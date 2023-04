- Tổng thống Biden xuất sắc giễu cợt, cũng tự chọc quê mình. - Nga: sẽ hỗ trợ Cuba về nhiên liệu và ngũ cốc.

Tổng thống Biden giễu cợt xuất sắc trong bữa ăn White House Correspondents Dinner (Bữa tối thường niên dành cho các phóng viên Bạch Ốc) hôm thứ Bảy, và cũng tự giễu cợt chính mình.

- Nga: sẽ hỗ trợ Cuba về nhiên liệu và ngũ cốc.

- Anh: quân Nga giam các binh sĩ vi phạm kỷ luật trong các phòng giam dã chiến

- Anh sẽ giúp Ukraine thêm loại hỏa tiễn hoặc đạn phóng từ hỏa tiễn có tầm bắn xa 100-300 km

- Ukraine: đã đẩy lùi tổng cộng 58 cuộc tấn công từ phía Nga trong 24 giờ qua, đặc biệt là ở Bakhmut và Marinka.

- Prigozhin đe dọa rút lính đánh thuê Wagner ra khỏi thị trấn tiền tuyến Bakhmut nếu cứ bị thiếu đạn.

- Zelenskyy trả lời phỏng vấn các nhà báo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy ở Kiev: đàm phán với Putin là bất khả vì Putin “là kẻ khủng bố không giữ lời hứa”.

- Thành phố Novaya Kakhovka, nơi Nga đang chiếm đóng, hứng chịu "đạn pháo dữ dội" từ quân Ukraine.

- Nga: 2 máy bay không người lái đã bị phòng không Nga bắn hạ trên bầu trời Crimea.

- Quân Nga tái chiếm 1 tuyến phòng thủ gần Belogorovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)

- Nga phản đối vụ Ba Lan chiếm trường học của đại sứ quán Nga ở Warsaw.

- Ukraine: cấp biển số xe hơi cấm chữ cái "Z" và "V" và các biểu tượng dính tới Nga, tới cộng sản, hay tới phát xít.

- Quảng cáo TV gọi Thống đốc Ron DeSantis là Tổng Thống 2024, là người thừa kế của Trump, hù dọa xóa sổ phe tả cấp tiến.

- Giới doanh nghiệp Anh quốc [không hiểu gì về cử tri Mỹ] nhìn thấy DeSantis là xoàng, không hấp dẫn.

- Rudy Giuliani thú nhận Cộng Hòa từng hù dọa trong bầu cử địa phương ở New York City thành công

- Fox News: Lawrence Jones thay thế tạm thời giờ TV của Tucker Carlson.

- Mỹ kêu gọi TQ ngưng "hành vi khiêu khích và không an toàn" ở Biển Đông khi quậy phá tàu tuần tra Philippines.

- GDP bình quân đầu người của Đài Loan lần đầu vượt qua Nam Hàn trong năm 2022.

- TIN VN. Trong quí 2, một số ngành nghề có thể cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng.

- TIN VN. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và pháp luật.

- HỒ SƠ: Thơ 30 Tháng Tư 1975 - (“Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” - Nguyễn Phúc Sông Hương)

QUẬN CAM (30/4/2023) ----- Tổng thống Biden đã phát biểu trong White House Correspondents Dinner (Bữa tối thường niên dành cho các phóng viên Bạch Ốc) hôm thứ Bảy và đảm nhận vai trò tổng thống diễn viên hài được mong đợi. Biden cũng tự giễu cợt chính mình, cụ thể là về tuổi của Biden, trong nhiều câu giễu khác. Một số câu nói giễu cợt ghi như sau.

. Vị Tổng Thống 80 tuổi nói: "Bạn gọi tôi là già, tôi gọi là dày dặn. Bạn nói tôi cổ hủ, tôi nói tôi khôn ngoan. Bạn nói tôi vượt qua đỉnh (over the hill) rồi, [nhà truyền thông TV] Don Lemon sẽ nói, 'Đó là một người đàn ông đang ở thời kỳ đỉnh cao'". (ghi chú: Biden nhắc câu cuối là của Lemon bình luận giễu về nữ ứng viên Cộng Hòa Nikki Haley, nhưng không có nghĩa như Biden dùng, mà Lemon trong mạch văn hàm ý 'phụ nữ quá lứa' rồi.)

. "Bạn có thể nghĩ rằng tôi không thích Rupert Murdoch. Điều đó đơn giản là không đúng. Làm sao tôi có thể không thích một anh chàng khiến tôi trông giống như Harry Styles?" (ghi chú: Murdoch, 92 tuổi, là ông trùm Fox News, đài TV chuyên tấn công Biden. Trong khi Harry Styles là 1 nhạc sĩ trẻ người Anh mới 29 tuổi.)

“Tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu đùa chọc quê [Thống đốc Cộng Hòa] Ron DeSantis, nhưng Chuột Mickey đã đánh bại tôi rồi, anh Chuột đã đến đó trước.” (ghi chú: Biden ám chỉ công ty Disney đang kiện tụng DeSantis vì DeSantis đưa ra các chính sách địa phương chèn ép Disney, công ty tư có nhân viên đông nhất ở Florida.)

Biden cho biết ông được đề nghị 10 đô la để giữ bài phát biểu của mình ngắn dưới 10 phút. “Đó là một công tắc, một tổng thống được cung cấp tiền để chơi trò bịt miệng,” ông nói khi ám chỉ cựu Tổng thống Trump. (ghi chú: Biden ám chỉ Trump bơm tiền để bịt miệng các cô bạn tình cũ Stormy Daniels, Karen McDougal...)

"Năm ngoái, các phóng viên Fox News yêu thích của các bạn đã có thể tham dự vì họ đã được tiêm phòng và chích ngừa [COVID] tăng cường đầy đủ. Năm nay, với khoản thương lượng trị giá 787 triệu đô la đó, họ ở đây vì họ không thể từ chối một bữa ăn miễn phí." (ghi chú: Biden ám chỉ Fox News loan tin vịt của Trump, phải bồi thường công ty Dominion để bỏ đơn kiện.)

Diễn viên hài Roy Wood Jr. cũng theo chân Biden. "Thật nhanh, thưa ngài Tổng thống, tôi nghĩ rằng ngài đã để lại một số tài liệu mật của mình ở đây," anh ta nói. (ghi chú: anh này ám chỉ các tài liệu mật bị Trump và Biden cầm về nhà...)

Nếu bạn có thì giờ, có thể xem Biden nói trên video dài 21:40 phút ở đây:

https://www.youtube.com/live/bpfHF962Ykg?feature=share

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Duma [Quốc Hội] Nga về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky hứa rằng Nga sẽ hỗ trợ Cuba trong vấn đề nhiên liệu và ngũ cốc. Một phái đoàn gồm các dân cử Nga hiện đang thăm Cuba. Slutsky cho biết Nga "sẽ không bỏ rơi" Cuba khi nói đến nhiên liệu, ngũ cốc và các mặt hàng nhập cảng khác mà nước này "rất cần hiện nay". Ông cũng cho biết hai nước nên đẩy mạnh hợp tác nhân đạo.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói rằng các chỉ huy Nga có thể đang giam các binh sĩ vi phạm kỷ luật trong các phòng giam dã chiến được gọi là "Zindans". Theo các báo cáo gần đây của các viên chức Nga, trích dẫn bởi Bộ, các binh sĩ đang bị đưa vào phòng giam vì các tội như say rượu và cố gắng chấm dứt hợp đồng của họ: "Kể từ mùa thu năm 2022, đã có nhiều sáng kiến ngày càng hà khắc nhằm cải thiện kỷ luật trong lực lượng, đặc biệt là kể từ khi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đảm nhận quyền chỉ huy chiến dịch vào tháng 1/2023."

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh đã công bố danh sách vũ khí mà nước này dự định mua cho Quân Lực Ukraine trong khuôn khổ Quỹ Quốc tế cho Ukraine (IFU). Anh quốc cũng sẽ mua thiết bị để hiện đại hóa và hỗ trợ các nền tảng hiện có của Ukraine, cũng như để sản xuất đạn pháo hoặc xe tăng. Ngoài các vũ khí và đạn hiện đang sử dụng ở chiến trường, Anh cũng sẽ giúp Ukraine thêm loại hỏa tiễn hoặc đạn phóng từ hỏa tiễn có tầm bắn xa 100-300 km và khả năng phóng trên bộ, trên biển hoặc trên không sẽ được mua với trọng tải hữu ích từ 20-490 kg mỗi hỏa tiễn.

⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 58 cuộc tấn công từ phía Nga trong 24 giờ qua, đặc biệt là ở Bakhmut và Marinka. Nga đã phóng 7 hỏa tiễn, 39 cuộc không kích và 50 cuộc tấn công bằng phi đạn: "Các cuộc tấn công đã giết chết và làm bị thương thường dân, phá hủy và làm hư hại các tòa nhà dân cư tư nhân và cơ sở hạ tầng dân sự khác." Trong khi đó, Ukraine đã tấn công một điểm tập trung quân đội Nga, hai kho nhiên liệu, hai ổ phòng không và một đơn vị pháo binh.

⚪ ---- Ông trùm khét tiếng người Nga Yevgeny Prigozhin đe dọa rút lính đánh thuê Wagner khỏi thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở tỉnh Donetsk của Ukraine nếu cứ bị thiếu đạn. Prigozhin kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cấp đạn dược ngay lập tức: “Tôi đang kêu gọi Sergei Shoigu với yêu cầu cung cấp đạn dược ngay lập tức. Nếu điều này bị từ chối, tôi sẽ cho rằng cần phải cung cấp thông tin về các vấn đề hiện tại và tính hiệu quả của việc tiếp tục bố trí các đơn vị Wagner ở thị trấn Bakhmut cho tổng tư lệnh tối cao,. Prigozhin nói, dường như đe dọa đưa vấn đề đến tới Putin.

⚪ ---- Quân đội Nga đã tái chiếm một tuyến phòng thủ gần Belogorovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự phong, theo hãng tin TASS, trích dẫn chỉ huy quân sự phía nam của Nga. Tổn thất của quân lực Ukraine lên tới hơn 30 chiến binh Ukraine. Ngoài ra, các tay súng của nhóm này được cho là đã sát hại 8 binh sĩ Ukraine tại làng Novomikhailovka và 7 binh sĩ tại làng Pervomaisky thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

⚪ ---- Thành phố Novaya Kakhovka, nơi quân Nga đang chiếm đóng ở miền nam Ukraine, đã hứng chịu "đạn pháo dữ dội" từ quân Ukraine, AFP đưa tin, trích dẫn các nhà chức trách thành phố do Nga cài đặt: "Novaya Kakhovka và các khu định cư xung quanh quận đang bị lực lượng vũ trang Ukraine nã pháo dữ dội." Cuộc tấn công được cho là đã khiến thành phố mất điện.

⚪ ---- Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận rằng 2 máy bay không người lái đã bị phòng không Nga bắn hạ hôm thứ Bảy trên bầu trời Crimea. Ông nói không có thương vong và các quan chức Nga nói là Ukraine thực hiện tấn công. Tuy nhiên, một phát ngôn viên phủ nhận sự liên quan của Ukraine trong vụ tấn công: "Song song với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào buổi sáng vào Sevastopol, một UAV đã bị phòng không bắn hạ trên bầu trời Cộng hòa Crimea và một chiếc khác bị áp chế bởi chiến tranh điện tử."

⚪ ---- Nga cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc phản đối ngoại giao sau khi chính quyền Ba Lan chiếm giữ trường học của đại sứ quán Nga ở Warsaw, theo truyền thông Nga trích lời ông Sergey Andreyev, đại sứ Moscow tại Ba Lan. Báo này mô tả động thái này là "bất hợp pháp" và gọi đó là vi phạm Công ước Vienna Convention về quan hệ ngoại giao, nhưng Warsaw nói rằng họ hành động trong phạm vi quyền của mình. Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích "động thái trơ trẽn" và cảnh báo sẽ đáp trả.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn chung lớn với các nhà báo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy ở Kiev vào ngày 29/4/2023 rằng ông tin rằng đàm phán với nhà độc tài Nga Vladimir Putin là không thể vì Putin “là một kẻ khủng bố không giữ lời hứa”.

Khi được hỏi về đàm phán với Putin, một nhà báo Na Uy nhắc Zelenskyy rằng Kiev và Moscow đã cố gắng đi theo con đường ngoại giao cho đến ngày 24/2/2022 (ngày quân Nga toàn diện xâm lược Ukraine). Đáp lại, Zelenskyy nói rằng khi trở thành tổng thống, ông đã cố gắng thiết lập một cuộc đối thoại và tìm ra một "giải pháp thiết thực" cho tình trạng xung đột đang bị đóng băng - cuộc chiến cấp thấp giữa Nga và Ukraine đã âm ỉ kể từ khi Nga chiếm Crimea của Ukraine năm 2014.

Zelenskyy nói: “Tôi muốn chúng ta tôn trọng trật tự (quốc tế), tôn trọng Hiến chương LHQ. Tôi muốn họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi [lúc đó Nga đã chiếm bán đảo Crimea]. Tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng thương thuyết. Nhưng mọi nỗ lực, lời kêu gọi và nỗ lực khởi động lại đàm phán Minsk cũng như hàng trăm cuộc gặp trong gần hai năm đều không mang lại kết quả gì, vì Nga không muốn giải quyết bất cứ điều gì”.

⚪ ---- Sau sự nhầm lẫn về lệnh cấm gần đây của Nội các Ukraine về việc cấp biển số xe hơi có các biểu tượng liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Bộ Nội vụ đã làm rõ các quy tắc của lệnh cấm. Bộ Nội vụ cho biết kể từ bây giờ, các chữ cái "Z" và "V" sẽ bị cấm nếu việc sử dụng chúng trên biển số xe có gợi ý về biểu tượng của cuộc xâm lược của Nga. Lệnh cấm này cũng áp dụng cho các dòng chữ, hình ảnh và biểu tượng của chế độ toàn trị cộng sản và của chế độ phát xít (Quốc xã).

Hồi tháng 4/2022, Verkhovna Rada đã thông qua luật cấm các biểu tượng được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine và lên án Nga là một quốc gia khủng bố. Một năm sau, Nội các Bộ trưởng Ukraine vào ngày 21/4/2023 đã thông qua nghị quyết theo đó biển số xe không được chứa biểu tượng xâm lược Ukraine của Nga. Nga đã sử dụng các ký hiệu “Z”, “V” và “O” làm ký hiệu chiến thuật trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và tiếp tục khắc chúng trên xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các xe quân sự khác.

⚪ ---- “Thật khủng khiếp”, “công suất thấp” và “chán nản” là một số nhậnx ét mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Anh mô tả về Thống đốc Florida Ron DeSantis khi ông dừng chân tại một sự kiện nổi tiếng ở London tuần này. Một lãnh đạo công ty nói với báo Politico "không ai trong phòng còn nghĩ rằng, người đàn ông này đang đi cao hơn đâu đó," trong khi một người khác nói rằng thống đốc "nhìn chằm chằm vào chân anh ta" trong suốt cuộc họp.

DeSantis đã tham dự sự kiện này như một phần của chuyến công du 4 quốc gia được quảng cáo là một cách để xây dựng các mối quan hệ kinh tế của Florida — tuy nhiên, nhiều người trong lĩnh vực chính trị đang gọi đó là khúc dạo đầu cho cuộc tranh cử tổng thống dự kiến vào năm 2024 của DeSantis, khiến ấn tượng kém cỏi của DeSantis càng đáng chú ý hơn nhiều. (ghi chú: có lẽ, một phần, người Anh cấp tiến, cởi mở hơn người Mỹ, trong khi nhiều năm qua DeSantis áp dụng chính sách bảo thủ ở Florida, siết chặt mọi chuyện dính tới đồng tính và phá thai, đề cao giáo dục bảo thủ trong khi buộc các thư viện công cộng quăng bỏ nhiều sách, kể cả tác phẩm văn học, có tư tưởng bao dung về giới tính. Nhưng người Anh không hiểu rằng DeSantis muốn kiếm phiếu phe bảo thủ.}

⚪ ---- Một quảng cáo truyền hình mới đắt tiền đã gọi Thống đốc Ron DeSantis của Florida là “DeFuture” (Của Tương Lai) và gợi ý rằng DeSantis là người thừa kế tự nhiên của Trump, sẽ ra mắt ở 4 tiểu bang bỏ phiếu sớm. Quảng cáo kéo dài một phút, được gọi là “Winner” ("Người chiến thắng"), tốn kém 6 hàng số và được ủy ban Never Back Down PAC thanh toán, theo ABC.

.

Trong clip cuối cùng, một người đàn ông dán decal “DeSantis for President” (Hãy bầu DeSantis làm Tổng Thống) lên trên miếng dán cản xe “Trump for President 2016” đã bạc màu. Quảng cáo cũng có các clip về các điểm nói chuyện điển hình của DeSantis: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng Woke Mob! Florida là nơi 'phe tả cấp tiến' sẽ chết."DeSantis vẫn chưa tuyên bố tranh cử tổng thống, mặc dù DeSantis đang tìm cách tranh cử. Đầu tháng này, Trump đã tung ra một quảng cáo tấn công DeSantis.⚪ ---- Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã thừa nhận một "thủ đoạn bẩn thỉu nhỏ" ("little dirty trick") mà ông tự mô tả đã sử dụng để ngăn chặn phiếu bầu từ một số cộng đồng cử tri. Giuliani, người gần đây đã kêu gọi những người ủng hộ Donald Trump gửi cho Trump ít nhất một đô la để cổ võ tinh thần của Trump sau khi bị đại bồi thẩm đoàn ở New York truy tố, đã có mặt trên chương trình America's Mayor Live nói chuyện với các đồng minh của Trump là Steve Bannon và Kari Lake khi ông nói rằng ông sẽ chia sẻ một "thủ đoạn bẩn thỉu" với họ.. Bannon ngay lập tức nói: "Một thủ đoạn bẩn thỉu ở New York? Tôi bị sốc.". "Bởi những người Cộng hòa!" Giuliani đã trả lời.. Bannon trả lời: "Đảng Cộng hòa không làm những trò nhỏ bẩn thỉu."

Nhưng Bannon đã sai, bởi vì Giuliani đã vạch ra thủ thuật mà ông nói rằng ông đã sử dụng thành công vào năm 1993 để ngăn "những người bất hợp pháp" bỏ phiếu. Trong đoạn clip do Guardian đăng tải, Giuliani giải thích cách nhóm của y đặc biệt đến các khu dân cư gốc Tây Ban Nha và phát thẻ khuyến nghị cử tri nên mang theo thẻ xanh nếu không sẽ có nguy cơ bị Sở di trú INS bắt giam.

“Sau cuộc bầu cử, bộ phận dân quyền của Clinton đã điều tra tôi,” Giuliani nói và cho biết thêm rằng ông đang đi nghỉ thì phát hiện ra hành động của mình đang bị xem xét vì có khả năng vi phạm quyền công dân. "Hãy nghĩ về nó. Chúng ta đã vi phạm quyền công dân nào?" Giuliani nói rằng anh ấy đã giải thích vào thời điểm anh ấy biết về cuộc điều tra của chính phủ.

“Họ không có quyền công dân,” Giuliani nói về những người nhập cư không có giấy tờ. "Tất cả những gì chúng tôi đã làm là ngăn những người không thể bỏ phiếu bỏ phiếu." Ông nói thêm: “Có thể chúng tôi đã lừa họ, nhưng lừa không phải là một tội ác”. (ghi chú: đây là cuộc tranh luận lớn ở New York City, nơi có nhiều trẻ em DACA theo ba mẹ nhập cư lậu, và khi lớn lên làm việc, đóng thuế bình thường như dân Mỹ nhưng không có quyền bầu phiếu. Cuối năm 2021, di dân lậu có thẻ xanh, được phép bầu Thị Trưởng ở New York City, nhưng tháng 6/2022 bị tòa bác bỏ quyền này. Nhiều thành phố khác cũng cho tương tự, như thủ đô DC. Nhưng lâu đời nhất là thành phố Takoma Park của Maryland cho di dân lậu bỏ phiếu [cấp địa phương] từ 3 thập niên rồi, vì họ đóng thuế thì có quyền chọn dân cử.)

⚪ ---- Lawrence Jones — cộng tác viên hiện tại của Fox News — đã được Fox News chọn làm người thay thế tạm thời giữ chương trình trong giờ TV của Tucker Carlson. Kể từ tháng 1/2022, Jones, 30 tuổi, đã dẫn chương trình Lawrence Jones Cross Country trên Fox News, điều này đã mang lại cho Jones danh hiệu người dẫn chương trình solo Da đen trẻ nhất của một mạng tin tức cáp. Thông báo đưa ra chỉ một ngày sau khi TMZ báo cáo hãng TV bảo thủ Newsmax đang mời Carlson, được cho là cung cấp cho Carlson toàn quyền kiểm soát chương trình Newsmax.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt "hành vi khiêu khích và không an toàn" ở Biển Đông đang tranh chấp sau vụ suýt va chạm ở vùng biển tranh chấp, nơi một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc cắt ngang một tàu tuần tra Philippines. "Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hành vi khiêu khích và không an toàn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố. Một số quốc gia châu Á có tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh hải trong khu vực, với việc Bắc Kinh đang thực hiện các bước để đạt được quyền kiểm soát lớn hơn đối với phần biển lớn nhất.

⚪ ---- Một dấu mốc lớn: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Đài Loan lần đầu tiên vượt qua Nam Hàn trong năm 2022 trong một thập niên do mức tăng trưởng trung bình cao hơn, theo Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) cho biết hôm thứ Sáu 28/4/2023.

GDP bình quân đầu người ở Đài Loan đạt 32.811 đô la Mỹ (1 triệu Đài tệ) ở Đài Loan, trong khi Nam Hàn ghi nhận 32.237 đô la Mỹ cho năm ngoái, theo CNA. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn và sự trở lại của các nhà đầu tư Đài Loan từ nước ngoài đã giúp Đài Loan đạt được mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 3,2% trong thập niên qua, trong khi Nam Hàn chịu ảnh hưởng của đồng tiền suy giảm chỉ đạt mức tăng trưởng 2,6% mỗi năm.

Quy mô lĩnh vực sản xuất của Đài Loan tăng trung bình hàng năm là 5,5% từ năm 2013 đến năm 2021, trong khi ở Nam Hàn, lĩnh vực sản xuất chỉ mở rộng trung bình 2,8% mỗi năm trong cùng thời kỳ.

---- TIN VN. Trong quí 2, một số ngành nghề có thể cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Theo Báo Sài Gòn Tiếp Thị. Theo trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quí 2, một số ngành như may mặc, sản xuất đồ gỗ sẽ còn tiếp tục sụt giảm đơn hàng dẫn đến việc cắt giảm lao động. Trong khi đó, một số ngành tăng nhu cầu tuyển dụng lao động như sản xuất sản phẩm điện tử máy tính, sản xuất chế biến thực phẩm. Ví dụ như ngành sản xuất sản phẩm điện tử máy tính, sản phẩm quang học có nhu cầu tuyển 28.200 vị trí việc làm; ngành sản xuất chế biến thực phẩm sẽ cần thêm 18.600 vị trí; sản xuất đồ uống tăng thêm 4.700 vị trí việc làm. Ngược lại, ngành may mặc sẽ giảm bớt 38.100 người lao động; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 38.000 người; ngành in, sao chép bản ghi các loại sẽ giảm khoảng 37.800 người.

---- TIN VN. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và pháp luật. Báo Bộ Công An. Ngày 29/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tuấn Dũng, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và pháp luật, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc tổ chức đấu giá đất quyền sử dụng đất tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng và vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH MTV TM và DV Tiến Minh (trụ sở tại phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương). Quá trình điều tra phát hiện Lê Tuấn Dũng, sinh năm 1958, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, nguyên là Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền của các bị can trong vụ án trên để hứa hẹn “chạy án”.

---- HỒ SƠ: Thơ 30 Tháng Tư 1975 - (“Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” - Nguyễn Phúc Sông Hương)

Hình trên: Bìa cứng thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc”, thơ Nguyễn Phúc Sông Hương.

Nguyễn Phúc Sông Hương sinh năm 1941. Năm 1966, với bút hiệu Thái Luân, từng xuất bản tập “Vùng Tủi Nhục”, thơ phản chiến, có bài “Bi Hài Kịch”, Phạm Duy phổ nhạc trong “Tâm Phẫn Ca”. Sau thảm cảnh người dân Huế bị CS chôn sống trong dip Tết Mậu Thân, nhiều tỉnh thành làng xóm miền Nam bị tàn phá vì chiến tranh do CS gây ra, bút hiệu Thái Luân đã đi vào bóng tối. Để rồi Nguyễn Phúc Sông Hương thực sự ra chiến trường. Trước giờ thứ 25 của Saigon, nhà thơ là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Sư Đoàn 18 BB, người trực tiếp cầm tiểu đoàn dự trận Xuân Lộc ngày 29 Tháng Tư. Thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” là thứ thơ đích thực của người lính làm thơ. Sau 30-4-75, nhà thơ lính đi tù gần 10 năm. Sau đây là trích thơ Nguyễn Phúc Sông Hương, tự thơ họp lại thành chuyện thơ Xuân Lộc.

___()___

Mặc kệ ai

bỏ nhà bỏ nước

(Kính tặng Thiếu Tướng Lê Minh Đảo)

Chiều 29 tháng tư, Tư Lệnh hỏi:

Tiểu đoàn em còn lại bao nhiêu?

Về Long Bình có ai đào ngũ?

Đạn dược mang theo được ít nhiều?

Dạ, Tiểu đoàn còn ba trăm bảy,

Với đầy cấp số đạn trên lưng,

Không ai khai bệnh, không đào ngũ

Thừa sức chờ chơi trận cuối cùng.

Cùng Thiết Đoàn 5 trụ Tân Hiệp

Đợi chờ bắn cháy bọn xe tăng,

Mười hai giờ khuya, vang trong máy

Huấn lệnh gì đâu thật lạ lùng!*

.

Chiều nay đôi mắt Tư Lệnh đỏ

Mình tưởng giống mình mất ngủ thôi.

Bây giờ mới biết vì đau khổ

Thượng cấp bỏ đi, chạy hết rồi.

Dạ, Tiểu Đoàn còn ba trăm bảy

Toàn những thằng em rất chịu chơi.

Mặc kệ ai bỏ nhà, bỏ nước,

Còn lính gan lì Tư Lệnh ơi!

(*) Lời giã từ của Tướng Vĩnh Lộc, Tân Tổng Tham Mưu Trưởng.

Nửa hồn Xuân Lộc

(Kính tặng quý chiến hữu SĐ 18, anh chị LH,

ông Nhữ Văn Úy, Cựu dân biểu VNCH)

.

Nếu được như bố già thượng sĩ

Nghe tin lui quân, ngước nhìn trời,

Ném bi đông đế, cười khinh bạc

Chắc hẳn lòng ta cũng thảnh thơi.

.

Còn ta nhận lệnh rời Xuân Lộc,

Lại muốn tìm em nói ít lời,

Nhưng sợ áo mình đầy khói súng

Cay nồng đôi mắt gục trên vai,

Giây phút cầm tay em sẽ khóc,

Khóc theo, vợ lính biết bao người,

Ta biết dù tim mình sắt đá

Cũng vỡ theo ngàn giọt lệ rơi.

.

Mây xa quen kiếp đời phiêu bạt,

Bỏ núi ra đi cũng ngậm ngùi,

Huống chi bóng với hình tha thiết;

Hình nghiêng chao đổ, bóng chơi vơi!

Bí mật lui quân nên đành phụ

Mối tình Long Khánh, tội người ơi!

Cao nguyên bài học đầy xương máu;

Một bước chân đi một xác người!

Sáng mai thức dậy em buồn lắm

Sẽ khóc trách ta nỡ phụ rồi.

Lòng ta như trái sầu riêng rụng

Trong vườn em đó vỡ làm đôi.

.

Bao nhiêu gai nhọn sầu riêng đó,

Ta sẽ quỳ lên chịu suốt đời!

Nếu thật lui quân là bại trận

Thì ta nhất quyết chẳng xa người.

Đêm nay Xuân Lộc vầng trăng khuyết;

Một mảnh khăn tang khóc giống nòi!

Chân theo quân bước hồn ta ở

Sông nước La Ngà pha máu sôi.

Trách mình quên rót ly từ giã

Những hồn anh kiệt đã nằm nơi...

Ôi cuộc giao tranh buồn bã quá,

Hạ bao nhiêu địch vẫn không cười.

.

Nếu được tràn quân lên Định Quán,

Đánh vùi một trận để đời vui.

Núi Chứa Chan kia sừng sừng đứng

Sư đoàn 18 sao quân lui

.

Ngựa lồng bãi chiến mà không hí,

Phải chăng ngựa chiến đã tàn hơi

Tay vung kiếm bén mà không chém

Phải chăng kiếm chủ chẳng còn người

Không! không! ta hiểu lòng ta lắm

Sông núi bao ngày đã tả tơi!

Người lính miền Nam đi chiến trận

Luôn khắc trong tim nghĩa giống nòi.

.

Bước chân lững thững vào Quân sử,

Nghe trống trận xưa giục liên hồi!

Đây giáo Chi Lăng, gươm Vạn Kiếp,

Tiếng hò đuổi giặc dậy ngàn nơi.

Đạp chốt nghe đau lòng tỉnh lộ,

Nhìn lui, lửa đỏ nhuộm góc trời,

Cao su trùng điệp rừng che mộ,

Thị trấn hoang tàn, pháo địch rơi...

.

Em ơi Xuân Lộc, ơi Xuân Lộc,

Người lính hôm qua tạ lỗi Người.

Chao ơi tiếng tắc kè thê thiết

Gọi giữa đêm dài sợ lẻ loi.

Chân bước nửa hồn chinh chiến giục,

Nửa hồn Xuân Lộc gọi quay lui!

Dưới hầm, ta biết em đang khóc,

Thét, gầm...pháo địch dập không thôi!

.

Em ơi Xuân Lộc, em Xuân Lộc

Xích sắt nghiến qua những xác người!

Chén cơm làng

Long Thạnh Mỹ

ngày 30/4.

Tiểu Đoàn hai hàng đều bước

Tay không súng đạn,

Vẫn ngước cao đầu,

Dân làng bên đường

Vỗ tay chào đón,

Người được thắng trận

Ngơ ngác nhìn nhau.

Ba trăm người sát vai ngồi xuống,

Cởi giày, vắt vớ, nói, cười.

Nghe trong đám đông

Tiếng ai sụt sịt

Các chú lính ơi!

Mẹ già đem cơm, canh, cá,

Các con ăn nhiều cho no,

Nhìn bầy con ăn ngon quá,

Mẹ vui, cảm động khóc òa.

Sư già rộng mở cửa Phật,

Đêm nay thầy không thĩnh kinh

Các con vào chùa yên ngủ*

Quên ngày gian khổ chiến chinh.

Chuyện xưa nhiều khi nhớ lại,

Tưởng chừng như mới hôm qua,

Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ

Chan canh với hạt lệ nhòa...

*Chùa xã Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài cứ để tóc dài thêm,

Giáp trận, chẳng ai cần nón sắt

Đầu trần, tóc dựng, mắt trừng lên.

.

Tháng tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài khói súng bám càng thơm,

Nòng súng tháng tư không hạ nhiệt

Lòng lính tháng tư ngọn lửa bừng.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài gió lộng thổi tung bay,

Đánh giặc, bạn ta luôn bắn đứng

Oai phong sừng sững suốt đêm ngày.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài gương mặt lạnh lùng hơn.

Gương mặt bao người vừa ngã xuống

Băng giá còn nguyên nét oán hờn.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài, tay kẹp súng lia ngang,

Mấy mươi tăng địch phơi ngoài bãi,

Lính bộ, rừng su lấp mấy ngàn.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài theo nhiệt huyết tuôn tràn,

Đại liên khạc đạn lòng chưa thỏa

Huống gì quyết tử lính miền Nam.

Tháng tư lính không cần hớt tóc,

Tóc dài bay dưới bóng cờ bay,

Dạ thưa Tư Lệnh xin đừng phạt

Có một không hai trận cuối này.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài ngang dọc giữa trùng vây.

Trùng vây! Trùng vây nào khép được

Tóc xanh dài mọc chúng ta đây.

Lẽ ra phải chết

tại Sài Gòn

Từ khi bỏ tuyến thép Xuân Lộc

Tiểu đoàn còn lại hơn ba trăm

Lội ruộng, băng đồng về tiếp cứu,

Tiếc thay chưa đến được Sài Gòn!

Sài Gòn đã mất, tay còn súng

Anh em muốn kéo hết lên rừng.

Ta lắc đầu: đừng thêm máu đổ,

Họ với mình đều là Việt Nam.

Rồi tự đun đầu vào cửa ngục

May ra được làm kẻ... đàng hoàng!

Mười năm tù ngục ta thường hỏi

Họ với mình cùng là Việt Nam

Tại sao lại dừng chân, buông súng

Tại sao không chiếm lại Sài Gòn

Lẽ ra đừng bao giờ buông súng

Lẽ ra phải chết tại Sài Gòn.

Nguyễn Phúc Sông Hương

(Trích “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc”)

.