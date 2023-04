Họp báo trước tòa hôm Thứ Ba 18/4/2023: thỏa thuận đã đạt được, Fox Corp bồi thường Dominion 787,5 triệu đô la vì Fox News làm loa kèn cho Trump để bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.

- LS Dominion: mới là khúc dạo đầu, khi buộc Fox News bồi thường 787 triệu đô vì bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020, còn 6 đơn kiện kế tiếp.

- Thương lượng: Fox Corp bồi thường Dominion 787,5 triệu đô vì Fox News làm loa kèn cho Trump để vu khống bầu cử 2020.

- Fox News ấp úng về tin dàn xếp 787,5 triệu đô bồi thường Dominion

- Báo Mỹ kiện Văn khố, Bộ Tư Pháp, FBI đòi tìm cho ra các tin nhắn bị Mật vụ xóa về ngày bạo loạn 6/1/2021 để Trump tử thủ Bạch Ốc

- Trước khi đạt thương lượng bồi thường, Fox News hù dọa, sẽ cho phim hoạt họa "The Simpsons" ra cãi cho Fox News.

- Các đại cử tri Cộng Hòa giả mạo ở Georgia mà Trump tuyển về thủ đô ngày 6/1/2021 quay sang tố nhau để chạy tội.

- Biện lý Quận Fulton (Georgia) hứa miễn tố cho một số đại cử tri giả nào chịu kể hết. Luật sư Cộng Hòa ém lời hứa này.

- Tính chung: Trump lại xuống điểm, nhưng vẫn hơn DeSantis.

- Tại các tiểu bang chiến trường: Trump thua điểm DeSantis. Trump sẽ thua Biden, nhưng DeSantis sẽ thắng Biden.

- Tòa Moscow phạt cụ bà Nga 70 tuổi $490 về tội "làm mất uy tín" của quân đội Nga vì khen Zelensky là "đẹp trai".

- Ukraine: dàn phòng không Patriot đầu tiên đã đến Ukraine.

- Báo Đan Mạch: Nga có kế hoạch phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Nga chối, nói tin vịt.

- Đức: sẽ gửi dàn phòng không Patriot với hỏa tiễn cho Ukraine.

- Các cựu chỉ huy quân đánh thuê Wagner thú nhận đã giết thường dân, già trẻ, nam nữ Ukraine hàng loạt

- Mỹ: Ngoại trưởng Brazil nói về Ukraine là không trung lập, đã sai lầm khi nói Mỹ, Châu Âu không muốn hòa bình

- Tình báo Ukraine: đã tìm ra danh tính tội phạm chiến tranh người Nga đã chặt đầu một tù binh Ukraine

- Mỹ: Nga cáo buộc phóng viên Mỹ Evan Gershkovich là vô căn cứ.

- Công ty Meta Platforms sẽ cắt thêm 4 ngàn người

- Cháy bệnh viện ở Bắc Kinh: chết 29 người.

- LHQ: dân số Ấn Độ 1,429 tỷ người, TQ là 1,426 tỷ người.

- Vợ chồng Joe Biden nộp thuế 170.000 USD cho năm 2022.

- Tổng thống Mexico lên án Mỹ do thám chính phủ Mexico.

- LHQ nói với Mỹ, lo ngại về chuyện tình báo Mỹ theo dõi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

- Mỹ truy tố 3 công dân Nga và 4 công dân Mỹ vì can thiệp bầu cử Mỹ dưới sự bao che của chính phủ Nga.

- Cựu DB Cộng Hòa Liz Cheney ra hồi ký và lời cảnh báo về Trump và Cộng hòa sau bạo loạn 6/1/2023.

- New York: khu nhà đậu xe sập.

- Joe Biden ký sắc lệnh, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc dài hạn.

- Công ty Đài Loan Foxconn sẽ mở rộng sản lượng xe điện của mình trên toàn cầu, mở xưởng ngay ở thị trường.

- Quận Cam: nổ súng, 1 chết, 2 cậu vị thành niên bị bắt.

- Massachusetts: Calvin Roberson sẽ thú tội ngộ sát vì giết cô Loan Nguyen ở tiệm Perfect Nails II

- Texas: David Tran sẽ phải ngồi tù 5 năm sau khi nhận tội đá vào đầu một trung sĩ Cảnh sát.

- Quận Cam: Sheila Marie Ritze bị kết án 21 năm 10 tháng tù vì giúp Hoàng Xuân Lê giết Dao ngoài biển. Lê cơ nguy bị chung thân.

- TIN VN. Trưởng khoa tại Đại học Luật Hà Nội bị "tố" cưỡng dâm đã thôi việc (không ra tòa lãnh án).

- TIN VN. Thêm 5 container điều xuất khẩu có nguy cơ mất trắng.

- TIN VN. Doanh nghiệp cắt giảm lao động khi xuất khẩu thủy sản tụt dốc.

- HỎI 1: Sở Di Trú Nhật Bản sẽ trải thảm đỏ, mời chuyên gia vào? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Xã hội Nam Hàn lão hóa tăng tốc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/4/2023) ---- Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo biểu đồ trực tiếp về dân số toàn cầu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho thấy hôm thứ Tư. Theo biểu đồ, Ấn Độ hiện là nơi sinh sống của gần 1,429 tỷ người và Trung Quốc là gần 1,426 tỷ người. Đầu năm nay, Liên Hợp Quốc ước tính rằng Ấn Độ có thể vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân Jill đã trả khoảng 170.000 USD tiền thuế cho năm 2022, theo tờ khai thuế chung của họ được Bạch Ốc công bố hôm thứ Ba. Hai vợ chồng cho biết họ kiếm được 579.514 đô la trong tổng thu nhập đã điều chỉnh, thấp hơn một chút so với thu nhập năm 2021 của họ. Phần lớn thu nhập của họ đến từ khoản lương 400.000 USD của Biden. Họ đã trả 137.658 USD tiền thuế thu nhập liên bang, với thuế suất thuế thu nhập liên bang hiệu quả là 23,8%, đồng thời cũng nộp thuế thu nhập của tiểu bang ở Delaware và Virginia, nơi đệ nhất phu nhân làm giảng viên tại Đại học Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA).

⚪ ---- Fox News vẫn còn loanh quanh, không nói. Người dẫn chương trình truyền thông của Fox News, Howard Kurtz, không thể tự nhắc lại khoản dàn xếp khổng lồ trị giá 787,5 triệu đô la mà chủ nhân của anh ấy đã trả cho Công ty máy bỏ phiếu Dominion vào thứ Ba, tuyên bố rằng anh không thể “xác nhận một cách độc lập” số tiền này. Kurtz, người bị Fox cấm đưa tin về vụ kiện Dominion trước khi nới lỏng hạn chế đó vào tháng trước, đã xuất hiện nhiều lần trên sóng để thảo luận về dàn xếp gây sốc hôm thứ Ba. Báo cáo đầu tiên của Kurtz về chương trình phát sóng của người dẫn chương trình Fox News Neil Cavuto diễn ra ngay trước khi các luật sư của Dominion công bố con số đô la gây chấn động trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trên Báo cáo đặc biệt hai giờ sau đó, người dẫn chương trình MediaBuzz chỉ tuyên bố: “Một luật sư của Dominion đã đưa cho các phóng viên một con số đô la cho việc dàn xếp, nhưng tôi không thể xác nhận điều đó một cách độc lập.” Ngoài ra, Kurtz đã lưu ý rằng “chắc chắn có sự thất vọng đối với các mạng khác sẽ thích thú với cảnh tượng này” về các giám đốc điều hành của Fox News và các ngôi sao đứng ra làm nhân chứng khai trước đại bồi thẩm đoàn. Mặc dù Kurtz không thể cho khán giả biết Fox đã phải trả bao nhiêu cho những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 của mình, nhưng ít nhất Cavuto đã kết thúc chương trình phát sóng của mình bằng cách báo cáo rất nhanh con số.

⚪ ---- Một đơn kiện từ truyền thông có thể sẽ làm Trump và MAGA Cộng Hòa lạnh cẳng. Một đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang hôm thứ Tư tìm cách buộc Văn khố Quốc gia tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Tư pháp trong việc tìm lại các tin nhắn văn bản (text messages) từ cả Cơ quan Mật vụ và lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa dường như đã bị xóa mất trong vài ngày sau bạo loạn 6/1/2021.

Đơn kiện, được đệ trình thay mặt cho Ken Klippenstein, một phóng viên của báo The Intercept, yêu cầu Văn khố QG phải yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp hỗ trợ nếu một cơ quan không hành động để khôi phục tin nhắn. Hồi tháng 7/2022, các nhà lập pháp đã được Tổng thanh tra Bộ Nội an Joseph Cuffari thông báo rằng Cơ quan Mật vụ đã “xóa” các tin nhắn văn bản từ ngày 6/1/2021, điều mà cơ quan này cho biết xảy ra do quá trình chuyển đổi sang một phần mềm điện thoại mới diễn ra chỉ vài tuần sau đó. cuộc tấn công vào Điện Capitol.

Tin nhắn văn bản từ Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa lúc bấy giờ là Chad Wolf và cấp phó của ông, Ken Cuccinelli, cũng bị thất lạc trong quá trình “đặt lại” điện thoại của chính phủ trong quá trình chuyển đến chính quyền Biden. Cùng với nhau, việc tẩy xóa thể hiện một tổn thất lớn đối với những người đang xem xét nỗ lực ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020, cả về việc xem xét những mật vụ chung quanh Trump nói gì trong ngày bạo loạn 6/12021 và nhiều ngày sau đó, trong đó có lệnh trực tiếp từ Trump yêu cầu mật vụ và Bộ Nội an tịch thu các máy bỏ phiếu.

Kel McClanahan, luật sư trong vụ kiện và là giám đốc điều hành của công ty luật phi lợi nhuận National Security Counselors, cho biết nghĩa vụ phải làm như vậy theo luật sẽ đưa các nhân sự và nguồn lực kỹ thuật của FBI và Bộ tư pháp vào vấn đề này: “Tất cả những gì Văn khố thực sự có thể làm là đặt câu hỏi và họ im lặng thì thôi. Nhưng FBI và Bộ có thể gửi trát đòi để buộc [những kẻ nghi xóa tin nhắn] phải trả lời.”

⚪ ---- Chỉ mới là khúc dạo đầu, vì chuyện còn dài, còn gay cấn, sau khi Fox News chịu thương lượng bồi thường Dominion 787 triệu đô la bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020. Thế nhưng Fox News mới chỉ là sự khởi đầu, theo lời Justin Nelson, luật sư chính của Dominion cho biết trên CNN đêm thứ Ba: họ sẽ truy lùng một số người khác đã làm loa kèn cho Trump để tuyên bố sai sự thật tương tự và làm tổn hại danh tiếng của Dominionm.

"Điều mà thỏa thuận này ngày nay cho thấy rằng tiêu chuẩn ác ý thực sự không chỉ nằm trên giấy tờ ... các nhà báo không thể cố ý nói dối," Nelson nói. "Các nhà báo không thể nói một điều riêng tư và một điều khác trước công chúng. Và khi chúng tôi có sự bảo vệ đó và biết rằng trên thực tế, có sự bảo vệ của tiêu chuẩn ác ý thực tế, và đó là từ Bản sửa đổi đầu tiên. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng các nhà báo sẽ tiếp tục đưa tin về sự thật và sẽ làm như vậy với sự tự do hoàn toàn mà Tu chính án thứ nhất cho phép."

Nelson nói, "Đây là một trong 7 vụ kiện. Vụ này đã được giải quyết hôm nay. Còn 6 vụ nữa. Và tôi nghĩ nó gửi một thông điệp tới sáu vụ kiện khác rằng trách nhiệm giải trình cũng đang đến. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi có các vụ kiện chống lại Newsmax, chống lại One America News, chống lại Sidney Powell, chống lại Rudolph Giuliani và Mike Lindell và MyPillow và Patrick Byrne. Và nhiều người trong số họ vẫn đang tuyên truyền những lời dối trá này về cuộc bầu cử, và chúng vẫn đang có tác dụng."

"Vì vậy, chúng tôi dự định buộc mọi người phải chịu trách nhiệm bởi vì, như chúng tôi đã nói, sự thật thực sự quan trọng và nếu bạn nói dối, điều đó sẽ dẫn đến hậu quả", ông Nelson nói thêm. "Nó đã gây hậu quả cho Dominion trong ... một đòn nặng nề đối với danh tiếng mà nó đã có trong vài năm qua và những lời đe dọa, những lời đe dọa tử vong mà công ty thực sự tiếp tục nhận được, và nó đã gây ra hậu quả cho Fox. Hôm nay họ đã trả gần 3/4 tỷ đô la."

⚪ ---- Fox News và Dominion Voting Systems đã đồng ý dàn xếp thành công về việc đài Fox loan tin về những tuyên bố sai sự thật của Trump về gian lận bầu cử năm 2020. Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra sau nhiều tháng đấu tranh tại phòng xử án giữa hai bên, trong thời điểm từng được nhiều người coi là thời điểm tạo tiền lệ cho luật phỉ báng có thể làm thay đổi nghiêm trọng sức khỏe tài chính và uy tín của hãng tin tức truyền hình cáp lớn nhất đất nước.

Thỏa thuận được đưa ra chỉ vài giờ trước khi mở các cuộc tranh luận trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng dự kiến bắt đầu tại phòng xử án Delaware, bảo vệ Fox khỏi những gì có thể là một khoảng thời gian mệt mỏi và có khả năng đáng xấu hổ trong vài tuần tập trung vào xung đột nội bộ của nó vào khoảng thời gian cuộc bầu cử năm 2020. Chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ ngay lập tức nhưng luật sư Justin Nelson của Dominion cho biết thỏa thuận đã đạt được vào khoảng 787,5 triệu đô la.

Fox News vẫn cố gắng bịa đặt kiểu mới. Trong một tuyên bố, Fox News Media cho biết mạng "rất vui" khi đạt được thỏa thuận và họ thừa nhận "các phán quyết của Tòa án kết luận một số tuyên bố về Dominion là sai. Chúng tôi hy vọng rằng quyết định của chúng tôi trong việc giải quyết tranh chấp này với Dominion một cách thân thiện, thay vì sự gay gắt của một phiên tòa gây chia rẽ, sẽ cho phép đất nước tiến lên từ những vấn đề này.”

Ban đầu, Dominion đã kiện Fox News vào năm 2021, cho rằng mạng này cố tình phát sóng thông tin sai lệch về nhu liệu của công ty máy bỏ phiếu đang được Trump và các đồng minh của ông quảng bá một cách sai rằng phiếu bầu Trump bị lật ngược thành phiếu bầu Biden.

Thông tin liên lạc nội bộ và lời khai gửi cho luật sư của Dominion trong những tháng gần đây cho thấy những người dẫn chương trình và giám đốc điều hành hàng đầu của Fox thú nhậnv ới nhau rằng Trump chỉ vu khống và bịa đặt, nhưng Fox News cần làm loa kèn theo Trump để câu khán giả.

Fox đã lập luận trong hồ sơ tòa án và các tuyên bố công khai rằng những bình luận của nhân viên của họ do Dominion công khai là "hái quả anh đào" (“cherry picked”: lựa chọn, không đầy đủ) trong khi lập luận rằng những cáo buộc của Trump và các cộng sự của ông ấy là đáng tin cậy, vì vậy mạng này có nhiệm vụ báo chí phải trình bày chúng với khán giả — đông khán giả nhất trong truyền hình cáp.

Vụ kiện của Dominion tập trung vào một số tuyên bố của các đồng minh của Trump đối với Fox, bao gồm cả những tuyên bố ngông cuồng của luật sư Sidney Powell và những người khác rằng Dominion đã sử dụng nhu liệu “theo chỉ đạo” của cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez để xoay chuyển cuộc bầu cử chống lại Trump.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Delaware Eric Davis, người đã giám sát vụ án, hồi đầu tháng này khi đưa vụ kiện ra xét xử đã phán quyết rằng những tuyên bố của các cộng sự của Trump trong câu hỏi là sai sự thật. Davis cũng từ chối những nỗ lực của Fox nhằm loại bỏ các yêu sách của Dominion trước khi đưa vụ việc ra trước bồi thẩm đoàn dựa trên các đặc quyền của Tu chính án thứ nhất.

Những tiết lộ từ vụ kiện cho đến nay đã tạo ra một loạt chuyện xấu hổ cho mạng cáp. Người dẫn chương trình hàng đầu Tucker Carlson đã gửi tin nhắn rằng y ghét Trump “cuồng nhiệt”. Carlson và đồng nghiệp dẫn chương trình giờ vàng Sean Hannity đã nói về việc các phóng viên Fox bị sa thải vì đã kiểm tra sự thật về Trump. Và tài năng hàng đầu của Fox được thể hiện trong các tin nhắn văn bản xúc phạm riêng Powell về những tuyên bố ở trung tâm của vụ kiện.

Họp báo trước tòa hôm Thứ Ba 18/4/2023: thỏa thuận đã đạt được, Fox Corp bồi thường Dominion 787,5 triệu đô la vì Fox News làm loa kèn cho Trump để bịa đặt về "gian lận" bầu cử 2020.

Thẩm phán Davis đã nói trong các phiên điều trần trước khi xét xử cho thấy ông sẽ không ngăn Dominion gọi Rupert Murdoch, chủ tịch của Fox Corp., để làm chứng với tư cách là nhân chứng trực tiếp, có khả năng tạo tiền đề cho một khoảnh khắc kịch tính và chưa từng có ở Mỹ lịch sử truyền thông.

⚪ ---- Trước khi đạt thương lượng bồi thường, Fox News đã hù dọa hôm thứ Ba rằng họ sẽ tự bảo vệ mình trước những tuyên bố phỉ báng bằng cách cho ban giám khảo xem một phần các tập của "The Simpsons". Vào ngày xét xử đầu tiên trong vụ kiện của Dominion Voting Systems chống lại Fox News, bị cáo đã thông báo với tòa án rằng danh sách bằng chứng của họ bao gồm các đoạn phim từ các tập của The Simpsons, một phim hoạt hình được phát sóng trên mạng truyền hình Fox từ năm 1989.

Theo NBC News, danh sách bao gồm bốn clip từ chương trình truyền hình nổi tiếng. Trong ba clip, nhân vật Homer Simpson được thể hiện đang cân nhắc một ứng cử viên tổng thống khác ngoài Donald Trump. Đoạn clip thứ tư cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu cho Trump. Disney đã mua lại "The Simpsons" trong thương vụ mua tài sản giải trí của Rupert Murdoch vào năm 2019.

Video này dài 1:36 phút, được Fox News ghi vào hồ sơ biện hộ, rằng sự chia rẽ ý kiến là bình thường. Clip này nói về bầu cử 2016, tranh cử Tổng Thống giữa Trump và bà Hillary Clinton. Tại sao luật sư chọn hoạt họa "The Simpsons" ra để nói rằng Fox News vô tội [đối với đơn kiện của Dominion] thì hơi khó hiểu. Bạn nên xem:

⚪ ---- Các đại cử tri Cộng Hòa giả mạo ở tiểu bang Georgia mà cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyển dụng như một phần trong nỗ lực duy trì quyền lực thất bại của ông đang bắt đầu chỉ tay vào tố nhau để tự chạy tội, theo tài liệu tòa án tiết lộ hôm thứ Ba. Biện lý quận Fulton Fani Willis, công tố viên khu vực Atlanta, người đang điều tra nỗ lực của Trump nhằm thúc đẩy nền dân chủ Mỹ ở đó, đã đưa ra các chi tiết trong một bản ghi nhớ pháp lý cho một thẩm phán tiểu bang — một bản gợi ý về các cáo trạng hình sự sắp tới.

Theo bản ghi nhớ, vào tháng 7/2022, các công tố viên đã đưa ra các thỏa thuận xóa tội cho “các đại cử tri thay thế” nào chịu hợp tác với cuộc điều tra — nhưng luật sư bào chữa của họ hiện bị cáo buộc không bao giờ nói với họ về thỏa thuận tiềm năng. Theo khuyến nghị của đại bồi thẩm đoàn với mục đích đặc biệt vào tháng 12/2022 rằng Biện Lý tìm kiếm các bản cáo trạng chống lại một số người liên quan đến âm mưu lừa đảo, nên các nhà điều tra đã tăng áp lực.

.

Thế rồi, các quan chức Đảng Cộng hòa và các nhà hoạt động chính trị này hiện đang bắt đầu lo lắng, phải tự lo cứu bằng cách chịu khai ra — một bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi các điều tra viên của Willis gặp gỡ những đại cử tri giả này hồi tuần trước.

Hôm Thứ Tư và thứ Sáu, “một số cử tri tuyên bố rằng một cử tri khác… đã thực hiện các hành vi vi phạm luật Georgia và họ không tham gia vào các hành vi bổ sung này,” Willis giải thích trong hồ sơ tòa án của mình. Hồ sơ của Biện Lý trình tòa hôm thứ Ba là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chính xác ai sẽ bị buộc tội hình sự khi Willis tìm kiếm một bản cáo trạng thông qua đại bồi thẩm đoàn Atlanta — dự kiến công khai xét xử trong những tuần tới.

⚪ ---- Văn phòng Biện lý Quận Fulton đã đưa ra các thỏa thuận miễn tố cho một số đại cử tri giả đã tập trung tại Tòa nhà Quốc hội vào năm 2020 để bỏ phiếu Đại cử tri đoàn cho cựu Tổng thống Donald Trump. Tiết lộ đã được công khai vào thứ Ba trong một hồ sơ từ văn phòng Biện Lý, văn phòng này cũng yêu cầu một trong những luật sư đại diện cho những cử tri đó bị loại khỏi vụ án.

Theo hồ sơ, Luật sư Kimberly Burroughs Debrow, người đại diện cho 10 đại cử tri [giả mạo], đã không thông báo cho khách hàng của mình về các thỏa thuận miễn tố tiềm năng sau khi chúng được đề nghị vào mùa hè năm ngoái. Trong hồ sơ, Willis cho biết việc Debrow đại diện cho 10 đại cử tri giả đã trở thành một “mớ hỗn độn không thể thực hiện được và có đạo đức” sau khi các cuộc phỏng vấn với một số đại cử tri vào tuần trước cho thấy họ đã nói với nhóm điều tra rằng “không có đề nghị miễn trừ tiềm năng nào được đưa ra cho họ trong 2022.” Nghĩa là, luật sư giấu đề nghị miễn tố của Biện Lý.

.

⚪ ---- Trump lại xuống điểm, nhưng vẫn hơn DeSantis. Theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov, cựu Tổng thống Donald Trump hồi 2 tuần trước đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa sau bản cáo trạng của ông ở New York - nhưng giờ đây, sự ủng hộ đó dường như đang giảm đi nhanh chóng.

Cuộc khảo sát với 1.530 người Mỹ trưởng thành, được thực hiện từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, cho thấy Trump vẫn dễ bị tổn thương — và không thể tránh khỏi — trong cuộc đua giành đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa.

Chỉ hai tuần trước, Trump đã bỏ xa Thống đốc Ron DeSantis của Florida, đối thủ tiềm năng mạnh nhất của ông, 26 điểm phần trăm trong cuộc so tài một đối một giữa những cử tri tự nhận mình là đảng viên Cộng hòa hoặc cử tri độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa (57% so với 31%). ). Đó là sự dẫn trước rộng nhất của cựu tổng thống cho đến nay.

Tuy nhiên, từ đó, lợi thế của Trump so với DeSantis đã giảm 10 điểm (52% xuống 36%). Và trong khi Trump vẫn giữ được sự ủng hộ của đa số - chỉ vừa đủ thôi - trong cuộc đối đầu trực tiếp với DeSantis, thì Trump đã tụt xuống dưới 50% khi đọ sức với toàn bộ phe Cộng hòa, giảm 3 điểm (xuống còn 49%) kể từ đầu năm Tháng tư.

⚪ ---- Nhưng một dấu hiệu bi quan cho Trump: đang thua điểm DeSantis suýt soát ở các tiểu bang chiến địa. Thống đốc Florida Ron DeSantis suýt soát dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở các tiểu bang chiến trường Arizona và Pennsylvania, theo một cuộc thăm dò về một cuộc đọ sức giả định giữa Biden vs. DeSantis trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát tương tự cho thấy Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở hai tiểu bang dao động, mặc dù với tỷ suất lợi thế sít sao.

Cuộc thăm dò, được thực hiện từ ngày 11/4 đến ngày 13/4 bởi công ty của Cộng Hòa Public Opinion Strategies và do McClatchyDC thu được, sẽ củng cố lập luận từ nhiều người ủng hộ DeSantis rằng đảng Cộng hòa Florida dễ bầu cử hơn cựu tổng thống. Trump đã thất bại trong cuộc tái đắc cử vào năm 2020 và tiếp tục khiến một số cử tri ôn hòa xa lánh với những tuyên bố sai sự thật liên tục rằng cuộc đua đã bị đánh cắp khỏi tay ông.

Nhận thức về sức mạnh tổng tuyển cử của thống đốc so với Trump đã giúp thúc đẩy sự gia tăng của ông trong các cuộc thăm dò bầu cử sơ bộ GOP 2024, mặc dù DeSantis vẫn chưa chính thức tham gia cuộc đua.

Tại Pennsylvania, theo cuộc thăm dò, DeSantis dẫn trước Biden 45% so với 42%, trong khi Trump thua Biden với tỷ lệ 42% so với 46%.

Cuộc khảo sát cho thấy ở Arizona, DeSantis dẫn trước Biden 48% so với 42%. Tuy nhiên, Trump thua phiếu Biden với tỷ lệ 44% so với 45%.

⚪ ---- Công ty Meta Platforms sẽ tiến hành một đợt sa thải khác, theo Vox đưa tin. Meta, công ty khổng lồ công nghệ, dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 4 ngàn việc làm vào thứ Tư ngoài 11.000 việc làm đã bị cắt giảm vào tháng 11/2021 và 10.000 việc làm đã được Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg công bố vào tháng 3/2022. Theo tin này, đợt sa thải tháng 4/2023 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận công nghệ, trong khi đợt sa thải tháng 5/2023 sẽ ảnh hưởng đến khía cạnh kinh doanh của công ty.

⚪ ---- Một đám cháy bùng phát tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm thứ Ba được biết là đã giết chết ít nhất 29 người. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện Changfeng Bắc Kinh ở quận Fengtai của thành phố. Các đội phản ứng khẩn cấp nhận được tin báo về vụ việc vào buổi chiều và ngọn lửa đã được dập tắt khoảng nửa giờ sau đó. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng.

⚪ ---- Một cụ bà Nga 70 tuổi đã bị truy tố về tội "làm mất uy tín" của quân đội Nga sau khi bà mô tả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "đẹp trai". Theo trung tâm nhân quyền Memorial, một tòa án ở Moscow đã phạt cụ bà Olga Slegina một khoản tiền 40.000 rúp ($490) vì những bình luận mà bà đưa ra vào tháng 12/2022. Vào thời điểm đó, khi đến thăm một trung tâm y tế ở Nalchik, Cộng hòa Kabardino-Balkaria, cụ bà Slegina đã đáp lại nhận xét của một người phụ nữ khác rằng Zelensky là "xấu xí" bằng cách khen ngợi nhà lãnh đạo Ukraine. “Zelensky là một thanh niên đẹp trai với khiếu hài hước, mọi người đã cười trước những trò đùa của anh ấy trước đó,” Slegina cho biết.

Cụ bà tiếp tục hỏi một người dân địa phương rằng liệu người Ukraine trong khu vực có biết hô vang “Vinh quang cho Ukraine” hay không. Cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà Slegina chỉ vài ngày sau đó và cáo buộc cụ bà đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Sau khi bị thẩm vấn, cụ bà đã ký vào một tài liệu mà cảnh sát đưa cho cụ bà rằng cụ bà thậm chí không thể đọc được do mắt bị đục thủy tinh thể, nói rằng lúc đó cụ bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng muốn “mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt”.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết hôm thứ Tư rằng các hệ thống phòng không Patriot đầu tiên đã đến Ukraine. Ukraine đang hy vọng tích lũy vũ khí của phương Tây trước cuộc tấn công mùa xuân đã lên kế hoạch. "Ngày nay, bầu trời Ukraine tươi đẹp của chúng ta trở nên an toàn hơn nhờ các hệ thống phòng không Patriot đã đến Ukraine. Lực lượng phòng không của chúng ta đã làm chủ chúng nhanh nhất có thể. Và các đối tác của chúng ta đã giữ lời", theo Reznikov cho biết trong một tuyên bố. Ông cảm ơn các bộ trưởng quốc phòng và người dân Hoa Kỳ, Đức và Hoà Lan đã đồng ý gửi các dàn phòng không này đến Ukraine.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư đã bác bỏ lời tố cáo rằng Nga đang lên kế hoạch phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước khu vực Scandinavi. Bản tin từ hãng truyền thông DR của Đan Mạch cho biết Nga đang định tọa độ bản đồ "các trang trại gió ngoài khơi, đường ống dẫn khí đốt và cáp điện và internet ở vùng biển xung quanh Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển" để thực hiện các cuộc tấn công vào một ngày trong tương lai.Peskov cho biết DR "đã phạm sai lầm trong cuộc điều tra của họ" và bản tin là một nỗ lực khác để "đổ lỗi một cách vô căn cứ cho Nga về mọi thứ." Ông nói rằng thay vào đó, các quốc gia Scandinavi nên "chú ý nhiều hơn đến chủ đề tấn công khủng bố vào Nord Stream" và lặp lại lời kêu gọi của Nga về một cuộc điều tra quốc tế minh bạch.⚪ ---- Đức đã cung cấp một hệ thống phòng không Patriot với hỏa tiễn cho Ukraine, theo một tài liệu được đăng trên trang web của chính phủ Đức cho thấy hôm thứ Ba. Bản cập nhật mới nhất về danh sách chuyển giao quân sự của Berlin cho Kiev cũng cho thấy Đức đã gửi thêm 16 xe tải Zetros và hai xe bảo vệ biên giới nữa trong tuần này. Dàn pòng không Patriot do công ty Raytheon Technologies của Mỹ sản xuất.⚪ ---- Các cựu chỉ huy quân đánh thuê Wagner đã thú nhận đã phạm tội ác chiến tranh chống lại người Ukraine theo lệnh của người sáng lập và lãnh đạo Yevgeny Prigozhin trong một cuộc phỏng vấn với dự án nhân quyền của Nga Gulagu.net. Các chỉ huy đã kể chi tiết về cách họ giết người một cách dã man, bao gồm cả việc hành quyết hơn 20 trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine, và cho nổ một cái hố chứa hơn 50 tù nhân bị thương, trong một video được công bố vào ngày 17/4/2023. Các cựu chỉ huy cho biết mệnh lệnh đến từ cả Prigozhin và các chỉ huy đơn vị. Prigozhin cũng tán thành các phương pháp khủng bố và sự tàn bạo của các vụ giết người.Cựu tù nhân người Nga Azamat Uldarov kể lại: “Chính tay tôi đã thi hành mệnh lệnh - Tôi đã giết trẻ em... Chúng tôi được lệnh truy quét và tiêu diệt tất cả mọi người... Chúng tôi đã giết tất cả mọi người - phụ nữ, đàn ông, người hưu trí và trẻ em, kể cả trẻ nhỏ, năm- tuổi.”Cựu chỉ huy Alexei Savichev cho biết sau cuộc trao đổi tù binh vào tháng 2/2023, các sĩ quan Nga đã ra lệnh "bắn không cần nói" bất kỳ ai trên 15 tuổi. Khoảng 10 thanh thiếu niên đã bị hành quyết cùng với những người khác. Savichev cũng tiết lộ rằng việc không tuân theo mệnh lệnh, bao gồm cả việc giết thường dân, sẽ dẫn đến việc bị xử bắn.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ôc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Ba rằng những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira về Ukraine là không trung lập, rằng "rõ ràng là sai lầm" khi cho rằng Hoa Kỳ và Châu Âu không quan tâm đến hòa bình và họ chia sẻ trách nhiệm về cuộc xung đột: "Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của mối quan hệ Mỹ-Brazil ngay cả khi chúng tôi không đồng ý" với những nhận xét gần đây của lãnh đạo Brazil."⚪ ---- Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine, nói với Radio NV trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/4 rằng danh tính của tên tội phạm chiến tranh người Nga đã chặt đầu một tù binh Ukraine đã được xác định. Khi được hỏi về thủ phạm của tội ác chiến tranh, Budanov trả lời: "Vâng... Chúng tôi biết hắn là ai." Nhưng từ chối tiết lộ nơi ở của người đó.Budanov chỉ ra rằng tất cả những người liên quan đến các vụ tương tự trong quá khứ đều không còn sống, cho thấy tội phạm chiến tranh này có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Một đoạn video xuất hiện trên các kênh Telegram của Nga vào ngày 11 tháng 4/2023 cho thấy các dân quân do Nga hậu thuẫn chặt đầu một binh sĩ Ukraine bằng dao. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã mở một cuộc điều tra ngay lập tức. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar đã yêu cầu không được công khai những suy đoán về danh tính của nạn nhân cho đến khi có kết luận chính thức.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng các cáo buộc chống lại phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal ở Nga là "vô căn cứ. Chính quyền Biden-Harris đang hợp tác với Nga thông qua mọi kênh có sẵn để đưa Evan và người đồng hương Mỹ Paul Whelan về nước, những người cũng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."Thư ký báo chí cũng kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Lynne Tracy đã gặp Gershkovich vào ngày 17/4 tại Nhà tù Lefortovo. Theo đặc phái viên, người đàn ông 32 tuổi vẫn "mạnh mẽ" và có "sức khỏe tốt". Tháng trước, nhà báo người Mỹ đã bị giam giữ ở Nga với cáo buộc làm gián điệp, mà ông không nhận tội.⚪ ---- Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), hôm thứ Ba cáo buộc Bộ Quốc phòng Mỹ "làm gián điệp" khi do thám chính phủ Mexico và nói sẽ bắt đầu phân loại thông tin quân sự. Lopez Obrador, được biết đến với biệt danh AMLO, nhấn mạnh trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi hiện sẽ bảo vệ thông tin khỏi Hải quân và Bộ Quốc phòng vì chúng tôi đang là mục tiêu do thám của Pentagon."Các bình luận được đưa ra sau khi một bản tin Washington Post nói rằng các tài liệu Pentagon bị rò rỉ gần đây tuyên bố rằng căng thẳng giữa hải quân và quân đội Mexico đang gia tăng do quyết định của tổng thống Mexico mở rộng trách nhiệm của quân đội. Đầu tuần này, AMLO đã chỉ trích Sở Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ vì cáo buộc xâm nhập vào các băng đảng ma túy Mexico mà không thông báo cho chính phủ nước này.⚪ ---- Liên Hiệp Quốc đã thông báo với các quan chức Hoa Kỳ rằng họ lo ngại về một báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng các cơ quan của Hoa Kỳ đã theo dõi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, người phát ngôn của ông Stephane Dujarric nói với các phóng viên hôm thứ Ba. Theo dõi và can thiệp vào thông tin liên lạc của các quan chức LHQ là không phù hợp với nghĩa vụ của Washington theo Hiến chương LHQ và Công ước về các Đặc quyền và Miễn trừ của Liên hợp quốc, theo lời Dujarric lưu ý. (ghi chú: có vẻ như LHQ tin rằng Nga và TQ không do thám ông TTK/LHQ? Thậm chí nước nhỏ như VN cũng táo bạo đưa công an qua Đức, Thái Lan bắt cóc người về, thì chuyện nghe lén chuyện phòng the chỉ là chuyện nhỏ, chỉ để ngừa ông TTK/LHQ rơi vào bẫy các cô bông hồng đỏ thôi.)⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã công bố hồ sơ truy tố đối với 3 công dân Nga và 4 công dân Mỹ về cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ dưới sự bao che của chính phủ Nga. Trong số các cáo buộc khác, Nga bị cho là đã tài trợ và chỉ đạo các nhóm chính trị Mỹ hồi năm 2019 "hoạt động như những đặc vụ bất hợp pháp chưa ghi danh của chính phủ Nga, gieo rắc bất hòa và truyền bá tuyên truyền thân Nga" ở Hoa Kỳ.Trong một vụ án riêng, Natalia Burlinova, một công dân Nga, bị truy tố tội "âm mưu" với một sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) để hoạt động như một đặc vụ "bất hợp pháp" tại Hoa Kỳ. Thứ Trưởng Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Kenneth Polite cho biết: "Những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm bí mật gây ảnh hưởng đến bầu cử ở Mỹ sẽ không được dung thứ."⚪ ---- Cựu Dân Biểu Liz Cheney có một cuốn hồi ký và một "lời cảnh báo" sẽ ra mắt vào mùa thu này. Trong tác phẩm "Oath and Honor: A Memoir and a Warning" (Lời thề và Danh dự: Hồi ức và Lời cảnh báo), Cheney sẽ viết về sự tự tách rời khỏi cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa sau hậu quả của cuộc bao vây Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2023, theo AP đưa tin.“Hai năm qua một lần nữa cho chúng ta thấy rằng nền cộng hòa lập hiến của chúng ta không tự duy trì,” Cheney nói trong một tuyên bố do Little, Brown and Company đưa ra hôm thứ Ba, sẽ xuất bản cuốn sách của bà vào ngày 14 tháng 11. “Nó tồn tại chỉ vì lòng dũng cảm và danh dự của từng cá nhân người Mỹ. Khi lịch sử nhìn lại thời điểm này, mỗi quan chức dân cử sẽ phải trả lời các câu hỏi: Chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ của mình chưa? Chúng ta có trung thành với lời tuyên thệ nhậm chức của mình không?"Nhà xuất bản nói với báo The Hill: "Cheney sẽ kể câu chuyện về thời điểm nguy hiểm này trong lịch sử của chúng ta, những người đã giúp Trump truyền bá lời nói dối bầu cử bị đánh cắp và những rủi ro mà chúng ta vẫn phải đối mặt."⚪ ---- New York: khu nhà đậu xe sập. Một khu nhà để xe đã bị sập ít nhất một phần ở Lower Manhattan hôm thứ Ba. Vụ sập tòa nhà xảy ra tại một nhà để xe nằm trên đường Ann và William gần Đại học Pace, cách Sở giao dịch chứng khoán New York khoảng nửa dặm. Một hình ảnh ứng dụng Citizen cho thấy các xe xếp chồng lên nhau sau khi mái nhà bị sập. Trong một video khác được đăng lên mạng xã hội, người ta có thể nhìn thấy bụi bốc lên từ ga ra đậu xe với các xe chồm trên các mép bê tông vỡ.Nghị viên Hội đồng Thành phố New York Christopher Marte đã tweet từ hiện trường rằng có "vài" người bị mắc kẹt trong thang máy và trong tòa nhà. Video cho thấy ít nhất một người đã được đưa ra khỏi hiện trường trên cáng tải thương. Thị trưởng New York Eric Adams đã đến hiện trường và được các đội cấp cứu thông báo tóm tắt tìmh hình.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc dài hạn. Trước khi ký sắc lệnh, Biden nhấn mạnh sắc lệnh này sẽ giúp các gia đình lao động Mỹ có thể chi trả cho việc chăm sóc dài hạn và chăm sóc trẻ em. Tổng thống Mỹ khẳng định biện pháp này không chỉ tốt cho những người chăm sóc và gia đình lao động, mà còn cho nền kinh tế của đất nước và nói thêm rằng các hành động ngày nay là vì "nhân phẩm, an ninh và sự yên tâm." Biden cũng kêu gọi Quốc hội "bỏ qua mối đe dọa vỡ nợ" và thông qua ngân sách của mình.⚪ ---- Công ty Đài Loan Foxconn đang xem xét mở rộng sản lượng xe điện của mình trên toàn cầu, lập các xưởng sản xuất ở những nơi có nhu cầu, theo giám đốc kinh doanh EV (xe điện) mới được bổ nhiệm của công ty cho biết gần đây. Jun Seki, 61 tuổi, cựu giám đốc điều hành của Nissan Motor Co. với Kyodo News: "Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ sản xuất tại chỗ. Chúng tôi không nghĩ đến việc sản xuất tại một địa điểm cụ thể và vận chuyển sản phẩm đi khắp thế giới."⚪ ---- Quận Cam: nổ súng, 1 chết, 2 cậu vị thành niên bị bắt. Một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắn chết tại 1 tiệm ăn Jack-in-the-Box mở cửa 24 giờ ở Anaheim rạng sáng hôm thứ Hai. Có 2 nghi can vị thành niên đã bị bắt. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 2 giờ sáng tại ngã tư đường Brookhurst và đường Ball, Theo Sở cảnh sát Anaheim.Khi cảnh sát đến nơi đã tìm thấy Carleatis Richards trong bãi đậu xe với ít nhất một vết thương do đạn bắn. Anh ta được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện nơi anh sau đó được nói là đã chết. Hai nghi phạm chạy trốn khỏi khu vực, sau đó bị bắt và bị giam tại nah2 tạm giam vị thành niên. Tên không được tiết lộ vì tuổi của họ.⚪ ---- Một người đàn ông đã ngồi tù trong vụ giết một người đàn ông được tìm thấy trong một chiếc xe hơi đang bốc cháy ở Hartford đã nhận tội giết ba người khác, tất cả đều ở Springfield, Massachusetts, theo lời các công tố viên tuyên bố hôm thứ Ba. Calvin Roberson chuẩn bị nhận tội ngộ sát vì cái chết của một phụ nữ làm việc tại tiệm nail năm 2006, một người đàn ông được tìm thấy bị bắn vào đầu trong xe hơi của anh ta vào năm 2016 và anh trai của người đàn ông đó, người đã bị bắn chết khi đang giặt quần áo vào năm sau, theo Văn phòng Biện lý Quận Hampden cho biết đã thông báo.Roberson, 41 tuổi đến từ Waterbury, Connecticut, đã bị liên bang giam giữ vì cái chết của Francisco Roman, 31 tuổi đến từ Chicopee, Massachusetts, được tìm thấy trong một chiếc xe hơi đang bốc cháy ở Hartford một ngày sau lễ Giáng sinh năm 2020, khi anh ấy đã được thông báo là mất tích. Các công tố viên cho biết cuộc điều tra về vụ giết người đó, có sự tham gia của các đặc vụ FBI và các công tố viên liên bang ở Massachusetts, Connecticut và Georgia, đã tiết lộ Roberson có liên quan đến ba vụ giết người chưa được giải quyết ở Springfield.Dự kiến Roberson sẽ nhận tội ngộ sát vào thứ Tư, theo văn phòng của Gulluni cho biết, giải thích rằng cáo buộc ngộ sát đã được chọn để không mâu thuẫn với vụ án liên bang, mà nghi can có thể phải đối mặt với bản án chung thân hoặc tử hình.Các công tố viên cho biết vụ giết người đầu tiên mà Roberson nhận tội là một vụ cướp có vũ trang năm 2006 tại một tiệm làm móng dẫn đến chết người. Roberson là một trong ba người đàn ông đeo mặt nạ đã trói, 30 tuổi, và hai người khác vào ngày 7 tháng 12 tại Perfect Nails II trên Đại lộ St. James; cô Nguyen được tìm thấy bị bắn chết vào đầu. Roberson cũng sẽ nhận tội trong vụ bắn chết Yonaides Pichardo và em trai của anh ta là David Pichardo, theo các công tố viên.⚪ ---- Texas: Một người đàn ông 30 tuổi ở Bridge City sẽ phải ngồi tù 5 năm sau khi nhận tội đá vào đầu một trung sĩ Cảnh sát Port Arthur vào năm 2022.bị truy tố về tội tấn công cảnh sát vào tháng 2 năm 2023. Tran đã bị Thẩm phán Raquel West kết án hôm thứ Ba, theo thông cáo của Sở Cảnh sát Port Arthur.Vụ này xảy ra vào ngày 7 tháng 9/2022. Cảnh sát Port Arthur đã đến Holiday Inn ở 2929 Đại lộ Jimmy Johnson sau khi nhận được cuộc gọi về một "đối tượng nam khả nghi". Nghi phạm sau đó được xác định là Tran. Tran không phải là khách của khách sạn và được cho là đã đi theo một người phụ nữ và từ chối rời khỏi khách sạn, theo thông cáo báo chí. Khi cảnh sát đến, Tran đã rời đi nhưng được tìm thấy đằng sau một cơ sở kinh doanh khác cách Holiday Inn không xa.Theo báo cáo, Tran đã từ chối dừng lại, và cảnh sát dùng một khẩu súng điện đã bắt, còng tay Tran nhưng Tran vùng vẫy , cố gắng trốn thoát các sĩ quan. Tran cũng từ chối bị đưa vào xe cảnh sát bằng cách đá và chống cự. Trong lúc giằng co, Tran đã đá vào đầu một trung sĩ, theo thông cáo báo chí. Cú đá khiến nữ cảnh sát này bị chấn động và chấn thương cổ phải phẫu thuật.⚪ ---- Một phụ nữ ở Quận Cam đã bị kết án hơn 2 thập niên trong tù vì tội bắn một người đàn ông trên thuyền của cô và những nỗ lực của cô để đánh lừa các nhà điều tra. Sheila Marie Ritze, cư dân San Juan Capistrano, 42 tuổi, đã bị kết án 21 năm 10 tháng tù liên bang hôm thứ Hai liên quan đến cái chết của một nạn nhân được xác định là Dao, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.Cô Ritze phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân sau khi bị kết tội giết người cấp độ hai trong khu vực tài phán đặc biệt về hàng hải và lãnh thổ của Hoa Kỳ và khai man với các nhà điều tra. Hồi tháng 10/2019, cô Ritza và, 41 tuổi, cư dân Fountain Valley, đã đưa Dao ra biển khơi với mưu giả là một chuyến đi đánh bắt tôm hùm, theo các công tố viên cho biết.Hoang Xuan Lê, chủ nợ của Dao, đã bắn Dao, rồi Dao rớt xuống biển. Ritze và Le sau đó quay trở lại Cảng Dana Point, để mặc Dao chết đuối. Xác của Dao sau đó được tìm thấy ở phía tây bắc Oceanside. Khoảng hai tháng sau vụ giết người, Ritze nói với các nhà điều tra liên bang “một loạt lời nói dối”, bao gồm cả việc cô chưa bao giờ gặp Dao trước chuyến đi thuyền.“Ritze và nạn nhân đã ở Las Vegas cùng nhau 11 ngày trước khi xảy ra án mạng,” theo thông cáo cho biết. Ritze cũng liên lạc với Le sau vụ giết người, tổ chức tiệc tùng với Lê và giúp Lê theo dõi người vợ góa của Dao bằng thiết bị theo dõi GPS.

Ritze đã bị kết án sau phiên tòa kéo dài 12 ngày vào tháng 4/2022 và cô đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ David O. Carter tuyên án vào thứ Hai, người đã nói rằng hành vi của Ritze là “khủng khiếp." Le bị kết tội giết người cấp độ một trong phạm vi quyền tài phán đặc biệt về hàng hải và lãnh thổ của Hoa Kỳ, âm mưu giết người và sử dụng súng để thực hiện tội ác bạo lực trong phiên tòa tháng 12/2021, và vào tháng 2/2022, Lê đã nhận tội tám lần sử dụng ma túy. trọng tội liên quan, bao gồm phân phối cocaine và methamphetamine. Le phải đối mặt với bản án chung thân bắt buộc khi sẽ bị kêu án vào tháng 7/2023.

---- TIN VN. Thêm 5 container điều xuất khẩu có nguy cơ mất trắng. Theo Báo Hải Quan. Doanh nghiệp nhập khẩu [phía Algeria] bị đưa vào danh sách “đen” nên không thể nhận hàng khiến cho 5 container điều xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria bị đưa đi bán đấu giá để sung công quỹ.

---- TIN VN. Doanh nghiệp cắt giảm lao động khi xuất khẩu thủy sản tụt dốc. Theo Báo Lao Động. Xuất khẩu thủy sản tụt dốc trong 3 tháng đầu năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động và mong muốn được giãn nợ, vay vốn tín dụng với lãi suất thấp. Ông Đinh Hiền - Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Sơn Trà (Đà Nẵng) - mới đây cho biết, trước đây, doanh nghiệp có khoảng 250 lao động, nhưng hiện đã cắt giảm khoảng 50%. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho thấy, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 3.2023 ước đạt 780 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế hết quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,85 tỉ USD, giảm 27% so với quý I/2022. Trong đó, mặt hàng tôm giảm sâu nhất khi chỉ đạt 577 triệu USD, giảm 40%.

---- TIN VN. Trưởng khoa tại Đại học Luật Hà Nội bị "tố" cưỡng dâm đã thôi việc (không ra tòa lãnh án). Theo Báo Người Lao Động. Một trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã được giải quyết cho thôi việc sau vụ việc bị "tố" cưỡng dâm cô gái trẻ liên quan đến vụ việc một trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội bị "tố" cưỡng dâm, tại buổi họp báo thường kỳ chiều 19-4, bà Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp), cho biết trên cơ sở xác minh vụ việc, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức, bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, yêu cầu viên chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Theo bà Bùi Thu Thuỷ, căn cứ quy định, xét nguyện vọng của cá nhân, yêu cầu về công tác cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội đã giải quyết cho viên chức thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ 1-1-2023 đối với trưởng khoa nêu trên.

---- HỎI 1: Sở Di Trú Nhật Bản sẽ trải thảm đỏ, mời chuyên gia vào?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chính phủ Nhật Bản sẽ giới thiệu một hệ thống mới, đơn giản hóa để cấp thị thực chuyên nghiệp có tay nghề cao cho người lao động nước ngoài vào kể từ thứ Sáu tuần này để thu hút nhân tài nước ngoài, theo Sở Nhập cư cho biết. Theo chính sách mới, Nhật Bản sẽ cấp thị thực cho người nước ngoài nộp đơn và áp dụng ưu đãi cho những người đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như có thu nhập hàng năm là 20 triệu yên (149 ngàn USD) và văn bằng thạc sĩ.

Theo hệ thống dựa trên điểm hiện tại của chính phủ, điểm được phân bổ theo các danh mục bao gồm nền tảng học vấn và việc làm, cũng như thu nhập hàng năm. Hiện tại, những người nộp đơn có số điểm vượt quá một mức nhất định sẽ được cấp thị thực chuyên nghiệp có tay nghề cao trong 5 năm và có thể xin thị thực với thời gian lưu trú không xác định sau ba năm.

Thị thực chuyên nghiệp có tay nghề cao được cấp cho ba loại hoạt động -- nghiên cứu học thuật nâng cao, hoạt động chuyên môn/kỹ thuật nâng cao và hoạt động quản lý và kinh doanh nâng cao.

Trong khi vẫn duy trì hệ thống dựa trên điểm, biện pháp mới sẽ cho phép những người nộp đơn tiến hành nghiên cứu học thuật nâng cao hoặc các hoạt động chuyên ngành/kỹ thuật nâng cao để có được thị thực 5 năm nếu họ có bằng thạc sĩ trở lên và thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên, hoặc hồ sơ việc làm từ 10 năm trở lên và thu nhập hàng năm trở lên 20 triệu yên.

Đối với những người đăng bộ các hoạt động quản lý và kinh doanh nâng cao, thị thực 5 năm sẽ được cấp nếu họ có hồ sơ việc làm từ 5 năm trở lên và thu nhập hàng năm từ 40 triệu yên trở lên.

Những người được cấp thị thực 5 năm theo các yêu cầu đơn giản hóa cũng sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực vĩnh viễn sau khi cư trú tại Nhật Bản trong một năm, so với ba năm đối với những người hiện tại.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/japan-to-launch-new-visa-track-next-week-for-skilled-foreigners

---- HỎI 2: Xã hội Nam Hàn lão hóa tăng tốc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Năm ngoái, Nam Hàn chứng kiến số lượng người cao tuổi đi làm kỷ lục, một dấu hiệu khác cho thấy xã hội đang già đi nhanh chóng. Thống kê Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết số người có việc làm từ 60 tuổi trở lên đạt 5,86 triệu người vào năm 2022, tăng 452.000 người so với một năm trước đó và chiếm 20,9% tổng số người có việc làm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1963, nhóm tuổi này đã có thêm hơn 400.000 lao động trong một năm và tỷ lệ này đã vượt quá 20%.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/04/18/2023041800607.html

-