Tháng 4/2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ấn Độ khi nước này trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Dân số 1,41 tỷ người có nghĩa là Ấn Độ hiện đã vượt qua Trung Quốc

- Trí tuệ nhân tạo AI chỉ là trò đạo văn, ăn cắp các dữ liệu có sẵn, nhưng đã có nhu liệu Turnitin đối phó. Đức suy tính ngăn chặn nhu liệu trò chuyện ChatGPT của OpenAi.

- Trump hôm nay tới New York để mai ra tòa. Sẽ có nhiều người biểu tình ủng hộ (và chống) Trump trước tòa.

- Các cận vệ của Trump nhận trát hầu tòa, sẽ ra khai trước đại bồi thẩm đoàn thủ đô vụ Trump giấu, di chuyển lòng vòng các hồ sơ mật.

- Công tố Jack Smith dò ra chứng cớ Trump cản trở công lý khi trộm, giấu, di chuyển hồ sơ mật.

- Trump đã chôm hồ sơ mật về một số người từng làm việc với Trump, trong đó có tài liệu về Tướng Mark Milley, và về ông bạn Roger Stone

- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (của chính phủ Trump 2019-20): Trump ra tòa vì nữ nạn là chuyện nhỏ, chỉ sợ vụ trộm hồ sơ mật về giấu mới là nặng tội, khó đỡ.

- DB Mike Turner (Cộng Hòa): hãy để tòa làm việc, khi phe tả lộ nguyên hình động cơ chính trị.

- Trump lên lịch trình: ra tòa New York xong, sẽ về Florida đọc diễn văn loa kèn ầm ĩ.

- Các luật sư của Trump nội chiến. LS Joe Tacopina bị chỉ trích "đồ ngu" và "to mồm" vì lên đài MSNBC nói Trump chưa hề nói dối vì chưa tuyên thệ nói thật.

- Cô giáo lớp một ở Virginia bị học sinh 6 tuổi của mình bắn trọng thương đã đệ đơn kiện trường, đòi bồi thường 40 triệu

- McDonald's Corp tạm đóng cửa các văn phòng tại Mỹ để thông báo đợt sa thải lớn.

- Vanuatu, quốc đảo Nam Thái Bình Dương, sắp có đại sứ quán Hoa Kỳ để chận ảnh hưởng TQ ở Thái Bình Dương.

- Khinh khí cầu do thám của TQ đã thu thập được dữ liệu từ "nhiều địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ".

- Đối lập: Putin có "cung điện mùa đông bí mật" có sân trực thăng, có hỏa tiễn phòng thủ ở Sochi phía tây nam nước Nga.

- Phần Lan sẽ chính thức vào NATO ngày mai, Nga sẽ tăng quân lực ở phía tây và tây bắc để chận Phần Lan.

- Zelensky sẽ thăm Ba Lan vào Thứ Tư 5/4, lần đầu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.

- Nga: bom trong quán cà phê, 1 blogger diều hâu chết, và 19 người bị thương. Cô Daria Trepova bị bắt.

- Ngoại trưởng Mỹ điện đàm Ngoại trưởng Nga, đòi thả 2 người Mỹ bị cho là gián điệp.

- Trực thăng và phi cơ chiến đấu Israel bắn hạ một máy bay lạ từ Syria vào không phận Israel

- New York: tội căm thù sắc tộc, Jarrod Powell đánh chết ông Yao Pan Ma, bị kết án 22 năm tù.

- Los Angeles: gây gỗ, nổ súng, chết 2 người đàn ông, hung thủ tẩu thoát

- Nơi giá nhà California rẻ nhất: Oildale (Kern County): trung bình $248,001/nhà; Porterville (Tulare County): $278,057; Delano (Kern County): $278,057

- Victorville: tù nhân Binh Tran tắt thở, chưa rõ lý do.

- Little Saigon: tên cướp có súng vào vét tiền 1 sòng bài trong ngôi nhà ở Garden Grove

- TIN VN. Chợ ế ẩm, tiểu thương Cần Thơ rơi cảnh 5 ngày không ai đến mở hàng.

- TIN VN. Bán nhà nuôi heo, 'treo chuồng' vì lỗ.

- HỎI 1: Tín hữu Cơ đốc tại Hoa Kỳ suy giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân Mỹ bi quan về viễn ảnh kinh tế Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/4/2023) ---- Trump dự kiến ​​sẽ đến nơi ở của ông ở Thành phố New York trong Tháp Trump Tower trong ngày hôm nay, Thứ Hai, một ngày trước khi Trump ra nghe lệnh truy tố ​​tại một phòng xử án ở Manhattan, thành phố đang chuẩn bị cho xáo trộn có thể xảy ra. Dự kiến sẽ có cả biểu tình chống Trump và hoan hô Trump. Sự hiện diện đông đảo của phóng viên và cảnh sát được New York Times mô tả là "tất cả đều sẵn sàng".

Trump đã xác nhận trên Truth Social rằng Trump sẽ rời Mar-a-Lago vào trưa thứ Hai theo giờ địa phương, Fox News đưa tin, mặc dù thời gian đến New York chính xác của ông vẫn chưa rõ ràng. Trump có thể sẽ vào tòa để in dấu vân tay vào thứ Ba và có thể được chụp ảnh chân dung với số hồ sơ trước ngực. Trump nói rằng Trump sẽ trở lại Florida vào tối thứ Ba để đọc một bài diễn văn vào khung giờ vàng từ Mar-a-Lago.

Không có mối đe dọa lớn nào liên quan đến việc truy tố Trump đã được ghi nhận, nhưng Cảnh sát New York đang cảnh báo và Mật vụ đang lên kế hoạch cho các tuyến đường tốt nhất để đưa Trump vào và ra khỏi tòa án mà không gặp vấn đề gì. Việc đóng cửa giao thông, dựng rào chắn và các cuộc tuần tra của cảnh sát sẽ đóng cửa phần lớn khu vực khi sắp đọc lệnh truy tố và toàn bộ khu vực tòa án sẽ được dọn sạch và kiểm tra an ninh trước khi Trump đến. Tất cả các phiên tòa khác đã nhận lệnh hoãn lại qua ngày Thứ Ba. Trong số những người có kế hoạch tham gia biểu tình ủng hộ Trump trước tòa án sẽ có Dân Biểu Marjorie Taylor Greene, theo tin Axios.

---- Cuộc điều tra về việc Trump chôm, giấu các tài liệu mật của chính phủ đang nóng lên, khi Fox News đưa tin rằng Công tố đặc biệt Jack Smith hiện đã gửi trát đòi triệu tập các thành viên trong đoàn cận vệ của Sở Mật vụ của Trump: "Fox News được thông báo rằng nhiều nhân viên Mật vụ Hoa Kỳ có liên hệ với Trump đã nhận trát hầu tòa và dự kiến sẽ ra khai trước đại bồi thẩm đoàn thủ đô DC vào thứ Sáu. Sự xuất hiện của đại bồi thẩm đoàn là có liên quan đến cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về việc xử lý các tài liệu mật tại Mar-a-Lago."

Không biết các mật vụ sẽ được hỏi những gì, mặc dù họ có thể là nhân chứng trực tiếp chứng kiến cách Trump phản ứng về trát đòi Trump phải trả lại chính phủ tất cả các tài liệu mật mà Trump đã đem về Florida. Nhóm của Smith được cho là đã thu thập được bằng chứng cho thấy Trump cố tình giấu và di chuyển lòng vòng một số tài liệu mật do chính phủ yêu cầu sau khi nhận được trát đòi nộp lại chính thức, vì họ tin có chứng cớ Trump ra lệnh chuyển một số hộp tài liệu khỏi khu vực lưu trữ an toàn đến các địa điểm khác để giấu tiếp.

Trên thực tế, bằng chứng của các công tố viên dường như mạnh mẽ đến mức nó đã thuyết phục một thẩm phán vào tháng trước loại bỏ đặc quyền của luật sư-khách hàng sau khi xác định rằng nhiều khả năng cựu tổng thống đã sử dụng các cuộc trò chuyện với luật sư Evan Corcoran để thực hiện tội hình sự.

---- Trump sẽ loa kèn sau buổi thụ lý trước tòa. Trump đang lên kế hoạch có bài phát biểu tại Mar-a-Lago vào tối thứ Ba sau khi ông bị truy tố trước tòa ở New York. Trump phải đối mặt với khoảng 30 cáo buộc sau bản cáo trạng của ông bởi một đại bồi thẩm đoàn điều tra về khoản tiền bịt miệng cho cô Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Trump dự kiến sẽ ra hầu tòa để nghe đọc lời buộc tội từ Biện lý ở Thành phố New York vào chiều thứ Ba. Trump chưa cho biết nội dung bài phát biểu sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ chửi mắng Biện lý và sẽ khoe khoang về việc gây quỹ tăng tốc sau cáo trạng.

---- Có chứng cớ Trump cản trở công lý. Báo The Washington Post loan tin rằng Bộ Tư pháp đã thu thập bằng chứng mới trong cuộc điều tra của họ về việc Trump xử lý các tài liệu mật, điều này càng cho thấy có nỗ lực của Trump cản trở công lý. Tiết lộ mới cho thấy rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã duy trì sự tập trung về những nỗ lực cản trở có thể có của Trump, một sự khác biệt giữa cuộc điều tra về các tài liệu được tìm thấy tại văn phòng và nhà của Tổng thống Biden. Các nhà điều tra của FBI và Bộ Tư pháp đã thấy rằng Trump đã xem qua các hộp chứa tài liệu mật sau khi Trump được trát đòi hầu tòa để giao nộp chúng, với hy vọng giữ lại một số tài liệu bên mình, theo các nguồn tin cho Washington Post biết.

Và khi Trump cuối cùng đã giao nộp các tài liệu vào tháng 1/2023, FBI đã kết luận rằng Trump đã giữ lại một số tài liệu. Khi cuộc điều tra nóng lên, Trump phải đối mặt với ba cuộc điều tra hình sự khác, đã bị truy tố bởi một đại bồi thẩm đoàn điều tra khoản thanh toán tiền bịt miệng của cô Stormy Daniels hôm thứ Năm.

---- Trump đã chôm một số hồ sơ mật về một số người từng làm việc với Trump, và người ta chưa rõ vì sao. Bản tin mới của Washington Post ghi răng có sự chú ý của Trump đối với các tài liệu về Tướng Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của ông. Trước đó Tướng Milley đã được trích dẫn trong các cuốn sách tuyên bố rằng khi phục vụ trong chính phủ Trump, ông phải kềm chế Trump. Điều đó làm Trump, líc đó còn là tổng thống, nổi giận, tuyên bố rằng đó là sai sự thật và Milley là một "thằng ngốc". Không rõ tại sao Trump lại chôm tài liệu về Milley để mang theo sau khi rời Bạch Ốc. Trump cũng đã mang theo các tài liệu khoan hồng của Roger Stone, trong đó có một tài liệu Mật kèm theo.

---- Dân biểu Mike Turner (Cộng Hòa-Ohio) nói hôm Chủ nhật rằng mọi người nên “để quá trình tố tụng hình sự diễn ra” sau khi Trump bị truy tố trong một cuộc điều tra về cáo buộc thanh toán bịt miệng. Xuất hiện trên “State of the Union” của CNN, Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, đã bày tỏ sự thất vọng với những người cánh tả ăn mừng vể tin Trump bị truy tố: “Thật không may là bạn đang nhìn thấy nhiều người phe tả, trong các bài bình luận, thậm chí cả những bài đã được viết và xuất hiện trên trang web của CNN, ca ngợi rằng tổng thống đang bị buộc tội, và sau đó là một danh sách dài những chuyện không liên hệ với vụ truy tố." Turner cũng nói rằng ông tin rằng bản cáo trạng chống lại Trump là "có động cơ chính trị", đồng thời nói thêm rằng mọi người nên để quá trình tố tụng hình sự diễn ra.

---- Chuyện Trump gặp nữ nạn để ra tòa vào Thứ Ba thực sự là chuyện nhỏ so với các hồ sơ khác. Cựu Bộ Trưởng Tư PHáp Bill Barr (của chính phủ Trump 2019-2020) nói trên Fox News hôm Chủ Nhật rằng những rắc rối pháp lý nghiêm trọng nhất của Trump có thể nằm trong cuộc điều tra liên bang về việc Trump xử lý sai thông tin mật: “Tôi nghĩ vụ tài liệu mật là vụ nghiêm trọng nhất. Tôi không nghĩ rằng họ theo đuổi những tài liệu đó để chộp được Trump. Tôi nghĩ họ thực sự muốn lấy lại tài liệu.”

Barr nói cuộc điều tra của Biện lý Manhattan đã dẫn đến bản cáo trạng đối với Trump là một vụ truy tố chính trị: “Dựa trên những gì chúng tôi biết, chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ người dân Mỹ thấy rằng… theo đuổi một người hơn là theo đuổi một tội phạm thực sự.”

Nhưng Barr nói cuộc điều tra về Trump giấu tài liệu mật do một Công tố đặc biệt tại Bộ Tư pháp đứng đầu là một cuộc điều tra hợp pháp hơn: “Vấn đề trong trường hợp đó không phải là việc lấy các tài liệu. Đó là những gì Trump đã làm sau khi chính phủ tìm kiếm hồ sơ mật và gửi trát đòi nộp cho tòa, và liệu Trump có bất kỳ sự cản trở nào không. Và tôi nghĩ đó là vụ nghiêm trọng nhất với Trump.”

Barr hôm Chủ nhật cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra liên bang khác đối với Trump, cuộc điều tra tập trung vào nỗ lực của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và các hành động vào ngày diễn ra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021: “Tôi nghĩ ngày 6 tháng 1 là một trường hợp khó truy tố. Nó gặp phải các vấn đề về Tu chính án thứ nhất (quyền tự do ngôn luận của Trump khi xúi giục bạo loạn). Bạn biết đấy, bạn sẽ vạch ra ranh giới giữa hoạt động hợp pháp của Tu chính án thứ nhất, phản đối một cuộc bầu cử và thực sự âm mưu hủy bỏ một cuộc bầu cử ở đâu?”

---- Trump chưa bước ra tòa. Nhưng các luật sư của Trump đã sinh ra nội chiến với nhau. Vài ngày sau tin về bản cáo trạng chống Trump từ Biện lý Manhattan Alvin Bragg, một số luật sư của Trump đang quay lại tấn công Joe Tacopina, luật sư bào chữa chính của Trump trong vụ Bragg. Hai nguồn tin từ nội bộ Trump nói với báo Rolling Stone rằng một số luật sư khác của Trump đã nhận định về luật sư Tacopina là "đồ ngu" và "to mồm".

Trong những ngày gần đây, với tư cách là luật sư của Trump, Tacopina ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình cáp — và không phải lúc nào cũng có lợi cho Trump. Ví dụ, trong một lần xuất hiện gần đây trên The Beat của Ari Melber, Tacopina đã cố giựt lấy một mảnh giấy do người dẫn chương trình MSNBC cầm trong khi 2 người khẩu chiến sôi nổi. Tacopina cũng bênh vực Trump khi Trump nói là không biết cô Stormy Daniels, rồi khi thú nhận có quen cô này thì nói là không chi tiền gì hết, Tacopina biện hộ rằng không thể nói Trump dối trá vì Trump nói trong khi chưa tuyên thệ trước tòa.

.

---- Một giáo viên lớp một ở Virginia bị học sinh 6 tuổi của mình bắn trọng thương đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai, yêu cầu các quan chức giáo dục bồi thường thiệt hại 40 triệu đô la, cáo buộc họ sơ suất nghiêm trọng vì đã bỏ qua nhiều cảnh báo vào ngày xảy ra vụ nổ súng, khi cậu bé có một khẩu súng và đang ở trong “tâm trạng bạo lực”.

Abby Zwerner, giáo viên 25 tuổi tại Trường Tiểu học Richneck ở Newport News, Virginia, đã bị bắn vào tay và ngực vào ngày 6 tháng 1/2023 khi cô đang ngồi ở bàn đọc sách trong lớp học của mình. Cô ấy đã trải qua gần 2 tuần trong bệnh viện và đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật kể từ khi vụ nổ súng xảy ra. Vụ kiện nêu tên Hội đồng Trường Newport News và một số quan chức của khu học chánh, bao gồm cả cựu Giám đốc Học khu George Parker III, là bị cáo.

---- McDonald's Corp đang tạm thời đóng cửa các văn phòng tại Hoa Kỳ trong tuần này khi họ chuẩn bị thông báo cho nhân viên văn phòng về việc sa thải như một phần của quá trình tái cấu trúc công ty rộng lớn hơn, theo tờ Wall Street Journal. Trong email nội bộ vào tuần trước gửi tới các nhân viên văn phòng Hoa Kỳ và một số nhân viên quốc tế, McDonald's đã yêu cầu họ làm việc tại nhà từ thứ Hai đến thứ Tư để có thể đưa ra các quyết định về nhân sự qua mạng: "Trong tuần của ngày 3 tháng 4, công ty sẽ thông báo các quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự." Không rõ có bao nhiêu nhân viên sẽ bị sa thải. McDonald's cũng yêu cầu nhân viên hủy bỏ tất cả các cuộc họp trực tiếp với các nhà cung cấp và các bên bên ngoài khác tại bản doanh.

---- Trí tuệ nhân tạo AI chỉ là trò đạo văn, ăn cắp các dữ liệu có sẵn để ghép thành văn bản mới, do vậy các nhà giáo dục phải bận tâm dò xem sinh viên hay học sinh nào sử dụng AI để làm bài tập. Một thông cáo báo chí cho biết, nhu liệu Turnitin có thể phát hiện “việc sử dụng các công cụ viết AI bao gồm ChatGPT, với độ tin cậy 98%.”

Giám đốc điều hành Chris Caren cho biết: “Các nhà giáo dục nói với chúng tôi rằng khả năng phát hiện chính xác văn bản viết bằng AI là ưu tiên hàng đầu của họ ngay bây giờ. Điều quan trọng không kém là công nghệ phát hiện trở thành một phần liền mạch trong quy trình làm việc hiện tại của họ, điều mà chúng tôi đã thực hiện bằng cách tích hợp khả năng phát hiện AI vào các giải pháp của Turnitin.”

Turnitin cho biết công nghệ phát hiện GPT3, được sử dụng trong các công nghệ AI bao gồm ChatGPT, đã được công ty nghiên cứu trong hơn hai năm: “Công cụ phát hiện trí tuệ nhân tạo của Turnitin cung cấp thước đo đánh giá về số lượng câu trong một bài nộp bằng văn bản có thể đã được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, mà các nhà giáo dục có thể sử dụng để xác định xem có cần xem xét thêm, đặt câu hỏi hoặc thảo luận với học sinh hay không.”

ChatGPT đã gây ra sự náo động lớn trong giới giáo dục từ K-12 trở lên, với một số người hào hứng đón nhận công nghệ này trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về những khó khăn trong việc bắt những kẻ gian lận sử dụng AI.

Đức có thể sẽ chặn nhu liệu trò chuyện ChatGPT

Vanuatu, quốc đảo Nam Thái Bình Dương, s

NBC News đưa tin khinh khí cầu do thám

Tổng thống Nga Vladimir Putin có một "cung điện mùa đông bí mật"

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko h

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky s

Ít nhất một người chết và 19 người bị thương t

Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga nó

Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi Ng

Tháng 4/2023 đánh dấu một cột mốc quan

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) h

Jarrod Powell thú nhận đã đá

Cảnh sát Los Angeles cho biết 2 ng

Nơi giá nhà California rẻ nhất...

Hôm thứ Sáu 31/3/2023, vào khoảng 7:20 giờ t

Cướp có súng ở khu vực Little Saigon.

TIN VN. Chợ ế ẩm, tiểu thương Cần Thơ rơi cảnh 5 ngày không ai đến mở hàng

TIN VN. Bán nhà nuôi heo, 'treo chuồng' vì lỗ.

HỎI 1:

HỎI 2:

----của OpenAi, theo lời Ulrich Kelber, Ủy viên Liên bang về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin (BfDI), nói với báo Handelsblatt trong bản tin hôm thứ Hai. Kelber cho biết Đức đã yêu cầu Ý cung cấp thêm chi tiết về quyết định cấm ChatGPT. Ông lưu ý rằng "về nguyên tắc, hành động như vậy cũng có thể xảy ra ở Đức", nhưng không tiết lộ thêm thông tin về cách thức và thời điểm một quyết định như vậy có thể diễn ra. Bình luận của Kelber được đưa ra vài ngày sau khi Ý quyết định cấm ChatGPT trên lãnh thổ Ý với lý do lo ngại về an toàn dữ liệu.----ắp có đại sứ quán Hoa Kỳ. Trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Bộ ngoại giao Mỹ công bố quyết định này hôm thứ Sáu: “Phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, sự hiện diện ngoại giao thường trực tại Vanuatu sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ với các quan chức và xã hội Vanuatu.” Vanuatu, với dân số 319.000 người trải rộng trên 80 hòn đảo, có quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng Mỹ hiện để đại sứ Mỹ tại New Guinea đại diện ở đó.----của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hồi tháng 2 đã thu thập được dữ liệu từ "nhiều địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ". Theo 3 quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, khinh khí cầu được chính quyền TQ điều khiển từ xa và nó đã bay qua một số địa điểm nhiều lần, gửi lại thông tin tình báo theo thời gian thực.Khinh khí cầu được cho là đã thu được tín hiệu điện tử "có thể thu được từ hệ thống vũ khí hoặc bao gồm thông tin liên lạc từ nhân viên căn cứ." Các nguồn tin cho biết những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạn chế phát tín hiệu và che giấu một số mục tiêu đã hạn chế thành công phạm vi dữ liệu do khinh khí cầu thu thập. Họ nói thêm rằng thông tin chứa một cơ chế tự hủy và không rõ tại sao nó không được kích hoạt.----được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại chỗ, theo một báo cáo. Một video phổ biến hôm thứ Hai bởi kênh YouTube Navalny LIVE đã định vị địa lý khu phức hợp địa ốc ở Sochi ở phía tây nam nước Nga. Tin này nói rằng cung điện Putin có sân bay trực thăng và “các cabin VIP” (các gian nhà nhỏ xa hoa), được cho là thuộc sở hữu của Gazprom, công ty năng lượng nhà nước của Nga, nhưng nó thực sự là lối thoát hiểm trên núi của Putin.Tòa nhà chính bốn tầng xa hoa được cho là có một spa, tủ đựng đồ chua dưa muối, thang máy toàn cảnh, phòng xông hơi thảo dược và nhà bếp dành riêng cho các đặc vụ của Dịch vụ An ninh Liên bang. Đoạn video xuất hiện cùng ngày với việc chính quyền Nga cáo buộc Tổ chức chống tham nhũng Navalny có liên quan đến vụ đánh bom giết chết một blogger Nga ủng hộ chiến tranh vào cuối tuần qua.----ôm thứ Hai nói với Ria Novosti rằng Nga sẽ tăng cường năng lực quân sự ở phía tây và tây bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO: "Trong trường hợp quân các nước NATO khác được triển khai ở Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo an ninh quân sự của Nga." Nga và Phần Lan có chung đường biên giới dài khoảng 1.340 km (830 dặm). Đầu ngày hôm thứ Hai, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết biên giới trên đất liền của liên minh với Nga đã tăng hơn gấp đôi với việc Phần Lan gia nhập. Stoltenberg nói rằng Phần Lan sẽ chính thức gia nhập NATO hôm thứ Ba.----ẽ thăm Ba Lan vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 4, theo lời Giám đốc Chính sách Quốc tế của Văn phòng Tổng thống Ba Lan Marcin Przydacz cho biết hôm thứ Hai. Văn phòng của Zelensky chưa xác nhận thông báo. Przydacz nói với đài phát thanh RMF FM rằng Zelensky sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda, cũng như các công dân Ba Lan và người Ukraine sống ở Ba Lan. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau "các cuộc đàm phán dài và sâu rộng" giữa hai bên, đặc biệt là về các vấn đề an ninh. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Zelensky tới Ba Lan kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược vào tháng 2/2022.----rong vụ nổ tại một quán cà phê ở St. Petersburg, theo tin từ Ủy ban Điều tra Nga. Hãng thông tấn TASS đưa tin, vụ nổ xảy ra vào Chủ nhật trên bờ kè Universitetskaya và cướp đi sinh mạng của một vị chỉ huy quân sự Nga Vladlen Tatarsky, cũng là 1 người viết blog quân sự và có lập trường ủng hộ xâm lược Ukraine. Tin ban đầu cho thấy thiết bị nổ được một trong những vị khách mang vào quán cà phê để làm quà cho Tatarsky.Tatarsky là bút danh của Maxim Fomin, người đã có hơn 560.000 người theo dõi trên mạng xã hội Telegram. Ông được biết đến với những tuyên bố trắng trợn và giọng điệu ủng hộ chiến tranh. Sau khi Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine hồi năm ngoái, Tatarsky đã đăng một đoạn video trong đó anh ta thề: "Vậy đó. Chúng ta sẽ đánh bại tất cả mọi người, giết tất cả mọi người, cướp bóc mọi người mà chúng ta cần. Tất cả sẽ diễn ra theo cách chúng ta muốn. Chúa ở bên bạn."----i hôm thứ Hai rằng Ukraine đã giúp tổ chức một "hành động khủng bố" vào Chủ nhật khi một vụ nổ tại một quán cà phê ở Saint Petersburg giết chết blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky. Nga đã bắt cô Daria Trepova, 26 tuổi, liên quan đến vụ nổ. Ủy ban cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bởi các cơ quan đặc biệt của Ukraine" cùng với Tổ chức chống tham nhũng (ACF), một tổ chức do lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny thành lập. Họ cũng cáo buộc Trepova là "người ủng hộ tích cực" cho ACF. Cô là nhà hoạt động phản chiến, cũng là người trao bức tượng nhỏ cho Tatarsky, và sau đó tượng này nổ và giết Tatarsky.-----oại trưởng Nga, trong một cuộc điện đàm hiếm hoi giữa các nhà ngoại giao kể từ cuộc chiến Ukraine, ngay lập tức trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal bị bắt tuần trước cũng như, hãy thả một người Mỹ khác bị cầm tù tên là Paul Whelan.Nga mới bắt nhà báo Evan Gershkovich tuần trước với cáo buộc gián điệp, trong khi Whelan, một giám đốc điều hành an ninh công ty, đã bị bỏ tù ở Nga kể từ tháng 12/2018 và 2 năm sau bị kêu án 16 năm tù về tội gián điệp, bản án mà gia đình ông và chính phủ Mỹ cho là vô căn cứ. Blinken và Lavrov cũng thảo luận về “tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường cho phép các cơ quan ngoại giao thực hiện công việc của họ,” theo Bộ Ngoại giao Mỹ.----trọng đối với Ấn Độ khi nước này trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Dân số 1,41 tỷ người có nghĩa là Ấn Độ hiện đã vượt qua Trung Quốc và khoảng 1/5 số người dưới 25 tuổi trên toàn cầu sống ở Ấn Độ. Người ta hy vọng lực lượng lao động trẻ này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ, nhưng một số người lo lắng rằng chính phủ đang sử dụng các phương pháp ngừa thai gây tranh cãi để kiểm soát sự gia tăng dân số.Những người dưới 25 tuổi chiếm hơn 40% dân số Ấn Độ. Trên thực tế, có rất nhiều người Ấn Độ trong độ tuổi này đến nỗi cứ 5 người trên toàn cầu thì có 1 người dưới 25 tuổi sống ở Ấn Độ. Nhìn vào sự phân bổ độ tuổi của Ấn Độ theo một cách khác, độ tuổi trung bình của quốc gia này là 28. Để so sánh, độ tuổi trung bình là 38 ở Hoa Kỳ và 39 ở Trung Quốc.Người lớn từ 65 tuổi trở lên chỉ chiếm 7% dân số Ấn Độ tính đến năm nay, so với 14% ở Trung Quốc và 18% ở Mỹ, theo Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ người Ấn Độ từ 65 tuổi trở lên có khả năng duy trì dưới 20% cho đến năm 2063 và sẽ không đạt mức 30% cho đến năm 2100, theo các dự báo trung bình của LHQ.----ôm Chủ nhật nói rằng quân đội Israel đã sử dụng trực thăng và phi cơ chiến đấu để bắn hạ một máy bay không xác định đã đi vào không phận Israel, được cho là từ Syria. Điều này xảy ra sau khi truyền thông Syria đưa tin cáo buộc Israel đã nhiều lần không kích nhằm vàoSyria trong vài ngày qua. Trước đó hôm Chủ nhật, truyền thông nhà nước Syria cáo buộc rằng không kích của Israel đã tấn công một số địa điểm ở tỉnh Homs của Syria, khiến 5 binh sĩ bị thương.----nh chết ông Yao Pan Ma, 61 tuổi, người hành nghề lượm lon ở New York chỉ vì Ma là người châu Á đã bị kết án 22 năm tù. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã công bố bản án vào thứ Sáu: “Không ai phải lo sợ rằng họ có thể gặp nguy hiểm vì xuất thân của mình."Các công tố viên nói rằng Powell đến từ phía sau, đánh vào lưng và đá vào đầu Ma nhiều lần, khiến Ma bất tỉnh. Ma hôn mê 8 tháng trước khi qua đời. Bragg nói: “Gia đình Ma đã phải chịu đựng 8 tháng đau đớn trong bệnh viện trong khi người chồng tận tụy và người cha của hai đứa con vẫn ở trong tình trạng thực vật, trước khi qua đời vì vết thương vào ngày 31/12/2021.”----ười đàn ông đã bị bắn chết sau một vụ ẩu đả ở Hollywood vào sáng sớm Chủ nhật. Nổ súng xảy ra vào khoảng 12:15 giờ rạng sáng tại một bãi đậu xe gần ngã tư Sunset Blvd. và Đại lộ La Brea. Cảnh sát cho biết một nhóm người đang ở trong bãi đậu xe khi một cuộc tranh cãi bắt đầu. Trong lúc xô xát, nghi can rút súng bắn nhiều phát vào hai người trong nhóm.Cả nhóm giải tán và hai người đàn ông bị bỏ lại, chết vì vết thương của họ. Cả hai nạn nhân đều là đàn ông da đen, được cho là ở độ tuổi 20. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da đen ở độ tuổi 20, và đang bị truy nã.----Dĩ nhiên, phải xa Quận Cam, xa San Jose và xa San Francisco. Một nghiên cứu vào tháng 3 từ Go Banking Rates đã tiết lộ California có nhiều nơi có giá nhà hợp lý hơn. Nghiên cứu cho thấy năm thành phố ở California có giá trị nhà trung bình dưới $350,000, rẻ hơn đáng kể so với giá nhà trung bình $1.1 triệu ở Los Angeles, dựa trên dữ liệu từ Realtor.com.Các thành phố ở California có giá nhà rẻ nhấtlà:. Oildale (Kern County): giá nhà trung bình: $248,001. Porterville (Tulare County): giá nhà trung bình: $278,057. Delano (Kern County): giá nhà trung bình: $278,057. Tulare (Tulare County): giá nhà trung bình: $310,699. Calexico (Imperial County): giá nhà trung bình: $315,277----ối, tù nhân Binh Tran được phát hiện không phản ứng tại nhà tù liên bang Victorville Medium I, ở thị trấn Victorville, California. Cấp cứu khôing kịp cứu sống Binh Tran. Binh Tran là một nam giới 55 tuổi bị kết án 180 tháng tù vì tội Âm mưu Phân phối Chất gây nghiện – Methamphetamines. Tran bị giam giữ tại FCI Victorville Medium I kể từ ngày 10/10/2019.----Cảnh sát đang điều tra một vụ cướp có súng tại một ngôi nhà ở Garden Grove hôm thứ Bảy. Cảnh sát nhận được cuộc gọi vào khoảng 4 giờ sáng về một vụ cướp có vũ trang tại một ngôi nhà sau khi một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện với một khẩu súng. Lúc đó, một nhóm cư dân đang chơi bài xì phé thì một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa sau và nổ súng bước vào.Tay súng bước vào trong nhà, yêu cầu cư dân đưa hết tiền của họ. Y đã trốn thoát trước khi cảnh sát có thể tới. Không ai trúng đạn nhưng một cá nhân bị thương nhẹ. Cảnh sát hiện đang truy nã tay súng, đã nói chuyện với chủ nhà và hàng xóm để xem liệu họ có biết hoặc nhìn thấy điều gì không.----. Theo Báo Lao Động. Nhiều tháng nay, nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi cảnh "lỗ vốn" vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được 1 sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang ki-ốt.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Mỗi con heo bán ra lỗ bình quân gần một triệu đồng, nhiều người nuôi heo ở miền Bắc đang phải bán nhà, cầm cố sổ đỏ… Không chỉ ở Phú Thọ, tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng như Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định những ngày này, không khí chăn nuôi trở nên ảm đạm, nhắc đến heo ai cũng ngao ngán. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), bà Trần Thị Bốn, cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y của xã than thở, đợt vừa rồi Ngọc Lũ thống kê có hơn 70% người dân nuôi heo đã bỏ nghề chuyển sang công việc khác. Nhiều chuồng nuôi nay đã được cải tạo thành xưởng sản xuất hoặc đập bỏ để trồng cây ăn quả. "Từ vị thế của một xã chăn nuôi heo lớn nhất tỉnh, thậm chí lớn nhất khu vực miền Bắc với khoảng 1.600 hộ nuôi và quy mô đàn khoảng hơn 100.000 con/lứa. Thế nhưng giờ đây Ngọc Lũ chỉ còn khoảng 19.000 con, tập trung trong hơn chục trang trại chăn nuôi" - bà Bốn nói.----Tín hữu Cơ đốc tại Hoa Kỳ suy giảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Pew Research, bây giờ chỉ có khoảng 65% người Mỹ trưởng thành tự xác nhận là Cơ đốc nhân. Con số này giảm 12 điểm phần trăm trong thập niên qua. Ngoài ra, chỉ có 47% người Mỹ trưởng thành thuộc về nhà thờ, giáo đường Do Thái hoặc nhà thờ Hồi giáo vtrong năm 2020, đã giảm hơn 20 điểm kể từ đầu thế kỷ 21. Tỷ lệ thành viên nhà thờ ở Mỹ là 73% khi Gallup bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1937.Tính theo độ tuổi, ngày nay, chỉ:. 49% thế hệ thiên niên kỷ (tuổi: sinh năm 1981 tới sinh năm 1996) mô tả mình là Cơ đốc nhân,. 80% Thế hệ im lặng (tuổi: sinh năm 1928 tới sinh năm 1945) và. 76% Thế hệ bùng nổ trẻ em (tuổi: sinh năm 1946 tới sinh năm 1964) làm như vậy.. Chỉ 22% thế hệ thiên niên kỷ nói rằng họ đi nhà thờ ít nhất một lần mỗi tuần và. gần 2/3 nói rằng họ đi lễ nhà thờ vài lần mỗi năm hoặc ít hơn.Một số mô hình ước tính rằng dân số Cơ đốc giáo của Mỹ có thể giảm xuống mức thấp nhất là 35% vào năm 2070 nếu những xu hướng này tiếp tục.Chi tiết:----Đa số dân Mỹ bi quan về viễn ảnh kinh tế Mỹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố hôm thứ Sáu, người Mỹ nói chung đã nói rằng họ bi quan về kinh tế Mỹ. Khi được hỏi về điều kiện kinh tế hiện tại, 83 phần trăm những người được khảo sát coi họ là “chỉ khá” hoặc “kém”, trong khi chỉ có 16 phần trăm xem kinh tế Mỹ là “xuất sắc” hoặc “tốt”.Gallup đã tiến hành cuộc thăm dò tương tự vào tháng 1/2023 và tháng 2/2023, và quan điểm của công chúng Mỹ về nền kinh tế không thay đổi nhiều. Trên thực tế, cùng một số người, 83 phần trăm, coi nền kinh tế là “chỉ công bằng” hoặc “kém” vào tháng trước, và điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với những người coi nền kinh tế là “xuất sắc” hoặc “tốt”.Hơn nữa, 72% người Mỹ tin rằng các điều kiện đang trở nên tồi tệ hơn, trong khi chỉ có 23% nói rằng họ đang cải thiện. Những con số tương tự đã được tìm thấy trong hai tháng đầu năm 2023.Ngoài ra, người Mỹ tiếp tục coi lạm phát là mối quan tâm kinh tế hàng đầu của họ: 12% coi lạm phát là vấn đề hàng đầu trong tháng 3, thấp hơn mức cao nhất là 20% coi đây là vấn đề số 1 trong tháng 10.Chi tiết: