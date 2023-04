Ryvid Anthem: Ba thanh niên gốc Việt chế tạo chiếc mô-tô chạy điện đầy ấn tượng và độc đáo

Nước Mỹ có nhiều công ty sản xuất mô tô chạy điện, nhưng chiếc Ryvid Anthem có nhiều nét độc đáo, gây ấn tượng, ba thanh niên gốc Việt vừa cho ra lò ở thành phố Irvine, Orange County, bang California.

Trong mấy tuần vừa qua, truyền thông người Việt ở Mỹ, đưa tin về ba thanh niên gốc Việt ở bang California, đã tung ra thị trường mô tô điện, chiếc xe Ryvid Anthem rất ấn tượng. Mô tô điện Ryvid Anthem là một xe điện hạng nhẹ, sáng tạo nhất thời hiện tại. Điểm nổi bật của chiếc Ryvid Anthem là giá rẻ, nhẹ nhàng, và khối máy có thể lấy ra được để đem đi sạc pin.

Ryvid là một công ty sản xuất công cụ “thể thao di động” chạy hoàn toàn bằng điện, với sản phẩm ra mắt là chiếc Ryvid có nhiều phát minh sáng tạo mới lạ, độc đáo và độc quyền

“Mô tô Ryvid là thành quả của bao nhiêu năm kinh nghiệm cũng như kiến thức, sáng tạo và tim óc của ba anh em chúng tôi,” anh Vincent hãnh diện tuyên bố.

Ba chàng trai tuổi trẻ tài cao





(Hình trái) Ba sáng lập viên công ty Ryvid Anthem, từ trái, Trần Lập Đồng,

Vincent Nguyễn Khánh Vũ và Trần Thanh Vinh.

(Hình phải): Trần Đồng và bộ khung của Ryvid Anthem (rất nhẹ).





Ba người tuổi trẻ tài cao, với quyết tâm làm rạng danh gia đình và dân tộc Việt. Đã tham gia vào những cơ sở, thuộc các lãnh vực công nghệ cao như: hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, hàng không quốc phòng, cơ sở điện tử, và ngay cả ngành y tế.

– Anh Trần Lập Đồng, Tổng giám đốc, sinh tại Đà Lạt, và di cư đến New York năm 10 tuổi. Tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại Los Angeles, California, và hiện sống tại Huntington Beach.

Anh Đồng có kiến thức vững chắc về kỹ thuật và thiết kế giao thông vận tải, từng là thiết kế hàng đầu cho một số công ty mô tô và hàng không vũ trụ. Anh có nhiều sáng tạo nhất, trong đó có cả công ty thiết kế của riêng anh. Ryvid Anthem. Ngoài ra, anh còn là một doanh nhân thiên về máy móc. Điều này thấm nhuần trong huyết quản của anh, vì cha anh là phi công trực thăng, và là một người đam mê mô tô.

– Anh Vincent Nguyễn Khánh Vũ là giám đốc điều hành, sinh ra và lớn lên tại Santa Ana, nhưng nguyên quán của anh là Sài Gòn. Anh Vincent có nhiều kinh nghiệm đáng kể về quản lý trong công nghiệp hàng không và quốc phòng. Niềm đam mê hoạt động ngoài trời của anh, bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi theo cha là ông Nguyễn Khanh, đồng sáng lập viên Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng năm 1979. Điều này kết hợp với tinh thần kinh doanh mạnh mẽ của mẹ anh, là bà Nguyễn Kim Nga, đã dẫn dắt anh đồng sáng lập công ty Ryvid Anthem.

– Anh Trần Thanh Vinh, s áng lập viên thứ ba là anh Trần Thanh Vinh, giám đốc kỹ thuật, sinh ra tại Sài Gòn, di cư sang Hawaii năm 14 tuổi, và hiện sống ở Garden Grove. Anh Vinh có nền tảng về kỹ thuật cơ khí hàng không, và đã quản lý các nhóm có chức năng đa dạng, trong các ngành bán dẫn (semiconductors), hàng không vũ trụ, và thiết bị chẩn đoán y tế. Là con ông Trần Cẩm Tựu, nguyên chánh án Tối Cao Pháp Viện trước 1975. Anh cố trở thành người con xứng đáng. Anh Vinh đã thành công trong việc đồng sáng chế chất kháng thể SARS-CoV-2 IgG II đầu tiên, được Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận.





Bang California hỗ trợ tài chánh cho công ty Ryvid Anthem





Thống đốc Gavin Newsom tài trợ 20 triệu đô la cho công ty Ryvid Anthem vì những lý do như sau:

1) Công ty Ryvid Anthem đã trực tiếp tham gia vào chủ trương hàng đầu của bang California, là chống ô nhiễm không khí, do khí thải của các loại xe chạy xăng dầu tạo ra. Mô tô điện không có khí thải gây ô nhiễm.

2) Công ty Ryvid Anthem sẽ tạo ra 6,800 công việc mới cho bang Cali.

3) Mô tô điện Ryvid Anthem có nét độc đáo, là vừa rẻ tiền, vừa nhẹ, hứa hẹn việc phát triển mạnh, và bền vững trong tương lai.

Chương trình hỗ trợ tài chánh của bang California đã trao tặng cho công ty Ryvid Anthem 36 triệu đô la, do hội đủ những điều kiện như sau: (1) Cung cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp muốn đặt trụ sở, hoặc ở lại và phát triển tại California; (2) Tài trợ dành cho các doanh nghiệp đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: Sẽ tạo ra ít nhất 500 việc làm toàn thời gian mới ở California. Sẽ đầu tư ít nhất 10 triệu đô la. Dự án sẽ diễn ra ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp và/hoặc nghèo đói cao, như đã được xác định trong các quy định của bang California.





Những đặc điểm của mô tô điện Ryvid Anthem – An toàn trên hết





“Ryvid được chế tạo cho tốc độ, nhưng không phải là tốc độ “tự sát” mà là tốc độ an toàn”. Đó là chủ trương của công ty. Ryvid Anthem hội đủ điều kiện, nhất là về an toàn, nên được Nha Lộ vận Hoa Kỳ (Department of Motor Vehicles) chấp nhận và cho số VIN (VIN=Vehicle Identification Number). Số VIN là 17 con số được đóng vào sườn xe để phân biệt với những xe khác. Mỗi chiếc xe chỉ mang riêng một số. Xem như căn cước của mỗi xe. Khi đi xin số xe, hoặc số xe hết hạn, hoặc thay đổi chủ xe, thì phải ghi số sườn và số máy của chiếc xe trong đơn xin bản số mới, đồng thời phải đóng thuế lưu hành của chiếc xe. Việc thay đổi chủ xe, để cảnh sát scan vào bảng số thì biết chủ xe là ai. Tên họ và địa chỉ.





Khung xe





Toàn bộ chiếc xe nặng 80Kg. Khung xe nhẹ, 5.44Kg. Khung xe nhẹ góp phần về việc gia tăng tốc độ của xe. Bộ khung xe có khả năng chống ăn mòn cao. Sử dụng những tấm thép không rỉ, đã có bán sẵn trên thị trường. Những bộ phận của khung xe không hàn dính vào nhau, mà được gắn chặt vào nhau bằng những đinh tán (rivet), “bù lon” (bolt) và ốc vít.

Yên xe được điều chỉnh cao, thấp 10cm (30 inch-34 inch), tạo sự thoải mái cho những người có dáng vóc nhỏ, đến người to cao. Yên được điều chỉnh bằng điện ngay cả lúc xe đang chạy.

Màn hình đồng hồ chỉ tốc độ bằng thủy tinh lỏng, lớn và rất rõ ràng, kể cả khi trời nắng chói chang. Ryvid đã tận dụng rất nhiều phụ tùng có sẵn trên thị trường như đèn hậu của Yamaha R3, xi-nhan (Signal light) LED của xe Honda, v.v…

Tên Ryvid được ghép từ chữ “rhythm” là nhịp điệu và chữ “avid” là sự hăng say, cuồng nhiệt. “Hai yếu tố trên của sự chuyển động (motion) và cảm xúc (emotion) là tâm trạng chúng tôi muốn dành cho người lái Ryvid. “Ryvid mang lại cảm giác thú vị và vui thích.”

Trên thực tế, anh Đông không coi Ryvid là một công ty mô tô, mà là một công ty "di động thể thao" chuyên về những phương tiện di chuyển cá nhân.

Trong đợt “launch edition,” công ty Ryvid sản xuất đúng 1,000 mô tô có màu trắng (rapid white), vàng (atomic gold) và xám (carbon grey), khung xe có số “serial” và một số ưu tiên khác.





Vàng (nguyên tử) Trắng (rapid white) Xám (carbon grey)





Máy xe mô tô điện





Hai bộ phận quan trọng nhất của mô tô điện, là pin (accu) và động cơ điện (Electric motor)

Có nhiều loại pin được sử dụng để chạy mô tô điện, nhưng loại tốt nhất, được sử dụng rộng rãi là pin Lithium. Mô tô điện Ryvid Anthem chạy với pin 21700 Lithium. Pin sạc Lithium có thể sạc đến 2,000 lần. Tuổi thọ của loại pin nầy từ 10 đến 12 năm. Pin Lithium có điện thế từ 20 Volts đến 48V, 72V điện một chiều. (DC=Direct Current). Pin có một đầu dương với dấu cộng ( + ), đầu âm với dấu trừ ( - ). Pin Lithium được cấu tạo bằng những chất như cobal, graphic, manganese…

Pin DC được bắt nối tiếp nhau để có tổng số điện thế đến 380V. Pin chứa điện một chiều, thế nhưng mô tơ điện (Electric Motor), chạy với điện xoay chiều (Alternating Current), cho nên xe chạy điện phải có một thiết bị, chuyển đổi điện một chiều, ra điện xoay chiều.

Đó là thiết bị Motor Controller.

Khối pin của Ryvid Anthem là 4.3kWh, nặng 30kg, có thể sạc bằng cả nguồn 110V (mất 6h để đầy) lẫn 220V (3h). Người dùng có thể sạc pin cùng xe, hoặc tháo rời pin để sạc bên ngoài, như sạc điện nhà cũng được. Người ở những căn hộ (Apartment), hoặc tầng trên của building, không thể mang cả xe vào nhà để sạc pin. Đó là tiện lợi của việc tháo rời khối máy và pin ra khỏi xe.





Khối máy và pin tháo ra để sạc.





Sự tỉ mỉ của Ryvid cũng được thể hiện rõ qua thiết kế pin, đó là để tránh khách hàng phải liên tục xách khối trọng lượng 30kg này, anh Đồng và các cộng sự cũng thiết kế những bánh xe ở góc khối pin, để kéo đi như vali du lịch. Mô tô Ryvid còn gắn khoá riêng để kẻ trộm không thể lấy khối pin ra khỏi xe. Chống mất cắp.

Để cho xe đạt được sức mạnh tối đa, nên động cơ điện (Electric motor) của xe mô tô rất lớn, vì thế phải đổi ra điện 3 pha để xe vận hành. Điện 3 pha có điện thế đến 380 V, gồm 3 dây nóng và một dây nguội.





Phần thương mại





Chiếc xe Ryvid Anthem giá 7,800 đô la, thấp hơn các loại xe cùng loại gấp 3 hoặc 4 lần, so với các loại xe do các công ty như LiveWire, Zero, Tesla và Energica sản xuất. Anh Trần Thanh Vinh cho biết: “Từ khi công ty nhận đơn đặt hàng vào ngày 14-8-2022, chúng tôi thu vào hơn 700,000 USD. Theo ước tính, thì đến cuối năm 2023, công ty sẽ bán ra 6,000 chiếc Ryvid.





Nhận xét của ông Micah Toll về xe Ryvid Anthem





Ông Micah Toll đang thử máy 2 chiếc RYVID Anthem.





Micah Toll là một người đam mê xe điện cá nhân, mọt sách về pin và là tác giả của những cuốn sách bán chạy số 1 trên Amazon về Pin Lithium tự làm, Năng lượng mặt trời tự làm. Tóm lại, Micah Toll là một chuyên viên về xe điện cá nhân. Ông Micah Toll cho biết “Tôi đã có dịp lái thử một cặp nguyên mẫu Ryvid Anthem. Có lần tôi với Dong Tran cùng nhau đi qua miền Nam Los Angeles, đó là kết nối giữa đường cao tốc và đường trong thành phố. Những chiếc moto điện nầy mang lại nhiều hiệu quả nhanh chóng và linh hoạt, tạo cảm giác nhẹ nhàng, và dễ điều khiển một cách đáng ngạc nhiên. Nhờ có khoản trợ cấp 20 triệu USD của bang California và 36 triệu USD của Chương trình California Competes Grant, nên công ty Ryvid thành lập trụ sở tại Hawaiian Gardens, thành lập cơ sở sản xuất xe tại San Bernardino, và lập cơ sở sản xuất pin lithium tại El Cajon.

Ryvid ước lượng sẽ tạo ra hơn 900 việc làm toàn thời gian tại ba cơ sở đó. Hawaiian Gardens là một thành phố thuộc Los Angeles County, CA. San Bernardino là một thành phố nghèo, không có nhiều người Việt, đa số là các sắc dân thiểu số. Bà Helen Trần, 40 tuổi, là thị trưởng gốc Á Châu đầu tiên của San Bernardino. Bà nhậm chức tháng 12 năm 2022. Như vậy, công ty Ryvid đủ điều kiện về thành phố nghèo của Chương trình hỗ trợ tài chánh của bang Cali.





Kết luận





Nét độc đáo của mô tô điện Ryvid Anthem là khung xe làm bằng những tấm thép, không đúc thành khối, không hàn dính các bộ phận nên rất nhẹ. Khối máy được tháo rời khi sạc pin, thuận tiện cho việc sạc pin đối với những người ở căn hộ hoặc tầng trên của khu building. Yên xe được điều chỉnh bằng điện, thuận lợi cho nhiều người lái có vóc dáng cơ thể khác nhau.

Ba thanh niên gốc Việt, với tài năng và quyết tâm làm rạng danh gia đình và dân tộc Việt.

Thật đáng khích lệ và tự hào về người Việt của mình.





– Trúc Giang MN

(Minnesota ngày 5-4-2023)