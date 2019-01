Nga Bắt 1 Công Dân Mỹ Vì Bị Cáo Buộc Tội Gián Điệp

MOSCOW - Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) báo tin: 1 công dân Hoa Kỳ bị bắt hôm 28-12 về hành động do thám.

Tên bằng tiếng Nga của người này có thể dịch bằng 2 chữ Paul Whelan.

Thông tấn Tass đưa tin: nếu bị xét là có tội, nghi can Whelan có thể bị phạt bằng án tù từ 10 đến 20 năm.

Trong năm qua, Nga bị tố cáo chủ mưu vụ đánh thuốc độc cựu gián điệp Skripal tại lãnh thổ vương quốc Anh.

Mới đây, công dân Nga Maria Butina bị truy tố tại Hoa Kỳ về tội không khai báo là nhân viên ngoại quốc trong khi hoạt động vận động hành lang với chính giới.