của hơn 1,000 phát minh có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử nhân loại. Nổi bật nhất là bóng đèn sợi đốt, máy ghi âm, máy ảnh… Ông là một trong các nhà khoa học giàu ý tưởng phát minh nhất lịch sử nhân loại.

4) Alexander Graham Bell: Người phát minh ra điện thoại đầu tiên trong lịch sử loài người. Nhiều sáng chế khác như máy dò kim loại, máy trợ thính giác…

5) George Westinghouse: Là người dẫn đầu trong công nghiệp điện thế kỷ 19. Ông là tác giả của 361 bằng sáng chế có giá trị thiết thực trong lịch sử nhân loại.

6). Jerome “Jerry” Hal Lemeson: Có 605 bằng sáng chế, bao gồm robot công nghiệp, điện thoại không dây, máy fax, máy quay phim, dụng cụ y tế, phát hiện và điều trị ung thư, điện tử tiêu dùng và truyền hình.

7) Hero of Alexandra: Nhà toán học Hy Lạp. Là tác giả của nhiều công trình toán học. Ống chích thuốc, đài phun nước. Được mệnh danh là “Bách khoa toàn thư”.

8) Benjamin Franklin: Là gương mặt điển hình của lịch sử môn Vật lý. Lý thuyết về điện. Khám phá hiện tượng sấm sét, và phát minh ra trụ cột chống sét (Cột thu lôi). Thủy tinh Armonia, ống thông tiểu tiện.

9) Edwin Land: Được mệnh danh là ông tổ của chiếc máy ảnh đầu tiên trong lịch sử loài người.

10) Leonardo Da Vinci: Được cho là một thiên tài toàn năng người Ý. Đã có những ý tưởng vượt thời đại của ông. Đặc biệt là máy bay trực thăng, xe tăng, dù để nhảy, sử dụng năng lượng mặt trời, máy tính, tàu đáy kép, phát hiện những cơn bão, khí tượng học. Và là một danh họa với hai bức tranh nổi tiếng thế giới, là tranh Mona Lisa (La Gioconda hay La Joconde) và tranh Bữa tiệc tối cuối cùng. Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, kiến trúc sư, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẩu, nhà phát minh, nhà triết học. Xây dựng các công cụ dân dụng, nghiên cứu về thủy lực.

Mười nhà khoa học vĩ đại nhất qua mọi thời đại

1) Albert Einstein: Albert Einstein (1879-1955): Sinh ra ở Đức, mất tại Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, là nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới do những đóng góp của ông là thuyết Tương đối (General Relativity). Được công nhận là nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại.

2) Isaac Newton (1642-1727): Người Anh, đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn. Mọi vật trong bầu khí quyển của trái đất chịu sức hút trong ruột trái đất, nên mọi vật đều rơi xuống mặt đất. Giai thoại về hai trái táo rơi bên cạnh, khi ông đang ngồi đọc sách dưới gốc cây táo. Dẫn đến Định luật hấp dẫn, được coi là thành tựu đáng chú ý nhất của ông. Ông được xem là người có trí tuệ cao nhất, thông thạo nhiều môn khác nhau như toán học, lịch sử, hóa học.

3) Nikola Tesla (1856-1943): Người Mỹ gốc Serbia. Ông là người tiên phong trong khái niệm động cơ cảm ứng, và máy phát điện. Ông cũng là người đầu tiên khám phá ra công nghệ quang tuyến X. Chế tạo nhà máy thủy điện xoay chiều đầu tiên của Mỹ, và phát triển hệ thống điện xoay chiều.

4) Marie Curie (1867-1934): Nhà vật lý hóa học người Ba Lan. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận hai giải Nobel về vật lý và hóa học. Tên khai sanh là Maria Salomea. Biết đọc lúc 4 tuổi. Bà sang Paris (Pháp) học ở Đại học Sorbonne. Kết hôn với nhà khoa học thiên tài là Pierre Curie. Bà đổi tên thành Marie Curie. Năm 1921, bà sang Mỹ và phát hiện ra axit phóng xạ, và quang tuyến X. Trong Thế chiến I, bà đã xây dựng những chiếc xe chụp quang tuyến X ra mặt trận, để giúp bác sĩ chữa trị các thương binh. Làm việc với phóng xạ, bị nhiễm phóng xạ và qua đời với căn bịnh không có thuốc chữa. Bà Marie Curie được vinh danh là nhà khoa học đã phát minh sáng chế trực tiếp giúp người trong thời kỳ bà đang sống.

5) Charles Darwin (1809-1882): Người Anh, được biết tới là cha đẻ của thuyết Sinh vật Tiến hóa. Ông đã khám phá sự hình thành địa chất, và ghi lại các môi trường sống sinh động của thực vật trên khắp nam bán cầu. Ông xuất bản cuốn sách “Nguồn gốc các loài”.

6) Ada Lovelace (1815-1852): Nhà toán học, nhà văn người Anh. Bà là một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất trong mọi thời đại. Đã đóng góp rất nhiều cho ngành lập trình máy tính. (Computer programming).

7) Galileo Galilei (1564-1642): Người Ý, ông là cha đẻ của khoa học hiện đại, có nhiều đóng góp quan trọng đối với vũ trụ, thiên văn học, vật lý, triết học, toán học.

8) Rosalind Franklin (1920-1958): Nhà hóa học lỗi lạc người Anh, có những nghiên cứu về nhiễm xạ tia X, cung cấp cấu trúc DNA (Deoxyribonucleic acid) RNA (Ribonucleic Acid), virus, than đá, than chì. Bà là nhà hóa học đã cống hiến cả đời để phát triển phương pháp tinh thể học tia X. Bà được mệnh danh là nhà khoa học nữ hoàn hảo nhất.

9) Richard Feynman (1918-1988): Là nhà vật lý, lý thuyết, người Mỹ. Được trao Giải Nobel vật lý. Ông nổi tiếng với công trình về phương pháp tích phân đường cong trong cơ học lượng tử.

10) Archimedes (287 TCN-212 TCN): Ông được biết là một kỹ sư, nhà vật lý, nhà toán học người Hy Lạp. Ông được xem là nhà khoa học lỗi lạc nhất thời cổ đại.

Kết luận

Những nhà bác học đã chia trí thông minh ra làm chín lãnh vực. Một người dưới 10 tuổi, có trí thông minh khác thường, năng khiếu đặc biệt, tạo ra những thành quả có ý nghĩa, trong một lãnh vực nào đó, được cho là thần đồng. Mozart bắt đầu sáng tác nhạc từ lúc 5 tuổi. Thần đồng âm nhạc Mozart. Trí thông minh của một người được đánh giá thông qua một bài trắc nghiệm gồm 26 câu trong 24 phút, đó là chỉ số IQ. Người có chỉ số IQ cao nhất là William Jamnes Sidis IQ=250-300. Nhưng ông nầy không có đóng góp nào cho xã hội, nên bị gọi là vô dụng.

Người thông minh cần phải có đạo đức, đem tài năng và trí tuệ ra phục vụ xã hội, dân tộc, tổ quốc và nhân loại.

– Trúc Giang MN

(Minnesota, 28-4-2023)