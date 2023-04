Tưởng ổ gà, bèn lấp, đắp đường. Ai ngờ không phải ổ gà, là là đường dây khí đốt. Arnold Schwarzenegger (Nam diễn viên và cựu thống đốc California) tự ý mua xi măng để lấp một ổ gà ở thị trấn Brentwood. Thế rồi sau đó, quận Los Angeles báo động rằng đó không phải ổ gà, mà là một rãnh dịch vụ đang được sử dụng bởi công ty khí đốt SoCal Gas.

- Trump đến New York hôm nay, ra tòa để trả lời trước tòa vụ Trump Organization gian lận kinh doanh 250 triệu đô

- Một phong bì thứ 2 chứa một loại bột trắng bí ẩn đã được gửi tới Biện lý Alvin Bragg, dọa ám sát

- Trump kiện Cohen (cựu luật sư riêng của Trump) đòi bồi thường 500 triệu đô vì làm lộ câu chuyện cô Stormy Daniels lẽ ra phải giữ bí mật.

- Trump có thể bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố về tội gián điệp.

- Florida: Ron DeSantis xin các nhà lập pháp Cộng hòa ở Florida đừng ủng hộ Trump để chờ DeSantis.

- Công tố đặc biệt Jack Smith điều tra vụ Trump vu khống "bầu cử 2020 bị gian lận" để gây quỹ từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021.

- Tòa phạt Fox News vì đã giấu bằng chứng trong vụ Dominion kiện về tội phỉ báng, bịa đặt về "gian lận bầu cử" 2020

- Joe Biden: sắp truy ra kẻ đã rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Mỹ lên mạng.

- Nga: Biển Đen sẽ không bao giờ thành thành biển Baltic - biển của NATO

- Na Uy: trục xuất 15 nhân viên tình báo Nga hoạt động ở Oslo dưới vỏ bọc ngoại giao

- Hồ sơ mật của Mỹ: cuộc chiến Ukraine-Nga chiến trường ngang ngửa, sẽ kéo dài qua sau 2023.

- Tổng thư ký LHQ kinh hoàng về video quân Nga chặt đầu 1 tù binh Ukraine.

- Ba Lan: 1 người đàn ông Ukraine tự thiêu trước lãnh sự quán Ukraine ở thành phố Krakow, kêu gọi chống Nga.

- Báo WP: người rò rỉ các tài liệu tình báo của Mỹ là 1 người tuổi 20s, trong 1 nhóm mê súng, làm việc ở 1 căn cứ Mỹ

- Hồ sơ mật lộ ra: 97 biệt kích các nước NATO có mặt ở Ukraine, trong đó có 14 biệt kích Mỹ

- Zelensky: tài sản Nga bị tịch thu sẽ dùng để tái thiết Ukraine hậu chiến.

- TQ cấm đi lại trên biển phía bắc Đài Loan Chủ nhật 16/4/2023 vì cơ nguy văng miểng đạn

- TQ trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael McCaul vì tới Đài Loan, gặp TT Thái Anh Văn.

- TNS Dianne Feinstein, Dân Chủ-Calif., bị kêu gọi từ chức.

- TNS Dianne Feinstein (D-Calif.) xin Thượng viện chỉ định 1 người thay tạm thời trong Ủy ban Tư pháp.

- Tất cả các TNS Mỹ sẽ được phúc trình mật về các tài liệu Pentagon bị rò rỉ liên quan đến Ukraine.

- Los Angeles: 2 thiếu niên đang ngồi trong xe, bị 1 anh tới bắn chết 1 cậu.

- California: Arnold Schwarzenegger đổ xi măng lấp ổ gà, khi quận tới xem, nói không phải ổ gà, mà là rãnh của công ty khí đốt.

- California: 1 người mua vé Mega Millions, trúng 1 triệu đô.

- Nam California: cậu 17 tuổi bị bắt vì sơn xịt graffiti có tính phân biệt chủng tộc và đe dọa

- TIN VN. Samsung xác định Việt Nam là 'cứ điểm sản xuất toàn cầu'.

- TIN VN. 40 đạo sắc phong Việt Nam bị thất thoát đang được bán đấu giá ở Trung Quốc.

- TIN VN. Phở, bún Việt Nam bị EC lập hồ sơ theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu.

- HỎI 1: Dân Mỹ đa số tin vào nhãn hiệu thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, ngày hết hạn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ cứu được trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB13/4/2023) ---- Sở An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc hôm thứ Năm tuyên bố rằng các tàu sẽ không được phép đi vào khu vực phía bắc Đài Loan từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều giờ địa phương vào hôm Chủ nhật 16/4/2023, với lý do có nguy cơ rơi các mảnh vỡ hỏa tiễn. Không rõ thông báo đề cập đến loại mảnh vỡ nào.

Lời cảnh báo được đưa ra sau các cuộc tập trận quân sự gần đây của Trung Quốc, trong đó TQ bao vây Đài Loan. Căng thẳng ở eo biển Đài Loan đang gia tăng, với việc Đài Bắc cho biết họ cũng sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu khi liên tục báo cáo về các máy bay và tàu Trung Quốc tới gần lãnh thổ của mình.

---- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) hôm thứ Năm 13/4/2023 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael McCaul trong chuyến thăm Đài Loan hồi đầu tháng 4/2023. Theo lệnh trừng phạt, McCaul sẽ nhận được thị thực nhập cảnh nếu McCaul yêu cầu. "Động sản, bất động sản và các loại tài sản khác trong lãnh thổ Trung Quốc" của McCaul đã bị đóng băng. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức địa phương bị cấm hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với McCaul. DB McCaul đã đến thăm Đài Loan hồi đầu tháng này và gặp Tổng Thống Thái Anh Văn. Đáp lại, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần đảo. Trong khi đó, Bạch Ốc khẳng định Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập.

---- Trump đã đến New York hôm Thứ Năm 13/4/2023 để trả lời các câu hỏi trước phiên tòa trong vụ điều tra gian lận doanh nghiệp trị giá 250 triệu đô la do Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đệ trình chống lại Trump, gia đình và công ty của ông.

Trump đã lên mạng Truth Social, để bình luận về phiên tòa đã lên lịch, gọi đó là "sự truy tố bất công và nực cười." "Tôi đã xây dựng một công ty TUYỆT VỜI và thịnh vượng, tuyển dụng hàng nghìn người, xây dựng những công trình tráng lệ trên khắp Thế giới, nhưng đặc biệt là ở New York." Trump nói thêm rằng giờ đây ông bị đặt vào vị trí chứng minh "điều này" với những ai "đã vận động tranh cử" trên nền tảng "Tôi sẽ tóm được Trump." (ghi chú: Trump ám chỉ Letitia James đắc cử chức Bộ Trưởng Tư Pháp New York nhờ vận động với lời hứa sẽ 'tóm cổ' Trump.)

Cựu tổng thống đồng thời phải đối mặt với một vụ kiện khác ở Manhattan về vụ bê bối thanh toán "tiền bịt miệng". Trump đã không nhận tội sau khi bị truy tố 34 tội làm sai lệch hồ sơ công ty ở mức độ đầu tiên vào đầu tháng này.

.

---- Một phong bì thứ hai chứa một loại bột trắng bí ẩn đã được gửi tới Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg hôm thứ Tư, theo lời cảnh sát nói với ABC News. Có vẻ thư đã được giao chỉ sau 3 giờ chiều đến phòng thư của tòa án Manhattan, nơi đặt văn phòng của Bragg. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo, mặc dù vụ này vẫn đang được điều tra.

Hai nguồn tin cảnh sát đã xác nhận bức thư với NBC News và nói thêm rằng nó chứa “một lời tục tĩu để mô tả cân nặng của Bragg” cùng với một bức ảnh của Bragg và cựu tổng thống Donald Trump. Đây là lần thứ hai Bragg nhận được bột khả nghi qua thư trong những tuần gần đây, bức thư cuối cùng cũng có ghi chú: “ALVIN: TAO SẼ GIẾT MÀY!!!”

---- Trump đã đệ đơn kiện cựu luật sư cá nhân Michael Cohen của ông, đòi bồi thường ít nhất 500 triệu USD vì cáo buộc vi phạm hợp đồng và lan truyền thông tin sai lệch. Đơn kiện dài 32 trang, được đệ trình hôm thứ Tư tại tòa án liên bang ở Quận phía Nam của Florida, nhắm vào Cohen, người đã nói rằng ông sẵn sàng làm chứng chống lại Trump trong vụ án hình sự của cựu tổng thống ở New York.

Vụ kiện của Trump đang tìm kiếm những thiệt hại "dự kiến sẽ vượt quá" 500 triệu đô la đối với cuốn sách của Cohen, sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông và podcast của Cohen. Trump tuyên bố Cohen đã tiết lộ thông tin bí mật, vi phạm mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng của họ và phần lớn thông tin đó là "sai sự thật" điều mà Cohen nói có chứng cớ khi làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan để Biện lý Alvin Bragg làm hồ sơ truy tố Trump tuần trước về 34 tội hình sự, sửa đổi hồ sơ giấy tờ khi bồi hoàn tiến bịt miệng cô Stormy Daniels.

---- Trump đang khởi kiện một vụ kiện trị giá 500 triệu đô la chống lại luật sư và người dàn xếp trước đây của ông, Michael Cohen, cáo buộc rằng Cohen đã vi phạm đặc quyền của luật sư-khách hàng khi Cohen ấn hành một cuốn sách kể về khoản thanh toán bịt miệng mà Coheen đã giúp Trump tạo điều kiện cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels.

Nhưng tuyên bố đó không có ý nghĩa gì đối với Trump, theo cựu công tố viên Manhattan Karen Friedman Agnifilo trên chương trình "OutFront" của CNN hôm thứ Tư - bởi vì nó ngầm cho thấy Trump thú nhận rằng mọi điều Cohen đã nói, điều mà ông hiện đang phủ nhận bằng cách không nhận tội hình sự từ cáo trạng của Biện lý Alvin Bragg chống lại Trump ở New York, thực sự là sự thật.

Trump không kiện Cohen về tội phỉ báng, mà kiện về vi phạm đặc quyền giữa thân chủ và luật sư, có nghĩa là Trump công nhân Cohen nói lên tất cả sự thật. Vì nếu nói sai sự thật, thì phải kiện là phỉ báng.

---- Trump có thể bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố về tội gián điệp. Cách đây hơn một tuần, tờ Washington Post đưa tin rằng trong số những việc mà Trump đang làm với các tài liệu mà ông lấy từ Bạch Ốc là khoe chúng với những người đến thăm ông tại Mar-a-Lago. Trump đã ở trong nước sôi lửa bỏng vì đã có các tài liệu và dành một năm để từ chối trả lại chúng. Phóng viên Michael Schmidt giải thích rằng điều này thêm vào một phần của câu chuyện là một phần khác trong "ý định" của Trump.

Các chuyên gia an ninh quốc gia đã lo sợ Trump sẽ làm gì khác với các tài liệu và liệu chúng có ở một nơi an toàn và bảo mật hay không. Công tố cũng hỏi về 1 bản đồ, nghi là Trump khoe với những người bạn thăm Trump. Chính Dave Aronberg, Luật sư tiểu bang ở quận Palm Beach County, đã cảnh báo những thông tin mới này có thể khiến Trump bị buộc tội gián điệp.

"Tôi nghĩ lý do mà họ hỏi về bản đồ là do một đạo luật khác, 18 USC 719 (e), 'Đạo luật Gián điệp', nói rằng ai đó không được phép sở hữu bản đồ và sau đó đưa nó cho người không được phép thấy nó là vi phạm quy chế đó. Vì vậy, họ không chỉ truy lùng Trump vì tội cản trở mà còn cả tội gián điệp, có thể bị phạt tới 10 năm tù. Đó là lý do tại sao có rất nhiều rắc rối phía trước. Đó là lý do tại sao Bill Barr nói, này, đây là một điều khó khăn. Không phải New York sẽ làm gì với cựu tổng thống. Tôi nghĩ đó là tài liệu của Mar-a-Lago vì có mối liên hệ trực tiếp giữa cựu tổng thống và tội phạm bị cáo buộc ở đó."

---- Ron DeSantis đang yêu cầu các phụ tá của mình gọi điện thoại cho các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở tiểu bang nhà của ông (Florida), cầu xin họ đừng ủng hộ cuộc tranh cử 2024 của Trump, theo NBC News, trích dẫn nguồn tin từ một số văn phòng quốc hội. Hành động tuyệt vọng này nhằm tăng cường sự ủng hộ ngay cả trước khi DeSantis tuyên bố tranh cử chính thức vào Bạch Ốc diễn ra ngay sau khi một đồng minh chủ chốt và là ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa, Dân biểu Byron Donalds, tuyên bố ủng hộ Trump dù Trump mới bị truy tố gần đây. Theo báo cáo của NBC, ít nhất sáu Dân biểu Florida đã trở thành mục tiêu trong vụ DeSantis năn nỉ chớp nhoáng gần đây: Dân biểu Greg Steube, Aaron Bean, Kat Cammack, Vern Buchanan, Laurel Lee và Mario Diaz-Balart.

---- Cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ đang tập trung lại vào việc liệu Trump và các đồng minh có sử dụng các tuyên bố bịa đặt về gian lận bầu cử để vận động quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông hay không, theo báo The Washington Post.

Tờ báo đưa tin hôm thứ Tư rằng văn phòng của Smith đã gửi một loạt trát đòi hầu tòa tới các cố vấn của Trump, các cựu phụ tá chiến dịch tranh cử và các nhà tư vấn khác có liên quan đến chiến dịch. Những người có hiểu biết về vấn đề này nói rằng cuộc điều tra của Smith đang tập trung vào số tiền 200 triệu đô la do Trump và một số ủy ban PAC ủng hộ Trump tạo ra trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021.

Một số người nhận trát đòi gần đây đã ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C., một số nguồn tin cho biết. Smith cũng đang chỉ huy cuộc điều tra về việc Trump bị cáo buộc trộm và giấu các tài liệu mật sau khi ông rời Bạch Ốc.

.

---- Một Thẩm phán Tòa án Tối cao Delaware hôm thứ Tư đã xử phạt Fox News và công ty mẹ là Fox Corp., vì đã giấu bằng chứng trong vụ công ty Dominion kiện Fox News về tội phỉ báng, bịa đặt về "gian lận bầu cử" 2020 làm gây thiệt hại cho Dominion. NBC News đưa tin các luật sư của Dominion đã phát các đoạn ghi âm mà cô Abby Grossberg (nhà sản xuất Fox News) thực hiện trong năm 2020, nhưng Fox News giấu các đoạn ghi âm này, không bàn giao trong giai đoạn khám phá của phiên tòa. Thẩm phán Eric Davis cho biết ông đang xem xét kết quả điều tra thêm.

Lệnh trừng phạt tạo cơ hội khác cho Dominion tiến hành thêm cuộc phỏng vấn tìm lời khai, và sẽ làm như vậy với chi phí của Fox. Dominion đã đệ đơn kiện công ty mẹ của Fox News là Fox Corp. về tội vu khống 2 năm trước, sau khi Fox News bịa đặt rằng máy bỏ phiếu của Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.

---- Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Dân Chủ-Calif., phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ các đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội sau một thời gian dài vắng mặt tại Thượng viện vì vấn đề sức khỏe. Bà Feinstein sinh năm 1933, năm nay là 90 tuổi. Dân biểu Ro Khanna, D-Calif., đã trở thành thành viên đầu tiên của Quốc hội kêu gọi TNS Feinstein từ chức hồi chiều thứ Tư.

DB Khanna viết trên Twitter: "Đã đến lúc @SenFeinstein từ chức. Chúng ta cần đặt đất nước lên trên lòng trung thành của cá nhân. Mặc dù bà đã có cả đời phục vụ công chúng, nhưng rõ ràng là bà ấy không còn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa. Việc không lên tiếng sẽ làm giảm uy tín của chúng tôi với tư cách là đại biểu dân cử của người dân."

---- Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.) hôm thứ Tư đã thông báo rằng việc trở lại làm việc ở Washington của bà đã bị trì hoãn do các biến chứng sức khỏe đang diễn ra và kêu gọi Thượng viện chỉ định một người thay thế bà tạm thời trong Ủy ban Tư pháp. Thông báo của bà được đưa ra vài giờ sau khi Dân biểu Ro Khanna (D-Calif.) và Dean Phillips (D-Minn.) kêu gọi bà từ chức ra khỏi Thượng viện.

---- Tất cả các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ nhận được phúc trình mật về các tài liệu Pentagon bị rò rỉ liên quan đến Ukraine, theo lời một phụ tá đảng Dân chủ nói với các phóng viên. Buổi phúc trình dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 vào lúc 3 giờ chiều theo giờ miền Đông. Đầu tuần này, Pentagon cho biết họ đang xem xét "tính hợp lệ" của các tài liệu và thừa nhận vụ rò rỉ bị cáo buộc gây ra "nguy cơ nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia, trong khi Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói các tài liệu đã bị phóng lên mạng và có thể đã bị sửa đổi.

---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết các nhà điều tra đang “tiến gần” đến việc truy lùng kẻ đã làm rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Mỹ lên mạng. Biden đã đưa ra nhận xét khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này trong chuyến thăm Ireland. “Tôi không thể nói ngay bây giờ, có một cuộc điều tra toàn diện đang diễn ra và bạn biết đấy, với cộng đồng tình báo, Bộ Tư pháp, và chúng tôi đang tiến gần đến,” ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc thông tin nhạy cảm bị tiết lộ hay không, Biden nói: “Tôi lo ngại rằng điều đó đã xảy ra. Nhưng không có gì đồng thời mà tôi biết cả.” Hôm thứ Tư, The Washington Post đã báo cáo rằng người đứng sau vụ rò rỉ được cho là một “người đam mê súng trẻ tuổi, lôi cuốn”, người mà một người bạn nói làm việc trong một “căn cứ quân sự”.

---- Nga hôm thứ Năm đã đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba rằng đã đến lúc "biến Biển Đen thành biển Baltic - biển của NATO". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Biển Đen sẽ "không bao giờ" bị kiểm soát bởi liên minh NATO. “Đây là vùng biển chung của tất cả các quốc gia ven biển, nó phải là vùng biển của sự hợp tác, tương tác và an ninh”, ông nói với các phóng viên. Peskov cũng xác nhận rằng hiện không có lịch trình điện đàm nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nhắc lại rằng "việc khiêu khích Trung Quốc là không thể chấp nhận được", ám chỉ cuộc khủng hoảng leo thang giữa Trung Quốc và Đài Loan.

----y Anniken Huitfeldt hôm thứ Năm tuyên bố rằng 15 nhân viên tình báo Nga hoạt động ở Oslo dưới vỏ bọc ngoại giao đã bị tuyên bố là "personae non gratae" (không được hoan nghênh, phải bị trục xuất) vì đã tham gia vào các hành động không phù hợp với "quan điểm ngoại giao" của họ, buộc phải rời Na Uy trong thời gian ngắn.Huitfeldt nói: "Đây là một bước quan trọng trong việc chống lại và giảm mức độ hoạt động tình báo của Nga ở Na Uy, và do đó để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi. Nga hiện là mối đe dọa tình báo lớn nhất đối với Na Uy. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và hiện đang thực hiện các biện pháp để chống lại các hoạt động tình báo của Nga ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép các sĩ quan tình báo Nga hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở Na Uy."---giữa Ukraine và Nga cho thấy cuộc xung đột có thể tiếp tục sau năm 2023, theo các vụ rò rỉ gần đây của các tài liệu được cho là mật của Pentagon cho thấy, Reuters đưa tin vào ngày 12/4. Hãng tin này lưu ý rằng họ không thể xác minh độc lập tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ. Một trong những bài báo, đề ngày 23/2 và có tiêu đề “Trận chiến ở khu vực Donbas có khả năng dẫn đến bế tắc trong suốt năm 2023,” gợi ý rằng Nga sẽ không thể chiếm được Donbas vào cuối năm nay.Bản tin trích dẫn tài liệu: “Chiến dịch tiêu hao lực lượng của Nga ở khu vực Donbas có thể đang đi vào bế tắc, cản trở mục tiêu của Moscow là chiếm được toàn bộ khu vực này vào năm 2023. Những chiến thuật này đã làm suy giảm các lực lượng và kho dự trữ vũ khí của Nga đến mức, nếu không có sự phục hồi không lường trước được, có thể làm kiệt quệ các đơn vị Nga và làm thất bại các mục tiêu chiến tranh của Moscow, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài sau năm 2023.”Một đánh giá khác nói rằng cả lực lượng Ukraine và Nga đều có “độ bền vững trong chiến đấu ở mức trung bình”, nghĩa là không bên nào có khả năng bị suy giảm khả năng chiến đấu, sẽ ngang ngửa lâu dài.----ne Dujarric, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 12/4, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres "kinh hoàng" trước video chặt đầu để xử tử một tù nhân chiến tranh người Ukraine được đăng trên các kênh Telegram thân Nga: "Phái đoàn giám sát nhân quyền của LHQ tại Ukraine kinh hoàng trước những video đặc biệt khủng khiếp được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hôm thứ Ba." Một video mô tả cảnh chặt đầu một người có khả năng là tù nhân chiến tranh Ukraine, trong khi video kia cho thấy thi thể bị cắt xén của binh lính Ukraine.----ước lãnh sự quán Ukraine ở thành phố Krakow của Ba Lan hôm thứ Năm. Người phát ngôn của cảnh sát thành phố cho biết người đàn ông này đã nói chuyện với một nhóm đồng bào Ukraine đang tụ tập trước lãnh sự quán, kêu gọi họ trở về nhà và giúp chống lại Nga. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 63 tuổi chưa được xác định danh tính đã được đưa đến bệnh viện nhưng hiện đang trong tình trạng “rất nguy kịch”. Một cảnh sát đã ở gần đó vào thời điểm xảy ra vụ việc và giúp những người xung quanh dập lửa. Giờ đây, các bác sĩ được cho là đang “chiến đấu vì sự sống của [người đàn ông].”----rò rỉ các tài liệu tình báo nhạy cảm của Hoa Kỳ đã xuất hiện trong bản tin mới từ The Washington Post. Người rò rỉ được mô tả là một người đam mê súng, đang làm việc trong một căn cứ quân sự và tham gia một nhóm riêng trên nền tảng mạng xã hội phổ biến với những game thủ tìm kiếm bạn đồng hành trong bối cảnh đại dịch bị cô lập.Đó là trên mạng Discord, theo báo Washington Post, “Đoàn kết bởi tình yêu chung của họ đối với súng, thiết bị quân sự và Chúa Trời, nhóm này khoảng hai chục người - chủ yếu là đàn ông và con trai - đã thành lập một câu lạc bộ chỉ dành cho những người được mời vào năm 2020.”Báo cáo cho biết kẻ rò rỉ, người có bí danh “OG”, đã đăng các tài liệu trên Discord trong một “thông điệp chứa đầy những từ viết tắt và biệt ngữ kỳ lạ”. Một thành viên của nhóm nói với Washington Post rằng OG tuyên bố rằng anh ta đã nhận được các tài liệu mật từ một căn cứ quân sự mà thành viên này từ chối xác định danh tính.“Anh ta là một người thông minh. Tất nhiên, y biết mình đang làm gì khi đăng những tài liệu này. Đây không phải là sự rò rỉ tình cờ dưới bất kỳ hình thức nào,” thành viên này nói. Thành viên trẻ nói với báo WP được mô tả trong báo cáo là dưới 18 tuổi.Một thành viên thứ hai đã xác nhận tài khoản của thành viên trẻ tuổi. Cả hai thành viên đều tuyên bố biết tên thật của OG và tiểu bang nơi y sống và làm việc nhưng đã từ chối chia sẻ thông tin đó với chính quyền. Các thành viên xuất hiện trong một video trên trang web của báo Washington Post với khuôn mặt và giọng nói bị che giấu.“Tôi muốn giữ bí mật về danh tính của OG vì tôi vẫn quan tâm đến anh ấy như một thành viên trong gia đình. Anh ta là một đặc vụ Nga khác (He is another Russian operative). Anh ta không phải là đặc vụ Ukraine. Tôi sẽ đi xa hơn để nói rằng anh ta thậm chí không ở phía đông của thế giới,” một thành viên nói. OG được kể là bây giờ đang lo sợ vì biết là đang bị chính phủ Mỹ truy tìm.“[Nhưng] Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng anh ta là đặc vụ của Nga hoặc thân Nga đều hoàn toàn sai sự thật. Anh ta không quan tâm đến việc giúp đỡ bất kỳ cơ quan nước ngoài nào tấn công Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Anh ấy là một thanh niên lôi cuốn, yêu thiên nhiên và Chúa, thích bắn súng và đua xe.” (ghi chú: những thông tin vừa dịch rất khả vấn, vì các tài liệu mật rò rỉ chứa đựng nửa thật nửa giả, thí dụ viết sai rằng Serbia cấp Ukraine vũ khí, trong khi viết rằng có 14 biệt kích Mỹ ở Ukraine, rồi Bộ Quốc Phòng Mỹ nói lính Mỹ không hề tác chiến và đã rời Ukraine, hàm nghĩa có phần sự thật.)----trên lãnh thổ Ukraine. Theo một trong số hàng chục tài liệu mật của Pentagon bị rò rỉ trên mạng trong những ngày gần đây, hơn một chục người Mỹ đã hoạt động trên mặt đất với tư cách là lực lượng đặc nhiệm quân sự ở Ukraine vào đầu năm nay.Hồ sơ đề ngày 23/3/2023 tiết lộ rằng 14 chiến binh lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã ở đó vào thời điểm hồ sơ mật được viết. Một tài liệu khác, ngày 28/2/2023, chỉ ra rằng 97 lính lực lượng đặc biệt từ các quốc gia NATO đang hoạt động ở Ukraine vào thời điểm đó: 50 lính Anh, Latvia với 14 lính, Mỹ với 14 lính, Pháp với 15 lính và Hoà Lan với một binh sĩ. Không rõ các chiến binh này chính xác ở đâu hoặc họ làm gì, nhưng các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng không có chiến binh Lực lượng đặc biệt nào của Hoa Kỳ ở Ukraine tham gia chiến đấu, theo báo The New York Times.-----nói rằng các tài sản bị tịch thu của Nga nên được sử dụng để phục hồi Ukraine sau cuộc chiến đang diễn ra. "Sẽ không còn đống đổ nát ở Ukraine. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Và đây sẽ là bằng chứng khá cụ thể về sự thất bại hoàn toàn của nhà nước Nga khủng bố", Zelensky nói trong một video được đăng tải sau khi hầu như tham dự một cuộc họp bàn tròn do Quỹ Tiền tệ Quốc tế tổ chức. (IMF) và Ngân hàng Thế giới.Zelensky nói: "Đặc biệt là khi thế giới biết giải pháp - liên quan đến tài sản của Nga, các quan chức Nga, những kẻ đầu sỏ chính trị giàu có trong khi nhà nước của họ đang trở thành một kẻ khủng bố... Tất cả những tài sản này nên được dùng để bù đắp cho những mất mát của những người mà Nga đã gây ra đau đớn và đau khổ." Ông thêm rằng Nga nên cảm thấy cái giá phải trả của cuộc chiến vì họ là "kẻ xâm lược" và cảm ơn tất cả các quốc gia ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột.----đang ngồi trong một chiếc xe đậu gần Đường số 7 ở Koreatown (quận Los Angeles), thì một tay súng tiến đến và đòi tiền vào tối thứ Ba. Người đàn ông sau đó đã bắn vào xe, trúng cậu ngồi ghế hành khách trước khi bỏ chạy. Cậu thiếu niên ngồi ghế hành khách bị trúng đạn và tài xế đã cố gắng đưa anh này đến bệnh viện.Người lái xe đã thấy các cảnh sát tại Đại lộ Olympic và Đại lộ Burlington nên đã nhờ giúp đỡ. Cảnh sát lúc đó là cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống trước khi lính cứu hỏa Los Angeles đến, nhưng thiếu niên đã chết. Kẻ tình nghi xả súng được nhìn thấy lần cuối khi bỏ chạy trên đường số 7. Y được cho là ở độ tuổi ngoài 20. Không có thêm thông tin chi tiết. Cảnh sát xin bất cứ ai có thêm thông tin về vụ nổ súng được yêu cầu gọi cho LAPD theo số 213-382-9470.----tự ý mua xi măng để lấp một ổ gà ở thị trấn Brentwood, sau đó quận Los Angeles báo động rằng đó không phải ổ gà, mà là một lỗ trên đường rãnh dịch vụ đang được sử dụng bởi công ty khí đốt SoCal Gas. Nam diễn viên và cựu thống đốc California đã đăng video về việc sửa chữa cái mà ông gọi là "ổ gà khổng lồ" ở Brentwood, một giả định hợp lý sau nhiều tháng mưa ở Nam California khiến các đội đường phố Los Angeles có một danh sách dài các việc cần làm. Thành phố LA đã nhận được 19.642 yêu cầu dịch vụ sửa chữa ổ gà kể từ cuối tháng 12.Trong một tweet, Schwarzenegger, 75 tuổi, cho biết cái hố lớn trên đường đã cản trở những người lái xe và người đi xe đạp trong nhiều tuần. Đoạn video cho thấy những người đàn ông sử dụng vật liệu vá để lấp đầy lỗ hổng. Tại một thời điểm, một người lái xe dừng lại để cảm ơn Schwarzenegger, người đang đeo kính râm và áo khoác da.Schwarzenegger viết trên Twitter: "Hôm nay, sau khi cả khu phố bất bình về ổ gà khổng lồ này đã làm hỏng xe hơi và xe đạp trong nhiều tuần, tôi cùng đội của mình đã ra ngoài và sửa nó. Tôi luôn nói, đừng phàn nàn, hãy làm gì đó với nó. Đây là của bạn."Nhưng sau khi video về công việc sửa chữa có thiện chí được đăng tải, Sở Công chính Los Angeles đã nói với NBCLA rằng cái hố thực sự không phải là ổ gà: "Vị trí này không phải là ổ gà. Đó là rãnh dịch vụ liên quan đến công việc đang hoạt động, được phép đang được thực hiện tại địa điểm của SoCal Gas, công ty dự kiến công việc sẽ hoàn thành vào cuối tháng Năm. Giống như trường hợp của các dự án tương tự ảnh hưởng đến đường phố của Thành phố, SoCal Gas sẽ phải sửa chữa khu vực này sau khi công việc của họ hoàn thành."Video dài 38 giây đồng hồ:



https://youtu.be/fbRS7taW8ao

Hiện chưa rõ liệu lỗ hổng mà Schwarzenegger lấp vào có được lên kế hoạch sửa chữa hay không. SoCal Gas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào cuối ngày thứ Ba để xác nhận xem rãnh có còn được sử dụng hay không.

---- Không ai trúng độc đắc Mega Millions đêm thứ Ba, vì vậy giải độc đắc của ngày thứ Sáu được ước tính là 476 triệu USD. Tuy nhiên, đêm Thứ Ba có 1 người California trúng 1 triệu đô nhờ một vé Mega Millions được bán ở Boron, nằm ở Quận Kern. Theo thông cáo báo chí, chiếc vé trị giá hàng triệu đô la đã được bán tại tiệm Love's Travel Stop trên Boron Frontage Road North. Danh tính của người trúng giải không được tiết lộ.

---- Một cậu 17 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vẽ sơn xịt graffiti có tính phân biệt chủng tộc và lời đe dọa được phun sơn lên một trường tiểu học của Quận Riverside hồi tuần trước. Vụ này được báo cáo vào khoảng 7:20 giờ sáng tại Trường tiểu học Hamilton ở Anza. Theo Cảnh sát Quận Riverside, hình vẽ graffiti phân biệt chủng tộc đã được sơn xịt trên trường học và trên một con đường gần đó.

Ban giám hiệu trường đã phát hiện ra bức vẽ bậy khi họ đến trường, chụp ảnh và giao chúng cho các điều tra viên của cảnh sát trưởng. Trường học không hoạt động thời điểm đó vì kỳ nghỉ xuân, nhưng có từ 5 đến 10 học sinh trong khuôn viên trường để có cơ hội học tập kéo dài. Các thám tử cũng đã thu được video giám sát của 3 nghi phạm phá hoại tài sản vào khoảng 10:25 giờ tối.

---- TIN VN. 40 đạo sắc phong Việt Nam bị thất thoát đang được bán đấu giá ở Trung Quốc. Theo Báo Tiền Phong. Một trang đấu giá tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng một số sắc phong của Việt Nam với giá khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 nhân dân tệ (9,5 triệu đến khoảng 12 triệu đồng). Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/4. Anh Trần Ngọc Đông - thành viên tích cực của cộng đồng bảo vệ di sản Việt, thông tin về số phận của 40 sắc phong đền Quốc tế xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ). Vào khoảng 22-23/5/2021, lợi dụng đêm tối và đền xa khu dân cư kẻ gian đã phá két sắt lấy đi 40 sắc phong. Tháng 4/2023, anh Trần Ngọc Đông phát hiện một trang đấu giá cổ vật có địa chỉ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng một số cổ vật có xuất hiện các sắc phong của làng Dị Nậu.

---- TIN VN. Phở, bún Việt Nam bị EC lập hồ sơ theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu. Theo Vietnam Finance. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cảnh báo, nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng, không loại trừ khả năng EC sẽ đưa bún, phở vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mỳ ăn liền. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã có thông tin cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất bún, phở, bánh đa… từ gạo tại Việt Nam cần nâng cao kiểm soát chất lượng khi EC đã tiếp nhận hồ sơ theo dõi các sản phẩm bún, bánh đa từ gạo có chứa hoạt chất 2-chloroethanol (dư lượng thuốc trừ sâu). Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, việc EC đang lập hồ sơ theo dõi dư lượng 2-chloroethanol có trong sản phẩm bún, phở, bánh đa nhập khẩu từ Việt Nam là rất quan trọng.

---- TIN VN. Samsung xác định Việt Nam là 'cứ điểm sản xuất toàn cầu'. Theo VnExpress. Lãnh đạo Tập đoàn Samsung cho biết, hãng coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu và muốn đưa nơi đây thành 'trung tâm của các trung tâm' nghiên cứu và phát triển. Nhận định này được ông Park Hark Kyu, Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung, nêu khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay. Ông Park đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và xác định Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu. Hãng cũng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam thành "trung tâm của các trung tâm" nghiên cứu, phát triển.

---- HỎI 1: Dân Mỹ đa số tin vào nhãn hiệu thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, ngày hết hạn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Người Mỹ có xu hướng tin tưởng vào nhãn thực phẩm, đặc biệt là danh sách thành phần, ngày hết hạn và nhãn thực tế dinh dưỡng, theo March Consumer Food Insights Report (Báo cáo Thông tin chi tiết về Thực phẩm của Người tiêu dùng tháng 3). Các nhãn không đáng tin cậy nhất bao gồm các tuyên bố về hàm lượng calo thấp, tự cho là tự nhiên và tự cho là tốt cho sức khỏe.

Báo cáo dựa trên khảo sát của Center for Food Demand Analysis and Sustainability (Trung tâm Phân tích Nhu cầu Thực phẩm và Tính bền vững) của Đại học Purdue đánh giá chi tiêu cho thực phẩm, sự hài lòng và giá trị của người tiêu dùng, hỗ trợ các chính sách nông nghiệp và thực phẩm cũng như sự tin tưởng vào các nguồn thông tin. Các chuyên gia của Purdue đã tiến hành và đánh giá cuộc khảo sát, bao gồm 1.200 người tiêu dùng trên khắp Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2023/Q2/food-survey-consumers-trust-and-value-product-labels.html

---- HỎI 2: Suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ cứu được trí nhớ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới của Yale School of Public Health (Trường Y tế Công cộng Yale), những người bị suy giảm nhận thức nhẹ có suy nghĩ tích cực về lão hóa sẽ có nhiều khả năng phục hồi trí nhớ hơn những người suy nghĩ tiêu cực.

Nghiên cứu, rút ra từ Health and Retirement Study (Nghiên cứu về Sức khỏe và Hưu trí quốc gia), được trình bày chi tiết trong một bài báo đăng hôm thứ Tư trên Mạng tin y tế JAMA. Theo Hiệp hội Alzheimer của Canada, gần 40% người dân sẽ trải qua một số dạng mất trí nhớ thông thường sau khi họ 65 tuổi, nhưng thường thì họ vẫn còn đủ trí tuệ để sống cuộc sống hàng ngày của mình mà không bị gián đoạn.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/12/positive-age-thinking-memory-loss-recovery/4091681308782/

.