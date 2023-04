California: tiền điện sẽ giảm theo luật mới. Các hộ gia đình có thu nhập dưới 28.000 đô/năm sẽ trả một khoản tiền điện cố định là 15 đô/tháng cho hóa đơn điện của họ trong khu vực của Edison và PG&E và 24 đô/tháng trong khu vực của SDG&E.

.

- G7: năm 2030, nâng lượng điện gió lên tới 150 gigawatt nâng điện mặt trời tới 1 terawatt. G7 đồng thuận: xóa sổ nhiên liệu hóa thạch (than, xăng dầu, khí đốt tự nhiên) từ năm 2050.

- Lại nổ súng chết người ở Louisville, Kentucky: ít nhất 2 người chết và 4 người khác bị thương

- Quân đội Nga nhức nhối vì tinh thần du kích kháng chiến tại các nơi Nga tạm chiếm tại Ukraine.

- Ngân sách Ukraine mất hàng tỷ đôla/năm vì chợ đen trong ngành công nghiệp thuốc lá, rượu và dầu khí.

- Bộ trưởng Quốc phòng Anh tới Mỹ sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chuyện Mỹ rò rỉ hồ sơ mất

- Anh: lo ngại việc Nga đưa Tướng Mikhail Teplinsky, Tư lệnh quân nhảy dù Nga, vào lại chức tư lệnh quân Nga ở Ukraine.

- Oregon: Giám đốc Khoa âm nhạc trường Công giáo và 5 người khác bị cảnh sát bắt vì gạ gẫm tình dục trẻ em.

- Asa Hutchinson (Cựu Thống đốc Arkansas, đang ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024): nếu đề cử Trump, Cộng Hòa sẽ thua nữa.

- Luật sư Evan Corcoran của Trump, rút khỏi vụ chôm hồ sơ mật vì sẽ phải làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn

- Fox News bị lộ khai không đúng sự thật, đã xin lỗi thẩm phán trong vụ bị công ty máy bầu phiếu Dominion kiện

- Texas: DB/TB Bryan Slaton (đã có vợ) bị tố mời gặp riêng nữ thực tập sinh, uống rượu, ngủ đêm

- Colorado: ứng viên Dân Chủ Adam Frisch giành ghế của DB Cộng Hỏa Lauren Boebert, gây quỹ gấp 3 lần so với Boebert

- Thương vụ bán xe hơi mới ở Ấn Độ năm 2022 tăng 28,2%, lần đầu vượt qua thương vụ tại thị trường Nhật Bản.

- Hoa Kỳ: Số lượng tuyển sinh đại học cộng đồng đã giảm mạnh gần 2/5 kể từ năm 2010

- Crescent (Bắc California) lần đầu Lễ hội Kamome để kỷ niệm 10 năm chiếc thuyền nhỏ từ trận động đất 2011 ở Nhật dạt vào.

- Luật mới California: lương cao, trả tiền điện nhiều hơn. Thu nhập dưới 28.000 đô/năm sẽ trả tiền điện cố định là 15-24 đô/tháng

- Chi phí đám cưới đắt nhất là ở New Jersey, tốn trung bình 51.000 USD. Rẻ nhất ở Kansas, Oklahoma và Utah. Trung bình ở Mỹ là 16.000 đô.

- Nam California: 2 vị thành niên bị bắt vì nghi đâm chết 1 mhười trên chuyến xe điện

- RFA: Công an Hà Tĩnh nói YouTuber Thái Văn Đường về nước, bạn bè nghi công an vào Thái Lan bắt cóc về.

- TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt-Mỹ có cơ sở để nâng quan hệ lên tầm cao mới.

- TIN VN. Gogi House lên tiếng về việc thịt bò nghi ngờ xuất hiện sán tại cơ sở Giang Văn Minh.

- TIN VN. Doanh nghiệp ngành dệt may đang phải đối diện nhiều khó khăn.

- HỎI 1: Có phải 74% dân Mỹ nói không tin cậy vào tiền An sinh Xã hội khi về hưu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Úc báo động, quý ông trên 85 tuổi tự tử tăng vọt? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/4/2023) ---- Bộ Bảo vệ Môi trường Nhật Bản hôm Chủ nhật thông báo rằng Nhóm Bảy nước (G7) đã đồng ý cung cấp năng lượng điện gió lên tới 150 gigawatt vào năm 2030, cũng như lên tới 1 terawatt bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời. Theo tờ Nikkei, nhờ năng lượng gió ở các nước G7, lượng điện năng được sản xuất sẽ tăng gấp 7 lần so với năm 2021 và các tấm pin mặt trời sẽ tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Nhóm đã đồng ý về vấn đề này tại các cuộc đàm phán mới nhất tại Sapporo được tổ chức hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật.

.

⚪ ---- Bộ Bảo vệ Môi trường Nhật Bản thông báo hôm Chủ nhật rằng các nước G7 đã đồng thuận phối hợp hành động để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc xuất cảng khí đốt của Nga không thể đoán trước được. Theo Bộ, G7 nói đã có sự thành công của các biện pháp đã được thực hiện để giảm nhu cầu khí đốt và đa dạng hóa nguồn cung cấp, nhấn mạnh cam kết đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không. “Chúng tôi tái khẳng định cam kết của G7 nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trên toàn bộ chuỗi sản xuất và khai thác nhiên liệu hóa thạch.” (ghi chú: fossil fuel = nhiên liệu hóa thạch là than, xăng dầu, khí đốt tự nhiên.)

.

⚪ ---- Lại nổ súng chết người ở Louisville, Kentucky. Có ít nhất 2 người chết và 4 người khác bị thương khi nổ súng vào đám đông đang tụ tập tại một công viên ở Louisville, Kentucky, hôm thứ Bảy. Cảnh sát đã đến Công viên Chickasaw Park vào khoảng 9 giờ tối, tìm thấy một số người đã bị bắn, trong đó có 2 người đã chết tại hiện trường, theo Sở cảnh sát Louisville Metro. Cảnh sát nói, lúc đó hàng trăm người đang ở trong công viên khi xảy ra vụ nổ súng, khi ai đó bắn vào đám đông, khiến ít nhất 6 người bị trúng đạn. Không rõ ai đã nổ súng.

.

Vụ này đánh dấu vụ xả súng hàng loạt thứ nhì của thành phố trong vòng chưa đầy một tuần. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tay súng bị bắn chết sau khi y bắn chết 5 người và làm bị thương một số người khác hôm thứ Hai tại Ngân hàng Quốc gia Cũ của Louisville – cách Công viên Chickasaw khoảng 5 dặm.

.

⚪ ---- Giám đốc Khoa âm nhạc tại một trường Công giáo tại Portland (tiểu bang Oregon) là một trong 6 người bị cảnh sát bắt vì gạ gẫm tình dục với trẻ em. Sean Baba, người đang làm Giám đốc Âm nhạc tại St. Pius X Church and School (Nhà thờ và Trường học St. Pius X) đã bị bắt vì trọng tội dụ dỗ trẻ vị thành niên và lên mạng gạ tình dục trẻ em cấp độ một, theo Cảnh sát Quận Washington thông báo. Ngoài ra, Te’Vari Jenkins, người được cho là đang làm việc với tư cách là Giám đốc Chương trình Phát triển Trẻ em cho chương trình Câu lạc bộ K, cũng bị bắt.

.

Theo văn phòng, bốn người khác bị truy tố là Henry Banegas Interiano, Ethan Caddy, Sincere Peoples và Jackson T. West. Cảnh sát đã lên mạng, sử dụng nhiều ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác để giả những cậu bé và cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên để gài bẫy những người ưa thích gạ gẫm trẻ em.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson nói rằng các ứng cử viên Cộng Hòa cần phải phân biệt mình với Trump, rằng đảng Cộng hòa sẽ thất cử năm 2024 nếu đề cử Trump. Hutchinson đã lên đài “NewsNation Prime” để thảo luận về nhiều vấn đề, kể cả cách ông (trong cương vị ứng cử viên Cộng Hòa 2024) dự định đối phó với Trump: “Các băng đảng là mối đe dọa số 1 của chúng ta. Và Mexico, xét về lượng ma túy entanyl được đưa vào, là nạn buôn lậu người. Và thực tế là Mexico đã không đủ mạnh trong việc theo đuổi các băng đảng, về cơ bản họ đã bật đèn xanh cho chúng hoạt động và điều đó đã trao quyền cho chúng.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang tới Mỹ để thảo luận về vụ rò rỉ tài liệu mật của Pentagon, theo The Sunday Times. Anh lo ngại rằng một số nhân viên cơ quan cấp dưới có thể có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của Anh. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng các tài liệu bị rò rỉ có điểm không chính xác, nhưng các quan chức vẫn lo ngại về khả năng rò rỉ thêm. Wallace dự kiến ​​sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cũng như các quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng và đại diện của Quốc hội, để xác định những thông tin nào khác ảnh hưởng đến lợi ích của London có thể bị công khai do rò rỉ.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh bày tỏ lo ngại về việc Tướng Mikhail Teplinsky, Tư lệnh quân nhảy dù của Nga, được cho là đã trở lại với vai trò chính trong cuộc chiến ở Ukraine. Teplinsky trước đó đã bị cách chức vào tháng 1/2023 và việc bổ nhiệm mới của ông cho thấy một cuộc đấu tranh quyền lực trong Bộ Tổng tham mưu Nga về cách tiếp cận quân sự của quân lực Nga ở Ukraine, theo Bộ. Nó lưu ý rằng Teplinsky được xếp hạng và hồ sơ rất tôn trọng và việc bổ nhiệm ông có thể biểu thị sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột.

.

⚪ ---- Quân đội Nga nhức nhối vì tinh thần kháng chiến tại các nơi Nga tạm chiếm tại Ukraine. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia "Sprotyv" đưa tin ngày 15/4, Nga đang lên kế hoạch phát triển một chiến lược mới để chống lại quân du kích Ukraine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời vì các biện pháp hiện tại không mang lại kết quả mong muốn.

.

Bộ Quốc phòng lưu ý rằng Giám đốc FSB Alexander Bortnikov, các bộ trưởng của lực lượng an ninh Nga và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã tổ chức một cuộc họp video để tìm ra những cách thức mới nhằm gây áp lực lên lực lượng kháng chiến ngầm Ukraine tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng.

.

⚪ ---- Ngân sách Ukraine mất hàng tỷ đôla mỗi năm do các kế hoạch mờ ám trong ngành công nghiệp thuốc lá, rượu và dầu khí, theo lời nhà kinh tế Oleh Hetman và là điều phối viên Economic Expert Platform, đã viết trong chuyên mục của mình cho báo NV Business vào ngày 15/4. Chỉ riêng thiệt hại do trốn thuế trong các lĩnh vực này đã lên tới 60 tỷ UAH (2,2 tỷ USD) vào năm 2021.

.

Hetman lưu ý rằng theo tính toán của các chuyên gia, xu hướng của lĩnh vực chợ đen của thị trường hàng hóa có thể bị đánh thuế đã bị phá vỡ. Ví dụ, tỷ trọng kinh tế ngầm trong lĩnh vực dầu khí giảm từ 27% năm 2020 xuống 11% vào năm 2022. Thiệt hại vẫn lên tới khoảng 10 tỷ UAH (270,6 triệu USD) mỗi năm.

.

Tỷ lệ doanh thu chợ đen trong ngành công nghiệp thuốc lá cho thấy các xu hướng khác nhau. Năm ngoái, nó lên tới khoảng 20%, thiệt hại cho Ukraine tới 19 tỷ UAH (514,1 triệu USD) mỗi năm.

.

⚪ ---- Donald Trump vừa mất một trong những luật sư hàng đầu của mình khi Trump phải đối mặt với cáo buộc cản trở công lý trong vụ trộm các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng ở Mar-a-Lago. Luật sư Evan Corcoran đã rút lui khỏi vụ án sau khi bị buộc phải làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang hồi tháng trước, theo báo The Washington Post, mặc dù Corcoran vẫn sẽ đại diện cho Trump trong các trường hợp khác, như cuộc điều tra của công tố đặc biệt về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

.

Corcoran bị cáo buộc đã cố gắng viện dẫn đặc quyền của luật sư-khách hàng để tránh đứng ra tranh tụng, nhưng đã bị thẩm phán bác bỏ sau khi các công tố lập luận rằng nguyên tắc này không được áp dụng vì các dịch vụ pháp lý của Corcoran có thể liên quan đến chính tội hình sự đó [tội giúp Trump khai gian về hồ sơ mật, khai rằng không còn giữ, nhưng thực ra là còn]. Theo Washington Post, Corcoran đã liên lạc rộng rãi với Bộ Tư pháp trong thời gian Trump không tuân thủ trát đòi hầu tòa liên quan đến các tài liệu mật hồi tháng 5/2023.

.

⚪ ---- Fox News đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới thẩm phán trong vụ án bị công ty máy bầu phiếu Dominion kiện, sau khi thẩm phán chỉ trích Fox News trong tuần này vì đã xuyên tạc vai trò của Rupert Murdoch. Trong một bức thư đề ngày thứ Sáu, một luật sư của Fox News cho biết đài này đã nhận trách nhiệm về “sự hiểu lầm” khiến thẩm phán công bố kế hoạch điều tra xem liệu mạng Fox News có giấu bằng chứng hay không, theo CNN.

.

Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ việc các luật sư của Fox liên tục nói với tòa án rằng Murdoch không có chức danh chính thức tại Fox News, trước khi thú nhận rằng Murdoch thực ra là một giám đốc điều hành — một sự khác biệt có thể ảnh hưởng đến những gì Fox được yêu cầu chuyển giao như một phần của quá trình khám phá trước xét xử.

.

Theo CNN, luật sư Blake Rohrbacher nói với thẩm phán rằng Fox “không bao giờ có ý định bỏ sót thông tin” và những tuyên bố của Fox về vai trò của Murdoch “không nhằm đánh lừa Tòa án hoặc trốn tránh câu hỏi.” Lời xin lỗi từ Fox được đưa ra ngay trước khi phiên tòa khai mạc vào thứ Hai.

.

⚪ ---- Các chi tiết mới đang xuất hiện về đơn khiếu nại chống lại Dân biểu tiểu bang Texas Bryan Slaton, người đã bị tố cáo tuần trước về mối quan hệ không phù hợp với một thực tập sinh. Tờ Texas Tribune hiện đang báo cáo rằng nhân viên văn phòng của Slaton đã tố cáo DB/TB Slaton rằng Slaton đã mời thực tập sinh đến căn condo ở Austin của Slaton, uống rượu với cô thực tập sinh, và sau đó có “quan hệ tình dục”. Đơn khiếu nại tiếp tục khẳng định rằng Slaton đã có gia đình, đã nói với cô thực tập sinh vào ngày hôm sau rằng cô nên giữ im lặng về cuộc gặp gỡ. Slaton đã phủ nhận các cáo buộc đang bị Cơ quan lập pháp điều tra.

⚪ ---- Adam Frisch, đảng viên Đảng Dân chủ, đang tranh cử lần thứ hai giành ghế của Dân biểu Lauren Boebert, đang huy động được số tiền gần gấp 3 lần so với DB Boebert, theo USA Today đưa tin. Hồ sơ liên bang vào cuối tuần này cho thấy Frisch, người suýt đánh bại DB Boebert của tiểu bang Colorado trong cuộc bầu cử vừa qua, đã thu được 1,7 triệu đô la tiền quyên góp cho chiến dịch trong sáu tuần qua so với 667.000 đô la của Boebert. Frisch chỉ thua 546 phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.⚪ ---- Thương vụ bán xe hơi mới ở Ấn Độ trong năm tài chính 2022 kết thúc vào tháng 3 đã tăng 28,2% so với một năm trước lên 4,85 triệu chiếc, vượt qua thương vụ bán hàng năm tại thị trường Nhật Bản. Con số cao nhất là 4,39 triệu xe mới được bán tại Nhật Bản, khi thị trường mới nổi tiếp tục mở rộng nhờ tăng trưởng kinh tế cao và dân số ngày càng tăng. Dữ liệu được đưa ra sau khi Ấn Độ trở thành thị trường xe hơi lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Hoa Kỳ vào năm 2022, lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản về thương vụ bán xe hơi mới tính theo lịch.⚪ ---- Số lượng tuyển sinh đại học cộng đồng đã giảm mạnh gần 2/5 kể từ năm 2010, một sự sụt giảm đáng kinh ngạc trong một lĩnh vực có tiềm năng mang lại giá trị lớn nhất trong giáo dục đại học Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Clearinghouse Sinh viên Quốc gia, số lượng tuyển sinh vào các trường cao đẳng công lập hệ hai năm đã giảm từ 7 triệu vào mùa thu năm 2010 xuống còn 4,5 triệu vào mùa thu năm 2022.Trong một lĩnh vực đại học được biết đến với học phí 75.000 đô la một năm, không có gì sánh được với mức giá của trường cao đẳng cộng đồng. Theo dữ liệu của College Board, trung bình một sinh viên trong tiểu bang tại một trường cao đẳng công lập hai năm trả $3,860 một năm, so với $10,940 tại một trường đại học công lập và $39,400 tại một trường đại học tư thục bốn năm.⚪ ---- Một thành phố phía bắc California hôm thứ Sáu đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày một chiếc thuyền nhỏ bị dạt vào bờ biển hai năm sau khi nó bị cuốn hút ra biển trong trận động đất và sóng thần năm 2011 ở đông bắc Nhật Bản. Thành phố Crescent lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Kamome để kỷ niệm cuộc hành trình hoang dã của con thuyền Kamome, từ Rikuzentakata, tỉnh Iwate, và mối liên kết mà nó tạo ra giữa hai thành phố ở hai bờ Thái Bình Dương.⚪ ---- Nếu bạn lương cao, bạn phải trả tiền điện nhiều hơn. Đó là ý tưởng cơ bản đằng sau những thay đổi sâu rộng do ba công ty điện lực lớn nhất của California đề xuất sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của bạn. Southern California Edison, Pacific Gas & Electric, và San Diego Gas & Electric đã đệ trình một đề xuất chung lên Public Utilities Commission (Ủy ban Tiện ích Công cộng) của tiểu bang vào tuần trước, phác thảo cơ cấu giá mới. Nó tuân theo việc thông qua Dự Luật Assembly Bill 205 hồi năm ngoái.Các hộ gia đình có thu nhập dưới 28.000 đô la một năm sẽ trả một khoản tiền điện cố định là 15 đô la một tháng cho hóa đơn điện của họ trong khu vực của Edison và PG&E và 24 đô la một tháng trong khu vực của SDG&E.Các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ $28.000 – $69.000 sẽ trả $20 một tháng trong khu vực của Edison, $34 một tháng trong khu vực của SDG&E và $30 một tháng trong khu vực của PG&E.Các hộ gia đình có thu nhập từ $69.000 – $180.000 sẽ trả $51 một tháng trong khu vực của Edison và PG&E và $73 một tháng trong khu vực của SDG&E.Những người có thu nhập trên 180.000 đô la sẽ trả 85 đô la một tháng trong khu vực của Edison, 128 đô la một tháng trong khu vực SDG&E và 92 đô la một tháng trong khu vực PG&E.⚪ ---- Trang web về đám cưới The Knot công bố Real Weddings Study (Nghiên cứu về đám cưới thực sự) năm 2022 để xác định chi phí trung bình cho một đám cưới ở mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy chi phí đám cưới đang điều chỉnh trở lại mức giá trước đại dịch, vì đám cưới trung bình hiện có giá khoảng 30.000 đô la. Đó là mức tăng 2.000 đô la so với năm trước, có thể là do lạm phát chung, theo Knot cho biết.Tiểu bang nào có đám cưới đắt nhất? New Jersey, nơi một đám cưới sẽ tốn trung bình 51.000 USD. Trung bình, những đám cưới ít tốn kém nhất có thể được tổ chức ở Kansas, Oklahoma và Utah - chi phí đám cưới trung bình ở những tiểu bang này thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 16.000 đô la.The Knot cũng chia nhỏ ngân sách đám cưới trung bình - không bao gồm tuần trăng mật. Năm chi phí lớn nhất là địa điểm, ban nhạc sống, người bán hoa, nhiếp ảnh gia và nhà quay phim.Chi phí trung bình của người Mỹ cho những thứ này là:

Địa điểm tiếp tân — $11,200

Ban nhạc sống — $3,900

Nhiếp ảnh gia — $2,600

Người bán hoa — $2,400

Người quay phim — $2,100

.

⚪ ---- Hai vị thành niên từ Long Beach đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết một người đàn ông ở Los Angeles hôm thứ Tư. Nạn nhân là Luis Fernando Polita, 25 tuổi ở Los Angeles, đã bị đâm chết trên chuyến xe điện Metro Blue Line vào khoảng 3:40 giớ chiều hôm thứ Tư. Các thám tử có thể xác định rằng Polita đã lên Tàu điện ngầm bên ngoài Long Beach, và 2 nam nghi phạm đã lên tàu sau khi xe điện vào Long Beach.

.

“Trong cuộc tấn công, một trong những nghi phạm đã rút dao và đâm nạn nhân nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong,” Sở Cảnh sát Long Beach cho biết trong một tuyên bố. Theo thông cáo từ LBPD, Akili Collins, 18 tuổi và Melake Daniel, 19 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Sáu gần khu phố 900 của East Broadway ở Long Beach vì tội giết Polita.

.

⚪ ---- Theo tin RFA: Công an Hà Tĩnh nói YouTuber Thái Văn Đường về nước, bạn bè nghi công an vào Thái Lan bắt cóc về. Công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 16/4 thông báo trên trang web chính thức việc phát hiện một "đối tượng không có giấy tờ tuỳ thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1". Theo thông báo, người bị phát hiện là Đường Văn Thái, sinh năm 1982, trùng danh tính của một blogger, YouTuber đang tị nạn chính trị tại Thái Lan và đã mất tích khỏi nơi ở cách đây hai ngày. Vào ngày 14/4, những người bạn tại Thái Lan của ông Đường Văn Thái (người còn được biết với cái tên Thái Văn Đường) xôn xao về khả năng ông đã bị an ninh Việt Nam sang Thái Lan bắt cóc mang về Việt Nam sau khi ông rời nhà trọ đi đón bạn vào sáng ngày 13/4 ở sân bay và từ đó biệt vô âm tín. Mọi liên lạc điện thoại với ông vào chiều cùng ngày đều không có trả lời. Những người bạn của ông đến nhà ông vào tối ngày 14/4 thì thấy cửa khoá và không có ai ở nhà. YouTuber Thái Văn Đường là người sang tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018 và là người có nhiều bài viết đăng tải trên Facebook, YouTube cá nhân chỉ trích Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Đảng Cộng sản. Theo người quen của ông Thái (giấu tên vì lý do an ninh), ông Thái đã có cuộc phỏng vấn định cư với Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) qua video vài giờ trước khi bị mất tích. Nghi ngờ về khả năng ông Thái bị an ninh Việt Nam bắt cóc trên đất Thái Lan được nhiều người Việt quen biết ông cho rằng có cơ sở khi đã từng có một trường hợp tương tự là blogger Trương Duy Nhất bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn tại Thái Lan vào năm 2019. Công an Việt Nam chưa bác giờ xác nhận thông tin này.

.

⚪ ---- TIN VN. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt-Mỹ có cơ sở để nâng quan hệ lên tầm cao mới. Theo VnExpress. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Blinken, đánh giá quan hệ Việt - Mỹ có nhiều kết quả tích cực, là cơ sở để phát triển lên tầm cao mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 15/4 tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Trụ sở Trung ương Đảng, hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông ở cương vị Ngoại trưởng Mỹ và nhận định chuyến thăm có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương.

.

⚪ ---- TIN VN. Gogi House lên tiếng về việc thịt bò nghi ngờ xuất hiện sán tại cơ sở Giang Văn Minh. Báo Nhịp Sống Thị Trường. Liên quan đến sự việc khách hàng nghi ngờ về Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại nhà hàng GoGi House Giang Văn Minh vào ngày 08/04/2023, mới đây nhãn hàng Gogi House đã có phản hồi chính thức. Vào lúc 20h ngày 08/04/2023, nhân viên tại nhà hàng GoGi House Giang Văn Minh nhận được phản ánh từ khách hàng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, nghi ngờ có vật thể lạ xuất hiện trong phần thịt bò. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên nhà hàng đã có lời giải thích đến khách hàng: Thực chất vật thể lạ khách hàng nhìn thấy trong phần thịt bò là phần động mạch bò. (ghi chú: Bản tin này đã bị Nhịp Sống Thị Trường và CafeF gỡ bỏ.) Trong khi đó, Báo Sao Star có bản tin nhan đề "Khách tố thịt có sán ngoe nguẩy, Gogi House lên tiếng: 'Không phải sán, đó là gân của thịt'" kèm theo hình miếng thịt có con sán ngoe nguẩy.

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp ngành dệt may đang phải đối diện nhiều khó khăn. Theo TTXVN. Theo Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), ông Nguyễn Phước Hưng, doanh nghiệp dệt may đang gặp phải những khó khăn như thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được vốn vay, nhiều doanh nghiệp không được giải ngân, chuyển nợ xấu. Từ giữa năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp không đầu tư và có xu hướng bán lại, làm mất thương hiệu. Dự báo các tháng sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn chồng chất đối với doanh nghiệp dệt may. Ông Hưng cho biết thông qua các cuộc khảo sát của HUBA, có tới 41,2% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp, 17,6% cho rằng họ đang bị ảnh hưởng do giá nguyên liệu đầu vào tăng, 11,2% thiếu nguồn nhân lực phù hợp, 17,6% thiếu vốn kinh doanh, 5,9% thiếu mặt bằng sản xuất-kinh doanh và các khó khăn khác chiếm 6,5%. Số lượng doanh nghiệp trả lời đã ổn định được hoạt động kinh doanh là 52,9% trong khi số doanh nghiệp bị giảm sút cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ là 41,2%.

.

.

---- HỎI 1: Có phải 74% dân Mỹ nói không tin cậy vào tiền An sinh Xã hội khi về hưu?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Allianz Life Insurance Company (Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Allianz) ở Bắc Mỹ, gần ba phần tư, tương đương 74%, nói rằng họ không thể tin tưởng vào các khoản trợ cấp An sinh Xã hội khi nói đến số tiền họ sẽ có khi về hưu.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2023/04/15/74percent-say-they-cant-count-on-social-security-benefits-what-not-to-do.html

.

---- HỎI 2: Úc báo động, quý ông trên 85 tuổi tự tử tăng vọt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Tự tử ở người lớn tuổi là một vấn đề phần lớn không được chú ý, mặc dù thực tế là tỷ lệ tự tử ở người Úc lớn tuổi cao hơn đáng kể so với các nhóm tuổi khác. Dữ liệu gần đây nhất từ Cục Thống kê Úc cho thấy tỷ lệ tự tử của đàn ông Úc trên 85 tuổi cao gấp ba lần mức trung bình toàn quốc.

.

Vào năm 2020 và 2021, nam giới trong độ tuổi từ 80 đến 84 cũng có tỷ lệ tự tử tăng theo tỷ lệ lớn nhất, khi tính đến quy mô nhân khẩu học. Tuy nhiên, đây là một vấn đề hầu như không được đề cập đến trong quá trình hoạch định chính sách, với trọng tâm chính là ngăn chặn tự tử ở những người Úc trẻ tuổi. Mặc dù trọng tâm đó là cấp bách và cần thiết, nhưng cũng có những lời kêu gọi dành ưu tiên cho các nhóm người lớn tuổi hơn.

Chi tiết:

https://www.abc.net.au/news/2023-04-06/suicide-rising-among-older-australians/102180204

.

.