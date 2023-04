- Nhà văn Dương Thu Hương được trao giải thưởng văn học Cino del Duca 2023. - Tổng thống Belarus ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, chụp mũ quốc tế hồi phục phong trào phát xít - Ukraine: Rostyslav Yanchyshen, vũ công ba lê nổi tiếng, tử trận trong khi giao chiến với quân Nga.

Hình từ trang báo Rédaction Viabooks. ​Dương Thu Hương và Daniel Rondeau, chụp từ phòng Eiffel của Grand Palais, nơi tổ chức Hội sách Paris. Nhà văn Dương Thu Hương được trao giải thưởng văn học Cino del Duca 2023, theo tin từ Rédaction Viabooks.

QUẬN CAM (22/4/2023) ---- Latvia đã cam kết chuyển giao tất cả các hệ thống hỏa tiễn Stinger di động của mình cho Ukraine, theo báo LSM của Latvia đưa tin ngày 22/4, trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Inara Murniece tại một cuộc họp: “Latvia đã đáp ứng yêu cầu của Ukraine về các hệ thống phòng không và đã quyết định chuyển giao tất cả các hệ thống phòng không Stinger mà chúng tôi có cho Ukraine. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao chúng càng sớm càng tốt. Tất cả các hệ thống Stinger mà chúng tôi đã gửi tới mặt trận ở Ukraine không chỉ nhằm mục đích tự do của Ukraine mà còn vì an ninh của Latvia”.

⚪ ---- Rostyslav Yanchyshen, một vũ công ba lê nổi tiếng của Nhà hát Ba lê và Nhạc kịch Odesa, đã tử trận tại tuyến đầu trong một trận giao chiến, theo lời Trưởng đoàn ba lê của nhà hát, Garri Sevoyan, viết trên Facebook vào ngày 20/4. Yanchyshen là vũ công ba lê của Nhà hát Opera Odesa trong hơn 10 năm. Anh gia nhập Quân Lực Ukraine khi Nga khởi động xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Sevoyan viết: “Một người thông minh, đàng hoàng, tốt bụng, thông minh, có học thức, luôn giữ lời nói của mình. Anh là người đầu tiên lên đường bảo vệ quê hương, không chờ theo lệnh, không bị triệu tập. Anh tự tình nguyện đi. Nhưng sau khi anh không được nhận vào chính quy Quân Lực Ukraine, anh đã gia nhập đơn vị Vệ binh lãnh thổ."

⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong khi ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, đã nói hôm thứ Bảy rằng các phong trào phát xít tiếp tục lan truyền và được ủng hộ ở các quốc gia mà ông mô tả là "đã khai sáng nhất trên thế giới" ("the most enlightened in the world" ám chỉ Hoa Kỳ và Châu Âu)

Phát biểu tại một sự kiện chống phát xít ở Minsk diễn ra hôm Thứ Bảy, Lukashenko nói với những người tham gia rằng "các bạn đã đặt cho mình một mục tiêu cao cả – cảnh báo nhân loại về nguy cơ của một thảm họa toàn cầu khác, một trong những biểu hiện của nó là sự hồi sinh của những hệ tư tưởng và thực hành vô nhân đạo và vô nhân đạo nhất”.

Lukashenko ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, nhấn mạnh rằng "tiếng nói của những người ủng hộ các ý tưởng cộng sản trong cuộc đấu tranh cho quyền được hưởng hòa bình và công việc sáng tạo của mọi người nên liên tục bền bỉ và không khoan nhượng."

⚪ ---- Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất vào tối 21/4, theo Không quân Ukraine cho biết, theo báo Kyiv Independent. Tổng cộng có 5 máy bay không người lái do Nga bắn vào lãnh thổ Ukraine. Theo Bạch Ốc, Iran đã giao máy bay không người lái cho Nga vào giữa năm nay, hầu hết là loại Mohajer-6 và Shahed-136.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật cấm sử dụng các từ ngữ liên quan đến Nga và Liên Xô. Luật này được gọi là "luật giải thể thực dân" ("decolonization law"), cấm đặt tên tiếng Nga cho các địa điểm liên quan đến Nga và Liên Xô. Chính phủ Ukraine gần đây đã mở rộng nỗ lực chống lại không chỉ lịch sử Xô Viết mà còn xóa dấu tích mọi thứ liên quan đến Nga, một động thái được các quan chức Nga mô tả là phi Nga hóa và cưỡng bức đồng hóa. (ghi chú: Xô viết, Liên Xô là thời Nga theo chủ nghĩa CS. Nga là trước đó và sau đó.)

⚪ ---- Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị phản ứng trước khả năng Bắc Hànn phóng vệ tinh do thám quân sự. Quá trình Nhật chuẩn bị liên quan đến việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot PAC-3 và các chiến hạm có hệ thống Aegis được trang bị hỏa tiễn đánh chặn SM-3. Do tình hình căng thẳng, Nhật Bản cũng đang xem xét phương án đặt Patriot PAC-3 ở phía Nam Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã hoãn chuyến công du Australia để phối hợp chuẩn bị đối phó cho vụ phóng vệ tinh. Nhiều nhà phân tích lo ngại: nếu Nhật bắn rớt một thứ gì của Nam Hàn vì bay qua bầu trời hay vùng biển Nhật, chến tranh sẽ bùng nổ ra sao?

⚪ ---- Nhật Bản nói các máy bay chiến đấu Nhật Bản đã cất cánh nghênh chiến hôm thứ Sáu để hộ tống 2 oanh tạc cơ chiến lược H-6 của Không quân Trung Quốc bay qua Biển Hoa Đông ( East China Sea: không phải Biển Đông của VN) và Thái Bình Dương. Các oanh tạc cơ TQ đã bay về phía nam đảo Okinawa của Nhật theo hướng đông nam tới Thái Bình Dương và quay trở lại. Tình hình gần đây căng thẳng vì TQ thường xuyên đưa chiến đấu cơ đến gần Đài Loan và Nhật Bản.

⚪ ---- Nam Hàn và các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác để chống lại các hành động khiêu khích leo thang của Bắc Hàn. Tại Hội nghị Đối tác NATO-Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, các quan chức cấp cao từ các nước thành viên NATO và các đối tác châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nam Hàn, Nhật Bản, Úc và New Zealand, đã thảo luận với nhau. Trong cuộc họp, Park Yong-min, Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn phụ trách các vấn đề đa phương và toàn cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của một "phản ứng chung nghiêm khắc" đối với các hành động khiêu khích hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn.

⚪ ---- Trump vừa hứa lèo, vừa hứa bất hợp pháp. Với vị trí dẫn đầu vững chắc trong các cuộc thăm dò và hy vọng sẽ tăng thêm số lượng của mình, Trump đã đưa ra những lời hứa trên mạng Truth Social và trong các cuộc phỏng vấn với các hãng tin bảo thủ, trong đó có ý tưởng sử dụng quân đội để kiểm soát tội phạm, thanh trừng nhân viên chính phủ và chỉ trích Bộ Tư Pháp đối với những người tố giác.

Theo một phân tích của tờ Washington Post, tầm nhìn của Trump về việc mở rộng quyền lực liên bang có tất cả các dấu hiệu của chủ nghĩa độc tài khiến các học giả hiến pháp đưa ra cảnh báo rằng Trump sẽ vượt qua những thái cực mà ông đã đạt được trong suốt 4 năm làm việc tại Phòng Bầu dục.

Isaac Arnsdorf và Jeff Stein của Washing Post viết: “Trước đây Trump đã thay đổi các chính sách biên giới để giảm thiểu người tị nạn và những người xin tị nạn, giờ đây Trump hứa hẹn sẽ tiến hành một chiến dịch trục xuất chưa từng có. Trước đây Trump đã sửa đổi để giúp việc sa thải nhân viên liên bang dễ dàng hơn, giờ đây Trump đang đề xuất một kỳ thi công chức mới. Sau khi thúc giục các quan chức tiểu bang và địa phương thực hiện các biện pháp nghiêm khắc hơn đối với tội phạm và tình trạng vô gia cư, Trump cho biết Trump hiện quyết tâm thực hiện hành động liên bang trực tiếp hơn."

Theo chuyên gia luật hiến pháp Steve Vladeck của Đại học Texas, Trump sẽ vượt xa những gì được phép về mặt pháp lý: “Cũng như rất nhiều điều về Trump, sẽ rất khó khăn để phân loại xem những gì ông ấy đề xuất theo nghĩa đen là bất hợp pháp, một số điều sẽ là như thế nào và những gì ông ấy đề xuất sẽ đi ngược lại những tiêu chuẩn nguyên tắc sâu sắc và được thiết lập vững chắc.”

⚪ ---- Cố vấn lâu năm của Trump và là nhà bình luận truyền thông cánh hữu, ông Boris Epshteyn dự kiến sẽ đưa ra lời khai trước đại bồi thẩm đoàn do Công tố đặc biệt Jack Smith ủy quyền để điều tra vụ tấn công ngày 6/1/2021. Điều đó có thể có ý nghĩa rất lớn đối với cách Smith - nếu Smith quyết định truy tố Trump về liên hệ bạo loạn 6/1/2021 - theo lời David Kelley, cựu công tố viên liên bang có trụ sở tại Manhattan nói trên MSNBC's "The Beat" đêm thứ Sáu.

Người dẫn chương trình Ari Melber hỏi: "Khi bạn nhìn vào một người như Boris Epshteyn, người có quá nhiều liên quan và rất nhiều khía cạnh khác nhau, chỉ ở cấp độ điều tra, bạn và các công tố viên liên bang sẽ cố gắng lấy thông tin này từ anh ta như thế nào?"

Kelley đáp: "Vì vậy, một vài suy nghĩ ở đây, Ari. Đầu tiên, Jack Smith đã thực hiện một cách tiếp cận có phương pháp ở đây, điều này rất đáng khích lệ và thông qua tất cả những người xung quanh tổng thống, cựu tổng thống, để tìm ra những gì ông muốn biết. Epshteyn là nhà truyền thông ủng hộ Trump và thân tín của Trump. Họ đã lấy điện thoại của Epshteyn vào tháng 9/2022. Họ đã phân tích mọi thứ, và họ đang cẩn thận xem qua từng văn bản để tìm hiểu điều gì đang diễn ra, ý nghĩa của nó và bên ngoài văn bản, những gì Trump đã nói với anh ta và những gì anh ta nghe những người khác nói với nhau.”

⚪ ---- Trump tin chắc về sự trở lại Bạch Ốc vào năm 2024 của chính mình đến mức Trump đã lên kế hoạch thanh trừng các công tố viên “cấp tiến”, theo lời Trump nói với các vị khách tại một sự kiện ăn tối của Đảng Cộng hòa vào tối thứ Sáu. “Vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của tôi, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Tư Pháp điều tra tất cả các Biện Lý và các Bộ Trưởng Tư Pháp [tiểu bang] cấp tiến ở Mỹ vì hành vi phân biệt chủng tộc bất hợp pháp của họ trong việc thực thi ngược luật,” theo đoạn phim từ sự kiện ở Fort Myers, Florida.

Phát biểu tại Bữa tối Lincoln Reagan do Đảng Cộng hòa của Quận Lee tổ chức, Trump cũng bảo vệ Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, người đang phải đối mặt với những lời chỉ trích sau cuộc điều tra của ProPublica tiết lộ rằng Thomas đã tận hưởng những chuyến đi xa hoa do một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa chi trả trong nhiều năm. “Thomas đang bị bao vây ngay bây giờ, vì không làm gì cả. Họ đang đuổi theo Thomas ngay bây giờ,” Trump nói.

⚪ ---- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã đồng ý cho phép cựu công tố viên Mark Pomerantz ra khai trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo về cuộc điều tra của văn phòng Biện Lý đối với Trump. Bragg đã rút đơn kháng cáo vào cuối ngày thứ Sáu. Cả hai bên đều coi đó là một chiến thắng, vì Chủ tịch Ủy ban Jim Jordan (R-OH) có thể nói rằng ông sẽ có cơ hội để hỏi một điều tra viên về thông tin nội bộ [của Biện Lý Bragg]— trong khi văn phòng Biện Lý sẽ được có mặt để biết rằng cuộc phỏng vấn không diễn ra quá xa.

Như thế, cựu công tố viên Manhattan Mark Pomerantz sẽ ra khai trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo vào ngày 12/5, sau khi tranh chấp tòa án giữa Văn phòng Biện lý Quận Manhattan và ủy ban được giải quyết, theo CNN. Pomerantz, người đã điều tra cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước khi từ chức khỏi văn phòng Biện Lý vào năm 2022, đã bị Hạ Viện gửi trát đòi vào đầu tháng này như một phần trong nỗ lực Cộng Hòa điều tra bản cáo trạng của Biện Lý Quận Manhattan Alvin Bragg đối với Trump. Tranh chấp tại tòa án nảy sinh sau khi văn phòng Biện Lý cố gắng ngăn chặn lời khai trước quốc hội của Pomerantz.

⚪ ---- Jack Teixeira — Vệ binh Quốc gia bị bắt vào tuần trước vì cáo buộc rò rỉ thông tin tình báo quân sự mật trên mạng Discord — đã rò rỉ tài liệu lâu hơn các quan chức nhận ra ban đầu, theo báo New York Times tiết lộ vào tối thứ Sáu. Bản tin ghi rằng một hồ sơ Discord phù hợp với Teixeira đã đăng thông tin tình báo mật về các nỗ lực quân sự của Nga trên kênh Discord với khoảng 600 người dùng chỉ vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, những rò rỉ ban đầu dẫn đến việc Teixeira bị bắt đã được đăng cho một nhóm chỉ 20-30 người dùng. New York Times ghi rằng không rõ liệu chính quyền Hoa Kỳ có biết về những rò rỉ bổ sung này hay không.

⚪ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Sáu đã cho tiếp tục quyền tiếp cận của phụ nữ đối với một loại thuốc được sử dụng trong phương pháp phá thai phổ biến nhất, bác bỏ các hạn chế của tòa án cấp dưới trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn. Các thẩm phán đã chấp thuận các yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền Biden và Phòng thí nghiệm Danco, công ty sản xuất mifepristone, thro AP đưa tin.

Chính quyền đang kháng cáo một phán quyết của tòa án cấp dưới yêuc ầu rút lại sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đối với thuốc mifepristone. Trong những ý kiến bất đồng duy nhất được ghi nhận, Thẩm phán Clarence Thomas và Samuel Alito cho biết họ sẽ không chấp thuận yêu cầu hoãn phán quyết của tòa án cấp dưới [về cấm thuốc mifepristone].

⚪ ---- Đi chợ cũng cần ngó kỹ. Cảnh sát Pennsylvania nói với NBC Philadelphia rằng một nhân viên tuổi vị thành niên của siêu thị Giant ở Lehigh County, Pennsylvania, đã cho gắn mũi kim vào một số loại thực phẩm khác nhau để bán. Công ty cho biết các mặt hàng bị gài kim bao gồm rau đóng gói, thức ăn cho chó hay mèo đóng gói mềm, và khoai tây nghiền ăn liền, cùng những thứ khác, theo công ty cho biết. Video quay giám sát cho thấy 1 cựu nhân viên đang gài kim vào tối ngày 13/4, NBC đưa tin. Siêu thị Giant đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi bất kỳ khách hàng nào đã mua các sản phẩm bị ảnh hưởng thông báo cho cảnh sát và trả lại các mặt hàng để được hoàn lại tiền đầy đủ.⚪ ---- Gần 1/4 trẻ em dưới 18 tuổi ở Hoa Kỳ sống với cha hoặc mẹ đơn thân – cao hơn ba lần so với tỷ lệ toàn cầu là 7%, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Nếu gia đình bạn rơi vào trường hợp này, một nghiên cứu mới cho thấy California là nơi tốt nhất để sinh sống (cho cha hay mẹ đơnt hân).LendingTree xếp hạng các tiểu bang dựa trên 10 tiêu chí trong bốn loại: thu nhập, khả năng chi trả, các yếu tố thời gian (bao gồm số lần đi làm trung bình và số giờ làm việc trung bình) và các biện pháp bảo vệ nơi làm việc để xác định những nơi tốt nhất để nuôi nấng gia đình với tư cách là cha mẹ đơn thân. Mặc dù chi phí sinh hoạt ở California cao và việc đi lại có thể kéo dài, California đã đứng đầu danh sách dựa trên điểm cao về bảo vệ nơi làm việc, thu nhập và hỗ trợ chăm sóc trẻ em.Lending Tree lưu ý rằng California có điểm số bảo vệ nơi làm việc cao nhất, một phần vì cung cấp tám tuần nghỉ phép gia đình có lương mỗi năm. Nghiên cứu cho thấy California cũng cung cấp 40 giờ một năm không lương để tham gia các hoạt động của trường, nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ tiểu bang nào khác.Tiểu bang thích nghi nhất cho cha/mẹ đơn thân (có 2 tiểu bang đồng hạng 7): 1. California; 2. Massachusetts; 3. Vermont; 4. Connecticut; 5. Utah; 6. Colorado; 7. Alaska; 7. Minnesota; 9. Washington; 10. Maine.⚪ ---- Nam California: bắt cậu nhóc 15 tuổi bán ma túy qua Internet. Đơn vị chống tội phạm dùng quá liều và Fentanyl của quận Ventura (VCFOCUS) đã bắt một cậu bé 15 tuổi đến từ Oxnard sau khi cậu bị cáo buộc đã bán ma túy cho một cảnh sát chìm mà cậu ta gặp qua một thị trường ma túy trực tuyến mà cậu đang điều hành.Theo thông cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura, VCFOCUS đang xem xét cái chết của một phụ nữ có thể là do dùng thuốc quá liều vào ngày 10/2/2023. Trong quá trình điều tra, cảnh sáth đã xác định được 1 vị thành niên đang điều hành một thị trường mua bán ma túy trực tuyến trên ứng dụng mạng xã hội Telegram: “Người vị thành niên này đã bán alprazolam, nấm psilocybin và các sản phẩm cần sa khác nhau cho nhiều cư dân của quận Ventura.”Vào ngày 16/3/2023, cậu đồng ý bán cho một cảnh sát chìm loại alprazolam, được biết đến nhiều hơn với tên thương hiệu Xanax, và lệnh khám xét đã được thực hiện tại nơi ở của cậu bé ở Oxnard. Trong quá trình khám xét, các thám tử đã thu giữ một lượng Farmapram sắp bán cho thám tử.Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ventura cho biết Farmapram là loại thuốc được sản xuất tại Mexico có chứa alprazolam. Do tuổi nhỏ, cậu đã bị bắt và được thả cho người giám hộ của mình. Văn phòng Biện lý Quận sẽ xem xét thêm. Bất kỳ ai có thêm thông tin có thể liên hệ với các điều tra viên của VCFOCUS theo số 805-383-8700.⚪ ---- Duyên phòng Hoa Kỳ (USCG) đã bắt 15 thuyền nhân không có giấy tờ đang cố gắng vào Hoa Kỳ tại Quận Cam hôm thứ Năm. USCG cắt Forrest Rednour phát hiện một chiếc thuyền thể thao 36 foot quá tải đi về phía bắc gần San Clemente vào khoảng 4:30 chiều, Cảnh sát biển cho biết trong một thông cáo báo chí.Sau khi theo dõi chiếc thuyền trong khoảng 4 giờ, Cảnh sát biển và Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã chặn ghe vượt biên ngoài khơi bờ biển Quận Cam. Mặc dù ước tính ban đầu có từ 8 đến 12 người trên tàu, USCG đã tìm thấy 15 người tự xưng là công dân Mexico trên thuyền. CBP đã bắt giữ những người cư ngụ trên thuyền và tịch thu con tàu. Nhóm 15 người có hai trẻ nhỏ.⚪ ----được trao giải thưởng văn học Cino del Duca 2023. Theo bản tin từ Rédaction Viabooks. Tên của nhà văn thắng giải đã được Daniel Rondeau, thuộc Học viện Pháp, công bố vào Thứ Sáu ngày 21/4/2023 trong khuôn khổ Lễ hội Sách Paris (Festival du Livre de Paris).Bản tin Rédaction Viabooks viết rằng, với quyết định đa số tuyệt đối từ ban giám khảo Giải Cino Del Duca Thế giới, do bà Hélène Carrère d'Encausse, Thư ký Thường trực của Viện Hàn lâm Pháp làm chủ tịch, Ủy ban Quỹ Del Duca đã trao Giải thưởng Thế giới năm 2023, trị giá 200.000 EURO (=221,930 USD) cho Dương Thu Hương, tác giả tiểu thuyết Terre des oublies (nhà xuất bản Sabine Wespieser, bản Pháp dịch của Phan Huy Đường), để tỏ lòng kính trọng đối với một nhà văn có tác phẩm và nhân cách đặc biệt mang thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại được công nhận bởi giải thưởng thế giới này.(Ghi chú: tiểu thuyết vừa dẫn là bản tiếng Pháp của tiểu thuyết "Chốn Vắng" in năm 2002, bản tiếng Anh là "No Man's Land" xuất bản bởi nhà Hyperion East, do 2 dịch giả Nina McPherson và Phan Huy Đường chuyển ngữ. Cũng đã có các bản tiếng Ý và Tây Ban Nha. Ghi nhận rằng bản tiếng Việt in sau khi có các bản ngoại ngữ, và bạn có thể đọc trên nhiều mạng hiện nay, xin vào Google, gõ tiếng Việt, nhóm chữ "".)Giải văn học Le Prix mondial Cino Del Duca. Thành lập bởi Simone Del Duca vào năm 1969, Giải thưởng Thế giới tôn vinh sự nghiệp của một tác giả người Pháp hoặc nước ngoài có tác phẩm mang một thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Giải này có trị giá tiền mặt là 200.000 EURO (=221,930 USD), là khoản tài trợ lớn nhất cho một giải thưởng văn học chỉ sau giải thưởng Nobel.Ban giám khảo gồm 14 thành viên, đa số là thành viên của Institut de France. Dự kiến Lễ trao giải cho nhà văn Dương Thu Hương sẽ là ngày 21/6 tại trụ sở viện Institut de France.Theo Wikipedia, Dương Thu Hương sinh năm 1947 tại Thái Bình. Lúc 8 tuổi trong thời kỳ Cải cách ruộng đất, bà đã đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến phong trào chia đất cho nông dân và tố cáo địa chủ. Năm 1967, bà tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong, phong trào Tiếng hát át tiếng bom, phục vụ trong một đoàn văn công tại một trong những khu vực chiến tranh ác liệt nhất lúc đó: Bình Trị Thiên.Sau chiến tranh, trở ra Bắc, bà cầm bút viết văn và công tác trong ngành điện ảnh. Bà tham dự khóa đầu tiên Trường viết văn Nguyễn Du (1980). Các tác phẩm của bà nhanh chóng nổi tiếng và nằm trong số những tác phẩm được nhiều người đọc lúc đó trong phong trào Cởi Mở. Bà từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng đã bị khai trừ khỏi Đảng vào năm 1989 do không tuân thủ điều lệ Đảng và phê phán thể chế hiện hành. Bà viết nhiều tác phẩm như Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù… có nội dung chỉ trích hệ thống chính trị Việt Nam. Mấy năm sau, với sự trợ giúp của các hội đoàn hải ngoại, bà rời Việt Nam sang Pháp, và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, ông Jacques Toubon, trao tặng Huân chương Văn hóa Nghệ thuật Chevalier des Arts et des Lettres năm 1994.Bà đã từng phải vào tù do viết sách và phát biểu phê phán việc áp dụng chủ nghĩa Marx-Lenin, kêu gọi người dân lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có 6 tác phẩm (truyện) của bà được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Với cuốn Chốn vắng, bà được truyền hình Pháp TF1 phỏng vấn. Đây là cuốn tiểu thuyết nằm trong danh sách đề cử giải Femina và nhận Giải thưởng của tạp chí Elle (Grand prix des lectrices de Elle) 2007. Năm 2009, Dương Thu Hương được Giáo sư Joseph Pivato, dạy môn văn chương Anh ngữ tại đại học Athabasca ở Alberta, Canada đề cử vào danh sách thẩm xét cho giải Nobel văn chương của năm.

--- HỎI 1: Về tài chánh, 50% dân Mỹ lo lắng từ tháng 3/2020, tới bây giờ 60% thấy căng thẳng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Căng thẳng về tài chính đang gia tăng ở Mỹ do hậu quả của đại dịch COVID-19, với hơn 50% người trưởng thành cho biết mức độ lo lắng về tài chính gia tăng kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020. Những phát hiện này là một phần của Khảo sát CNBC Your Money Financial Confidence Survey, được thực hiện với sự hợp tác của Momentive, đã đặt câu hỏi cho 4.336 người trưởng thành vào cuối tháng 3/2023.

Cuộc khảo sát nêu bật những áp lực tài chính mà người Mỹ phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch, với chi phí cơ bản trong gia đình, lạm phát và tình trạng bất ổn gia tăng, tất cả đều góp phần làm gia tăng lo lắng. Đặc biệt, phụ nữ đang cảm thấy bị siết chặt, với mức lương thấp hơn và chi phí chăm sóc trẻ em cao hơn làm tăng thêm căng thẳng tài chính cho họ.

Chi phí gia tăng của các chi tiêu cơ bản trong gia đình, bao gồm tiền thuê nhà, cửa hàng tạp hóa và tiện ích, cùng với lạm phát, được cho là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng tài chính cho gần 60% số người được hỏi.

---- HỒ SƠ: Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 / The 2023 Southeast Asian Games

. Từ ngày 5 tới ngày 17 tháng 5/2023 tại Phnom Penh, Cambodia.

. Sẽ có 37 bộ môn thể thao với 608 nội dung được thi đấu.

. Khẩu hiệu: "Sports live in peace" (tiếng Việt: Thể thao sống trong hòa bình)

. 11 quốc gia tham dự: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

. Lễ khai mạc: 5 tháng 5/2023

. Lễ bế mạc: 17 tháng 5/2023

. Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tuyên bố khai mạc

. Địa điểm chính: Sân vận động Quốc gia Morodok Techo

. Thi đấu: tại thủ đô Phnom Penh, cùng 4 tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

. KHÔNG BÁN VÉ. Ngày 31/3/2023, ban tổ chức của nước chủ nhà thông báo mở cửa tự do cho toàn bộ khán giả đến theo dõi các nội dung thi đấu tại SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, kể cả lễ khai mạc và bế mạc. Trước đó, nước này đã lên kế hoạch bán vé cho sự kiện với mức giá dao động từ 25 đến 50$. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phản đối việc bán vé vào cửa ở SEA Games sắp tới và lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến thành công mà nước này theo đuổi khi đăng cai Đại hội. Việc đăng ký vé được thực hiện thông qua ứng dụng riêng của ban tổ chức. Đối với lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ phát hành vé mời để kiểm soát số lượng khán giả.

Thủ Tướng Hun Sen nói, theo báo The Diplomat ngày 31/3/2023: “Chúng tôi đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ, bao gồm cả các khoản tài trợ từ người bạn Trung Quốc của chúng tôi, và trong nhiều năm để tổ chức sự kiện này. Vì vậy, tôi sẽ không cho phép bán bất kỳ vé nào cho lễ khai mạc và bế mạc cũng như trong các cuộc thi.”

KHÔNG TÍNH LỆ PHÍ TV QUỐC TẾ. BAO ĂN Ở. Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết: “Samdech (Hun Sen) đã ra lệnh không thu phí từ truyền hình nước ngoài để phát sóng SEA Games 32 tại Campuchia.” Đêm 18-4, Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC) cũng thông báo sẽ miễn toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển cho các đoàn tham dự. Tương tự, Việc miễn phí cũng được Campuchia áp dụng đối với các đoàn tham dự ASEAN Para Games (cho vận động viên có cơ thể bất toàn), sẽ diễn ra sau SEA Games vài tuần.

Một sân vận động trị giá 150 triệu đô la với sức chứa 60.000 người đã được xây dựng với khoản tài trợ từ Trung Quốc trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường và các trận đấu được kỳ vọng sẽ mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho nền kinh tế địa phương, đặc biệt là du lịch, vốn đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19. 19 đại dịch.

Trung tâm các môn thể thao dưới nước với bể bơi tiêu chuẩn Olympic sức chứa 3.000 người, nhà thi đấu thể thao đa năng sức chứa 5.500 người, ký túc xá cho khoảng 7.000 vận động viên và cán bộ đã được xây dựng. Thêm 7.000 người khác thiện nguyện giúp đỡ. Dự kiến SEA Games 32 sẽ đón số lượng vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên các đoàn thể thao từ 11 quốc gia lên đến 12.404 người. Trong đó, 3.500 thành viên các đoàn thể thao sẽ lưu trú tại làng vận động viên; 2.000 người khác sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao gần sân vận động.

Dự kiến Đoàn Thể thao Việt Nam với 1003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, sẽ tham dự 30/36 môn thể thao với 447/583 nội dung thi đấu tại SEA Games 32. Dĩ nhiên, dân VN sẽ chú ý nhất là bóng đá. HLV Philippe Troussier hướng dẫn đội tuyển U22 Việt Nam, đã dìu dắt qua 4 giải đoạn huấn luyện trong tháng 3 vừa qua, nói: “Mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 32” cho bóng đá VN.

Ca khúc chủ đề "Tự hào Cam Bốt" (Cambodian Pride)

Lược dịch:

Tự hào sinh ra là người Khmer,

tôn trọng cha mẹ, tất cả người Khmer, di sản lịch sử cho Campuchia,

SEA Game trên đất Sovannaphum - Yuth Khom Lbokator,

Môn võ cổ truyền Khmer để lại từ tổ tiên chúng ta giữ gìn

và bảo vệ nền văn hóa của chúng ta không ngăn ngại,

Hãy yêu những gì Khmer có

Này... này, người anh đẹp trai ơi,

Hãy cho phép tôi gửi lời chào,

hãy nhảy theo nhịp điệu Khmer do Khmersáng tạo,

nếu anh không giỏi khiêu vũ,

Tôi có thể dạy anh cách khiêu vũ,

khi nhảy xong, anh muốn đi đâu, tôi có thể đưa anh đi

- Tôi muốn thăm những ngôi chùa cổ, muốn nghiên cứu, tìm hiểu tên gọi để hiểu ý nghĩa của các hình chạm khắc trên đền thờ các vị tổ lớn, nhân danh, nam, nữ của người Khmer, tôi hứa và cố gắng gìn giữ

- Hãy đi xem những ngôi chùa Khmer, sau đó xem phim Khmer và ăn đồ ăn Khmer,

- Hảy cùng múa và chơi các trò chơi của người Khmer, đặc biệt chúng tôi ủng hộ các môn thể thao của người Khmer,

Tôi sinh ra là người Khmer, Tôi yêu người Khmer, yêu những gì người Khmer có

Tôi sinh ra là người Khmer, Tôi yêu người Khmer, yêu những gì người Khmer có

Chúng ta sinh ra là người Khmer, yêu người Khmer, yêu những gì người Khmer có

Chúng tôi là người Khmer

yêu thương, biết cách chăm sóc những di sản mà người Khmer có.

Xem video, hiện đã có hơn 51 triệu người xem, dài 4:17 phút (có phụ đề tiếng Anh, click cc:):



https://youtu.be/7uQTdlx1K60

.