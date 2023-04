Năm ngày sau khi xuất viện, nơi ngài nhập viện vì bệnh viêm phế quản, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến một nhà tù thanh thiếu niên ở ngoại ô Rome hôm thứ Năm để rửa chân cho các tù nhân.

- Bác sĩ tâm thần nổi tiếng của Đại học Y khoa George Washington: Trump đã thành nguy hiểm, y như con thú săn mồi bị chận đường cùng, nếu giam, cần có vách đệm.

- Bình luận viên MSNBC: Fox News xin tòa miễn nhắc tới vụ bạo loạn 6/1/2021 là lời tự thú của Fox News về cuộc nổi dậy 6/1/2021.

- Dân Chủ lên kế hoạch tăng tỷ lệ cử tri đi bầu 2024: chủ điểm là quyền lựa chọn phá thai.

- Các cựu quan chức an ninh hàng đầu khai với các đại bồi thẩm đoàn rằng họ nhiều lần nói với Trump họ không có quyền tịch thu các máy bầu phiếu.

- Wisconsin: Cộng Hòa thua thê thảm vì lập trường phá thai gắt gao.

- Trump nổi giận, chửi mắng Biden vì Biden đưa ra bản báo cáo quân Mỹ rút hỗn loạn ra khỏi Afghanistan vì Trump thương lượng rút quân và để lại cho Biden di sản hỗn loạn.

- Thẩm phán Juan Merchan (vụ Trump bị truy tố) góp tặng 15 đôla cho Biden và Dân Chủ năm 2020.

- Cộng hòa Hạ viện gửi trát, đòi cựu Phó biện lý Pomerantz trả lời về cuộc điều tra Trump ở Manhattan

- Ủy ban Tư pháp Thượng viện “sẽ hành động” vụ Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas đã nhận quà bí mật trong 2 thập niên.

- DB Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) đòi luận tội Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas

- Arizona: Cộng Hòa đã thua phiếu, bèn đòi đếm lại phiếu, vẫn thua phiếu, bị tòa phạt tốn thêm tiền.

- Missouri: cụ bà 78 tuổi cướp ngân hàng, phóng xe trốn, bị bắt. Đây là vụ cướp ngân hàng lần thứ 3

- Mỹ: Zelensky nên cởi mở với ý chí của người Ukraine (có vẻ như Mỹ khuyên Zelensky nên để trưng cầu dân ý ở Crimea thay vì đưa quân tái chiếm?).

- Anh: quân Nga đã có lại "một số động lực" ở Bakhmut, mặc dù bước tiến chủ yếu bị đình trệ.

- Cầm súng hơi vào tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, bị bắt, đưa đi giám định tâm thần.

- Ukraine: tài liệu trên mạng ghi là kế hoạch tổng phản công là giả mạo.

- Lính Nga xin chiêu hồi sang Ukraine tăng gấp đôi trong tháng 3/2023.

- Slovakia: nghi kỹ thuật viên Nga đã phá hoại các chiến đấu cơ MiG-29 sẽ gửi sang Ukraine.

- Nga vào nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia, bắt cóc 4 nhân viên an ninh.

- Các kế hoạch của Mỹ và NATO giúp quân đội Ukraine trong cuộc tấn công chống Nga đã bị rò rỉ trên Twitter và Telegram, sửa đổi số liệu.

- Nga: đã ngăn chặn sự xâm nhập của 1 nhóm biệt kích Ukraine ở khu vực Bryansk

- TQ đề nghị cấp bách ngừng bắn ở Ukraine, rồi hòa đàm càng sớm càng tốt.

- Nhiều nước Châu Âu xin cho Ukraine họp NATO tháng 7 tới để vạch lộ trình Ukraine vào NATO. Mỹ không đồng ý: hãy chờ khi quân Nga bị đuổi ra khỏi Ukraine.

- Tập Cận Bình: ai mong đợi TQ đổi quan điểm về Đài Loan đều đang tự lừa dối.

- Tuần Thánh Phục Sinh: Đức Giáo Hoàng Francis vào nhà tù thanh thiếu niên làm nghi lễ rửa chân.

- TQ: Úc cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị chính phủ Úc là phân biệt đối xử, làm hại đến lợi ích các công ty và công chúng

- TQ trừng phạt 2 tổ chức có trụ sở tại châu Á, đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.

- Hạ viện Cộng hòa Tennessee trục xuất 2 Dân biểu Dân chủ vì biểu tình đòi siết súng.

- Biden: chỉ trích Hạ viện Cộng Hòa Tennessee phi dân chủ vì đã trục xuất 2 Dân biểu Dân chủ vì đòi siết súng.

- Quận Los Angeles tuyển dụng nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các đội đường phố với nhiều ưu đãi

- Cư dân ở Maine có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất với 32,71%.

- Tỷ lệ sở hữu nhà thấp nhất Hoa Kỳ: 1. California: 18.35% chủ nhà; 2. Hawaii: 19.36% chủ nhà; 3. New York: 20.52% chủ nhà; 4. Alaska: 23.36% chủ nhà; 5. Nevada: 23.61% chủ nhà.

- Nam California: Xe hơi bị xe lửa tông trúng, bé gái 11 tuổi chết và mẹ của em bị thương nặng.

- TIN VN. Xuất khẩu dệt may giảm hơn 1 tỷ USD.

- TIN VN. Nếu không tuân thủ pháp luật, Tiktok sẽ không được chào đón tại Việt Nam.

- TIN VN. Nỗi buồn cà phê Việt: Xuất khẩu top đầu thế giới, giá xếp chót bảng.

- HỎI 1: Một số nhân viên xưởng may Nam California lương chưa tới 2 đôla/giờ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 7/10 người du lịch vẫn thể dục trong khi rời nhà? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/4/2023) ---- Cảnh sát Missouri tuần này đã kinh hoàng khi họ chận một chiếc xe được cho là có liên quan đến một vụ cướp ngân hàng và nhìn thấy một bà cụ bước ra. Bonnie Gooch, 78 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư trong vụ được cho là vụ trộm ngân hàng thứ ba của bà. Cảnh sát đã chặn Gooch chỉ cách Ngân hàng Goppert Financial Bank ở Pleasant Hill vài trăm mét.

Cảnh sát trưởng Thomas Wright nói với Fox 4: “Rõ ràng đó là một tình huống căng thẳng. Nhưng khi bàn tay của cụ bà bước ra khỏi xe và đó chính là người đang điều khiển chiếc xe bị cho là của tên cướp ngân hàng đang tẩu thoát thì tôi hiển nhiên là sốc."

Cụ bà Gooch đã bị kết tội cướp ngân hàng tại Lee's Summit hồi năm 2020 và trước đó đã bị kết tội cướp ngân hàng ở California hồi năm 1977. Người quản lý một tiệm bánh pizza gần ngân hàng ở Pleasant Hill, người chứng kiến vụ cảnh sát chận bắt cụ bà Gooch hôm thứ Tư, nói với đài: “Tôi đang lái xe đi làm và rồi người bị cho là mới cướp ngân hàng bước ra khỏi xe. Và tôi kiểu như, 'Cái quái gì vậy? Một bà già?’”

---- Những gì cử tri quan tâm nhất, sẽ là trọng tâm bầu cử 2024. Đảng Dân chủ đang lên kế hoạch sử dụng một chiến lược do cựu chiến lược gia George W. Bush, Karl Rove, thiết kế để tăng tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm tới. Rove đã thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa hồi năm 2004 bằng cách thúc đẩy các sáng kiến ​​bỏ phiếu cấm hôn nhân đồng giới ở các tiểu bang dao động để giúp George W. Bush tái đắc cử, và các Đảng viên Đảng Dân chủ đang hy vọng sao chép chiến lược này bằng cách tận dụng phản ứng dữ dội đối với phán quyết của Tòa án Tối cao khi lật ngược "Roe vs Wade" để trao quyền cho các tiểu bang ra luật cấm phá thai.

Thống đốc tiểu bang Illinois thuộc đảng Dân chủ J.B. Pritzker cho biết, “Chúng ta nên đặt quyền lựa chọn trên mọi lá phiếu trên toàn quốc vào năm 2024, không chỉ với các ứng cử viên mà chúng ta chọn, mà còn với các nỗ lực trưng cầu dân ý nhằm bảo vệ quyền sinh sản [hay không] ở các tiểu bang nơi các chính trị gia cánh hữu đang tước bỏ những quyền đó."

Một đề xuất bỏ phiếu về quyền phá thai ở Michigan đã thúc đẩy một làn sóng cử tri Dân Chủ đi bầu hồi năm ngoái và các nhà hoạt động của Đảng Dân chủ coi năm 2024 là thời điểm hoàn hảo để lật lại vở kịch của Rove và kích thích các cử tri dao động với một vấn đề mới vẫn còn gây tranh cãi.

---- Theo bác sĩ tâm thần nổi tiếng, Tiến sĩ Justin Frank của Trung tâm Y tế Đại học George Washington, ông thấy Donald Trump khi bước vào phòng xử án ở Manhattan hồi tuần trước trông hoàn toàn thất vọng và nhận ra rằng Trump chỉ có một mình khi thế giới của Trump bắt đầu sụp đổ dưới sự giám sát của cuộc điều tra.

Frank, tác giả của cuốn sách "Trump on the Couch: Inside the Mind of the President," đã nói chuyện với Chauncey Devega của báo Salon, và được hỏi về tâm trạng của Trump bây giờ khi bị truy tố 34 trọng tội buộc Trump phải bay từ Florida về New York để nghe đọc lệnh truy tố. Khi được hỏi về vẻ mặt của Trump khi bước vào phòng xử án và trừng mắt nhìn các phóng viên, Frank giải thích rằng ông nhìn thấy một người đàn ông "bị thua trận".

Nói rằng biểu hiện ban đầu của Trump đã "tiết lộ" con người thật của Trump, Frank giải thích: "Về cốt lõi, những gì chúng ta thấy trong thời điểm đó với Trump ở Manhattan là Trump biết mình là một tên tội phạm cuối cùng đã bị bắt và có thể phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình. Nói trắng ra hơn, Trump trông giống như một con thú săn mồi đã bị nhốt trong chuồng."

Khi phóng viên Devega của Salon chỉ ra rằng Trump [lúc đó] trông giống như một "[con thú] săn mồi", Frank cho rằng cựu tổng thống chưa bao giờ nguy hiểm hơn thế: "Những [động vật] săn mồi có thể thoái lui ồ ạt trong những trường hợp như vậy và thậm chí mất đi một chút tự chủ. Chúng tấn công và cần bị kiềm chế vì sự an toàn của chúng và của những người chăm sóc chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta có các vách đệm an toàn (được gọi là "phòng yên tĩnh") --- ông giải thích trước khi nói thêm --- Khi Trump bị dồn vào chân tường, như bây giờ với vụ trọng tội này, Trump sẽ ngày càng trở nên hoang tưởng hoặc bị đánh bại. Tôi không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với những người như Trump bởi vì những kẻ săn mồi như vậy thường bị từ chối bảo lãnh hoặc đưa vào bệnh viện để giám sát - và dùng thuốc [để bớt hung hăng]."

Nói thêm rằng Trump là "... là một đứa trẻ, về mặt cảm xúc", Bác sĩ tiếp tục, "Vấn đề sâu xa với Trump là ông ấy là một kẻ bắt nạt. Trump cũng là một kẻ hèn nhát. Sự kết hợp của những đặc điểm đó rất nguy hiểm. Trump cũng là một ' biến thái," có nghĩa theo nghĩa gốc của từ này, rằng Trump đã quay lưng lại với sự thật. Hơn nữa, Trump thực sự là kẻ biến thái cuối cùng theo nghĩa đó: ông ta ghét sự thật, tức là truyền thông nói dối về ông ta, 'tin giả,' Lời nói dối lớn về cuộc bầu cử, v.v."

---- Bình luận viên Joe Scarborough của đài MSNBC đã bị sốc trước tin Fox News tuần này nộp thỉnh nguyện lên tòa xin miễn nhắc tới vụ bạo loạn 6/1/2021 trong khi xét xử vụ công ty máy bầu Dominion kiện Fox News đã lặp lại các lời bịa đặt của Trump về cái gọi là "gian lận bầu cử" năm 2020. Scarborough nói đó là lời thú tội của Fox News về cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021.

Đài Fox News đã yêu cầu một thẩm phán trong hồ sơ tòa án được công khai hôm thứ Năm hãy ngăn chặn các tài liệu nhắc tới cuộc bạo động ở Điện Capitol Hoa Kỳ, cũng như các mối đe dọa bạo lực đối với nhân viên của Dominion, trong vụ kiện đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô la khi đưa ra xét xử.

Scarborough nói: “Chúng tôi nói về những đảng viên Đảng Cộng hòa của Trump đang sống trong một thực tế khác. Tôi không thích đề cập đến các đài khác - nhưng vẫn thỉnh thoảng đề cập đến một số quan điểm cực đoan đang thực sự làm sai lệch quan điểm chính trị của nhiều người Mỹ. Ví dụ, Fox News nói rằng các máy bay trực thăng của Quân đội Hoa Kỳ đang được sử dụng ở Afghanistan sẽ được sử dụng để chống lại những người ở Mỹ đã bỏ phiếu chống lại Donald Trump, và rằng FBI sẽ đến và phá cửa và truy lùng những người đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Tất cả những lời dối trá này, những cuộc tấn công cực đoan vào quân đội Hoa Kỳ của chúng ta đang làm tổn hại đến việc tuyển lính ngay bây giờ vì những lời nói dối to lớn của họ, tiếp tục tấn công những nam và nữ chiến binh."

Scarborough nói thêm: "Thật sốc với tôi Fox News đã yêu cầu một thẩm phán cấm đề cập đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại phiên tòa xét xử Dominion, [nói] trích dẫn, 'Bất kỳ đề cập nào đến cuộc bạo động ở Điện Capitol sẽ chỉ gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn chống lại Fox.' Hãy để tôi nói điều đó một lần nữa. 'Bất kỳ tham chiếu nào đến cuộc bạo loạn ở thủ đô sẽ chỉ gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn chống lại Fox.' Ý tôi là, đó gần như là một sự thú nhận rằng họ tin rằng các thành viên bồi thẩm đoàn hợp lý sẽ đổ lỗi cho Fox News về bạo loạn ngày 6/1/2021."

---- Các cựu quan chức an ninh quốc gia hàng đầu đã nói với các công tố viên và ra khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang rằng họ đã nhiều lần nói với cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông rằng chính phủ không có quyền tịch thu các máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020, theo CNN đưa tin.

Ken Cuccinelli, cựu Thứ Trưởng Bộ Nội An , đã được hỏi về các cuộc thảo luận bên trong chính quyền Trump về việc Bộ Nội An có thể tịch thu máy bỏ phiếu khi ông xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn vào đầu năm 2023, theo ba người quen thuộc với quá trình tố tụng. Một trong những nguồn tin cho biết, Cuccinelli đã khai rằng ông “luôn nói rõ” rằng Bộ không có thẩm quyền thực hiện như vậy.

Ông chủ cũ của Cuccinelli tại Bộ Nôi An, cựu Bộ Trường Chad Wolf, đã gặp các công tố viên Tư pháp và các quan chức FBI vào đầu năm nay sau khi nhận được trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn từ nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith, theo luật sư John Coale của Wolf. Wolf nói với các công tố viên rằng sau cuộc bầu cử năm 2020, ông đã được các quan chức Bạch Ốc hỏi liệu Bộ có thẩm quyền hợp pháp để tịch thu các máy bỏ phiếu hay không và mỗi lần ông đều nói không, Coale nói với CNN.

Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, trong một cuộc phỏng vấn kín với các công tố viên liên bang vào đầu năm 2023, cũng kể lại các cuộc trò chuyện về việc tịch thu các máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020, kể cả trong cuộc họp nóng ở Phòng Bầu dục mà Trump có mặt.

Thông tin chi tiết về lời khai bí mật của đại bồi thẩm đoàn và các cuộc phỏng vấn kín, cả hai đều không được báo cáo trước đó, cho thấy cách Công tố đặc biệt Smith và các công tố viên của ông đang xem xét các cách khác nhau mà Trump đã cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của mình mặc dù một số quan chức hàng đầu của Trump đã khuyên Trump đừng nghĩ tới chuyện tịch thu các máy bầu phiếu.

Giờ đây, một số quan chức đó, bao gồm Wolf, Cuccinelli và O'Brien, cũng như một số người khác trước giờ vẫn từ chối ra khai, bây giờ có thể phải quay lại đại bồi thẩm đoàn ở Washington, DC, để cung cấp thêm lời khai sau một loạt các cuộc điều tra quan trọng, sau khi phán quyết của tòa án đã bác bỏ tuyên bố của Trump về đặc quyền hành pháp.

Người ta thấy Cuccinelli quay trở lại đại bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba, ngày 4/4/2023. Vì không có lá chắn đặc quyền đó, các cựu quan chức sẽ phải trả lời các câu hỏi về sự tương tác và trò chuyện của họ với Trump, bao gồm cả những gì Trump được thông báo về việc thiếu bằng chứng gian lận bầu cử và các biện pháp pháp lý mà Trump có thể theo đuổi.

---- Tuần này, Cộng Hòa thua thê thảm. Đảng Cộng hòa đã thua dễ dàng trong cuộc bầu cử lớn tại Tòa án Tối cao Wisconsin trong tuần này, khi Thẩm phán Janet Protasiewicz đánh bại đối thủ được Đảng Cộng hòa hậu thuẫn là Dan Kelly với 11 điểm - một thất bại nặng nề đáng ngạc nhiên ở tiểu bang theo truyền thống là một tiểu bang chiến địa.

Vấn đề trọng tâm trong chiến dịch thành công của Protasiewicz là bảo vệ quyền phá thai -- và báo Politico ghi rằng kết quả bầu cử này ở Wisconsin đã khiến Cộng Hòa "kinh hoảng tột độ" về những tác động đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Politico ghi rằng theo ban biên tập tờ Wall Street Journal có lập trường cánh hữu, trong tuần này đã gọi cuộc bầu cử ở Wisconsin là "ngọn lửa báo động của năm" và cảnh báo các đảng viên Cộng hòa không nên ôm chặt các lệnh cấm phá thai.

Mặc dù vậy, báo cáo lưu ý rằng các đảng viên Cộng hòa Florida đang xúc tiến với lệnh cấm phá thai với phôi thai 6 tuần lễ mà Thống đốc Florida Ron DeSantis đã nói rằng ông sẽ ký mặc dù thực tế là những hạn chế như vậy đã được chứng minh là không được cử tri ở các tiểu bang chiến địa ưa chuộng.

---- Trump đã nổi cơn thịnh nộ mới trên mạng Truth Social về cách Tổng thống Joe Biden điều hợp việc rút lính Mỹ khỏi Afghanistan mà chính Trump đã tự thương lượng với Taliban hồi năm 2020 trước khi Trump thua cuộc bầu cử cuối năm 2020. Thỏa thuận vạch ra tương lai của Afghanistan và đặt ra các giới hạn cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Taliban, lực lượng cai trị Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan thông qua luật Sharia.

Trump đã viết lúc 4:47 chiều Thứ Năm, chửi mắng Biden: "Những kẻ ngu ngốc trong Bạch Ốc này, những kẻ đang phá hủy đất nước của chúng ta một cách có hệ thống, đứng đầu là kẻ ngu ngốc lớn nhất trong số chúng, Joe Biden vô vọng, có một trò chơi thông tin sai lệch mới mà chúng đang chơi - Đổ lỗi cho 'TRUMP' vì sự đầu hàng kém cỏi của chúng ở Afghanistan. Tôi đã xem thảm họa này diễn ra giống như những người khác. Tôi đã thấy họ tiêu diệt quân đội TRƯỚC, TRAO 85 tỷ đô la thiết bị quân sự, cho phép giết binh lính của chúng ta và bỏ lại người Mỹ. Biden phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác!"

Lời nói giận dữ của Trump được đưa ra ngay sau khi chính quyền Biden đổ lỗi cho Trump về sự hỗn loạn xảy ra sau khi Hoa Kỳ rút quân. NBC News lưu ý: "Báo cáo dài 12 trang của Hội đồng An ninh Quốc gia tóm tắt đánh giá của chính quyền [Biden] về việc rút quân và phần lớn đổ lỗi cho chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump về sự hỗn loạn diễn ra khi quân đội Hoa Kỳ rời đi và khi người Mỹ và người Afghanistan di tản khỏi đất nước Afgahnistan. Các lựa chọn của Tổng thống Biden về cách thực hiện việc rút quân khỏi Afghanistan đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi các điều kiện do người tiền nhiệm của Biden tạo ra.”

Bạch Ốc cũng tuyên bố rằng chính quyền Trump "không đưa ra kế hoạch về cách tiến hành cuộc rút quân cuối cùng hoặc [kế hoạch] di tản người Mỹ và các đồng minh Afghanistan. Tổng thống Biden đã cam kết chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan, nhưng khi nhậm chức Biden đã phải đối mặt với những thực tế khó khăn do chính quyền Trump để lại cho Biden."

---- Thẩm phán được chọn làm chủ tọa vụ Trump chi tiền bịt miệng giai nhân dường như đã góp một khoản tiền nhỏ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden và hai nhóm chính trị cấp tiến hồi năm 2020, theo một cuộc điều tra của NBC News tiết lộ. Theo NBC, thẩm phán Juan Merchan của Tòa án Tối cao tiểu bang New York đã góp tặng 15 đô la cho "Biden for President" vào tháng 7/2020, cũng như góp tặng 10 đô la cho tổ chức Stop Republicans and the Progressive Turnout Project (Ngăn chặn Đảng Cộng hòa và Dự án Tiến bộ Cử tri đi bầu) một ngày sau đó. Khoản quyên góp năm 2020 cho Biden là khoản quyên góp chiến dịch liên bang duy nhất được liệt kê cho Merchan trong kho dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang.

---- Hai ngày sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị Biện lý quận Manhattan truy tố, các Dân biểu Cộng hòa đã đáp trả bằng trát đòi đầu tiên trong cuộc điều tra của họ về vụ Bragg truy tố Trump chi tiền sai trái cho cô đầm Stormy Daniels. Dân biểu Jim Jordan, một đồng minh nhiệt cuồng của Trump, yêu cầu cựu Phó Biện Lý Mark Pomerantz của quận tại văn phòng New York, đến Hạ Viện để bị các Dân biểu thẩm vấn, theo báo Politico. Phiên Hạ viện thẩm vấn cựu Phó biện lý Pomerantz sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín vào ngày 20/4/2023. Các công tố viên cấp thấp hơn thường không nhận được trát đòi ra quốc hội như thế, và Biện Lý Bragg đã chỉ trích trong một tuyên bố được đăng sau đó hôm Thứ Năm.

Đồng thời, Jordan đã gửi cho Pomerantz một bức thư, nói rằng với tư cách là công tố viên "dẫn đầu cuộc điều tra về tài chính của Tổng thống Trump, ông có vị trí đặc biệt để cung cấp thông tin" giúp Ủy ban Tư pháp Hạ viện tiến hành giám sát và xem xét các thay đổi về luật pháp. Bức thư cũng cáo buộc văn phòng Biện lý Quận Alvin Bragg đã chỉ thị cho Pomerantz không hợp tác với ủy ban.

Trong một tuyên bố được đăng trên Twitter, Biện lý Bragg gọi các nỗ lực của Cộng Hòa là lạm dụng quyền lực và vi phạm chủ quyền của New York, theo Washington Post: "Cộng Hòa Hạ viện cố gắng phá hoại một cuộc điều tra tích cực và vụ án hình sự đang diễn ra với một chiến dịch quấy rối và đe dọa chưa từng có."

Phát hiện của ủy ban có thể dẫn đến luật cấm sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho cuộc điều tra về một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống, theo DB Jordan cho biết. Văn phòng của Bragg thừa nhận đã sử dụng tiền quỹ liên bang để chi trả cho các cuộc điều tra về cựu tổng thống hoặc tổ chức Trump Organization, theo báo Politico.

DB Jordan nói rằng ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng có thể gửi trát đòi thẩm vấn Biện Lý Bragg (thực tế, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đề nghị như vậy ngay sau khi Trump bị truy tố hôm thứ Ba). McCarthy viết trên Twitter: "Việc Bragg vũ khí hóa quy trình tư pháp liên bang sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội." (ghi chú: Biện lý Bragg truy tố Trump 34 tội danh là theo luật tiểu bang New York, không phải luật liên bang, nhằm tránh bị Hạ viện gây rối.)

---- Ủy ban Tư pháp Thượng viện “sẽ hành động” để đáp lại báo cáo của ProPublica tiết lộ Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đã nhận những món quà bí mật trong hai thập niên qua từ nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa Harlan Crow, theo lời Chủ tịch Tư pháp Thượng viện Dick Durbin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “Báo cáo hôm nay một lần nữa chứng minh rằng các Thẩm phán Tòa án Tối cao phải tuân theo một bộ quy tắc ứng xử có thể thi hành được, giống như mọi thẩm phán liên bang khác. Báo cáo Pro Publica là lời kêu gọi hành động và Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ hành động.”

Báo cáo cho biết những món quà [tặng Thẩm phán Tối cao Thomas] bao gồm các chuyến du ngoạn sang trọng trên du thuyền của Crow, các chuyến bay bằng phi cơ riêng và các chuyến thăm khu nghỉ dưỡng tư nhân của Crow. Durbin nói thêm: “Hành vi này đơn giản là không phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức mà người dân Mỹ mong đợi ở bất kỳ công chức nào, chứ đừng nói đến một Thẩm phán tại Tòa án Tối cao”.

---- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) đang kêu gọi luận tội Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas sau khi có báo cáo rằng Thomas đã nhận những món quà xa xỉ từ một nhà tài trợ tỷ phú của Đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên. Theo cuộc điều tra của ProPublica, trong 2 thập niên, Thomas đã có những chuyến du ngoạn xa xỉ trên du thuyền và phi cơ riêng thuộc sở hữu của doanh nhân Dallas Harlan Crow. Cuộc điều tra cho thấy Thomas không báo cáo các chuyến đi. Crow đã quyên góp rất nhiều cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

DB Ocasio-Cortez viết trên Twitter, cho rằng các hành động bị cáo buộc là một mức độ tham nhũng “gần như tranh giễu của biếm họa. Điều này vượt ra ngoài đảng phái. Mức độ tham nhũng này thật đáng kinh ngạc — gần như khôi hài. Thomas phải bị luận tội.” Nữ dân biểu New York cũng cho biết báo cáo về hành vi sai trái bị cáo buộc của Thomas phản ánh tiêu cực đối với Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts.

Ocasio-Cortez tiếp tục: “Trừ một số thay đổi đáng kể, đây là điều mà tòa án Roberts sẽ được biết đến: tham nhũng hạng nặng, xói mòn nền dân chủ và tước bỏ quyền con người." (ghi chú: Tòa Tối Cao liên bang có 9 Thẩm phán tối cao, nhưng thói quen dân Mỹ gọi đó là tòa của người cao nhất, nơi đây là Chánh Án Tối Cao John Roberts, người điều hành tối hậu của Tòa Tối Cao.)

Ocasio-Cortez không phải là nhà lập pháp Dân chủ duy nhất chỉ trích Thomas sau khi báo cáo được công bố. Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-R.I.) cho biết, bản báo cáo về Thomas cho thấy cần kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

---- Arizona: Cộng Hòa đã thua phiếu, bèn đòi đếm lại phiếu, vẫn thua phiếu, bị tòa phạt tốn thêm tiền. Một thẩm phán của Quận Pima đã ra phán quyết rằng các giám sát viên của Quận Cochise đã trì hoãn việc chứng nhận cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022 sẽ phải trả hơn 36.000 đô la tiền pháp lý. Năm 2022, các giám sát viên quận của Đảng Cộng hòa Tom Crosby và Peggy Judd ban đầu từ chối chứng nhận kết quả bầu cử toàn quận, gây nguy hiểm cho quy trình chứng nhận của tiểu bang Arizona, và gây rủi ro cho hàng nghìn phiếu bầu. Để bào chữa cho sự từ chối của mình, hai người đã trích dẫn những cáo buộc không có thật rằng các máy lập bảng điện tử của quận không được chứng nhận hợp lệ. Chỉ sau khi Bộ trưởng Hành chánh lúc đó là Katie Hobbs đưa họ ra tòa và một thẩm phán ra lệnh cho họ hoàn thành nhiệm vụ được ủy quyền theo luật định, họ mới chứng nhận kết quả.

Sau đó, cả Bộ trưởng và hội Arizona Alliance for Retired Americans (Liên minh Arizona dành cho người Mỹ đã nghỉ hưu) tham gia vụ kiện chống lại Crosby và Judd, đã nộp đơn yêu cầu hoàn trả lệ phí luật sư và án phí của họ. Cuối ngày thứ Tư 5/4/2023, Thẩm phán Casey McGinley của Tòa Quận Pima đã chấp thuận một phần yêu cầu đó. Bộ trưởng Hành chánh Adrian Fontes đã được trao 13.143 đô la, mặc dù đã đòi hơn 17.000 đô la. Liên minh, ban đầu đã nộp hơn 34.000 đô la đã được trao chỉ hơn 23.000 đô la.McGinley bác bỏ lập luận của Crosby và Judd rằng các vụ kiện bầu cử không phải trả phí luật sư và người nộp thuế phải chịu gánh nặng chi phí, gọi lập luận của họ là "vô ích". McGinley viết: “Các đạo luật đặc biệt yêu cầu Tòa án áp dụng lệ phí luật sư hợp lý cho bên thắng kiện."Tuy nhiên, vì Cochise County là một trong những bị cáo bị kiện, nên vẫn chưa rõ liệu quận này có bị yêu cầu trả tiền hay không. McGinley lưu ý rằng giám sát viên Ann English, một đảng viên Đảng Dân chủ, người duy nhất bỏ phiếu phản đối việc trì hoãn chứng nhận, không nên được đưa vào.----ứ Sáu rằng lệnh cấm sử dụng TikTok của Úc trên các thiết bị của chính phủ Úc là một "biện pháp phân biệt đối xử, rằng lệnh cấm sẽ không giúp Úc duy trì an ninh quốc gia mà chỉ "làm suy yếu niềm tin của cộng đồng quốc tế vào môi trường kinh doanh của Úc" và làm tổn hại đến lợi ích của các công ty và công chúng trong nước.TQ kêu gọi Úc: “Chính phủ TQ luôn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quốc tế phù hợp với nguyên tắc thị trường và các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đồng thời tuân thủ luật pháp và quy định của nước sở tại. Úc nên đối xử với tất cả các doanh nghiệp một cách công bằng và chính đáng, cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và không phân biệt đối xử và tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho sự phát triển hợp tác kinh tế và thương mại TQ-Úc."----ấn đề Đài Loan của Trung Quốc, Zhu Fenglian, cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ TQ đã trừng phạt 2 tổ chức có trụ sở tại châu Á, đó là Prospect Foundation (Tổ chức Triển vọng) và Council of Asian Liberals and Democrats (Hội đồng Tự do và Dân chủ châu Á), cũng như đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ và Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.Theo tuyên bố, trừng phạt nhằm đáp trả cuộc gặp gần đây giữa Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, diễn ra tại California. Các biện pháp hiệu quả bao gồm lệnh cấm đi lại đối với người đứng đầu các tổ chức và cấm làm việc với các tổ chức Trung Quốc.----đã bị bắt vào sáng thứ Sáu khi anh cố gắng vào tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, theo truyền thông nhà nước Nga. Người đàn ông giấu tên đã bị giam tại một trạm kiểm soát trước tòa nhà chính của Bộ trên Bờ kè Frunzenskaya Embankment ở trung tâm thủ đô. Hãng thông tấn TASS cho biết người đàn ông đã la hét và vung tay trước khi bị "bắt ngay lập tức" và không có thương vong trong vụ này. Cơ quan này cho biết vũ khí của anh ta đã được gửi đi kiểm tra nhưng dường như là một khẩu súng hơi (air pistol: nếu bắn gần, có thể chết người). Nghi phạm đã bị bắt vì “có hành vi côn đồ vặt” và sau đó đã được đưa đi giám định tâm thần.----biết hôm thứ Sáu rằng bộ chỉ huy quân sự Ukraine đã thảo luận các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin về các hoạt động và kế hoạch của quân đội. Tin này đưa ra sau khi một bản tin trên mạng xã hội nói là đã lộ hồ sơ mật về cuộc chiến ở Ukraine nêu chi tiết các kế hoạch bí mật của NATO hỗ trợ Ukraine trong cuộc tấn công sắp tới. Ukraine nói đó là các tài liệu giả mạo.---g gấp đôi trong tháng 3/2023. Người phát ngôn của dự án Vitaliy Matvienko nói như thế với các đài truyền hình Ukraine vào ngày 6/4/2023. Lo lắng trước cuộc phản công mùa xuân dự kiến của Ukraine, một số lượng kỷ lục các binh sĩ Nga đã liên lạc với dự án Tôi Muốn Sống của Ukraine để tạo điều kiện cho sự đầu hàng tự nguyện.Matvienko cho biết: “Trong tháng 3, về cơ bản chúng tôi đã phá kỷ lục – hơn 3.000 đơn xin chiêu hồi, gấp đôi so với năm 2022. Trong tháng 10 và tháng 12 năm 2022, trung bình chúng tôi ghi nhận 1.400-1.500 xin đầu hàng mỗi tháng. Vào tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, con số này đã tăng lên 2.500.” Ông nói rằng quân Nga đang đầu hàng trên toàn bộ chiến tuyến, cả cá nhân và theo nhóm.----óng quân tại căn cứ không quân Sliac của Slovakia cho đến năm 2022 có thể phá hoại việc sửa chữa các phi cơ chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô, theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad nói với Euroactiv hôm 7/4. Bộ trưởng nói trong khi có những bộ phận của động cơ mà các chuyên gia Slovakia có thể tiếp cận, thì cũng có những bộ phận chỉ các chuyên gia Nga mới tiếp cận được. Ông cho biết các lỗi chỉ xuất hiện ở những phần mà các chuyên gia Nga có thể tiếp cận. Quân đội Slovakia đã ngừng sử dụng những chiếc máy bay này vào tháng 8/2022 và chúng được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 3/2023.Cảnh sát Slovakia đã điều tra các cáo buộc phá hoại, nhưng không tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc đó. Bộ Quốc phòng Slovakia “cảm thấy mất niềm tin vào các kỹ thuật viên Nga ở Sliac vì những sai sót liên tục xuất hiện ở những khu vực mà chỉ họ mới có thể tiếp cận được.” Trung tướng Lubomir Svoboda (phi công người Slovakia đã nghỉ hưu) nói với báo Dennik N rằng người Nga đã cố tình gây hư hại cho phi cơ. Ông kể lại rằng sau khi người Nga sở hữu một động cơ, nó chỉ bay được 70 giờ thay vì 350 giờ dự kiến.----Ukraine hôm thứ Sáu nói rằng "những kẻ xâm lược đeo mặt nạ" đã đột nhập vào khuôn viên nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia và bắt cóc 4 nhân viên an ninh. Nơi ở của họ hiện chưa được biết. Ukraine từng cáo buộc Nga bắt cóc công nhân của nhà máy trong quá khứ và G7 đã lên án vụ đó hồi tháng 10/2022.Energoatom cũng cáo buộc 4 công nhân "được coi là trung thành với sự quản lý chiếm đóng" của nhà máy, nhà máy này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tình hình tại cơ sở "ngày càng trở nên căng thẳng" và "việc tìm kiếm những người 'không đáng tin cậy' đang được tăng cường, và thậm chí sự hợp tác với những người chiếm đóng cũng không cứu được họ khỏi các cuộc thẩm vấn."----ược đưa ra bởi Ukraine, và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy "nên cởi mở" với ý chí của người Ukraine, theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói trên báo Tagesschau ngày 7/4: "Ukraine là một nền dân chủ. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Đồng thời, Zelenskyy nên cởi mở với ý chí của người Ukraine." (ghi chú: có vẻ như Mỹ khuyên nên để trưng cầu dân ý ở Crimea?)Blinken nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cùng với nhiều quốc gia khác đã cam kết hỗ trợ Ukraine và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của nước này: "Điều này bao gồm một cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong những tuần tới."Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Sybiha nói với Financial Times rằng Ukraine sẵn sàng bắt đầu đàm phán về Crimea khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp cận biên giới hành chính của bán đảo, nhưng Kiev không loại trừ "con đường giải phóng bởi quân đội Ukraine". .Người phát ngôn của Zelenskyy, Sergii Nykyforov, cảnh báo rằng chính lời nói của Tổng thống mới là vấn đề. Zelenskyy nhắc lại vào ngày 24 tháng 2 rằng các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể thực hiện được sau khi các lực lượng chiếm đóng của Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine và ngừng ném bom giết hại người Ukraine.----biết các binh sĩ Nga đã có lại "một số động lực" ở Bakhmut, mặc dù bước tiến của quân Nga bị cho là chủ yếu bị đình trệ kể từ cuối tháng 3. Trong bản tin tình báo, Bộ viết rằng Nga "đã đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và hiện rất có khả năng đã tiến vào trung tâm thị trấn, đồng thời chiếm được bờ phía tây của sông Bakhmutka". Tập đoàn Wagner và các chỉ huy Bộ Quốc phòng Nga dường như đã chấm dứt "hận thù" và tăng cường hợp tác, theo Bộ Quốc phòng Anh.----ế hoạch của Mỹ và NATO hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc tấn công chống lại Nga đã bị rò rỉ trên Twitter và Telegram trong tuần này, theo lời các quan chức chính quyền Biden nói với The New York Times. Các tài liệu rò rỉ vẫn được công khai, bất chấp những nỗ lực liên tục của Mỹ đòi xóa các bài đăng, theo NY Times.Các tài liệu được cho là rò rỉ đã có từ 5 tuần trước, không có thông tin chi tiết về cách thức, thời gian hoặc địa điểm Ukraine dự định tiến hành cuộc tổng ấn công và dường như đã bị sửa đổi để phóng đại ước tính của Hoa Kỳ về số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và ước tính thấp hơn về số binh sĩ Nga thiệt mạng. Các nhà phân tích quân sự nói với tờ báo NYT rằng vụ rò rỉ và sửa đổi có thể là một mưu đồ của tình báo Nga nhằm truyền bá thông tin sai lệch.-----ã ngăn chặn sự xâm nhập của 1 nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine ở khu vực Bryansk, theo Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm: 15 chiến binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng xâm nhập khu biên giới gần làng Sluchovsk. Nhóm biệt kích bị cho là đã bị "đánh bại" và "phân tán" trước khi rút lui dưới hỏa lực của Nga và chịu tổn thất.----m đã đưa ra một tuyên bố chi tiết về cuộc gặp của Tập Cận Bình với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó Tập kêu gọi tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.Tuyên bố TQ viết: "Ưu tiên cấp bách là đạt được một lệnh ngừng bắn và phản đối các hành động làm căng thẳng hoặc làm phức tạp thêm tình hình. Cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và Liên Âu. TQ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. TQ ủng hộ Liên Âu nỗ lực đề xuất các phương pháp tiếp cận và kế hoạch cho một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine." (ghi chú: Nga ủng hộ lời kêu gọi 12 điểm của TQ để ngưng bắn tức khắc, nghĩa là cho quân Nga vẫn ở Ukraine rồi bàn sau, nhưng Ukraine nói chỉ ngưng bắn khi quân Nga rút khỏi Ukraine.).

Trước đó cùng ngày, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng Liên Âu "tin tưởng Trung Quốc không cung cấp thiết bị quân sự trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga" vì điều đó sẽ "gây tổn hại đáng kể" cho quan hệ giữa Brussels và Bắc Kinh.

---- Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn 4 quan chức giấu tên được cho là đã nói về các cuộc đàm phán, Hoa Kỳ phản đối ý tưởng đề xuất một cách thức cụ thể vào tháng 7 cho Ukraine một lộ trình gia nhập NATO.

Tại cuộc họp tuần này của các ngoại trưởng NATO tại Brussels, Ba Lan và các nước vùng Baltic đã ủng hộ việc cung cấp cho Kiev "một con đường chính trị" để gia nhập trong hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Litva vào tháng 7, nhưng Mỹ, Đức và Hungary đã phản đối đề xuất này. theo các nguồn. Mỹ coi hỗ trợ ngắn hạn cho Kiev, đặc biệt là cung cấp đạn dược, là ưu tiên cho đến khi Ukraine giành lại chủ quyền và được cho là chỉ nên thảo luận về tư cách thành viên sau đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã đe dọa các nhà lãnh đạo NATO rằng ông sẽ không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius trừ khi Kiev đề nghị hợp tác sâu hơn với NATO. (ghi chú: Mỹ lo sợ, nếu để Ukraine vào NATO trong khi chưa đuổi quân Nga ra khỏi Ukraine, có nghĩa là quân NATO, trong đó có chiến binh Mỹ, phải vào bảo vệ Ukraine, và Thế chiến có thể bùng nổ. Ngay cả nếu Thế chiến không bùng nổ, Cộng Hòa sẽ chụp mũ Biden hiếu chiến, đưa lính Mỹ vào chiến trường xa, và sẽ bứng ghế Biden năm 2024.)

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận xét hôm thứ Năm rằng bất kỳ ai mong đợi TQ điều chỉnh quan điểm của mình về tình trạng Đài Loan đều đang tự lừa dối mình. Đài truyền hình trung ương TQ dẫn lời Tập nói rằng Đài Loan vẫn là cốt lõi của "lợi ích cơ bản" của TQ và không thể có suy đoán nào liên quan đến cách tiếp cận "một Trung Quốc." Tập cảnh báo về những giấc mơ viển vông về vấn đề này, nói rằng chúng chỉ có thể gây "tổn hại" cho những người đam mê chúng. Tập đã nhắc lại lập trường về Đài Loan trong cuộc gặp hôm Thứ Năm với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

---- Năm ngày sau khi xuất viện, nơi ngài nhập viện vì bệnh viêm phế quản, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến một nhà tù thanh thiếu niên ở ngoại ô Rome hôm thứ Năm để rửa chân cho các tù nhân. Đó là một nghi thức truyền thống lặp lại cử chỉ Chúa Jesus đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly, khi Người rửa chân cho các môn đệ như một dấu chỉ của tình yêu và sự phục vụ.





Đức Giáo Hoàng Francis nói: “Hồi đó rửa chân có tục, vì đường phố bụi bặm, người từ ngoài vào, trước khi ăn cơm nhà ai cũng rửa chân, nhưng ai rửa chân? Nô lệ, đó là lao động nô lệ. Hãy tưởng tượng các môn đệ đã kinh ngạc như thế nào khi họ nhìn thấy Chúa Jesus làm công việc nô lệ này.”

Trong nghi lễ hôm thứ Năm là 12 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 10 nam giới, trong đó có một người Hồi giáo và hai phụ nữ. Đức Giáo Hoàng Francis, 86 tuổi, ốm yếu, đang thử thách sức chịu đựng của mình với lịch trình dày đặc các sự kiện trong tuần lễ Phục sinh, tuần lễ linh thiêng nhất trong lịch Thiên chúa giáo. Trước khi đến nhà tù, Ngài đã chủ trì Thánh lễ Truyền dầu trong Vương cung thánh đường Thánh Peter, khi những thùng dầu lớn được chuyển lên bàn thờ để Ngài làm phép.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Francis cảnh báo chống lại những lời đàm tiếu và bóng gió, nói rằng ngài đang nghĩ đến một số linh mục “đang gặp khủng hoảng” và khuyến khích họ tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng mà ngài nói là lớn hơn bất kỳ sự yếu đuối và tội lỗi nào của con người.

---- Hạ viện tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát của Tennessee đã bỏ phiếu hôm thứ Năm để trục xuất 2 Dân biểu Dân chủ, một tuần sau khi 2 vị, cùng với Dân biểu Gloria Johnson (Dân Chủ), dẫn đầu một cuộc biểu tình tại Hạ viện kêu gọi quy định chặt chẽ hơn về súng. Hai nhà lập pháp bị trục xuất là DB Justin Jones và DB Justin Pearson. Số phiếu bầu trục xuất Jones là 72-25 và trục xuất Pearson là 69-26. Trục xuất khỏi Hạ viện Tennessee yêu cầu đa số 2/3. Không đủ phiếu để trục xuất Dân biểu Gloria Johnson.

DB Pearson nói với các phóng viên: "Chúng ta đang đánh mất nền dân chủ của mình. Điều này không bình thường. Điều này không ổn. Chúng tôi đang đấu tranh cho những đứa trẻ sắp bị bắn chết vì bạo lực súng đạn và cho những người trong cộng đồng của chúng tôi, những người muốn chấm dứt việc phổ biến vũ khí trong cộng đồng của chúng tôi. Và điều đó dẫn đến việc chúng tôi bị trục xuất? Đây không phải là dân chủ." (ghi chú: lý do trục xuất không phải vì tội hình sự, mà chỉ vi phạm nội quy trong Hạ Viện, rất bất thường, vì 2 Dân biểu do dân bầu lên, trên nguyên tắc chỉ có dân tước quyền của họ.)

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm viết trên Twitter, chỉ trích quyết định của Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát của Tennessee về việc trục xuất một Dân biểu Dân chủ vì ông này tham gia cuộc biểu tình kêu gọi các quy định chặt chẽ hơn về súng: "Ba đứa trẻ và 3 viên chức bị bắn chết trong một vụ xả súng hàng loạt khác. Và các quan chức Cộng Hòa đang tập trung vào điều gì? Trừng phạt các nhà lập pháp đã tham gia cùng hàng ngàn người biểu tình ôn hòa kêu gọi hành động. Điều đó gây sốc, phi dân chủ và chưa có tiền lệ." Nhận xét Biden đưa ra khi Hạ viện Tennessee bỏ phiếu trục xuất một Dân biểu Dân chủ thứ nhì cũng tham gia cuộc biểu tình.

---- Quận Los Angeles đã thông qua kế hoạch tuyển dụng nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các đội đường phố bằng cách đưa ra nhiều ưu đãi hơn, để sẽ là một phần của các đội phản ứng được thiết kế để giúp đỡ những người vô gia cư trên toàn khu vực. Quận đã phân bổ kinh phí cho chương trình, nhưng khó tìm đủ người đảm nhận công việc. Ưu đãi hiện có bao gồm tiền thưởng khi ký hợp đồng, xóa nợ cho sinh viên và lịch trình linh hoạt, nhưng vẫn chưa tìm đủ.

Hôm thứ Ba, Hội đồng Giám sát đã phê chuẩn bổ sung thêm nhiều ưu đãi, bao gồm tăng tiền thưởng và các chương trình nghỉ phép. Quận và cơ quan đối tác Sycamores đang tích cực tìm cách thuê nhân viên chăm sóc y tế tâm thần có giấy phép, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình, nhân viên xã hội, nhà tâm lý học, y tá có bằng RN và chuyên gia hỗ trợ. Để biết thêm nghề này, xin vào đây: https://www.sycamores.org/

---- Theo một nghiên cứu mới, chỉ có khoảng 7 triệu trong số khoảng 40 triệu cư dân của California sở hữu nhà của họ, tỷ lệ sở hữu nhà thấp nhất ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu do Ruby Home Luxury Real Estate thực hiện, đã phân tích tỷ lệ sở hữu nhà trên toàn quốc.

Cư dân ở Maine có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất với 32,71%, trong khi California ở phía đối diện chỉ với 18,35%. Dễ hiểu: California có một số chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất Hoa Kỳ, và tình trạng thiếu hàng tồn kho trên thị trường bất động sản, cùng với chi phí gia tăng do lãi suất tăng vọt và ảnh hưởng lâu dài của đại dịch coronavirus, đã khiến giấc mơ về quyền sở hữu nhà chỉ là một giấc mơ mong manh.

California có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn Hawaii và New York, hai tiểu bang khác có chi phí sinh hoạt nổi tiếng cao, trong đó Alaska và Nevada nằm trong top 5. Dân số 39,5 triệu người của California được ước tính chiếm 13,5 triệu đơn vị nhà ở. Chỉ có 7,26 triệu đơn vị nhà ở trong số đó có chủ sở hữu, điều này cho thấy phần lớn cư dân California đang thuê của người khác và nhiều người trong số họ đang sống với bạn cùng phòng hoặc thành viên gia đình.

Tỷ lệ sở hữu nhà thấp nhất Hoa Kỳ.

Tiểu bang: dân số: tỷ lệ chủ nhà

1. California: 39,557,045 dân: 18.35% chủ nhà

2. Hawaii: 1,420,491 dân: 19.36% chủ nhà.

3. New York: 19,542,209 dân: 20.52% chủ nhà.

4. Alaska: 737,438 dân: 23.36% chủ nhà.

5. Nevada: 3.034.392 dân: 23.61% chủ nhà.

---- Xe hơi bị xe lửa tông trúng: Một bé gái 11 tuổi đã chết và mẹ của em bị thương nặng sau khi bị một tàu lửa đâm ở Redlands (Quận SanBernadino, Nam California) vào tối thứ Ba. Tai nạn xảy ra trên đường ray xe lửa ở Alabama St., ngay phía bắc Đại lộ Redlands ngay trước 8:30 tối, theo Sở Cảnh sát Redlands. Lúc đó đoàn tàu Metrolink đang chạy khoảng 50 dặm/giờ thì thấy xe hơi của các nạn nhân kẹt trên đường ray, thắng không kịp.

Cảnh sát nói đứa trẻ đã bị sức tông đẩy văng ra khỏi xe, chết tại hiện trường. Người mẹ ngồi ở ghế lái đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Chiếc xe hơi của 2 mẹ con bị biến dạng hoàn toàn. Lý do xe hơi kẹt trên đường rầy vì một chuỗi xe kẹt đèn đỏ trước mặt.

---- TIN VN. Xuất khẩu dệt may giảm hơn 1 tỷ USD. Theo báo Hải Quan. Dệt may là nhóm hàng chủ lực có kim ngạch sụt giảm mạnh nhất trong những tháng đầu năm 2023, theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan. Cụ thể, cập nhật từ đầu năm đến 15/3, xuất khẩu dệt may đạt 5,78 tỷ USD, giảm 1,27 tỷ USD, tương ứng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành hàng dệt may là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… Sự sụt giảm nêu trên trái ngược với tốc độ tăng trưởng cao của năm 2022 với năm kim ngạch đạt 37,57 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2021. Về hoạt động xuất khẩu nói chung, cập nhật từ đầu năm đến 15/3 đạt 62,94 tỷ USD, giảm 10,8% tương ứng giảm 7,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài dệt may, các nhóm hàng giảm mạnh như: gỗ và sản phẩm gỗ giảm 963 triệu USD, tương ứng giảm 30,6%.

---- TIN VN. Nếu không tuân thủ pháp luật, Tiktok sẽ không được chào đón tại Việt Nam. Theo Báo Người Lao Động. Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết sau khi kiểm tra Tiktok sẽ có biện pháp cụ thể; các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Tiktok, phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, nếu không tuân thủ sẽ không được chào đón. Một vấn đề nóng trong lĩnh vực TT-TT là nội dung xấu độc trên nền tảng xuyên biên giới Tiktok, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH-TTĐT) Lê Quang Tự Do cho biết các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Tiktok, đã không thực hiện biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em...

---- TIN VN. Nỗi buồn cà phê Việt: Xuất khẩu top đầu thế giới, giá xếp chót bảng. Theo VietnamNet. Xét về năng suất trồng, cà phê Việt Nam đứng đầu thế giới; về thị phần xuất khẩu, Việt Nam xếp thứ 2. Song, giá cà phê Việt lại quá rẻ, luôn xếp chót bảng trong các nước xuất khẩu. Giá bán thua xa các đối thủ cạnh tranh. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu 230 nghìn tấn cà phê, trị giá 522 triệu USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 10,2% về trị giá so với tháng 3/2022. Tính đến hết quý I/2023, xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 572 nghìn tấn, thu về gần 1,27 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.214 USD/tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

---- HỎI 1: Một số nhân viên xưởng may Nam California lương chưa tới 2 đôla/giờ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát các nhà sản xuất hàng may mặc ở Nam California cho thấy một số công nhân đang làm việc trong cái mà các quan chức gọi là “xưởng bóc lột”, với một số công nhân kiếm được ít nhất là 1,58 đô la mỗi giờ. Wage and Hour Division (Cục Tiền lương và Giờ làm việc) của Bộ Lao động đã công bố Bàn nghiên cứu 2022 Southern California Garment Survey (Khảo sát Hàng may mặc Nam California năm 2022), dựa trên dữ liệu từ 50 nhà thầu và nhà sản xuất hàng may mặc.

https://www.usatoday.com/story/money/2023/04/06/sweatshops-california-garment-workers/11615101002/

---- HỎI 2: Khoảng 7/10 người du lịch vẫn thể dục trong khi rời nhà?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hàng triệu khách du lịch sẽ tiếp tục thói quen tập thể dục hàng ngày của họ khi họ đi xa nhà - vì họ vẫn ưu tiên sức khỏe khi đi nghỉ. Một cuộc thăm dò với 2.000 người trưởng thành đi du lịch cho thấy cứ 10 người thì có 7 người tập trung vào sức khỏe của họ khi ở nước ngoài - với việc đi bộ (61%), đọc sách (50%) và tập thể dục (33%) trong danh sách các hoạt động trong kỳ nghỉ.

https://www.wfmz.com/features/7-in-10-continue-their-daily-fitness-routines-while-on-vacation-poll/article_05d4a4bd-8a7c-5d2b-b3ec-b922da6ce420.html

