- Dân biểu McCaul nói từ Đài Loan: TQ có thể chiếm trọn Đài Loan trong cuộc bầu cử tiếp theo “mà không cần nổ 1 phát súng” - Quốc hội Mỹ có thể thảo luận, nếu cần gửi quân Mỹ tới Đài Loan, theo lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul. - Omarosa Manigault Newman (cựu phụ tá của Trump): David Pecker (chủ bút báo lá cải National Enquirer) có 1 két sắt giữ hồ sơ đời tư, bài, hình có thể h

Quận Cam: Hai nữ sinh Donna Huynh và Maryan Nguyễn giải thích về dự án thắng giải nhất Khu vực 6 trong Cuộc thi khoa học 2023 ExploraVision Regional Fair Competition. (Photo: O.C. Department of Education)

- Dân biểu McCaul nói từ Đài Loan: TQ có thể chiếm trọn Đài Loan trong cuộc bầu cử tiếp theo “mà không cần nổ 1 phát súng”

- Quốc hội Mỹ có thể thảo luận, nếu cần gửi quân Mỹ tới Đài Loan, theo lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul.

- Omarosa Manigault Newman (cựu phụ tá của Trump): David Pecker (chủ bút báo lá cải National Enquirer) có 1 két sắt giữ hồ sơ đời tư, bài, hình có thể hại cho Trump.

- Hàm ý xả súng không phải là tôn vinh bạo lực, nhưng đòi luật hạn chế súng bị Fox News gọi là tôn vinh bạo lực.

- Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đề nghị Ukraine nhượng lại bán đảo Crimea cho Nga để chấm dứt chiến tranh.

- Pháp: không hề có lính Pháp nào đang hiện diện ở Ukraine.

- Ukraine: Quân Nga đào chiến hào dài 70 km ở tỉnh Zaporizhzhya nơi bị chiếm đóng.

- Pháp: TV tuyên truyền của Nga RT France khai phá sản.

- Biden gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Hoa Kỳ, trừng phạt Nga thêm 1 năm.

- Anh: Putin họp Hội đồng An ninh quốc gia, nói các vùng Nga sáp nhập ở Ukraine đã ổn định, nhưng thực tế là chiến sự ngày đêm.

- Zelensky: Ba Lan sẽ cấp Ukraine 200 xe tăng Rosomak.

- Đại sứ Belarus tại Nga: cần an ninh cho Belarus nếu Belarus bị tấn công.

- Ukraine đưa quân tăng cường các tuyến phòng thủ dọc biên giới với Belarus.

- Nga: phương Tây đạo đức giả vì không lên án vụ nổ bom quán cà phê làm chết blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky (mà chỉ lên án Nga dội bom vào bệnh viện, trường học Ukraine)

- Nga: đã phá hủy 3 kho đạn của Ukraine chứa vũ khí hỏa tiễn và pháo.

- Florida: cho học trò làm bài tập, hình dung là sắp bị bắn chết, bảo học trò tự viết cáo phó, thầy giáo bị đuổi.

- Quận Cam: chận xe xét, cảnh sát nổ súng, 1 người nhập viện.

- Quận Cam: Hai nữ sinh gốc Việt lớp 8 thắng giải nhất cuộc thi khoa học ExploraVision khu vực 6.

- Reuters: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm VN tuần sau, dự kiến tháng 7/2023 nâng cấp quan hệ Mỹ-VN.

- Alabama: Nhat Pham bắn nhiều phát đạn, bị cảnh sát bắt.

- TIN VN. Hải Phòng: Nữ du khách ngoại quốc tố bị nhân viên tàu du lịch hiếp dâm ở vịnh Lan Hạ.

- TIN VN. Nghịch lí cử nhân làm công nhân, học sinh trường nghề được săn đón.

- TIN VN. Bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

- HỎI 1: Có phải 61% công nhân Mỹ muốn làm việc 4 ngày/tuần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ô nhiễm không khí tăng rủi ro mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/4/2023) ---- Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Dân biểu Michael McCaul (Cộng Hòa-Texas) hôm Chủ nhật cho biết Trung Quốc có thể chiếm trọn Đài Loan trong cuộc bầu cử tiếp theo “mà không cần nổ 1 phát súng” để trả lời câu hỏi liệu người dân Đài Loan có muốn đối đầu quân sự hay không.

“Bây giờ có một cuộc tranh luận chính trị ở đây, hai bên khác nhau. Một bên muốn nói chuyện với Trung Quốc. Đảng của Tổng thống Thái Anh Văn không muốn trở thành một phần của Trung Quốc,” ông nói với Chuck Todd của NBC News trong chương trình “Meet the Press.”

“Tôi nghĩ rằng các cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 1/2024 năm tới sẽ cực kỳ quan trọng bởi vì tôi tin rằng với cựu Tổng thống Mã Anh Cửu đang thăm Trung Quốc ngay bây giờ, Trung Quốc sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tiếp theo này và chiếm lấy Đài Loan mà không cần nổ súng.”

DB McCaul.

DB McCaul đã dẫn đầu một phái đoàn lưỡng đảng Hạ viện đến Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan từ tuần trước sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif) gặp Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen cùng một nhóm các nhà lập pháp. McCarthy cho biết cuộc họp mang lại “hòa bình và ổn định lớn hơn cho thế giới”, trong khi Trung Quốc đưa ra phản đối và cảnh báo về căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan.

Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã đến TQ từ cuối tháng 3 trong chuyến thăm kéo dài 12 ngày, có thể được sắp xếp để trùng với cuộc gặp Thái Anh Văn với McCarthy. DB McCaul cho biết phái đoàn mà ông dẫn đầu đã nói chuyện với bà Thái vào Chủ nhật, lưu ý rằng đảng của bà không muốn trở thành một phần của Trung Quốc. Ông nói rằng các sự kiện ở Hồng Kông và cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một “sự mở rộng tầm mắt” đối với người dân Đài Loan, nói rằng người dân ở đó “rất lo lắng”.

DB McCaul nói chuyện với NBC News từ Đài Loan, cũng thêm rằng khả năng phòng thủ của Đài Loan chưa như ý để phòng thủ trong một cuộc xâm lược giả định của Trung Quốc: "Họ [Đài Loan] không có đủ vũ khí cần thiết. Nếu chúng ta muốn răn đe để gìn giữ hòa bình, chúng ta cần đưa những vũ khí cần thiết vào Đài Loan.”

---- Một phái đoàn lưỡng đảng của Hoa Kỳ tới Đài Loan đã kết luận rằng những nỗ lực đe dọa của Trung Quốc sẽ chỉ làm Hoa Kỳ củng cố cam kết của mình với quốc đảo này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, R-Texas, nói với Fox News: "Đây là những chiến thuật đe dọa, theo đánh giá của tôi, chỉ củng cố quyết tâm của chúng ta chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó không có tác dụng răn đe đối với chúng ta. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nó kích động sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan."

Phái đoàn đã đến thăm hòn đảo này sau cuộc gặp của Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tại California vào tuần trước. Trung Quốc đã đáp trả cuộc họp bằng một loạt cuộc tập trận quân sự, triển khai máy bay phản lực và tàu chiến trong ba ngày diễn tập "sẵn sàng chiến đấu" xung quanh Đài Loan.

Tổng cộng có 8 tàu chiến và 42 máy bay đã được phát hiện gần biên giới trong eo biển Đài Loan phân định lãnh thổ giữa Trung Quốc và hòn đảo tự trị. Ít nhất một nửa số tàu quân sự lao ngay dọc theo đường phân cách.

Phái đoàn đã đến thăm hòn đảo trong tuần này bao gồm Dân biểu French Hill, R-Ariz., Dân biểu Michael Lawler, R-N.Y., Dân biểu Ami Bera, Dân chủ-Calif., Dân biểu Young Kim, Dân biểu R-Calif., Dân biểu .Nathaniel Moran, R-Texas, Dân biểu Guy Reschenthaler, R-Pa., và Dân biểu Madeleine Dean, D-Pa. McCaul tiết lộ trong cuộc họp báo rằng nhóm đã thảo luận về việc bán vũ khí, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ các chính sách răn đe. Ông lưu ý rằng sự kết hợp giữa đào tạo, diễn tập quân sự và chia sẻ thông tin tình báo vẫn là trung tâm của những nỗ lực đó.

McCaul nói: “Tôi cho rằng tự do và dân chủ đáng để hỗ trợ Đài Loan hơn, nhưng nếu điều đó không thuyết phục được mọi người, thì 90% năng lực chip bán dẫn tiên tiến cho thế giới sản xuất là làm ngay tại Đài Loan này. Nếu điều đó bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào - đó là tài sản chiến lược - tài sản an ninh quốc gia, [và] nếu điều đó bị xâm lược chiếm đoạt hoặc bị phá vỡ, nó sẽ khiến thế giới này rơi vào một thế giới bị tổn thương và suy thoái toàn cầu."

Đặc biệt, DB McCaul nói, Hoa Kỳ có thể gửi quân đến Đài Loan khi Trung Quốc gia tăng các mối đe dọa [Đài Loan], và Quốc Hội Mỹ có thể sẽ thảo luận chuyện này [chuyện đưa quân Mỹ vào Đài Loan].

Video dài 54 giây đồng hồ, từ giây 30, DB McCaul nói Mỹ có thể sẽ gửi quân đến Đài Loan:



https://youtu.be/Vz5dZYlgwkQ

---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu hôm Chủ nhật đã bác bỏ thông tin cho rằng binh lính Pháp đang hiện diện ở Ukraine. Bình luận của ông được đưa ra sau khi các tài liệu bị cáo buộc của Pentagon, được phân loại là tối mật, được cho là đã bị rò rỉ vào các mạng của Nga hồi đầu tuần này. Lecornu xác nhận rằng không có lính Pháp nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ở Ukraine và các hồ sơ được đề cập không liên quan đến quân đội của họ. Chính phủ Ukraine đã bình luận về vụ rò rỉ, cho rằng nó nhằm "đánh lạc hướng sự chú ý" và "gieo rắc nghi ngờ".

---- Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đề nghị Ukraine nhượng lại bán đảo Crimea cho Nga để chấm dứt chiến tranh. Tin này do báo Pháp Le Figaro, dẫn lời Lula da Silva trong cuộc họp báo ở Brazil ngày 6/4: "[Tổng thống Nga [Vladimir Putin] không thể chiếm lãnh thổ Ukraine. Có lẽ chúng ta có thể thảo luận về Crimea. Nhưng ông ấy [Putin] phải suy nghĩ về cuộc xâm lược của mình… Nhưng Zelenskyy cũng không thể có được mọi thứ Zelensky muốn… Thế giới cần hòa bình... Chúng ta phải tìm ra giải pháp."

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một phiên họp đầy đủ của Hội đồng An ninh quốc gia hôm thứ Tư, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022. Cuộc họp do Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev chủ trì và nó tập trung vào việc thực thi pháp luật, trật tự công cộng và tái thiết các khu vực của Ukraine mà Nga sáp nhập. Anh nói họ tin rằng việc Putin chọn Kolokoltsev làm diễn giả chính là nỗ lực để mô tả tình hình ở các khu vực bị chinh phục là ổn định, trong khi thực tế, "phần lớn khu vực vẫn là chiến sự tích cực, chịu các cuộc tấn công, và quyền truy cập rất hạn chế vào các dịch vụ cơ bản cho nhiều công dân.''

---- Dự đoán về cuộc phản công Mùa xuân của Ukraine, quân đội Nga đang đào sâu vào - theo nghĩa đen. Một tuần sau khi hình ảnh vệ tinh phát hiện ra các rãnh lớn ở Crimea, các hình ảnh vệ tinh mới đã cho thấy một rãnh lớn, dài 70 km ở tỉnh Zaporizhzhya bị chiếm đóng. Center for Journalistic Investigations (Trung tâm Điều tra Báo chí) đã thấycông việc đào đắp bằng hình ảnh vệ tinh Sentinel-2. Đường chiến hào liên tục chạy dài hơn 70 km và kéo dài từ ngoại ô Semenivka, cách trung tâm Melitopol khoảng 9 km, đến một cánh đồng bên ngoài làng Marynivka ở quận Prymorskyi.

---- Tòa án Thương mại Pháp đã chính thức tuyên bố phá sản kênh truyền hình tuyên truyền của Nga RT France (Russia Today France), theo Politico ngày 8/4 đưa tin. Người đứng đầu RT France Ksenia Fedorova đã xác nhận quyết định này. Kênh này đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Âu kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và đã bị chính phủ Pháp chặn vào đầu năm nay. Fedorova cho biết RT France sẽ bị thanh lý và tất cả nhân viên sẽ bị sa thải trong những ngày tới.

---- Tổng thống Joe Biden đã gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Hoa Kỳ, lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 4/2021 để đối phó với chính sách đối ngoại có hại của Nga. Điều này cho phép chính quyền Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bức thư trên trang web Bạch Ốc chỉ rõ rằng các hoạt động quốc tế có hại của giới lãnh đạo Nga bao gồm các nỗ lực phá hoại các cuộc bầu cử dân chủ tự do và công bằng cũng như các thể chế dân chủ ở Hoa Kỳ, các đồng minh và các quốc gia đối tác; hoạt động tin tặc; hoạt động ngoài lãnh thổ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến hoặc nhà báo... Gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia cũng đồng nghĩa với việc gia hạn các biện pháp trừng phạt trước đây mà Washington áp đặt đối với Điện Kremlin trong cùng thời gian.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy nói rằng ông đã đồng ý với Ba Lan về việc cung cấp 200 xe tăng Rosomak. Theo tổng thống Ukraine, Kyev trước tiên sẽ nhận được một lô 100 xe tăng, trong khi nửa còn lại sẽ đến sau. Một tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng Ba Lan sẽ sản xuất xe bọc thép cho Ukraine. Vào thời điểm đó, tổng thống cho biết những chiếc xe này sẽ được sản xuất tại Ba Lan và được thanh toán chung với các quỹ của đồng minh.

---- Đại sứ Belarus tại Nga Dmitry Krutoy nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho Belarus trong trường hợp Belarus bị tấn công. Đại sứ, người từng là phó chánh văn phòng của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nói rằng các thỏa thuận về đảm bảo an ninh của các quốc gia đã từ bỏ vũ khí nguyên tử, bao gồm cả Bản ghi nhớ Budapest, đã bị vi phạm. Tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 hứa sẽ bố trí vũ khí nguyên tử của Nga ở quốc gia láng giềng.

---- Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng quân Ukraine hiện đang tăng cường các tuyến phòng thủ và các vị trí dọc biên giới với Belarus -- quyết định này được đưa ra do lo ngại về nguy cơ gây hấn quân sự từ các nước láng giềng. Trung tướng Ukraine Serhiy Nayev cho biết quân Ukraine đang cắm các bãi mìn chống tăng ở những khu vực mà xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có khả năng đi vào lãnh thổ Ukraine. Từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Belarus đã bị cáo buộc hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột và đã có báo cáo rằng quân Belarus có thể đang cân nhắc tham gia trận chiến.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích phản ứng của phương Tây đối với cái chết của blogger quân sự Nga Vladlen Tatarsky, người chết trong vụ bom nổ quán cà phê khiến 19 người khác bị thương, theo RIA Novosti đưa tin. Zakharova bày tỏ sự thất vọng của Nga về việc các nước phương Tây thiếu sự lên án và "lòng trắc ẩn" đối với vụ tấn công, đồng thời lưu ý rằng thay vào đó họ đang bày tỏ sự cảm thông với nghi phạm. Cô cáo buộc phương Tây đang cố gắng tạc hình ảnh nạn nhân tách khỏi nghi phạm và nói rằng hành động của họ bộc lộ một "sự đạo đức giả bệnh hoạn. Điều này đặc biệt rõ ràng trong ví dụ về sự quan tâm sai lầm xuyên suốt đến quyền của các nhà báo và giới truyền thông... Đạo đức giả tự do đã biến chính sách của phương Tây thành một băng tải của sự ghét bỏ con người."

---- Nga nói là đã phá hủy ba kho đạn của Ukraine chứa vũ khí hỏa tiễn và pháo, theo hãng thông tấn quốc doanh Nga TASS hôm thứ Bảy. Các kho đạn được đặt tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong và ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia. Các chi tiết chính xác của chiến dịch không rõ ràng, bao gồm loại vũ khí được sử dụng để tấn công các cơ sở cũng như số thương vong nếu có.

---- Hàm ý xả súng không phải là tôn vinh bạo lực, nhưng đòi luật hạn chế súng bị một người dẫn chương trình Fox News gọi là tôn vinh bạo lực. Người dẫn chương trình của Fox News, Cheryl Casone, đã bắt đầu một đoạn độc thoại ngắn hôm thứ Bảy để gợi ý rằng chính quyền Biden đang “tôn vinh” bạo lực bằng cách mời 3 dân biểu tiểu bang Tennessee bị trục xuất đến thăm Bạch Ốc.

Cô Casone nói rằng nhà lập pháp đã làm trò xấu hổ khi biểu tình ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng tại Hạ viện sau một vụ xả súng hàng loạt, rồi "Biden lại mời, sẽ tiếp đón họ tại Bạch Ốc. Chính trị không nên là về bạo lực, bất kể bạn đang ở phía nào của lối đi." Bi hài, lời kêu gọi cải cách súng khiến các Dân biểu Da đen Justin Pearson và Justin Jones bị loại khỏi Hạ viện Tennessee là hoàn toàn ôn hòa. Nhưng Casone bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng Bạch Ốc, theo cô, đang tôn vinh “sự tức giận và sự lố bịch” của các nhà lập pháp. Trong khi đó, Casone không đề cập đến các nhà lập pháp Tennessee gần đây khác, những người đã bị cáo buộc quấy rối tình dục hoặc vi phạm luật tài chính chiến dịch.

Xuất hiện trên đài MSNBC vào chiều

Trí tuệ nhân tạo đưa ra những câu trả lời

Florida: cho bài tập, hình dung là sắp bị bắn chết, bảo học trò tự viết cáo phó, thầy giáo bị đuổi.

Quận Cam: chận xe xét, cảnh sát nổ súng, 1 người nhập viện.

Quận Cam: Hai nữ sinh gốc Việt lớp 8 thắng giải nhất cuộc thi khoa học ExploraVision

Hai nữ sinh lớp 8 - Donna Huynh và Maryan Nguyễn - và các viên chức Học Khu Westminster (Photo: O.C. Department of Education)

Theo tin Reuters. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ thăm Việt Nam

Cảnh sát thị trấn Mobile (Alabama)

TIN VN. Hải Phòng: Nữ du khách ngoại quốc tố bị nhân viên tàu du lịch hiếp dâm ở vịnh Lan Hạ.

TIN VN. Nghịch lí cử nhân làm công nhân, học sinh trường nghề được săn đón.

TIN VN. Bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

HỎI 1

HỎI 2:

Cụ thể, cựu Chủ tịch Hạ viện Glen Casada, Cộng Hòa-Franklin, người đang bị liên bang truy tố và cựu Dân Biểu tiểu bang David Byrd, người bị truy tố tội tấn công tình dục thanh thiếu niên khi ông là một huấn luyện viên bóng rổ nhiều thập niên trước đó, và nhiều cú xì căng đan khác nhưng vẫn b2nh yên. Trước khi Hạ viện Tennessee bỏ phiếu về trục xuất, Dân Biểu Gloria Johnson nói: “Chúng ta đã có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em trên sàn [Hạ viện Tennessee] trong nhiều năm, họ [Cộng Hòa] đã giúp anh ta tái đắc cử và không làm gì để trục xuất y. Chúng ta đã để các thành viên tè vào ghế của nhau. Chúng ta đã để các thành viên kê đơn thuốc bất hợp pháp cho tình nhân của em họ, và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói chuyện trên sàn mà không được phép [như 3 Dân biểu Jones, Pearson, Johnson], thì bạn sẽ bị đuổi..."----thứ Bảy, Omarosa Manigault Newman nói nhiều lần rằng David Pecker (cựu Giám đốc điều hành báo lá cải National Enquirer) đã duy trì một két sắt nơi ông ta cất giữ những câu chuyện và hình ảnh có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Donald Trump. Nói với người dẫn chương trình Alex Witt, Manigault Newman, người có mối quan hệ với Trump bắt đầu từ chương trình thực tế "The Apprentice" của ông, đã được hỏi về việc Trump bị truy tố tại tòa án Manhattan về 34 tội danh liên quan đến tiền bị cáo buộc trả cho một ngôi sao phim người lớn. Điều đó dẫn đến những câu hỏi về sự liên quan của Chủ bút Pecker với Trump, khiến Pecker phải ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Manhattan.Theo Manigault Newman, người cũng có một thời gian ngắn làm việc trong Bạch Ốc của Trump, Pecker từng thuê một nhân viên Bờ Tây (West Coast: các tiểu bang phía Tây, ám chỉ California, hay Oregon, Washington...) tên là Dylan, người có công việc duy nhất là theo dõi các câu chuyện của Trump và tung tiền ra mua để ém các chuyện tai tiếng cho Trump. Cô nói: "Thật thú vị, một thời gian ngắn sau khi tôi rời chương trình truyền hình 'The Apprentice', tôi đã đến làm việc cho AMI cho David Pecker và 'Tạp chí OK'. David cũng đang khởi động một dự án mới có tên là 'Tạp chí 'Reality Weekly Magazine,'' vì vậy, tôi là biên tập viên Bờ Tây."Cô nói: “Trong thời gian đó, anh Pecker có một cấp phó tên là Dylan, và công việc toàn thời gian của Dylan rõ ràng là tìm bắt và ém những câu chuyện về Donald Trump. Và có một két sắt khét tiếng mà họ có tại tòa soạn Enquirer được cho là đã lưu giữ tất cả thông tin này về Trump. Còn về bản cáo trạng, tôi đã đọc rất nhiều tin đồn mà tôi đã nghe được khi tôi làm việc tại tạp chí đã được xác nhận trong bản cáo trạng."----ời bạn cần tới, nhưng văn bản đó, những câu trả lời từ máy đó, có bản quyền hay không? Và chúng ta có quyền sử dụng như câu trả lời của mình hay không? Nhà hoạt động về truyền thông Roger Cochetti viết trên báo The Hill, nêu câu hỏi này với 2 nhu liệu về trí tuệ nhân tạo. Nguyên tắc quan trọng là 'Nếu bạn là một con người, khi bạn viết ra, văn bản thuộc về bạn' - điều này đã được mở rộng một cách hợp lý cho tất cả các loại tác phẩm sáng tạo từ thơ, truyện, hội họa, nắn tượng đến nhu liệu máy tính, và từ cá nhân đến nhóm cá nhân, chẳng hạn như các tập đoàn. Do sự bảo vệ tác quyền dành cho những người sáng tạo, ước tính rằng hơn 10% kinh tế Hoa Kỳ — hoặc hơn 1,5 nghìn tỷ đô la trong Tổng sản phẩm quốc gia có liên quan đến bản quyền.Bây giờ thông qua “trí tuệ nhân tạo tổng hợp” (có nghĩa là nó “tạo ra” văn bản viết hoặc nói, sau đây gọi là GAI - "generative artificial intelligence”), các máy tính như ChatGPT, New Bing và nhiều loại khác hiện đang tạo ra văn bản. Các câu hỏi của Cochetti đưa ra vào ngày 19/3/2023 rằng liệu ông có thể sử dụng câu trả lời của máy trong bài xã luận này không.ChatGPT đã trả lời “Là một mô hình ngôn ngữ AI, tôi không giữ bất kỳ bản quyền nào đối với nội dung mà tôi tạo ra. Bản quyền… thuộc về người hoặc tổ chức sở hữu phần mềm hoặc nền tảng đang chạy tôi.”New Bing trả lời “Theo USCO, chỉ chủ sở hữu bản quyền tác phẩm mới có quyền ủy quyền cho người khác… Theo đó, bạn không thể yêu cầu bản quyền… trừ khi bạn được sự đồng ý của chủ sở hữu. Vì vậy, bạn không thể yêu cầu bản quyền đối với văn bản mà tôi viết cho bạn… bạn không thể… sử dụng nó cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của tôi.”----Khi biết trường trung học Orlando (Florida) nơi anh dạy sẽ tổ chức diễn tập khi xảy ra nổ súng vào ngày hôm đó, thầy giáo Jeffrey Keene nghĩ ra 1 ý tưởng cho học trò 1 bài tập. Keene nói với 35 học sinh trong lớp tâm lý học đầu tiên của thầy rằng: “Đây không phải là cách để làm các em khó chịu hay bất cứ điều gì tương tự." Sau đó, thầy yêu cầu học trò suy ngẫm về đời sống của các em. Keene cho biết thầy muốn học trò cân nhắc, "nếu chết trong vòng 24 giờ nữa, các em sẽ làm gì khác với những gì các em đã làm ngày hôm qua?" Một phần của bài tập là tự viết cáo phó của từng học sinh. Đến cuối ngày, thầy giáo Jeffrey Keene bị sa thải.Theo đài WSVN, một học sinh tỏ ra khó chịu trong giờ học và yêu cầu được gặp cố vấn, điều này đã đưa một giám thị đến theo dõi tiết học thứ hai của Keene. Keene cho biết lúc đó, các học sinh nói với thầy rằng ban giám hiệu trường trung học Dr. Phillips High School đang phỏng vấn các em về bài tập. Thầy nói với đài WOFL rằng thầy được trường yêuc ầu từ chức nhưng thầy đã từ chối, nói rằng thầy không làm gì sai.Thầy giáo Keene cho biết thầy là nhân viên mới và chưa tham gia công đoàn, nên có rất ít cơ hội. Tuy nhiên, thầy nói rằng thầy sẽ kháng cáo việc sa thải. Ban giám hiệu đã xác nhận đã sa thải thầy nhưng sẽ không thảo luận về vụ việc. Keene cho biết thầy không nghĩ chủ đề này sẽ gây căng thẳng cho học sinh của mình. "Nếu bạn không thể nói chuyện thực tế với họ, thì điều gì đang xảy ra trong môi trường này?" thầy nói.----Ít nhất một cảnh sát Santa Ana đã nổ súng vào một người đàn ông khi đang dừng giao thông vào tối thứ Sáu, khiến anh ta phải nhập viện với nhiều vết thương. Nổ súng bắt đầu khi xe cộ dừng lại ở 500 S. Rosewood Ave. lúc 6:41 chiều, theo lời cảnh sát. Trong thời gian dừng giao thông đó, hai cảnh sát đã tiếp cận một chiếc xe có hai người đàn ông, một trong số họ "được trang bị một khẩu súng lục."Cảnh sát cho biết ít nhất một cảnh sát đã nổ súng ít nhất hai lần, trúng vào phần trên và phần dưới của người đàn ông có vũ trang. Người đàn ông đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương và cảnh sát cho biết họ tìm thấy một khẩu súng tại hiện trường. “Những người cư ngụ khác và các sĩ quan không bị thương,” cảnh sát cho biết.----khu vực 6. Khoảng 12 triệu người Mỹ trưởng thành trải qua các cơn hoảng loạn hoặc rối loạn hoảng sợ vào một thời điểm nào đó trong đời, được National Institute of Mental Health (Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia) định nghĩa là các đợt sợ hãi dữ dội bất ngờ và lặp đi lặp lại kèm theo các triệu chứng thể chất như đau ngực, tim đập nhanh hoặc khó thở. hơi thở.Sau khi tiến hành nghiên cứu của mình, Donna Huynh và Maryan Nguyễn, học sinh lớp 8 của Trường Warner Middle School đã bắt đầu giúp ngăn ngừa các triệu chứng này bằng cách thiết kế một phương pháp điều trị cơn hoảng loạn khi đang di chuyển — mang về cho các em danh hiệu người chiến thắng Khu vực 6 trong Cuộc thi 2023 ExploraVision Regional Fair Competition.Được thiết lập bởi Hiệp hội Giảng dạy Khoa học Quốc gia và được tài trợ bởi Toshiba, cuộc thi này thu hút học sinh K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) ở Hoa Kỳ và Canada sử dụng các ngành khoa học (STEM) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.Dự án của Donna và Maryan, được gọi là “Live-posome: On-the-go panic attack treatment” (“Live-posome: Điều trị cơn hoảng loạn khi đang di chuyển”) nhắm vào nguyên nhân gây ra các triệu chứng thể chất và tinh thần có thể gây ra bởi các cơn lo âu và hoảng loạn. Bằng cách giảm sự sẵn có của hormone giải phóng corticotropin, hay CRH, trong não, giải pháp mà họ tạo ra có thể ngăn chặn con đường thần kinh của các cơn hoảng loạn trước khi chúng xảy ra.Giáo viên môn sinh học của Trường Warner và huấn luyện viên đội ExploraVision, Travis Garwick cho biết học sinh của ông đảm nhận các vai trò mới trong các hoạt động thực hành bằng cách thử nghiệm các giả thuyết, theo dõi các thí nghiệm của họ, thu thập dữ liệu và ghi lại quá trình phát triển dự án của họ.Kể từ khi bắt đầu vào năm 1992, hơn 450.000 sinh viên từ khắp Hoa Kỳ và Canada đã tham gia cuộc thi ExploraVision. Đội của Học khu Westminster sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi toàn quốc để có cơ hội nhận học bổng và một chuyến đi đến Washington, D.C. vào tháng 6/2023.----vào tuần tới, theo lời Thượng nghị sĩ Jeff Merkley nói trong một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đưa quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên một tầm cao mới trong năm nay. Chuyến thăm của Blinken, chưa được công bố chính thức, sẽ diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có cuộc điện đàm hồi tuần trước với Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.Hoa Kỳ hy vọng sẽ nâng cấp quan hệ với Hà Nội trong năm nay, lý tưởng nhất là trùng với dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với VN vào tháng 7/2023. “Tuần tới Ngoại trưởng sẽ có mặt tại đây,” Thượng nghị sĩ Merkley nói với các phóng viên trong chuyến thămVN của phái đoàn các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ với Hà Nội.Blinken dự kiến sẽ thăm Việt Nam, có thể vào thứ Bảy 15/4/2023, trước khi ông tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Nhóm G7 tại Nhật Bản vào ngày 16-18/4. Biden và Trọng đã đồng ý tăng cường quan hệ, theo tuyên bố của cả hai bên sau cuộc trò chuyện của họ, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp quan hệ chính thức.Trước cuộc gọi, nhiều nhà phân tích đã nói rằng VN thận trọng về việc nâng cấp trong năm nay vì sợ điều đó có thể gây căng thẳng với TQ. Mặc dù là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, Hoa Kỳ hiện được xếp hạng là đối tác ngoại giao cấp ba của Hà Nội. Cấp cao nhất của nó bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Hàn, trong khi cấp thứ hai, mà Hoa Kỳ muốn tham gia, bao gồm các nước châu Âu và Nhật Bản.----ma) đã bắt Nhat Pham, một cư dân 33 tuổi với nhiều tội danh sau khi họ nói rằng Pham đã bắn nhiều phát đạn từ một khẩu súng ở trung tâm thành phố Mobile. Cảnh sát đã đáp ứng vào khoảng 10:45 giờ tối Thứ Năm đến một cuộc gọi về tiếng súng gần đường St. Francis và Jackson. Cảnh sát nhận ra nghi phạm sau khi được mô tả y lái một chiếc xe hơi. Ông Nhat Pham đã bị bắt, khi khám xe đã tịch thu 1 khẩu súng và vỏ đạn. Pham đang phải đối mặt với cáo buộc xả súng trong phạm vi thành phố, gây mất trật tự và say rượu lái xe.----Theo Báo Giao Thông. Nghỉ đêm trên tàu du lịch neo đậu tại vùng biển vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), nữ du khách Cerys A. tố bị nam nhân viên trên tàu hiếp dâm. Ngày 9/4, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết: Vào 10h30’ ngày 9/4/2023, Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của chị Cerys A., sinh năm 2004, một du khách ngoại quốc. Chị Cerys A. trình báo với nội dung như sau: Tối 8/4/2023, chị là du khách nghỉ đêm trên tàu Era Hp4888 neo tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, bị Phạm Văn H. (SN 1989, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là nhân viên làm việc trên tàu Era Hp4888) hiếp dâm.----Báo Lao Động. Tốt nghiệp đại học, không ít cử nhân rơi vào cảnh thất nghiệp, có người chọn “cất bằng” để đi làm công nhân. Điều này cũng phần nào lý giải nguyên nhân tại sao số học sinh đủ điều kiện đỗ đại học, nhưng lại lựa chọn học nghề tăng liên tục trong những năm gần đây. Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hơn 386.000 em bỏ xét tuyển đại học, chiếm khoảng 35%. Con số này tăng so với năm 2021 và 2020 (số học sinh bỏ xét tuyển đại học các năm lần lượt là 227.000 và 237.000 em, chiếm hơn 20% số thí sinh thi tốt nghiệp).----Báo VietnamMoi/ Doanh Nghiệp & Kinh Doanh. Trong quý I/2023, có thêm 30 - 50% sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, có khu vực ghi nhận con số này lên tới 80%. Phân tích cụ thể hơn về tình trạng sức khoẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong quý I/2023, VARS dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, hai tháng đầu năm 2023 có hơn 235 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể. Cũng theo VARS, số lượng môi giới bất động sản nghỉ việc tiếp tục gia tăng. Ước lượng số môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30 - 40% so với giai đoạn đầu năm 2022. Cá biệt, tại một số khu vực, số lượng môi giới tiếp tục nghỉ việc lên tới 80%.----: Có phải 61% công nhân Mỹ muốn làm việc 4 ngày/tuần?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều người Mỹ ủng hộ tuần làm việc bốn ngày. Các chuyên gia cho biết các công ty hiện đang thử nghiệm những thay đổi để tuyển dụng và giữ chân người lao động.Theo một cuộc khảo sát của Monster với hơn 800 công nhân vào tháng 3 năm nay, 61% công nhân nói rằng họ muốn có bốn ngày làm việc hơn là một tuần làm việc năm ngày như truyền thống trong khi 33% nói rằng họ sẽ bỏ việc để tìm công ty mới có tuần làm việc bốn ngày, và 10% nói rằng họ sẽ chấp nhận mức lương thấp hơn để thực hiện điều đó.Chi tiết:----Ô nhiễm không khí tăng rủi ro mất trí nhớ?ĐÁP 2: Đúng thế. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, theo đánh giá của nhiều nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu mới của Harvard là cái nhìn mới nhất về một loạt các vấn đề sức khỏe - từ chứng mất trí nhớ đến bệnh tim và đột quỵ - liên quan đến các chất ô nhiễm như vật chất dạng hạt mịn (PM2.5), cũng như chất nitrogen oxide và chất nitrogen dioxide. Theo các tác giả, những phát hiện này ủng hộ nhu cầu tăng cường các chính sách về chất lượng không khí ở Hoa Kỳ.Các nhà nghiên cứu đã đọc lại hơn 2.000 cuộc nghiên cứu trong bài đánh giá của họ, tìm thấy 51 nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí xung quanh và chứng mất trí lâm sàng. Những nghiên cứu đó đã được công bố trong vòng 10 năm qua. Phân tích tổng hợp đã tìm thấy bằng chứng nhất quán về mối liên hệ giữa PM2.5 và chứng sa sút trí tuệ.Chi tiết: