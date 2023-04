Nếu như trước đây, việc thu phí tham quan phố cổ Hội An mới chỉ áp dụng cho khách du lịch theo đoàn thì theo quy định mới, từ ngày 15/5 tới, tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ sẽ phải mua vé với mức giá 120.000 đồng/ vé (khách quốc tế) và 80.000 đồng/ vé (khách nội địa).

- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas bị tố được tỷ phú Cộng Hòa mời đi chơi huy hoàng trong 20 năm mà không báo cáo như tiền quà tặng

- Hạ viện tiểu bang Tennessee sẽ bỏ phiếu hôm nay để trục xuất [mà không cần điều tra] 3 Dân biểu Dân chủ vi phạm nội quy. Dân Chủ cho biết sẽ gây quỹ để 3 DB này tái thắng cử.

- Hàng chục lời hăm dọa bạo lực đối với Thẩm phán Merchan và gia đình, với Biện Lý Bragg và các công tố.

- Cựu Phó Biện Lý Catherine Christian: Biện Lý Bragg có thể truy tố thêm tội gian bảo hiểm đối với Allen Weisselberg (Giám đốc Tài chính của Trump Org., đang ở tù, 2 tuần nữa ra tù).

- Cựu PTT Mike Pence sẽ ra khai trước đại bồi thẩm đoàn theo lệnh Công tố Đặc biệt Jack Smith

- Chicago: 1 cô cầm súng trường vào Khách sạn Trump International Hotel and Tower. Cảnh sát nói êm rồi.

- Nếu Trump đắc cử Tổng Thống 2024, Trump có thể tự tuyên bố ân xá hay không? Lời đáp là Không

- Nếu lệnh truy tố ban đầu hỏng, Biện lý Bragg sẽ chuyển sang truy tố Trump về tội trốn thuế.

- Pháp và TQ ký nhiều hợp đồng năng lượng. China Aviation Supplies Holding đặt mua 160 phi cơ Airbus, và Airbus sẽ lập 1 dây chuyền sản xuất mới ở Thiên Tân.

- Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp kêu gọi hòa đàm Ukraine & Nga càng sớm càng tốt.

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner: chưa thấy dấu hiệu Ukraine rời bỏ thành phố Bakhmut.

- Peskov: Nga bố trí vũ khí nguyên tử ở Belarus là để đáp trả việc NATO mở rộng hoạt động gần biên giới Nga.

- Cô bé người Nga vẽ tranh phản chiến được thả ra khỏi trại mồ côi, về ở với mẹ, trong khi bố bị công an Belarus bắt cho Nga

- Ukraine: sẽ sẵn sàng thương thuyết về bán đảo Crimea khi quân Ukraine tới biên giới hành chính của bán đảo.

- Không ảnh vệ tinh: Quân Nga đào gần 8 km chiến hào dọc theo bờ biển ở phía tây Crimea

- 1 đám cháy bùng phát tại một trong những tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga ở trung tâm thủ đô Moscow.

- Mỹ: sẽ cấp xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Ukraine vào cuối năm nay.

- Liên đoàn Kỵ Mã Quốc tế giữ lệnh cấm vận động viên Nga, như thế lực sĩ kỵ mã Nga không được tham dự Thế vận Olympic 2024.

- Mỹ: nếu TQ thay đổi hiện trạng Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến "tất cả các nước trên trái đất theo đúng nghĩa đen."

- TQ yêu cầu WTO điều tra, tăng giám sát hành vi siết chất bán dẫn tiên tiến của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hoà Lan

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ gặp Tổng thống Đài Loan: Mỹ ủng hộ Đài Loan. TQ lên án, nói sẽ đáp trả.

- TQ xem xét cấm xuất cảng công nghệ nam châm đất hiếm để làm khó Mỹ.

- Nhật Bản: cấp thiết bị cho quân lực các nước "có cùng chí hướng" để phòng ngừa Trung Quốc tăng quân sự

- Đại học Harvard năm nay nhận vào kỷ lục sinh viên gốc Á, trong khi tuyển sinh giảm Da đen và Latino

- Việc làm bị cắt ở Hoa Kỳ lên tới 89.703 trong tháng 3/2023, tăng 15% so với tháng 2, tăng 319,4% so với tháng 3/2022.

- Maryland: báo cáo dài 463 trang, 156 linh mục Công giáo Baltimore đã lạm dụng hơn 600 trẻ em trong 6 thập niên.

- Virginia: 1 anh mua 20 vé số trùng nhau cho Pick 4, trúng tới 20 lần, lấy về tiền thưởng 100.000 đô

- California: 1 người mua vé số Powerball đã trúng gần 4 triệu đô

- Quận Cam: cháy chung cư, 20 cư dân di tản.

- Texas: Jimmy Trần bị kêu án chung thân vì giết cô Andres Salinas, 22 tuổi, hồi năm 2019 tại tiệm ăn Wingstop.

- TIN VN. Doanh nghiệp dệt may cạn đơn hàng.

- TIN VN.Từ ngày 15/5, Hội An sẽ thu phí đối với khách tham quan khu vực phố cổ.

- HỎI 1: Có phải 56% dân Mỹ đồng ý truy tố Trump là phải lẽ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đa số nhân viên y tế kiệt sức? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/4/2023) ---- Hạ viện tiểu bang Tennessee sẽ bỏ phiếu hôm nay (Thứ Năm 6/4/2023) về 3 Dân biểu tiểu bang Gloria Johnson, Justin Jones và Justin Pearson, và 3 vị Dân chủ này dự kiến ​​sẽ bị trục xuất ra khỏi cương vị (tước bỏ chức vụ Dân biểu tiểu bang) vì vi phạm nội quy. Đảng Cộng hòa chiếm đa số và đang tìm cách trục xuất 3 Dân biểu Dân chủ do họ biểu tình trái phép ở Hạ viện của họ để ủng hộ kiểm soát súng hồi tuần trước, sau vụ xả súng tại Trường Covenant khiến 3 trẻ em và 3 người lớn chết.

Một giám đốc điều hành ACLU của Tennessee cho biết: "Trục xuất là một biện pháp cực đoan hiếm khi được sử dụng ở tiểu bang và đất nước của chúng ta vì nó tước đi quyền đại diện của cử tri đối với những người mà họ bầu chọn." Theo báo Tennesseean, nếu Johnson, Jones và Pearson bị trục xuất, một tiền lệ có thể được thiết lập: Chưa bao giờ một Dân cử bị trục xuất vì vi phạm nội quy Hạ viện, hiện nay là cáo buộc ở đây, nhưng nếu việc [trục xuất] này được cho phép, nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn, phổ biến hơn trong tương lai.

Ngoài ra, thông thường trước tiên sẽ có một cuộc điều tra của ủy ban đạo đức. Nhưng không hề ủy ban đạo đức nào điều tra 3 Dân biểu tiểu bang này. DB/TB Johnson nói, nếu nó được thông qua, việc này "sẽ vang vọng khắp đất nước. Tôi nghĩ nó sẽ có tác động khủng bố đối với tất cả các tiểu bang có đa số Cộng Hòa."

Đảng Dân chủ Tennessee đang gây quỹ để hỗ trợ cái gọi là "Ba người Tennessee" trong các cuộc bầu cử đặc biệt nếu họ bị trục xuất, và cả 3 đã thề rằng họ sẽ quay trở lại ghế Dân biểu (họ không thể bị trục xuất hai lần vì cùng một hành vi phạm tội). DB Jines nói: "Đây là một sự hành hình chính trị. Nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước.”

Chưa hết, Cộng Hòa còn bị tố cáo chơi màn gần như tay đấm chân đá. DB Jones đã đệ trình một báo cáo lên cảnh sát vào tối thứ Hai sau một vụ ẩu đả với một trong những Dân biểu đồng nghiệp của anh, một dân cử Cộng hòa, người mà anh cáo buộc đã xô đẩy anh và giật điện thoại của anh. Cảnh sát cho biết vụ này đang được điều tra.

---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đã bị tố cáo che giấu những chuyến đi chơi huy hoàng trong hàng chục năm do một nhà tài trợ lớn của Cộng Hòa chi trả trong một báo cáo mới của ProPublica. Trích dẫn hồ sơ các chuyến bay, tài liệu nội bộ và hàng chục cuộc phỏng vấn, ProPublica cho biết nhiều chuyến đi của thẩm phán bảo thủ với ông trùm bất động sản Harlan Crow “không xuất hiện trong các tiết lộ tài chính của Thomas.”

Theo bản báo cáo, chỉ riêng một chuyến đi năm 2019 đã tốn hơn 500.000 đô la, và Thomas đã chấp nhận các kỳ nghỉ với Crow hầu như hàng năm trong hơn 20 năm, thường xuyên kề vai với các giám đốc điều hành công ty và các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa tại khu nghỉ dưỡng của Crow ở ngoại ô New York. Crow, trong một tuyên bố, cho biết Crow đã thể hiện “sự hiếu khách” với Thomas trong nhiều năm nhưng khẳng định rằng cả Crow và bất kỳ vị khách nào cũng đều không vận động hành lang hoặc gây ảnh hưởng đến Thomas theo bất kỳ cách nào.

Thẩm phán Tối cao Thomas vẫn chưa bình luận về báo cáo. Tuy nhiên, các luật sư về đạo đức cho rằng lối sống của Thomas được “những người giàu có và nổi tiếng trợ cấp”. Virginia Canter thuộc nhóm giám sát CREW cho biết: “Thành thật mà nói, nó khiến trái tim tôi thắt lại." Thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu Nancy Gertner nói với ProPublica: “Tôi không thể hiểu nổi ai đó lại làm điều này. Theo luật, tất cả các thẩm phán và thẩm phán liên bang phải tiết lộ hầu hết các món quà."

---- Trong phiên tòa hôm thứ Ba, Trump đã được quyền Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan cảnh báo không được đe dọa bất kỳ ai hoặc nói bất cứ điều gì có thể kích động bạo lực liên quan đến vụ án tiền bịt miệng chống lại ông. Vài giờ sau, vào buổi tối hôm đó, trong bài diễn văn tại Mar-a-Lago ở Florida, Trump đã chửi mắng một "thẩm phán ghét Trump" có "người vợ và cả gia đình ghét Trump" -- dường như ám chỉ Thẩm phán Merchan. Giờ đây, các nguồn tin nói với NBC News rằng Merchan và gia đình, cũng như tòa án anh ta làm việc, đã phải hứng chịu "hàng chục" lời đe dọa bạo lực, và Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg và các nhân viên Phòng Công Tố tiếp tục nhận được những hămd ọa bạo lực tương tự.

Báo Forbes ghi rằng các hăm dọa chống lại Thẩm phán Merchan thực sự đã bắt đầu từ nhiều tuần trước, vì thẩm phán trước đó đã giám sát một phiên tòa gian lận thuế chống lại Tổ chức Trump Organization. Người phát ngôn của tòa án tiểu bang New York đã từ chối nói về bất kỳ đe dọa cụ thể nào đối với Thẩm phán Merchan, nhưng xác nhận rằng hệ thống giám sát tư pháp của tòa án đang "theo dõi, giám sát và điều chỉnh cho phù hợp", theo Forbes. An ninh bổ sung cũng đã được cung cấp cho Thẩm phán Merchan và tòa án, cũng như cho Biện lý Bragg và nhân viên công tố.

---- Biện Lý Alvin Bragg nổi tiếng về các độc chiêu khó lường. Có thể còn một truy tố liên hệ tới luật bảo hiểm để buộc một cựu phụ tá cao cấp của Trump phải khai ra chuyện Trump gian lận sổ sách, nơi phương diện khác chưa được báo chí chú ý. Cựu Phó Biện Lý đặc biệt ở Manhattan, Catherine Christian, nói rằng bà đang chú ý vào trường hợp Allen Weisselberg, Giám đốc Tài chính của Trump Org. đã sa thải luật sư do công ty tài trợ để tìm một luật sư khác. Nói trên đài MSNBC, Christian phân tích rằng Weisselberg đang chịu án tù ân giảm, còn 2 tuần nữa ra khỏi nhà tù, tại sao lại cần luật sư mới và là luật sư riêng, thay vì luật sư lãnh lương của công ty Trump Org.

Bà nói còn có vấn đề về một trường hợp xung quanh Trump Org. thổi phồng giả tạo giá trị của tài sản cho các đặc quyền [để vay ngân hàng] và khai giảm giá trị của chúng cho các đặc quyền khác [miễn, giảm thuế]. Vì vậy, có một câu hỏi lớn hơn là liệu Weisselberg có sắp bị đưa vào các trường hợp khác mà Weisselberg có thể bị tống vào tù lần nữa hay không. Weisselberg đã ở trong Nhà tù Đảo Rikers trong 4 tháng qua. Christian giải thích rằng cuộc điều tra rộng hơn mà Cựu Biện Lý Cy Vance tiến hành vẫn chưa kết thúc dưới thời đương nhiệm Biện Lý Alvin Bragg.

Bà phân tích rằng Bragg có thể mở lại hồ sơ Weisselberg, và đó là lý do Weisselberg phải tìm luật sư mới: "Tôi đã nói rằng nó vẫn chưa kết thúc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Chỉ là chờ đã. Cứ đợi có thể sẽ có một chương khác. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ có một chương khác. Đó là một cuộc điều tra. Rõ ràng, văn phòng Biện Lý sẽ không nói về cuộc điều tra đang chờ xử lý. Tôi nghĩ sẽ còn nhiều điều nữa sắp tới."

Phóng viên Suzanne Craig của New York Times trong hội luận MSNBC đồng ý: "Weisselberg sẽ không bước ra khỏi nhà tù Rikers là hết chuyện. Tôi nghĩ những gì các công tố viên đang tìm cách làm, Weisselberg còn hai tuần nữa. Weisselberg có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận bảo hiểm có thể được Biện lý Bragg đưa ra chống lại Weisselberg. Tôi nghĩ Bragg đang sử dụng áp lực đó để khiến Weisselberg hợp tác. Ngay bây giờ chúng tôi không biết mọi thứ đang ở đâu, nhưng Tổ chức Trump Organization đang thanh toán các hóa đơn luật sư của Weisselberg. Weisselberg đã 75 tuổi. Nếu Bragg khởi ra vụ kiện bảo hiểm chống lại Weisselberg - đó là hành vi trộm cắp hơn 1 triệu đô la. Thật là khó khăn. Tôi nghĩ rằng anh ấy có một số quyết định để đưa ra ngay bây giờ về những gì anh ấy sẽ làm." (ghi chú: gian bảo hiểm khác với gian thuế. Khai sai lệch trị giá tài sản thấy rõ là gian thuế, nhưng mặt sau cũng là gian bảo hiểm.)

Quay trở lại vấn đề truy tố Trump hôm Thứ Ba, Cựu Phó Biện Lý Christian giải thích về trường hợp Bragg truy tố Trump vì làm sai lệch hồ sơ, rằng Cohen theo lệnh của Trump trao cho cô Storm Daniels 130.000 đô la, và rồi Trump bồi hoàn cho Cohen gấp đôi số tiền đó qua tiền của Trump Organiztion và do Trump ký chi phiếu, và bằng cách sai lệnh giấy tờ để che giấu, nêu nói là gian lận thuế (trả lương cho Cohen mà không khai là lương để trừ thuế) thì là tội nhẹ, nhưng lừa đảo chính phủ là tội nặng.

---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence sẽ ra khai trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra của Công tố Đặc biệt Jack Smith về các hành động của Trump liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo Devin O'Malley, phát ngôn viên của Pence. Pence quyết định không kháng cáo phán quyết của thẩm phán liên bang xác định rằng Pence không được miễn trừ cung cấp lời khai về những việc làm của Trump liên hệ bầu cử 2020.

Tuy nhiên có một đặc miễn: Pence sẽ không phải trả lời những câu hỏi về cuộc bạo loạn vào tháng 1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ do một điều khoản đặc biệt của Hiến pháp bảo vệ các nhà lập pháp đối với các vấn đề của quốc hội. Pence trong cương vị Phó Tổng Thống 2017-2020 theo Hiến Pháp cũng kiêm nhiệm Chủ Tịch Thượng Viện liên bang và chủ tọa các thủ tục hàng ngày của Thượng Viện (Under the Constitution, the vice president serves as the president of the Senate and presides over the Senate's daily proceedings.) nên được quyền im lặng.

Trong khi nhóm pháp lý của Pence dường như đã thành công trong việc sử dụng chiến lược điều khoản "phát biểu hoặc tranh luận" để bảo vệ Pence khỏi trả lời các câu hỏi về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, thì các luật sư của Trump đã không thuyết phục được thẩm phán trong vụ án rằng các tuyên bố về "đặc quyền hành pháp" của họ sẽ là đủ để bác bỏ hoàn toàn yêu cầu của Smith muốn tìm lời khai của Pence.

---- Báo Chicago Sun-Times đưa tin hôm thứ Tư, cảnh sát Chicago đã ứng phó với một sự kiện xảy ra tại Khách sạn Trump International Hotel and Tower trong thành phố. Một phụ nữ bước vào tòa nhà với 1 khẩu súng trường lúc 11:25 giờ sáng giờ địa phương và một đội cảnh sát SWAT đã được gọi đến để ứng phó. Theo báo cáo, vụ này được cho là hậu quả của một vấn đề xào xáo trong gia đình của tay súng, không liên quan gì đến khủng bố. Cảnh sát Chicago viết trên Twitter: "Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng đây là một sự kiện đơn lẻ và không có mối đe dọa nào đối với công chúng." Phụ nữ này sống trong khách sạn.

---- Câu hỏi là, nếu Trump đắc cử Tổng Thống 2024, Trump có thể tự tuyên bố ân xá hay không?Trump bị Biện Lý Manhattan truy tố về 34 trọng tội vì làm giả giấy tờ hồ sơ kinh doanh ở mức độ đầu tiên. Giả sử Trump bị tòa tuyên phán có tội đại hình. Nếu Trump thắng cử Tổng Thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, và đăng quang vào tháng 1/2025, Trump cũng không thể tự ân xá, tuy rằng Trump có quyền ân xá cho rất nhiều người khác về các tội đại hình liên bang. Bởi vì Hiến pháp chỉ cho phép tổng thống ân xá cho tội phạm liên bang. Trong khi đó, Trump bị truy tố theo luật tiểu bang New York.

---- Hồ sơ truy tố Trump cho thấy Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (Dân Chủ) dựa phần lớn vào luật vận động tranh cử để truy tố Trump vì đã che giấu việc hoàn trả các khoản thanh toán tiền bịt miệng. Nhưng rải rác trong hồ sơ và các tuyên bố công khai từ Bragg là những đề cập đến các vi phạm luật thuế - một dấu hiệu cho thấy Biện Lý Bragg có thể đang dàn dựng để đưa ra một vụ truy tố rộng hơn chống lại Trump. Trump đã bị buộc tội 34 trọng tội trong phiên tòa hôm thứ Ba, mỗi tội bắt nguồn từ một thỏa thuận mà Trump đã thực hiện với người dàn xếp Michael Cohen sau khi Cohen thanh toán 130.000 đô la cho cô Stormy Daniels. Truy tố xây dựng dựa trên cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, với các công tố cho rằng “kế hoạch bất hợp pháp” đã vi phạm luật bầu cử.

Các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng không phải là bất hợp pháp, nhưng khi Trump hoàn trả cho Cohen số tiền hoàn trả, số tiền này được ghi là chi phí pháp lý, tức là ghi gian lận. Làm giả hồ sơ kinh doanh là một tội nhẹ theo luật New York, một tội có thể bị coi là trọng tội khi được thực hiện để che đậy một tội khác. Nhưng khi dựa phần lớn vụ kiện về luật bầu cử, Bragg đi sâu vào lãnh thổ phức tạp hơn, một vấn đề đòi hỏi phải chứng minh các khoản thanh toán được thực hiện nhằm nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử cũng như vật lộn với tư cách là ứng cử viên liên bang của Trump trong vụ truy tố cấp tiểu bang.

Bragg vạch ra hai quy chế bỏ phiếu mà ông cáo buộc Trump đã vi phạm: “Kế hoạch này đã vi phạm luật bầu cử của New York, quy định việc âm mưu thúc đẩy ứng cử viên bằng các biện pháp bất hợp pháp là phạm tội. Khoản thanh toán chuyển khoản 130.000 đô la đã vượt quá giới hạn đóng góp cho chiến dịch tranh cử của liên bang.” (ghi chú: nghĩa là, đối với Bragg, tiền 130.000 đô la không phải chỉ là tiền bịt miệng, mà còn bị xem là tiền góp vào quỹ tranh cử cho Trump, vì thêm lợi thế cho Trump.)

Trong khi đó, [tiền] vượt quá giới hạn đóng góp cho ban vận động tranh cử 2016 của Trup, một tội liên bang, cũng chính là tội mà Cohen đã nhận tội, một tội sẽ yêu cầu chứng minh khoản chi được thực hiện để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các luật sư của Trump đã bác bỏ lý luận của Bragg, nói rằng khoản thanh toán cho cô Daniels thông qua Cohen không phải để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, mà là để cứu vãn cuộc hôn nhân của Trump bằng cách chôn vùi câu chuyện về vụ dan díu mà Trump phủ nhận. Và họ đã nói rằng tiểu bang không có quyền truy tố Trump, một ứng cử viên liên bang 2024, về các cáo buộc của tiểu bang hoặc liên bang, khẳng định rằng những cáo buộc đó sẽ phải đến từ một công tố viên liên bang.

Nhưng Bragg có chứng cớ rằng Trump chi tiền không phải để cứu cuộc hôn nhân, mà mục tiêu là thắng cử 2016. Trump bị cáo buộc đã nói với Cohen, theo cách diễn giải cuộc trò chuyện được ghi chi tiết trong các tài liệu của tòa án, rằng “nếu họ có thể trì hoãn khoản thanh toán cho đến sau cuộc bầu cử, thì họ có thể tránh thanh toán toàn bộ, bởi vì vào thời điểm đó, câu chuyện sex [với cô Daniels] có được công khai hay không cũng không thành vấn đề.” Tức là, mục tiêu là để thắng cử.

Tuy nhiên, Bragg có liên hoàn chưởng: nếu lệnh truy tố ban đầu hỏng, thì ẩn trong đó là lệnh truy tố Trump về tội trốn thuế. Bragg ám chỉ rằng Trump Organization đã thổi phồng các khoản thanh toán bù đắp cho Cohen [cộng thêm các khoản trả công cho Cohen] để miễn đóng thuế vì Cohen sẽ phải khai là thu nhập chứ không phải là khoản hoàn trả Cohen cho tiền đã nộp cho cô Daniels. Hàng chục cáo buộc Bragg đưa ra phản ánh từng tấm chi phiếu mà Trump đã ký cho Cohen, với ít nhất 9 chi phiếu trong đó Trump đã ký trực tiếp. Hành vi này xem như trả lương cho Cohen, nhưng lại không đóng thuế. Josh Stanton, luật sư của công ty Perry Guha, người đã viết các phân tích về trường hợp của Bragg, cho biết vi phạm thuế ở đây - cung cấp một công cụ khai báo giả - thực tế là một trong những tội hình sự đang được che đậy thông qua việc làm giả hồ sơ kinh doanh.

---- Số lượng việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ lên tới 89.703 trong tháng 3/2023, tăng 15% so với mức 77.770 được ghi nhận trong tháng 2, theo Challenger, Grey & Christmas Inc. hôm thứ Năm. Như thế, nhân dụng bị cắt giảm đã tăng 319,4% trong tháng 3 so với cùng tháng năm 2022. Quý đầu tiên của năm 2023 có số lượng việc làm bị cắt giảm nhiều nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2020 là 270.416, tăng 396% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cắt giảm trong lĩnh vực công nghệ chiếm 38% tổng số lần sa thải với 102.391 người, tiếp theo là các công ty tài chính với 30.635 người. Phó chủ tịch Andrew Challenger cho biết: "Chúng tôi biết rằng các công ty đang vào năm 2023 một cách thận trọng, mặc dù nền kinh tế vẫn đang tạo ra việc làm. Với việc lãi suất tiếp tục tăng và chi phí của các công ty đang ngự trị, tình trạng sa thải quy mô lớn mà chúng tôi đang chứng kiến có thể sẽ tiếp tục".

Các kế hoạch tuyển dụng đã giảm xuống còn 9.044, con số thấp nhất trong tháng 3 kể từ năm 2015. Cho đến nay, các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thuê 70.638, tổng số Q1 thấp nhất kể từ năm 2016.

Điện Elysee hôm thứ Năm xác nhận rằng Pháp và Tru

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Ma

- Tư lệnh tổ chức bán quân sự của Nga Tập đoàn Wagner

Người phát ngôn Điện Kremlin Dm

Cô học sinh người Nga bị gửi đến trại trẻ mồ côi sau k

Andriy Sybiha (Phó Chánh văn ph

Giới chức chiếm đóng của Nga đã đào

Thông tấn xã TASS hôm thứ Tư cho biế

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ

Bỏ qua khuyến nghị của Ủy ban Olympi

Bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc n

Trung Quốc đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (

Trung Quốc hôm thứ Năm đã lên án cuộc gặp giữa

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy

Trung Quốc đang xem x

Nhật Bản đã quyết định hôm thứ Tư cung

Đại học Harvard đã nhận một số lượng

Anthony Brown (Bộ trưởng Tư pháp Mary

Một người đàn ông ở Virginia đã mua 20

California: Một người mua vé số đã trúng thưởng g

Quận Cam: cháy chung cư, di tản. Có 20 cư dân đã phải di tả

Texas: Sau bốn giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán qu

TIN VN. Doanh nghiệp dệt may cạn đơn hàng.

TIN VN. Thu phí khách tham quan, liệu Hội An có còn là điểm đến yêu thích của Gen Z?

HỎI 1

HỎI 2

----ng Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Bắc Kinh. Dịp này, công ty tiện ích Pháp EDF và công ty điện lực lớn thứ hai của Trung Quốc CGN đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp tác về năng lượng nguyên tử, trong khi EDF cũng ký riêng một thỏa thuận với China Energy Investment để hợp tác trong các dự án năng lượng gió.Bên cạnh đó, China Aviation Supplies Holding đã đặt hàng 160 phi cơ Airbus trong khi hãng sản xuất phi cơ này cũng xác nhận đồng ý thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại Thiên Tân gần thủ đô của Trung Quốc.----cron hôm thứ Năm kêu gọi hòa đàm giữa Ukraine và Nga "càng sớm càng tốt". Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng vũ khí nguyên tử không được quyền sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine sau khi Nga quyết định bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật về giữ ở Belarus. Macron và Tập kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh leo thang cuộc khủng hoảng hiện nay.Ông Tập cũng kêu gọi tất cả các nước tuân thủ các hiệp ước về không phổ biến vũ khí nguyên tử, trong khi ông Macron nói rằng an ninh ở châu Âu là không thể có trong khi Ukraine vẫn bị chiếm đóng. Tổng thống Pháp cũng cho biết ông sẽ thảo luận về Bắc Hàn và Iran với ông Tập, và hai người đã có "những lời quan trọng" về tình hình ở Ukraine.---, Yevgeny Prigozhin, cho biết hôm thứ Năm rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Ukraine đang từ bỏ các vị trí của họ ở Bakhmut khi các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt ở phía tây thành phố. Prigozhin viết trên Telegram: "Phải nói rõ ràng rằng kẻ thù sẽ không đi đâu cả. Họ tổ chức phòng thủ bên trong thành phố, đầu tiên là dọc tuyến đường xe lửa, sau đó là khu vực các tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố."Nhận xét này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ xem xét khả năng rút khỏi Bakhmut nếu có nguy cơ chiến binh Ukraine có thể bị quân Nga bao vây. NATO cũng bình luận về tình hình ở mặt trận ngày hôm qua, nói rằng có rất ít triển vọng hòa bình trong tương lai gần.----itry Peskov hôm thứ Năm nói rằng quyết định của Nga triển khai vũ khí nguyên tử ở Belarus là để đáp trả việc NATO mở rộng hoạt động gần biên giới Nga. Bình luận về việc Phần Lan gia nhập NATO vào đầu tuần này, Peskov nói rằng Moscow phải thực hiện các bước để bảo vệ an ninh của mình trước việc NATO đang mở rộng về phía Nga.Biên giới của NATO với Nga đã tăng gấp đôi một cách hiệu quả vào ngày 4/4/2023, khi Phần Lan chia sẻ đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Thụy Điển cũng dự kiến sẽ gia nhập NATO sau khi hoàn thành các điều khoản do Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra, tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phản đối việc Thụy Điển vào NATO.----hi vẽ một bức tranh phản chiến trong một lớp học vẽ của trường đã được thả ra khỏi trại mồ côi để về cho mẹ cô chăm sóc, theo lời ủy viên quyền trẻ em của Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư. Bé Masha Moskaleva, hiện 13 tuổi, đã bị công an điều tra hồi tháng 4/2022 sau khi hiệu trưởng trường của cô liên lạc với cảnh sát về bức phác thảo có cờ Ukraine và cụm từ “đừng chiến tranh”.Người cha đơn thân của cô, Alexei Moskalev, sau đó bị tòa truy tố tội làm mất uy tín của quân đội Nga trong các bài đăng trên mạng xã hội, và bé Masha bị gửi đến trại trẻ mồ côi trong thời gian xét xử. Maria Lvova-Belova, thanh tra viên về quyền trẻ em của Điện Kremlin, cho biết Masha trước đây đã từ chối sống với mẹ nhưng bây giờ đã thay đổi quyết định và rời trại trẻ mồ côi cùng mẹ.Tuần trước, ông bố đơn thân Alexei Moskalev chạy trốn khỏi sự quản thúc tại gia vài giờ trước khi anh ta bị kết án hai năm tù vì các bài đăng trên mạng xã hội của mình, đã trốn được ra khỏi nước Nga để sang Belarus tìm đường đào tỵ, nhưng bị công an Belarus bắt để trao về Nga. Nơi ở của anh hiện chưa được biết.----òng Tổng thống Ukraine) nói với tờ Financial Times hôm thứ Tư rằng Ukraine sẽ sẵn sàng thương thuyết về tình trạng bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm từ năm 2014) nếu quân Ukraine tiến đến biên giới hành chính với bán đảo này. Sybiha cũng nói Ukraine sẽ không loại trừ khả năng lấy lại Crimea bằng biện pháp quân sự. Theo tờ báo, nhận xét này thể hiện bình luận nghiêm túc nhất về các cuộc đàm phán mà Ukraine đã đưa ra kể từ tháng 4/2022.Mykhailo Podolyak, một cố vấn khác của Zelensky, nói với Đài Châu Âu Tự do trước đó trong ngày rằng quân Ukraine sẽ có mặt ở Crimea chậm nhất là bảy tháng nữa: "Chúng ta phải xóa bỏ mọi thứ tiếng Nga. Chỉ nên có không gian văn hóa Ukraine hoặc không gian văn hóa toàn cầu. Chúng ta không nên đối thoại về việc một người có quyền sử dụng tiếng Nga hay không."----gần 8 km chiến hào dọc theo bờ biển ở phía tây Crimea, theo các hình ảnh vệ tinh do Radio Liberty công bốngày 5 tháng 4/2023. Các không ảnh chụp vào giữa tháng 3, mô tả các công trình đào hào gần thành phố Yevpatoria, ngoằn ngoèo về phía Zaozerne.Do Quân Lực Ukraine có rất ít hoặc không có khả năng đổ bộ, nên không rõ quyết định đào hào trên một bờ biển cách xa đất liền Ukraine là đúng đắn như thế nào. Hình ảnh của cùng một khu vực hình thành vào đầu tháng 3 cho thấy các rãnh chỉ dài 3,5 km, cho thấy việc đào được thực hiện gần đây.----t một đám cháy đã bùng phát tại một trong những tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga ở trung tâm thủ đô Moscow. Một quan chức cứu hỏa nói với TASS: "Ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ cửa sổ tầng ba." Được biết, khoảng 30 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Nguyên nhân của vụ cháy, tuy nhiên, vẫn chưa được biết. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.----Sabrina Singh cho biết trong cuộc họp báo ngày 5/4, Mỹ sẽ cấp xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Ukraine vào cuối năm nay: “Việc huấn luyện (trên xe tăng Abrams) vẫn chưa bắt đầu… Mục tiêu của chúng tôi là giao những chiếc xe tăng này cho Ukraine trước cuối năm nay. Nhưng đó là khung thời gian duy nhất tôi có thể cung cấp cho báo chí ngay bây giờ.” Trước đó, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng lính thiết giáp Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện xe tăng M1Abrams của họ "tương đối sớm".----c Quốc tế (IOC), Liên đoàn Kỵ Mã Quốc tế (International Equestrian Federation) đã gia hạn lệnh cấm hiện có đối với các vận động viên Nga, như thế các vận động viên kỵ mã Nga không đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic 2024, theo hãng tin thể thao Nga Sports.ru hôm 5/4. Liên đoàn trưởng Ingmar de Vos nói: “Liên đoàn Kỵ mã đã thảo luận về các khuyến nghị của IOC vào ngày 28/3 về việc tiếp nhận các vận động viên Nga và Belarus với tư cách là các vận động viên trung lập cá nhân để thi đấu. Liên đoàn tin rằng lúc này, tính trung lập không thể được xác định đầy đủ, vì tổ chức không có các công cụ cần thiết để đánh giá một cách công bằng và khách quan các điều kiện tham gia của từng vận động viên trung lập." (ghi chú: vận động viên Nga trung lập có nghĩa là cá nhân vận động viên đó không ủng hộ cuộc chiến của Putin.)----hằm thay đổi hiện trạng một cách mạnh mẽ với Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến "tất cả các quốc gia trên trái đất theo đúng nghĩa đen," theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Euronews, trong đó ông cũng nói rõ rằng Mỹ không muốn đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Phát biểu với Euronews sau cuộc họp vào thứ Tư của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Brussels, Antony Blinken đã chia sẻ sự lo lắng cá nhân của mình và cảnh báo về những hậu quả sâu rộng và tai hại to lớn nếu Trung Quốc đơn phương có hành động chống lại Đài Loan.Blinken nói: "Tôi đã nghe điều này trong các cuộc trò chuyện với nhiều đồng minh NATO cũng như các đối tác của chúng tôi ở châu Á: có lo ngại rằng, nếu có một cuộc khủng hoảng do các hành động của Trung Quốc đối với Đài Loan, thì điều đó sẽ gây ra hậu quả cho mọi quốc gia trên trái đất. Hiện có 50% lưu lượng thương mại toàn cầu đi qua eo biển Đài Loan mỗi ngày. 70% chất bán dẫn mà chúng ta cần cho điện thoại thông minh, máy rửa bát, xe hơi của chúng ta đều được sản xuất tại Đài Loan. Nếu TQ gây ra khủng hoảng nơi đây, điều đó sẽ gây ra những tác động khủng khiếp đối với nền kinh tế toàn cầu, đó là lý do tại sao tất cả các nước trên thế giới mong muốn mọi người cư xử và hành động có trách nhiệm."----WTO) điều tra và tăng cường giám sát các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với chất bán dẫn tiên tiến của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hoà Lan, theo báo Yomiuri đưa tin hôm thứ Năm. Bản tinv iết, TQ nói rằng các hạn chế xuất cảng "vi phạm các nguyên tắc công bằng và minh bạch của WTO và làm suy yếu thẩm quyền cũng như hiệu quả của WTO". Hồi tháng 10/2022, Mỹ đã ban hành quy định về chất bán dẫn chống lại Trung Quốc và vào tháng 12/2022, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại Mỹ. Bây giờ TQ kiện luôn Nhật và Hòa Lan.----Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, theo Tân Hoa Xã đưa tin. TQ nói sẽ đáp trả bằng "các biện pháp kiên quyết và hiệu quả", đồng thời nói thêm rằng McCarthy đã phá vỡ nghiêm trọng cam kết của Mỹ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Câu trả lời của TQ được đưa ra ngay sau khi McCarthy và nguyên thủ Đài Loan tuyên bố họ đã có một cuộc gặp hữu ích. Bên cạnh đó, hai bên nhấn mạnh Mỹ nên tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.----nói hôm thứ Tư rằng ông đã có một cuộc gặp hữu ích với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay, nhấn mạnh rằng Mỹ nên tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. McCarthy đón bà Thái Anh Văn hôm Thứ Tư đến California, trở thành quan chức cấp cao nhất gặp nguyên thủ Đài Loan tại Hoa Kỳ kể từ năm 1979. Sau khi họp song phương, McCarthy nói Hoa Kỳ và Đài Loan phải tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế.Chủ tịch Hạ viện (Cộng Hòa) nói thêm rằng Mỹ sẽ duy trì sự ủng hộ vững chắc đối với Đài Loan trên cơ sở lưỡng đảng. Trung Quốc trước đây đã phản đối cuộc họp, nói rằng nó vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc, coi Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất của Đài Loan.----ét đưa ra lệnh cấm xuất cảng công nghệ nam châm đất hiếm (rare-earth magnet technology) để trả đũa Hoa Kỳ đang chiếm ưu thế trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Theo báo Nikkei hôm thứ Tư, các quan chức TQ đã hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến từ các chuyên gia trong ngành và sẽ sớm cập nhật các sửa đổi trong danh sách hạn chế xuất cảng, với những thay đổi mới dự kiến vào cuối năm nay.Các nam châm hiệu suất cao mà TQ sản xuất sử dụng các nguyên tố này chiếm ưu thế rộng rãi, được sử dụng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất xe điện. Mặc dù Mỹ đã tập trung vào việc thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước trong thập niên qua, nhưng Mỹ vẫn phụ thuộc vào TQ để xử lý các vật liệu quý hiếm này.----cấp thiết bị cho quân lực các quốc gia "có cùng chí hướng" để chia sẻ các giá trị của Nhật Bản, chẳng hạn như luật pháp, để cải thiện khả năng phòng thủ nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực, phòng ngừa Trung Quốc tăng cường quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo chính phủ Nhật, 4 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương là Malaysia, Philippines, Bangladesh và Fiji đã được chỉ định là những nước nhận hỗ trợ tài trợ mới, được thiết kế để "tạo ra một môi trường an ninh thuận lợi" cho Nhật Bản.----kỷ lục sinh viên người Mỹ gốc Á vào học để sẽ tốt nghiệp vào năm 2027, do sự sụt giảm trong số lượng sinh viên nhập học của hầu hết các nhóm thiểu số khác. Tin này đưa ra khi Tòa án Tối cao tiếp tục thảo luận về một vụ kiện chống lại Harvard bởi một nhóm cánh hữu cáo buộc việc tuyển sinh có ý thức chủng tộc phân biệt đối xử với sinh viên da trắng và châu Á.Trong một phân tích về khóa sắp tới do trường đại học công bố vào tuần trước, Harvard tiết lộ rằng 29,9% ứng viên được nhận là người Mỹ gốc Á. Đó là một bước nhảy vọt 2,1% so với con số của năm ngoái. Trưởng phòng tuyển sinh William R. Fitzsimmons nói với The Harvard Crimson: “Đó là một phần của xu hướng dài hạn. Tỷ lệ phần trăm đã tăng lên đều đặn. Nó không phải là một bất ngờ."Julie Park, phó giáo sư tại Đại học Maryland, người nghiên cứu về bình đẳng chủng tộc trong giáo dục trung học, cho biết có một số lý do có thể giải thích cho điều này. Một trong số đó có thể là sự gia tăng số người thừa nhận người Mỹ gốc Á, vốn ưu tiên con của các cựu sinh viên Harvard trong quá trình tuyển sinh. Nó cũng trùng hợp với sự gia tăng dân số của thanh niên Mỹ gốc Á và học sinh tốt nghiệp trung học ở Hoa Kỳ nói chung.Điều khiến các chuyên gia lo ngại là năm thứ nhì liên tiếp tại Harvard, sinh viên Da đen và Latino đã giảm, lần lượt là 15,3% và 11,3%. Người Hawaii bản địa và người Mỹ bản địa (da đỏ) cũng giảm so với năm ngoái, lần lượt ở mức 0,5% và 2%.----land) hôm thứ Tư đã công bố một báo cáo dài 463 trang, cáo buộc 156 linh mục Công giáo Baltimore đã lạm dụng hơn 600 trẻ em trong hơn sáu thập niên. “Từ những năm 1940 đến năm 2002, hơn một trăm linh mục và các nhân viên khác của Tổng giáo phận đã tham gia vào các vụ lạm dụng khủng khiếp và lặp đi lặp lại đối với những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của họ trong khi lãnh đạo Tổng giáo phận lại làm ngơ,” theo báo cáo cho biết. Bản báo cáo công bố sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.----vé số trùng nhau cho một kỳ quay xổ số Pick 4 và do vậy trúng tới 20 lần, với tổng giải thưởng là 100.000 đô la. Ty Xổ số Virginia cho biết Fekru Hirpo ở Alexandria đã mua 20 vé số cho kỳ quay số Pick 4 ngày 8 tháng 3/2023 với nhóm số 2-5-2-7 khi anh đến trạm xăng Four Mile Run Shell trên South Four Mile Run Drive ở Arlington, Virginia.Mỗi vé của Hirpo đã trúng giải thưởng cao nhất trị giá 5.000 đô la trong kỳ quay số, với tổng số tiền thưởng cho 20 vé là 100.000 đô la.----ần 4 triệu đô sau khi mua một vé Powerball từ 1 trạm xăng Arco am-pm ở Quận San Bernardino, nơi giáp biên Quận Cam. Misael Cruz đã mua vé vào tháng 1 khi lô độc đắc Powerball được ước tính trị giá hơn 600 triệu đô. Vé của Cruz đã trúng 5 trong dãy 6 số.“Tôi đã có một cảm giác (may mắn) vào ngày tôi mua vé,” Cruz nói trong một tuyên bố. “Người bán hàng chúc tôi may mắn. Khi bước ra khỏi cửa, tôi tự nhủ: 'Nếu mình thắng thì sao?'” Vì Cruz mua vé số thường xuyên nên thường không dò số cho đến vài tuần sau đó, nhưng một tin nhắn từ con trai đã nhắc anh kiểm tra vé Powerball mới mua, vì có ai đó đã trúng số Powerball mua từ từ trạm xăng Fontana mà Cruz thường đến.Phải dò tới 3 lần, anh mới tin là đã trúng số. Anh có một lý thuyết vì sao anh trúng số: vì anh ưa làm từ thiện. “Tôi biết chính xác tại sao tôi trúng số,” Cruz nói. “Tôi giúp đỡ rất nhiều người và tôi không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì được đền đáp. Đó là những gì tôi dạy các con tôi. Tôi biết tôi đã được tưởng thưởng vì đã giúp đỡ.” Cruz nói đã có kế hoạch tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn.----n vào sáng sớm thứ Tư sau khi một đám cháy bùng phát tại một khu chung cư ở Quận Cam. Cứu hỏa cho biết vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 1 giờ sáng thứ Tư tại khu nhà 7700 trên đường 10 St. ở Buena Park. Ngọn lửa di chuyển nhanh lan sang một cấu trúc khác và lính cứu hỏa phải mất gần một giờ để dập tắt ngọn lửa.Đại úy Cứu hỏa Thanh Nguyễn cho biết thiệt hại trị giá khoảng 2 triệu đô la về cấu trúc, cộng với 250.000 đô la khác cho nội thất của các căn bị cháy. Không có thương tích đã được báo cáo, các nhà chức trách cho biết. Một nguyên nhân cho vụ cháy vẫn chưa được xác định.----yết có tội trong phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với Jimmy Trần. Tran đã bị xét xử trong bảy ngày vì tội cướp và giết Andres Salinas, 22 tuổi, hồi năm 2019 tại tiệm ăn Northeast Side Wingstop. Trần đã bị kết án chung thân mà không có khả năng tạm tha.----Theo VnExpress. Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết chỉ còn đơn hàng đến tháng 4, trong khi thời điểm này năm ngoái, đối tác đặt hàng hết quý II, thậm chí cả năm. Giám đốc sản xuất một doanh nghiệp dệt may ở khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức) cho biết cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp ông phải chọn lọc đối tác để ký hợp đồng, nay chỉ có đơn hàng đến cuối tháng này. Ông Phạm Xuân Hồng – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Thêu Đan TP HCM - cho rằng giao dịch tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhiều nhà máy cho biết đơn hàng đang giảm 20-30%, đơn giá còn 80% so với trước. Nhiều công ty vẫn chưa có đơn hàng cho giai đoạn nửa cuối năm.----Theo Báo Tiền Phong. Hội An lâu nay luôn là điểm đến được giới trẻ đặc biệt yêu thích với khung cảnh cổ kính cùng những quán hàng, tiệm may, dịch vụ... độc đáo. Trước thông báo từ ngày 15/5, Hội An sẽ thu phí đối với khách tham quan khu vực phố cổ, Gen Z phản ứng ra sao? Hội An sẽ thu những phí gì, như thế nào? Nếu như trước đây, việc thu phí tham quan phố cổ Hội An mới chỉ áp dụng cho khách du lịch theo đoàn thì theo quy định mới, từ ngày 15/5 tới, tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ sẽ phải mua vé với mức giá 120.000 đồng/ vé (khách quốc tế) và 80.000 đồng/ vé (khách nội địa). Thời gian tham quan mua vé từ 07h30 đến 21h30 hằng ngày vào mùa Hè hoặc đến 21h00 vào mùa Đông.----: Có phải 56% dân Mỹ đồng ý truy tố Trump là phải lẽ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Cuộc thăm dò do YouGov thực hiện trong vài giờ sau khi Trump bị bắt cho thấy nhiều người Mỹ tán thành mạnh mẽ hoặc phần nào (56%) hơn là phản đối mạnh mẽ hoặc phần nào (31%) các cáo buộc chống lại Trump. Trong khi các đảng viên Đảng Dân chủ tán thành các cáo buộc một cách áp đảo (84% tán thành; 9% không tán thành), thì các đảng viên Cộng hòa có nhiều khả năng không tán thành hơn — mặc dù với tỷ lệ nhỏ hơn (32% tán thành; 61% không tán thành).Chi tiết:----: Đa số nhân viên y tế kiệt sức?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một báo cáo được công bố gần đây trên báo Journal of General Internal Medicine (Tạp chí Y học Nội khoa tổng quát), tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên lâm sàng và nhân viên hỗ trợ phi lâm sàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều đang trải qua mức độ kiệt sức đáng kể. Ví dụ, tỷ lệ báo cáo về tình trạng kiệt sức rất giống nhau giữa y tá (56%), nhân viên lâm sàng (54%), bác sĩ (47%) và nhân viên phi lâm sàng (46%).Chi tiết: