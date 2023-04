Kêu gọi cứu địa cầu. Hàng ngàn người biểu tình đã tới trước Quốc hội Anh vào thứ Bảy như một phần của hành động kéo dài bốn ngày, được gọi là "The Big One" (Trận Khổng Lồ), được thiết kế để "làm nổi bật những thất bại về môi trường" của chính phủ.

- Georgia sẽ đưa phe Trump vào tù: không chỉ ở quận Fulton, mà cả ở quận Coffee, nơi phe Trump thuê người đột nhập máy bầu phiếu.

- Trong tuần này, 1 phiên tòa quan trọng: có thể nhãn hiệu "kẻ hiếp dâm" mãi mãi gắn liền với tên Trump.

- Ứng viên Phó Tổng Thống MAGA hàng đầu cho Trump là DB Marjorie Taylor Greene, kẻ muốn phất cờ Liên quân Miền Nam

- Một tên tuổi lớn Cộng Hòa từ phe Trump đào tỵ qua phe DeSantis, nắm chức chủ tịch 1 ủy ban PAC.

- Phó Tổng thống Kamala Harris đánh dấu Ngày Trái đất, ca ngợi chính sách cứu môi trường của Biden.

- Bed Bath & Beyond nộp đơn xin phá sản

- Thăm dò: 56,5% dân Nam Hàn muốn chế tạo vũ khí nguyên tử để tự vệ, 44,2% không muốn

- Kỹ thuật do thám Ukraine bây giờ là máy bay không người lái, nhìn từ trên cao xuống các di chuyển của quân Nga.

- Đức trục xuất 20 nhà ngoại giao Nga. Nga trả đũa: sẽ trục xuất 20 nhà ngoại giao Đức ra khỏi Nga.

- Tổng thống Brazil chỉ trích sự hiện diện của Nga ở Ukraine sau cuộc gặp Tổng Thống Bồ Đào Nha

- Còn 1 quả bom chưa nổ thứ hai, từ phi cơ Nga, ghim sâu 7 mét dưới đất, ở thành phố Belgorod của Nga

- Ukraine tìm ra gần 500 xác binh sĩ Ukraine mất tích kể từ khi Nga xâm lược toàn diện tháng 2/2022.

- Thủ đô: 8 người bị 1 xe chạy ngang qua, xả súng bắn trúng, trong đó có một bé gái 12 tuổi.

- Nhà thờ Ky tô giáo hài lòng: Các trường công lập ở Texas sẽ phải trưng bày Mười Điều Răn ở nơi nổi bật trong mỗi lớp

- Nam California: bị tù oan 20 năm, ra tù, ứng cử chức Dân biểu liên bang, giành ghế 1 DB thân tín của Trump.

- Quận Cam: một phụ nữ chết vì bị xe đụng khi xe này đang chạy trốn cảnh sát.

- Colorado: Giang Trần, 23 tuổi, bị bắt vì say rượu lái xe, đụng người ngủ trong lều bên đường

- TIN VN. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu triệu USD qua 'chợ online'.

- TIN VN. Doanh nghiệp da giày vẫn chưa có đơn hàng quý II, dự báo xuất khẩu quý III, quý IV tiếp tục khó khăn.

- HỎI 1: Có phải 70% dân Mỹ, trong đó 44% đảng viên Cộng Hòa, không muốn Trump tranh cử năm 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 53% dân Mỹ không có 1 xu cho quỹ khẩn cấp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB23/4/2023) ---- Bed Bath & Beyond đã thông báo vào Chủ nhật rằng họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi không huy động đủ tiền mặt để duy trì hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời lưu ý rằng họ sẽ tiếp tục mở các cửa hàng khi bắt đầu ngừng hoạt động: "Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, công ty đã nhận được cam kết tài trợ khoảng 240 triệu đô la cho con nợ sở hữu (DIP: debtor-in-possession) từ công ty Sixth Street Specialty Lending."

Công ty đã cảnh báo về khả năng phá sản nhiều lần trong suốt những tháng qua, khiến cổ phiếu của họ mất hơn 90% giá trị thị trường trên Nasdaq. Hồi năm 2019, Bed Bath & Beyond có khoảng 1.530 cửa tiệm ở 50 tiểu bang Mỹ, Puerto Rico và Canada. Năm 2023, chỉ còn 537 tiệm.

⚪ ---- Trump sẽ chọn ai làm ứng viên Phó Tổng Thống cho cuộc đua 2024? Người đang "dẫn đầu danh sách ứng viên Phó Tổng Thống" là một "kẻ muốn phất cờ Liên quân Miền Nam [thời Nội chiến Mỹ]" có tên là Marjorie Taylor Greene, theo một cựu cố vấn Cộng Hòa trên đài MSNBC hôm thứ Bảy.

Khi được hỏi ai là người nổi bật trong danh sách các lựa chọn Phó TT, bao gồm Dân biểu Marjorie Taylor Greene và ứng cử viên thống đốc Arizona thất bại Kari Lake cũng như các nữ chính trị gia hàng đầu khác như cựu quan chức Trump Nikki Hailey, cựu cố vấn đảng Cộng hòa Tara Setmayer cho biết nó phụ thuộc vào những gì bạn nổi bật. Cô Setmayer nói, nếu bạn muốn nói ai là kẻ điên rồ nhất và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ, thì câu trả lời là Greene hoặc Lake.

Setmayer cho biết không có ứng cử viên tiềm năng nào xứng đáng là "gần 1 nhịp tim với" chức vụ Phó tổng thống [cho Trump], nhưng nếu cô lựa chọn thì sẽ nói là Greene: "Đặc biệt là Marjorie Taylor Greene, người dường như đang dẫn đầu đoàn người. Cô Greene đang chỉ huy Đảng Cộng hòa ở Hạ viện - không phải Kevin McCarthy - và Greene là một kẻ muốn phất cờ Liên quân miền Nam. Những gì Greene làm là phá hoại các giá trị dân chủ. MAGA không tương thích với nền dân chủ."

⚪ ---- Trong tuần này, có thể sẽ có 1 chuyển biến để Trump bị dính nhãn hiệu "kẻ hiếp dâm" hoặc sẽ thoát nỗi nghi ngờ về nhãn hiệu này. Vụ kiện của nhà văn E.Jean Carroll chống lại Donald Trump sẽ ra tòa trong tuần này, Trump phải đối mặt với khả năng rất thực tế là có thể tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với nhãn hiệu "kẻ hiếp dâm" mãi mãi gắn liền với tên Trump. Theo hai nhà phân tích, điều đó sẽ chấm dứt mọi hy vọng tái đắc cử của Trump.

Trong một báo cáo từ Chris McGreal của báo Guardian, người đã viết rằng "danh tiếng đã bị hoen ố nặng nề của Trump có thể sắp bị giáng một đòn nghiêm trọng khác" trong khi Larry Sabato, giám đốc Trung tâm Chính trị của Đại học Virginia, nói rằng Trump sẽ bị tổn hại nếu một bồi thẩm đoàn ra phán quyết chống lại Trump, tai hại sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng sẽ dai dẳng khai tử cho hy vọng đắc cử của Trump.

Debbie Walsh, giám đốc Trung tâm Center for American Women and Politics tại Đại học Rutgers, nói nếu bồi thẩm đoàn đồng ý với E. Jean Carroll rằng Trump là một kẻ săn mồi tình dục thì Trump sẽ gần như không thể kiếm phiếu, đặc biệt là đối với phụ nữ Đảng Cộng hòa: "Những phụ nữ da trắng có trình độ đại học là đảng viên Đảng Cộng hòa đã rút khỏi đảng. Trong quá khứ, đảng đã vượt qua mọi thứ. Theo một cách nào đó, đó là điều đã xảy ra vào năm 2016. Nhưng sau khi chứng kiến Trump trở thành tổng thống, nó ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với những phụ nữ đó để tiếp tục ủng hộ Trump."

⚪ --- Tiểu bang Georgia sẽ là nơi đẩy thủ hạ Trump vào tù: không chỉ ở quận Fulton, mà cả ở quận Coffee. Vào giữa tháng 1/2021, hai người được nhóm pháp lý của Trump thuê đã thảo luận qua tin nhắn điện thoại về việc phải làm gì với dữ liệu thu được từ một máy bỏ phiếu bị xâm nhập ở một quận nông thôn ở Georgia, bao gồm cả việc có nên sử dụng dữ liệu đó như một phần của nỗ lực hủy bỏ chứng nhận kết quả bầu 1 ghế Thượng viện đang chờ đếm phiếu hay không.

Các tin nhắn, được gửi hai tuần sau khi các đặc vụ đột nhập một máy bỏ phiếu ở quận Coffee County, Georgia, lần đầu tiên tiết lộ rằng phe Trump đã cân nhắc việc sử dụng dữ liệu bỏ phiếu không chỉ để lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020, mà còn trong nỗ lực giữ một ghế Cộng hòa nắm giữ Thượng viện Hoa Kỳ.

“Đây là kế hoạch. Hãy giữ chặt chẽ điều này,” Jim Penrose, cựu quan chức NSA làm việc với luật sư Sidney Powell của Trump để tiếp cận các máy bỏ phiếu ở Georgia, đã viết trong một tin nhắn ngày 19/1/2021 cho Doug Logan, Giám đốc điều hành của Cyber Ninjas, một công ty có ý định tiến hành kiểm toán các các hệ thống bỏ phiếu.

Trong tin nhắn do CNN thu được và chưa được báo cáo trước đó, Penrose đề cập đến chứng nhận sắp tới về chiến thắng của ứng viên Dân chủ Jon Ossoff trước David Perdue của Đảng Cộng hòa.

Penrose viết: “Chúng ta chỉ có thời hạn cho đến thứ Bảy để quyết định xem chúng ta sẽ sử dụng báo cáo này để cố gắng xác nhận cuộc bầu cử vòng hai của Thượng viện hay chúng ta sẽ tổ chức nó cho một thời điểm quan trọng hơn,” đề cập đến một vụ kiện có thể xảy ra.

Âm mưu đột nhập các máy bỏ phiếu ở quận Coffee County, được điều phối bởi các thành viên trong nhóm pháp lý của Trump bao gồm Rudy Giuliani và Sidney Powell, là một phần của cuộc điều tra hình sự rộng hơn về can thiệp bầu cử năm 2020 do Biện lý Quận Fulton Fani Willis dẫn đầu.

Các nguồn tin cho CNN biết văn phòng của Willis đang cân nhắc khả năng truy tố tội lừa đảo chống lại nhiều bị cáo và đang tích cực quyết định ai sẽ nhận nhiệm vụ truy tố phe Trump. Willis đã triệu tập một số cá nhân liên quan đến vụ xâm nhập máy bầu phiếu ở quận Coffee County, bao gồm cả hai người đàn ông thực hiện vụ tin tặc vào máy bầu để trộm dữ liệu có liên hệ với Penrose và Logan. (ghi chú: xâm nhập máy bầu phiếu là tội hình sự, Biện lý suy tính dùng luật chống lừa đảo, racketeering case, vì xâm nhập máy bầu để có 1y lừa đảo)

Willis cũng đã trát đòi Giuliani và Powell như một phần trong cuộc điều tra này. Giulianihasbeen đã nói rằng anh ta là mục tiêu trong cuộc điều tra của Quận Fulton, CNN đã đưa tin trước đó. Theo người đứng đầu bồi thẩm đoàn, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã triệu tập vụ án đã đề xuất ban hành nhiều bản cáo trạng trong báo cáo cuối cùng được hoàn thành vào tháng 2/2023.

Một nguồn quen thuộc với cuộc điều tra của Willis nói với CNN rằng Biện lý Willis có bằng chứng rằng các đồng minh của Trump đã lên kế hoạch sử dụng dữ liệu bỏ phiếu bị đột nhập từ Georgia để cố gắng hủy bỏ chứng nhận cuộc bầu cử thượng viện của tiểu bang. Các email mà CNN thu được cho thấy Penrose và Powell đã sắp xếp khoản tiền thanh toán trước cho một công ty pháp y mạng đã cử một nhóm đến Coffee County vào ngày 7/1/2021. (ghi chú: như thế, vụ ở quận Coffee sẽ nặng tội cho phe Trump hơn vụ ở quận Fulton, nơi Trump chỉ phone hù dọa, xin tìm giùm phiếu bầu.)

⚪ ---- Một tên tuổi lớn Cộng Hòa từ phe Trump đào tỵ qua phe DeSantis. Trong vài tuần gần đây, Trump đã đánh vào chỗ đau của Ron DeSantis, nhận sự tán thành từ phái đoàn quốc hội Florida của chính DeSantis và dẫn đầu các cuộc thăm dò sơ bộ của Cộng hòa. Tuy nhiên, DeSantis hôm thứ Bảy đã tấn công Trump lặng lẽ, mời đụa cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Nevada và người trung thành với Trump là Adam Laxalt làm chủ tịch cho siêu ủy ban hàng động PAC có tên là ủy ban "Never Back Down" (Không bao giờ lùi bước) của ông.

Laxalt là người thúc đẩy chính cho các tuyên bố gian lận bầu cử của Trump hồi năm 2020, trước khi tiếp tục thua trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện năm 2022 chống lại Catherine Cortez-Masto của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, bất chấp lập trường ủng hộ Trump trước đó, việc Laxalt nhảy qua phe DeSantis dường như là một lựa chọn tự nhiên — cả hai là bạn cùng phòng trong khóa đào tạo sĩ quan hải quân và cả hai đều phục vụ ở Iraq.

⚪ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã viết trên Twitter, đánh dấu Ngày Trái đất hôm thứ Bảy bằng cách nêu bật tất cả những thành tựu trong việc chống biến đổi khí hậu mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đạt được: "Chúng tôi đang sản xuất nhiều năng lượng sạch như gió và mặt trời hơn bao giờ hết. Năng lượng này rẻ hơn năng lượng truyền thống, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang giảm ô nhiễm và giúp các gia đình tiết kiệm tiền cho các hóa đơn tiện ích."

Harris cũng viết về những nỗ lực của chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua xe điện (EV) và đẩy nhanh quá trình điện khí hóa phương tiện giao thông công cộng. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Biden đã lặp lại cảnh báo rằng các thành viên Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa đang tìm cách thu hồi tất cả các khoản đầu tư của chính quyền Biden vào việc chống biến đổi khí hậu.

⚪ ---- Khoảng 56,5% người Nam Hàn ủng hộ quyết định xây dựng khả năng quân sự nguyên tử riêng của Nam Hàn, theo thăm dò của Realmeter do Yonhap công bố hôm Chủ nhật. Khi được hỏi về lý do đằng sau sự ủng hộ của họ, hầu hết người dân được khảo sát trả lời rằng Seoul có thể "đối đầu" với các mối đe dọa nguyên tử đến từ Bắc Hàn. Mặt khác, 44,2% cho biết họ sẽ phản đối quyết định đó vì lo ngại các biện pháp trừng phạt toàn cầu đối với Nam Hàn trong trường hợp Nam Hàn quyết định theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức 6 ngày tới Hoa Kỳ để kỷ niệm 70 năm liên minh song phương, nơi ông sẽ gặp Tổng Thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận về các mối đe dọa từ Bắc Hàn, trong số các vấn đề khác.

Giang Trần

TIN VN. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu triệu USD qua 'chợ online'.

TIN VN. Doanh nghiệp da giày vẫn chưa có đơn hàng quý II, dự báo xuất khẩu quý III, quý IV tiếp tục khó khăn.

⚪ ---- Yehor Firsov -- hiện là một lính cứu thương của Vệ binh Lãnh thổ, và nguyên là Dân biểu các khóa VII và VIII của quốc hội Verkhovna Rada --- đã kể về các kỹ thuật do thám hiện đại và cách phá hủy 1 ổ phòng không Buk của Nga gần đây qua cuộc phỏng vấn với Radio NV hôm 23/4/2023: “Dĩ nhiên, do thám hiện đại là máy bay không người lái. Đã qua rồi cái thời mà một lính trinh sát phải bò ra tuyến đầu để ngó tận mắt để kể lại qua máy truyền tin. Nhiệm vụ chúng tôi là theo dõi kẻ thù 24 giờ/ngày. Chúng tôi biết mọi thứ về họ: khi họ luân phiên, khi họ uống rượu, họ làm gì và họ đào chiến hào ở đâu.”Firsov lưu ý rằng hiện tại các lực lượng xâm lược của Nga đang lo sợ về cuộc phản công sắp tới của Ukraine – trinh sát đang thấy Nga “đào chiến hào, đào chiến hào và đào lại chiến hào. Chúng tôi nhìn thấy mọi thứ, ngăn chặn kế hoạch của họ và 'trồng' (thả lựu đạn) vào nơi họ đào." Firsov cũng tiết lộ rằng Tiểu đoàn Pokrovsky của ông đã "bất ngờ" thấy 1 ổ phòng không Buk, nên gọi pháo binh xóia sổ ổ này.⚪ ---- Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm thứ Bảy đã chỉ trích sự hiện diện của Nga ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Brazil đã có lập trường này từ lâu: "Tôi chưa bao giờ so sánh hai quốc gia đó [Nga và Ukraine], bởi vì tôi biết xâm lược là gì và toàn vẹn lãnh thổ là gì. ... Và tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Nga đã sai, và chúng tôi đã lên án điều đó ở mọi quyết định của LHQ."Lula nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ở Lisbon. Ông nói thêm rằng ông sẽ không đến thăm Nga hoặc Ukraine cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán. Bình luận của Lula được đưa ra để đáp lại những nhận xét trước đó của ông, được một số phương tiện truyền thông coi là sự ủng hộ khéo léo đối với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Lula tới Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy nói rằng Moscow sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa đối với quyết định của Đức trục xuất 20 nhà ngoại giao Nga: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này của Berlin, vốn tiếp tục phá hủy một cách thách thức toàn bộ các mối quan hệ Nga-Đức, bao gồm cả khía cạnh ngoại giao của họ. Như một phản ứng đối với các hành động thù địch, một quyết định đã được đưa ra để phản ánh việc trục xuất các nhà ngoại giao Đức khỏi Nga, cũng như hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan ngoại giao Đức ở Nga." Đáp lại, Nga quyết định trục xuất 20 đại diện của Đức ra khỏi Nga.⚪ ---- Một quả bom chưa nổ thứ hai, có lẽ do phi cơ chiến đấu Su-34 thả xuống khu dân cư vào ngày 20/4, đã được dò ra tại thành phố Belgorod của Nga, khiến hơn 3.000 người phải di tảnn khỏi các tòa nhà gần đó, theo tin Telegram Baza của Nga ngày 22/4 đưa tin. Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov xác nhận, các chuyên gia bom mìn đã tìm thấy bom này. Các đặc công của Bộ Quốc phòng Nga sẽ vô hiệu hóa nó tại một bãi tập.Gladkov nói: “Bộ chỉ huy tác chiến đã quyết định di tản 17 tòa nhà nhiều tầng trong bán kính 200 mét. Dự kiến, đó là hơn 3.000 người.” Những người di tản sẽ được chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập với thức ăn và nước uống, và 90 đơn vị vận chuyển đã được phân bổ cho mục đích này. Sau đó, Baza tiết lộ quả bom FAB-500 đã xuyên sâu 7 mét vào lòng đất.⚪ ---- Các đội tìm kiếm của Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hiện gần 500 xác binh sĩ Ukraine mất tích kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, theo Đại tá Volodymyr Lyamzin, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự-Dân sự Trung ương của Bộ Tổng tham mưu, Ukrinform đưa tin vào ngày 22/4. Tất cả các nạn nhân được cho là sẽ sống sót.⚪ ---- Nhà thờ Ky tô giáo hài lòng: Các trường công lập ở Texas sẽ phải trưng bày Mười Điều Răn ở nơi nổi bật trong mỗi lớp học bắt đầu từ năm học tới, theo dự luật mà Thượng viện Texas đã thông qua trong tuần này. Dự luật Thượng viện 1515 của Thượng nghị sĩ Phil King (Cộng hòa) hiện đang được Hạ viện xem xét sau khi được Thượng viện thông qua vào thứ Năm.Đây là nỗ lực mới nhất của Đảng Cộng hòa Texas nhằm đưa Ky tô giáo vào các trường công lập. Vào năm 2021, Thượng nghị sĩ tiểu bang Bryan Hughes của Mineola, Texas, là tác giả của một dự luật đã trở thành luật yêu cầu các trường học trưng bày các tấm biển mang dòng chữ "Chúng tôi tin vào Chúa" ("In God We Trust").⚪ ----- Nam California: bị tù oan 20 năm, ra tù, ứng cử chức Dân biểu liên bang, giành ghế 1 DB thân tín của Trump. Một người đàn ông đã phải ngồi tù 20 năm vì một tội ác mà anh ta không phạm phải hiện đang tranh cử vào Quốc hội ở Nam California. Francisco “Franky” Carrillo đã bị kết án oan về tội giết người năm 1991 khi mới 16 tuổi và phải ngồi tù hai thập niên để cố gắng chứng minh mình vô tội trước khi được minh oan vào năm 2011. Giờ đây, anh ta đang chạy đua tranh ghế Dân biểu Mike Garcia (R-Calif. ) tại địa hạt 27 (phiá Bắc quận Los Angeles) của California với tư cách là Đảng viên Đảng Dân chủ.Carrillo là thành viên của Ủy ban Giám sát Quản chế ở Los Angeles và làm việc với Dự án LA Innocence Project. Ông đã được bầu vào một vị trí trong Đảng Dân chủ Quận Los Angeles năm nay. Địa hạt 27 có phiếu ngang ngửa, quan trọng ở California. Trải dài từ Santa Clarita đến Lancaster, băng qua Dãy núi San Gabriel từ Los Angeles, đây là một trong 18 địa hạt đã bầu một đảng viên Cộng hòa vào Hạ viện vào năm 2022 sau khi bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào năm 2020. DB Garcia là một đồng minh của Trump và là một trong số 147 dân biểu đã bỏ phiếu bác bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.⚪ ---- Quận Cam: một phụ nữ chết ở Anaheim sau khi bị một xe đang chạy trốn khỏi một chiếc xe cảnh sát gần Placentia đâm phải. Vụ này xảy ra khoảng 1:10 giờ sáng Thứ Bảy tại dãy nhà 700 trên East St. ở Anaheim, theo Sở Cảnh sát Anaheim. Nạn nhân, chưa được xác định danh tính, đã bị một chiếc xe mà người lái đang cố chạy trốn khỏi Cảnh sát Placentia đâm phải.Người phụ nữ sau đó đã chết tại một bệnh viện địa phương, trong khi tài xế đã chạy bộ bỏ trốn sau vụ tai nạn. Đoạn vidoe từ hiện trường cho thấy một chiếc BMW X5 màu trắng đã đâm vào hàng rào xung quanh một ngôi nhà, với nửa trước của chiếc xe nằm chồm vào sân trước của ngôi nhà và nửa sau của chiếc SUV nằm trên vỉa hè. Cảnh sát đang truy nã tài xế gây tai nạn.⚪ ----, 23 tuổi, bị tình nghi say xỉn đã bị bắt sau khi đụng xe trên Xa lộ Liên tiểu bang 25 vào sáng sớm Thứ Bảy, làm một người đàn ông ngủ trong lều cạnh xa lộ ở Westminster (tiểu bang Colorado) bị thương nặng. Tran đã bị đưa vào Trại giam quận Adams với tội danh tấn công bằng xe và say rượu lái xe, sau tai nạn lúc 3:16 giờ sáng, theo cảnh sát.Tran khai là đang đi về phía nam trên I-25 khi anh rẽ khỏi đường liên bang tại Đại lộ 136 để tránh xe khác, thì xe của Tran tông 1 người đàn ông đang ngủ trong lều bên đường. Người đàn ông trong lều bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát cho biết điều kiện thời tiết và rượu được coi là những yếu tố gây ra vụ tai nạn. Tran ở lại hiện trường chờ cảnh sát, theo tin này.----Theo Zing News. Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực về tốc độ bán hàng TMĐT xuyên biên giới trong 2-3 năm trở lại đây. Đáng chú ý, trong năm 2022, số doanh nghiệp có doanh thu triệu USD tăng tới 30%. Tại buổi chia sẻ mới đây, bà Lê Thị Khánh Hà - Giám đốc truyền thông, đối ngoại của Amazon Global Selling Việt Nam cho biết số lượng đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon tăng hơn 80%, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này góp phần làm cho giá trị xuất khẩu của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 45%. "Đáng chú ý, số lượng đối tác bán hàng Việt Nam có doanh số trên 1 triệu USD tăng 30% so với cùng kỳ", bà nhấn mạnh.----Theo báo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh. Theo ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch Hội Da giày Hà Nội, đến nay doanh nghiệp da giày vẫn chưa có đơn hàng quý II, tức là quý III, quý IV vẫn khó khăn, bởi khi có đơn hàng còn phải làm hàng mẫu, một hai quý sau mới xuất khẩu được. Theo ông Việt, nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đều suy giảm mạnh. Trong đó, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu đi xuống từ tháng 7/2022 và đến quý I/2023 thì mức cắt giảm đơn hàng diễn ra rất nghiêm trọng. Mức độ cắt giảm đơn hàng phổ biến từ 50-70%, cá biệt có doanh nghiệp trong nước hiện không có đơn hàng xuất khẩu và phải tạm dừng sản xuất từ quý I đến nay.---- HỎI 1: Có phải 70% dân Mỹ, trong đó 44% đảng viên Cộng Hòa, không muốn Trump tranh cử năm 2024?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới cho thấy 70% người Mỹ, trong đó có 44% đảng viên Cộng hòa, không muốn cựu Tổng thống Trump tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024. Cuộc thăm dò, được công bố hôm thứ Năm từ hãng tin AP và trung tâm nghiên cứu NORC của Đại học Chicago, cũng cho thấy 93% đảng viên Đảng Dân chủ và 63% đảng viên độc lập không muốn Trump tranh cử.Chi tiết:

---- HỎI 2: Có tới 53% dân Mỹ không có 1 xu cho quỹ khẩn cấp?

ĐÁP 2: Đúng thế. Ít nhất 53% người Mỹ thừa nhận họ không có quỹ khẩn cấp, theo một cuộc thăm dò gần đây do CNBC và Momentive thực hiện. Con số đó tăng vọt lên ít nhất 74% đối với những người có thu nhập hộ gia đình dưới 50.000 đô la mỗi năm.

Trong số những người có quỹ khẩn cấp — quỹ này nhằm giúp bạn vượt qua cơn bão khi điều bất ngờ xảy ra — khoảng 40% nói rằng họ có ít hơn 10.000 đô la được tiết kiệm cho mục đích này.

Chi tiết:

