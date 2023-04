Tổng thống Joe Biden từ chối bình luận về bản cáo trạng của Donald Trump về tội hình sự ở New York. Phó tổng thống Kamala Harris cũng từ chối bình luận về Trump trong một cuộc họp báo chung ở Zambia. Tổng Thống Zambia nói: có tội là phải xử, đó là pháp quyền.

- TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa) gợi ý: Trump nên đập vỡ một số cửa sổ, cướp một số tiệm và đấm vào mặt một cảnh sát, thì Trump sẽ được thả liền.

- Vụ Trump chi tiền cho cô Daniels là “thây ma” vì không nóng như vụ giấu hồ sơ mật ở Florida, hay vụ đòi Georgia lật phiếu bầu, hay vụ Trump xúi bạo loạn 6/1/2021.

- Trump lên mạng tuyên bố mình vô tội.

- Trump sẽ trì hoãn liên tục bằng nhiều cách.

- Hồ sơ truy tố Trump với hơn 30 tội danh, trong đó có 1 tội đại hình (felony).

- Trump sẽ không bị còng tay vào hôm thứ Ba, nhưng có thể chụp hình với số hồ sơ truy tố trước ngực.

- Trump sẽ bay từ Florida tới New York hôm thứ Hai để ra tòa hôm thứ Ba.

- TT Biden từ chối bình luận về Trump. Phó TT Harris đang thăm Zambia cũng từ chối bình luận, nhưng Tổng Thống Zambia nói: có tội là phải xử.

- Các cổ phiếu liên quan đến Trump đã tăng vọt vài giờ sau khi có tin Trump bị truy tố.

- Chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump: trong 24 giờ sau khi có tin Trump bị truy tố đã quyên được hơn 4 triệu đô

- Tỷ phú George Soros bị Cộng Hòa vu khống chi tiền để truy tố chống Trump: tôi không quen Biện lý Alvin Bragg

- Một dư luận viên MAGA 2016 cơ nguy tù 10 năm vì lừa cử tri Dân Chủ bầu lạc hướng thay vì bầu cho bà Clinton.

- Tòa bác đơn Fox News: tòa sẽ xét xử vụ Dominion kiện Fox News loan tin vịt do Trump đưa ra để vu khống Dominion lật phiếu Trump thành phiếu Biden.

- Đức Giáo Hoàng Francis xuất viện, khỏe khoắn.

- Ba Lan: sẽ sản xuất 100 xe bọc thép Rosomak chở lính cho Ukraine.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: tăng cường cấp vũ khí cho các đơn vị Nga đang chiến đấu ở Ukraine.

- Anh:Nga không tiến bao nhiêu ở Donbass với cái giá là hàng chục ngàn lính thương vong.

- Ukraine: ít nhất 173.990 quân Nga đã chết hay bị thương. Trong 24 giờ qua, 630 lính Nga đã tử trận, Nga mất 1 xe tăng, 4 xe bọc thép, 8 dàn pháo.

- Slovakia tăng tốc sản xuất đạn pháo gấp 5 lần cho Ukraine

- Oleksandr Yakymenko, Giám đốc an ninh SBU của Ukraine dưới thời cựu tổng thống Viktor Yanukovych, sẽ bị xét xử vì tội phản quốc vì giúp Nga.

- Slovenia cam kết ủng hộ Ukraine gia nhập NATO “ngay khi điều kiện cho phép”

- Thăm dò: 72% người Ukraine không coi đàm phán với Nga là một cách hiệu quả để đạt được hòa bình.

- Khôi hài đen: Hôm nay, Thứ Bảy 1/4/2023, theo lịch trình luân phiên, Nga sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, để giữ an ninh thế giới.

- Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Đan Mạch để phản đối về việc đốt kinh Koran và cờ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây Đan Mạch.

- California: ít nhất 1/2 xe hạng nặng bán ở California phải chạy hoàn toàn bằng điện từ năm 2035.

- CSTQ chi tiền 200 đô/ngày cho thành viên xã hội đen Trung Hoa tại New York để biểu tình chống Tổng Thống Đài Loan.

- Nhật Bản sẽ siết xuất cảng thiết bị sản xuất chip tiên tiến để ngăn công nghệ này dùng cho mục đích quân sự

- Nhật Bản dân số giảm, Thủ Tướng hứa tăng trợ cấp nuôi con và tăng phúc lợi cho các gia đình có nhiều con.

- Quỹ An sinh Xã hội và Medicare sẽ cạn tiền vào năm 2031. Biden đòi tăng thuế nhà giàu.

- Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất cho sống thô và khỏe mạnh: 1. Hawaii, 2. Minnesota và Vermont (đồng hạng), 3. Washington, 4. New Hampshire, 5. Utah, 6. Colorado, 7. Massachusetts, 8. California, 9. Oregon.

- North Carolina: Bà chủ Lisa Nguyễn thê thảm vì tiệm ăn cháy.

- Trong 1 năm (7/2021-7/2022), dân số California giảm 113,649 người, Quận Cam giảm 9,821, Quận San Francisco giảm 2,816, Quận Santa Clara giảm 15,650, Quận Los Angeles giảm 90,704 người.

- San Jose: Luật sư Betty Duong sẽ tranh cử chức Giám sát viên Quận 2 Quận Santa Clara.

- Quận Cam: cháy lớn tại 1 khu thương mại Garden Grove vào tối thứ Năm đã gây thiệt hại hơn 1 triệu đô la.

- TIN VN. Bộ Nội vụ lập đoàn kiểm tra khu du lịch văn hóa tâm linh PG Kim Cang Thừa Samten Hills Dalat.

- TIN VN. Tại TP.SG: 41,2% doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp.

- TIN VN. Hơn 300.000 công nhân trước nguy cơ mất việc vì quy định phòng cháy.

- HỎI 1: Thực vật biết nói chuyện, kêu mỗi khi căng thẳng, nhưng tai người không nghe được? ĐÁP 1: Dúng vậy.

- HỎI 2: Phân nửa dân Mỹ ủng hộ cấm Tik Tok, 64% biết Tik Tok dính với nhà nước TQ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (1/4/2023) ---- Đức Giáo Hoàng Francis đã được xuất viện hôm thứ Bảy sau khi nhận được kết quả khả quan trong các cuộc kiểm tra y tế của mình. "Tôi vẫn còn sống", vị giáo chủ 86 tuổi nói đùa với các nhà báo trên đường ra khỏi bệnh viện. Đức Giáo hoàng được đưa vào bệnh viện Gemelli của Rome ba ngày trước, vào lúc bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản.

---- Một số công tố viên gọi hồ sơ của Trump chi tiền cho cô Stormy Daniels là “thây ma,” các nhà quan sát pháp lý khác cho biết đó là một “trường hợp ngủ quên,” vì chuyện này không nóng hổi như chuyện Trump chôm hồ sơ mật về Florida, hay chuyện Trump tìm cách lật ngược phiếu bầu 2020, hay vụ Trump xúi giục bạo lực 6/1/2021. Nhưng hồ sơ truy tố Trump do Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg (Dân Chủ) đưa ra là cuộc điều tra đầu tiên khởi xướng một loạt các cáo buộc hình sự lịch sử đối với một cựu tổng thống.

Vụ truy tố ở New York gợi lên những cảm xúc phức tạp, ngay cả trong số những người muốn thấy Trump bị kết án. Mặc dù các cáo buộc vẫn chưa được công bố cho tới Thứ Ba 4/4/2023, nhưng nhiều người cho rằng chuyện này lá quá nhẹ so với các hồ sơ điều tra khác. Tin CNN nói trong hơn 30 tội danh do đại bồi thẩm đoàn của Manhattan có 1 tội là đại hình.

Josh Stanton, trong công ty luật Perry Guha, cũng là người đã từng phân tích về các rắc rối pháp lý của Trump, nhấn mạnh rằng Bragg không phải là người hấp tấp: “Tình hình Bragg không ngâm hồ sơ này là dấu hiệu cho thấy Bragg cam kết tôn trọng pháp quyền, ngay cả khi hồ sơ này sẽ không có bản án nghiêm khắc nhất có thể, và cũng không phải là trường hợp nghiêm trọng nhất của Trump."

Stanton nói rằng ngay cả khi bị kết án trọng tội, Trump vẫn có khả năng bị quản chế hơn là ngồi tù: “Họ đã quyết định rằng Trump đã vi phạm luật… và thế là truy tố. Vì vậy, tôi nghĩ Biện Lý quận Manhattan không bận tâm cân nhắc nên xem truy tố trước hay sau các nơi khác cho các hồ sơ khác. Hồ sơ Trump chi tiền cho cô Daniels là từ hành vi của Trump từ năm 2016 và 2017, để ém nhẹm chuyện xảy ra năm 2006."

Dân biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-Calif.) nói với báo The Hill rằng việc Bragg truy tố trước [các Biện lý khác ở các hồ sơ khác] cho thấy đây không phải là cuộc săn phù thủy chính trị như Trump chụp mũ, đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy các công tố viên đang đánh giá độc lập sức mạnh của bằng chứng về các hành vi sai trái trước khi tiến hành tố tụng.

---- Video giải thích về cáo trạng đối với Trump, chi tiền cho cô Daniels thì không có tội, nhưng giả hóa đơn để lấy tiền ban vận động tranh cử 2016 để chi cho chuyện đó là có tội. Video dài 1:58 phút:



https://youtu.be/bBO-Z417hM0

---- Trump đã lên mạng xã hội đêm thứ Sáu để tuyên bố mình vô tội. Trump viết rằng các giới chức Manhattan đã xem xét 11 triệu trang tài liệu, tờ khai thuế và hồ sơ tài chính, một số trong đó Trump cáo buộc đã bị công tố thu thập bất hợp pháp. Trump đã viết trong một bài đăng chữ viết hoa toàn bộ trên trang web Truth Social của mình vào tối thứ Sáu: “HỌ KHÔNG CÓ GÌ...” Trump viết rằng Trump là người trung thực nhất và danh dự nhất so với bất cứ nơi nào trên thế giới.

----- Có tiên đoán rằng Trump sẽ chơi 1 chiêu truyền thống lâu đời của Trump: trì hoãn. Bằng cách kéo dài tố tụng giữa bản cáo trạng và phiên tòa xét xử, Trump có thể đẩy phiên tòa vào sâu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 - với việc Trump kỳ vọng là ứng cử viên hàng đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng hòa.

Catherine Christian, một luật sư công làm việc 30 năm trong văn phòng Biện lý quận Manhattan, cho biết: “Họ sẽ làm mọi cách có thể để trì hoãn, trì hoãn, trì hoãn, trì hoãn. Tất cả những chuyển động đơn lẻ mà họ có thể nghĩ ra. Đó là những gì họ sẽ nộp để trì hoãn."

Trong số những hành động Trump có thể câu giờ là: nỗ lực bác bỏ toàn bộ vụ án, nỗ lực dời phiên tòa xét xử Trump ra khu vực pháp lý ngoài thành phố New York, nỗ lực loại bỏ tư cách của công tố viên hoặc thẩm phán trong vụ xét xử Trump chi tiền cho cô đầm Daniels, nỗ lực chuyển vụ án từ tiểu bang này sang tiểu bang khác hay qua tòa án liên bang, nỗ lực thảo luận kiểu câu giờ về các trình tự giữ an ninh cho những lần ra tòa củaTrump, và nỗ lực xin giảm tội danh của Trump từ trọng tội xuống tội nhẹ, và từ tội nhẹ xuống còn nhẹ hơn...

Luật sư của Trump đã bắn tiếng muốn chất vấn cách Biện Lý Bragg lựa chọn người vào đại bồi thẩm đoàn, thế là 1 cách sẽ làm mất thì giờ trong khi chưa xét xử gì. Bi hài nữa là, theo lời Michael Scotto, một cựu viên chức trong văn phòng Biện Lý Manhattan, Trump cũng có thể gây ra sự chậm trễ bằng cách phàn nàn về sự chậm trễ của chính công tố viên, rằng việc Biện Lý Manhattan chậm nộp đơn truy tố các sự kiện xảy ra khoảng sáu năm trước đã vi phạm các quyền theo thủ tục tố tụng của Trump theo hiến pháp New York, nghĩa là từ chỗ ngươi bị truy tố thì Trump xoay ngược mũi tên pháp lý... Chống đỡ kiểu nào cũng làm trì trệ hồ sơ.

---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) hôm thứ Sáu gợi ý một cách kỳ lạ rằng Trump có thể tránh bị truy tố ở New York bằng cách tấn công các sĩ quan cảnh sát và thực hiện các hành vi phá hoại. Viết trên Twitter, Graham đặt câu hỏi: "Làm thế nào Tổng thống Trump có thể tránh bị truy tố ở New York?" Sau đó, Graham đã trả lời câu hỏi của chính mình trong một dòng tweet tiếp theo: "Trên đường đến văn phòng Biện Lý hôm thứ Ba, Trump nên đập vỡ một số cửa sổ, cướp một số cửa hàng và đấm vào mặtmột cảnh sát. Trump sẽ được thả NGAY LẬP TỨC!"

Dòng tweet của Graham rõ ràng là một sự đào sâu vào sự vu khống của đám thượng đẳng da trắng rằng những người biểu tình Black Lives Matter đã bạo loạn hồi mùa hè năm 2020 không bao giờ bị truy tố vì phạm tội. Vì bản tin AP viết 2 năm trước: "Hơn 120 bị cáo trên khắp Hoa Kỳ đã nhận tội hoặc bị kết án tại phiên tòa xét xử các tội danh liên bang bao gồm bạo loạn, đốt phá và âm mưu sau khi phạm tội khi tham gia các cuộc biểu tình chống cảnh sát. Hơn 70 bị cáo đã bị kết án cho đến nay đã nhận được trung bình khoảng 27 tháng sau song sắt.”

---- Thẩm phán giám sát vụ kiện chống lại Trump đã cho phép Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg tiết lộ bản cáo trạng chống lại Trump, theo CNN đưa tin hôm thứ Sáu. Tòa án đã yêu cầu công tố viên tiết lộ quyết định sau khi nhận thấy vụ án "sẽ mang lại lợi ích chung". Cho đến nay, bản văn truy tố vẫn chưa được công khai, nhưng các tin trước đó cho thấy Trump đang phải đối mặt với hơn 30 tội danh. Trong đó có 1 tội đại hình (felony). Phiên tòa đã được ấn định vào 2:15 giờ chiều giờ miền Đông (11:15 giờ sáng giờ California) vào Thứ Ba, ngày 4/4/2023.

---- Trump sẽ không bị còng tay vào hôm thứ Ba 4/4/2023, khi xuất hiện tại phiên điều trần trước tòa, theo CNN, trích dẫn tin nội bộ tòa. Trump sẽ không bị còng tay vì sẽ được bao quanh bởi các đặc vụ có vũ trang để bảo vệ. Mật Vụ sẽ kiểm tra máy dò vũ khí của phòng xử án và sẽ thực thi các yêu cầu về khoảng cách để không ai đến gần Trump.

---- Trump dự kiến sẽ bay từ Florida tới New York hôm thứ Hai trước phiên tòa dự kiến vào thứ Ba. Trump dự kiến sẽ ra đầu thú vào sáng thứ Ba trước phiên tòa. Joe Tacopina, luật sư đại diện cho Trump trong vụ án, nói ông nghĩ Trump sẽ không bị còng tay. Nhưng chưa rõ, có thể sẽ bị chụp ảnh và lấy dấu vân tay hay không. Luật tiểu bang New York không cho phổ biến công khai các bức ảnh chụp (mugshot: ảnh chụp có số hồ sơ tòa trước ngực). Trump dự kiến sẽ được trả tự do sau khi lệnh truy tố đọc xong hôm thứ Ba, vì không có bất kỳ truy tố tội bạo lực nào.

---- Tổng thống Joe Biden từ chối bình luận về bản cáo trạng của Donald Trump về tội hình sự ở New York, nói rằng ông không có phản ứng công khai nào đối với việc Biện lý Alvin Bragg truy tố đối thủ bầu cử năm 2020, theo AP. Biden nói với các phóng viên khi rời Bạch Ốc để đi thị sát thiệt hại do bão ở Mississippi: “Tôi sẽ không nói về bản cáo trạng của Trump."

Phó tổng thống Kamala Harris cũng từ chối bình luận về cáo trạng của Trump trong một cuộc họp báo ở Zambia, một phần của chuyến đi kéo dài một tuần qua châu Phi: “Tôi sẽ không bình luận về một vụ án hình sự đang diễn ra vì nó liên quan đến cựu tổng thống.”

Nhưng Tổng Thống Zambia nói thẳng: có tội là phải xử. Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, người xuất hiện cùng Harris tại cuộc họp báo, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc áp dụng luật bình đẳng nhưng khẳng định ông không đề cập trực tiếp đến Trump: “Khi có sự vi phạm pháp luật, việc ai có liên quan không quan trọng. Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của pháp quyền.”

---- Các cổ phiếu liên quan đến Trump đã tăng vọt hôm thứ Sáu vài giờ sau khi có tin Trump trở thành Tổng Thống đầu tiên bị truy tố, và đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh. Sau tiếng chuông khai mạc, công ty Digital World Acquisition Corp đã tăng 5,36% để bán với giá 13,75 đô la lúc 11:07 giờ sáng theo giờ miền Đông. Rumble, một nền tảng video hợp tác với ứng dụng Truth Social, đã tăng 8,19% để bán với giá 10,12 đô la, trong khi Phunware, công ty phát triển ứng dụng của chiến dịch Trump cho cuộc đua tổng thống năm 2020, tăng 4,77% lên 0,67 đô la.

---- Chiến dịch tranh cử năm 2024 của Donald Trump cho biết họ đã nhận được hơn 4 triệu đô la tiền quyên góp trong 24 giờ sau khi có tin Trump bị truy tố. Trong thông cáo báo chí, nhóm của Trump cũng cho biết hơn 25% số tiền quyên góp đến từ những người quyên góp lần đầu. Dòng tiền đến sau khi ban vận động tranh cử của Trump gửi hơn nửa tá email gây quỹ sau khi có tin Trump bị truy tố.

---- Nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Dân chủ George Soros đã trả lời cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa nhằm vào ông về cuộc điều tra của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (Dân Chủ) dẫn đến một bản cáo trạng đối với Trump, nói rằng "Tôi không quen biết" Bragg. Soros nói với Semafor rằng ông không góp bất kỳ khoản tiền nào cho ban vận động của Bragg khi ứng cử chức Biện lý và không quen biết Bragg.

Phản ứng của Soros đưa ra khi Cộng Hòa tố cáo Bragg được hỗ trợ và tài trợ bởi Soros. Soros nói: “Tôi nghĩ nhiều người cánh hữu thà tập trung vào các thuyết âm mưu viển vông hơn là đọc các cáo buộc nghiêm trọng chống lại Trump." Soros đã góp hàng trăm nghìn đô la cho ủy ban Color of Change PAC, và tổ chức này đã ủng hộ Bragg ra ứng cử chức Biện Lý.

---- Một dư luận viên MAGA 2016 cơ nguy tù 10 năm. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã phán rằng Douglass “Ricky Vaughn” Mackey có tội can thiệp bầu cử 2016. Bồi thẩm đoàn nói, Mackey phạm tội âm mưu chống lại các quyền dân sau khi công tố cho biết Mackey đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch rằng cư dân có thể bỏ phiếu qua tin nhắn cho Hillary Clinton nhằm nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo hướng nghiêng về Donald Trump.

Một quảng cáo lừa bịp của Mackey viết: “Khỏi cần đứng xếp hàng bầu phiếu. Bạn hãy bầu phiếu từ nhà cho bà Clinton. Hãy nhắn qua điện thoại chữ 'Hillary' tới số 59925.” Theo các công tố viên liên bang, tài khoản Twitter của Mackey có 58.000 người theo dõi và gần 5.000 cá nhân đã nhắn tin cho số được liệt kê vào hoặc xung quanh ngày bầu cử.

Chưa hết, báo The New York Times đưa tin, các quảng cáo khác của Mackey nhắm mục tiêu đặc biệt đến các cử tri Da đen. “Điều quan trọng là tăng tỷ lệ cử tri da trắng không học đại học bầu phiếu và hạn chế tỷ lệ cử tri da đen bầu phiếu,” theo Mackey viết trên Twitter dưới một bút danh, theo tờ NY Times. Tội danh có mức án tối đa là 10 năm.

---- Thẩm phán Eric Davis của Tòa Thượng thẩm Delaware hôm thứ Sáu đã bác đơn của Fox News, trong đó Fox News xin bác bỏ đơn kiện do công ty máy Bầu phiếu Dominion đưa ra, và cho phép vụ kiện xúc tiến xét xử, có thể diễn ra vào tháng 4/2023. Trước đó, Dominion đã kiện Fox News, yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,6 tỷ đô la vì đài này đưa ra "câu chuyện sai sự thật về gian lận bầu cử 2020 nhằm phục vụ mục đích thương mại của chính họ."

Fox sau đó đã xin bác bỏ đơn kiện của Dominion với cớ Tu chính án thứ nhất đảm bảo "quyền tự do ngôn luận của giới truyền thông để thông báo cho công chúng" kể cả loan tin vịt do Trump đưa ra. Thẩm phán Davis đồng ý hầu hết các đề nghị của Dominion, ngoại trừ đề nghị buộc tội Fox đã hành động ác ý (malice) khi đưa tin về cuộc bầu cử. Hàm ý, Fox News loan tin vịt vì muốn đông khán giả. Thực tế, các tin nhắn và email nội bộ Fox News đã thú nhận như thế.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm thứ Bảy cho biết Liên Âu đã phê duyệt tài trợ cho việc sản xuất 100 xe bọc thép Rosomak chở lính cho Ukraine: "Điều quan trọng là phải nhận ra rằng ngành công nghiệp quân sự của Ba Lan đã đạt được đà phát triển, cũng nhờ vào những đơn đặt hàng bổ sung này. Chúng tôi tiếp tục nhận được tiền mà chúng tôi đầu tư ở đây, vào ngành công nghiệp Ba Lan và sản xuất của Ba Lan". Các xe này sẽ được sản xuất tại Ba Lan và được đồng thanh toán bởi các quỹ của Liên Âu và các quỹ từ Hoa Kỳ.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Bảy hứa rằng ông sẽ chỉ thị cho bộ tăng cường cung cấp vũ khí cho các đơn vị Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Theo Bộ trưởng, khối lượng cung cấp loại đạn được yêu cầu cao nhất đã được xác định và Moscow đã thực hiện các biện pháp để tăng cường chúng. Việc này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bị chỉ trích liên quan đến việc cung cấp đạn dược cho binh lính ở tiền tuyến.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy đã đưa ra bản cập nhật về cuộc chiến Nga-Ukraine, nói rằng cuộc tấn công mùa đông của Nga ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine), mặc dù phải trả giá đắt về thương vong, là một trở ngại đối với các nỗ lực quân sự của Nga: "Trên nhiều trục khắp mặt trận Donbass, quân Nga chỉ đạt được những lợi ích nhỏ với cái giá là hàng chục ngàn lính thương vong." Bản tin cũng nói rằng Nga "đã lãng phí phần lớn" lợi thế tạm thời về nhân sự có được từ việc huy động một phần vào mùa thu này.

----- Ukraine hôm thứ Bảy thông báo rằng kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược, ít nhất 173.990 quân nhân Nga đã bị quân Ukraine "thanh lý". Ước tính của Ukraine cho rằng 630 quân nhân Nga đã tử trận trong 24 giờ qua. Nga cũng bị cho là trong vòng một ngày đã mất 1 xe tăng, 4 xe bọc thép được bảo vệ, 8 hệ thống pháo, 1 bệ phóng nhiều hỏa tiễn, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 7 xe tải và xe chở dầu.

---- Slovakia có kế hoạch tăng tốc sản xuất đạn pháo cho Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nagy nói với các phóng viên ngày 31/3. Slovakia gần đây đã chuyển giao hệ thống phòng không 2K12 Kub và chiếc đầu tiên trong số 13 máy bay chiến đấu MiG-29 đã hứa cho Ukraine. Theo Nagy, Slovakia hiện sẽ đóng vai trò chính trong việc sản xuất đạn dược cho Ukraine: “Chúng tôi đang thực hiện các bước cụ thể để tăng sản lượng đạn 155 ly tại các cơ xưởng của chúng tôi lên gấp 5 lần."

Oleksandr Yakymenko, Giám đốc a

Sau cuộc gặp ở Kiev, Tổng thốn

Hơn 70% người Ukraine không coi

Y hệt như khôi hài đen: Hôm nay, Thứ Bảy

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu cho

California có kế hoạch yêu cầu ít nhất 1/2 số xe hạng

CSTQ chi tiền 200 đô/ngày cho thà

Người biểu tình ủng hộ cầm cờ Đài Loan. Và biểu ngữ ủng hộ Ukraine.

Xã hội đen người Hoa ở New York được thuê biểu tình chống Thái Anh Văn.

Nhật Bản nói hôm thứ Sáu rằng h

Nhật Bản cam kết hôm thứ Sáu, trong m

Mạng lưới an toàn tài chính mà

Hồi năm 2019, Hoa Kỳ đứng ở vị trí

Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất cho cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh

Một nhà hàng thức ăn Nhật Bả

Lisa Nguyễn

Dân số California tiếp tục giảm, t

Quận Orange County:

Luật sư Betty Duong, người ho

Quận Cam: cháy lớn tại 1 khu thương mại Garden Grove

TIN VN. Bộ Nội vụ lập đoàn kiểm tra khu du lịch văn hóa tâm linh PG Kim Cang Thừa Samten Hills Dalat.

TIN VN. Tại TP.SG: 41,2% doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp.

TIN VN. Hơn 300.000 công nhân trước nguy cơ mất việc vì quy định phòng cháy

HỎI 1:

----n ninh SBU của Ukraine dưới thời cựu tổng thống Viktor Yanukovych, sẽ bị xét xử vì tội phản quốc, vì tham gia vào các cuộc đàn áp ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở Kherson Oblast, theo SBU cho biết trên Telegram vào ngày 31/3: “Kể từ năm 2014, cựu quan chức này đã lẩn trốn ở Nga và khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, ông ta đã giúp đỡ những kẻ xâm lược trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Đặc biệt, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu ‘cơ quan an ninh nhà nước ở Kherson Oblast’ do Nga thành lập. Ở vị trí này, ông giúp Nga truyền bá (ảnh hưởng)và đàn áp sự phản kháng (của người Ukraine) trong khu vực.”SBU viết rằng Yakymenko chịu trách nhiệm tổ chức đàn áp hàng loạt, bắt cóc và tra tấn cư dân Kherson. Các công dân Ukraine bị giam giữ bất hợp pháp bị bỏ đói, bị sốc điện và bị khai thác thông tin.----g Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Slovenia Robert Golob đã ký một tuyên bố chung khẳng định Slovenia ủng hộ Ukraine gia nhập NATO “ngay khi điều kiện cho phép”, theo văn phòng của Zelenskyy trong một thông cáo báo chí ngày 31/3. Ukraine và Slovenia cũng bày tỏ ý định tổ chức đàm phán song phương về lợi ích an ninh quốc gia của Ukraine trước khi gia nhập NATO. Tuyên bố nói rằng Slovenia sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ Liên Âu và NATO tiếp tục hỗ trợ chính trị và vật chất cho Ukraine – để giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ của mình.-----đàm phán với Nga là một cách hiệu quả để đạt được hòa bình, theo cuộc khảo sát do Trung tâm Razumkov thực hiện, kết quả công bố ngày 31/3. Trước đó, thăm dò hồi tháng 9-10 năm 2022, có 17% tin rằng đàm phán với quốc gia xâm lược "là một cách hiệu quả để đạt được hòa bình nên được sử dụng ngay bây giờ", trong khi 64% không đồng ý.Bây giờ, thăm dò trong tháng 2 đến tháng 3/2023, tỷ lệ những người nghĩ như vậy thậm chí còn nhỏ hơn (13%), trong khi những người không đồng ý với điều này tăng lên 72%. Khảo sát cho thấy số người đồng ý với nhận định "chỉ nên tiến hành đàm phán với Nga sau khi quân đội Nga đã bị đẩy đến ranh giới đối đầu kể từ ngày 23/2/2022" đã giảm (từ 21% xuống 18%) và số người không đồng ý với điều này đã tăng từ 60% lên 65%.----1/4/2023, theo lịch trình luân phiên tại Hội đồng Bảo an LHQ, Nga sẽ giữ chức chủ tịch tạm thời của cơ quan này, cho mỗi thành viên trong số 15 thành viên của hội đồng nắm quyền lãnh đạo trong một tháng trước khi chuyển qua nước tiếp theo. Dĩ nhiên Ukraine không hài lòng. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter hôm Thứ Năm: "Một trò đùa dở khóc dở cười. Nga đã chiếm đoạt ghế đó, giống như họ tiến hành một cuộc chiến tranh thuộc địa."Sergiy Kyslytsya, đại diện thường trực của Ukraine, viết: “Họ đang nâng mức độ phi lý lên một tầm cao mới, có vẻ như là một trò đùa Cá tháng Tư độc ác—đặc biệt là khi trách nhiệm chính của hội đồng bảo an là phòng ngừa xung đột và sau đó giải quyết xung đột." Sự luân phiên hàng tháng cho ghế chủ tịch hội đồng diễn ra theo thứ tự bảng chữ cái giữa các thành viên. Lần cuối cùng Nga nắm giữ chiếc ghế dẫn đầu là vào tháng 2/2022 — tháng mà Nga bắt đầu xâm nhập vào Ukraine, cũng là trò khôi hài đen có thực.Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, theo Reuters: “Chúng tôi kêu gọi Nga hành xử một cách chuyên nghiệp, mặc dù chúng tôi tiên đoán Nga sẽ sử dụng ghế hội đồng của mình để phổ biến thông tin sai lệch.”----biết họ đã triệu tập đại sứ Đan Mạch tại Ankara để phản ứng về việc đốt kinh Koran và cờ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây ở Đan Mạch. Tuần trước, Bộ đã lên án "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất" việc đốt sách thánh của đạo Hồi, gọi đó là một "hành động tàn ác" và "ghê tởm". Lúc đó, Ankara kêu gọi Đan Mạch "thực hiện các hành động cần thiết chống lại thủ phạm của tội ác căm thù này và thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn những hành động khiêu khích như vậy" trong tương lai. Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích Thụy Điển về những vụ tương tự, nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp thuận đề xuất Thụy Điển gia nhập NATO cho đến khi họ giải quyết được vấn đề bị cáo buộc là chống lại Hồi giáo.----nặng được bán trên toàn tiểu bang phải chạy hoàn toàn bằng điện từ năm 2035, theo báo New York Times hôm thứ Sáu. Bản tin nói, chính quyền Biden sẽ cung cấp cho tiểu bang thẩm quyền pháp lý để thúc đẩy những thay đổi này. California đã đưa ra luật yêu cầu tất cả các xe chở khách mới phải chạy hoàn toàn bằng điện từ cùng năm. Biden trước đây đã cam kết giảm 1/2 lượng khí thải trên toàn quốc vào cuối thập niên này và đạt mức phát thải ròng bằng 0 từ năm 2050.----nh viên xã hội đen Trung Hoa tại New York để biểu tình chốing Tổng Thống Đài Loan. Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cáo buộc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trả tiền cho các thành viên nhóm thân Trung Quốc và xã hội đen để biểu tình chống, khi Tổng thống Thái Anh Văn đến New York. Trong chặng đầu tiên của "Hành trình hợp tác dân chủ vì sự thịnh vượng chung", bà Thái đã đến New York hôm thứ Tư (29 tháng 3) và đoàn tùy tùng của bà đã đến khách sạn Lotte New York Palace ở trung tâm Manhattan vào lúc 4 giờ chiều.Hàng trăm người biểu tình thân cộng đã cản trở sự xuất hiện của bà Thái nhưng bị nhân viên an ninh buộc phải đứng sau hàng rào chắn ở phía bên kia đường trước những người ủng hộ Đài Loan, những người đã cố gắng lấn át người Trung Quốc bằng sự cổ vũ của họ dành cho bà Thái.Trong phiên họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Viện Lập pháp vào thứ Năm (30 tháng 3), Dân biểu Wang Ting-yu nói rằng có truyền thông đưa tin rằng ĐCSTQ đã huy động Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles và New York để lôi kéo xã hội đen và Hoa kiều phản đối chuyến thăm của bà Thái tới Hoa Kỳ và hỏi liệu Cục An ninh Quốc gia (NSB) có biết về điều này hay không. Tsai Ming-yen, tổng giám đốc NSB, nói rằng ông biết rằng Trung Quốc thực sự đã chỉ đạo các lãnh sự quán ở Los Angeles và New York huy động các hiệp hội thân Trung Quốc biểu tình chống lại tổng thống Đài Loan.Ông cũng cho biết mỗi thành viên của các nhóm biểu tình phản đối tổng thống Đài Loan nhận được 200 đô la Mỹ mỗi ngày, chưa bao gồm tiền ăn ở và phương tiện đi lại. Tsai tuyên bố rằng vì chi phí rất cao nên họ đang nhắm mục tiêu vào các địa điểm và thời gian cụ thể trong hành trình của tổng thống Đài Loan.----ọ sẽ siết kiểm soát xuất cảng thiết bị sản xuất chip tiên tiến để ngăn công nghệ này được sử dụng cho mục đích quân sự, tham gia các nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm ngăn chặn khả năng phát triển chất bán dẫn cao cấp của Trung Quốc. Quyết định của Nhật mở rộng phạm vi hàng sản xuất chip cần được phê duyệt để xuất cảng, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7, có thể khiến TQ nổi giận, mặc dù Nhật không nói rõ nước láng giềng là mục tiêu chính của các hạn chế.----ột dự thảo nhằm giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng, sẽ loại bỏ giới hạn thu nhập để cha mẹ được nhận trợ cấp nuôi con và tăng phúc lợi cho các gia đình có nhiều con. Nhưng Thủ tướng Fumio Kishida vẫn né tránh việc làm rõ mức độ tăng thuế để tài trợ ngân sách cho các biện pháp như vậy, mà những người chỉ trích gọi là chính sách câu phiếu, trong thời gian chuẩn bị cho một loạt cuộc bầu cử địa phương ở Tháng 4/2023.----hàng triệu người Mỹ lớn tuổi dựa vào — và hàng triệu người trẻ khác đang trông cậy vào — sẽ thiếu tiền để chi trả đầy đủ các quyền lợi trong vòng một thập niên tới, theo báo cáo hàng năm của các ủy viên An sinh Xã hội và Medicare công bố hôm thứ Sáu cảnh báo.Medicare, chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ tài trợ, bảo hiểm cho 65 triệu người già và người khuyết tật, sẽ không thể thanh toán đầy đủ các khoản trợ cấp cho các lần khám bệnh nội trú tại bệnh viện và viện dưỡng lão vào năm 2031, theo báo cáo dự báo. Và chỉ hai năm sau, An sinh xã hội sẽ không có đủ tiền mặt để chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp cho 66 triệu người về hưu.Tương lai của An sinh xã hội và Medicare đã trở thành chủ đề hàng đầu khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu chiến dịch tái tranh cử dự kiến vào năm 2024, tuyên bố sẽ từ chối bất kỳ nỗ lực nào do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm cắt giảm các khoản trợ cấp Medicare hoặc An sinh xã hội để bù đắp cho sự thiếu hụt. Thay vào đó, Biden đề nghị tăng thuế đối với những người giàu nhất đất nước, những người kiếm hơn 400.000 đô/năm, để hỗ trợ Medicare.Tuy nhiên, năm ngoái, các thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa Hạ viện đã đề xuất tăng độ tuổi để đủ điều kiện nhận An sinh Xã hội và Medicare. Các phúc lợi An sinh Xã hội được cải cách lần cuối cách đây 40 năm, khi chính phủ liên bang tăng tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình từ 65 lên 67. Tuổi đủ điều kiện đối với Medicare chưa bao giờ thay đổi, với những người tiếp cận bảo hiểm y tế khi họ bước sang tuổi 65.----thứ 40 về tuổi thọ so với các quốc gia khác, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Với hệ thống y tế tiên tiến của Hoa Kỳ, tuổi thọ trung bình 78,5 năm trước Covid-19 là khá thấp. Nhưng có một số tiểu bang nơi cư dân có cơ hội sống lâu hơn, và điều đó có thể phần lớn là do lối sống lành mạnh của họ.Life Extension, một công ty nhằm mục đích "kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của con người", đã tổng hợp dữ liệu liên bang để xác định các trạng thái tốt nhất để kéo dài tuổi thọ dựa trên tuổi thọ dự tính khi sinh và 8 yếu tố lối sống: Thể dục, Ăn uống lành mạnh, Cân nặng phù hợp, Ngủ ngon, Mức độ căng thẳng, Cách ly xã hội, Gần công viên, Giải trí ngoài trời. Các tiểu bang được xếp hạng cao không chỉ vì tuổi thọ cao mà còn vì cư dân của họ có lối sống lành mạnh.Hawaii: Tiểu bang số 1 về cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Tuổi thọ khi sinh là 80,7 tuổi, cao hơn tất cả các tiểu bang khác và cao hơn ba năm so với mức trung bình toàn quốc. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 2/3 cư dân Hawaii báo cáo rằng họ ăn trái cây và rau quả hàng ngày. Và 82,6% trong số họ cũng nói rằng họ có công viên hoặc trường học trong bán kính 1/2 dặm từ nhà của họ.: 1. Hawaii, 2. Minnesota và Vermont (đồng hạng), 3. Washington, 4. New Hampshire, 5. Utah, 6. Colorado, 7. Massachusetts, 8. California, 9. Oregon.----n ở Gastonia (North Carolina) đã phải đóng cửa sau khi một đám cháy bắt đầu từ nhà bếp vào sáng sớm thứ Sáu., chủ nhà hàng, cho biết vụ cháy tại Sake Express trên Đại lộ East Franklin dường như bắt đầu sau khi một nhân viên quên tắt vỉ nướng. Nguyen nói nhà hàng đã đóng cửa và không có khách khi lửa bùng phát. Trưởng Ty cứu hỏa Phil Welch cho biết khi cứu hỏa đến vào khoảng 2:45 giờ sáng, ngọn lửa đã lan từ nhà bếp lên tầng áp mái của nhà hàng.----heo dữ liệu của Sở thống kê dân số Hoa Kỳ (Census Bureau). Trong năm thứ ba liên tiếp, rời bỏ California đông hơn. Kể từ khi sự suy giảm bắt đầu vào năm 2020, dân số California đã giảm khoảng 500.000 người. (Bạn có thể đốic hiếu: dân số của Wyoming chỉ là hơn 580.000 một chút).Dữ liệu mới công bố trong tuần này, ước tính rằng dân số California đã giảm khoảng 113.649 người từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022. Khi tính "Thay đổi tự nhiên" (sinh/tử) thì California có số ca sinh (420.000) và số ca tử vong (318.000) trong khung thời gian đó. Nhưng thiệt hại ròng hơn 217.000 người đã được ghi nhận khi người rời bò tiểu bang để chuyển đến nơi khác đông hơn. Hơn một nửa trong số 58 quận California đã mất dân số trong thời gian đó.Quận/tiểu bang: dân số tăng/giảm; thay đổi tự nhiên; dọn đi/vào:. Quận San Francisco County: -2,816; 1,474; -3,867-9,821; 7,370; -16,574. Santa Clara County: -15,650; 8,384; -24,913. Los Angeles County: -90,704; 18,288; -109,018. California: -113,649; 106,155; -217,515----ạt động cộng đồng lâu năm, đang để mắt đến việc trở thành giám sát viên người Việt đầu tiên tại Quận Santa Clara. Duong, 42 tuổi, nói cô đang tranh cử vào ghế Giám sát viên Quận 2 và dự định sẽ thông báo chính thức tại trung tâm thành phố San Jose vào Chủ nhật tuần này. Các chuyên gia và những người ủng hộ cho biết Dương có cơ hội tốt và có thâm niên hoạt động trong cộng đồng người Việt.Duong, chánh văn phòng của Giám sát viên Quận 2 Cindy Chavez, nói với báo San Jose Spotlight: “Khi bạn là người đầu tiên, bạn phải thể hiện khả năng lãnh đạo tốt, khả năng lãnh đạo táo bạo, khả năng lãnh đạo toàn diện.”Gia đình cô từ Việt Nam vào Mỹ năm 1979, sống ở trung tâm thành phố San Jose trước khi chuyển đến East Side. Duong cho biết khi lớn lên, cô đã làm quen với trợ cấp của quận khi giúp gia đình cô tiếp cận với thực phẩm và nhà ở: “Tôi đã dành nửa đầu cuộc đời mình phụ thuộc vào các dịch vụ trợ cấp của quận. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để giúp xây dựng mạng lưới an toàn đó, củng cố mạng lưới an toàn đó và xây dựng các dịch vụ của quận.”Luật sư Betty Duong cho biết các ưu tiên của cô với tư cách là Giám sát viên sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư và tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần, tập trung vào việc phòng ngừa. Dương đang tranh cử chiếc ghế do Chavez nắm giữ, người sẽ mãn nhiệm và quá kỳ hạn vào năm 2024.----vào tối thứ Năm đã gây thiệt hại hơn 1 triệu đô la. Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 8:40 tối. tại một trung tâm mua sắm ở dãy phố 12500 trên khu phố Valley View Street. Sở Cứu hỏa Quận Cam (OCFA) tới, nhìn thấy ngọn lửa bốc ra từ mái của tòa nhà, và hơn 40 lính cứu hỏa góp sức dập tắt, theo lời Đại úy Thanh Nguyễn của OCFA. Mái nhà bị sập trong khi chữa cháy, nhưng không có ai thương tích. Cứu hỏa cho biết vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 1 triệu đô la cho cấu trúc và thêm 250.000 đô la cho đồ đạc bên trong tòa nhà.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Bộ Nội vụ lập đoàn kiểm tra để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của 'khu du lịch văn hóa tâm linh' Samten Hills Dalat. Bộ Nội vụ cũng nêu lý do kiểm tra: “Thời gian qua, dư luận xã hội có thông tin phản ánh về việc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo (khu du lịch văn hóa tâm linh) và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương." Tại đây có Đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, được làm bằng đồng tinh khiết, cao hơn 37m, đường kính hơn 16m, dát vàng 24K, trọng lượng 200 tấn. Đây là Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại và đã được xác lập kỷ lục thế giới Guinness vào cuối năm 2022.----Theo ANTV. Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) vừa có báo cáo gửi UBND TP. HCM về tình hình hoạt động doanh nghiệp trong tháng 3 và Quý I/2023. Đáng chú ý, ngành vật liệu xây dựng hiện có khoảng 40% doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động được. Theo khảo sát của hiệp hội, có tới 41,2% số lượng doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp, 17,6% doanh nghiệp bị ảnh hưởng do giá nguyên liệu đầu vào tăng, 11,2% thiếu nguồn nhân lực phù hợp, 17,6% thiếu vốn kinh doanh, 5,9% thiếu mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các khó khăn khác chiếm 6,5%.----. Theo Báo Dân Trí. Sáng 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, "Hai năm Covid-19, những doanh nghiệp ngồi tại hội nghị hôm nay là còn may mắn. Tuy nhiên, khi áp dụng quy định mới về PCCC, chưa có doanh nghiệp nào thực hiện được cả. Nếu tiếp tục áp dụng thì nguy cơ 400 doanh nghiệp dệt may và da giày dừng hoạt động và hơn 300.000 lao động mất việc."----Thực vật biết nói chuyện, kêu mỗi khi căng thẳng, nhưng tai người không nghe được?ĐÁP 1: Dúng vậy. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv của Israel, người lần đầu tiên ghi lại và phân tích âm thanh, thực vật đang nói chuyện nhưng con người không biết vì tần số quá cao đối với tai người. Nghiên cứu về âm thanh mà thực vật tạo ra đã được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí khoa học Cell.Nghiên cứu do Lilach Hadany từ Trường Khoa học Thực vật và An ninh Lương thực (School of Plant Sciences and Food Security) tại Khoa Khoa học Đời sống Wise (Wise Faculty of Life Sciences) đứng đầu đã phát hiện ra rằng thực vật thường phát ra âm thanh siêu âm, thường là khi chúng bị căng thẳng.Các tác giả đã có thể ghi lại âm thanh, tương tự như tiếng hạt bắp popcorn nổ, chủ yếu là của cây cà chua và cây thuốc lá. Họ cũng xác định được âm thanh do xương rồng, ngô, henbit và lúa mì tạo ra. Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù âm thanh được phát ra với âm lượng gần giống như lời nói của con người, nhưng chúng ở tần số cao đến mức tai người không bao giờ nghe được.Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng thực vật thường phát ra âm thanh khi chúng bị căng thẳng và mỗi loại cây và mỗi loại căng thẳng có liên quan đến một âm thanh có thể nhận dạng cụ thể”.Video dài 3:34 phút:



https://youtu.be/hOWaXi0I2YE

"Mặc dù tai người không thể nghe thấy, nhưng âm thanh do thực vật phát ra có thể được các loài động vật khác nhau, chẳng hạn như dơi, chuột và côn trùng nghe thấy."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2023/03/30/plants-noise-sound-distress/2361680193383/

---- HỎI 2: Phân nửa dân Mỹ ủng hộ cấm Tik Tok, 64% biết Tik Tok dính với nhà nước TQ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Sáu, một nửa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ đối với TikTok, trong khi 22% phản đối ý tưởng này và hơn một phần tư không chắc chắn.

Kết quả khảo sát — được thu thập trong những ngày trước và sau khi Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew điều trần trước Quốc hội vào ngày 23 tháng 3 — nêu bật những thách thức của công ty trong việc thuyết phục công chúng rằng TikTok không gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Mỹ — gần hai phần ba (64%) — biết về mối liên hệ với Trung Quốc của TikTok.

Chi tiết:

https://www.cnn.com/2023/03/31/tech/tiktok-ban-pew-survey/index.html

.