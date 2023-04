Hình của báo Forbes Magazine, xin xem dòng chữ mép trên của hình, Dân biểu Cộng Hòa Maxwell Frost hôm 19/4/2023 chỉ trích dự luật Cộng Hòa: Cộng Hòa muốn chính phủ chui vào quần trẻ em để giám sát. (Trong tiếng Việt, câu này hình như có ý nghĩa khác: mắc cỡ tới mức phải chui vào quần, hay đội quần?)

- Dân biểu Cộng Hòa tố Cộng Hòa chỉ muốn chui vào quần trẻ em để dòm ngó những gì các em che giấu...

- TNS Dân Chủ Ron Wyden tố Cộng Hòa chỉ đoàn kết để giúp người giàu gian lận thuế để xóa sổ "đội quân 87.000 nhân viên Sở thuế IRS của Biden"

- Thăm dò AP: 53% nói Trump đã hành động bất hợp pháp khi áp lực Georgia lật ngược phiếu 2020, 49% nói Trump trách nhiệm bạo loạn 6/1/2021.

- Tòa kháng án New York đã tạm thời chặn trát đòi của Ủy ban Hạ viện muốn lời khai của cựu công tố Manhattan về tại sao Biện lý Bragg điều tra về Trump

- Luật sư của Trump: Trump xin miễn ra tòa vì sợ sân tòa sẽ kẹt xe và tòa sẽ tốn tiền an ninh.

- Thẩm phán từ chối yêu cầu của Biện lý Bragg về việc ngăn chặn trát đòi của quốc hội đối với cựu công tố viên Mark Pomerantz.

- DB Marjorie T. Greene bị Ủy ban Nội an cấm phát biểu sau khi nói Bộ trưởng Nội An là "kẻ nói dối." Trước đó, DB Greene vu khống DB Dân Chủ Eric Swalwell "dan díu" với nữ gián điệp TQ.

- Fox News lạnh cẳng vì Dominion đã lên kế hoạch gọi Rupert Murdoch ra làm nhân chứng, đành thương lượng để bỏ vụ kiện.

- Fox News thương lượng bồi thường 787 triệu đô cho Dominion sẽ giúp Fox News giảm thuế 213 triệu đô

- TT Joe Biden: Cộng hòa [ở Quốc hội] đe dọa sẽ cho kinh tế Mỹ vỡ nợ

- DB Kevin McCarthy: kế hoạch kinh tế Cộng hòa sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ 4,5 nghìn tỷ đô la

- Thụy Sĩ: trừng phạt Tập đoàn Wagner và thông tấn Nga RIA.

- Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái sau khi nhận lô mới từ Iran.

- TTK NATO Jens Stoltenberg tới Kiev, nói sẽ viện trợ Ukraine tận lực. Zelensky: Ukraine hy vọng vào NATO trong tháng 7.

- Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Sergei Avakyants, đã bị cách chức

- Nam Hàn: sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không phần lớn tùy vào hành động của Nga nếu cứ giết thường dân.

- Đan Mạch gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine

- Cộng Hòa chỉ trích Biden đưa 14 biệt kích Mỹ vào Ukraine. Biden: họ giữ an ninh tòa đại sứ và giám sát vũ khí Mỹ.

- Tổng công tố Ukraine nói với quốc hội Mỹ: Nga gây ra 80.000 trường hợp tội ác chiến tranh, xử tử tập thể, mồ chôn tập thể, tra tấn, hiếp dâm, cưỡng bức di tản

- Mỹ: Putin có lẽ biết "quân đội Nga đang hoạt động kém hiệu quả" ở Ukraine.

- Mỹ sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, đợt quân viện thứ 36 trị giá 325 triệu USD.

- NASA: 1 vệ tinh sẽ rơi vào địa cầu

- Nhật: sẵn sàng lập quan hệ "ổn định" và "xây dựng" với TQ. Thủ tướng Kishida từ chối nói rõ Nhật sẽ làm gì nếu TQ tấn công Đài Loan.

- Bắc California: 2 người bị bắt vì vào tiệm Home Depot trộm đồ, bắn chết 1 nhân viên ra chặn.

- Mỹ trấn an Israel: đã ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.

- Tesla Inc. thương vụ tăng, lợi tức giảm.

- Công ty ESPN sẽ sa thải 7.000 nhân viên.

- Cư dân Quận Los Angeles mất vui với chất lượng cuộc sống: 94% bị ảnh hưởng lạm phát, 30% sợ mất nhà và trở thành vô gia cư

- California nằm trong số 20 tiểu bang “tốt nhất” để nghỉ hưu ở Mỹ. Tốt nhất nghỉ hưu là ở Virginia, tệ nhất ở Kentucky.

- Quận Cam: Thanh Van Nguyen qua đời trong vụ đụng xe ở Oceanside

- TIN VN. Việt Nam phản đối Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.

- TIN VN. Phụ nữ Đài Loan tới VN giải phẫu thẩm mỹ, chết vì phẫu thuật.

- TIN VN. Ngành bất động sản gặp khó khăn, hại lây ngành gỗ.

- TIN VN. Doanh nghiệp Đà Nẵng đóng cửa nhiều hơn số thành lập mới vì chi phí tăng, lạm phát, cạn vốn...

- HỎI 1: Người Hoa ở Úc phần lớn tin TQ, Nga hành động trách nhiệm, nhưng không tin Ấn Độ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 70% dân Mỹ bi quan về kinh tế? ĐÁP 2: Chỉ 69% thôi, là kỷ lục rồi.

QUẬN CAM (VB-20/4/2023) ---- Hai người đã bị bắt vào tù sáng thứ Tư và bị truy tố tội giết người, cướp của, gây nguy hiểm cho trẻ em và âm mưu sau khi bị cáo buộc bắn chết một nhân viên tại Home Depot ở Pleasanton, Bắc California. Cảnh sát đáp ứng, đến tiệm Home Depot ở rìa phía đông của Khu vực Vịnh San Francisco vào khoảng 2:15 giờ chiều Thứ Ba, thấy một nạn nhân chảy máu trong cửa hàng. Nghi phạm Benicia Knapps đang cố lấy trộm một món đồ điện từ cửa hàng và bị nhân viên cửa hàng chặn lại, liền rút súng bắn chết một nhân viên Home Depot tên là Blake Mohs, 26 tuổi.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, nhiều người nói rằng họ nghĩ rằng Trump đã vi phạm luật ở Georgia, nơi Trump áp lực Bộ Trưởng Hành Chánh hãy tìm 11.780 phiếu để lật ngược chiến thắng của Biden ở Georgia năm 2020, hơn là ở New York, nơi Trump bị truy tố 34 tội hình sự vì giả giấy tờ hóa đơn để che giấu khoản tiền bịt miệng cô Stormy Daniels năm 2016.

Cuộc thăm dò của Associated Press-NORC công bố hôm thứ Năm cho thấy 53% nói rằng Trump đã hành động bất hợp pháp trong hành động bị cáo buộc là gây ảnh hưởng đến việc kiểm phiếu ở Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Để so sánh, 41% nói rằng Trump đã hành động bất hợp pháp trong vụ án ở New York, nơi anh ta bị buộc tội 34 trọng tội liên quan đến cáo buộc giả mạo hồ sơ kinh doanh.

Có 49% nói rằng Trump đã hành động bất hợp pháp vì vai trò của mình trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, hồ sơ đang được điều tra bởi một Công tố đặc biệt của liên bang. Và 47% người trưởng thành nói rằng Trump đã hành động bất hợp pháp trong việc xử lý tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở, điều đang bị điều tra bởi cùng một Công tố đặc biệt.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Ron Wyden (D-Ore.), Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện nói hôm thứ Tư rằng luật trần nợ mới được công bố của Cộng Hòa Hạ viện cho thấy cuộc họp kín của cánh hữu thường hay gây tranh cãi đã được thống nhất xung quanh ít nhất một mục tiêu chung: "Giúp người giàu gian lận thuế của họ."

Đạo luật Giới hạn, Tiết kiệm, Tăng trưởng năm 2023 (The Limit, Save, Grow Act of 2023), được ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố khi Hoa Kỳ hướng tới cơ nguy sắp vỡ nợ do Đảng Cộng hòa tạo ra, sẽ bãi bỏ phần lớn khoản tài trợ 80 tỷ đô la của Sở Thuế vụ (IRS) mà các nhà lập pháp Đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt vào năm ngoái như một phần của Đạo luật Giảm lạm phát.

Khoản tài trợ đó, mà IRS đã ghi nhận sẽ tăng dịch vụ khách hàng được cải thiện và xử lý khai thuế nhanh hơn, là mục tiêu thường xuyên bị tấn công từ Đảng Cộng hòa khi hù dọa là IRS sẽ lập các đơn vị kiểm toán thuế có vũ trang sẽ ập vào nhà những chủ doanh nghiệp nhỏ.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư phác thảo dự luật của Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) cho biết dự luật Cộng Hòa sẽ xóa sổ "đội quân 87.000 nhân viên Sở thuế IRS của Biden", trích dẫn một con số rất dễ gây hiểu lầm mà Cộng hòa đã sử dụng để đánh vào nguồn tài trợ mới cho một cơ quan rằng đảng Cộng hòa đã bỏ đói tài trợ trong nhiều năm vì lợi ích của những người trốn thuế giàu có.

⚪ ---- Cộng Hòa chỉ muốn chui vào quần trẻ em để dòm ngó những gì các em che giấu... Dân biểu Cộng Hòa Hoa Kỳ Maxwell Frost (R-FL) đã chỉ trích các dân biểu Cộng hòa như thế trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư về luật cấm tất cả các cô chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ tại các trường công lập trên toàn quốc.

Dự luật có tên là “Đạo luật Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em gái trong Thể thao năm 2023” (“Protection of Women and Girls in Sports Act of 2023”) bảo trợ bởi Dân biểu Cộng Hòa Hoa Kỳ Greg Steube (R-FL), một phần tử cực đoan cánh hữu, người cũng đồng bảo trợ cho dự luật “Đừng nói đồng tính” (“Don’t Say Gay”) của người cảnh giác liên bang.

Dân biểu Frost đã phát biểu: “Sáng nay, tôi đã gọi cho một đứa trẻ 12 tuổi trong địa hạt của tôi, người đang lo lắng về tương lai của chúng với tư cách là một đứa trẻ phi nhị phân (non-binary kid: trẻ em giới tính thứ ba) ở đất nước này. Lẽ ra các em nên vui chơi và học tập, không phải viết thư cho thành viên Quốc hội của họ một cách tuyệt vọng để không mất quyền tồn tại. Đây là những ưu tiên của đa số đảng Cộng hòa. Không giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn, chi phí y tế tăng cao mà lại vi phạm quyền riêng tư của trẻ em. Và tôi rất vui khi được xem trước, tôi nhận được những bản xem trước đặc biệt về những gì mà đa số đảng Cộng hòa này sẽ cố gắng thực hiện trong cơ quan này bởi vì họ chỉ đơn giản là nhận các dự luật đang được thông qua ở Florida và khắp miền Nam, những dự luật khủng khiếp, và đang cố gắng để đưa chúng qua đây [liên bang]. Chúng tôi muốn tự do và tự do cho tất cả người dân của chúng tôi, trong khi họ [Cộng Hòa] muốn chính phủ [chui] ở trong quần của trẻ em. Kinh tởm."

Hình của báo Forbes Magazine, xin xem dòng chữ mép trên của hình, Dân biểu Cộng Hòa Maxwell Frost hôm 19/4/2023 chỉ trích dự luật Cộng Hòa: Cộng Hòa muốn chính phủ chui vào quần trẻ em để giám sát.

⚪ ---- Tòa kháng án số 2 ở New York đã tạm thời chặn trát đòi của Ủy ban Tư pháp Hạ viện để lấy lời khai của cựu công tố viên tại Manhattan Mark Pomerantz, người đã làm việc trong vụ điều tra gian lận thuế chống lại Trump, để tòa án có thêm thời gian xem xét đơn kháng cáo của văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg: "Theo đây, lệnh tạm hoãn hành chính vào ngày trả lại trát đòi được cấp để ban hội thẩm gồm ba thẩm phán có thể xem xét kiến nghị xin hoãn lệnh kháng cáo lệnh của tòa án quận. Lệnh này không phản ánh phán quyết nào liên quan đến giá trị của vị trí tương ứng của các bên."

Quyết định được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang từ chối yêu cầu của văn phòng Bragg về việc ngăn chặn trát đòi của một hội đồng do Đảng Cộng hòa Hạ Viện, khi thẩm phán ra lệnh cho Pomerantz xuất hiện trước Hạ viện để lấy lời khai tại sao Biện lý Manhattan điều tra về Trump và nhấn mạnh rằng "không ai đứng trên luật pháp."

⚪ ---- Luật sư của Trump hôm thứ Tư cho biết cựu tổng thống “mong muốn” xuất hiện tại phiên tòa dân sự vào tuần tới, nơi bồi thẩm đoàn sẽ xét xử các cáo buộc phỉ báng và hành hung của nhà văn E. Jean Carroll chống lại ông – nhưng sự tham dự của ông không cần thiết vì đó sẽ là một “gánh nặng” cho thành phố và tòa án.

Bức thư gửi thẩm phán, từ luật sư Joseph Tacopina, dường như lập luận rằng Trump không nên tham dự phiên tòa dân sự của mình mà không nói thẳng rằng Trump sẽ không tham dự: “Bị cáo Trump muốn xuất hiện tại phiên tòa, nhưng có mối quan ngại rằng Thành phố New York và tòa án sẽ phải đối mặt với gánh nặng tổ chức và tài chính khi để cựu tổng thống đi cùng Cơ quan Mật vụ và các biện pháp bảo vệ an ninh khác tới tòa án theo thủ tục tố tụng. Để Bị cáo Trump xuất hiện, việc di chuyển cần được điều phối sơ bộ bởi một nhóm tiền trạm của Cơ quan Mật vụ vài giờ trước mỗi ngày Trump có mặt, để có thể phát triển một kế hoạch chiến thuật, chẳng hạn như phong tỏa các khu vực của tòa án."

⚪ ---- Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của Tổ chức Trump Organization, đã được ra tù hôm thứ Tư sau khi thụ án khoảng 4 tháng vì vai trò của ông trong một kế hoạch gian lận thuế kéo dài một thập niên. Weisselberg, người vẫn trung thành với Trump, đã bị kết án 5 tháng tù vào tháng 1/2023 như một phần của thỏa thuận nhận tội, liên quan đến việc ông nhận tội 15 trọng tội và làm chứng chống lại Trump tại phiên tòa hình sự gian lận thuế.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg về việc ngăn chặn trát đòi của quốc hội đối với cựu công tố viên liên bang Mark Pomerantz, theo CNN đưa tin. Thẩm phán quận nói rằng Pomerantz phải trình diện để lấy lời khai ở Hạ viện và nhấn mạnh rằng "không ai đứng trên luật pháp."

Tin được đưa ra sau khi nhóm pháp lý của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tranh luận với văn phòng Biện lý Bragg về việc liệu ủy ban có quyền trát đòi một cựu công tố viên như một phần trong cuộc điều tra của Biện lý dẫn đến cáo trạng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hay không.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Nội An Hạ viện Mark Green đã cấm Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene phát biểu thêm trong một phiên điều trần sau khi bà Greene gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas là “kẻ nói dối.” Trước giây phút đó, DB Greene đã hung hăng bôi nhọ 1 dân biểu Dân Chủ California.

DB Greene đã bắt đầu nói trong phiên điều trần hôm thứ Tư bằng cách quy chụp Dân biểu Dân chủ Eric Swalwell của California, có liên hệ "tình dục" với 1 nữ gián điệp Trung Quốc mà không đưa ra chứng cớ nào (DB Greene nói nguyên văn: "...sexual relationship with a Chinese spy...) liền bị chận lại. Greene đã nhắc một chuyện từ vài năm trước, khi DB Swalwell bị một phụ nữ người Hoa ở Bắc California tiếp cận, cô này bị nghi là nhân viên tình báo Trung Quốc nhắm đến như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thiết lập quan hệ với các chính trị gia Hoa Kỳ. Lúc đó DB Swalwell hợp tác với các nhà điều tra và không bao giờ bị cáo buộc nào về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Nhưng Greene, không có bằng chứng, hôm Thứ Tư 19/4/2023 đã chụp mũ DB Swalwell có quan hệ mật thiết với đặc vụ Trung Quốc. Ngay lập tức, Dân biểu Dân chủ Dan Goldman của New York đã yêu cầu xóa những ngôn ngữ chụp mũ đó khỏi hồ sơ, gọi chúng là “hoàn toàn không phù hợp”. Nhưng các Dân biểu Cộng hòa trong ủy ban Nội an đã bác bỏ và Greene từ chối rút lại bình luận của mình, do vậy lời chụp mũ ghi vào biên bản họp.

Khi DB Greene bắt đầu lên tiếng trở lại, bà buộc tội Bộ trưởng Mayorkas đã để xảy ra những cái chết do ma túy fentanyl và gọi ông là “kẻ nói dối”. Khi Mayorkas bắt đầu nói: “Nữ Dân biểu, xin hãy để tôi đảm bảo với bà rằng chúng tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn,” DB Greene đáp trả, “Không, ông là kẻ dối trá. Ông đang để điều này tiếp diễn. Và những con số đã chứng minh điều đó.”

Dân biểu Dân chủ hàng đầu trong ủy ban, Bennie Thompson của Mississippi, xen vào, đòi xóa những lời của Greene ra khỏi hồ sơ lần thứ hai. Ngay cả khi được chọ cơ hội rút lại nhận xét của mình, Greene vẫn từ chối. Chủ tịch Cộng hòa của ủy ban sau đó đã ra phán quyết rằng DB Greene không thể phát biểu phần còn lại của phiên điều trần. DB Greene bước ra đi ngay sau khi bị cấm nói tiếp.

⚪ ---- Công ty máy bỏ phiếu Dominion đã lên kế hoạch gọi Rupert Murdoch làm nhân chứng thứ hai trong phiên tòa xét xử Fox News về đơn kiện phỉ báng nhưng rồi đã được thương lượng để Fox News bồi thường 787 triệu đô la cho Dominion vào phút cuối. Nếu phiên tòa xét xử, nếu không có thương lượng giờ chót, đó có thể là khoảnh khắc nhục nhã nhất đối với ông trùm truyền thông 92 tuổi.

Theo thứ tự đã định, người đầu tiên sẽ nói trong phiên tòa [nếu không có thương lượng] sẽ là Tony Fratto, một nhà tư vấn được Dominion thuê, và sau khi Fratto trình bày rằng Fox News biết rằng lời Trump vu khống "gian lận" bầu cử 2020 là sai sự thực, nhưng Fox News quyết định làm loa kèn để câu khán giả ưa thích nghe những lời bịa đặt của Trump. Và tiếp theo, sau Fratto, là nhà tài phiệt Rupert Murdoch sẽ bị kêu lên trước tòa để trả lời. Hiển nhiên, có lẽ Murdoch không chịu được nỗi nhục trước ống kính TV và các phóng viên tham dự phiên tòa, đó là lý do chịu bồi thường 787 triệu đô la cho Dominion để phiên tòa khỏi xảy ra.

⚪ ---- Vụ dàn xếp phỉ báng khổng lồ của Fox News với Công ty máy bỏ phiếu Dominion thực sự có thể là một điều may mắn ngụy trang cho Fox News— mạng này cho biết họ đang có kế hoạch sử dụng khoản thanh toán để được giảm thuế khổng lồ có thể tiết kiệm cho công ty tới 213 triệu đô la, theo một phân tích của báo Lever News.

Luật liên bang cho phép các công ty xóa bỏ tất cả các loại chi phí pháp lý, với Sở thuế IRS và các tòa án Hoa Kỳ liên tục phát hiện ra rằng các khoản thanh toán chỉ đơn giản là một phần của chi phí kinh doanh. Người phát ngôn của mạng đã xác nhận với Lever News rằng Fox Corp. đang lên kế hoạch khấu trừ chi phí thanh toán - nhưng từ chối bình luận về số tiền mà khả năng xóa bớt thuế có thể xảy ra.

⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ sẵn sàng thiết lập quan hệ "ổn định" và "mang tính xây dựng" với Bắc Kinh trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài hôm thứ Năm, nhưng nói thêm rằng việc tăng cường quan hệ song phương đòi hỏi nỗ lực của cả hai bên: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm. Chúng ta đang đối mặt với môi trường an ninh phức tạp, thách thức nhất kể từ sau chiến tranh và tôi tin rằng điều phải được ưu tiên là ngoại giao chủ động với TQ.” Trong khi từ chối nêu rõ Nhật có thể phản ứng như thế nào trong trường hợp căng thẳng ở Đài Loan leo thang, Kishida tuyên bố rằng việc duy trì "hòa bình" và "ổn định" trong khu vực là rất quan trọng đối với cả Nhật và cộng đồng quốc tế.

⚪ ---- Thụy Sĩ đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đang xử phạt Tập đoàn Wagner quân sự của Nga và Hãng thông tấn Nga RIA, sau quyết định của Liên Âu về việc thêm các thực thể này vào danh sách trừng phạt của mình. Bộ Kinh tế Thụy Sĩ nói Tập đoàn Wagner "đóng vai trò là phương tiện cho chiến tranh hỗn hợp của Nga", trong khi RIA phổ biến "thông tin sai lệch và tuyên truyền ủng hộ chính phủ". Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã quyết định không theo Liên Âu trong việc cấm các đài truyền hình Nga RT Arabic và Sputnik Arabic, vì rằng "sẽ hiệu quả hơn nếu chống lại những tuyên bố sai sự thật và có hại bằng sự thật hơn là cấm chúng."

⚪ ---- Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine sau khi nhận được một lô UAV cảm tử Shahed mới do Iran sản xuất, theo lời Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine, nói trên TV hôm 20/4. Bà nói, việc Nga tạm dừng các cuộc tấn công trước đây là do Nga cần tích lũy dự trữ và chờ đợi đợt tấn công mới này: “Những kẻ chiếm đóng đã nhận được một loạt UAV mới của Iran, bằng chứng là các dấu hiệu được tìm thấy trên những chiếc UAV bị bắn rơi. Chúng được quân Nga sử dụng để tấn công Mykolaiv Oblast như chúng ta đã thấy. Dấu hiệu tương tự cũng có trên UAV đã tấn công Odesa Oblast.”

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng Thứ Năm, theo một phóng viên Kyiv Independent đưa tin hôm thứ Năm. Người ta nhìn thấy quan chức này tỏ lòng thành kính với những người lính Ukraine đã ngã xuống tại Quảng trường Mykhailivska. Không có tin chính thức nào về chuyến thăm này, cho tới sau đó. Một ngày trước đó, Stoltenberg đã tiếp Tổng thống Petr Pavel của Cộng Hòa Czech tại trụ sở của NATO ở Brussels. Mặc dù Stoltenberg đã ở Ukraine trước khi chiến tranh bắt đầu, nhưng đây là lần đầu tiên ông đến thăm đất nước này kể từ khi Nga bắt đầu chiến sự.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định rằng NATO sẽ sát cánh cùng Ukraine "cho đến chừng nào còn có thể" trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Kiev hôm thứ Năm. "Các đồng minh hiện đang cung cấp thêm máy bay phản lực, xe tăng và xe bọc thép, và quỹ Ukraine của NATO đang hỗ trợ khẩn cấp... Tất cả những điều này đang tạo ra sự khác biệt thực sự trên chiến trường ngày nay. Vị trí xứng đáng của Ukraine là trong gia đình Euro-Atlantic. Vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO. Và theo thời gian, hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp biến điều này thành hiện thực." Zelensky nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào tháng 7 sẽ mang tính "lịch sử" và đã đến lúc kết nạp Ukraine vào NATO: "Không có một rào cản khách quan nào đối với quyết định chính trị mời Ukraine gia nhập liên minh." (ghi chú: có thể đoán là trong vài tuần lễ trước Hội nghị 11-12/7/2023, chiến sự sẽ gay gắt tối đa.)

⚪ ---- Báo Nga Kommersant hôm Thứ Năm 20/4 đưa tin Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Sergei Avakyants, đã bị cách chức chưa đầy một tuần sau một "cuộc kiểm tra bất ngờ". Avakyants đã bị giáng chức xuống làm Giám đốc Sở giám sát các trung tâm huấn luyện thể thao quân sự và giáo dục lòng yêu nước. Chỉ huy Hạm đội Baltic, Đô đốc Viktor Liina, đang được xem xét cho vị trí thay Avakyants.Avakyants, 65 tuổi, là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga từ năm 2012. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 tinh nhuệ của Hạm đội TBD Nga gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận đánh Vuhledar ở tỉnh Donetsk vào tháng 2/2023. Đơn vị này cũng đã tổn thất lớn trong trận chiến giành Pavlivka cũng ở tỉnh Donetsk vào tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 14/4 thông báo bất ngờ kiểm tra Hạm đội hải quân Thái Bình Dương, đồng thời đặt hạm đội này trong tình trạng báo động cao.⚪ ---- Quyết định liệu Nam Hàn sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hay không phần lớn phụ thuộc vào hành động của Nga, theo thông tấn Yonhap hôm thứ Năm, trích dẫn văn phòng tổng thống Nam Hàn. Bản tin đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol nói với giới truyền thông rằng sẽ có thể có một sự thay đổi trong chính sách về việc chỉ cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine. Theo Yoon, Seoul sẽ xem xét hỗ trợ Kiev vũ khí sát thương trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào dân thường. Nga đã cảnh báo Nam Hàn rằng những hành động như vậy sẽ khiến Seoul trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.⚪ ---- Đan Mạch hôm thứ Năm nói sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine với sự hợp tác của Hoà Lan. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói các xe tăng sẽ đến Ukraine vào đầu năm 2024. Đan Mạch cũng cam kết gửi tới 100 xe tăng Leopard 1. Poulsen cho biết ít nhất 80 trong số chúng sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm 2023. "Tham vọng của chính phủ là, so với quy mô của chúng tôi, chúng tôi phải là một trong những nhà tài trợ lớn nhất. Điều này là bởi vì điều quan trọng là những người bạn của chúng tôi ở Ukraine nhận được sự hỗ trợ tối đa", ông nói, theo hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau.⚪ ---- Cộng Hòa chỉ trích Biden đưa 14 biệt kích Mỹ vào Ukraine. Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang bày tỏ sự phẫn nộ về một tài liệu bị rò rỉ cho thấy 14 lính biệt kích của Mỹ đang đóng quân tại Ukraine, mặc dù Pentagon đã nói trong nhiều tháng rằng một nhóm nhỏ TQLC đang đóng quân tại đại sứ quán.Một số nhân vật cực hữu còn đưa ra thuyết âm mưu là có sự hiện diện lớn hơn của quân đội Hoa Kỳ tại Ukraine, điều mà họ cho rằng có nguy cơ xảy ra giao tranh trực tiếp giữa các lực lượng Mỹ và Nga. Nhưng chính quyền Biden nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang cung cấp an ninh và giúp giám sát vũ khí của Mỹ ở Ukraine - một nỗ lực mà đảng Cộng hòa cũng đã yêu cầu.Dân biểu Cory Mills (R-Fla.), người đã gửi lời chỉ trích lên Twitter, nói với The Hill rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Ukraine đang mở ra cơ hội cho “chiến dịch leo thang. Họ không ở đó để tiến hành kiểm toán nhằm xác định tiền đã được phân bổ ở đâu. Và họ không ở đó để cố gắng bảo vệ đại sứ quán.” Mills, thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói về quân đội Hoa Kỳ mà không trích dẫn bất kỳ bằng chứng nào. (ghi chú: ai cũng biết rằng Biden không dám cho 1 lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine, vì chỉ cần 1 quan tài chở xác lính Mỹ từ Ukraine về Mỹ, Biden sẽ thất cử năm 2024 vì hình ảnh này sẽ được Cộng Hòa liên tục sử dụng để kiếm phiếu.)⚪ ---- Tổng công tố Ukraine nói với một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Tư rằng các lực lượng Nga đã gây ra 80.000 trường hợp phạm tội ác chiến tranh, bao gồm các vụ hành quyết tập thể, mồ chôn tập thể, tra tấn và tội ác chống lại loài người. Công tố viên trưởng Andriy Kostin đã làm chứng trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, cùng với hai nạn nhân người Ukraine bị lính Nga gây hại.Kostin nhắc lại lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng Nga đã phạm tội ác chống lại loài người ở Ukraine - không phải ngẫu nhiên hay tự phát, mà là một phần trong các cuộc tấn công có hệ thống và rộng khắp của Điện Kremlin đối với dân thường Ukraine: "Chúng tôi đã quan sát thấy các cuộc tấn công tàn bạo và có chủ ý của Nga vào các khu dân cư. Bệnh viện, trường học, nhà trẻ và thậm chí cả nhà hát ở các thành phố và thị trấn khác nhau của Ukraine."

Kostin cho biết chỉ riêng ở khu vực Kherson, 13.000 trường hợp đã được phát hiện. Các tội ác bao gồm mọi thứ, từ hành quyết tập thể đến hãm hiếp, tra tấn và cưỡng bức di tản, lưu đày. Kostin cho biết khoảng 20 phòng tra tấn ở Nga đã được phát hiện và hơn 1.000 người sống sót đã nộp bằng chứng về việc họ bị tra tấn. Các hình thức tra tấn bao gồm đánh đập bằng gậy và dùi cui cao su, sử dụng điện giật, trấn nước, lột trần nạn nhân và đe dọa giết hoặc cắt xẻo.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như biết "quân đội Nga đang hoạt động kém hiệu quả" ở Ukraine, theo Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Tư. Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng các chuyến thăm gần đây của Putin tới các khu vực của Ukraine cho thấy giới lãnh đạo Nga nhận thức được rằng "mọi thứ đang diễn ra không tốt" và quân đội đang "đấu tranh để đạt được các mục tiêu của mình". Bà nhấn mạnh Nga không có "yêu sách chính đáng hoặc hợp pháp đối với các lãnh thổ Ukraine có chủ quyền này."

⚪ ---- Karine Jean-Pierre cũng tiết lộ rằng chính quyền Biden-Harris sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, đánh dấu đợt trang bị quân viện thứ 36 của Bộ Quốc phòng cho Kiev: "Gói này sẽ bao gồm nhiều đạn dược hơn cho HIMARS do Mỹ cung cấp, các hệ thống hỏa tiễn, cũng như các loại đạn pháo bổ sung." Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau đó cho biết gói viện trợ an ninh trị giá 325 triệu USD. Jean-Pierre mói: "Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để giúp Ukraine bảo vệ chính mình, nền dân chủ và bảo vệ người dân của họ."

⚪ ---- Một tia sáng rực rỡ trên bầu trời Kyiv vào tối ngày 19/4/2023 không phải do lực lượng phòng không của thành phố bắn rớt hỏa tiễn của Nga, mà là “kết quả của một vụ tai nạn vệ tinh của NASA hạ cánh xuống trái đất,” theo lời Tư lệnh Quân sự Thành phố Kyiv, Serhiy Popko viết trên Telegram: “Khoảng 10 giờ tối. vào ngày 19/4, một vật thể không gian phát sáng rực rỡ đã được quan sát thấy trên bầu trời trong ranh giới không phận của Kyiv. Theo thông tin sơ bộ, đây là kết quả của một vụ va chạm vệ tinh của NASA khi hạ cánh xuống Trái đất.”

NASA hôm 17/4 đã cảnh báo vệ tinh RHESSI nặng gần 300 kg đang nghiên cứu Mặt trời từ năm 2002 – và đã ngừng hoạt động từ năm 2018 – sẽ rơi xuống Trái đất trong những ngày tới, mặc dù chúng đã mong đợi nó sẽ xảy ra vài giờ sau đó. Alpha Centauri, một kênh khoa học nổi tiếng, đưa tin quỹ đạo của vệ tinh NASA vừa nói không đi qua không phận Ukraine vào tối 19/4 và suy đoán rằng vật thể trên bầu trời là một bolide - một loại thiên thạch.

NASA cho biết ước tính sẽ rất ít nguy hiểm cho địa cầu, vì tàu vũ trụ nặng 660 pound (gần 300 kg) dự kiến sẽ bốc cháy khi quay trở lại tầng khí quyền, nhưng một số bộ phận có thể rơi xuống đất, theo AP đưa tin. Tính trung bình, một mảnh rác vũ trụ rơi xuống Trái đất mỗi ngày.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết hôm thứ Tư rằng vỡ nợ có thể phá hủy nền kinh tế của đất nước, điều này chủ yếu sẽ gây tổn hại cho tầng lớp trung lưu Mỹ. Theo tổng thống, các dân cử Cộng hòa [ở Quốc hội] đe dọa sẽ cho kinh tế Mỹ vỡ nợ trong trường hợp ông không đồng ý với quan điểm "kinh dị" của họ.

“Hãy bỏ ý định vỡ nợ ra khỏi bàn [thảo luận] và chúng ta hãy có một cuộc trò chuyện thực sự nghiêm túc,” Biden nói. Phát biểu tại hội nghị ở Maryland chỉ vài phút sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy công bố kế hoạch kinh tế của Đảng Cộng hòa, Biden nói rằng đề xuất này sẽ cắt giảm các chương trình mà người Mỹ bình thường chủ yếu dựa vào.

Biden nhấn mạnh: “Trong suốt thời gian đó, ông ta [McCarthy] và các quan chức MAGA đang thúc đẩy nhiều ưu đãi thuế hơn nhằm mang lại lợi ích vượt trội cho những người Mỹ giàu có nhất và các đại công ty lớn nhất. Tất cả dân Mỹ nên thấy rằng, đó là cùng một triết lý ưu đãi giới nhà giàu để giữ việc làm cho giới nhà nghèo trong kiểu mặc quần áo MAGA. Chỉ tệ hơn thôi." (ghi chú: triết lý Cộng Hòa này có tên là "trickle-down" tức là giảm thuế cho đại tư bản để họ tạo ra việc làm cho dân nghèo. Triết lý này không đúng nữa, từ 2 thập niên nay vì giảm thuế cho nhà giàu, họ đem tiền qua TQ, Ấn Độ, VN... mở xưởng tạo ra việc làm cho nước khác, và làm dân Mỹ thêm mất việc làm. Nhưng Cộng Hòa được phần lớn giới nhà giàu ủng hộ.)

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cho biết hôm thứ Tư rằng kế hoạch kinh tế của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ 4,5 nghìn tỷ đô la và nâng giới hạn nợ liên bang đến năm 2024 một cách "có trách nhiệm".

Dự luật "Đạo luật Giới hạn, Tiết kiệm, Tăng trưởng năm 2023" ("Limit, Save, Grow Act of 2023") của Cộng Hòa sẽ đưa chi tiêu tùy ý trở lại mức được thấy trong năm tài chính "trước lạm phát" năm 2022 và hạn chế tăng trưởng chi tiêu ở mức 1% hàng năm, McCarthy nói với các nhà lập pháp đồng nghiệp trong một bài phát biểu. Dự luật sẽ "thu hồi hàng tỷ đô la" trong số tiền chưa sử dụng được phân bổ cho các chương trình COVID, bãi bỏ "đội quân 87.000 kiểm toán viên [Sở Thuế vụ] của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden", chấm dứt "quà tặng xanh" cho các công ty "lãng phí tiền của người nộp thuế" và cấm "tặng quà sinh viên cho người giàu", theo lời DB McCarthy.

McCarthy giải thích rằng dự luật được đề xuất sẽ "khôi phục vai trò lãnh đạo năng lượng của Mỹ", khiến Mỹ "bớt phụ thuộc vào Trung Quốc" và "giúp hàng triệu người Mỹ thoát khỏi đói nghèo", đồng thời nhấn mạnh rằng dự luật cũng sẽ "bảo vệ và duy trì Medicare và An sinh xã hội."

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Israel Yoav Gallant rằng Mỹ đã thực hiện các bước để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong tương lai, theo một báo cáo được Axios công bố hôm thứ Tư.

Trang web này trích dẫn các quan chức Israel tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc điện thoại không được tiết lộ vào ngày 13/4/2023, trong đó Austin trấn an Gallant rằng một vụ rò rỉ tài liệu mật khác sẽ không lặp lại. Dữ liệu được công bố bao gồm thông tin tình báo từ các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Israel.

Người phát ngôn Pentagon Phil Ventura xác nhận rằng cuộc gọi diễn ra vào tuần trước và các bộ trưởng cũng đã thảo luận về tình hình an ninh ở Israel trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng nhằm đáp lại các cải cách tư pháp đã được công bố.

⚪ ---- Thương vụ tăng, nhưng lợi tức giảm. Tesla Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên vào thứ Tư, tiết lộ rằng doanh thu hàng năm của họ tăng 24%, đạt 23,33 tỷ USD. Tuy nhiên, thu nhập ròng tiêu chuẩn GAAP của nhà sản xuất xe hơi đã giảm 24% trong cùng kỳ xuống còn 2,51 tỷ đô la hoặc thu nhập pha loãng (diluted earnings) trên mỗi cổ phiếu là 0,73 đô la.

Nhận xét về triển vọng, Tesla cho biết họ hy vọng "sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 50% [tốc độ tăng trưởng kép hàng năm / compound annual growth rate] trong dài hạn với khoảng 1,8 triệu xe hơi" vào năm 2023. Việc sản xuất Cybertruck dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay tại Texas, theo công ty cho biết thêm.

⚪ ---- Công ty ESPN dự kiến sẽ bắt đầu sa thải nhân viên vào tuần tới như một phần của đợt cắt giảm việc làm thứ hai do Disney có kế hoạch giảm 7.000 nhân viên. Theo một báo cáo được CNBC công bố vào thứ Tư, ESPN đang thảo luận về số lần sa thải chính xác trong bối cảnh các cuộc đàm phán mới với NBA (Hội bóng chày quốc gia) về việc gia hạn hợp đồng với mức phí bản quyền 1,4 tỷ đô la một năm. Disney dự kiến báo cáo kết quả tài chính vào ngày 10 tháng 5, với ESPN dự kiến sẽ công bố kết quả của mình dưới dạng một bộ phận riêng biệt.

⚪ ---- Theo nghiên cứu mới của UCLA, nhiều cư dân Quận Los Angeles không hài lòng lắm với chất lượng cuộc sống nói chung trong khu vực. Những phát hiện này đến từ Quality of Life Index (Chỉ số Chất lượng Cuộc sống), một Sáng kiến dự án Los Angeles tại Trường UCLA Luskin School of Public Affairs đã tạo ra các xếp hạng dựa trên mức độ hài lòng trong chín hạng mục: khu phố, chăm sóc sức khỏe, quan hệ giữa những người thuộc các chủng tộc, dân tộc và tôn giáo khác nhau, an toàn công cộng, việc làm/ Kinh tế, giao thông, giáo dục, chi phí sinh hoạt.

Các nhà nghiên cứu cho biết xếp hạng của Quận L.A. đã cải thiện hai điểm trong năm nay so với năm ngoái, từ 53 lên 55. Nhưng lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cư dân quận, những người lo sợ rằng họ sẽ không đủ khả năng chi trả nhà ở hoặc thực phẩm khi lãi suất tiếp tục tăng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 94% số người được hỏi cho biết họ bị ảnh hưởng bởi lạm phát và chi phí gia tăng cho các nhu cầu cơ bản. Khoảng 82% số người được hỏi cho biết họ có vấn đề với chi phí nhà ở tăng cao trong quận và 58% cho biết đây là mối quan tâm lớn.

Khoảng 30% số người được hỏi cho biết họ lo lắng về việc mất nhà cửa và trở thành vô gia cư, trong khi 25% cho biết họ lo lắng gia đình sẽ bị đói. Khoảng một nửa số người được hỏi kiếm được ít hơn 60.000 đô/năm lo lắng về việc trở thành người vô gia cư.

⚪ ---- California được xếp hạng trong số 20 tiểu bang “tốt nhất” để nghỉ hưu ở Mỹ, theo một báo cáo tháng 1 từ Wallethub. Công ty tài chính cá nhân đã so sánh 47 chỉ số liên quan đến hưu trí và tổng hợp chúng thành ba loại: khả năng chi trả, chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

Các tiểu bang được chấm theo thang điểm 100, với 100 là điểm cao nhất có thể. Một số số liệu, chẳng hạn như chi phí sinh hoạt, được cho trọng số gấp đôi. California chiếm vị trí thứ 18, đạt tổng điểm là 51,64.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Virginia được coi là tiểu bang “tốt nhất” để nghỉ hưu, đạt tổng điểm là 57,55 trong khi Kentucky được coi là “tệ nhất”.

Định cư ở California để nghỉ hưu có thể là một trải nghiệm thú vị đối với nhiều người, nhưng chi phí sinh hoạt và chi phí nhà ở cao có thể cản trở lối sống.

⚪ ---- Thanh Van Nguyen, 54 tuổi, cư dân Anaheim (Quận Vam), đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở Oceanside (Quận San Diego, California) hôm thứ Ba tuần trước, ngày 11/4/2023. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11:55 sáng trên Xa lộ 5, ngay phía bắc Đường Cockleburr. Theo cảnh sát, Nguyen đang lái chiếc Infiniti QX4 đi về hướng nam ở làn thứ hai của xa lộ thì anh tông vào phía sau một chiếc xe tải, khiến chiếc Infiniti lật ngửa, nằm chắn ngang đường cao tốc. Khi cảnh sát tới, Nguyen đã chết tại hiện trường.

---- TIN VN. Việt Nam phản đối Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Theo Báo Tiền Phong. Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 11/5-16/8. Bộ Ngoại giao VN tuyên bố, hành động này vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

---- TIN VN. Phụ nữ Đài Loan tới VN giải phẫu thẩm mỹ, chết vì phẫu thuật. Theo VnExpress. Năm ngày sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, người phụ nữ 45 tuổi khó thở, không nói chuyện được, hai ngày sau tử vong. Ngày 18/4, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết người này ngụ Đồng Nai, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), phẫu thuật tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, quận 10, ngày 2/4 và xuất viện hôm sau. Trưa 7/4, người này khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai, cấp cứu, tử vong sau đó hai ngày.

---- TIN VN. Ngành bất động sản gặp khó khăn, hại lây ngành gỗ. Theo Báo Kinh Tế Đô Thị. Doanh nghiệp ở nhiều ngành sản xuất chủ lực đang cùng lúc đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Đó là tình trạng đơn hàng sụt giảm mạnh, cạn kiệt dòng tiền. Điều này khiến phần lớn doanh nghiệp phải chật vật duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Đỗ Xuân Lập cho hay, từ quý I/2023 đến nay, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2022. Do tình cảnh chung của các doanh nghiệp là không có đơn hàng xuất khẩu nên dự kiến năm 2023, giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt tương đương năm 2022. “Chưa kể, do ngành bất động sản gặp khó khăn, gỗ lại là mặt hàng “cộng sinh” với thị trường bất động sản, do đó nếu bất động sản không khởi sắc, thì thị trường đồ gỗ trong nước cũng không thể tăng trưởng được” – ông Đỗ Xuân Lập bày tỏ.

---- TIN VN. Doanh nghiệp Đà Nẵng đóng cửa nhiều hơn số thành lập mới vì chi phí tăng, lạm phát, cạn vốn... Theo Báo Dân Việt. Theo Tổng cục thống kế vừa công bố, lần đầu tiên trong cả nước, các quý I từ trước đến nay, số doanh nghiệp đóng cửa, rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong đó có Đà Nẵng. "Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể chủ yếu ở quy mô nhỏ. Số lượng lao động từ 5-30 người, không kham nổi chi phí thuê mặt bằng và trả lương nhân viên. Lĩnh vực tạm ngừng, giải thể tập trung chủ yếu các nhóm ngành: Buôn bán, bán lẻ; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ lưu trú, ăn uống; tư vấn, thiết kế, quảng cáo; các dịch vụ khác", đại diện Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết. Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng còn cho hay, khó khăn về dòng tiền đang ảnh hưởng không nhỏ tới việc duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với việc dòng vốn lại đang cạn kiệt, lãi xuất tăng cao, khả năng tiếp cận vốn khó khăn, sức ép lạm phát, tăng chi phí sản xuất khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

---- HỎI 1: Người Hoa ở Úc phần lớn tin TQ, Nga hành động trách nhiệm, nhưng không tin Ấn Độ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới đã chỉ ra rằng niềm tin của người Úc gốc Hoa đối với Trung Quốc và Ấn Độ khác với người Úc nói chung, với hầu hết người Úc gốc Hoa tin tưởng Trung Quốc hành động có trách nhiệm, trái ngược với quan điểm chung của người Úc.

Ngược lại, phần lớn người Úc tin tưởng Ấn Độ nhưng hầu hết người Úc gốc Hoa thì không, theo khảo sát thường niên “Being Chinese in Australia” (“Là người Trung Quốc ở Úc”) năm 2022 của Viện Lowy. Ấn Độ là quốc gia ít được người Úc gốc Hoa tin tưởng nhất trong cuộc khảo sát này.

Người Úc gốc Hoa tin tưởng Nga sẽ làm điều đúng đắn trên toàn cầu nhiều hơn một chút so với Ấn Độ ở mức 37%, so với 5% dân số Úc nói chung.

Australia đã coi Ấn Độ là đối tác thương mại và đồng minh trong bối cảnh quan hệ không mấy mặn nồng với Trung Quốc, mặc dù Australia đã vấp phải sự chỉ trích về quyết định liên tục không công khai chỉ trích việc Ấn Độ từ chối lên án Nga và hành vi vi phạm nhân quyền của nước này với cộng đồng người Hồi giáo.

Hơn một phần ba người Úc gốc Hoa tiếp tục báo cáo rằng họ bị đối xử khác biệt hoặc ít thuận lợi hơn vì di sản [gốc Hoa] của họ trong năm qua, mặc dù 75% số người tham gia khảo sát bày tỏ cảm giác thân thuộc tuyệt vời hoặc vừa phải đối với Úc.

Một phần năm người Úc gốc Hoa (20%) cho biết họ bị gọi bằng những cái tên xúc phạm vì di sản của họ vào năm 2022, theo cuộc khảo sát hàng năm “Là người Trung Quốc tại Úc” của Viện Lowy cho năm 2022. Nhưng con số này đã giảm từ 31% vào năm 2020.

Chi tiết:

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3217612/most-chinese-australians-distrust-india-compared-rest-population-survey-finds

---- HỎI 2: Có phải 70% dân Mỹ bi quan về kinh tế?

ĐÁP 2: Chỉ 69% thôi, là kỷ lục rồi. Con số kỷ lục 69% công chúng có quan điểm tiêu cực về nền kinh tế cả hiện tại và tương lai, theo Khảo sát kinh tế toàn nước Mỹ mới nhất của CNBC.

Xếp hạng tán thành của Tổng thống Joe Biden đã giảm 2 điểm phần trăm xuống 39% và xếp hạng không tán thành của ông tăng một điểm lên 55% so với cuộc khảo sát tháng 11.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2023/04/18/public-pessimism-on-the-economy-hits-a-new-high-cnbc-survey-shows.html

